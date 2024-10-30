Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Ekim 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 30 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
30 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Akçadağ (Malatya)
|23:57:18 29-10-2024
|38,44889
|38,03833
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:52:22 29-10-2024
|38,2225
|37,38611
|6,94
|1,2
|Datça (Muğla)
|23:48:47 29-10-2024
|36,74194
|27,65861
|7
|1,3
|Koçarlı (Aydın)
|23:31:24 29-10-2024
|37,65194
|27,75194
|4,1
|1,2
|Baskil (Elazığ)
|23:23:49 29-10-2024
|38,60306
|38,66167
|11,08
|1
|Merkez (Sivas)
|23:15:15 29-10-2024
|39,66028
|37,37944
|9,56
|1
|Ula (Muğla)
|22:57:32 29-10-2024
|37,07944
|28,39028
|7,03
|1,3
|Baykan (Siirt)
|22:55:09 29-10-2024
|38,1325
|41,85028
|4,51
|1,9
|Ege Denizi - [07.32 km] Gökçeada (Çanakkale)
|22:29:29 29-10-2024
|40,17528
|25,65389
|11,16
|2,1
|Karadeniz - [08.70 km] Araklı (Trabzon)
|22:27:48 29-10-2024
|41,02
|40,09056
|17,86
|1,2
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|22:25:01 29-10-2024
|39,92194
|28,67389
|8,76
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:36:23 29-10-2024
|38,21417
|38,10917
|7,01
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|21:34:53 29-10-2024
|38,14639
|37,82694
|5,89
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:08:59 29-10-2024
|38,10083
|37,45444
|6,98
|1,9
|Darende (Malatya)
|20:47:16 29-10-2024
|38,47361
|37,31972
|8,93
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|20:41:38 29-10-2024
|38,40056
|39,04778
|6,97
|1,1
|Kiraz (İzmir)
|20:24:31 29-10-2024
|38,27972
|28,20806
|6,99
|1,8
|Gönen (Balıkesir)
|20:24:08 29-10-2024
|40,19583
|27,72861
|8,97
|2,1
|Kiraz (İzmir)
|20:01:26 29-10-2024
|38,27611
|28,21028
|7
|1,6
|Akdeniz - [267.88 km] Demre (Antalya)
|19:43:34 29-10-2024
|33,80667
|30,25583
|7,6
|4
|Kozan (Adana)
|19:34:51 29-10-2024
|37,65944
|35,95417
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|19:19:42 29-10-2024
|38,25361
|38,77889
|5,3
|1,4
|Ege Denizi - [11.46 km] Ayvacık (Çanakkale)
|19:09:51 29-10-2024
|39,39583
|26,28583
|7
|1,6
|Akdeniz - [12.13 km] Köyceğiz (Muğla)
|18:47:38 29-10-2024
|36,85167
|28,41583
|7,04
|2,1
|Çüngüş (Diyarbakır)
|18:29:08 29-10-2024
|38,19361
|39,38667
|8,8
|1,1
|Ege Denizi - [19.68 km] Karaburun (İzmir)
|18:10:35 29-10-2024
|38,84
|26,44639
|11
|1,8
|Gürpınar (Van)
|18:09:27 29-10-2024
|37,87
|43,42806
|7
|2,1
|Ayvalık (Balıkesir)
|17:56:25 29-10-2024
|39,30028
|26,87917
|6,86
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.35 km] Kuşadası (Aydın)
|17:38:22 29-10-2024
|37,84111
|27
|7
|1,4
|Akdeniz - [95.61 km] Kumluca (Antalya)
|17:33:53 29-10-2024
|35,75667
|31,22389
|17,43
|2,5
|Kale (Malatya)
|17:30:57 29-10-2024
|38,31556
|38,75389
|7
|2,5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|16:38:52 29-10-2024
|37,50889
|36,5275
|6,69
|2
|Seydikemer (Muğla)
|16:26:23 29-10-2024
|36,86556
|29,31
|6,82
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:47:53 29-10-2024
|38,33694
|37,23333
|7,01
|2,1
|Altıeylül (Balıkesir)
|15:28:17 29-10-2024
|39,45611
|27,87694
|6,99
|1,5
|Alaşehir (Manisa)
|14:42:43 29-10-2024
|38,45222
|28,45667
|7,01
|0,7
|Akçadağ (Malatya)
|13:26:04 29-10-2024
|38,445
|38,03361
|7
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|13:04:24 29-10-2024
|39,88167
|28,83472
|8,33
|1,8
|Eşme (Uşak)
|12:43:08 29-10-2024
|38,46
|29,09528
|7
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|12:12:08 29-10-2024
|38,27861
|38,63472
|12,25
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|12:07:18 29-10-2024
|38,28056
|38,63278
|14,12
|1,8
|Biga (Çanakkale)
|12:04:28 29-10-2024
|40,30667
|27,07194
|5,11
|1,8
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.20 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:40:34 29-10-2024
|39,35944
|26,22194
|9,66
|2,2
|Ege Denizi - [11.39 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:06:27 29-10-2024
|39,395
|26,29111
|7
|1,6
|Ege Denizi - [12.01 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:02:23 29-10-2024
|39,39111
|26,28389
|7,14
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.03 km] Selçuk (İzmir)
|10:41:42 29-10-2024
|37,97167
|27,21806
|6,32
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:16:43 29-10-2024
|39,36
|28,01222
|6,99
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|10:13:42 29-10-2024
|38,23778
|37,65972
|7
|1,7
|Ege Denizi - [08.02 km] Ayvacık (Çanakkale)
|09:57:25 29-10-2024
|39,43472
|26,27556
|7
|1,5
|Bucak (Burdur)
|09:50:23 29-10-2024
|37,27667
|30,56917
|7
|2,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|09:02:29 29-10-2024
|37,53389
|37,22694
|9,75
|1,6
|Kale (Malatya)
|08:50:36 29-10-2024
|38,33694
|38,80417
|10,4
|1,6
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|08:05:30 29-10-2024
|38,01222
|37,545
|7
|2,5
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [28.67 km] Başkale (Van)
|07:50:49 29-10-2024
|38,53111
|44,66667
|7
|2,9
|Gülnar (Mersin)
|07:39:15 29-10-2024
|36,45917
|33,23583
|14,15
|1,7
|Gülnar (Mersin)
|07:34:36 29-10-2024
|36,50028
|33,24361
|14,93
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:20:45 29-10-2024
|38,08639
|37,26944
|7
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|07:14:02 29-10-2024
|38,45667
|38,04639
|7,04
|2,1
|Bahşili (Kırıkkale)
|06:17:16 29-10-2024
|39,70167
|33,35361
|10,37
|2,3
|Kale (Malatya)
|03:01:03 29-10-2024
|38,36333
|38,83611
|6,73
|2,4
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|02:58:53 29-10-2024
|38,10361
|37,145
|11,7
|1,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|CILGA-CATAK (VAN)
|01:05:41 30-10-2024
|38,0465
|42,9752
|11,4
|1,7
|CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|00:25:24 30-10-2024
|38,2335
|37,2622
|10
|1,6
|HACIOSMANLAR-SERIK (ANTALYA)
|00:10:09 30-10-2024
|37,1582
|30,9563
|101,7
|1,7
|KARAKOY-DATCA (MUGLA)
|23:48:48 29-10-2024
|36,7722
|27,6252
|5,4
|1,3
|ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN)
|23:31:22 29-10-2024
|37,685
|27,6482
|22,4
|1,3
|HACIALI-(SIVAS)
|23:15:14 29-10-2024
|39,6283
|37,3368
|5,3
|1,7
|GOKOVA-ULA (MUGLA)
|22:57:32 29-10-2024
|37,06
|28,3523
|3,4
|1,3
|BAYKAN (SIIRT)
|22:55:09 29-10-2024
|38,1413
|41,7828
|10,1
|1,9
|EGE DENIZI
|22:29:28 29-10-2024
|40,1765
|25,5158
|7,9
|2,3
|ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|21:34:53 29-10-2024
|38,186
|37,709
|14,8
|1,5
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|21:08:59 29-10-2024
|38,1065
|37,4663
|5,2
|2
|KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
|20:47:16 29-10-2024
|38,5728
|37,2958
|3,8
|1,8
|KIRAZ (IZMIR)
|20:24:31 29-10-2024
|38,2333
|28,2193
|14
|1,7
|BUGDAYLI-GONEN (BALIKESIR)
|20:24:08 29-10-2024
|40,2085
|27,7507
|17,5
|2,4
|PINARBASI-KIRAZ (IZMIR)
|20:01:26 29-10-2024
|38,2612
|28,2143
|9,3
|1,5
|AKDENIZ
|19:43:32 29-10-2024
|33,7102
|29,9518
|5
|4,5
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|19:09:50 29-10-2024
|39,4
|26,2312
|8,4
|1,7
|ADAKOY-MARMARIS (MUGLA)
|18:47:38 29-10-2024
|36,8752
|28,39
|7,8
|2,4
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|18:10:35 29-10-2024
|38,8765
|26,4332
|7,2
|1,9
|KILICTUTAN-GURPINAR (VAN)
|18:09:26 29-10-2024
|37,9238
|43,583
|5
|2,3
|CAKMAK-AYVALIK (BALIKESIR)
|17:56:25 29-10-2024
|39,2657
|26,796
|14,2
|1,5
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|17:38:22 29-10-2024
|37,724
|26,9545
|17,5
|1,4
|AKDENIZ
|17:33:53 29-10-2024
|35,999
|31,1988
|11,2
|2,7
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|17:30:56 29-10-2024
|38,2898
|38,7317
|5
|2,5
|IMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|16:38:51 29-10-2024
|37,333
|36,7495
|5
|1,6
|ELMALI-CAMELI (DENIZLI)
|16:26:22 29-10-2024
|36,9562
|29,2403
|2,5
|1,7
|GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:47:52 29-10-2024
|38,2895
|37,3565
|10,9
|2,1
|BALIKLICESME-BIGA (CANAKKALE)
|12:04:28 29-10-2024
|40,3163
|27,0825
|12,7
|1,9
|AKOVA-GULNAR (MERSIN)
|11:49:44 29-10-2024
|36,4237
|33,2225
|10,7
|1,6
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|11:40:33 29-10-2024
|39,3943
|26,2265
|7,7
|2,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:41:41 29-10-2024
|37,9813
|27,1992
|6,6
|1,9
|UGURLU-BUCAK (BURDUR)
|10:06:09 29-10-2024
|37,3167
|30,5148
|5,7
|1,8
|UGURLU-BUCAK (BURDUR)
|09:50:21 29-10-2024
|37,3078
|30,5233
|5
|2,7
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|08:05:29 29-10-2024
|38,0568
|37,552
|5
|2,4
|KUSKAN-GULNAR (MERSIN)
|07:39:15 29-10-2024
|36,4685
|33,2217
|4,6
|1,7
|KUSKAN-GULNAR (MERSIN)
|07:34:36 29-10-2024
|36,4982
|33,2325
|6,3
|2,2
|GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:20:44 29-10-2024
|38,0603
|37,2648
|4,7
|1,8
|ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
|07:14:02 29-10-2024
|38,4423
|38,0785
|7,6
|2,1
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|06:17:15 29-10-2024
|39,6972
|33,328
|5
|2,5
|KUSKAN-GULNAR (MERSIN)
|05:23:10 29-10-2024
|36,4597
|33,2193
|9,4
|2,3
|YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|05:01:17 29-10-2024
|38,04
|37,0923
|1,2
|2,1
|KUSKAN-GULNAR (MERSIN)
|04:32:13 29-10-2024
|36,4678
|33,2412
|15
|1,1
|HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
|04:30:28 29-10-2024
|39,3503
|27,9978
|13,1
|1,4
|KUSKAN-GULNAR (MERSIN)
|03:55:26 29-10-2024
|36,4682
|33,2465
|18,5
|1,5
|AFSAR-GELENDOST (ISPARTA)
|03:12:14 29-10-2024
|38,146
|30,985
|5
|2,3
|YUNANISTAN
|03:02:54 29-10-2024
|40,2435
|24,1417
|9,9
|1,8
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|03:01:02 29-10-2024
|38,3917
|38,86
|5
|2,4
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:58:53 29-10-2024
|38,1043
|37,1503
|2,5
|1,3
|DAGLICA-KOZAN (ADANA)
|02:49:52 29-10-2024
|37,5825
|35,8483
|15,7
|0,9
|AKSARAY-AKCADAG (MALATYA)
|02:21:44 29-10-2024
|38,441
|38,0982
|5,5
|2,1
|YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)
|02:08:17 29-10-2024
|40,7968
|30,9595
|18,6
|1,2
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