Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Nisan 2026
29.04.2026 00:00
Son Güncelleme: 29.04.2026 01:00
NTV
NTV - Haber Merkezi
29 Nisan 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Van Gölü - [11.28 km] Tuşba (Van)
|29 Nisan 2026 00:24
|38.6414
|43.0672
|7.00
|1.40
|Germencik (Aydın)
|28 Nisan 2026 23:56
|37.8733
|27.5894
|7.00
|1.30
|Patnos (Ağrı)
|28 Nisan 2026 23:54
|38.9969
|42.8186
|7.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|28 Nisan 2026 23:50
|39.1839
|28.1636
|7.59
|0.90
|Kozan (Adana)
|28 Nisan 2026 23:40
|37.6839
|36.0619
|6.99
|2.10
|Bodrum (Muğla)
|28 Nisan 2026 23:32
|37.1103
|27.6469
|7.04
|1.40
|Van Gölü - [07.53 km] Tuşba (Van)
|28 Nisan 2026 23:25
|38.6375
|43.1183
|7.00
|1.10
|Kemer (Antalya)
|28 Nisan 2026 23:22
|36.7325
|30.5642
|39.40
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|28 Nisan 2026 23:16
|39.1894
|28.1861
|7.91
|1.00
|Ege Denizi - [14.09 km] Ayvacık (Çanakkale)
|28 Nisan 2026 23:15
|39.3667
|26.1603
|10.04
|1.40
|Göksun (Kahramanmaraş)
|28 Nisan 2026 23:11
|37.8994
|36.5214
|7.00
|2.00
|Göksun (Kahramanmaraş)
|28 Nisan 2026 23:07
|38.0125
|36.5211
|7.00
|0.90
|Çıldır (Ardahan)
|28 Nisan 2026 23:04
|40.9708
|43.0961
|13.66
|1.80
|Beypazarı (Ankara)
|28 Nisan 2026 22:52
|40.1469
|31.8578
|7.05
|1.10
|Göksun (Kahramanmaraş)
|28 Nisan 2026 22:26
|37.8892
|36.5058
|7.04
|2.00
|Andırın (Kahramanmaraş)
|28 Nisan 2026 22:07
|37.6733
|36.3394
|8.84
|1.20
|Göksun (Kahramanmaraş)
|28 Nisan 2026 22:02
|37.9364
|36.5131
|7.11
|1.30
|Çıldır (Ardahan)
|28 Nisan 2026 21:57
|40.9683
|43.0775
|11.07
|1.30
|Selim (Kars)
|28 Nisan 2026 21:56
|40.5839
|42.7889
|28.20
|0.90
|Çıldır (Ardahan)
|28 Nisan 2026 21:55
|40.9933
|43.1181
|10.34
|1.70
|Buldan (Denizli)
|28 Nisan 2026 21:55
|38.0903
|28.9706
|12.13
|1.50
|Akdeniz - [18.60 km] Kumluca (Antalya)
|28 Nisan 2026 21:48
|36.1517
|30.2928
|21.90
|1.70
|Akdeniz - [20.43 km] Kumluca (Antalya)
|28 Nisan 2026 21:46
|36.1294
|30.3211
|26.50
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|28 Nisan 2026 21:33
|39.1833
|28.0892
|7.00
|1.10
|Göksun (Kahramanmaraş)
|28 Nisan 2026 21:30
|37.9775
|36.5608
|7.00
|1.50
|Ilgaz (Çankırı)
|28 Nisan 2026 21:22
|40.8553
|33.6614
|11.88
|1.00
|Arguvan (Malatya)
|28 Nisan 2026 21:19
|38.8497
|38.1914
|5.06
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|28 Nisan 2026 21:15
|39.2419
|28.0672
|9.67
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|28 Nisan 2026 21:11
|39.1844
|28.3125
|7.00
|1.00
|Arguvan (Malatya)
|28 Nisan 2026 21:09
|38.8844
|38.2122
|9.35
|1.00
|Arguvan (Malatya)
|28 Nisan 2026 21:06
|38.8614
|38.2011
|5.62
|2.20
|Ege Denizi - [78.22 km] Ayvacık (Çanakkale)
|28 Nisan 2026 21:01
|38.9594
|25.4547
|11.85
|1.70
|Göksun (Kahramanmaraş)
|28 Nisan 2026 20:40
|38.0347
|36.5597
|7.00
|1.60
|Akçadağ (Malatya)
|28 Nisan 2026 20:37
|38.4728
|38.0358
|7.00
|1.30
|Tarsus (Mersin)
|28 Nisan 2026 20:31
|36.9433
|34.8317
|7.00
|1.20
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|GOBELBAKAN-CILDIR (ARDAHAN)
|29 Nisan 2026 00:57
|40.9835
|43.1123
|5.00
|1.70
|KIZIROGLU-SUSUZ (KARS)
|29 Nisan 2026 00:56
|40.9410
|43.0280
|2.90
|1.50
|KIZIROGLU-SUSUZ (KARS)
|29 Nisan 2026 00:55
|40.9613
|43.0420
|15.10
|2.10
|YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
|29 Nisan 2026 00:55
|38.0418
|28.9562
|7.90
|1.70
|ARMUTLU-ARGUVAN (MALATYA)
|29 Nisan 2026 00:19
|38.8472
|38.1817
|15.30
|1.80
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|29 Nisan 2026 00:15
|39.2082
|28.0488
|8.30
|1.80
|KUYUDERE-ARGUVAN (MALATYA)
|29 Nisan 2026 00:09
|38.8457
|38.2962
|17.60
|1.10
|KURUTTAS-ARGUVAN (MALATYA)
|29 Nisan 2026 00:06
|38.8778
|38.1778
|4.80
|2.50
|YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA)
|28 Nisan 2026 23:37
|38.4340
|38.0062
|21.70
|1.40
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|28 Nisan 2026 23:18
|39.1733
|28.1783
|4.80
|1.30
|ALICERI-AKCADAG (MALATYA)
|28 Nisan 2026 21:59
|38.4427
|37.9523
|19.90
|1.60
|BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
|28 Nisan 2026 21:49
|38.3100
|38.2827
|5.40
|1.80
|CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|28 Nisan 2026 20:58
|39.2210
|28.2217
|10.00
|1.30
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|28 Nisan 2026 20:50
|39.2447
|28.1522
|7.50
|2.70
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|28 Nisan 2026 20:48
|38.2485
|38.1250
|12.10
|1.40
