Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Mayıs 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 29 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Mayıs 2025
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29 Mayıs 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Andırın (Kahramanmaraş) 01:28:09 29-05-2025 37,73583 36,34167 5,11 2,4
COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 01:28:09 29-05-2025 37,7477 36,2998 5,8 2,2
KABAKDERE-(BALIKESIR) 01:26:10 29-05-2025 39,67 27,8348 9,6 2,2
Karesi (Balıkesir) 01:26:10 29-05-2025 39,67722 27,83167 12,88 2,2
Pütürge (Malatya) 01:07:54 29-05-2025 38,29278 38,79583 8,02 0,9
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 00:56:33 29-05-2025 38,3082 38,7862 4,8 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 00:14:57 29-05-2025 37,83694 36,32111 7 2,1
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:14:56 29-05-2025 37,8743 36,2972 5 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 00:12:21 29-05-2025 38,27639 38,24194 7 0,9
Germencik (Aydın) 00:07:30 29-05-2025 37,85833 27,60472 7,01 1,8
ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) 00:07:30 29-05-2025 37,8987 27,6165 5 2
Kiğı (Bingöl) 23:20:16 28-05-2025 39,25639 40,22167 7 1,9
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 23:20:14 28-05-2025 39,2088 40,2663 5 2,1
OVA-KAS (ANTALYA) 23:03:26 28-05-2025 36,328 29,3307 9,9 1,3
Akdeniz - [14.27 km] Kaş (Antalya) 23:03:24 28-05-2025 36,18639 29,20556 6,94 1,5
Kozan (Adana) 22:52:02 28-05-2025 37,66361 35,95222 6,97 1,7
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 22:52:02 28-05-2025 37,6358 35,9377 5,7 1,4
Yazıhan (Malatya) 22:48:42 28-05-2025 38,5525 38,00889 7 2,4
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 22:48:41 28-05-2025 38,5233 38,0022 5 2,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:33:12 28-05-2025 38,09 37,51972 7 2,5
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:33:11 28-05-2025 38,0842 37,5082 6,4 2,6
Özlüce Barajı - [01.37 km] Kiğı (Bingöl) 21:54:01 28-05-2025 39,21667 40,31694 7 2,5
DALLICA-KIGI (BINGOL) 21:54:00 28-05-2025 39,2242 40,2888 5,4 2,7
Özlüce Barajı - [01.09 km] Kiğı (Bingöl) 21:52:09 28-05-2025 39,21722 40,32194 7 1,8
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 21:52:08 28-05-2025 39,207 40,2713 7,9 2,1
Doğanşehir (Malatya) 21:40:26 28-05-2025 38,10611 37,88694 7 1
Merkez (Düzce) 21:35:40 28-05-2025 40,80111 31,08917 7,03 1,1
SAZIYE-(DUZCE) 21:35:39 28-05-2025 40,852 31,0593 23,9 1,4
KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) 21:30:31 28-05-2025 37,5993 36,1597 8 1,6
Karamanlı (Burdur) 21:10:14 28-05-2025 37,43361 29,70306 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:43:23 28-05-2025 39,247 29,0095 10,6 2
Simav (Kütahya) 20:43:22 28-05-2025 39,23444 28,99194 12,75 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:42:52 28-05-2025 39,2397 29,0028 10,4 1,8
Simav (Kütahya) 20:42:51 28-05-2025 39,23222 28,99722 13,7 1,6
EGE DENIZI 20:31:10 28-05-2025 35,5787 26,5953 12,3 2,4
Kiğı (Bingöl) 20:13:43 28-05-2025 39,19806 40,30056 7,02 2
DALLICA-KIGI (BINGOL) 20:13:43 28-05-2025 39,2245 40,2782 5,3 2,3
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:04:00 28-05-2025 37,8405 36,3847 13,8 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 20:03:59 28-05-2025 37,82889 36,31194 7,63 1,6
Ege Denizi - [27.33 km] Menderes (İzmir) 19:39:01 28-05-2025 37,82389 26,90972 7,01 2,2
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 19:39:01 28-05-2025 37,826 26,8777 7,7 2,2
Simav (Kütahya) 18:51:24 28-05-2025 39,22444 28,96028 7,02 1,5
KAZMALI-BIGA (CANAKKALE) 18:49:30 28-05-2025 40,2528 26,9773 14,3 1,5
Lapseki (Çanakkale) 18:49:29 28-05-2025 40,27194 26,94611 7 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 18:17:34 28-05-2025 39,49389 28,15972 7,06 1,2
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:17:34 28-05-2025 39,498 28,0977 8,2 1,2
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:15:48 28-05-2025 39,515 28,1642 13,9 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:15:47 28-05-2025 39,47889 28,16528 7,15 1,3
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:13:13 28-05-2025 39,511 28,1102 6,6 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 18:13:12 28-05-2025 39,52389 28,16778 6,96 1,8
EGE DENIZI 18:02:40 28-05-2025 36,6528 25,6635 5 2
AKDENIZ 18:01:20 28-05-2025 36,0155 28,7588 19,9 1,9
Akdeniz - [63.46 km] Kaş (Antalya) 18:01:19 28-05-2025 35,97167 28,72278 7 1,9
Simav (Kütahya) 17:35:20 28-05-2025 39,20972 28,99056 10,04 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:35:20 28-05-2025 39,2498 29,0017 11,9 1,3
Simav (Kütahya) 17:34:17 28-05-2025 39,21861 28,99306 7,27 1,5
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 17:34:16 28-05-2025 39,209 28,9202 10,6 1,3
EGE DENIZI 17:13:33 28-05-2025 35,7948 25,5682 7,6 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 16:47:31 28-05-2025 38,09083 36,54611 7,09 1,7
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:47:29 28-05-2025 38,1548 36,6902 4,3 1,9
Pütürge (Malatya) 15:56:09 28-05-2025 38,22972 38,70278 9,4 2
Göksun (Kahramanmaraş) 15:15:21 28-05-2025 38,17139 36,69278 11,7 2,1
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:15:20 28-05-2025 38,1583 36,7077 6,6 2
EGE DENIZI 14:57:33 28-05-2025 36,6807 25,5868 9,6 1,6
Sultandağı (Afyonkarahisar) 14:57:20 28-05-2025 38,67028 31,54389 6,89 1,8
MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) 14:57:19 28-05-2025 38,6135 31,5948 5,4 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 14:56:06 28-05-2025 38,1275 36,56528 6,94 2,2
EGE DENIZI REVIZE01 (2025.05.28 14:56:06) 14:55:58 28-05-2025 36,5185 25,6497 7,8 1,9
Akdeniz - [31.72 km] Seydikemer (Muğla) 14:41:33 28-05-2025 36,25139 28,90444 6,65 2,5
AKDENIZ 14:41:32 28-05-2025 36,2885 28,9183 18,5 2,3
Kiğı (Bingöl) 14:40:33 28-05-2025 39,28222 40,28722 7,29 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 14:37:18 28-05-2025 38,085 38,44 7 2,1
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 14:37:17 28-05-2025 38,1083 38,453 14,2 1,9
MARMARA DENIZI 14:35:44 28-05-2025 40,7965 28,376 11,1 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 14:32:17 28-05-2025 38,09306 38,43611 6,98 1,9
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 14:32:16 28-05-2025 38,1377 38,4097 5,3 1,9
İliç (Erzincan) 14:20:16 28-05-2025 39,65194 38,55778 8,68 1,5
Keskin (Kırıkkale) 14:02:56 28-05-2025 39,57528 33,58389 7 1,1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [12.28 km] Karaburun (İzmir) 13:52:46 28-05-2025 38,51167 26,76528 6,98 1,8
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 13:52:45 28-05-2025 38,495 26,762 6,5 1,8
Kozan (Adana) 13:33:54 28-05-2025 37,66 35,96278 7,27 2
SERIFLI-KOZAN (ADANA) 13:33:53 28-05-2025 37,6808 35,9277 2,6 1,9
Marmara Denizi - [22.48 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 13:25:34 28-05-2025 40,78861 28,08667 7,02 1,6
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 13:25:34 28-05-2025 40,8605 28,0187 20,3 1,7
Akdeniz - Antakya Körfezi - [05.27 km] Samandağ (Hatay) 13:07:33 28-05-2025 36,14528 35,885 8,21 2,6
KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) 13:07:32 28-05-2025 36,131 35,8563 9,7 2,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:03:28 28-05-2025 39,52389 28,13917 8,8 1,9
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.05.28 13:03:28) 13:03:28 28-05-2025 39,4588 28,1427 5 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 13:00:54 28-05-2025 38,0875 38,44611 7 2,8
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 13:00:52 28-05-2025 38,1432 38,4227 5 2,7
EGE DENIZI 13:00:37 28-05-2025 36,5468 25,8203 5,6 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:53:21 28-05-2025 38,18611 37,35306 8,4 2
BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:53:20 28-05-2025 38,1747 37,3883 15,5 2
Tavşanlı (Kütahya) 12:41:27 28-05-2025 39,62722 29,43 6,92 1,1
Bozüyük (Bilecik) 12:31:15 28-05-2025 39,835 29,9025 0 1,2
Ege Denizi - [38.32 km] Karaburun (İzmir) 12:12:42 28-05-2025 38,99056 26,2725 6,95 1,8
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 12:12:40 28-05-2025 38,9855 26,2053 2 2
EGE DENIZI 11:22:28 28-05-2025 36,6733 25,5823 9,5 1,9
Orhaneli (Bursa) 10:47:21 28-05-2025 39,90528 28,85667 7 1,4
GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) 10:47:21 28-05-2025 39,9095 28,8863 0 1,2
Doğanşehir (Malatya) 10:42:00 28-05-2025 38,14472 37,99111 7 1,3
EGE DENIZI 10:32:05 28-05-2025 35,6902 25,8258 24,5 2,1
Bulanık (Muş) 10:20:17 28-05-2025 39,23528 42,22611 7 2
SATIRLAR-BULANIK (MUS) 10:20:13 28-05-2025 39,2945 42,0863 24 2,1
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [30.27 km] Ayvalık (Balıkesir) 10:14:07 28-05-2025 39,21361 26,33306 7,16 1,4
Çatak (Van) 10:12:39 28-05-2025 38,18028 43,05833 14,45 2,7
UZUNTEKNE-CATAK (VAN) 10:12:38 28-05-2025 38,1883 43,052 5 2,3
Gevaş (Van) 10:09:55 28-05-2025 38,45278 42,81694 7 1,8
Çelebi (Kırıkkale) 10:08:21 28-05-2025 39,47389 33,49278 7 1,2
Çatak (Van) 09:55:16 28-05-2025 38,10389 43,00389 9,32 2,5
ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) 09:55:15 28-05-2025 38,1168 42,929 8,8 2,2
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [03.05 km] Dikili (İzmir) 09:38:04 28-05-2025 38,92583 26,90083 14,74 1,5
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:38:04 28-05-2025 38,8812 26,9478 3,7 1,5
Menderes (İzmir) 09:24:51 28-05-2025 38,08889 27,10139 9,23 3,1
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 09:24:51 28-05-2025 38,104 27,0905 4 2,9
Ege Denizi - [23.15 km] Bodrum (Muğla) 09:11:52 28-05-2025 36,925 27,02 7,03 1,8
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 09:11:51 28-05-2025 36,8868 27,0268 6,3 1,9
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 08:50:48 28-05-2025 38,279 26,0452 4,8 2,3
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [24.63 km] Çeşme (İzmir) 08:50:47 28-05-2025 38,27139 25,97194 7,07 2,3
Ege Denizi - [11.51 km] Marmaris (Muğla) 08:36:44 28-05-2025 36,55444 28,02361 7 1,8
BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) 08:36:44 28-05-2025 36,6625 28,0277 8,6 1,9
Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [22.03 km] Bodrum (Muğla) 08:33:50 28-05-2025 36,955 27,02 7,03 1,8
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 08:33:50 28-05-2025 36,916 27,0575 6,6 1,9
Akdeniz - [27.74 km] Seydikemer (Muğla) 08:28:08 28-05-2025 36,22583 28,985 7 2,1
AKDENIZ 08:28:07 28-05-2025 36,1817 28,8982 8,6 1,8
Karesi (Balıkesir) 07:32:49 28-05-2025 39,65667 27,90444 12,85 1,4
BALIKESIR (BALIKESIR) 07:32:49 28-05-2025 39,6625 27,9063 12,3 1,1
Yatağan (Muğla) 07:24:06 28-05-2025 37,29278 28,08306 7 1,5
YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA) 07:24:05 28-05-2025 37,3493 28,0548 5,2 1,4
Marmara Denizi - [26.00 km] Silivri (İstanbul) 07:12:22 28-05-2025 40,83278 28,26972 6,82 1,1
Marmara Denizi - [16.18 km] Marmara (Balıkesir) 06:51:38 28-05-2025 40,79778 27,63889 6,91 1
İvrindi (Balıkesir) 06:28:05 28-05-2025 39,60333 27,52028 6,11 1,5
IVRINDI (BALIKESIR) 06:28:05 28-05-2025 39,5897 27,4905 7 1,6
Yalıhüyük (Konya) 06:15:43 28-05-2025 37,3075 32,06056 10,24 1,2
CATMAKAYA-SEYDISEHIR (KONYA) 06:15:42 28-05-2025 37,223 31,9912 9,6 1,8
Yalıhüyük (Konya) 06:14:16 28-05-2025 37,25333 32,05 7 1
KURUCAY-AHIRLI (KONYA) 06:14:14 28-05-2025 37,2295 32,0378 9,9 1,6
Merkez (Bolu) 05:53:35 28-05-2025 40,77556 31,47556 7 1,2
KIZILAGIL-(BOLU) 05:53:35 28-05-2025 40,802 31,481 5,2 1,6
EGE DENIZI 05:50:16 28-05-2025 35,8007 25,5472 7,7 2,5
Darende (Malatya) 05:36:57 28-05-2025 38,42556 37,47389 7 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 05:36:57 28-05-2025 38,4308 37,4983 10,5 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.82 km] Milas (Muğla) 05:21:51 28-05-2025 36,95417 27,9575 7 1,4
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 05:21:51 28-05-2025 36,9765 27,9518 12,2 1,7
EGE DENIZI 05:05:52 28-05-2025 36,7923 26,6478 4 2,1
Ege Denizi 04:51:19 28-05-2025 36,22028 25,7525 9,09 2,2
EGE DENIZI 04:51:13 28-05-2025 36,5692 25,4655 9,6 2,4
Ege Denizi 04:26:31 28-05-2025 36,68861 25,92028 7 2,2
EGE DENIZI 04:26:28 28-05-2025 36,6948 25,6852 11,7 2,7
Göksun (Kahramanmaraş) 04:19:38 28-05-2025 38,05472 36,37028 7 1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 04:09:55 28-05-2025 36,945 27,3715 12,7 1,2
Köyceğiz (Muğla) 03:59:03 28-05-2025 37,02472 28,94167 7 1,2
Çerkeş (Çankırı) 03:54:14 28-05-2025 40,78083 32,95611 7 1
Bulanık (Muş) 03:52:06 28-05-2025 39,03444 42,32222 12,89 1,6
ORENKENT-BULANIK (MUS) 03:52:05 28-05-2025 39,039 42,2637 9,5 1,5
Simav (Kütahya) 03:25:31 28-05-2025 39,23583 28,97333 7 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 03:25:31 28-05-2025 39,2187 29,0493 12,8 1,4
Saqqez, Kordestan (İran) - [190.30 km] Şemdinli (Hakkari) 03:05:28 28-05-2025 36,09306 46,26889 7 3,1
Ceyhan (Adana) 02:54:55 28-05-2025 37,17667 35,64056 7,04 1,3
HAKKIBEYLI-SARICAM (ADANA) 02:54:55 28-05-2025 37,165 35,5845 2,2 1,6
Akdeniz - [64.47 km] Marmaris (Muğla) 02:51:36 28-05-2025 36,05111 28,09056 6,87 1,6
Merkez (Elazığ) 02:47:23 28-05-2025 38,58611 39,65139 6,99 0,9
Güroymak (Bitlis) 02:34:25 28-05-2025 38,48972 42,05639 7 1,2
Menteşe (Muğla) 02:23:12 28-05-2025 37,12639 28,27056 8,95 1,4
ALGI-(MUGLA) 02:23:11 28-05-2025 37,1562 28,258 14,3 1,5
Akçadağ (Malatya) 02:05:37 28-05-2025 38,28139 37,73556 7 1,2
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 02:05:36 28-05-2025 38,2792 37,7112 3,7 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Andırın (Kahramanmaraş) 01:28:09 29-05-2025 37,73583 36,34167 5,11 2,4
COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 01:28:09 29-05-2025 37,7477 36,2998 5,8 2,2
KABAKDERE-(BALIKESIR) 01:26:10 29-05-2025 39,67 27,8348 9,6 2,2
Karesi (Balıkesir) 01:26:10 29-05-2025 39,67722 27,83167 12,88 2,2
Pütürge (Malatya) 01:07:54 29-05-2025 38,29278 38,79583 8,02 0,9
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 00:56:33 29-05-2025 38,3082 38,7862 4,8 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 00:14:57 29-05-2025 37,83694 36,32111 7 2,1
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:14:56 29-05-2025 37,8743 36,2972 5 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 00:12:21 29-05-2025 38,27639 38,24194 7 0,9
Germencik (Aydın) 00:07:30 29-05-2025 37,85833 27,60472 7,01 1,8
ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) 00:07:30 29-05-2025 37,8987 27,6165 5 2
Kiğı (Bingöl) 23:20:16 28-05-2025 39,25639 40,22167 7 1,9
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 23:20:14 28-05-2025 39,2088 40,2663 5 2,1
OVA-KAS (ANTALYA) 23:03:26 28-05-2025 36,328 29,3307 9,9 1,3
Akdeniz - [14.27 km] Kaş (Antalya) 23:03:24 28-05-2025 36,18639 29,20556 6,94 1,5
Kozan (Adana) 22:52:02 28-05-2025 37,66361 35,95222 6,97 1,7
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 22:52:02 28-05-2025 37,6358 35,9377 5,7 1,4
Yazıhan (Malatya) 22:48:42 28-05-2025 38,5525 38,00889 7 2,4
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 22:48:41 28-05-2025 38,5233 38,0022 5 2,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:33:12 28-05-2025 38,09 37,51972 7 2,5
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:33:11 28-05-2025 38,0842 37,5082 6,4 2,6
Özlüce Barajı - [01.37 km] Kiğı (Bingöl) 21:54:01 28-05-2025 39,21667 40,31694 7 2,5
DALLICA-KIGI (BINGOL) 21:54:00 28-05-2025 39,2242 40,2888 5,4 2,7
Özlüce Barajı - [01.09 km] Kiğı (Bingöl) 21:52:09 28-05-2025 39,21722 40,32194 7 1,8
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 21:52:08 28-05-2025 39,207 40,2713 7,9 2,1
Doğanşehir (Malatya) 21:40:26 28-05-2025 38,10611 37,88694 7 1
Merkez (Düzce) 21:35:40 28-05-2025 40,80111 31,08917 7,03 1,1
SAZIYE-(DUZCE) 21:35:39 28-05-2025 40,852 31,0593 23,9 1,4
KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) 21:30:31 28-05-2025 37,5993 36,1597 8 1,6
Karamanlı (Burdur) 21:10:14 28-05-2025 37,43361 29,70306 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:43:23 28-05-2025 39,247 29,0095 10,6 2
Simav (Kütahya) 20:43:22 28-05-2025 39,23444 28,99194 12,75 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:42:52 28-05-2025 39,2397 29,0028 10,4 1,8
Simav (Kütahya) 20:42:51 28-05-2025 39,23222 28,99722 13,7 1,6
EGE DENIZI 20:31:10 28-05-2025 35,5787 26,5953 12,3 2,4
Kiğı (Bingöl) 20:13:43 28-05-2025 39,19806 40,30056 7,02 2
DALLICA-KIGI (BINGOL) 20:13:43 28-05-2025 39,2245 40,2782 5,3 2,3
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:04:00 28-05-2025 37,8405 36,3847 13,8 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 20:03:59 28-05-2025 37,82889 36,31194 7,63 1,6
Ege Denizi - [27.33 km] Menderes (İzmir) 19:39:01 28-05-2025 37,82389 26,90972 7,01 2,2
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 19:39:01 28-05-2025 37,826 26,8777 7,7 2,2
Simav (Kütahya) 18:51:24 28-05-2025 39,22444 28,96028 7,02 1,5
KAZMALI-BIGA (CANAKKALE) 18:49:30 28-05-2025 40,2528 26,9773 14,3 1,5
Lapseki (Çanakkale) 18:49:29 28-05-2025 40,27194 26,94611 7 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 18:17:34 28-05-2025 39,49389 28,15972 7,06 1,2
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:17:34 28-05-2025 39,498 28,0977 8,2 1,2
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:15:48 28-05-2025 39,515 28,1642 13,9 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:15:47 28-05-2025 39,47889 28,16528 7,15 1,3
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:13:13 28-05-2025 39,511 28,1102 6,6 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 18:13:12 28-05-2025 39,52389 28,16778 6,96 1,8
EGE DENIZI 18:02:40 28-05-2025 36,6528 25,6635 5 2
AKDENIZ 18:01:20 28-05-2025 36,0155 28,7588 19,9 1,9
Akdeniz - [63.46 km] Kaş (Antalya) 18:01:19 28-05-2025 35,97167 28,72278 7 1,9
Simav (Kütahya) 17:35:20 28-05-2025 39,20972 28,99056 10,04 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:35:20 28-05-2025 39,2498 29,0017 11,9 1,3
Simav (Kütahya) 17:34:17 28-05-2025 39,21861 28,99306 7,27 1,5
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 17:34:16 28-05-2025 39,209 28,9202 10,6 1,3
EGE DENIZI 17:13:33 28-05-2025 35,7948 25,5682 7,6 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 16:47:31 28-05-2025 38,09083 36,54611 7,09 1,7
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:47:29 28-05-2025 38,1548 36,6902 4,3 1,9
Pütürge (Malatya) 15:56:09 28-05-2025 38,22972 38,70278 9,4 2
Göksun (Kahramanmaraş) 15:15:21 28-05-2025 38,17139 36,69278 11,7 2,1
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:15:20 28-05-2025 38,1583 36,7077 6,6 2
EGE DENIZI 14:57:33 28-05-2025 36,6807 25,5868 9,6 1,6
Sultandağı (Afyonkarahisar) 14:57:20 28-05-2025 38,67028 31,54389 6,89 1,8
MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) 14:57:19 28-05-2025 38,6135 31,5948 5,4 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 14:56:06 28-05-2025 38,1275 36,56528 6,94 2,2
EGE DENIZI REVIZE01 (2025.05.28 14:56:06) 14:55:58 28-05-2025 36,5185 25,6497 7,8 1,9
Akdeniz - [31.72 km] Seydikemer (Muğla) 14:41:33 28-05-2025 36,25139 28,90444 6,65 2,5
AKDENIZ 14:41:32 28-05-2025 36,2885 28,9183 18,5 2,3
Kiğı (Bingöl) 14:40:33 28-05-2025 39,28222 40,28722 7,29 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 14:37:18 28-05-2025 38,085 38,44 7 2,1
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 14:37:17 28-05-2025 38,1083 38,453 14,2 1,9
MARMARA DENIZI 14:35:44 28-05-2025 40,7965 28,376 11,1 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 14:32:17 28-05-2025 38,09306 38,43611 6,98 1,9
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 14:32:16 28-05-2025 38,1377 38,4097 5,3 1,9
İliç (Erzincan) 14:20:16 28-05-2025 39,65194 38,55778 8,68 1,5
Keskin (Kırıkkale) 14:02:56 28-05-2025 39,57528 33,58389 7 1,1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [12.28 km] Karaburun (İzmir) 13:52:46 28-05-2025 38,51167 26,76528 6,98 1,8
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 13:52:45 28-05-2025 38,495 26,762 6,5 1,8
Kozan (Adana) 13:33:54 28-05-2025 37,66 35,96278 7,27 2
SERIFLI-KOZAN (ADANA) 13:33:53 28-05-2025 37,6808 35,9277 2,6 1,9
Marmara Denizi - [22.48 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 13:25:34 28-05-2025 40,78861 28,08667 7,02 1,6
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 13:25:34 28-05-2025 40,8605 28,0187 20,3 1,7
Akdeniz - Antakya Körfezi - [05.27 km] Samandağ (Hatay) 13:07:33 28-05-2025 36,14528 35,885 8,21 2,6
KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) 13:07:32 28-05-2025 36,131 35,8563 9,7 2,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:03:28 28-05-2025 39,52389 28,13917 8,8 1,9
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.05.28 13:03:28) 13:03:28 28-05-2025 39,4588 28,1427 5 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 13:00:54 28-05-2025 38,0875 38,44611 7 2,8
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 13:00:52 28-05-2025 38,1432 38,4227 5 2,7
EGE DENIZI 13:00:37 28-05-2025 36,5468 25,8203 5,6 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:53:21 28-05-2025 38,18611 37,35306 8,4 2
BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:53:20 28-05-2025 38,1747 37,3883 15,5 2
Tavşanlı (Kütahya) 12:41:27 28-05-2025 39,62722 29,43 6,92 1,1
Bozüyük (Bilecik) 12:31:15 28-05-2025 39,835 29,9025 0 1,2
Ege Denizi - [38.32 km] Karaburun (İzmir) 12:12:42 28-05-2025 38,99056 26,2725 6,95 1,8
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 12:12:40 28-05-2025 38,9855 26,2053 2 2
EGE DENIZI 11:22:28 28-05-2025 36,6733 25,5823 9,5 1,9
Orhaneli (Bursa) 10:47:21 28-05-2025 39,90528 28,85667 7 1,4
GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) 10:47:21 28-05-2025 39,9095 28,8863 0 1,2
Doğanşehir (Malatya) 10:42:00 28-05-2025 38,14472 37,99111 7 1,3
EGE DENIZI 10:32:05 28-05-2025 35,6902 25,8258 24,5 2,1
Bulanık (Muş) 10:20:17 28-05-2025 39,23528 42,22611 7 2
SATIRLAR-BULANIK (MUS) 10:20:13 28-05-2025 39,2945 42,0863 24 2,1
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [30.27 km] Ayvalık (Balıkesir) 10:14:07 28-05-2025 39,21361 26,33306 7,16 1,4
Çatak (Van) 10:12:39 28-05-2025 38,18028 43,05833 14,45 2,7
UZUNTEKNE-CATAK (VAN) 10:12:38 28-05-2025 38,1883 43,052 5 2,3
Gevaş (Van) 10:09:55 28-05-2025 38,45278 42,81694 7 1,8
Çelebi (Kırıkkale) 10:08:21 28-05-2025 39,47389 33,49278 7 1,2
Çatak (Van) 09:55:16 28-05-2025 38,10389 43,00389 9,32 2,5
ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) 09:55:15 28-05-2025 38,1168 42,929 8,8 2,2
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [03.05 km] Dikili (İzmir) 09:38:04 28-05-2025 38,92583 26,90083 14,74 1,5
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:38:04 28-05-2025 38,8812 26,9478 3,7 1,5
Menderes (İzmir) 09:24:51 28-05-2025 38,08889 27,10139 9,23 3,1
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 09:24:51 28-05-2025 38,104 27,0905 4 2,9
Ege Denizi - [23.15 km] Bodrum (Muğla) 09:11:52 28-05-2025 36,925 27,02 7,03 1,8
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 09:11:51 28-05-2025 36,8868 27,0268 6,3 1,9
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 08:50:48 28-05-2025 38,279 26,0452 4,8 2,3
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [24.63 km] Çeşme (İzmir) 08:50:47 28-05-2025 38,27139 25,97194 7,07 2,3
Ege Denizi - [11.51 km] Marmaris (Muğla) 08:36:44 28-05-2025 36,55444 28,02361 7 1,8
BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) 08:36:44 28-05-2025 36,6625 28,0277 8,6 1,9
Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [22.03 km] Bodrum (Muğla) 08:33:50 28-05-2025 36,955 27,02 7,03 1,8
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 08:33:50 28-05-2025 36,916 27,0575 6,6 1,9
Akdeniz - [27.74 km] Seydikemer (Muğla) 08:28:08 28-05-2025 36,22583 28,985 7 2,1
AKDENIZ 08:28:07 28-05-2025 36,1817 28,8982 8,6 1,8
Karesi (Balıkesir) 07:32:49 28-05-2025 39,65667 27,90444 12,85 1,4
BALIKESIR (BALIKESIR) 07:32:49 28-05-2025 39,6625 27,9063 12,3 1,1
Yatağan (Muğla) 07:24:06 28-05-2025 37,29278 28,08306 7 1,5
YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA) 07:24:05 28-05-2025 37,3493 28,0548 5,2 1,4
Marmara Denizi - [26.00 km] Silivri (İstanbul) 07:12:22 28-05-2025 40,83278 28,26972 6,82 1,1
Marmara Denizi - [16.18 km] Marmara (Balıkesir) 06:51:38 28-05-2025 40,79778 27,63889 6,91 1
İvrindi (Balıkesir) 06:28:05 28-05-2025 39,60333 27,52028 6,11 1,5
IVRINDI (BALIKESIR) 06:28:05 28-05-2025 39,5897 27,4905 7 1,6
Yalıhüyük (Konya) 06:15:43 28-05-2025 37,3075 32,06056 10,24 1,2
CATMAKAYA-SEYDISEHIR (KONYA) 06:15:42 28-05-2025 37,223 31,9912 9,6 1,8
Yalıhüyük (Konya) 06:14:16 28-05-2025 37,25333 32,05 7 1
KURUCAY-AHIRLI (KONYA) 06:14:14 28-05-2025 37,2295 32,0378 9,9 1,6
Merkez (Bolu) 05:53:35 28-05-2025 40,77556 31,47556 7 1,2
KIZILAGIL-(BOLU) 05:53:35 28-05-2025 40,802 31,481 5,2 1,6
EGE DENIZI 05:50:16 28-05-2025 35,8007 25,5472 7,7 2,5
Darende (Malatya) 05:36:57 28-05-2025 38,42556 37,47389 7 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 05:36:57 28-05-2025 38,4308 37,4983 10,5 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.82 km] Milas (Muğla) 05:21:51 28-05-2025 36,95417 27,9575 7 1,4
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 05:21:51 28-05-2025 36,9765 27,9518 12,2 1,7
EGE DENIZI 05:05:52 28-05-2025 36,7923 26,6478 4 2,1
Ege Denizi 04:51:19 28-05-2025 36,22028 25,7525 9,09 2,2
EGE DENIZI 04:51:13 28-05-2025 36,5692 25,4655 9,6 2,4
Ege Denizi 04:26:31 28-05-2025 36,68861 25,92028 7 2,2
EGE DENIZI 04:26:28 28-05-2025 36,6948 25,6852 11,7 2,7
Göksun (Kahramanmaraş) 04:19:38 28-05-2025 38,05472 36,37028 7 1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 04:09:55 28-05-2025 36,945 27,3715 12,7 1,2
Köyceğiz (Muğla) 03:59:03 28-05-2025 37,02472 28,94167 7 1,2
Çerkeş (Çankırı) 03:54:14 28-05-2025 40,78083 32,95611 7 1
Bulanık (Muş) 03:52:06 28-05-2025 39,03444 42,32222 12,89 1,6
ORENKENT-BULANIK (MUS) 03:52:05 28-05-2025 39,039 42,2637 9,5 1,5
Simav (Kütahya) 03:25:31 28-05-2025 39,23583 28,97333 7 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 03:25:31 28-05-2025 39,2187 29,0493 12,8 1,4
Saqqez, Kordestan (İran) - [190.30 km] Şemdinli (Hakkari) 03:05:28 28-05-2025 36,09306 46,26889 7 3,1
Ceyhan (Adana) 02:54:55 28-05-2025 37,17667 35,64056 7,04 1,3
HAKKIBEYLI-SARICAM (ADANA) 02:54:55 28-05-2025 37,165 35,5845 2,2 1,6
Akdeniz - [64.47 km] Marmaris (Muğla) 02:51:36 28-05-2025 36,05111 28,09056 6,87 1,6
Merkez (Elazığ) 02:47:23 28-05-2025 38,58611 39,65139 6,99 0,9
Güroymak (Bitlis) 02:34:25 28-05-2025 38,48972 42,05639 7 1,2
Menteşe (Muğla) 02:23:12 28-05-2025 37,12639 28,27056 8,95 1,4
ALGI-(MUGLA) 02:23:11 28-05-2025 37,1562 28,258 14,3 1,5
Akçadağ (Malatya) 02:05:37 28-05-2025 38,28139 37,73556 7 1,2
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 02:05:36 28-05-2025 38,2792 37,7112 3,7 1,3
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