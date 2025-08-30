Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Ağustos 2025

son dakika deprem mi oldu?

30 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 00:33:56 30-08-2025 39,17417 28,26972 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:33:56 30-08-2025 39,1788 28,1953 9,7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:29 30-08-2025 39,144 28,1393 10,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:03 30-08-2025 39,21083 28,16722 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:02 30-08-2025 39,2053 28,0868 8 1,4
Akhisar (Manisa) 00:23:49 30-08-2025 39,19083 27,99806 7 2,2
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 00:23:48 30-08-2025 39,1718 27,9602 3,2 2,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:03 30-08-2025 39,1595 28,2707 17 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:19:57 30-08-2025 39,1458 28,1718 14,2 1,4
ISACA-AKHISAR (MANISA) 00:17:43 30-08-2025 39,1297 28,0298 12,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:14:01 30-08-2025 39,20472 28,05278 7 1,7
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 00:14:00 30-08-2025 39,1828 28,0377 8,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:44 30-08-2025 39,18694 28,23972 7 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:44 30-08-2025 39,1858 28,2308 9,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:02:19 30-08-2025 39,22083 28,18694 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:02:18 30-08-2025 39,2003 28,0773 15,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:54 30-08-2025 39,21778 28,28111 7 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:53 30-08-2025 39,2108 28,2513 8,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:55:44 29-08-2025 39,17194 28,13972 5,74 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:55:44 29-08-2025 39,1573 28,2353 9,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:29 29-08-2025 39,21278 28,17028 8,95 1,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 23:54:29 29-08-2025 39,1297 28,0425 10,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:50:36 29-08-2025 39,16722 28,16444 7,1 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:50:36 29-08-2025 39,165 28,1338 9,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:47:37 29-08-2025 39,19694 28,2075 7,38 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:47:36 29-08-2025 39,1772 28,1528 8,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:39:20 29-08-2025 39,18444 28,27444 6,94 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:39:20 29-08-2025 39,1597 28,254 15,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:34:32 29-08-2025 39,17222 28,2025 5,65 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:34:32 29-08-2025 39,1908 28,2062 7,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:30:09 29-08-2025 39,24833 28,12389 9,11 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:30:08 29-08-2025 39,2267 28,0782 9,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:26:20 29-08-2025 39,20139 28,20222 10,14 0,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:26:20 29-08-2025 39,181 28,1835 9,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:15:32 29-08-2025 39,205 28,22472 12,69 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:15:32 29-08-2025 39,1748 28,1748 10,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:11:33 29-08-2025 39,19889 28,17528 9,98 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:11:33 29-08-2025 39,193 28,1418 12,3 2,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.40 km] Kuşadası (Aydın) 23:06:53 29-08-2025 37,90306 27,25306 7,47 2,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 23:06:53 29-08-2025 37,9042 27,2553 7,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:05:22 29-08-2025 39,20389 28,22 12,99 1,7
ISACA-AKHISAR (MANISA) 23:04:59 29-08-2025 39,143 28,0358 14 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:26 29-08-2025 39,17583 28,16028 6,7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:26 29-08-2025 39,1765 28,1645 8,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:56:47 29-08-2025 39,205 28,10361 7,95 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:51:14 29-08-2025 39,23833 28,07694 12,15 0,9
SARILAR-AKHISAR (MANISA) 22:51:11 29-08-2025 39,1055 28,0158 10,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:48:36 29-08-2025 39,18722 28,11417 6,44 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 22:48:36 29-08-2025 39,151 28,0868 15,8 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:16 29-08-2025 39,2288 28,1538 5,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:44:14 29-08-2025 39,24917 28,10444 8,78 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:44:14 29-08-2025 39,2198 28,0557 8,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:36:33 29-08-2025 39,17278 28,16056 6,67 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:36:32 29-08-2025 39,2008 28,13 10,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:27:08 29-08-2025 39,21083 28,17083 8,89 1
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 22:27:05 29-08-2025 39,1118 28,1033 14 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:25:36 29-08-2025 39,19167 28,27 5,21 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:25:36 29-08-2025 39,1805 28,253 5,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:11:09 29-08-2025 39,19722 28,1575 10,36 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:11:08 29-08-2025 39,1693 28,1743 16,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:09:45 29-08-2025 39,19972 28,17611 9,47 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:09:44 29-08-2025 39,1745 28,1498 12,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:04:07 29-08-2025 39,15889 28,22361 7 1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:04:05 29-08-2025 39,2312 28,2113 17,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:14 29-08-2025 39,22361 28,17528 14,44 1,1
KASIKCI-GORDES (MANISA) 22:00:00 29-08-2025 38,8977 28,3628 12,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:54:47 29-08-2025 39,33361 28,09361 7,4 1,1
ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:54:46 29-08-2025 39,3215 28,0868 5 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:50:46 29-08-2025 39,1895 28,021 12,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:50:45 29-08-2025 39,21694 28,09083 12,49 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:40:51 29-08-2025 39,22694 28,08167 12,33 3,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:40:51 29-08-2025 39,2148 28,0598 15 3,8
Pütürge (Malatya) 21:39:51 29-08-2025 38,30389 38,81972 9,86 1,1
Kale (Malatya) 21:39:21 29-08-2025 38,34917 38,79417 12,03 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:28:40 29-08-2025 39,17306 28,17889 8,84 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:28:40 29-08-2025 39,173 28,1448 15 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:57 29-08-2025 39,205 28,17472 8,79 1
Pütürge (Malatya) 21:27:08 29-08-2025 38,24806 38,8025 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:24:04 29-08-2025 39,18444 28,15889 5,56 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:24:04 29-08-2025 39,1705 28,1113 9 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:22:40 29-08-2025 39,24333 28,1775 13,74 1,1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 21:22:39 29-08-2025 39,1423 28,0397 13,1 1,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:20:52 29-08-2025 39,221 28,08 15,8 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:20:01 29-08-2025 39,23917 28,11917 15,45 0,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 21:20:01 29-08-2025 39,2473 28,1727 24,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:17:19 29-08-2025 39,25917 28,08 12,09 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:17:19 29-08-2025 39,2257 28,0735 7,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:08:48 29-08-2025 39,22194 28,16889 13,75 1,1
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 21:08:19 29-08-2025 39,181 27,9828 8,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:06:59 29-08-2025 39,255 28,17361 11,31 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 21:06:59 29-08-2025 39,2538 28,1552 9,9 1,3
Akhisar (Manisa) 21:05:58 29-08-2025 39,20111 27,9725 7,05 1
Defne (Hatay) 21:02:25 29-08-2025 36,1125 36,10167 8,69 2,2
KOYUNOGLU-SAMANDAG (HATAY) 21:02:25 29-08-2025 36,102 36,0427 6,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:28:47 29-08-2025 39,21778 28,17361 8,41 1,2
ASAGIDOLMA-AKHISAR (MANISA) 20:28:46 29-08-2025 39,115 27,9467 20,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:47 29-08-2025 39,20111 28,07167 11,44 2,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:47 29-08-2025 39,2155 28,0702 13,7 3
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:13 29-08-2025 39,17722 28,21444 7 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:12 29-08-2025 39,1875 28,219 10,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:05 29-08-2025 39,15194 28,19389 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:05:05 29-08-2025 39,1318 28,1533 13,8 2
Gördes (Manisa) 20:00:31 29-08-2025 39,07111 28,38694 7 1,7
KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 20:00:31 29-08-2025 39,0697 28,3797 5,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:40:52 29-08-2025 39,20361 28,10778 4,76 2,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:40:51 29-08-2025 39,2185 28,0562 8,7 3,2
Harem, İdlib (Suriye) - [03.52 km] Altınözü (Hatay) 19:29:55 29-08-2025 36,14306 36,39417 7 2
ZIYARET-ALTINOZU (HATAY) 19:29:55 29-08-2025 36,1562 36,3593 10,7 2
Silifke (Mersin) 19:19:39 29-08-2025 36,69222 33,82083 7 2,9
CATAK-SILIFKE (MERSIN) 19:19:39 29-08-2025 36,6562 33,7772 8,2 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:10:27 29-08-2025 39,20417 28,07417 8,88 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:10:26 29-08-2025 39,2273 28,1397 12 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:06:32 29-08-2025 39,2352 28,0302 8,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:53:33 29-08-2025 39,21861 28,11083 5,15 2,5
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:53:32 29-08-2025 39,253 28,113 10,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:47:42 29-08-2025 39,22083 28,13417 15,49 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:47:40 29-08-2025 39,2002 28,1497 8,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:42:17 29-08-2025 39,23806 28,19639 7 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:42:17 29-08-2025 39,2043 28,173 9,2 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:37:21 29-08-2025 39,1995 28,1877 12,7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:32:57 29-08-2025 39,1852 28,2502 16,4 1,5
MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:31:31 29-08-2025 38,0697 36,4772 10,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:27:00 29-08-2025 39,27167 28,09194 7 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:27:00 29-08-2025 39,2298 28,0545 7,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:26:37 29-08-2025 39,15306 28,15056 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:26:37 29-08-2025 39,153 28,137 9,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:17:55 29-08-2025 39,26778 28,07361 7 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:17:55 29-08-2025 39,2313 28,0473 7,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:03:53 29-08-2025 39,16694 28,1875 7 1,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:53:28 29-08-2025 39,246 28,1442 12,5 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:48:58 29-08-2025 39,1623 28,156 8,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:48:17 29-08-2025 39,18333 28,10778 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:48:17 29-08-2025 39,1592 28,1053 8,9 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:44:49 29-08-2025 39,109 28,2558 4,7 1,1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 17:43:53 29-08-2025 39,177 28,0538 9,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:43:52 29-08-2025 39,205 28,06972 7,45 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:38:59 29-08-2025 39,1323 28,1748 20,8 1
Hassa (Hatay) 17:31:00 29-08-2025 36,82167 36,45333 8,52 1,8
KATRANLIK-HASSA (HATAY) 17:25:56 29-08-2025 36,7402 36,4333 2,4 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:25:04 29-08-2025 39,2033 28,2562 8,6 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:19:38 29-08-2025 39,1903 28,166 10,4 1,6
ISIKKOY-AKHISAR (MANISA) 17:07:14 29-08-2025 38,892 27,5947 5,1 2
Akhisar (Manisa) 17:07:13 29-08-2025 38,93833 27,59444 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:03:14 29-08-2025 39,15417 28,12306 7 1,2
KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) 17:03:13 29-08-2025 39,127 27,9822 15,3 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:58:47 29-08-2025 39,1992 28,0533 8,2 1,5
IZZETTIN-TURGUTLU (MANISA) 16:53:13 29-08-2025 38,5502 27,7077 27,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:52:54 29-08-2025 39,17528 28,18 6,04 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:52:53 29-08-2025 39,1905 28,2007 9,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:50:24 29-08-2025 39,18833 28,17639 7,89 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:50:24 29-08-2025 39,1825 28,1953 9,7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:49:25 29-08-2025 39,1313 28,1398 12,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:49:24 29-08-2025 39,16361 28,19778 4,09 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:40:06 29-08-2025 39,19389 28,17389 8,81 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:40:06 29-08-2025 39,1612 28,1483 13,6 2,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:38:16 29-08-2025 39,1875 28,2125 4,8 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:35:42 29-08-2025 39,0853 28,163 15,1 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:32:10 29-08-2025 39,18111 28,17083 8,53 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:32:10 29-08-2025 39,1657 28,1688 10,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:30:06 29-08-2025 39,20694 28,17583 10,2 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:30:06 29-08-2025 39,1877 28,1603 11,5 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:28:54 29-08-2025 39,19528 28,19 12,24 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:28:53 29-08-2025 39,1968 28,1657 9,5 2,1
ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) 16:25:46 29-08-2025 37,9278 27,2717 7 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:22:12 29-08-2025 39,1498 28,2573 13,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:07:03 29-08-2025 39,20556 28,1325 9,06 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:07:03 29-08-2025 39,2003 28,1028 8,5 2,6
CUKURBAG-CAMARDI (NIGDE) 15:53:41 29-08-2025 37,8293 35,0315 14,5 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:49:37 29-08-2025 39,1672 28,1807 4,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:35:56 29-08-2025 39,21083 28,13333 10,23 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:35:56 29-08-2025 39,1713 28,1002 9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:31:02 29-08-2025 39,21944 28,06972 11,43 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:31:01 29-08-2025 39,1877 28,0292 9,3 1,4
EGE DENIZI 14:35:07 29-08-2025 36,6863 25,7493 7,4 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:31:28 29-08-2025 39,1858 28,2598 7,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:31:27 29-08-2025 39,3425 28,23889 7,41 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:25:55 29-08-2025 39,2308 28,1385 6,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:22:59 29-08-2025 39,21556 28,05889 6,76 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:22:58 29-08-2025 39,2383 28,0822 6,2 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:08:46 29-08-2025 39,146 28,2477 18,9 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:08:45 29-08-2025 39,16889 28,24056 6,98 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:47:32 29-08-2025 39,18833 28,14361 7,01 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:47:32 29-08-2025 39,1625 28,1267 9,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:46:46 29-08-2025 39,19444 28,16083 11,3 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:46:46 29-08-2025 39,178 28,1632 12,5 2
Battalgazi (Malatya) 13:41:22 29-08-2025 38,29639 38,65278 11,15 1,7
KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) 13:41:21 29-08-2025 38,2382 38,6742 12,8 1,3
Merkez (Kırklareli) 13:38:07 29-08-2025 41,85333 27,32806 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:13:11 29-08-2025 39,1712 28,0943 13,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:49 29-08-2025 39,15056 28,14278 7 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:48 29-08-2025 39,2162 28,0538 8,4 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:08:49 29-08-2025 37,9172 27,253 6,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:07:44 29-08-2025 39,13833 28,22306 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:43 29-08-2025 39,1543 28,1845 21,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:07:10 29-08-2025 39,17444 28,18889 6,99 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:10 29-08-2025 39,1745 28,192 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:56:31 29-08-2025 39,15806 28,18806 8,48 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:56:31 29-08-2025 39,1502 28,1718 13,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:50:46 29-08-2025 39,17333 28,21083 11,97 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:50:46 29-08-2025 39,159 28,1763 15,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:35:40 29-08-2025 39,17083 28,16944 7 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:35:40 29-08-2025 39,1225 28,1498 13,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:29:16 29-08-2025 39,20528 28,13361 9,25 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:29:15 29-08-2025 39,1612 28,1202 14,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:19:04 29-08-2025 39,18028 28,17556 5,78 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:19:04 29-08-2025 39,166 28,1457 9,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:59:07 29-08-2025 39,20778 28,14 6,65 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:59:07 29-08-2025 39,1808 28,1522 3,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:56:22 29-08-2025 39,20639 28,21639 6,99 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:56:22 29-08-2025 39,1792 28,2048 15 2,3
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 11:50:24 29-08-2025 39,0313 28,0413 8,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:48:41 29-08-2025 39,20556 28,2725 7,71 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:48:41 29-08-2025 39,1815 28,2442 7,9 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:46:48 29-08-2025 39,1837 28,0502 19 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:37:36 29-08-2025 39,24806 28,17194 11,97 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:37:36 29-08-2025 39,2072 28,1053 8,9 1,3
BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA) 11:32:26 29-08-2025 39,2368 27,656 0 1,2
KOZLUOREN-SOMA (MANISA) 11:31:43 29-08-2025 39,2763 27,6973 0 0,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 11:21:44 29-08-2025 39,2368 28,1765 6,6 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:21:06 29-08-2025 39,217 28,0217 7,3 1,2
Korkuteli (Antalya) 11:10:57 29-08-2025 37,13917 30,39861 7,05 1,5
DOSEMEALTI (ANTALYA) 11:10:54 29-08-2025 37,0348 30,579 11,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:46 29-08-2025 39,17389 28,17278 10,41 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:01:46 29-08-2025 39,1542 28,1097 9,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:56:11 29-08-2025 39,25972 28,12444 10,77 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:56:11 29-08-2025 39,2375 28,1048 13,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:31:39 29-08-2025 39,2 28,15056 7 0,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:31:38 29-08-2025 39,2072 28,1328 8,3 1,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:29:07 29-08-2025 39,2217 28,1567 9,6 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:22:47 29-08-2025 39,21667 28,17611 10,93 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:22:47 29-08-2025 39,1883 28,1223 8,5 2,4
YUNANISTAN 10:18:52 29-08-2025 40,3553 24,0482 7,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:05:57 29-08-2025 39,13444 28,23722 6,74 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:05:57 29-08-2025 39,1065 28,2065 12,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:39:24 29-08-2025 39,235 28,1725 8,28 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:39:24 29-08-2025 39,2103 28,1162 20,5 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:38:08 29-08-2025 39,1597 28,248 12,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:38:07 29-08-2025 39,19528 28,18417 10,99 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:22:34 29-08-2025 39,17139 28,13528 6,92 1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:22:32 29-08-2025 39,186 28,0515 8,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:26 29-08-2025 39,17194 28,18111 7,04 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:25 29-08-2025 39,2362 28,1462 7,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:35 29-08-2025 39,185 28,20833 6,78 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:15:35 29-08-2025 39,1522 28,266 16 1,4
Sivrice (Elazığ) 09:10:51 29-08-2025 38,37056 39,11444 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:07:12 29-08-2025 39,19361 28,23222 7 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:07:11 29-08-2025 39,212 28,1572 8,3 1,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 09:04:52 29-08-2025 37,29722 37,00222 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:45:39 29-08-2025 39,16639 28,18056 7 0,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:45:39 29-08-2025 39,1247 28,245 12,5 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:41:23 29-08-2025 39,1157 28,2168 11,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:41:22 29-08-2025 39,12694 28,16583 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:56 29-08-2025 39,21472 28,11417 8,77 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:32:08 29-08-2025 39,2035 28,1038 12,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:07 29-08-2025 39,15083 28,14333 7,05 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:28:35 29-08-2025 39,12361 28,15111 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:25:20 29-08-2025 39,13861 28,23556 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:19:56 29-08-2025 39,20306 28,11278 7 0,9
Saimbeyli (Adana) 08:12:33 29-08-2025 37,86972 36,09472 7,58 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:09:46 29-08-2025 39,24528 28,09194 8,97 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:09:45 29-08-2025 39,2325 28,0563 10,9 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:04:43 29-08-2025 39,1695 28,1538 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:04:42 29-08-2025 39,16833 28,19167 6,08 1,3
Akhisar (Manisa) 08:03:11 29-08-2025 39,21861 27,98278 7,04 1,5
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 08:03:11 29-08-2025 39,2105 27,9797 11 1,7
DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) 07:59:52 29-08-2025 38,9977 27,9992 19,9 0,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:48:35 29-08-2025 39,1868 28,1412 21,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:48:34 29-08-2025 39,20611 28,165 6,99 1,1
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:43:46 29-08-2025 39,2935 27,9852 8,3 1,3
Kırkağaç (Manisa) 07:43:40 29-08-2025 39,255 27,79639 7,06 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:40:02 29-08-2025 39,17528 28,14139 7,06 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:40:02 29-08-2025 39,1302 28,1322 21,1 1,4
EGE DENIZI 07:35:15 29-08-2025 36,2783 25,9508 17,1 1,8
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 07:34:05 29-08-2025 39,2015 27,9288 12 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:34:04 29-08-2025 39,21972 28,00278 6,98 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 07:29:02 29-08-2025 39,1975 29,0498 2 1,7
Simav (Kütahya) 07:29:01 29-08-2025 39,21361 29,0175 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:25:58 29-08-2025 39,17944 28,23667 7,04 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:12:56 29-08-2025 39,133 28,336 12,6 0,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:10:14 29-08-2025 39,1413 28,2548 4,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:10:12 29-08-2025 39,16 28,205 7,02 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:05:22 29-08-2025 39,16722 28,25167 7,28 1,6
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 07:05:10 29-08-2025 39,0743 28,2733 20,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:05:09 29-08-2025 39,17639 28,26194 7,01 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:00:44 29-08-2025 39,1767 28,1535 9,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:00:43 29-08-2025 39,21639 28,1325 6,46 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:45:36 29-08-2025 39,25556 28,10111 8,36 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:45:36 29-08-2025 39,2378 28,0718 3,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:40:04 29-08-2025 39,21528 28,10222 7,15 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:40:04 29-08-2025 39,2208 28,0858 9,7 3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:36:22 29-08-2025 39,2512 28,0767 13,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:36:21 29-08-2025 39,26667 28,09139 7,55 1,7
YESILYURT-GORDES (MANISA) 06:30:15 29-08-2025 38,8538 28,3443 27,6 1
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 06:28:56 29-08-2025 38,2915 37,6618 5,1 1,4
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 06:24:49 29-08-2025 39,1773 28,0605 11,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:24:48 29-08-2025 39,20444 28,06917 6,99 1,8
EGE DENIZI 06:20:18 29-08-2025 36,7128 25,6225 7,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:11:52 29-08-2025 39,13667 28,22111 7,3 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:11:52 29-08-2025 39,1722 28,2577 13,2 1,1
MALAZ-GORDES (MANISA) 06:08:23 29-08-2025 39,0553 28,2702 5,3 1
ELBISTANHUYUGU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 06:02:23 29-08-2025 37,1037 36,7157 5,3 2
Nurdağı (Gaziantep) 06:02:22 29-08-2025 37,14833 36,67306 10,18 2,2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 05:52:54 29-08-2025 39,1837 28,0252 9,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:52:53 29-08-2025 39,22389 28,02639 7 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:50:48 29-08-2025 39,1585 28,2428 9,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:50:47 29-08-2025 39,17083 28,24222 7,07 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:48:49 29-08-2025 39,086 28,1855 11,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:48:46 29-08-2025 39,16833 28,24194 7,03 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:47:51 29-08-2025 39,2625 28,055 9,61 1,2
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:47:51 29-08-2025 39,3238 28,048 10,7 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:41:12 29-08-2025 39,187 28,0538 4,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:41:11 29-08-2025 39,23389 28,03639 6,97 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:37:08 29-08-2025 39,2322 28,0615 7,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:37:07 29-08-2025 39,2325 28,06083 10,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:31:01 29-08-2025 39,24389 28,09444 8,46 2,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:31:01 29-08-2025 39,229 28,083 7,9 2,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:18:54 29-08-2025 39,231 28,098 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:18:53 29-08-2025 39,22611 28,11722 7,01 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:18:05 29-08-2025 39,24028 28,12139 7,67 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:18:05 29-08-2025 39,2105 28,0542 11,5 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:17:10 29-08-2025 39,177 28,1132 9,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:17:09 29-08-2025 39,21306 28,14056 5,94 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:15:14 29-08-2025 39,1468 28,1648 10,1 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:12 29-08-2025 39,134 28,2523 15,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:50 29-08-2025 39,2075 28,14583 7,14 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:10:50 29-08-2025 39,1782 28,2358 11,9 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:06:42 29-08-2025 39,181 28,138 8,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:41 29-08-2025 39,21722 28,15361 7,65 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:05:53 29-08-2025 39,233 28,096 9,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:05:52 29-08-2025 39,25083 28,13444 6,82 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:03:02 29-08-2025 39,1597 28,2802 12,1 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:00:21 29-08-2025 39,164 28,2398 12,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:00:20 29-08-2025 39,17306 28,235 7,01 2,2
SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 04:57:50 29-08-2025 37,4032 36,5055 5,1 1,9
Düziçi (Osmaniye) 04:57:49 29-08-2025 37,41194 36,49278 7,05 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:56:48 29-08-2025 39,1798 28,1738 8,5 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:22 29-08-2025 39,1688 28,152 9,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:21 29-08-2025 39,22639 28,14222 6,08 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:44:06 29-08-2025 39,18722 28,14861 5,44 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:44:06 29-08-2025 39,1872 28,1445 10,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:42:44 29-08-2025 39,1625 28,19806 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:42:23 29-08-2025 39,16694 28,14667 10,88 1,2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 04:42:22 29-08-2025 39,1702 28,031 10,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:41:13 29-08-2025 39,23583 28,1475 8,94 1,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:41:13 29-08-2025 39,2388 28,0862 12,3 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:36:38 29-08-2025 39,144 28,1083 12 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:36:37 29-08-2025 39,17667 28,15278 7,02 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:39 29-08-2025 39,1697 28,1468 9,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:28:38 29-08-2025 39,16667 28,15528 7,98 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:26:56 29-08-2025 39,2112 28,0978 7,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:26:55 29-08-2025 39,22389 28,11167 7,38 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:25:14 29-08-2025 39,1272 28,1917 10,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:23:33 29-08-2025 39,17389 28,15083 7,81 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:23:33 29-08-2025 39,1737 28,1413 10 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:19:38 29-08-2025 39,20667 28,11722 7,62 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:19:38 29-08-2025 39,208 28,1055 7,7 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:17:16 29-08-2025 39,2015 28,0725 7,8 1,1
KABAKOZ-GORDES (MANISA) 04:09:13 29-08-2025 38,9978 28,2218 13 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:08:09 29-08-2025 39,1408 28,2967 10,3 1,2
CICEKLI-GORDES (MANISA) 04:04:29 29-08-2025 39,0772 28,2163 1,4 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:04 29-08-2025 39,1752 28,2065 15,6 1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:01:39 29-08-2025 39,105 28,3072 12,1 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:57:43 29-08-2025 39,25528 28,11111 10,84 1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:57:42 29-08-2025 39,2458 28,1057 11 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:51:47 29-08-2025 39,24278 28,21222 8,84 0,9
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 03:48:26 29-08-2025 39,0632 28,0343 24,8 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:48:25 29-08-2025 39,22861 28,12806 7,85 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:47:59 29-08-2025 39,22444 28,14056 9,56 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:45:08 29-08-2025 39,23917 28,17167 5,34 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:45:08 29-08-2025 39,1815 28,1533 14,1 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:41:46 29-08-2025 39,19222 28,23417 11,06 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:41:45 29-08-2025 39,2118 28,1837 7,8 1,1
Genç (Bingöl) 03:38:09 29-08-2025 38,57861 40,82583 6,96 1,4
GULDIKEN-LICE (DIYARBAKIR) 03:38:08 29-08-2025 38,5767 40,7922 4,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:37:44 29-08-2025 39,20472 28,16139 9,55 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:44 29-08-2025 39,1702 28,1407 8,9 2,1
GOKMUSTAFALI-BAHCE (OSMANIYE) 03:36:22 29-08-2025 37,1883 36,5935 8,7 1,6
İslahiye (Gaziantep) 03:36:21 29-08-2025 37,14861 36,63944 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:35:16 29-08-2025 39,22083 28,17222 8,38 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 03:35:15 29-08-2025 39,2287 28,1853 8,8 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:34:27 29-08-2025 39,2328 28,991 16,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:33:27 29-08-2025 39,18389 28,17472 12,07 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:29:20 29-08-2025 39,18833 28,12167 7 1,1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 03:29:19 29-08-2025 39,1772 28,0565 16,5 1,1
Hazar Gölü - [02.61 km] Maden (Elazığ) 03:28:06 29-08-2025 38,50722 39,4725 8,21 1,6
YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) 03:28:06 29-08-2025 38,4948 39,443 6,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:26:04 29-08-2025 39,20083 28,23167 7,74 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:26:04 29-08-2025 39,1387 28,2452 19,3 0,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:19:38 29-08-2025 39,1878 28,0947 8,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:19:37 29-08-2025 39,20139 28,10194 9,59 1,1
Tuşba (Van) 03:18:23 29-08-2025 38,74028 43,49 7 1,1
Malazgirt (Muş) 03:17:14 29-08-2025 39,21722 42,32194 7,25 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:12:45 29-08-2025 39,19028 28,11944 7,3 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:12:44 29-08-2025 39,1835 28,0925 7,9 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:09:06 29-08-2025 39,20583 28,13667 9,68 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:09:05 29-08-2025 39,1717 28,1408 9,2 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:07:57 29-08-2025 39,1945 28,1702 11,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:07:56 29-08-2025 39,22944 28,17111 6,11 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:01:14 29-08-2025 39,15417 28,1825 6,88 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:01:14 29-08-2025 39,1457 28,1885 12,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:52:55 29-08-2025 39,21778 28,15528 8,95 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:52:55 29-08-2025 39,2037 28,149 11,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:45:53 29-08-2025 39,20889 28,15556 7,84 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:45:53 29-08-2025 39,2073 28,1498 8,3 1,6
Samandağ (Hatay) 02:42:26 29-08-2025 36,23444 35,95667 7 2
CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) 02:42:25 29-08-2025 36,1987 36,0198 15,2 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:37:10 29-08-2025 39,2333 28,0725 12,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:37:09 29-08-2025 39,25361 28,07444 8,72 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:32:40 29-08-2025 39,20917 28,0875 4,64 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:32:40 29-08-2025 39,2023 28,0673 12 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:26:51 29-08-2025 39,1283 28,2202 7,2 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:26:49 29-08-2025 39,18167 28,18 9,87 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:25:24 29-08-2025 39,16806 28,17889 5,95 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:25:23 29-08-2025 39,1482 28,174 11,3 1,3
Delice (Kırıkkale) 02:23:40 29-08-2025 39,86917 34,075 7,79 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:54 29-08-2025 39,18444 28,22806 10,25 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:53 29-08-2025 39,1893 28,2328 11,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:20:18 29-08-2025 39,185 28,23306 6,71 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:20:18 29-08-2025 39,1743 28,1833 9,1 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:19:32 29-08-2025 39,1658 28,2207 10,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:19:31 29-08-2025 39,19167 28,22611 6,78 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:14:34 29-08-2025 39,22361 28,14667 10,2 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:34 29-08-2025 39,2133 28,1552 12,2 1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:24 29-08-2025 39,2135 28,1327 10,9 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:23 29-08-2025 39,27083 28,20278 7,19 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:09:36 29-08-2025 39,26611 28,14361 10,94 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:35 29-08-2025 39,24 28,1388 13,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:17 29-08-2025 39,23639 28,15361 9,47 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:17 29-08-2025 39,2057 28,123 7,9 1,2
Azdavay (Kastamonu) 02:06:55 29-08-2025 41,72361 33,26694 7 2,1
SALMAN-SENPAZAR (KASTAMONU) 02:06:55 29-08-2025 41,7558 33,2167 6,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:00:19 29-08-2025 39,18139 28,18556 10,86 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:00:19 29-08-2025 39,1515 28,1645 9,3 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:58:43 29-08-2025 39,1942 28,2147 11,3 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:58:42 29-08-2025 39,23361 28,21139 8,88 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:55:44 29-08-2025 39,20528 28,21556 5,12 1,1
Beyağaç (Denizli) 01:54:40 29-08-2025 37,22694 28,96417 8,38 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:53:25 29-08-2025 39,24 28,13333 4,45 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:53:25 29-08-2025 39,2395 28,1243 6,1 1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:51:21 29-08-2025 39,1313 28,1917 16,6 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:51:15 29-08-2025 39,20972 28,18972 5,39 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:45:47 29-08-2025 39,1725 28,0905 5,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:45:45 29-08-2025 39,20667 28,1 6,45 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:45:12 29-08-2025 39,18861 28,22694 10,67 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:45:12 29-08-2025 39,1567 28,2312 10 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:37:36 29-08-2025 39,104 28,2312 13,8 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:37:35 29-08-2025 39,19 28,235 7,74 1
Hozat (Tunceli) 01:35:58 29-08-2025 39,16278 39,22806 6,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:35:37 29-08-2025 39,20139 28,22972 13,01 1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:50 29-08-2025 39,1928 28,276 5 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:31:49 29-08-2025 39,24056 28,21528 8,82 1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 00:33:56 30-08-2025 39,17417 28,26972 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:33:56 30-08-2025 39,1788 28,1953 9,7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:29 30-08-2025 39,144 28,1393 10,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:03 30-08-2025 39,21083 28,16722 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:02 30-08-2025 39,2053 28,0868 8 1,4
Akhisar (Manisa) 00:23:49 30-08-2025 39,19083 27,99806 7 2,2
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 00:23:48 30-08-2025 39,1718 27,9602 3,2 2,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:03 30-08-2025 39,1595 28,2707 17 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:19:57 30-08-2025 39,1458 28,1718 14,2 1,4
ISACA-AKHISAR (MANISA) 00:17:43 30-08-2025 39,1297 28,0298 12,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:14:01 30-08-2025 39,20472 28,05278 7 1,7
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 00:14:00 30-08-2025 39,1828 28,0377 8,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:44 30-08-2025 39,18694 28,23972 7 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:44 30-08-2025 39,1858 28,2308 9,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:02:19 30-08-2025 39,22083 28,18694 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:02:18 30-08-2025 39,2003 28,0773 15,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:54 30-08-2025 39,21778 28,28111 7 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:53 30-08-2025 39,2108 28,2513 8,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:55:44 29-08-2025 39,17194 28,13972 5,74 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:55:44 29-08-2025 39,1573 28,2353 9,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:29 29-08-2025 39,21278 28,17028 8,95 1,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 23:54:29 29-08-2025 39,1297 28,0425 10,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:50:36 29-08-2025 39,16722 28,16444 7,1 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:50:36 29-08-2025 39,165 28,1338 9,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:47:37 29-08-2025 39,19694 28,2075 7,38 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:47:36 29-08-2025 39,1772 28,1528 8,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:39:20 29-08-2025 39,18444 28,27444 6,94 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:39:20 29-08-2025 39,1597 28,254 15,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:34:32 29-08-2025 39,17222 28,2025 5,65 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:34:32 29-08-2025 39,1908 28,2062 7,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:30:09 29-08-2025 39,24833 28,12389 9,11 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:30:08 29-08-2025 39,2267 28,0782 9,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:26:20 29-08-2025 39,20139 28,20222 10,14 0,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:26:20 29-08-2025 39,181 28,1835 9,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:15:32 29-08-2025 39,205 28,22472 12,69 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:15:32 29-08-2025 39,1748 28,1748 10,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:11:33 29-08-2025 39,19889 28,17528 9,98 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:11:33 29-08-2025 39,193 28,1418 12,3 2,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.40 km] Kuşadası (Aydın) 23:06:53 29-08-2025 37,90306 27,25306 7,47 2,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 23:06:53 29-08-2025 37,9042 27,2553 7,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:05:22 29-08-2025 39,20389 28,22 12,99 1,7
ISACA-AKHISAR (MANISA) 23:04:59 29-08-2025 39,143 28,0358 14 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:26 29-08-2025 39,17583 28,16028 6,7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:26 29-08-2025 39,1765 28,1645 8,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:56:47 29-08-2025 39,205 28,10361 7,95 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:51:14 29-08-2025 39,23833 28,07694 12,15 0,9
SARILAR-AKHISAR (MANISA) 22:51:11 29-08-2025 39,1055 28,0158 10,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:48:36 29-08-2025 39,18722 28,11417 6,44 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 22:48:36 29-08-2025 39,151 28,0868 15,8 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:16 29-08-2025 39,2288 28,1538 5,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:44:14 29-08-2025 39,24917 28,10444 8,78 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:44:14 29-08-2025 39,2198 28,0557 8,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:36:33 29-08-2025 39,17278 28,16056 6,67 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:36:32 29-08-2025 39,2008 28,13 10,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:27:08 29-08-2025 39,21083 28,17083 8,89 1
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 22:27:05 29-08-2025 39,1118 28,1033 14 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:25:36 29-08-2025 39,19167 28,27 5,21 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:25:36 29-08-2025 39,1805 28,253 5,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:11:09 29-08-2025 39,19722 28,1575 10,36 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:11:08 29-08-2025 39,1693 28,1743 16,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:09:45 29-08-2025 39,19972 28,17611 9,47 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:09:44 29-08-2025 39,1745 28,1498 12,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:04:07 29-08-2025 39,15889 28,22361 7 1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:04:05 29-08-2025 39,2312 28,2113 17,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:14 29-08-2025 39,22361 28,17528 14,44 1,1
KASIKCI-GORDES (MANISA) 22:00:00 29-08-2025 38,8977 28,3628 12,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:54:47 29-08-2025 39,33361 28,09361 7,4 1,1
ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:54:46 29-08-2025 39,3215 28,0868 5 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:50:46 29-08-2025 39,1895 28,021 12,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:50:45 29-08-2025 39,21694 28,09083 12,49 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:40:51 29-08-2025 39,22694 28,08167 12,33 3,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:40:51 29-08-2025 39,2148 28,0598 15 3,8
Pütürge (Malatya) 21:39:51 29-08-2025 38,30389 38,81972 9,86 1,1
Kale (Malatya) 21:39:21 29-08-2025 38,34917 38,79417 12,03 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:28:40 29-08-2025 39,17306 28,17889 8,84 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:28:40 29-08-2025 39,173 28,1448 15 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:57 29-08-2025 39,205 28,17472 8,79 1
Pütürge (Malatya) 21:27:08 29-08-2025 38,24806 38,8025 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:24:04 29-08-2025 39,18444 28,15889 5,56 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:24:04 29-08-2025 39,1705 28,1113 9 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:22:40 29-08-2025 39,24333 28,1775 13,74 1,1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 21:22:39 29-08-2025 39,1423 28,0397 13,1 1,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:20:52 29-08-2025 39,221 28,08 15,8 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:20:01 29-08-2025 39,23917 28,11917 15,45 0,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 21:20:01 29-08-2025 39,2473 28,1727 24,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:17:19 29-08-2025 39,25917 28,08 12,09 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:17:19 29-08-2025 39,2257 28,0735 7,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:08:48 29-08-2025 39,22194 28,16889 13,75 1,1
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 21:08:19 29-08-2025 39,181 27,9828 8,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:06:59 29-08-2025 39,255 28,17361 11,31 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 21:06:59 29-08-2025 39,2538 28,1552 9,9 1,3
Akhisar (Manisa) 21:05:58 29-08-2025 39,20111 27,9725 7,05 1
Defne (Hatay) 21:02:25 29-08-2025 36,1125 36,10167 8,69 2,2
KOYUNOGLU-SAMANDAG (HATAY) 21:02:25 29-08-2025 36,102 36,0427 6,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:28:47 29-08-2025 39,21778 28,17361 8,41 1,2
ASAGIDOLMA-AKHISAR (MANISA) 20:28:46 29-08-2025 39,115 27,9467 20,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:47 29-08-2025 39,20111 28,07167 11,44 2,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:47 29-08-2025 39,2155 28,0702 13,7 3
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:13 29-08-2025 39,17722 28,21444 7 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:12 29-08-2025 39,1875 28,219 10,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:05 29-08-2025 39,15194 28,19389 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:05:05 29-08-2025 39,1318 28,1533 13,8 2
Gördes (Manisa) 20:00:31 29-08-2025 39,07111 28,38694 7 1,7
KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 20:00:31 29-08-2025 39,0697 28,3797 5,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:40:52 29-08-2025 39,20361 28,10778 4,76 2,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:40:51 29-08-2025 39,2185 28,0562 8,7 3,2
Harem, İdlib (Suriye) - [03.52 km] Altınözü (Hatay) 19:29:55 29-08-2025 36,14306 36,39417 7 2
ZIYARET-ALTINOZU (HATAY) 19:29:55 29-08-2025 36,1562 36,3593 10,7 2
Silifke (Mersin) 19:19:39 29-08-2025 36,69222 33,82083 7 2,9
CATAK-SILIFKE (MERSIN) 19:19:39 29-08-2025 36,6562 33,7772 8,2 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:10:27 29-08-2025 39,20417 28,07417 8,88 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:10:26 29-08-2025 39,2273 28,1397 12 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:06:32 29-08-2025 39,2352 28,0302 8,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:53:33 29-08-2025 39,21861 28,11083 5,15 2,5
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:53:32 29-08-2025 39,253 28,113 10,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:47:42 29-08-2025 39,22083 28,13417 15,49 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:47:40 29-08-2025 39,2002 28,1497 8,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:42:17 29-08-2025 39,23806 28,19639 7 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:42:17 29-08-2025 39,2043 28,173 9,2 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:37:21 29-08-2025 39,1995 28,1877 12,7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:32:57 29-08-2025 39,1852 28,2502 16,4 1,5
MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:31:31 29-08-2025 38,0697 36,4772 10,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:27:00 29-08-2025 39,27167 28,09194 7 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:27:00 29-08-2025 39,2298 28,0545 7,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:26:37 29-08-2025 39,15306 28,15056 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:26:37 29-08-2025 39,153 28,137 9,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:17:55 29-08-2025 39,26778 28,07361 7 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:17:55 29-08-2025 39,2313 28,0473 7,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:03:53 29-08-2025 39,16694 28,1875 7 1,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:53:28 29-08-2025 39,246 28,1442 12,5 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:48:58 29-08-2025 39,1623 28,156 8,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:48:17 29-08-2025 39,18333 28,10778 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:48:17 29-08-2025 39,1592 28,1053 8,9 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:44:49 29-08-2025 39,109 28,2558 4,7 1,1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 17:43:53 29-08-2025 39,177 28,0538 9,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:43:52 29-08-2025 39,205 28,06972 7,45 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:38:59 29-08-2025 39,1323 28,1748 20,8 1
Hassa (Hatay) 17:31:00 29-08-2025 36,82167 36,45333 8,52 1,8
KATRANLIK-HASSA (HATAY) 17:25:56 29-08-2025 36,7402 36,4333 2,4 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:25:04 29-08-2025 39,2033 28,2562 8,6 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:19:38 29-08-2025 39,1903 28,166 10,4 1,6
ISIKKOY-AKHISAR (MANISA) 17:07:14 29-08-2025 38,892 27,5947 5,1 2
Akhisar (Manisa) 17:07:13 29-08-2025 38,93833 27,59444 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:03:14 29-08-2025 39,15417 28,12306 7 1,2
KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) 17:03:13 29-08-2025 39,127 27,9822 15,3 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:58:47 29-08-2025 39,1992 28,0533 8,2 1,5
IZZETTIN-TURGUTLU (MANISA) 16:53:13 29-08-2025 38,5502 27,7077 27,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:52:54 29-08-2025 39,17528 28,18 6,04 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:52:53 29-08-2025 39,1905 28,2007 9,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:50:24 29-08-2025 39,18833 28,17639 7,89 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:50:24 29-08-2025 39,1825 28,1953 9,7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:49:25 29-08-2025 39,1313 28,1398 12,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:49:24 29-08-2025 39,16361 28,19778 4,09 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:40:06 29-08-2025 39,19389 28,17389 8,81 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:40:06 29-08-2025 39,1612 28,1483 13,6 2,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:38:16 29-08-2025 39,1875 28,2125 4,8 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:35:42 29-08-2025 39,0853 28,163 15,1 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:32:10 29-08-2025 39,18111 28,17083 8,53 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:32:10 29-08-2025 39,1657 28,1688 10,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:30:06 29-08-2025 39,20694 28,17583 10,2 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:30:06 29-08-2025 39,1877 28,1603 11,5 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:28:54 29-08-2025 39,19528 28,19 12,24 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:28:53 29-08-2025 39,1968 28,1657 9,5 2,1
ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) 16:25:46 29-08-2025 37,9278 27,2717 7 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:22:12 29-08-2025 39,1498 28,2573 13,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:07:03 29-08-2025 39,20556 28,1325 9,06 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:07:03 29-08-2025 39,2003 28,1028 8,5 2,6
CUKURBAG-CAMARDI (NIGDE) 15:53:41 29-08-2025 37,8293 35,0315 14,5 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:49:37 29-08-2025 39,1672 28,1807 4,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:35:56 29-08-2025 39,21083 28,13333 10,23 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:35:56 29-08-2025 39,1713 28,1002 9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:31:02 29-08-2025 39,21944 28,06972 11,43 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:31:01 29-08-2025 39,1877 28,0292 9,3 1,4
EGE DENIZI 14:35:07 29-08-2025 36,6863 25,7493 7,4 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:31:28 29-08-2025 39,1858 28,2598 7,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:31:27 29-08-2025 39,3425 28,23889 7,41 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:25:55 29-08-2025 39,2308 28,1385 6,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:22:59 29-08-2025 39,21556 28,05889 6,76 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:22:58 29-08-2025 39,2383 28,0822 6,2 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:08:46 29-08-2025 39,146 28,2477 18,9 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:08:45 29-08-2025 39,16889 28,24056 6,98 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:47:32 29-08-2025 39,18833 28,14361 7,01 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:47:32 29-08-2025 39,1625 28,1267 9,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:46:46 29-08-2025 39,19444 28,16083 11,3 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:46:46 29-08-2025 39,178 28,1632 12,5 2
Battalgazi (Malatya) 13:41:22 29-08-2025 38,29639 38,65278 11,15 1,7
KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) 13:41:21 29-08-2025 38,2382 38,6742 12,8 1,3
Merkez (Kırklareli) 13:38:07 29-08-2025 41,85333 27,32806 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:13:11 29-08-2025 39,1712 28,0943 13,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:49 29-08-2025 39,15056 28,14278 7 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:48 29-08-2025 39,2162 28,0538 8,4 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:08:49 29-08-2025 37,9172 27,253 6,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:07:44 29-08-2025 39,13833 28,22306 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:43 29-08-2025 39,1543 28,1845 21,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:07:10 29-08-2025 39,17444 28,18889 6,99 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:10 29-08-2025 39,1745 28,192 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:56:31 29-08-2025 39,15806 28,18806 8,48 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:56:31 29-08-2025 39,1502 28,1718 13,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:50:46 29-08-2025 39,17333 28,21083 11,97 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:50:46 29-08-2025 39,159 28,1763 15,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:35:40 29-08-2025 39,17083 28,16944 7 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:35:40 29-08-2025 39,1225 28,1498 13,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:29:16 29-08-2025 39,20528 28,13361 9,25 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:29:15 29-08-2025 39,1612 28,1202 14,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:19:04 29-08-2025 39,18028 28,17556 5,78 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:19:04 29-08-2025 39,166 28,1457 9,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:59:07 29-08-2025 39,20778 28,14 6,65 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:59:07 29-08-2025 39,1808 28,1522 3,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:56:22 29-08-2025 39,20639 28,21639 6,99 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:56:22 29-08-2025 39,1792 28,2048 15 2,3
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 11:50:24 29-08-2025 39,0313 28,0413 8,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:48:41 29-08-2025 39,20556 28,2725 7,71 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:48:41 29-08-2025 39,1815 28,2442 7,9 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:46:48 29-08-2025 39,1837 28,0502 19 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:37:36 29-08-2025 39,24806 28,17194 11,97 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:37:36 29-08-2025 39,2072 28,1053 8,9 1,3
BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA) 11:32:26 29-08-2025 39,2368 27,656 0 1,2
KOZLUOREN-SOMA (MANISA) 11:31:43 29-08-2025 39,2763 27,6973 0 0,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 11:21:44 29-08-2025 39,2368 28,1765 6,6 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:21:06 29-08-2025 39,217 28,0217 7,3 1,2
Korkuteli (Antalya) 11:10:57 29-08-2025 37,13917 30,39861 7,05 1,5
DOSEMEALTI (ANTALYA) 11:10:54 29-08-2025 37,0348 30,579 11,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:46 29-08-2025 39,17389 28,17278 10,41 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:01:46 29-08-2025 39,1542 28,1097 9,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:56:11 29-08-2025 39,25972 28,12444 10,77 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:56:11 29-08-2025 39,2375 28,1048 13,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:31:39 29-08-2025 39,2 28,15056 7 0,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:31:38 29-08-2025 39,2072 28,1328 8,3 1,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:29:07 29-08-2025 39,2217 28,1567 9,6 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:22:47 29-08-2025 39,21667 28,17611 10,93 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:22:47 29-08-2025 39,1883 28,1223 8,5 2,4
YUNANISTAN 10:18:52 29-08-2025 40,3553 24,0482 7,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:05:57 29-08-2025 39,13444 28,23722 6,74 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:05:57 29-08-2025 39,1065 28,2065 12,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:39:24 29-08-2025 39,235 28,1725 8,28 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:39:24 29-08-2025 39,2103 28,1162 20,5 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:38:08 29-08-2025 39,1597 28,248 12,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:38:07 29-08-2025 39,19528 28,18417 10,99 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:22:34 29-08-2025 39,17139 28,13528 6,92 1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:22:32 29-08-2025 39,186 28,0515 8,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:26 29-08-2025 39,17194 28,18111 7,04 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:25 29-08-2025 39,2362 28,1462 7,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:35 29-08-2025 39,185 28,20833 6,78 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:15:35 29-08-2025 39,1522 28,266 16 1,4
Sivrice (Elazığ) 09:10:51 29-08-2025 38,37056 39,11444 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:07:12 29-08-2025 39,19361 28,23222 7 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:07:11 29-08-2025 39,212 28,1572 8,3 1,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 09:04:52 29-08-2025 37,29722 37,00222 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:45:39 29-08-2025 39,16639 28,18056 7 0,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:45:39 29-08-2025 39,1247 28,245 12,5 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:41:23 29-08-2025 39,1157 28,2168 11,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:41:22 29-08-2025 39,12694 28,16583 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:56 29-08-2025 39,21472 28,11417 8,77 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:32:08 29-08-2025 39,2035 28,1038 12,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:07 29-08-2025 39,15083 28,14333 7,05 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:28:35 29-08-2025 39,12361 28,15111 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:25:20 29-08-2025 39,13861 28,23556 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:19:56 29-08-2025 39,20306 28,11278 7 0,9
Saimbeyli (Adana) 08:12:33 29-08-2025 37,86972 36,09472 7,58 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:09:46 29-08-2025 39,24528 28,09194 8,97 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:09:45 29-08-2025 39,2325 28,0563 10,9 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:04:43 29-08-2025 39,1695 28,1538 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:04:42 29-08-2025 39,16833 28,19167 6,08 1,3
Akhisar (Manisa) 08:03:11 29-08-2025 39,21861 27,98278 7,04 1,5
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 08:03:11 29-08-2025 39,2105 27,9797 11 1,7
DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) 07:59:52 29-08-2025 38,9977 27,9992 19,9 0,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:48:35 29-08-2025 39,1868 28,1412 21,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:48:34 29-08-2025 39,20611 28,165 6,99 1,1
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:43:46 29-08-2025 39,2935 27,9852 8,3 1,3
Kırkağaç (Manisa) 07:43:40 29-08-2025 39,255 27,79639 7,06 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:40:02 29-08-2025 39,17528 28,14139 7,06 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:40:02 29-08-2025 39,1302 28,1322 21,1 1,4
EGE DENIZI 07:35:15 29-08-2025 36,2783 25,9508 17,1 1,8
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 07:34:05 29-08-2025 39,2015 27,9288 12 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:34:04 29-08-2025 39,21972 28,00278 6,98 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 07:29:02 29-08-2025 39,1975 29,0498 2 1,7
Simav (Kütahya) 07:29:01 29-08-2025 39,21361 29,0175 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:25:58 29-08-2025 39,17944 28,23667 7,04 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:12:56 29-08-2025 39,133 28,336 12,6 0,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:10:14 29-08-2025 39,1413 28,2548 4,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:10:12 29-08-2025 39,16 28,205 7,02 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:05:22 29-08-2025 39,16722 28,25167 7,28 1,6
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 07:05:10 29-08-2025 39,0743 28,2733 20,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:05:09 29-08-2025 39,17639 28,26194 7,01 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:00:44 29-08-2025 39,1767 28,1535 9,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:00:43 29-08-2025 39,21639 28,1325 6,46 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:45:36 29-08-2025 39,25556 28,10111 8,36 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:45:36 29-08-2025 39,2378 28,0718 3,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:40:04 29-08-2025 39,21528 28,10222 7,15 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:40:04 29-08-2025 39,2208 28,0858 9,7 3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:36:22 29-08-2025 39,2512 28,0767 13,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:36:21 29-08-2025 39,26667 28,09139 7,55 1,7
YESILYURT-GORDES (MANISA) 06:30:15 29-08-2025 38,8538 28,3443 27,6 1
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 06:28:56 29-08-2025 38,2915 37,6618 5,1 1,4
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 06:24:49 29-08-2025 39,1773 28,0605 11,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:24:48 29-08-2025 39,20444 28,06917 6,99 1,8
EGE DENIZI 06:20:18 29-08-2025 36,7128 25,6225 7,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:11:52 29-08-2025 39,13667 28,22111 7,3 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:11:52 29-08-2025 39,1722 28,2577 13,2 1,1
MALAZ-GORDES (MANISA) 06:08:23 29-08-2025 39,0553 28,2702 5,3 1
ELBISTANHUYUGU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 06:02:23 29-08-2025 37,1037 36,7157 5,3 2
Nurdağı (Gaziantep) 06:02:22 29-08-2025 37,14833 36,67306 10,18 2,2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 05:52:54 29-08-2025 39,1837 28,0252 9,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:52:53 29-08-2025 39,22389 28,02639 7 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:50:48 29-08-2025 39,1585 28,2428 9,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:50:47 29-08-2025 39,17083 28,24222 7,07 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:48:49 29-08-2025 39,086 28,1855 11,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:48:46 29-08-2025 39,16833 28,24194 7,03 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:47:51 29-08-2025 39,2625 28,055 9,61 1,2
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:47:51 29-08-2025 39,3238 28,048 10,7 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:41:12 29-08-2025 39,187 28,0538 4,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:41:11 29-08-2025 39,23389 28,03639 6,97 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:37:08 29-08-2025 39,2322 28,0615 7,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:37:07 29-08-2025 39,2325 28,06083 10,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:31:01 29-08-2025 39,24389 28,09444 8,46 2,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:31:01 29-08-2025 39,229 28,083 7,9 2,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:18:54 29-08-2025 39,231 28,098 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:18:53 29-08-2025 39,22611 28,11722 7,01 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:18:05 29-08-2025 39,24028 28,12139 7,67 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:18:05 29-08-2025 39,2105 28,0542 11,5 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:17:10 29-08-2025 39,177 28,1132 9,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:17:09 29-08-2025 39,21306 28,14056 5,94 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:15:14 29-08-2025 39,1468 28,1648 10,1 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:12 29-08-2025 39,134 28,2523 15,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:50 29-08-2025 39,2075 28,14583 7,14 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:10:50 29-08-2025 39,1782 28,2358 11,9 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:06:42 29-08-2025 39,181 28,138 8,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:41 29-08-2025 39,21722 28,15361 7,65 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:05:53 29-08-2025 39,233 28,096 9,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:05:52 29-08-2025 39,25083 28,13444 6,82 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:03:02 29-08-2025 39,1597 28,2802 12,1 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:00:21 29-08-2025 39,164 28,2398 12,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:00:20 29-08-2025 39,17306 28,235 7,01 2,2
SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 04:57:50 29-08-2025 37,4032 36,5055 5,1 1,9
Düziçi (Osmaniye) 04:57:49 29-08-2025 37,41194 36,49278 7,05 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:56:48 29-08-2025 39,1798 28,1738 8,5 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:22 29-08-2025 39,1688 28,152 9,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:21 29-08-2025 39,22639 28,14222 6,08 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:44:06 29-08-2025 39,18722 28,14861 5,44 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:44:06 29-08-2025 39,1872 28,1445 10,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:42:44 29-08-2025 39,1625 28,19806 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:42:23 29-08-2025 39,16694 28,14667 10,88 1,2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 04:42:22 29-08-2025 39,1702 28,031 10,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:41:13 29-08-2025 39,23583 28,1475 8,94 1,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:41:13 29-08-2025 39,2388 28,0862 12,3 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:36:38 29-08-2025 39,144 28,1083 12 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:36:37 29-08-2025 39,17667 28,15278 7,02 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:39 29-08-2025 39,1697 28,1468 9,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:28:38 29-08-2025 39,16667 28,15528 7,98 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:26:56 29-08-2025 39,2112 28,0978 7,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:26:55 29-08-2025 39,22389 28,11167 7,38 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:25:14 29-08-2025 39,1272 28,1917 10,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:23:33 29-08-2025 39,17389 28,15083 7,81 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:23:33 29-08-2025 39,1737 28,1413 10 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:19:38 29-08-2025 39,20667 28,11722 7,62 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:19:38 29-08-2025 39,208 28,1055 7,7 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:17:16 29-08-2025 39,2015 28,0725 7,8 1,1
KABAKOZ-GORDES (MANISA) 04:09:13 29-08-2025 38,9978 28,2218 13 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:08:09 29-08-2025 39,1408 28,2967 10,3 1,2
CICEKLI-GORDES (MANISA) 04:04:29 29-08-2025 39,0772 28,2163 1,4 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:04 29-08-2025 39,1752 28,2065 15,6 1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:01:39 29-08-2025 39,105 28,3072 12,1 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:57:43 29-08-2025 39,25528 28,11111 10,84 1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:57:42 29-08-2025 39,2458 28,1057 11 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:51:47 29-08-2025 39,24278 28,21222 8,84 0,9
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 03:48:26 29-08-2025 39,0632 28,0343 24,8 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:48:25 29-08-2025 39,22861 28,12806 7,85 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:47:59 29-08-2025 39,22444 28,14056 9,56 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:45:08 29-08-2025 39,23917 28,17167 5,34 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:45:08 29-08-2025 39,1815 28,1533 14,1 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:41:46 29-08-2025 39,19222 28,23417 11,06 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:41:45 29-08-2025 39,2118 28,1837 7,8 1,1
Genç (Bingöl) 03:38:09 29-08-2025 38,57861 40,82583 6,96 1,4
GULDIKEN-LICE (DIYARBAKIR) 03:38:08 29-08-2025 38,5767 40,7922 4,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:37:44 29-08-2025 39,20472 28,16139 9,55 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:44 29-08-2025 39,1702 28,1407 8,9 2,1
GOKMUSTAFALI-BAHCE (OSMANIYE) 03:36:22 29-08-2025 37,1883 36,5935 8,7 1,6
İslahiye (Gaziantep) 03:36:21 29-08-2025 37,14861 36,63944 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:35:16 29-08-2025 39,22083 28,17222 8,38 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 03:35:15 29-08-2025 39,2287 28,1853 8,8 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:34:27 29-08-2025 39,2328 28,991 16,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:33:27 29-08-2025 39,18389 28,17472 12,07 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:29:20 29-08-2025 39,18833 28,12167 7 1,1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 03:29:19 29-08-2025 39,1772 28,0565 16,5 1,1
Hazar Gölü - [02.61 km] Maden (Elazığ) 03:28:06 29-08-2025 38,50722 39,4725 8,21 1,6
YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) 03:28:06 29-08-2025 38,4948 39,443 6,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:26:04 29-08-2025 39,20083 28,23167 7,74 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:26:04 29-08-2025 39,1387 28,2452 19,3 0,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:19:38 29-08-2025 39,1878 28,0947 8,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:19:37 29-08-2025 39,20139 28,10194 9,59 1,1
Tuşba (Van) 03:18:23 29-08-2025 38,74028 43,49 7 1,1
Malazgirt (Muş) 03:17:14 29-08-2025 39,21722 42,32194 7,25 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:12:45 29-08-2025 39,19028 28,11944 7,3 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:12:44 29-08-2025 39,1835 28,0925 7,9 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:09:06 29-08-2025 39,20583 28,13667 9,68 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:09:05 29-08-2025 39,1717 28,1408 9,2 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:07:57 29-08-2025 39,1945 28,1702 11,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:07:56 29-08-2025 39,22944 28,17111 6,11 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:01:14 29-08-2025 39,15417 28,1825 6,88 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:01:14 29-08-2025 39,1457 28,1885 12,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:52:55 29-08-2025 39,21778 28,15528 8,95 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:52:55 29-08-2025 39,2037 28,149 11,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:45:53 29-08-2025 39,20889 28,15556 7,84 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:45:53 29-08-2025 39,2073 28,1498 8,3 1,6
Samandağ (Hatay) 02:42:26 29-08-2025 36,23444 35,95667 7 2
CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) 02:42:25 29-08-2025 36,1987 36,0198 15,2 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:37:10 29-08-2025 39,2333 28,0725 12,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:37:09 29-08-2025 39,25361 28,07444 8,72 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:32:40 29-08-2025 39,20917 28,0875 4,64 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:32:40 29-08-2025 39,2023 28,0673 12 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:26:51 29-08-2025 39,1283 28,2202 7,2 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:26:49 29-08-2025 39,18167 28,18 9,87 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:25:24 29-08-2025 39,16806 28,17889 5,95 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:25:23 29-08-2025 39,1482 28,174 11,3 1,3
Delice (Kırıkkale) 02:23:40 29-08-2025 39,86917 34,075 7,79 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:54 29-08-2025 39,18444 28,22806 10,25 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:53 29-08-2025 39,1893 28,2328 11,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:20:18 29-08-2025 39,185 28,23306 6,71 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:20:18 29-08-2025 39,1743 28,1833 9,1 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:19:32 29-08-2025 39,1658 28,2207 10,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:19:31 29-08-2025 39,19167 28,22611 6,78 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:14:34 29-08-2025 39,22361 28,14667 10,2 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:34 29-08-2025 39,2133 28,1552 12,2 1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:24 29-08-2025 39,2135 28,1327 10,9 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:23 29-08-2025 39,27083 28,20278 7,19 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:09:36 29-08-2025 39,26611 28,14361 10,94 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:35 29-08-2025 39,24 28,1388 13,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:17 29-08-2025 39,23639 28,15361 9,47 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:17 29-08-2025 39,2057 28,123 7,9 1,2
Azdavay (Kastamonu) 02:06:55 29-08-2025 41,72361 33,26694 7 2,1
SALMAN-SENPAZAR (KASTAMONU) 02:06:55 29-08-2025 41,7558 33,2167 6,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:00:19 29-08-2025 39,18139 28,18556 10,86 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:00:19 29-08-2025 39,1515 28,1645 9,3 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:58:43 29-08-2025 39,1942 28,2147 11,3 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:58:42 29-08-2025 39,23361 28,21139 8,88 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:55:44 29-08-2025 39,20528 28,21556 5,12 1,1
Beyağaç (Denizli) 01:54:40 29-08-2025 37,22694 28,96417 8,38 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:53:25 29-08-2025 39,24 28,13333 4,45 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:53:25 29-08-2025 39,2395 28,1243 6,1 1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:51:21 29-08-2025 39,1313 28,1917 16,6 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:51:15 29-08-2025 39,20972 28,18972 5,39 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:45:47 29-08-2025 39,1725 28,0905 5,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:45:45 29-08-2025 39,20667 28,1 6,45 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:45:12 29-08-2025 39,18861 28,22694 10,67 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:45:12 29-08-2025 39,1567 28,2312 10 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:37:36 29-08-2025 39,104 28,2312 13,8 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:37:35 29-08-2025 39,19 28,235 7,74 1
Hozat (Tunceli) 01:35:58 29-08-2025 39,16278 39,22806 6,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:35:37 29-08-2025 39,20139 28,22972 13,01 1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:50 29-08-2025 39,1928 28,276 5 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:31:49 29-08-2025 39,24056 28,21528 8,82 1
