Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Ocak 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 29 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Ocak 2025

29 Ocak 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Andırın (Kahramanmaraş) 06:13:57 29-01-2025 37,80583 36,28333 7 1,2
Saimbeyli (Adana) 06:09:05 29-01-2025 37,94361 36,12194 9,93 1,4
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) 06:09:03 29-01-2025 37,948 36,1082 8,2 1,1
Merkez (Bolu) 05:51:07 29-01-2025 40,86778 31,60667 9,72 1,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.00 km] Kuşadası (Aydın) 05:50:32 29-01-2025 37,8075 27,00778 6,96 1,5
Doğanşehir (Malatya) 05:22:28 29-01-2025 38,11222 37,88278 14,84 2,3
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:22:27 29-01-2025 38,1218 37,8702 5 2,1
Doğanşehir (Malatya) 05:16:00 29-01-2025 38,115 37,88306 17,72 1,8
SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:15:58 29-01-2025 38,0465 37,9088 5 1,7
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 05:06:00 29-01-2025 36,9758 28,3157 7,9 1,8
Marmaris (Muğla) 05:06:00 29-01-2025 36,96861 28,28361 6,96 1,5
Akdeniz - [43.45 km] Marmaris (Muğla) 04:52:39 29-01-2025 36,37056 28,47028 7 0,9
Merkez (Karabük) 04:48:53 29-01-2025 41,04083 32,76889 7 1,2
Doğanşehir (Malatya) 04:44:52 29-01-2025 38,11778 37,88556 15,28 3,5
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:44:51 29-01-2025 38,125 37,8693 5 3,4
Aladağ (Adana) 04:24:52 29-01-2025 37,62194 35,55 6,99 1,4
Akçadağ (Malatya) 04:17:08 29-01-2025 38,47 38,10028 6,99 1,2
Menteşe (Muğla) 04:11:50 29-01-2025 37,12833 28,825 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 04:05:29 29-01-2025 38,45806 38,02306 7,02 1,6
ESENLI-AKCADAG (MALATYA) 04:05:29 29-01-2025 38,4182 38,0422 6,8 1,4
Merkez (Bingöl) 03:54:22 29-01-2025 39,02333 40,42194 5,65 0,9
Menteşe (Muğla) 03:40:56 29-01-2025 37,13944 28,80806 7 1
Merkez (Erzincan) 03:36:50 29-01-2025 39,85306 39,1 5,04 1,1
Kemalpaşa (İzmir) 03:15:08 29-01-2025 38,4 27,67694 8,46 1,6
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 03:15:08 29-01-2025 38,3907 27,6655 6,4 1,7
Ege Denizi - [107.28 km] Datça (Muğla) 03:02:07 29-01-2025 35,76972 27,09861 6,36 1,7
Nilüfer (Bursa) 02:55:33 29-01-2025 40,20722 28,97639 10,75 1,4
Aladağ (Adana) 02:19:19 29-01-2025 37,63444 35,48556 6,98 1,2
YUNANISTAN 02:16:39 29-01-2025 40,22 23,3337 3,1 2,6
Akdeniz - [49.06 km] Kumluca (Antalya) 02:16:09 29-01-2025 35,87611 30,45111 8,59 2,8
Kadışehri (Yozgat) 02:13:21 29-01-2025 40,06917 35,92361 10,93 1,8
ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) 02:13:21 29-01-2025 40,0762 35,9593 5 2
Saimbeyli (Adana) 02:12:58 29-01-2025 37,795 36,22 7 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:10:15 29-01-2025 35,1752 27,0227 14,8 3,9
Akdeniz - [183.10 km] Datça (Muğla) 02:10:14 29-01-2025 35,13222 26,79361 8,85 3,9
Yazıhan (Malatya) 01:58:37 29-01-2025 38,59694 38,04222 6,92 1,1
PAYAS-DORTYOL (HATAY) 01:51:32 29-01-2025 36,7213 36,0973 5,7 1,3
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [11.70 km] Payas (Hatay) 01:51:31 29-01-2025 36,70861 36,09 7,51 1,7
Ayrancı (Karaman) 01:37:56 29-01-2025 37,5075 33,64083 6,98 1
Arguvan (Malatya) 01:20:49 29-01-2025 38,86694 38,22306 7 1,1
Marmaris (Muğla) 01:14:37 29-01-2025 36,98083 28,29417 7,05 1,2
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 01:14:36 29-01-2025 36,9605 28,3192 5,2 1,3
Osmancık (Çorum) 01:11:05 29-01-2025 40,96694 35,04028 6,96 1
Ege Denizi - [13.20 km] Didim (Aydın) 01:08:25 29-01-2025 37,40944 27,075 6,83 1,1
Aladağ (Adana) 00:51:40 29-01-2025 37,58917 35,46972 7 1,1
Akdeniz , Güzelyurt Körfezi 00:47:12 29-01-2025 35,3225 32,92472 72,72 2,3
KIBRIS-SADRAZAMKOY 00:47:12 29-01-2025 35,2978 32,9023 67,3 2,4
Karaçoban (Erzurum) 00:46:11 29-01-2025 39,45167 42,22528 7 1,1
Akdeniz - [37.74 km] Fethiye (Muğla) 00:44:10 29-01-2025 36,23611 28,82583 6,86 1,1
Merkez (Hakkari) 00:43:11 29-01-2025 37,73889 43,68389 7,33 1,6
Ayrancı (Karaman) 00:42:26 29-01-2025 37,52639 33,65722 7,03 1,7
Saimbeyli (Adana) 00:35:12 29-01-2025 37,81806 36,23333 7 2,1
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 00:35:12 29-01-2025 37,8168 36,2352 8,3 2,1
Menteşe (Muğla) 00:31:20 29-01-2025 37,25806 28,52722 7,01 1
Akdeniz - [24.22 km] Ortaca (Muğla) 00:15:14 29-01-2025 36,50306 28,6375 7,28 1,7
AKDENIZ 00:15:13 29-01-2025 36,4542 28,6598 14,4 1,9
Akçadağ (Malatya) 00:09:19 29-01-2025 38,45194 38,0075 6,99 1,6
MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA) 00:09:19 29-01-2025 38,427 38,0187 7 1,6
Beyşehir (Konya) 00:07:13 29-01-2025 37,68667 31,94917 7,03 1,2
UFACIK-SEYDISEHIR (KONYA) 00:07:12 29-01-2025 37,65 31,9985 5,3 1,2
Mustafakemalpaşa (Bursa) 00:03:57 29-01-2025 39,86861 28,67972 7 1,2
Gönen (Balıkesir) 23:54:38 28-01-2025 40,20583 27,82167 6,95 1,4
BUYUKSOGUKLAR-GONEN (BALIKESIR) 23:54:37 28-01-2025 40,2057 27,845 11,4 1,7
Shirak (Ermenistan) - [26.26 km] Akyaka (Kars) 23:46:24 28-01-2025 41,13056 43,83667 5,7 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 23:15:41 28-01-2025 37,93444 36,49861 6,85 1,3
KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:15:39 28-01-2025 38,027 36,6178 5,2 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 23:06:54 28-01-2025 38,05139 37,57 6,95 1,8
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:06:53 28-01-2025 38,0812 37,542 5,5 1,7
Saimbeyli (Adana) 22:47:30 28-01-2025 37,83944 36,13944 10,01 1,8
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 22:47:30 28-01-2025 37,8362 36,1248 5,8 1,7
CITLIK-ULA (MUGLA) 22:40:36 28-01-2025 37,0105 28,4105 5 1,1
Ula (Muğla) 22:40:35 28-01-2025 37,06889 28,45694 7 0,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 22:38:58 28-01-2025 37,755 36,57333 7 1,3
Merkez (Tokat) 22:07:33 28-01-2025 39,98028 36,48083 7 1,1
KIZILKAYA-(TOKAT) 22:07:33 28-01-2025 39,965 36,4892 5,4 1,7
AKDENIZ 22:01:42 28-01-2025 35,3528 31,7065 5,4 2,3
AKDENIZ 22:00:21 28-01-2025 35,5307 32,11 5 2,7
Akdeniz - [102.89 km] Gazipaşa (Antalya) 22:00:18 28-01-2025 35,33972 31,89 11,74 2,7
Akçadağ (Malatya) 21:47:29 28-01-2025 38,50583 38,02 6,96 1,4
RESULUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 21:47:27 28-01-2025 38,4857 37,9445 5,4 1,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 21:40:34 28-01-2025 35,1158 24,4125 2,7 3,6
Akçadağ (Malatya) 21:32:27 28-01-2025 38,45889 38,02139 6,86 1,2
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 21:32:25 28-01-2025 36,9672 28,2983 4,8 1
Çelikhan (Adıyaman) 21:05:14 28-01-2025 38,09306 38,31583 6,97 1,1
Nilüfer (Bursa) 20:52:21 28-01-2025 40,20056 28,97111 10,98 2,2
NILUFER (BURSA) 20:52:21 28-01-2025 40,1892 28,9767 13,1 2,3
Marmara Denizi - [02.91 km] Marmara (Balıkesir) 20:50:09 28-01-2025 40,47528 27,50806 7,17 1,5
AVSA-MARMARA (BALIKESIR) 20:50:08 28-01-2025 40,4932 27,5455 14,2 1,7
Saruhanlı (Manisa) 20:27:23 28-01-2025 38,65944 27,64528 7 1,2
Merkez (Çorum) 20:19:12 28-01-2025 40,4175 34,76694 7,01 1
Ege Denizi 20:15:42 28-01-2025 36,65333 25,65917 7 2,6
AKDENIZ 20:15:40 28-01-2025 36,517 25,402 7,5 2,5
Gürün (Sivas) 19:44:39 28-01-2025 38,88056 37,45417 6,91 1
KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) 19:26:25 28-01-2025 37,252 36,8183 5,4 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 19:26:24 28-01-2025 37,21833 36,77917 9,1 1,6
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:07:24 28-01-2025 38,0805 36,6195 8,9 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 19:07:22 28-01-2025 38,10806 36,56722 7,05 1,6
Nilüfer (Bursa) 19:07:14 28-01-2025 40,20806 28,95833 7,28 1,4
NILUFER (BURSA) 19:07:14 28-01-2025 40,2057 28,9583 8,6 1,4
Ege Denizi - [09.16 km] Karaburun (İzmir) 18:50:18 28-01-2025 38,72611 26,53694 10,66 2,5
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 18:50:17 28-01-2025 38,7232 26,5458 12,4 2,7
Refahiye (Erzincan) 18:46:18 28-01-2025 39,91972 38,60194 7,36 1,1
Kovancılar (Elazığ) 18:38:07 28-01-2025 38,7275 39,99472 7 2
KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG) 18:38:06 28-01-2025 38,7327 40,0045 8,8 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:10:57 28-01-2025 39,49333 28,15194 6,99 1
Orhaneli (Bursa) 17:53:50 28-01-2025 39,84444 28,76917 7,04 1,3
Darende (Malatya) 17:46:45 28-01-2025 38,43917 37,47444 6,99 1,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 17:46:45 28-01-2025 38,4178 37,4688 8,1 1,7
Marmara Denizi - [04.30 km] Marmara (Balıkesir) 16:50:32 28-01-2025 40,46194 27,54111 7 2,4
AVSA-MARMARA (BALIKESIR) 16:50:32 28-01-2025 40,4847 27,5418 6,3 2,6
Tekman (Erzurum) 16:42:48 28-01-2025 39,75528 41,33917 12,37 1,6
BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 16:16:46 28-01-2025 39,4513 31,5575 0 1
Kale (Malatya) 16:07:36 28-01-2025 38,35694 38,8175 7,3 2,3
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 16:07:34 28-01-2025 38,2895 38,7495 7,8 2,3
CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) 15:40:18 28-01-2025 38,6195 37,4305 5,1 1,5
Acıpayam (Denizli) 15:21:20 28-01-2025 37,14306 28,98667 7 2,1
Beyağaç (Denizli) 15:20:50 28-01-2025 37,17861 28,98389 7 2,1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 15:09:32 28-01-2025 38,08583 37,18333 7 1,7
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 15:09:32 28-01-2025 38,1018 37,1423 4,4 1,6
NILUFER (BURSA) 15:05:44 28-01-2025 40,2305 28,9947 12,3 2,4
Kula (Manisa) 15:05:03 28-01-2025 38,47694 28,47083 8,26 1
PIRGARIP-(VAN) 14:54:55 28-01-2025 38,7653 43,3925 16,2 2,2
Erçek Gölü - [04.69 km] Tuşba (Van) 14:54:53 28-01-2025 38,67056 43,57222 38,44 1,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 14:48:13 28-01-2025 35,3502 24,5017 5 3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 14:45:58 28-01-2025 35,1503 24,5682 13,9 2,1
Acıpayam (Denizli) 14:41:06 28-01-2025 37,14611 29,04389 6,97 2
SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) 14:41:06 28-01-2025 37,149 29,0678 17,1 2,3
Sivrice (Elazığ) 14:31:42 28-01-2025 38,35833 38,92139 7 1
PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) 14:31:09 28-01-2025 39,2245 27,3172 8,9 2,2
Merkez (Elazığ) 14:23:49 28-01-2025 38,57278 39,70889 7 1
Eynesil (Giresun) 13:55:39 28-01-2025 40,98972 39,11889 6,99 1,7
Battalgazi (Malatya) 13:53:09 28-01-2025 38,19417 38,48222 7 0,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 13:11:20 28-01-2025 35,521 24,684 5 1,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 13:06:13 28-01-2025 38,4407 37,5117 14,2 1,1
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:59:14 28-01-2025 39,4707 28,1407 6,2 1,8
Merkez (Elazığ) 12:41:15 28-01-2025 38,60611 39,13444 4,31 1,2
TEPEKOY-(ELAZIG) 12:41:14 28-01-2025 38,594 39,1615 22,1 1,4
Seydişehir (Konya) 12:35:09 28-01-2025 37,30306 31,89333 7,1 1,2
Merkez (Çanakkale) 12:31:29 28-01-2025 40,05944 26,59917 6,99 1
Pınarhisar (Kırklareli) 12:23:25 28-01-2025 41,65278 27,5175 13,5 0,6
Selendi (Manisa) 12:23:10 28-01-2025 38,75944 28,71861 7 0,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 12:10:53 28-01-2025 37,98056 37,45833 5,2 2,5
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 12:10:52 28-01-2025 38,0118 37,4548 3,6 2,5
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 12:06:22 28-01-2025 37,9622 37,5177 1,8 1,3
AKDENIZ 11:47:33 28-01-2025 36,5805 25,525 12,9 2
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 11:45:09 28-01-2025 36,9008 28,327 10,4 1,7
Marmara Denizi - [15.75 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 11:44:37 28-01-2025 40,82444 27,63639 6,99 1,4
AKDENIZ 11:36:16 28-01-2025 36,65 25,3822 5,5 1,7
AKDENIZ 11:14:45 28-01-2025 36,6427 25,3672 11,1 2,5
Nilüfer (Bursa) 10:57:25 28-01-2025 40,2075 28,95778 7 1,2
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:53:57 28-01-2025 36,9175 28,198 7,5 1,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 10:26:46 28-01-2025 38,00333 37,47 7,01 2,9
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 10:26:45 28-01-2025 38,0187 37,4752 5 2,7
Afşin (Kahramanmaraş) 09:58:55 28-01-2025 38,15222 36,82694 7 2,5
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 09:58:55 28-01-2025 38,1662 36,8722 5 2,5
Pütürge (Malatya) 09:58:02 28-01-2025 38,14194 38,60917 7 0,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 09:51:17 28-01-2025 35,6982 23,2982 10,6 3,3
AKDENIZ 09:34:04 28-01-2025 36,5523 25,4417 4,9 2
AKDENIZ 09:27:39 28-01-2025 36,5623 25,533 5 2,3
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 09:23:29 28-01-2025 36,9173 28,2713 3,3 1,4
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 09:20:08 28-01-2025 36,904 28,2702 4,9 0,8
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 09:12:24 28-01-2025 36,9198 28,1542 4,7 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.91 km] Marmaris (Muğla) 09:12:23 28-01-2025 36,98722 28,14083 7 0,9
Ilgın (Konya) 09:04:32 28-01-2025 38,13361 32,09444 7 1,1
SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33) 08:59:26 28-01-2025 36,8363 29,2608 5 1,6
CANAKLI-(HAKKARI) 08:53:30 28-01-2025 37,432 43,8532 5 2,8
Yüksekova (Hakkari) 08:53:29 28-01-2025 37,40028 44,02194 7,11 2,8
Akçadağ (Malatya) 08:41:38 28-01-2025 38,33639 37,91056 6,65 1,4
DUTLU-AKCADAG (MALATYA) 08:41:37 28-01-2025 38,2945 37,772 5,4 1,2
AKDENIZ 08:39:05 28-01-2025 36,5518 25,4038 10,4 2,2
Akdeniz - [33.76 km] Ortaca (Muğla) 07:34:07 28-01-2025 36,41278 28,65722 7 1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Andırın (Kahramanmaraş) 06:13:57 29-01-2025 37,80583 36,28333 7 1,2
Saimbeyli (Adana) 06:09:05 29-01-2025 37,94361 36,12194 9,93 1,4
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) 06:09:03 29-01-2025 37,948 36,1082 8,2 1,1
Merkez (Bolu) 05:51:07 29-01-2025 40,86778 31,60667 9,72 1,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.00 km] Kuşadası (Aydın) 05:50:32 29-01-2025 37,8075 27,00778 6,96 1,5
Doğanşehir (Malatya) 05:22:28 29-01-2025 38,11222 37,88278 14,84 2,3
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:22:27 29-01-2025 38,1218 37,8702 5 2,1
Doğanşehir (Malatya) 05:16:00 29-01-2025 38,115 37,88306 17,72 1,8
SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:15:58 29-01-2025 38,0465 37,9088 5 1,7
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 05:06:00 29-01-2025 36,9758 28,3157 7,9 1,8
Marmaris (Muğla) 05:06:00 29-01-2025 36,96861 28,28361 6,96 1,5
Akdeniz - [43.45 km] Marmaris (Muğla) 04:52:39 29-01-2025 36,37056 28,47028 7 0,9
Merkez (Karabük) 04:48:53 29-01-2025 41,04083 32,76889 7 1,2
Doğanşehir (Malatya) 04:44:52 29-01-2025 38,11778 37,88556 15,28 3,5
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:44:51 29-01-2025 38,125 37,8693 5 3,4
Aladağ (Adana) 04:24:52 29-01-2025 37,62194 35,55 6,99 1,4
Akçadağ (Malatya) 04:17:08 29-01-2025 38,47 38,10028 6,99 1,2
Menteşe (Muğla) 04:11:50 29-01-2025 37,12833 28,825 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 04:05:29 29-01-2025 38,45806 38,02306 7,02 1,6
ESENLI-AKCADAG (MALATYA) 04:05:29 29-01-2025 38,4182 38,0422 6,8 1,4
Merkez (Bingöl) 03:54:22 29-01-2025 39,02333 40,42194 5,65 0,9
Menteşe (Muğla) 03:40:56 29-01-2025 37,13944 28,80806 7 1
Merkez (Erzincan) 03:36:50 29-01-2025 39,85306 39,1 5,04 1,1
Kemalpaşa (İzmir) 03:15:08 29-01-2025 38,4 27,67694 8,46 1,6
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 03:15:08 29-01-2025 38,3907 27,6655 6,4 1,7
Ege Denizi - [107.28 km] Datça (Muğla) 03:02:07 29-01-2025 35,76972 27,09861 6,36 1,7
Nilüfer (Bursa) 02:55:33 29-01-2025 40,20722 28,97639 10,75 1,4
Aladağ (Adana) 02:19:19 29-01-2025 37,63444 35,48556 6,98 1,2
YUNANISTAN 02:16:39 29-01-2025 40,22 23,3337 3,1 2,6
Akdeniz - [49.06 km] Kumluca (Antalya) 02:16:09 29-01-2025 35,87611 30,45111 8,59 2,8
Kadışehri (Yozgat) 02:13:21 29-01-2025 40,06917 35,92361 10,93 1,8
ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) 02:13:21 29-01-2025 40,0762 35,9593 5 2
Saimbeyli (Adana) 02:12:58 29-01-2025 37,795 36,22 7 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:10:15 29-01-2025 35,1752 27,0227 14,8 3,9
Akdeniz - [183.10 km] Datça (Muğla) 02:10:14 29-01-2025 35,13222 26,79361 8,85 3,9
Yazıhan (Malatya) 01:58:37 29-01-2025 38,59694 38,04222 6,92 1,1
PAYAS-DORTYOL (HATAY) 01:51:32 29-01-2025 36,7213 36,0973 5,7 1,3
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [11.70 km] Payas (Hatay) 01:51:31 29-01-2025 36,70861 36,09 7,51 1,7
Ayrancı (Karaman) 01:37:56 29-01-2025 37,5075 33,64083 6,98 1
Arguvan (Malatya) 01:20:49 29-01-2025 38,86694 38,22306 7 1,1
Marmaris (Muğla) 01:14:37 29-01-2025 36,98083 28,29417 7,05 1,2
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 01:14:36 29-01-2025 36,9605 28,3192 5,2 1,3
Osmancık (Çorum) 01:11:05 29-01-2025 40,96694 35,04028 6,96 1
Ege Denizi - [13.20 km] Didim (Aydın) 01:08:25 29-01-2025 37,40944 27,075 6,83 1,1
Aladağ (Adana) 00:51:40 29-01-2025 37,58917 35,46972 7 1,1
Akdeniz , Güzelyurt Körfezi 00:47:12 29-01-2025 35,3225 32,92472 72,72 2,3
KIBRIS-SADRAZAMKOY 00:47:12 29-01-2025 35,2978 32,9023 67,3 2,4
Karaçoban (Erzurum) 00:46:11 29-01-2025 39,45167 42,22528 7 1,1
Akdeniz - [37.74 km] Fethiye (Muğla) 00:44:10 29-01-2025 36,23611 28,82583 6,86 1,1
Merkez (Hakkari) 00:43:11 29-01-2025 37,73889 43,68389 7,33 1,6
Ayrancı (Karaman) 00:42:26 29-01-2025 37,52639 33,65722 7,03 1,7
Saimbeyli (Adana) 00:35:12 29-01-2025 37,81806 36,23333 7 2,1
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 00:35:12 29-01-2025 37,8168 36,2352 8,3 2,1
Menteşe (Muğla) 00:31:20 29-01-2025 37,25806 28,52722 7,01 1
Akdeniz - [24.22 km] Ortaca (Muğla) 00:15:14 29-01-2025 36,50306 28,6375 7,28 1,7
AKDENIZ 00:15:13 29-01-2025 36,4542 28,6598 14,4 1,9
Akçadağ (Malatya) 00:09:19 29-01-2025 38,45194 38,0075 6,99 1,6
MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA) 00:09:19 29-01-2025 38,427 38,0187 7 1,6
Beyşehir (Konya) 00:07:13 29-01-2025 37,68667 31,94917 7,03 1,2
UFACIK-SEYDISEHIR (KONYA) 00:07:12 29-01-2025 37,65 31,9985 5,3 1,2
Mustafakemalpaşa (Bursa) 00:03:57 29-01-2025 39,86861 28,67972 7 1,2
Gönen (Balıkesir) 23:54:38 28-01-2025 40,20583 27,82167 6,95 1,4
BUYUKSOGUKLAR-GONEN (BALIKESIR) 23:54:37 28-01-2025 40,2057 27,845 11,4 1,7
Shirak (Ermenistan) - [26.26 km] Akyaka (Kars) 23:46:24 28-01-2025 41,13056 43,83667 5,7 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 23:15:41 28-01-2025 37,93444 36,49861 6,85 1,3
KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:15:39 28-01-2025 38,027 36,6178 5,2 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 23:06:54 28-01-2025 38,05139 37,57 6,95 1,8
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:06:53 28-01-2025 38,0812 37,542 5,5 1,7
Saimbeyli (Adana) 22:47:30 28-01-2025 37,83944 36,13944 10,01 1,8
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 22:47:30 28-01-2025 37,8362 36,1248 5,8 1,7
CITLIK-ULA (MUGLA) 22:40:36 28-01-2025 37,0105 28,4105 5 1,1
Ula (Muğla) 22:40:35 28-01-2025 37,06889 28,45694 7 0,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 22:38:58 28-01-2025 37,755 36,57333 7 1,3
Merkez (Tokat) 22:07:33 28-01-2025 39,98028 36,48083 7 1,1
KIZILKAYA-(TOKAT) 22:07:33 28-01-2025 39,965 36,4892 5,4 1,7
AKDENIZ 22:01:42 28-01-2025 35,3528 31,7065 5,4 2,3
AKDENIZ 22:00:21 28-01-2025 35,5307 32,11 5 2,7
Akdeniz - [102.89 km] Gazipaşa (Antalya) 22:00:18 28-01-2025 35,33972 31,89 11,74 2,7
Akçadağ (Malatya) 21:47:29 28-01-2025 38,50583 38,02 6,96 1,4
RESULUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 21:47:27 28-01-2025 38,4857 37,9445 5,4 1,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 21:40:34 28-01-2025 35,1158 24,4125 2,7 3,6
Akçadağ (Malatya) 21:32:27 28-01-2025 38,45889 38,02139 6,86 1,2
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 21:32:25 28-01-2025 36,9672 28,2983 4,8 1
Çelikhan (Adıyaman) 21:05:14 28-01-2025 38,09306 38,31583 6,97 1,1
Nilüfer (Bursa) 20:52:21 28-01-2025 40,20056 28,97111 10,98 2,2
NILUFER (BURSA) 20:52:21 28-01-2025 40,1892 28,9767 13,1 2,3
Marmara Denizi - [02.91 km] Marmara (Balıkesir) 20:50:09 28-01-2025 40,47528 27,50806 7,17 1,5
AVSA-MARMARA (BALIKESIR) 20:50:08 28-01-2025 40,4932 27,5455 14,2 1,7
Saruhanlı (Manisa) 20:27:23 28-01-2025 38,65944 27,64528 7 1,2
Merkez (Çorum) 20:19:12 28-01-2025 40,4175 34,76694 7,01 1
Ege Denizi 20:15:42 28-01-2025 36,65333 25,65917 7 2,6
AKDENIZ 20:15:40 28-01-2025 36,517 25,402 7,5 2,5
Gürün (Sivas) 19:44:39 28-01-2025 38,88056 37,45417 6,91 1
KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) 19:26:25 28-01-2025 37,252 36,8183 5,4 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 19:26:24 28-01-2025 37,21833 36,77917 9,1 1,6
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:07:24 28-01-2025 38,0805 36,6195 8,9 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 19:07:22 28-01-2025 38,10806 36,56722 7,05 1,6
Nilüfer (Bursa) 19:07:14 28-01-2025 40,20806 28,95833 7,28 1,4
NILUFER (BURSA) 19:07:14 28-01-2025 40,2057 28,9583 8,6 1,4
Ege Denizi - [09.16 km] Karaburun (İzmir) 18:50:18 28-01-2025 38,72611 26,53694 10,66 2,5
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 18:50:17 28-01-2025 38,7232 26,5458 12,4 2,7
Refahiye (Erzincan) 18:46:18 28-01-2025 39,91972 38,60194 7,36 1,1
Kovancılar (Elazığ) 18:38:07 28-01-2025 38,7275 39,99472 7 2
KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG) 18:38:06 28-01-2025 38,7327 40,0045 8,8 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:10:57 28-01-2025 39,49333 28,15194 6,99 1
Orhaneli (Bursa) 17:53:50 28-01-2025 39,84444 28,76917 7,04 1,3
Darende (Malatya) 17:46:45 28-01-2025 38,43917 37,47444 6,99 1,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 17:46:45 28-01-2025 38,4178 37,4688 8,1 1,7
Marmara Denizi - [04.30 km] Marmara (Balıkesir) 16:50:32 28-01-2025 40,46194 27,54111 7 2,4
AVSA-MARMARA (BALIKESIR) 16:50:32 28-01-2025 40,4847 27,5418 6,3 2,6
Tekman (Erzurum) 16:42:48 28-01-2025 39,75528 41,33917 12,37 1,6
BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 16:16:46 28-01-2025 39,4513 31,5575 0 1
Kale (Malatya) 16:07:36 28-01-2025 38,35694 38,8175 7,3 2,3
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 16:07:34 28-01-2025 38,2895 38,7495 7,8 2,3
CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) 15:40:18 28-01-2025 38,6195 37,4305 5,1 1,5
Acıpayam (Denizli) 15:21:20 28-01-2025 37,14306 28,98667 7 2,1
Beyağaç (Denizli) 15:20:50 28-01-2025 37,17861 28,98389 7 2,1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 15:09:32 28-01-2025 38,08583 37,18333 7 1,7
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 15:09:32 28-01-2025 38,1018 37,1423 4,4 1,6
NILUFER (BURSA) 15:05:44 28-01-2025 40,2305 28,9947 12,3 2,4
Kula (Manisa) 15:05:03 28-01-2025 38,47694 28,47083 8,26 1
PIRGARIP-(VAN) 14:54:55 28-01-2025 38,7653 43,3925 16,2 2,2
Erçek Gölü - [04.69 km] Tuşba (Van) 14:54:53 28-01-2025 38,67056 43,57222 38,44 1,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 14:48:13 28-01-2025 35,3502 24,5017 5 3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 14:45:58 28-01-2025 35,1503 24,5682 13,9 2,1
Acıpayam (Denizli) 14:41:06 28-01-2025 37,14611 29,04389 6,97 2
SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) 14:41:06 28-01-2025 37,149 29,0678 17,1 2,3
Sivrice (Elazığ) 14:31:42 28-01-2025 38,35833 38,92139 7 1
PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) 14:31:09 28-01-2025 39,2245 27,3172 8,9 2,2
Merkez (Elazığ) 14:23:49 28-01-2025 38,57278 39,70889 7 1
Eynesil (Giresun) 13:55:39 28-01-2025 40,98972 39,11889 6,99 1,7
Battalgazi (Malatya) 13:53:09 28-01-2025 38,19417 38,48222 7 0,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 13:11:20 28-01-2025 35,521 24,684 5 1,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 13:06:13 28-01-2025 38,4407 37,5117 14,2 1,1
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:59:14 28-01-2025 39,4707 28,1407 6,2 1,8
Merkez (Elazığ) 12:41:15 28-01-2025 38,60611 39,13444 4,31 1,2
TEPEKOY-(ELAZIG) 12:41:14 28-01-2025 38,594 39,1615 22,1 1,4
Seydişehir (Konya) 12:35:09 28-01-2025 37,30306 31,89333 7,1 1,2
Merkez (Çanakkale) 12:31:29 28-01-2025 40,05944 26,59917 6,99 1
Pınarhisar (Kırklareli) 12:23:25 28-01-2025 41,65278 27,5175 13,5 0,6
Selendi (Manisa) 12:23:10 28-01-2025 38,75944 28,71861 7 0,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 12:10:53 28-01-2025 37,98056 37,45833 5,2 2,5
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 12:10:52 28-01-2025 38,0118 37,4548 3,6 2,5
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 12:06:22 28-01-2025 37,9622 37,5177 1,8 1,3
AKDENIZ 11:47:33 28-01-2025 36,5805 25,525 12,9 2
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 11:45:09 28-01-2025 36,9008 28,327 10,4 1,7
Marmara Denizi - [15.75 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 11:44:37 28-01-2025 40,82444 27,63639 6,99 1,4
AKDENIZ 11:36:16 28-01-2025 36,65 25,3822 5,5 1,7
AKDENIZ 11:14:45 28-01-2025 36,6427 25,3672 11,1 2,5
Nilüfer (Bursa) 10:57:25 28-01-2025 40,2075 28,95778 7 1,2
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:53:57 28-01-2025 36,9175 28,198 7,5 1,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 10:26:46 28-01-2025 38,00333 37,47 7,01 2,9
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 10:26:45 28-01-2025 38,0187 37,4752 5 2,7
Afşin (Kahramanmaraş) 09:58:55 28-01-2025 38,15222 36,82694 7 2,5
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 09:58:55 28-01-2025 38,1662 36,8722 5 2,5
Pütürge (Malatya) 09:58:02 28-01-2025 38,14194 38,60917 7 0,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 09:51:17 28-01-2025 35,6982 23,2982 10,6 3,3
AKDENIZ 09:34:04 28-01-2025 36,5523 25,4417 4,9 2
AKDENIZ 09:27:39 28-01-2025 36,5623 25,533 5 2,3
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 09:23:29 28-01-2025 36,9173 28,2713 3,3 1,4
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 09:20:08 28-01-2025 36,904 28,2702 4,9 0,8
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 09:12:24 28-01-2025 36,9198 28,1542 4,7 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.91 km] Marmaris (Muğla) 09:12:23 28-01-2025 36,98722 28,14083 7 0,9
Ilgın (Konya) 09:04:32 28-01-2025 38,13361 32,09444 7 1,1
SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33) 08:59:26 28-01-2025 36,8363 29,2608 5 1,6
CANAKLI-(HAKKARI) 08:53:30 28-01-2025 37,432 43,8532 5 2,8
Yüksekova (Hakkari) 08:53:29 28-01-2025 37,40028 44,02194 7,11 2,8
Akçadağ (Malatya) 08:41:38 28-01-2025 38,33639 37,91056 6,65 1,4
DUTLU-AKCADAG (MALATYA) 08:41:37 28-01-2025 38,2945 37,772 5,4 1,2
AKDENIZ 08:39:05 28-01-2025 36,5518 25,4038 10,4 2,2
Akdeniz - [33.76 km] Ortaca (Muğla) 07:34:07 28-01-2025 36,41278 28,65722 7 1

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