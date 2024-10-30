Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Ekim 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Ekim 2024

30 Ekim 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akçadağ (Malatya) 23:57:18 29-10-2024 38,44889 38,03833 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:52:22 29-10-2024 38,2225 37,38611 6,94 1,2
Datça (Muğla) 23:48:47 29-10-2024 36,74194 27,65861 7 1,3
Koçarlı (Aydın) 23:31:24 29-10-2024 37,65194 27,75194 4,1 1,2
Baskil (Elazığ) 23:23:49 29-10-2024 38,60306 38,66167 11,08 1
Merkez (Sivas) 23:15:15 29-10-2024 39,66028 37,37944 9,56 1
Ula (Muğla) 22:57:32 29-10-2024 37,07944 28,39028 7,03 1,3
Baykan (Siirt) 22:55:09 29-10-2024 38,1325 41,85028 4,51 1,9
Ege Denizi - [07.32 km] Gökçeada (Çanakkale) 22:29:29 29-10-2024 40,17528 25,65389 11,16 2,1
Karadeniz - [08.70 km] Araklı (Trabzon) 22:27:48 29-10-2024 41,02 40,09056 17,86 1,2
Mustafakemalpaşa (Bursa) 22:25:01 29-10-2024 39,92194 28,67389 8,76 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 21:36:23 29-10-2024 38,21417 38,10917 7,01 1,2
Doğanşehir (Malatya) 21:34:53 29-10-2024 38,14639 37,82694 5,89 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:08:59 29-10-2024 38,10083 37,45444 6,98 1,9
Darende (Malatya) 20:47:16 29-10-2024 38,47361 37,31972 8,93 1,7
Sivrice (Elazığ) 20:41:38 29-10-2024 38,40056 39,04778 6,97 1,1
Kiraz (İzmir) 20:24:31 29-10-2024 38,27972 28,20806 6,99 1,8
Gönen (Balıkesir) 20:24:08 29-10-2024 40,19583 27,72861 8,97 2,1
Kiraz (İzmir) 20:01:26 29-10-2024 38,27611 28,21028 7 1,6
Akdeniz - [267.88 km] Demre (Antalya) 19:43:34 29-10-2024 33,80667 30,25583 7,6 4
Kozan (Adana) 19:34:51 29-10-2024 37,65944 35,95417 7 1,3
Pütürge (Malatya) 19:19:42 29-10-2024 38,25361 38,77889 5,3 1,4
Ege Denizi - [11.46 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:09:51 29-10-2024 39,39583 26,28583 7 1,6
Akdeniz - [12.13 km] Köyceğiz (Muğla) 18:47:38 29-10-2024 36,85167 28,41583 7,04 2,1
Çüngüş (Diyarbakır) 18:29:08 29-10-2024 38,19361 39,38667 8,8 1,1
Ege Denizi - [19.68 km] Karaburun (İzmir) 18:10:35 29-10-2024 38,84 26,44639 11 1,8
Gürpınar (Van) 18:09:27 29-10-2024 37,87 43,42806 7 2,1
Ayvalık (Balıkesir) 17:56:25 29-10-2024 39,30028 26,87917 6,86 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.35 km] Kuşadası (Aydın) 17:38:22 29-10-2024 37,84111 27 7 1,4
Akdeniz - [95.61 km] Kumluca (Antalya) 17:33:53 29-10-2024 35,75667 31,22389 17,43 2,5
Kale (Malatya) 17:30:57 29-10-2024 38,31556 38,75389 7 2,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 16:38:52 29-10-2024 37,50889 36,5275 6,69 2
Seydikemer (Muğla) 16:26:23 29-10-2024 36,86556 29,31 6,82 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:47:53 29-10-2024 38,33694 37,23333 7,01 2,1
Altıeylül (Balıkesir) 15:28:17 29-10-2024 39,45611 27,87694 6,99 1,5
Alaşehir (Manisa) 14:42:43 29-10-2024 38,45222 28,45667 7,01 0,7
Akçadağ (Malatya) 13:26:04 29-10-2024 38,445 38,03361 7 1,6
Orhaneli (Bursa) 13:04:24 29-10-2024 39,88167 28,83472 8,33 1,8
Eşme (Uşak) 12:43:08 29-10-2024 38,46 29,09528 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 12:12:08 29-10-2024 38,27861 38,63472 12,25 1,9
Battalgazi (Malatya) 12:07:18 29-10-2024 38,28056 38,63278 14,12 1,8
Biga (Çanakkale) 12:04:28 29-10-2024 40,30667 27,07194 5,11 1,8
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.20 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:40:34 29-10-2024 39,35944 26,22194 9,66 2,2
Ege Denizi - [11.39 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:06:27 29-10-2024 39,395 26,29111 7 1,6
Ege Denizi - [12.01 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:02:23 29-10-2024 39,39111 26,28389 7,14 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.03 km] Selçuk (İzmir) 10:41:42 29-10-2024 37,97167 27,21806 6,32 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:16:43 29-10-2024 39,36 28,01222 6,99 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 10:13:42 29-10-2024 38,23778 37,65972 7 1,7
Ege Denizi - [08.02 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:57:25 29-10-2024 39,43472 26,27556 7 1,5
Bucak (Burdur) 09:50:23 29-10-2024 37,27667 30,56917 7 2,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 09:02:29 29-10-2024 37,53389 37,22694 9,75 1,6
Kale (Malatya) 08:50:36 29-10-2024 38,33694 38,80417 10,4 1,6
Nurhak (Kahramanmaraş) 08:05:30 29-10-2024 38,01222 37,545 7 2,5
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [28.67 km] Başkale (Van) 07:50:49 29-10-2024 38,53111 44,66667 7 2,9
Gülnar (Mersin) 07:39:15 29-10-2024 36,45917 33,23583 14,15 1,7
Gülnar (Mersin) 07:34:36 29-10-2024 36,50028 33,24361 14,93 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:20:45 29-10-2024 38,08639 37,26944 7 1,8
Akçadağ (Malatya) 07:14:02 29-10-2024 38,45667 38,04639 7,04 2,1
Bahşili (Kırıkkale) 06:17:16 29-10-2024 39,70167 33,35361 10,37 2,3
Kale (Malatya) 03:01:03 29-10-2024 38,36333 38,83611 6,73 2,4
Ekinözü (Kahramanmaraş) 02:58:53 29-10-2024 38,10361 37,145 11,7 1,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CILGA-CATAK (VAN) 01:05:41 30-10-2024 38,0465 42,9752 11,4 1,7
CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:25:24 30-10-2024 38,2335 37,2622 10 1,6
HACIOSMANLAR-SERIK (ANTALYA) 00:10:09 30-10-2024 37,1582 30,9563 101,7 1,7
KARAKOY-DATCA (MUGLA) 23:48:48 29-10-2024 36,7722 27,6252 5,4 1,3
ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN) 23:31:22 29-10-2024 37,685 27,6482 22,4 1,3
HACIALI-(SIVAS) 23:15:14 29-10-2024 39,6283 37,3368 5,3 1,7
GOKOVA-ULA (MUGLA) 22:57:32 29-10-2024 37,06 28,3523 3,4 1,3
BAYKAN (SIIRT) 22:55:09 29-10-2024 38,1413 41,7828 10,1 1,9
EGE DENIZI 22:29:28 29-10-2024 40,1765 25,5158 7,9 2,3
ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:34:53 29-10-2024 38,186 37,709 14,8 1,5
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:08:59 29-10-2024 38,1065 37,4663 5,2 2
KURUDERE-DARENDE (MALATYA) 20:47:16 29-10-2024 38,5728 37,2958 3,8 1,8
KIRAZ (IZMIR) 20:24:31 29-10-2024 38,2333 28,2193 14 1,7
BUGDAYLI-GONEN (BALIKESIR) 20:24:08 29-10-2024 40,2085 27,7507 17,5 2,4
PINARBASI-KIRAZ (IZMIR) 20:01:26 29-10-2024 38,2612 28,2143 9,3 1,5
AKDENIZ 19:43:32 29-10-2024 33,7102 29,9518 5 4,5
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 19:09:50 29-10-2024 39,4 26,2312 8,4 1,7
ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) 18:47:38 29-10-2024 36,8752 28,39 7,8 2,4
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 18:10:35 29-10-2024 38,8765 26,4332 7,2 1,9
KILICTUTAN-GURPINAR (VAN) 18:09:26 29-10-2024 37,9238 43,583 5 2,3
CAKMAK-AYVALIK (BALIKESIR) 17:56:25 29-10-2024 39,2657 26,796 14,2 1,5
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 17:38:22 29-10-2024 37,724 26,9545 17,5 1,4
AKDENIZ 17:33:53 29-10-2024 35,999 31,1988 11,2 2,7
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 17:30:56 29-10-2024 38,2898 38,7317 5 2,5
IMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 16:38:51 29-10-2024 37,333 36,7495 5 1,6
ELMALI-CAMELI (DENIZLI) 16:26:22 29-10-2024 36,9562 29,2403 2,5 1,7
GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:47:52 29-10-2024 38,2895 37,3565 10,9 2,1
BALIKLICESME-BIGA (CANAKKALE) 12:04:28 29-10-2024 40,3163 27,0825 12,7 1,9
AKOVA-GULNAR (MERSIN) 11:49:44 29-10-2024 36,4237 33,2225 10,7 1,6
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 11:40:33 29-10-2024 39,3943 26,2265 7,7 2,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 10:41:41 29-10-2024 37,9813 27,1992 6,6 1,9
UGURLU-BUCAK (BURDUR) 10:06:09 29-10-2024 37,3167 30,5148 5,7 1,8
UGURLU-BUCAK (BURDUR) 09:50:21 29-10-2024 37,3078 30,5233 5 2,7
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 08:05:29 29-10-2024 38,0568 37,552 5 2,4
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 07:39:15 29-10-2024 36,4685 33,2217 4,6 1,7
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 07:34:36 29-10-2024 36,4982 33,2325 6,3 2,2
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:20:44 29-10-2024 38,0603 37,2648 4,7 1,8
ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 07:14:02 29-10-2024 38,4423 38,0785 7,6 2,1
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 06:17:15 29-10-2024 39,6972 33,328 5 2,5
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 05:23:10 29-10-2024 36,4597 33,2193 9,4 2,3
YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 05:01:17 29-10-2024 38,04 37,0923 1,2 2,1
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 04:32:13 29-10-2024 36,4678 33,2412 15 1,1
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 04:30:28 29-10-2024 39,3503 27,9978 13,1 1,4
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 03:55:26 29-10-2024 36,4682 33,2465 18,5 1,5
AFSAR-GELENDOST (ISPARTA) 03:12:14 29-10-2024 38,146 30,985 5 2,3
YUNANISTAN 03:02:54 29-10-2024 40,2435 24,1417 9,9 1,8
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 03:01:02 29-10-2024 38,3917 38,86 5 2,4
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:58:53 29-10-2024 38,1043 37,1503 2,5 1,3
DAGLICA-KOZAN (ADANA) 02:49:52 29-10-2024 37,5825 35,8483 15,7 0,9
AKSARAY-AKCADAG (MALATYA) 02:21:44 29-10-2024 38,441 38,0982 5,5 2,1
YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) 02:08:17 29-10-2024 40,7968 30,9595 18,6 1,2

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