Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 29 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
29 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Andırın (Kahramanmaraş)
|06:13:57 29-01-2025
|37,80583
|36,28333
|7
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|06:09:05 29-01-2025
|37,94361
|36,12194
|9,93
|1,4
|EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
|06:09:03 29-01-2025
|37,948
|36,1082
|8,2
|1,1
|Merkez (Bolu)
|05:51:07 29-01-2025
|40,86778
|31,60667
|9,72
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.00 km] Kuşadası (Aydın)
|05:50:32 29-01-2025
|37,8075
|27,00778
|6,96
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|05:22:28 29-01-2025
|38,11222
|37,88278
|14,84
|2,3
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:22:27 29-01-2025
|38,1218
|37,8702
|5
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|05:16:00 29-01-2025
|38,115
|37,88306
|17,72
|1,8
|SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:15:58 29-01-2025
|38,0465
|37,9088
|5
|1,7
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|05:06:00 29-01-2025
|36,9758
|28,3157
|7,9
|1,8
|Marmaris (Muğla)
|05:06:00 29-01-2025
|36,96861
|28,28361
|6,96
|1,5
|Akdeniz - [43.45 km] Marmaris (Muğla)
|04:52:39 29-01-2025
|36,37056
|28,47028
|7
|0,9
|Merkez (Karabük)
|04:48:53 29-01-2025
|41,04083
|32,76889
|7
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|04:44:52 29-01-2025
|38,11778
|37,88556
|15,28
|3,5
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:44:51 29-01-2025
|38,125
|37,8693
|5
|3,4
|Aladağ (Adana)
|04:24:52 29-01-2025
|37,62194
|35,55
|6,99
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|04:17:08 29-01-2025
|38,47
|38,10028
|6,99
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|04:11:50 29-01-2025
|37,12833
|28,825
|7
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|04:05:29 29-01-2025
|38,45806
|38,02306
|7,02
|1,6
|ESENLI-AKCADAG (MALATYA)
|04:05:29 29-01-2025
|38,4182
|38,0422
|6,8
|1,4
|Merkez (Bingöl)
|03:54:22 29-01-2025
|39,02333
|40,42194
|5,65
|0,9
|Menteşe (Muğla)
|03:40:56 29-01-2025
|37,13944
|28,80806
|7
|1
|Merkez (Erzincan)
|03:36:50 29-01-2025
|39,85306
|39,1
|5,04
|1,1
|Kemalpaşa (İzmir)
|03:15:08 29-01-2025
|38,4
|27,67694
|8,46
|1,6
|SARILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|03:15:08 29-01-2025
|38,3907
|27,6655
|6,4
|1,7
|Ege Denizi - [107.28 km] Datça (Muğla)
|03:02:07 29-01-2025
|35,76972
|27,09861
|6,36
|1,7
|Nilüfer (Bursa)
|02:55:33 29-01-2025
|40,20722
|28,97639
|10,75
|1,4
|Aladağ (Adana)
|02:19:19 29-01-2025
|37,63444
|35,48556
|6,98
|1,2
|YUNANISTAN
|02:16:39 29-01-2025
|40,22
|23,3337
|3,1
|2,6
|Akdeniz - [49.06 km] Kumluca (Antalya)
|02:16:09 29-01-2025
|35,87611
|30,45111
|8,59
|2,8
|Kadışehri (Yozgat)
|02:13:21 29-01-2025
|40,06917
|35,92361
|10,93
|1,8
|ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)
|02:13:21 29-01-2025
|40,0762
|35,9593
|5
|2
|Saimbeyli (Adana)
|02:12:58 29-01-2025
|37,795
|36,22
|7
|1,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|02:10:15 29-01-2025
|35,1752
|27,0227
|14,8
|3,9
|Akdeniz - [183.10 km] Datça (Muğla)
|02:10:14 29-01-2025
|35,13222
|26,79361
|8,85
|3,9
|Yazıhan (Malatya)
|01:58:37 29-01-2025
|38,59694
|38,04222
|6,92
|1,1
|PAYAS-DORTYOL (HATAY)
|01:51:32 29-01-2025
|36,7213
|36,0973
|5,7
|1,3
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [11.70 km] Payas (Hatay)
|01:51:31 29-01-2025
|36,70861
|36,09
|7,51
|1,7
|Ayrancı (Karaman)
|01:37:56 29-01-2025
|37,5075
|33,64083
|6,98
|1
|Arguvan (Malatya)
|01:20:49 29-01-2025
|38,86694
|38,22306
|7
|1,1
|Marmaris (Muğla)
|01:14:37 29-01-2025
|36,98083
|28,29417
|7,05
|1,2
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|01:14:36 29-01-2025
|36,9605
|28,3192
|5,2
|1,3
|Osmancık (Çorum)
|01:11:05 29-01-2025
|40,96694
|35,04028
|6,96
|1
|Ege Denizi - [13.20 km] Didim (Aydın)
|01:08:25 29-01-2025
|37,40944
|27,075
|6,83
|1,1
|Aladağ (Adana)
|00:51:40 29-01-2025
|37,58917
|35,46972
|7
|1,1
|Akdeniz , Güzelyurt Körfezi
|00:47:12 29-01-2025
|35,3225
|32,92472
|72,72
|2,3
|KIBRIS-SADRAZAMKOY
|00:47:12 29-01-2025
|35,2978
|32,9023
|67,3
|2,4
|Karaçoban (Erzurum)
|00:46:11 29-01-2025
|39,45167
|42,22528
|7
|1,1
|Akdeniz - [37.74 km] Fethiye (Muğla)
|00:44:10 29-01-2025
|36,23611
|28,82583
|6,86
|1,1
|Merkez (Hakkari)
|00:43:11 29-01-2025
|37,73889
|43,68389
|7,33
|1,6
|Ayrancı (Karaman)
|00:42:26 29-01-2025
|37,52639
|33,65722
|7,03
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|00:35:12 29-01-2025
|37,81806
|36,23333
|7
|2,1
|KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|00:35:12 29-01-2025
|37,8168
|36,2352
|8,3
|2,1
|Menteşe (Muğla)
|00:31:20 29-01-2025
|37,25806
|28,52722
|7,01
|1
|Akdeniz - [24.22 km] Ortaca (Muğla)
|00:15:14 29-01-2025
|36,50306
|28,6375
|7,28
|1,7
|AKDENIZ
|00:15:13 29-01-2025
|36,4542
|28,6598
|14,4
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|00:09:19 29-01-2025
|38,45194
|38,0075
|6,99
|1,6
|MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA)
|00:09:19 29-01-2025
|38,427
|38,0187
|7
|1,6
|Beyşehir (Konya)
|00:07:13 29-01-2025
|37,68667
|31,94917
|7,03
|1,2
|UFACIK-SEYDISEHIR (KONYA)
|00:07:12 29-01-2025
|37,65
|31,9985
|5,3
|1,2
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|00:03:57 29-01-2025
|39,86861
|28,67972
|7
|1,2
|Gönen (Balıkesir)
|23:54:38 28-01-2025
|40,20583
|27,82167
|6,95
|1,4
|BUYUKSOGUKLAR-GONEN (BALIKESIR)
|23:54:37 28-01-2025
|40,2057
|27,845
|11,4
|1,7
|Shirak (Ermenistan) - [26.26 km] Akyaka (Kars)
|23:46:24 28-01-2025
|41,13056
|43,83667
|5,7
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:15:41 28-01-2025
|37,93444
|36,49861
|6,85
|1,3
|KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:15:39 28-01-2025
|38,027
|36,6178
|5,2
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|23:06:54 28-01-2025
|38,05139
|37,57
|6,95
|1,8
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|23:06:53 28-01-2025
|38,0812
|37,542
|5,5
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|22:47:30 28-01-2025
|37,83944
|36,13944
|10,01
|1,8
|DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
|22:47:30 28-01-2025
|37,8362
|36,1248
|5,8
|1,7
|CITLIK-ULA (MUGLA)
|22:40:36 28-01-2025
|37,0105
|28,4105
|5
|1,1
|Ula (Muğla)
|22:40:35 28-01-2025
|37,06889
|28,45694
|7
|0,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|22:38:58 28-01-2025
|37,755
|36,57333
|7
|1,3
|Merkez (Tokat)
|22:07:33 28-01-2025
|39,98028
|36,48083
|7
|1,1
|KIZILKAYA-(TOKAT)
|22:07:33 28-01-2025
|39,965
|36,4892
|5,4
|1,7
|AKDENIZ
|22:01:42 28-01-2025
|35,3528
|31,7065
|5,4
|2,3
|AKDENIZ
|22:00:21 28-01-2025
|35,5307
|32,11
|5
|2,7
|Akdeniz - [102.89 km] Gazipaşa (Antalya)
|22:00:18 28-01-2025
|35,33972
|31,89
|11,74
|2,7
|Akçadağ (Malatya)
|21:47:29 28-01-2025
|38,50583
|38,02
|6,96
|1,4
|RESULUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|21:47:27 28-01-2025
|38,4857
|37,9445
|5,4
|1,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|21:40:34 28-01-2025
|35,1158
|24,4125
|2,7
|3,6
|Akçadağ (Malatya)
|21:32:27 28-01-2025
|38,45889
|38,02139
|6,86
|1,2
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|21:32:25 28-01-2025
|36,9672
|28,2983
|4,8
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:05:14 28-01-2025
|38,09306
|38,31583
|6,97
|1,1
|Nilüfer (Bursa)
|20:52:21 28-01-2025
|40,20056
|28,97111
|10,98
|2,2
|NILUFER (BURSA)
|20:52:21 28-01-2025
|40,1892
|28,9767
|13,1
|2,3
|Marmara Denizi - [02.91 km] Marmara (Balıkesir)
|20:50:09 28-01-2025
|40,47528
|27,50806
|7,17
|1,5
|AVSA-MARMARA (BALIKESIR)
|20:50:08 28-01-2025
|40,4932
|27,5455
|14,2
|1,7
|Saruhanlı (Manisa)
|20:27:23 28-01-2025
|38,65944
|27,64528
|7
|1,2
|Merkez (Çorum)
|20:19:12 28-01-2025
|40,4175
|34,76694
|7,01
|1
|Ege Denizi
|20:15:42 28-01-2025
|36,65333
|25,65917
|7
|2,6
|AKDENIZ
|20:15:40 28-01-2025
|36,517
|25,402
|7,5
|2,5
|Gürün (Sivas)
|19:44:39 28-01-2025
|38,88056
|37,45417
|6,91
|1
|KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP)
|19:26:25 28-01-2025
|37,252
|36,8183
|5,4
|1,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|19:26:24 28-01-2025
|37,21833
|36,77917
|9,1
|1,6
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:07:24 28-01-2025
|38,0805
|36,6195
|8,9
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:07:22 28-01-2025
|38,10806
|36,56722
|7,05
|1,6
|Nilüfer (Bursa)
|19:07:14 28-01-2025
|40,20806
|28,95833
|7,28
|1,4
|NILUFER (BURSA)
|19:07:14 28-01-2025
|40,2057
|28,9583
|8,6
|1,4
|Ege Denizi - [09.16 km] Karaburun (İzmir)
|18:50:18 28-01-2025
|38,72611
|26,53694
|10,66
|2,5
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:50:17 28-01-2025
|38,7232
|26,5458
|12,4
|2,7
|Refahiye (Erzincan)
|18:46:18 28-01-2025
|39,91972
|38,60194
|7,36
|1,1
|Kovancılar (Elazığ)
|18:38:07 28-01-2025
|38,7275
|39,99472
|7
|2
|KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG)
|18:38:06 28-01-2025
|38,7327
|40,0045
|8,8
|2,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:10:57 28-01-2025
|39,49333
|28,15194
|6,99
|1
|Orhaneli (Bursa)
|17:53:50 28-01-2025
|39,84444
|28,76917
|7,04
|1,3
|Darende (Malatya)
|17:46:45 28-01-2025
|38,43917
|37,47444
|6,99
|1,8
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|17:46:45 28-01-2025
|38,4178
|37,4688
|8,1
|1,7
|Marmara Denizi - [04.30 km] Marmara (Balıkesir)
|16:50:32 28-01-2025
|40,46194
|27,54111
|7
|2,4
|AVSA-MARMARA (BALIKESIR)
|16:50:32 28-01-2025
|40,4847
|27,5418
|6,3
|2,6
|Tekman (Erzurum)
|16:42:48 28-01-2025
|39,75528
|41,33917
|12,37
|1,6
|BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
|16:16:46 28-01-2025
|39,4513
|31,5575
|0
|1
|Kale (Malatya)
|16:07:36 28-01-2025
|38,35694
|38,8175
|7,3
|2,3
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|16:07:34 28-01-2025
|38,2895
|38,7495
|7,8
|2,3
|CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)
|15:40:18 28-01-2025
|38,6195
|37,4305
|5,1
|1,5
|Acıpayam (Denizli)
|15:21:20 28-01-2025
|37,14306
|28,98667
|7
|2,1
|Beyağaç (Denizli)
|15:20:50 28-01-2025
|37,17861
|28,98389
|7
|2,1
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|15:09:32 28-01-2025
|38,08583
|37,18333
|7
|1,7
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|15:09:32 28-01-2025
|38,1018
|37,1423
|4,4
|1,6
|NILUFER (BURSA)
|15:05:44 28-01-2025
|40,2305
|28,9947
|12,3
|2,4
|Kula (Manisa)
|15:05:03 28-01-2025
|38,47694
|28,47083
|8,26
|1
|PIRGARIP-(VAN)
|14:54:55 28-01-2025
|38,7653
|43,3925
|16,2
|2,2
|Erçek Gölü - [04.69 km] Tuşba (Van)
|14:54:53 28-01-2025
|38,67056
|43,57222
|38,44
|1,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|14:48:13 28-01-2025
|35,3502
|24,5017
|5
|3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|14:45:58 28-01-2025
|35,1503
|24,5682
|13,9
|2,1
|Acıpayam (Denizli)
|14:41:06 28-01-2025
|37,14611
|29,04389
|6,97
|2
|SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)
|14:41:06 28-01-2025
|37,149
|29,0678
|17,1
|2,3
|Sivrice (Elazığ)
|14:31:42 28-01-2025
|38,35833
|38,92139
|7
|1
|PASAKOY-BERGAMA (IZMIR)
|14:31:09 28-01-2025
|39,2245
|27,3172
|8,9
|2,2
|Merkez (Elazığ)
|14:23:49 28-01-2025
|38,57278
|39,70889
|7
|1
|Eynesil (Giresun)
|13:55:39 28-01-2025
|40,98972
|39,11889
|6,99
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|13:53:09 28-01-2025
|38,19417
|38,48222
|7
|0,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|13:11:20 28-01-2025
|35,521
|24,684
|5
|1,9
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|13:06:13 28-01-2025
|38,4407
|37,5117
|14,2
|1,1
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:59:14 28-01-2025
|39,4707
|28,1407
|6,2
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|12:41:15 28-01-2025
|38,60611
|39,13444
|4,31
|1,2
|TEPEKOY-(ELAZIG)
|12:41:14 28-01-2025
|38,594
|39,1615
|22,1
|1,4
|Seydişehir (Konya)
|12:35:09 28-01-2025
|37,30306
|31,89333
|7,1
|1,2
|Merkez (Çanakkale)
|12:31:29 28-01-2025
|40,05944
|26,59917
|6,99
|1
|Pınarhisar (Kırklareli)
|12:23:25 28-01-2025
|41,65278
|27,5175
|13,5
|0,6
|Selendi (Manisa)
|12:23:10 28-01-2025
|38,75944
|28,71861
|7
|0,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|12:10:53 28-01-2025
|37,98056
|37,45833
|5,2
|2,5
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|12:10:52 28-01-2025
|38,0118
|37,4548
|3,6
|2,5
|KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|12:06:22 28-01-2025
|37,9622
|37,5177
|1,8
|1,3
|AKDENIZ
|11:47:33 28-01-2025
|36,5805
|25,525
|12,9
|2
|BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)
|11:45:09 28-01-2025
|36,9008
|28,327
|10,4
|1,7
|Marmara Denizi - [15.75 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|11:44:37 28-01-2025
|40,82444
|27,63639
|6,99
|1,4
|AKDENIZ
|11:36:16 28-01-2025
|36,65
|25,3822
|5,5
|1,7
|AKDENIZ
|11:14:45 28-01-2025
|36,6427
|25,3672
|11,1
|2,5
|Nilüfer (Bursa)
|10:57:25 28-01-2025
|40,2075
|28,95778
|7
|1,2
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|10:53:57 28-01-2025
|36,9175
|28,198
|7,5
|1,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|10:26:46 28-01-2025
|38,00333
|37,47
|7,01
|2,9
|KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|10:26:45 28-01-2025
|38,0187
|37,4752
|5
|2,7
|Afşin (Kahramanmaraş)
|09:58:55 28-01-2025
|38,15222
|36,82694
|7
|2,5
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|09:58:55 28-01-2025
|38,1662
|36,8722
|5
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|09:58:02 28-01-2025
|38,14194
|38,60917
|7
|0,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|09:51:17 28-01-2025
|35,6982
|23,2982
|10,6
|3,3
|AKDENIZ
|09:34:04 28-01-2025
|36,5523
|25,4417
|4,9
|2
|AKDENIZ
|09:27:39 28-01-2025
|36,5623
|25,533
|5
|2,3
|BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)
|09:23:29 28-01-2025
|36,9173
|28,2713
|3,3
|1,4
|BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)
|09:20:08 28-01-2025
|36,904
|28,2702
|4,9
|0,8
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|09:12:24 28-01-2025
|36,9198
|28,1542
|4,7
|1,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.91 km] Marmaris (Muğla)
|09:12:23 28-01-2025
|36,98722
|28,14083
|7
|0,9
|Ilgın (Konya)
|09:04:32 28-01-2025
|38,13361
|32,09444
|7
|1,1
|SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33)
|08:59:26 28-01-2025
|36,8363
|29,2608
|5
|1,6
|CANAKLI-(HAKKARI)
|08:53:30 28-01-2025
|37,432
|43,8532
|5
|2,8
|Yüksekova (Hakkari)
|08:53:29 28-01-2025
|37,40028
|44,02194
|7,11
|2,8
|Akçadağ (Malatya)
|08:41:38 28-01-2025
|38,33639
|37,91056
|6,65
|1,4
|DUTLU-AKCADAG (MALATYA)
|08:41:37 28-01-2025
|38,2945
|37,772
|5,4
|1,2
|AKDENIZ
|08:39:05 28-01-2025
|36,5518
|25,4038
|10,4
|2,2
|Akdeniz - [33.76 km] Ortaca (Muğla)
|07:34:07 28-01-2025
|36,41278
|28,65722
|7
|1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Andırın (Kahramanmaraş)
|06:13:57 29-01-2025
|37,80583
|36,28333
|7
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|06:09:05 29-01-2025
|37,94361
|36,12194
|9,93
|1,4
|EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
|06:09:03 29-01-2025
|37,948
|36,1082
|8,2
|1,1
|Merkez (Bolu)
|05:51:07 29-01-2025
|40,86778
|31,60667
|9,72
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.00 km] Kuşadası (Aydın)
|05:50:32 29-01-2025
|37,8075
|27,00778
|6,96
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|05:22:28 29-01-2025
|38,11222
|37,88278
|14,84
|2,3
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:22:27 29-01-2025
|38,1218
|37,8702
|5
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|05:16:00 29-01-2025
|38,115
|37,88306
|17,72
|1,8
|SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:15:58 29-01-2025
|38,0465
|37,9088
|5
|1,7
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|05:06:00 29-01-2025
|36,9758
|28,3157
|7,9
|1,8
|Marmaris (Muğla)
|05:06:00 29-01-2025
|36,96861
|28,28361
|6,96
|1,5
|Akdeniz - [43.45 km] Marmaris (Muğla)
|04:52:39 29-01-2025
|36,37056
|28,47028
|7
|0,9
|Merkez (Karabük)
|04:48:53 29-01-2025
|41,04083
|32,76889
|7
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|04:44:52 29-01-2025
|38,11778
|37,88556
|15,28
|3,5
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:44:51 29-01-2025
|38,125
|37,8693
|5
|3,4
|Aladağ (Adana)
|04:24:52 29-01-2025
|37,62194
|35,55
|6,99
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|04:17:08 29-01-2025
|38,47
|38,10028
|6,99
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|04:11:50 29-01-2025
|37,12833
|28,825
|7
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|04:05:29 29-01-2025
|38,45806
|38,02306
|7,02
|1,6
|ESENLI-AKCADAG (MALATYA)
|04:05:29 29-01-2025
|38,4182
|38,0422
|6,8
|1,4
|Merkez (Bingöl)
|03:54:22 29-01-2025
|39,02333
|40,42194
|5,65
|0,9
|Menteşe (Muğla)
|03:40:56 29-01-2025
|37,13944
|28,80806
|7
|1
|Merkez (Erzincan)
|03:36:50 29-01-2025
|39,85306
|39,1
|5,04
|1,1
|Kemalpaşa (İzmir)
|03:15:08 29-01-2025
|38,4
|27,67694
|8,46
|1,6
|SARILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|03:15:08 29-01-2025
|38,3907
|27,6655
|6,4
|1,7
|Ege Denizi - [107.28 km] Datça (Muğla)
|03:02:07 29-01-2025
|35,76972
|27,09861
|6,36
|1,7
|Nilüfer (Bursa)
|02:55:33 29-01-2025
|40,20722
|28,97639
|10,75
|1,4
|Aladağ (Adana)
|02:19:19 29-01-2025
|37,63444
|35,48556
|6,98
|1,2
|YUNANISTAN
|02:16:39 29-01-2025
|40,22
|23,3337
|3,1
|2,6
|Akdeniz - [49.06 km] Kumluca (Antalya)
|02:16:09 29-01-2025
|35,87611
|30,45111
|8,59
|2,8
|Kadışehri (Yozgat)
|02:13:21 29-01-2025
|40,06917
|35,92361
|10,93
|1,8
|ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)
|02:13:21 29-01-2025
|40,0762
|35,9593
|5
|2
|Saimbeyli (Adana)
|02:12:58 29-01-2025
|37,795
|36,22
|7
|1,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|02:10:15 29-01-2025
|35,1752
|27,0227
|14,8
|3,9
|Akdeniz - [183.10 km] Datça (Muğla)
|02:10:14 29-01-2025
|35,13222
|26,79361
|8,85
|3,9
|Yazıhan (Malatya)
|01:58:37 29-01-2025
|38,59694
|38,04222
|6,92
|1,1
|PAYAS-DORTYOL (HATAY)
|01:51:32 29-01-2025
|36,7213
|36,0973
|5,7
|1,3
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [11.70 km] Payas (Hatay)
|01:51:31 29-01-2025
|36,70861
|36,09
|7,51
|1,7
|Ayrancı (Karaman)
|01:37:56 29-01-2025
|37,5075
|33,64083
|6,98
|1
|Arguvan (Malatya)
|01:20:49 29-01-2025
|38,86694
|38,22306
|7
|1,1
|Marmaris (Muğla)
|01:14:37 29-01-2025
|36,98083
|28,29417
|7,05
|1,2
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|01:14:36 29-01-2025
|36,9605
|28,3192
|5,2
|1,3
|Osmancık (Çorum)
|01:11:05 29-01-2025
|40,96694
|35,04028
|6,96
|1
|Ege Denizi - [13.20 km] Didim (Aydın)
|01:08:25 29-01-2025
|37,40944
|27,075
|6,83
|1,1
|Aladağ (Adana)
|00:51:40 29-01-2025
|37,58917
|35,46972
|7
|1,1
|Akdeniz , Güzelyurt Körfezi
|00:47:12 29-01-2025
|35,3225
|32,92472
|72,72
|2,3
|KIBRIS-SADRAZAMKOY
|00:47:12 29-01-2025
|35,2978
|32,9023
|67,3
|2,4
|Karaçoban (Erzurum)
|00:46:11 29-01-2025
|39,45167
|42,22528
|7
|1,1
|Akdeniz - [37.74 km] Fethiye (Muğla)
|00:44:10 29-01-2025
|36,23611
|28,82583
|6,86
|1,1
|Merkez (Hakkari)
|00:43:11 29-01-2025
|37,73889
|43,68389
|7,33
|1,6
|Ayrancı (Karaman)
|00:42:26 29-01-2025
|37,52639
|33,65722
|7,03
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|00:35:12 29-01-2025
|37,81806
|36,23333
|7
|2,1
|KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|00:35:12 29-01-2025
|37,8168
|36,2352
|8,3
|2,1
|Menteşe (Muğla)
|00:31:20 29-01-2025
|37,25806
|28,52722
|7,01
|1
|Akdeniz - [24.22 km] Ortaca (Muğla)
|00:15:14 29-01-2025
|36,50306
|28,6375
|7,28
|1,7
|AKDENIZ
|00:15:13 29-01-2025
|36,4542
|28,6598
|14,4
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|00:09:19 29-01-2025
|38,45194
|38,0075
|6,99
|1,6
|MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA)
|00:09:19 29-01-2025
|38,427
|38,0187
|7
|1,6
|Beyşehir (Konya)
|00:07:13 29-01-2025
|37,68667
|31,94917
|7,03
|1,2
|UFACIK-SEYDISEHIR (KONYA)
|00:07:12 29-01-2025
|37,65
|31,9985
|5,3
|1,2
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|00:03:57 29-01-2025
|39,86861
|28,67972
|7
|1,2
|Gönen (Balıkesir)
|23:54:38 28-01-2025
|40,20583
|27,82167
|6,95
|1,4
|BUYUKSOGUKLAR-GONEN (BALIKESIR)
|23:54:37 28-01-2025
|40,2057
|27,845
|11,4
|1,7
|Shirak (Ermenistan) - [26.26 km] Akyaka (Kars)
|23:46:24 28-01-2025
|41,13056
|43,83667
|5,7
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:15:41 28-01-2025
|37,93444
|36,49861
|6,85
|1,3
|KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:15:39 28-01-2025
|38,027
|36,6178
|5,2
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|23:06:54 28-01-2025
|38,05139
|37,57
|6,95
|1,8
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|23:06:53 28-01-2025
|38,0812
|37,542
|5,5
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|22:47:30 28-01-2025
|37,83944
|36,13944
|10,01
|1,8
|DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
|22:47:30 28-01-2025
|37,8362
|36,1248
|5,8
|1,7
|CITLIK-ULA (MUGLA)
|22:40:36 28-01-2025
|37,0105
|28,4105
|5
|1,1
|Ula (Muğla)
|22:40:35 28-01-2025
|37,06889
|28,45694
|7
|0,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|22:38:58 28-01-2025
|37,755
|36,57333
|7
|1,3
|Merkez (Tokat)
|22:07:33 28-01-2025
|39,98028
|36,48083
|7
|1,1
|KIZILKAYA-(TOKAT)
|22:07:33 28-01-2025
|39,965
|36,4892
|5,4
|1,7
|AKDENIZ
|22:01:42 28-01-2025
|35,3528
|31,7065
|5,4
|2,3
|AKDENIZ
|22:00:21 28-01-2025
|35,5307
|32,11
|5
|2,7
|Akdeniz - [102.89 km] Gazipaşa (Antalya)
|22:00:18 28-01-2025
|35,33972
|31,89
|11,74
|2,7
|Akçadağ (Malatya)
|21:47:29 28-01-2025
|38,50583
|38,02
|6,96
|1,4
|RESULUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|21:47:27 28-01-2025
|38,4857
|37,9445
|5,4
|1,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|21:40:34 28-01-2025
|35,1158
|24,4125
|2,7
|3,6
|Akçadağ (Malatya)
|21:32:27 28-01-2025
|38,45889
|38,02139
|6,86
|1,2
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|21:32:25 28-01-2025
|36,9672
|28,2983
|4,8
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:05:14 28-01-2025
|38,09306
|38,31583
|6,97
|1,1
|Nilüfer (Bursa)
|20:52:21 28-01-2025
|40,20056
|28,97111
|10,98
|2,2
|NILUFER (BURSA)
|20:52:21 28-01-2025
|40,1892
|28,9767
|13,1
|2,3
|Marmara Denizi - [02.91 km] Marmara (Balıkesir)
|20:50:09 28-01-2025
|40,47528
|27,50806
|7,17
|1,5
|AVSA-MARMARA (BALIKESIR)
|20:50:08 28-01-2025
|40,4932
|27,5455
|14,2
|1,7
|Saruhanlı (Manisa)
|20:27:23 28-01-2025
|38,65944
|27,64528
|7
|1,2
|Merkez (Çorum)
|20:19:12 28-01-2025
|40,4175
|34,76694
|7,01
|1
|Ege Denizi
|20:15:42 28-01-2025
|36,65333
|25,65917
|7
|2,6
|AKDENIZ
|20:15:40 28-01-2025
|36,517
|25,402
|7,5
|2,5
|Gürün (Sivas)
|19:44:39 28-01-2025
|38,88056
|37,45417
|6,91
|1
|KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP)
|19:26:25 28-01-2025
|37,252
|36,8183
|5,4
|1,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|19:26:24 28-01-2025
|37,21833
|36,77917
|9,1
|1,6
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:07:24 28-01-2025
|38,0805
|36,6195
|8,9
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:07:22 28-01-2025
|38,10806
|36,56722
|7,05
|1,6
|Nilüfer (Bursa)
|19:07:14 28-01-2025
|40,20806
|28,95833
|7,28
|1,4
|NILUFER (BURSA)
|19:07:14 28-01-2025
|40,2057
|28,9583
|8,6
|1,4
|Ege Denizi - [09.16 km] Karaburun (İzmir)
|18:50:18 28-01-2025
|38,72611
|26,53694
|10,66
|2,5
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:50:17 28-01-2025
|38,7232
|26,5458
|12,4
|2,7
|Refahiye (Erzincan)
|18:46:18 28-01-2025
|39,91972
|38,60194
|7,36
|1,1
|Kovancılar (Elazığ)
|18:38:07 28-01-2025
|38,7275
|39,99472
|7
|2
|KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG)
|18:38:06 28-01-2025
|38,7327
|40,0045
|8,8
|2,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:10:57 28-01-2025
|39,49333
|28,15194
|6,99
|1
|Orhaneli (Bursa)
|17:53:50 28-01-2025
|39,84444
|28,76917
|7,04
|1,3
|Darende (Malatya)
|17:46:45 28-01-2025
|38,43917
|37,47444
|6,99
|1,8
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|17:46:45 28-01-2025
|38,4178
|37,4688
|8,1
|1,7
|Marmara Denizi - [04.30 km] Marmara (Balıkesir)
|16:50:32 28-01-2025
|40,46194
|27,54111
|7
|2,4
|AVSA-MARMARA (BALIKESIR)
|16:50:32 28-01-2025
|40,4847
|27,5418
|6,3
|2,6
|Tekman (Erzurum)
|16:42:48 28-01-2025
|39,75528
|41,33917
|12,37
|1,6
|BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
|16:16:46 28-01-2025
|39,4513
|31,5575
|0
|1
|Kale (Malatya)
|16:07:36 28-01-2025
|38,35694
|38,8175
|7,3
|2,3
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|16:07:34 28-01-2025
|38,2895
|38,7495
|7,8
|2,3
|CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)
|15:40:18 28-01-2025
|38,6195
|37,4305
|5,1
|1,5
|Acıpayam (Denizli)
|15:21:20 28-01-2025
|37,14306
|28,98667
|7
|2,1
|Beyağaç (Denizli)
|15:20:50 28-01-2025
|37,17861
|28,98389
|7
|2,1
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|15:09:32 28-01-2025
|38,08583
|37,18333
|7
|1,7
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|15:09:32 28-01-2025
|38,1018
|37,1423
|4,4
|1,6
|NILUFER (BURSA)
|15:05:44 28-01-2025
|40,2305
|28,9947
|12,3
|2,4
|Kula (Manisa)
|15:05:03 28-01-2025
|38,47694
|28,47083
|8,26
|1
|PIRGARIP-(VAN)
|14:54:55 28-01-2025
|38,7653
|43,3925
|16,2
|2,2
|Erçek Gölü - [04.69 km] Tuşba (Van)
|14:54:53 28-01-2025
|38,67056
|43,57222
|38,44
|1,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|14:48:13 28-01-2025
|35,3502
|24,5017
|5
|3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|14:45:58 28-01-2025
|35,1503
|24,5682
|13,9
|2,1
|Acıpayam (Denizli)
|14:41:06 28-01-2025
|37,14611
|29,04389
|6,97
|2
|SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)
|14:41:06 28-01-2025
|37,149
|29,0678
|17,1
|2,3
|Sivrice (Elazığ)
|14:31:42 28-01-2025
|38,35833
|38,92139
|7
|1
|PASAKOY-BERGAMA (IZMIR)
|14:31:09 28-01-2025
|39,2245
|27,3172
|8,9
|2,2
|Merkez (Elazığ)
|14:23:49 28-01-2025
|38,57278
|39,70889
|7
|1
|Eynesil (Giresun)
|13:55:39 28-01-2025
|40,98972
|39,11889
|6,99
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|13:53:09 28-01-2025
|38,19417
|38,48222
|7
|0,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|13:11:20 28-01-2025
|35,521
|24,684
|5
|1,9
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|13:06:13 28-01-2025
|38,4407
|37,5117
|14,2
|1,1
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:59:14 28-01-2025
|39,4707
|28,1407
|6,2
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|12:41:15 28-01-2025
|38,60611
|39,13444
|4,31
|1,2
|TEPEKOY-(ELAZIG)
|12:41:14 28-01-2025
|38,594
|39,1615
|22,1
|1,4
|Seydişehir (Konya)
|12:35:09 28-01-2025
|37,30306
|31,89333
|7,1
|1,2
|Merkez (Çanakkale)
|12:31:29 28-01-2025
|40,05944
|26,59917
|6,99
|1
|Pınarhisar (Kırklareli)
|12:23:25 28-01-2025
|41,65278
|27,5175
|13,5
|0,6
|Selendi (Manisa)
|12:23:10 28-01-2025
|38,75944
|28,71861
|7
|0,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|12:10:53 28-01-2025
|37,98056
|37,45833
|5,2
|2,5
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|12:10:52 28-01-2025
|38,0118
|37,4548
|3,6
|2,5
|KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|12:06:22 28-01-2025
|37,9622
|37,5177
|1,8
|1,3
|AKDENIZ
|11:47:33 28-01-2025
|36,5805
|25,525
|12,9
|2
|BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)
|11:45:09 28-01-2025
|36,9008
|28,327
|10,4
|1,7
|Marmara Denizi - [15.75 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|11:44:37 28-01-2025
|40,82444
|27,63639
|6,99
|1,4
|AKDENIZ
|11:36:16 28-01-2025
|36,65
|25,3822
|5,5
|1,7
|AKDENIZ
|11:14:45 28-01-2025
|36,6427
|25,3672
|11,1
|2,5
|Nilüfer (Bursa)
|10:57:25 28-01-2025
|40,2075
|28,95778
|7
|1,2
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|10:53:57 28-01-2025
|36,9175
|28,198
|7,5
|1,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|10:26:46 28-01-2025
|38,00333
|37,47
|7,01
|2,9
|KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|10:26:45 28-01-2025
|38,0187
|37,4752
|5
|2,7
|Afşin (Kahramanmaraş)
|09:58:55 28-01-2025
|38,15222
|36,82694
|7
|2,5
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|09:58:55 28-01-2025
|38,1662
|36,8722
|5
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|09:58:02 28-01-2025
|38,14194
|38,60917
|7
|0,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|09:51:17 28-01-2025
|35,6982
|23,2982
|10,6
|3,3
|AKDENIZ
|09:34:04 28-01-2025
|36,5523
|25,4417
|4,9
|2
|AKDENIZ
|09:27:39 28-01-2025
|36,5623
|25,533
|5
|2,3
|BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)
|09:23:29 28-01-2025
|36,9173
|28,2713
|3,3
|1,4
|BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)
|09:20:08 28-01-2025
|36,904
|28,2702
|4,9
|0,8
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|09:12:24 28-01-2025
|36,9198
|28,1542
|4,7
|1,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.91 km] Marmaris (Muğla)
|09:12:23 28-01-2025
|36,98722
|28,14083
|7
|0,9
|Ilgın (Konya)
|09:04:32 28-01-2025
|38,13361
|32,09444
|7
|1,1
|SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33)
|08:59:26 28-01-2025
|36,8363
|29,2608
|5
|1,6
|CANAKLI-(HAKKARI)
|08:53:30 28-01-2025
|37,432
|43,8532
|5
|2,8
|Yüksekova (Hakkari)
|08:53:29 28-01-2025
|37,40028
|44,02194
|7,11
|2,8
|Akçadağ (Malatya)
|08:41:38 28-01-2025
|38,33639
|37,91056
|6,65
|1,4
|DUTLU-AKCADAG (MALATYA)
|08:41:37 28-01-2025
|38,2945
|37,772
|5,4
|1,2
|AKDENIZ
|08:39:05 28-01-2025
|36,5518
|25,4038
|10,4
|2,2
|Akdeniz - [33.76 km] Ortaca (Muğla)
|07:34:07 28-01-2025
|36,41278
|28,65722
|7
|1
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