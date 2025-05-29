Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Mayıs 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 29 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
29 Mayıs 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Andırın (Kahramanmaraş)
|01:28:09 29-05-2025
|37,73583
|36,34167
|5,11
|2,4
|COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|01:28:09 29-05-2025
|37,7477
|36,2998
|5,8
|2,2
|KABAKDERE-(BALIKESIR)
|01:26:10 29-05-2025
|39,67
|27,8348
|9,6
|2,2
|Karesi (Balıkesir)
|01:26:10 29-05-2025
|39,67722
|27,83167
|12,88
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|01:07:54 29-05-2025
|38,29278
|38,79583
|8,02
|0,9
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|00:56:33 29-05-2025
|38,3082
|38,7862
|4,8
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:14:57 29-05-2025
|37,83694
|36,32111
|7
|2,1
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:14:56 29-05-2025
|37,8743
|36,2972
|5
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:12:21 29-05-2025
|38,27639
|38,24194
|7
|0,9
|Germencik (Aydın)
|00:07:30 29-05-2025
|37,85833
|27,60472
|7,01
|1,8
|ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN)
|00:07:30 29-05-2025
|37,8987
|27,6165
|5
|2
|Kiğı (Bingöl)
|23:20:16 28-05-2025
|39,25639
|40,22167
|7
|1,9
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|23:20:14 28-05-2025
|39,2088
|40,2663
|5
|2,1
|OVA-KAS (ANTALYA)
|23:03:26 28-05-2025
|36,328
|29,3307
|9,9
|1,3
|Akdeniz - [14.27 km] Kaş (Antalya)
|23:03:24 28-05-2025
|36,18639
|29,20556
|6,94
|1,5
|Kozan (Adana)
|22:52:02 28-05-2025
|37,66361
|35,95222
|6,97
|1,7
|CURUKLU-KOZAN (ADANA)
|22:52:02 28-05-2025
|37,6358
|35,9377
|5,7
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|22:48:42 28-05-2025
|38,5525
|38,00889
|7
|2,4
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|22:48:41 28-05-2025
|38,5233
|38,0022
|5
|2,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:33:12 28-05-2025
|38,09
|37,51972
|7
|2,5
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:33:11 28-05-2025
|38,0842
|37,5082
|6,4
|2,6
|Özlüce Barajı - [01.37 km] Kiğı (Bingöl)
|21:54:01 28-05-2025
|39,21667
|40,31694
|7
|2,5
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|21:54:00 28-05-2025
|39,2242
|40,2888
|5,4
|2,7
|Özlüce Barajı - [01.09 km] Kiğı (Bingöl)
|21:52:09 28-05-2025
|39,21722
|40,32194
|7
|1,8
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|21:52:08 28-05-2025
|39,207
|40,2713
|7,9
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|21:40:26 28-05-2025
|38,10611
|37,88694
|7
|1
|Merkez (Düzce)
|21:35:40 28-05-2025
|40,80111
|31,08917
|7,03
|1,1
|SAZIYE-(DUZCE)
|21:35:39 28-05-2025
|40,852
|31,0593
|23,9
|1,4
|KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)
|21:30:31 28-05-2025
|37,5993
|36,1597
|8
|1,6
|Karamanlı (Burdur)
|21:10:14 28-05-2025
|37,43361
|29,70306
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:43:23 28-05-2025
|39,247
|29,0095
|10,6
|2
|Simav (Kütahya)
|20:43:22 28-05-2025
|39,23444
|28,99194
|12,75
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:42:52 28-05-2025
|39,2397
|29,0028
|10,4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|20:42:51 28-05-2025
|39,23222
|28,99722
|13,7
|1,6
|EGE DENIZI
|20:31:10 28-05-2025
|35,5787
|26,5953
|12,3
|2,4
|Kiğı (Bingöl)
|20:13:43 28-05-2025
|39,19806
|40,30056
|7,02
|2
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|20:13:43 28-05-2025
|39,2245
|40,2782
|5,3
|2,3
|KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:04:00 28-05-2025
|37,8405
|36,3847
|13,8
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:03:59 28-05-2025
|37,82889
|36,31194
|7,63
|1,6
|Ege Denizi - [27.33 km] Menderes (İzmir)
|19:39:01 28-05-2025
|37,82389
|26,90972
|7,01
|2,2
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|19:39:01 28-05-2025
|37,826
|26,8777
|7,7
|2,2
|Simav (Kütahya)
|18:51:24 28-05-2025
|39,22444
|28,96028
|7,02
|1,5
|KAZMALI-BIGA (CANAKKALE)
|18:49:30 28-05-2025
|40,2528
|26,9773
|14,3
|1,5
|Lapseki (Çanakkale)
|18:49:29 28-05-2025
|40,27194
|26,94611
|7
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:17:34 28-05-2025
|39,49389
|28,15972
|7,06
|1,2
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:17:34 28-05-2025
|39,498
|28,0977
|8,2
|1,2
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:15:48 28-05-2025
|39,515
|28,1642
|13,9
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:15:47 28-05-2025
|39,47889
|28,16528
|7,15
|1,3
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:13:13 28-05-2025
|39,511
|28,1102
|6,6
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:13:12 28-05-2025
|39,52389
|28,16778
|6,96
|1,8
|EGE DENIZI
|18:02:40 28-05-2025
|36,6528
|25,6635
|5
|2
|AKDENIZ
|18:01:20 28-05-2025
|36,0155
|28,7588
|19,9
|1,9
|Akdeniz - [63.46 km] Kaş (Antalya)
|18:01:19 28-05-2025
|35,97167
|28,72278
|7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|17:35:20 28-05-2025
|39,20972
|28,99056
|10,04
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:35:20 28-05-2025
|39,2498
|29,0017
|11,9
|1,3
|Simav (Kütahya)
|17:34:17 28-05-2025
|39,21861
|28,99306
|7,27
|1,5
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|17:34:16 28-05-2025
|39,209
|28,9202
|10,6
|1,3
|EGE DENIZI
|17:13:33 28-05-2025
|35,7948
|25,5682
|7,6
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:47:31 28-05-2025
|38,09083
|36,54611
|7,09
|1,7
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:47:29 28-05-2025
|38,1548
|36,6902
|4,3
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|15:56:09 28-05-2025
|38,22972
|38,70278
|9,4
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:15:21 28-05-2025
|38,17139
|36,69278
|11,7
|2,1
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15:15:20 28-05-2025
|38,1583
|36,7077
|6,6
|2
|EGE DENIZI
|14:57:33 28-05-2025
|36,6807
|25,5868
|9,6
|1,6
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|14:57:20 28-05-2025
|38,67028
|31,54389
|6,89
|1,8
|MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)
|14:57:19 28-05-2025
|38,6135
|31,5948
|5,4
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:56:06 28-05-2025
|38,1275
|36,56528
|6,94
|2,2
|EGE DENIZI REVIZE01 (2025.05.28 14:56:06)
|14:55:58 28-05-2025
|36,5185
|25,6497
|7,8
|1,9
|Akdeniz - [31.72 km] Seydikemer (Muğla)
|14:41:33 28-05-2025
|36,25139
|28,90444
|6,65
|2,5
|AKDENIZ
|14:41:32 28-05-2025
|36,2885
|28,9183
|18,5
|2,3
|Kiğı (Bingöl)
|14:40:33 28-05-2025
|39,28222
|40,28722
|7,29
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:37:18 28-05-2025
|38,085
|38,44
|7
|2,1
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|14:37:17 28-05-2025
|38,1083
|38,453
|14,2
|1,9
|MARMARA DENIZI
|14:35:44 28-05-2025
|40,7965
|28,376
|11,1
|1,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:32:17 28-05-2025
|38,09306
|38,43611
|6,98
|1,9
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|14:32:16 28-05-2025
|38,1377
|38,4097
|5,3
|1,9
|İliç (Erzincan)
|14:20:16 28-05-2025
|39,65194
|38,55778
|8,68
|1,5
|Keskin (Kırıkkale)
|14:02:56 28-05-2025
|39,57528
|33,58389
|7
|1,1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [12.28 km] Karaburun (İzmir)
|13:52:46 28-05-2025
|38,51167
|26,76528
|6,98
|1,8
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:52:45 28-05-2025
|38,495
|26,762
|6,5
|1,8
|Kozan (Adana)
|13:33:54 28-05-2025
|37,66
|35,96278
|7,27
|2
|SERIFLI-KOZAN (ADANA)
|13:33:53 28-05-2025
|37,6808
|35,9277
|2,6
|1,9
|Marmara Denizi - [22.48 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|13:25:34 28-05-2025
|40,78861
|28,08667
|7,02
|1,6
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|13:25:34 28-05-2025
|40,8605
|28,0187
|20,3
|1,7
|Akdeniz - Antakya Körfezi - [05.27 km] Samandağ (Hatay)
|13:07:33 28-05-2025
|36,14528
|35,885
|8,21
|2,6
|KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)
|13:07:32 28-05-2025
|36,131
|35,8563
|9,7
|2,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:03:28 28-05-2025
|39,52389
|28,13917
|8,8
|1,9
|SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.05.28 13:03:28)
|13:03:28 28-05-2025
|39,4588
|28,1427
|5
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|13:00:54 28-05-2025
|38,0875
|38,44611
|7
|2,8
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|13:00:52 28-05-2025
|38,1432
|38,4227
|5
|2,7
|EGE DENIZI
|13:00:37 28-05-2025
|36,5468
|25,8203
|5,6
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:53:21 28-05-2025
|38,18611
|37,35306
|8,4
|2
|BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12:53:20 28-05-2025
|38,1747
|37,3883
|15,5
|2
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:41:27 28-05-2025
|39,62722
|29,43
|6,92
|1,1
|Bozüyük (Bilecik)
|12:31:15 28-05-2025
|39,835
|29,9025
|0
|1,2
|Ege Denizi - [38.32 km] Karaburun (İzmir)
|12:12:42 28-05-2025
|38,99056
|26,2725
|6,95
|1,8
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|12:12:40 28-05-2025
|38,9855
|26,2053
|2
|2
|EGE DENIZI
|11:22:28 28-05-2025
|36,6733
|25,5823
|9,5
|1,9
|Orhaneli (Bursa)
|10:47:21 28-05-2025
|39,90528
|28,85667
|7
|1,4
|GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA)
|10:47:21 28-05-2025
|39,9095
|28,8863
|0
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|10:42:00 28-05-2025
|38,14472
|37,99111
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|10:32:05 28-05-2025
|35,6902
|25,8258
|24,5
|2,1
|Bulanık (Muş)
|10:20:17 28-05-2025
|39,23528
|42,22611
|7
|2
|SATIRLAR-BULANIK (MUS)
|10:20:13 28-05-2025
|39,2945
|42,0863
|24
|2,1
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [30.27 km] Ayvalık (Balıkesir)
|10:14:07 28-05-2025
|39,21361
|26,33306
|7,16
|1,4
|Çatak (Van)
|10:12:39 28-05-2025
|38,18028
|43,05833
|14,45
|2,7
|UZUNTEKNE-CATAK (VAN)
|10:12:38 28-05-2025
|38,1883
|43,052
|5
|2,3
|Gevaş (Van)
|10:09:55 28-05-2025
|38,45278
|42,81694
|7
|1,8
|Çelebi (Kırıkkale)
|10:08:21 28-05-2025
|39,47389
|33,49278
|7
|1,2
|Çatak (Van)
|09:55:16 28-05-2025
|38,10389
|43,00389
|9,32
|2,5
|ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN)
|09:55:15 28-05-2025
|38,1168
|42,929
|8,8
|2,2
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [03.05 km] Dikili (İzmir)
|09:38:04 28-05-2025
|38,92583
|26,90083
|14,74
|1,5
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:38:04 28-05-2025
|38,8812
|26,9478
|3,7
|1,5
|Menderes (İzmir)
|09:24:51 28-05-2025
|38,08889
|27,10139
|9,23
|3,1
|CAMONU-MENDERES (IZMIR)
|09:24:51 28-05-2025
|38,104
|27,0905
|4
|2,9
|Ege Denizi - [23.15 km] Bodrum (Muğla)
|09:11:52 28-05-2025
|36,925
|27,02
|7,03
|1,8
|ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
|09:11:51 28-05-2025
|36,8868
|27,0268
|6,3
|1,9
|SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
|08:50:48 28-05-2025
|38,279
|26,0452
|4,8
|2,3
|Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [24.63 km] Çeşme (İzmir)
|08:50:47 28-05-2025
|38,27139
|25,97194
|7,07
|2,3
|Ege Denizi - [11.51 km] Marmaris (Muğla)
|08:36:44 28-05-2025
|36,55444
|28,02361
|7
|1,8
|BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)
|08:36:44 28-05-2025
|36,6625
|28,0277
|8,6
|1,9
|Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [22.03 km] Bodrum (Muğla)
|08:33:50 28-05-2025
|36,955
|27,02
|7,03
|1,8
|ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
|08:33:50 28-05-2025
|36,916
|27,0575
|6,6
|1,9
|Akdeniz - [27.74 km] Seydikemer (Muğla)
|08:28:08 28-05-2025
|36,22583
|28,985
|7
|2,1
|AKDENIZ
|08:28:07 28-05-2025
|36,1817
|28,8982
|8,6
|1,8
|Karesi (Balıkesir)
|07:32:49 28-05-2025
|39,65667
|27,90444
|12,85
|1,4
|BALIKESIR (BALIKESIR)
|07:32:49 28-05-2025
|39,6625
|27,9063
|12,3
|1,1
|Yatağan (Muğla)
|07:24:06 28-05-2025
|37,29278
|28,08306
|7
|1,5
|YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA)
|07:24:05 28-05-2025
|37,3493
|28,0548
|5,2
|1,4
|Marmara Denizi - [26.00 km] Silivri (İstanbul)
|07:12:22 28-05-2025
|40,83278
|28,26972
|6,82
|1,1
|Marmara Denizi - [16.18 km] Marmara (Balıkesir)
|06:51:38 28-05-2025
|40,79778
|27,63889
|6,91
|1
|İvrindi (Balıkesir)
|06:28:05 28-05-2025
|39,60333
|27,52028
|6,11
|1,5
|IVRINDI (BALIKESIR)
|06:28:05 28-05-2025
|39,5897
|27,4905
|7
|1,6
|Yalıhüyük (Konya)
|06:15:43 28-05-2025
|37,3075
|32,06056
|10,24
|1,2
|CATMAKAYA-SEYDISEHIR (KONYA)
|06:15:42 28-05-2025
|37,223
|31,9912
|9,6
|1,8
|Yalıhüyük (Konya)
|06:14:16 28-05-2025
|37,25333
|32,05
|7
|1
|KURUCAY-AHIRLI (KONYA)
|06:14:14 28-05-2025
|37,2295
|32,0378
|9,9
|1,6
|Merkez (Bolu)
|05:53:35 28-05-2025
|40,77556
|31,47556
|7
|1,2
|KIZILAGIL-(BOLU)
|05:53:35 28-05-2025
|40,802
|31,481
|5,2
|1,6
|EGE DENIZI
|05:50:16 28-05-2025
|35,8007
|25,5472
|7,7
|2,5
|Darende (Malatya)
|05:36:57 28-05-2025
|38,42556
|37,47389
|7
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|05:36:57 28-05-2025
|38,4308
|37,4983
|10,5
|1,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.82 km] Milas (Muğla)
|05:21:51 28-05-2025
|36,95417
|27,9575
|7
|1,4
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:21:51 28-05-2025
|36,9765
|27,9518
|12,2
|1,7
|EGE DENIZI
|05:05:52 28-05-2025
|36,7923
|26,6478
|4
|2,1
|Ege Denizi
|04:51:19 28-05-2025
|36,22028
|25,7525
|9,09
|2,2
|EGE DENIZI
|04:51:13 28-05-2025
|36,5692
|25,4655
|9,6
|2,4
|Ege Denizi
|04:26:31 28-05-2025
|36,68861
|25,92028
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|04:26:28 28-05-2025
|36,6948
|25,6852
|11,7
|2,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:19:38 28-05-2025
|38,05472
|36,37028
|7
|1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:09:55 28-05-2025
|36,945
|27,3715
|12,7
|1,2
|Köyceğiz (Muğla)
|03:59:03 28-05-2025
|37,02472
|28,94167
|7
|1,2
|Çerkeş (Çankırı)
|03:54:14 28-05-2025
|40,78083
|32,95611
|7
|1
|Bulanık (Muş)
|03:52:06 28-05-2025
|39,03444
|42,32222
|12,89
|1,6
|ORENKENT-BULANIK (MUS)
|03:52:05 28-05-2025
|39,039
|42,2637
|9,5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|03:25:31 28-05-2025
|39,23583
|28,97333
|7
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|03:25:31 28-05-2025
|39,2187
|29,0493
|12,8
|1,4
|Saqqez, Kordestan (İran) - [190.30 km] Şemdinli (Hakkari)
|03:05:28 28-05-2025
|36,09306
|46,26889
|7
|3,1
|Ceyhan (Adana)
|02:54:55 28-05-2025
|37,17667
|35,64056
|7,04
|1,3
|HAKKIBEYLI-SARICAM (ADANA)
|02:54:55 28-05-2025
|37,165
|35,5845
|2,2
|1,6
|Akdeniz - [64.47 km] Marmaris (Muğla)
|02:51:36 28-05-2025
|36,05111
|28,09056
|6,87
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|02:47:23 28-05-2025
|38,58611
|39,65139
|6,99
|0,9
|Güroymak (Bitlis)
|02:34:25 28-05-2025
|38,48972
|42,05639
|7
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|02:23:12 28-05-2025
|37,12639
|28,27056
|8,95
|1,4
|ALGI-(MUGLA)
|02:23:11 28-05-2025
|37,1562
|28,258
|14,3
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|02:05:37 28-05-2025
|38,28139
|37,73556
|7
|1,2
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|02:05:36 28-05-2025
|38,2792
|37,7112
|3,7
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Andırın (Kahramanmaraş)
|01:28:09 29-05-2025
|37,73583
|36,34167
|5,11
|2,4
|COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|01:28:09 29-05-2025
|37,7477
|36,2998
|5,8
|2,2
|KABAKDERE-(BALIKESIR)
|01:26:10 29-05-2025
|39,67
|27,8348
|9,6
|2,2
|Karesi (Balıkesir)
|01:26:10 29-05-2025
|39,67722
|27,83167
|12,88
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|01:07:54 29-05-2025
|38,29278
|38,79583
|8,02
|0,9
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|00:56:33 29-05-2025
|38,3082
|38,7862
|4,8
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:14:57 29-05-2025
|37,83694
|36,32111
|7
|2,1
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:14:56 29-05-2025
|37,8743
|36,2972
|5
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:12:21 29-05-2025
|38,27639
|38,24194
|7
|0,9
|Germencik (Aydın)
|00:07:30 29-05-2025
|37,85833
|27,60472
|7,01
|1,8
|ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN)
|00:07:30 29-05-2025
|37,8987
|27,6165
|5
|2
|Kiğı (Bingöl)
|23:20:16 28-05-2025
|39,25639
|40,22167
|7
|1,9
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|23:20:14 28-05-2025
|39,2088
|40,2663
|5
|2,1
|OVA-KAS (ANTALYA)
|23:03:26 28-05-2025
|36,328
|29,3307
|9,9
|1,3
|Akdeniz - [14.27 km] Kaş (Antalya)
|23:03:24 28-05-2025
|36,18639
|29,20556
|6,94
|1,5
|Kozan (Adana)
|22:52:02 28-05-2025
|37,66361
|35,95222
|6,97
|1,7
|CURUKLU-KOZAN (ADANA)
|22:52:02 28-05-2025
|37,6358
|35,9377
|5,7
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|22:48:42 28-05-2025
|38,5525
|38,00889
|7
|2,4
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|22:48:41 28-05-2025
|38,5233
|38,0022
|5
|2,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:33:12 28-05-2025
|38,09
|37,51972
|7
|2,5
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:33:11 28-05-2025
|38,0842
|37,5082
|6,4
|2,6
|Özlüce Barajı - [01.37 km] Kiğı (Bingöl)
|21:54:01 28-05-2025
|39,21667
|40,31694
|7
|2,5
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|21:54:00 28-05-2025
|39,2242
|40,2888
|5,4
|2,7
|Özlüce Barajı - [01.09 km] Kiğı (Bingöl)
|21:52:09 28-05-2025
|39,21722
|40,32194
|7
|1,8
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|21:52:08 28-05-2025
|39,207
|40,2713
|7,9
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|21:40:26 28-05-2025
|38,10611
|37,88694
|7
|1
|Merkez (Düzce)
|21:35:40 28-05-2025
|40,80111
|31,08917
|7,03
|1,1
|SAZIYE-(DUZCE)
|21:35:39 28-05-2025
|40,852
|31,0593
|23,9
|1,4
|KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)
|21:30:31 28-05-2025
|37,5993
|36,1597
|8
|1,6
|Karamanlı (Burdur)
|21:10:14 28-05-2025
|37,43361
|29,70306
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:43:23 28-05-2025
|39,247
|29,0095
|10,6
|2
|Simav (Kütahya)
|20:43:22 28-05-2025
|39,23444
|28,99194
|12,75
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:42:52 28-05-2025
|39,2397
|29,0028
|10,4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|20:42:51 28-05-2025
|39,23222
|28,99722
|13,7
|1,6
|EGE DENIZI
|20:31:10 28-05-2025
|35,5787
|26,5953
|12,3
|2,4
|Kiğı (Bingöl)
|20:13:43 28-05-2025
|39,19806
|40,30056
|7,02
|2
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|20:13:43 28-05-2025
|39,2245
|40,2782
|5,3
|2,3
|KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:04:00 28-05-2025
|37,8405
|36,3847
|13,8
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:03:59 28-05-2025
|37,82889
|36,31194
|7,63
|1,6
|Ege Denizi - [27.33 km] Menderes (İzmir)
|19:39:01 28-05-2025
|37,82389
|26,90972
|7,01
|2,2
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|19:39:01 28-05-2025
|37,826
|26,8777
|7,7
|2,2
|Simav (Kütahya)
|18:51:24 28-05-2025
|39,22444
|28,96028
|7,02
|1,5
|KAZMALI-BIGA (CANAKKALE)
|18:49:30 28-05-2025
|40,2528
|26,9773
|14,3
|1,5
|Lapseki (Çanakkale)
|18:49:29 28-05-2025
|40,27194
|26,94611
|7
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:17:34 28-05-2025
|39,49389
|28,15972
|7,06
|1,2
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:17:34 28-05-2025
|39,498
|28,0977
|8,2
|1,2
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:15:48 28-05-2025
|39,515
|28,1642
|13,9
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:15:47 28-05-2025
|39,47889
|28,16528
|7,15
|1,3
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:13:13 28-05-2025
|39,511
|28,1102
|6,6
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:13:12 28-05-2025
|39,52389
|28,16778
|6,96
|1,8
|EGE DENIZI
|18:02:40 28-05-2025
|36,6528
|25,6635
|5
|2
|AKDENIZ
|18:01:20 28-05-2025
|36,0155
|28,7588
|19,9
|1,9
|Akdeniz - [63.46 km] Kaş (Antalya)
|18:01:19 28-05-2025
|35,97167
|28,72278
|7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|17:35:20 28-05-2025
|39,20972
|28,99056
|10,04
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:35:20 28-05-2025
|39,2498
|29,0017
|11,9
|1,3
|Simav (Kütahya)
|17:34:17 28-05-2025
|39,21861
|28,99306
|7,27
|1,5
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|17:34:16 28-05-2025
|39,209
|28,9202
|10,6
|1,3
|EGE DENIZI
|17:13:33 28-05-2025
|35,7948
|25,5682
|7,6
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:47:31 28-05-2025
|38,09083
|36,54611
|7,09
|1,7
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:47:29 28-05-2025
|38,1548
|36,6902
|4,3
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|15:56:09 28-05-2025
|38,22972
|38,70278
|9,4
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|15:15:21 28-05-2025
|38,17139
|36,69278
|11,7
|2,1
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15:15:20 28-05-2025
|38,1583
|36,7077
|6,6
|2
|EGE DENIZI
|14:57:33 28-05-2025
|36,6807
|25,5868
|9,6
|1,6
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|14:57:20 28-05-2025
|38,67028
|31,54389
|6,89
|1,8
|MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)
|14:57:19 28-05-2025
|38,6135
|31,5948
|5,4
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:56:06 28-05-2025
|38,1275
|36,56528
|6,94
|2,2
|EGE DENIZI REVIZE01 (2025.05.28 14:56:06)
|14:55:58 28-05-2025
|36,5185
|25,6497
|7,8
|1,9
|Akdeniz - [31.72 km] Seydikemer (Muğla)
|14:41:33 28-05-2025
|36,25139
|28,90444
|6,65
|2,5
|AKDENIZ
|14:41:32 28-05-2025
|36,2885
|28,9183
|18,5
|2,3
|Kiğı (Bingöl)
|14:40:33 28-05-2025
|39,28222
|40,28722
|7,29
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:37:18 28-05-2025
|38,085
|38,44
|7
|2,1
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|14:37:17 28-05-2025
|38,1083
|38,453
|14,2
|1,9
|MARMARA DENIZI
|14:35:44 28-05-2025
|40,7965
|28,376
|11,1
|1,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:32:17 28-05-2025
|38,09306
|38,43611
|6,98
|1,9
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|14:32:16 28-05-2025
|38,1377
|38,4097
|5,3
|1,9
|İliç (Erzincan)
|14:20:16 28-05-2025
|39,65194
|38,55778
|8,68
|1,5
|Keskin (Kırıkkale)
|14:02:56 28-05-2025
|39,57528
|33,58389
|7
|1,1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [12.28 km] Karaburun (İzmir)
|13:52:46 28-05-2025
|38,51167
|26,76528
|6,98
|1,8
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:52:45 28-05-2025
|38,495
|26,762
|6,5
|1,8
|Kozan (Adana)
|13:33:54 28-05-2025
|37,66
|35,96278
|7,27
|2
|SERIFLI-KOZAN (ADANA)
|13:33:53 28-05-2025
|37,6808
|35,9277
|2,6
|1,9
|Marmara Denizi - [22.48 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|13:25:34 28-05-2025
|40,78861
|28,08667
|7,02
|1,6
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|13:25:34 28-05-2025
|40,8605
|28,0187
|20,3
|1,7
|Akdeniz - Antakya Körfezi - [05.27 km] Samandağ (Hatay)
|13:07:33 28-05-2025
|36,14528
|35,885
|8,21
|2,6
|KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)
|13:07:32 28-05-2025
|36,131
|35,8563
|9,7
|2,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:03:28 28-05-2025
|39,52389
|28,13917
|8,8
|1,9
|SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.05.28 13:03:28)
|13:03:28 28-05-2025
|39,4588
|28,1427
|5
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|13:00:54 28-05-2025
|38,0875
|38,44611
|7
|2,8
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|13:00:52 28-05-2025
|38,1432
|38,4227
|5
|2,7
|EGE DENIZI
|13:00:37 28-05-2025
|36,5468
|25,8203
|5,6
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:53:21 28-05-2025
|38,18611
|37,35306
|8,4
|2
|BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12:53:20 28-05-2025
|38,1747
|37,3883
|15,5
|2
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:41:27 28-05-2025
|39,62722
|29,43
|6,92
|1,1
|Bozüyük (Bilecik)
|12:31:15 28-05-2025
|39,835
|29,9025
|0
|1,2
|Ege Denizi - [38.32 km] Karaburun (İzmir)
|12:12:42 28-05-2025
|38,99056
|26,2725
|6,95
|1,8
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|12:12:40 28-05-2025
|38,9855
|26,2053
|2
|2
|EGE DENIZI
|11:22:28 28-05-2025
|36,6733
|25,5823
|9,5
|1,9
|Orhaneli (Bursa)
|10:47:21 28-05-2025
|39,90528
|28,85667
|7
|1,4
|GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA)
|10:47:21 28-05-2025
|39,9095
|28,8863
|0
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|10:42:00 28-05-2025
|38,14472
|37,99111
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|10:32:05 28-05-2025
|35,6902
|25,8258
|24,5
|2,1
|Bulanık (Muş)
|10:20:17 28-05-2025
|39,23528
|42,22611
|7
|2
|SATIRLAR-BULANIK (MUS)
|10:20:13 28-05-2025
|39,2945
|42,0863
|24
|2,1
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [30.27 km] Ayvalık (Balıkesir)
|10:14:07 28-05-2025
|39,21361
|26,33306
|7,16
|1,4
|Çatak (Van)
|10:12:39 28-05-2025
|38,18028
|43,05833
|14,45
|2,7
|UZUNTEKNE-CATAK (VAN)
|10:12:38 28-05-2025
|38,1883
|43,052
|5
|2,3
|Gevaş (Van)
|10:09:55 28-05-2025
|38,45278
|42,81694
|7
|1,8
|Çelebi (Kırıkkale)
|10:08:21 28-05-2025
|39,47389
|33,49278
|7
|1,2
|Çatak (Van)
|09:55:16 28-05-2025
|38,10389
|43,00389
|9,32
|2,5
|ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN)
|09:55:15 28-05-2025
|38,1168
|42,929
|8,8
|2,2
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [03.05 km] Dikili (İzmir)
|09:38:04 28-05-2025
|38,92583
|26,90083
|14,74
|1,5
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:38:04 28-05-2025
|38,8812
|26,9478
|3,7
|1,5
|Menderes (İzmir)
|09:24:51 28-05-2025
|38,08889
|27,10139
|9,23
|3,1
|CAMONU-MENDERES (IZMIR)
|09:24:51 28-05-2025
|38,104
|27,0905
|4
|2,9
|Ege Denizi - [23.15 km] Bodrum (Muğla)
|09:11:52 28-05-2025
|36,925
|27,02
|7,03
|1,8
|ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
|09:11:51 28-05-2025
|36,8868
|27,0268
|6,3
|1,9
|SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
|08:50:48 28-05-2025
|38,279
|26,0452
|4,8
|2,3
|Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [24.63 km] Çeşme (İzmir)
|08:50:47 28-05-2025
|38,27139
|25,97194
|7,07
|2,3
|Ege Denizi - [11.51 km] Marmaris (Muğla)
|08:36:44 28-05-2025
|36,55444
|28,02361
|7
|1,8
|BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)
|08:36:44 28-05-2025
|36,6625
|28,0277
|8,6
|1,9
|Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [22.03 km] Bodrum (Muğla)
|08:33:50 28-05-2025
|36,955
|27,02
|7,03
|1,8
|ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
|08:33:50 28-05-2025
|36,916
|27,0575
|6,6
|1,9
|Akdeniz - [27.74 km] Seydikemer (Muğla)
|08:28:08 28-05-2025
|36,22583
|28,985
|7
|2,1
|AKDENIZ
|08:28:07 28-05-2025
|36,1817
|28,8982
|8,6
|1,8
|Karesi (Balıkesir)
|07:32:49 28-05-2025
|39,65667
|27,90444
|12,85
|1,4
|BALIKESIR (BALIKESIR)
|07:32:49 28-05-2025
|39,6625
|27,9063
|12,3
|1,1
|Yatağan (Muğla)
|07:24:06 28-05-2025
|37,29278
|28,08306
|7
|1,5
|YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA)
|07:24:05 28-05-2025
|37,3493
|28,0548
|5,2
|1,4
|Marmara Denizi - [26.00 km] Silivri (İstanbul)
|07:12:22 28-05-2025
|40,83278
|28,26972
|6,82
|1,1
|Marmara Denizi - [16.18 km] Marmara (Balıkesir)
|06:51:38 28-05-2025
|40,79778
|27,63889
|6,91
|1
|İvrindi (Balıkesir)
|06:28:05 28-05-2025
|39,60333
|27,52028
|6,11
|1,5
|IVRINDI (BALIKESIR)
|06:28:05 28-05-2025
|39,5897
|27,4905
|7
|1,6
|Yalıhüyük (Konya)
|06:15:43 28-05-2025
|37,3075
|32,06056
|10,24
|1,2
|CATMAKAYA-SEYDISEHIR (KONYA)
|06:15:42 28-05-2025
|37,223
|31,9912
|9,6
|1,8
|Yalıhüyük (Konya)
|06:14:16 28-05-2025
|37,25333
|32,05
|7
|1
|KURUCAY-AHIRLI (KONYA)
|06:14:14 28-05-2025
|37,2295
|32,0378
|9,9
|1,6
|Merkez (Bolu)
|05:53:35 28-05-2025
|40,77556
|31,47556
|7
|1,2
|KIZILAGIL-(BOLU)
|05:53:35 28-05-2025
|40,802
|31,481
|5,2
|1,6
|EGE DENIZI
|05:50:16 28-05-2025
|35,8007
|25,5472
|7,7
|2,5
|Darende (Malatya)
|05:36:57 28-05-2025
|38,42556
|37,47389
|7
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|05:36:57 28-05-2025
|38,4308
|37,4983
|10,5
|1,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.82 km] Milas (Muğla)
|05:21:51 28-05-2025
|36,95417
|27,9575
|7
|1,4
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:21:51 28-05-2025
|36,9765
|27,9518
|12,2
|1,7
|EGE DENIZI
|05:05:52 28-05-2025
|36,7923
|26,6478
|4
|2,1
|Ege Denizi
|04:51:19 28-05-2025
|36,22028
|25,7525
|9,09
|2,2
|EGE DENIZI
|04:51:13 28-05-2025
|36,5692
|25,4655
|9,6
|2,4
|Ege Denizi
|04:26:31 28-05-2025
|36,68861
|25,92028
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|04:26:28 28-05-2025
|36,6948
|25,6852
|11,7
|2,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:19:38 28-05-2025
|38,05472
|36,37028
|7
|1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:09:55 28-05-2025
|36,945
|27,3715
|12,7
|1,2
|Köyceğiz (Muğla)
|03:59:03 28-05-2025
|37,02472
|28,94167
|7
|1,2
|Çerkeş (Çankırı)
|03:54:14 28-05-2025
|40,78083
|32,95611
|7
|1
|Bulanık (Muş)
|03:52:06 28-05-2025
|39,03444
|42,32222
|12,89
|1,6
|ORENKENT-BULANIK (MUS)
|03:52:05 28-05-2025
|39,039
|42,2637
|9,5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|03:25:31 28-05-2025
|39,23583
|28,97333
|7
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|03:25:31 28-05-2025
|39,2187
|29,0493
|12,8
|1,4
|Saqqez, Kordestan (İran) - [190.30 km] Şemdinli (Hakkari)
|03:05:28 28-05-2025
|36,09306
|46,26889
|7
|3,1
|Ceyhan (Adana)
|02:54:55 28-05-2025
|37,17667
|35,64056
|7,04
|1,3
|HAKKIBEYLI-SARICAM (ADANA)
|02:54:55 28-05-2025
|37,165
|35,5845
|2,2
|1,6
|Akdeniz - [64.47 km] Marmaris (Muğla)
|02:51:36 28-05-2025
|36,05111
|28,09056
|6,87
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|02:47:23 28-05-2025
|38,58611
|39,65139
|6,99
|0,9
|Güroymak (Bitlis)
|02:34:25 28-05-2025
|38,48972
|42,05639
|7
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|02:23:12 28-05-2025
|37,12639
|28,27056
|8,95
|1,4
|ALGI-(MUGLA)
|02:23:11 28-05-2025
|37,1562
|28,258
|14,3
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|02:05:37 28-05-2025
|38,28139
|37,73556
|7
|1,2
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|02:05:36 28-05-2025
|38,2792
|37,7112
|3,7
|1,3
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