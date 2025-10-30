Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Ekim 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 30 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu?

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?

30 Ekim 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 00:37:02 30-10-2025 39,16694 28,25333 7,02 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:31:27 30-10-2025 39,20472 28,23833 6,32 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:39 30-10-2025 39,205 28,255 4,43 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:28:23 30-10-2025 39,15611 28,20528 7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:25:16 30-10-2025 39,17611 28,27222 7,61 3,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:15:08 30-10-2025 39,136 28,2473 10 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:14:46 30-10-2025 39,2222 28,086 8,6 2,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:27 30-10-2025 39,1255 28,315 15,7 1,4
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:46 30-10-2025 39,1957 28,2908 10,4 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:12 30-10-2025 39,2 28,1478 7,9 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:58:54 29-10-2025 39,1803 28,2442 9,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:57:42 29-10-2025 39,17444 28,26139 7 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:57:42 29-10-2025 39,1688 28,2402 8,7 2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 23:54:31 29-10-2025 37,41472 37,15889 7,68 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:12 29-10-2025 39,17417 28,30667 7 2,8
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:54:12 29-10-2025 39,185 28,3053 11 3,1
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:53:35 29-10-2025 39,1737 28,2997 9 2,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:52:59 29-10-2025 39,1085 28,2373 21,3 1,7
Pazarcık (Kahramanmaraş) 23:52:00 29-10-2025 37,42111 37,15472 6,6 0,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:47:18 29-10-2025 39,1802 28,1217 8,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:47:17 29-10-2025 39,19694 28,14639 6,06 2,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:46:32 29-10-2025 39,232 29,0268 10,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:19 29-10-2025 39,19194 28,27639 4,55 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:19 29-10-2025 39,1708 28,2552 10,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:35:46 29-10-2025 39,19417 28,28806 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:35:46 29-10-2025 39,1697 28,2227 12,2 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:32:23 29-10-2025 39,116 28,129 4,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:32:07 29-10-2025 39,20306 28,18944 4,02 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:32:07 29-10-2025 39,1947 28,1925 8,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:26:08 29-10-2025 39,17861 28,15667 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:26:08 29-10-2025 39,1502 28,1708 10,3 2,1
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:23:49 29-10-2025 37,0512 28,6128 12,1 1,4
CICEKLI-GORDES (MANISA) 23:21:12 29-10-2025 39,0738 28,244 12,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:48 29-10-2025 39,20472 28,19306 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:18:47 29-10-2025 39,2013 28,1902 8 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:56 29-10-2025 39,2052 28,1778 7,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:55 29-10-2025 39,20472 28,18444 6,01 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:16:33 29-10-2025 39,21944 28,13639 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:14:08 29-10-2025 39,16861 28,27639 7 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:14:07 29-10-2025 39,1713 28,2783 15,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:11:41 29-10-2025 39,18944 28,15028 7 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:11:40 29-10-2025 39,1902 28,1353 10,1 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:09:30 29-10-2025 39,1907 28,1635 7,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:09:29 29-10-2025 39,19139 28,17722 6,32 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:06:22 29-10-2025 39,2525 28,9938 10,6 1,5
Kırkağaç (Manisa) 23:04:21 29-10-2025 39,20278 27,91444 6,84 1,5
GUVENDIK-KIRKAGAC (MANISA) 23:04:21 29-10-2025 39,2113 27,8677 11 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:03:11 29-10-2025 39,2507 29 11,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:06 29-10-2025 39,205 28,15889 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:58:06 29-10-2025 39,1787 28,1225 10,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:54:07 29-10-2025 39,20528 28,24972 7 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:54:07 29-10-2025 39,171 28,275 5,3 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:28 29-10-2025 39,126 28,2125 9,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:51:27 29-10-2025 39,14611 28,25833 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:47:43 29-10-2025 39,20417 28,18667 7,01 3,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:47:43 29-10-2025 39,2072 28,1785 14,6 3,8
Simav (Kütahya) 22:45:20 29-10-2025 39,23778 28,9975 6,77 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:45:19 29-10-2025 39,2333 28,995 9,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:43:34 29-10-2025 39,22028 28,17306 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:39:46 29-10-2025 39,22472 28,19167 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:31:51 29-10-2025 39,20278 28,26028 5,04 1
KALECIK-TERCAN (ERZINCAN) 22:30:02 29-10-2025 39,6743 40,6037 17,3 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:29:45 29-10-2025 39,1677 28,0982 14,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:29:44 29-10-2025 39,18861 28,1425 6,93 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:28:02 29-10-2025 39,16778 28,19444 6,87 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:28:02 29-10-2025 39,1685 28,1795 12 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:25:27 29-10-2025 39,17944 28,17694 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:25:27 29-10-2025 39,1775 28,1548 8,8 1,7
EMIRAZIZLI-HONAZ (DENIZLI) 22:24:49 29-10-2025 37,75 29,2318 11,7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:23:21 29-10-2025 39,1675 28,1833 11,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:23:20 29-10-2025 39,185 28,21083 5,87 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:20:47 29-10-2025 39,20111 28,24194 4,91 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:20:47 29-10-2025 39,2003 28,2065 10,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:12:51 29-10-2025 39,20056 28,24194 7 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:12:51 29-10-2025 39,1885 28,2087 9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:39 29-10-2025 39,17611 28,25417 9,59 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:07:30 29-10-2025 39,21806 28,1775 7 1,4
Battalgazi (Malatya) 22:04:49 29-10-2025 38,28806 38,73056 9,43 1,4
DARIPINAR-KALE (MALATYA) 22:04:48 29-10-2025 38,3758 38,7013 17,4 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:26 29-10-2025 39,176 28,0907 9,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:58 29-10-2025 39,20333 28,22278 5,81 1,3
Tercan (Erzincan) 21:59:19 29-10-2025 39,635 40,56472 7,11 1,6
KALECIK-TERCAN (ERZINCAN) 21:59:19 29-10-2025 39,6575 40,6082 25,5 1,4
GULUMUSAGI-(MALATYA) 21:58:57 29-10-2025 38,2308 38,4753 19,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:57:14 29-10-2025 39,17806 28,16 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:14 29-10-2025 39,1722 28,1385 9,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:55:57 29-10-2025 39,15444 28,21944 7,76 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:55:57 29-10-2025 39,1497 28,2132 13 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:53:08 29-10-2025 39,21083 28,25 7 2,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:53:08 29-10-2025 39,1967 28,2363 10,7 3
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:04 29-10-2025 39,17639 28,30528 5,32 2,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:46:03 29-10-2025 39,1722 28,295 14,4 3
Sındırgı (Balıkesir) 21:44:43 29-10-2025 39,21167 28,14389 5,39 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:44:43 29-10-2025 39,2067 28,1158 8,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:42:04 29-10-2025 39,22611 28,15139 5,65 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:04 29-10-2025 39,205 28,22083 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:38:30 29-10-2025 39,17167 28,25361 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:38:30 29-10-2025 39,158 28,2497 8,9 2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:36:51 29-10-2025 37,28389 37,01528 7,62 2,1
AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 21:36:51 29-10-2025 37,2788 37,0113 5,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:34:09 29-10-2025 39,17972 28,26056 4,42 2,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:34:09 29-10-2025 39,1603 28,2528 11,7 3
Sındırgı (Balıkesir) 21:31:45 29-10-2025 39,16056 28,285 7,03 1,4
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:45 29-10-2025 39,1262 28,3403 21,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:48 29-10-2025 39,19806 28,20833 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:48 29-10-2025 39,1522 28,184 13,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:26:41 29-10-2025 39,18083 28,20361 7 2
SINDIRGI (BALIKESIR) 21:26:41 29-10-2025 39,2238 28,1765 9,3 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:26:25 29-10-2025 39,1653 28,1882 9,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:24:48 29-10-2025 39,25 28,0875 7 1,8
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:24:48 29-10-2025 39,2452 28,0645 7,8 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:21:26 29-10-2025 39,1965 28,1632 11,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:21:25 29-10-2025 39,20694 28,17639 8,14 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:17:52 29-10-2025 39,1875 28,11694 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:17:52 29-10-2025 39,187 28,0832 13,8 1,9
Battalgazi (Malatya) 21:13:30 29-10-2025 38,15444 38,57222 7 1
Köyceğiz (Muğla) 21:12:18 29-10-2025 37,08667 28,61944 7 2
ARICILAR-ULA (MUGLA) 21:12:18 29-10-2025 37,0925 28,6005 11,7 2,3
Ula (Muğla) 21:10:33 29-10-2025 37,10306 28,61194 7,15 2,3
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:10:33 29-10-2025 37,0882 28,5955 12,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:08:02 29-10-2025 39,22639 28,20833 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:08:01 29-10-2025 39,2015 28,1612 10,8 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:04:10 29-10-2025 39,1633 28,2242 11,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:04:09 29-10-2025 39,18833 28,23667 5,02 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:44 29-10-2025 39,20833 28,16944 7 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:44 29-10-2025 39,2025 28,1595 8,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:53:27 29-10-2025 39,21222 28,18361 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:53:27 29-10-2025 39,2008 28,1568 10,9 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:51:53 29-10-2025 39,1507 28,1357 12,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:51:52 29-10-2025 39,16139 28,14306 7,01 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:49:51 29-10-2025 39,1202 28,3237 16,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:49:50 29-10-2025 39,16972 28,31167 7 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:48:03 29-10-2025 39,145 28,3157 9,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:48:01 29-10-2025 39,13806 28,29472 7,46 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:44:11 29-10-2025 39,1768 28,1453 14,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:44:10 29-10-2025 39,20833 28,19222 5,66 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:43:05 29-10-2025 39,1893 28,1822 9,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:43:04 29-10-2025 39,24333 28,20472 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:41:57 29-10-2025 39,20583 28,205 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:41:57 29-10-2025 39,1522 28,103 15,6 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:36:12 29-10-2025 39,1375 28,1235 13,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:36:11 29-10-2025 39,19861 28,13333 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:35:26 29-10-2025 39,23361 28,16944 4,43 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:35:26 29-10-2025 39,2052 28,1472 12,4 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:33:54 29-10-2025 39,1742 28,1727 10,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:33:53 29-10-2025 39,22194 28,15833 4,75 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:32:57 29-10-2025 39,20944 28,165 4,06 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:29:04 29-10-2025 39,13611 28,30139 7,45 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:26:56 29-10-2025 39,27056 28,12694 6,99 2
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:26:56 29-10-2025 39,2627 28,0928 10,8 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:04 29-10-2025 39,2125 28,1883 10,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:03 29-10-2025 39,19417 28,19333 5,82 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:13:32 29-10-2025 39,13778 28,29528 7,26 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:13:32 29-10-2025 39,1505 28,2815 5,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:03:17 29-10-2025 39,21306 28,17694 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:54 29-10-2025 39,19333 28,15028 6,61 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:54 29-10-2025 39,1738 28,1265 13 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:01:21 29-10-2025 39,15722 28,25611 8,49 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 19:56:22 29-10-2025 39,45111 28,01667 6,97 1,5
KOZPINAR-BIGADIC (BALIKESIR) 19:56:22 29-10-2025 39,4305 28,017 5,4 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:53:58 29-10-2025 39,1792 28,2195 10,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:53:57 29-10-2025 39,17694 28,25278 7,01 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:50:43 29-10-2025 39,1745 28,2462 12,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:50:42 29-10-2025 39,2075 28,25056 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:46:46 29-10-2025 39,19611 28,18611 9,96 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:46:46 29-10-2025 39,2123 28,187 9,1 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:45:03 29-10-2025 39,2215 28,1678 7,3 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:44:31 29-10-2025 39,178 28,1655 12,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:41 29-10-2025 39,17111 28,25194 7,4 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:42:41 29-10-2025 39,1543 28,2105 14 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:39:22 29-10-2025 39,1643 28,231 11,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:39:21 29-10-2025 39,17083 28,21722 7,33 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:31:54 29-10-2025 39,21667 28,11611 7,01 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:30:12 29-10-2025 39,14889 28,14167 7,01 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:30:12 29-10-2025 39,1782 28,1172 11,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:29:13 29-10-2025 39,19556 28,27583 4,85 2,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:29:13 29-10-2025 39,1827 28,2795 9,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:27:34 29-10-2025 39,18778 28,08778 7,02 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:27:27 29-10-2025 39,171 28,1013 7,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:25:08 29-10-2025 39,19389 28,12083 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:25:08 29-10-2025 39,189 28,1168 12,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:21:53 29-10-2025 39,17556 28,25639 7,98 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:21:53 29-10-2025 39,1772 28,242 9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:20:28 29-10-2025 39,18944 28,17944 11,2 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:20:28 29-10-2025 39,1918 28,1767 8,9 1,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:17:01 29-10-2025 39,1018 28,314 13,2 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:15:55 29-10-2025 39,1942 28,2053 5,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:15:54 29-10-2025 39,1925 28,26083 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:11:18 29-10-2025 39,17278 28,15806 6,8 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:11:18 29-10-2025 39,1842 28,1272 12,6 3,1
Karaisalı (Adana) 19:09:49 29-10-2025 37,33528 35,28472 7,05 2
NUHLU-KARAISALI (ADANA) 19:09:49 29-10-2025 37,3135 35,338 9 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:09:18 29-10-2025 39,18639 28,15944 6,99 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:07:15 29-10-2025 39,19194 28,27667 7,05 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:06:45 29-10-2025 39,15861 28,26694 7,01 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:06:45 29-10-2025 39,1753 28,2463 11 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:01:05 29-10-2025 39,21444 28,1275 9,19 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:01:04 29-10-2025 39,1997 28,1182 12,2 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:59:12 29-10-2025 39,1673 28,1522 9,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:59:11 29-10-2025 39,21417 28,17694 6,77 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:57:16 29-10-2025 39,1962 28,1295 9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:57:15 29-10-2025 39,21361 28,13806 4,16 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:52:37 29-10-2025 39,1395 28,2182 14,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:52:36 29-10-2025 39,14194 28,225 11,17 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:51:26 29-10-2025 39,16667 28,23417 8,78 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:51:26 29-10-2025 39,166 28,2195 12,3 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:46:20 29-10-2025 39,1777 28,0942 9,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:46:19 29-10-2025 39,19056 28,12417 7,74 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:34:02 29-10-2025 39,14417 28,24028 13,04 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:34:02 29-10-2025 39,1602 28,2195 14,9 1,5
Sumbas (Osmaniye) 18:33:52 29-10-2025 37,72722 36,09361 7 3,3
AKOLUK-FEKE (ADANA) 18:33:52 29-10-2025 37,7257 36,0728 5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:24:48 29-10-2025 39,10722 28,30944 7 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:24:48 29-10-2025 39,1662 28,2772 8,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:14:19 29-10-2025 39,15639 28,24333 7,12 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:14:19 29-10-2025 39,1635 28,2505 16,7 1,8
GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 18:12:02 29-10-2025 38,3772 37,2698 27,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:10:59 29-10-2025 39,16972 28,2525 6,87 3,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:10:59 29-10-2025 39,181 28,2327 14,7 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:03:42 29-10-2025 39,17472 28,25194 12,37 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:03:42 29-10-2025 39,1628 28,2293 8,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:03:08 29-10-2025 39,20417 28,18111 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:03:08 29-10-2025 39,1957 28,168 5,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:59:17 29-10-2025 39,16833 28,23444 6,31 3,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:59:17 29-10-2025 39,185 28,2227 14 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:55:14 29-10-2025 39,2275 28,18361 7 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:55:14 29-10-2025 39,2285 28,1297 9,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:54:23 29-10-2025 39,23028 28,16694 7 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:54:23 29-10-2025 39,2253 28,1428 19,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:37:33 29-10-2025 39,20694 28,23444 7 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:37:33 29-10-2025 39,191 28,2367 9,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:35:40 29-10-2025 39,23667 28,15472 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:34:32 29-10-2025 39,20889 28,20667 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:31:16 29-10-2025 39,20944 28,23917 8,14 2,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:31:16 29-10-2025 39,2062 28,237 7,7 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:30:01 29-10-2025 39,1608 28,1198 10,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:30:00 29-10-2025 39,21139 28,13861 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:26:02 29-10-2025 39,175 28,15222 7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:26:02 29-10-2025 39,1595 28,1178 9,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:42 29-10-2025 39,18139 28,16056 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:17 29-10-2025 39,20528 28,2575 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:33 29-10-2025 39,20056 28,2075 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:18:33 29-10-2025 39,1832 28,187 5,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:17:33 29-10-2025 39,16778 28,23361 7 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:17:33 29-10-2025 39,1123 28,2703 14,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:14:31 29-10-2025 39,17139 28,25778 7 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:14:30 29-10-2025 39,1753 28,2347 8,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:09:35 29-10-2025 39,175 28,23694 4,58 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:09:35 29-10-2025 39,142 28,2192 10,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:03:48 29-10-2025 39,21667 28,17639 7 1,6
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 17:03:34 29-10-2025 39,0523 28,118 21,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:01:33 29-10-2025 39,20222 28,24194 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:01:33 29-10-2025 39,1787 28,2187 9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:00:27 29-10-2025 39,17389 28,19 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:56:04 29-10-2025 39,18889 28,19083 7 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:56:03 29-10-2025 39,174 28,18 10,9 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:55:41 29-10-2025 39,175 28,1702 15,3 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:55:15 29-10-2025 39,19 28,21667 7 2,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:55:14 29-10-2025 39,1895 28,2127 12,1 2,9
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 16:48:33 29-10-2025 39,1122 28,1067 16 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:47:53 29-10-2025 39,20639 28,17583 7 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:47:53 29-10-2025 39,1835 28,1475 12,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:46:47 29-10-2025 39,18333 28,18667 7 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:46:46 29-10-2025 39,1847 28,1787 9,9 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:41:44 29-10-2025 39,20083 28,18639 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:36:41 29-10-2025 39,19722 28,12167 10,81 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:36:41 29-10-2025 39,1975 28,0972 8,3 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:35:14 29-10-2025 39,18 28,31028 7 1,7
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:35:14 29-10-2025 39,1543 28,3108 16,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:34:35 29-10-2025 39,17944 28,25639 7 1,5
CICEKLI-GORDES (MANISA) 16:34:34 29-10-2025 39,0783 28,1907 24,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:30:24 29-10-2025 39,17861 28,25611 7 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:30:24 29-10-2025 39,1453 28,2585 14,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:29:49 29-10-2025 39,18944 28,27139 7 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:29:49 29-10-2025 39,1618 28,2612 12,3 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:29:08 29-10-2025 39,1553 28,1548 10,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:29:07 29-10-2025 39,18583 28,17056 7 2
Ege Denizi - [15.43 km] Datça (Muğla) 16:26:13 29-10-2025 36,70667 27,27528 6,92 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:39 29-10-2025 39,18806 28,2075 7 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:24:38 29-10-2025 39,1615 28,1572 23,2 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:24:22 29-10-2025 39,1478 28,2797 9,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:21:27 29-10-2025 39,175 28,25139 7 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:21:27 29-10-2025 39,1432 28,261 8,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:29 29-10-2025 39,20861 28,12361 7 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:14:08 29-10-2025 39,115 28,3143 3,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:14:07 29-10-2025 39,17194 28,30083 7 1,6
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 16:13:24 29-10-2025 39,2888 25,9372 5,8 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:07:56 29-10-2025 39,155 28,1872 8,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:07:55 29-10-2025 39,17694 28,20611 11,49 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:05:57 29-10-2025 39,17639 28,16083 7 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:05:57 29-10-2025 39,177 28,1358 14,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:05:22 29-10-2025 39,18944 28,15917 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:03:17 29-10-2025 39,17694 28,16861 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:58:49 29-10-2025 39,18667 28,21139 8,08 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:57:07 29-10-2025 39,1787 28,1003 4,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:57:06 29-10-2025 39,19556 28,12639 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:52:21 29-10-2025 39,22861 28,19722 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:52:21 29-10-2025 39,184 28,1687 13,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:51:09 29-10-2025 39,13222 28,18389 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:50:11 29-10-2025 39,155 28,22278 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:50:11 29-10-2025 39,1647 28,2032 9,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:45:51 29-10-2025 39,16889 28,16111 7 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:45:51 29-10-2025 39,174 28,1473 12,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:39:01 29-10-2025 39,15556 28,24222 4,52 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:39:01 29-10-2025 39,1775 28,2485 8,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:37:41 29-10-2025 39,09028 28,19 7 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:37:15 29-10-2025 39,12 28,225 16,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:37:14 29-10-2025 39,13861 28,25722 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:33:31 29-10-2025 39,17111 28,25389 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:33:31 29-10-2025 39,1597 28,229 8,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:31:22 29-10-2025 39,18889 28,08278 6,92 1,1
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:30:36 29-10-2025 39,1805 28,299 7,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:28:30 29-10-2025 39,17917 28,13833 7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:28:30 29-10-2025 39,1665 28,1203 10,6 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:24:06 29-10-2025 39,1477 28,2665 9,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:24:05 29-10-2025 39,16333 28,26083 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:20:18 29-10-2025 39,24556 28,18444 4,8 1,1
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:18:21 29-10-2025 39,2007 28,3368 8,2 1,8
Başmakçı (Afyonkarahisar) 15:17:42 29-10-2025 37,90194 29,9575 7 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:17:20 29-10-2025 39,1762 28,2088 12,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:17:19 29-10-2025 39,20083 28,23417 7,04 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:16:51 29-10-2025 39,20222 28,18667 6,78 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:16:51 29-10-2025 39,1752 28,2055 12,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:11:14 29-10-2025 39,17722 28,26722 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:10:54 29-10-2025 39,13611 28,27472 7 1,4
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:10:53 29-10-2025 39,2272 28,251 10,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:10:21 29-10-2025 39,18667 28,17917 7 1,6
CICEKLI-GORDES (MANISA) 15:09:22 29-10-2025 39,085 28,228 13 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:09:21 29-10-2025 39,16222 28,27389 5,41 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:08:51 29-10-2025 39,19917 28,15944 4,9 1,7
Divriği (Sivas) 15:07:45 29-10-2025 39,44056 38,27611 6,85 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:06:20 29-10-2025 39,245 28,18083 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:06:20 29-10-2025 39,2177 28,1832 8,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:05:41 29-10-2025 39,21444 28,175 8,3 1,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:05:00 29-10-2025 39,1457 28,2928 8,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:04:58 29-10-2025 39,2175 28,24056 5,15 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:03:07 29-10-2025 39,26667 28,20167 4,91 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:56:50 29-10-2025 39,1845 28,1253 8,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:56:49 29-10-2025 39,2025 28,1675 7 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:55:42 29-10-2025 39,2303 28,9575 11,5 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:52:10 29-10-2025 39,0977 28,3093 12,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:49:40 29-10-2025 39,225 28,15167 7 3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:49:40 29-10-2025 39,2128 28,1393 9,7 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:48:10 29-10-2025 39,18361 28,16 7 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:48:10 29-10-2025 39,1813 28,159 11,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:47:20 29-10-2025 39,19306 28,165 7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:44:23 29-10-2025 39,1885 28,2193 11,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:42:54 29-10-2025 39,16806 28,13972 7 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:42:54 29-10-2025 39,1663 28,1063 14,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:40:36 29-10-2025 39,17139 28,23889 7 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:40:36 29-10-2025 39,1183 28,2168 16,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:38:57 29-10-2025 39,20111 28,23833 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:08 29-10-2025 39,21 28,14389 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:35:08 29-10-2025 39,2062 28,124 10,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:33:09 29-10-2025 39,21861 28,2525 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:33:09 29-10-2025 39,22 28,2453 15,1 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:31:16 29-10-2025 39,2328 29,0048 5,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:28:35 29-10-2025 39,15778 28,2775 7,94 3,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:28:35 29-10-2025 39,1517 28,2585 7,9 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:25:38 29-10-2025 39,19083 28,15 7 3,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:25:38 29-10-2025 39,2072 28,1258 5,5 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:23:08 29-10-2025 39,20472 28,15861 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:23:07 29-10-2025 39,1887 28,246 12,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:20:17 29-10-2025 39,11972 28,2975 11,77 1,7
SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE) 14:20:05 29-10-2025 40,781 31,3223 8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:15:50 29-10-2025 39,17028 28,17194 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:15:50 29-10-2025 39,1613 28,1855 9,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:13:22 29-10-2025 39,17861 28,17 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:13:22 29-10-2025 39,1548 28,1653 11,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:11:01 29-10-2025 39,18806 28,2575 4,26 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:11:01 29-10-2025 39,1677 28,2518 13,6 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:09:25 29-10-2025 39,193 28,1183 9,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:05:29 29-10-2025 39,22667 28,1925 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:04:00 29-10-2025 39,175 28,25028 7 3,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:03:59 29-10-2025 39,1877 28,2282 8,9 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:01:17 29-10-2025 39,2375 28,11806 7 2,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:01:17 29-10-2025 39,231 28,1073 9 3
Ege Denizi 13:56:15 29-10-2025 40,37056 24,64222 7 2
YUNANISTAN 13:56:09 29-10-2025 40,314 24,1142 11,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:55:05 29-10-2025 39,21 28,16194 7 1,5
Merkez (Bingöl) 13:53:06 29-10-2025 38,80917 40,50139 7 1,7
Gördes (Manisa) 13:51:13 29-10-2025 39,03889 28,39 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:48:30 29-10-2025 39,20944 28,22222 9,06 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:40:57 29-10-2025 39,1928 28,151 8,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:40:56 29-10-2025 39,19667 28,18917 5,65 1,8
Erdemli (Mersin) 13:40:51 29-10-2025 36,77528 34,15833 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:39:02 29-10-2025 39,18528 28,16083 7 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:39:01 29-10-2025 39,2 28,1223 8,9 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:38:16 29-10-2025 39,2072 28,1312 7,5 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:38:15 29-10-2025 39,21222 28,15611 4,87 3,3
Hekimhan (Malatya) 13:37:09 29-10-2025 38,98833 38,07306 5,33 1,9
KARSLILAR-HEKIMHAN (MALATYA) 13:37:08 29-10-2025 39,0215 37,9437 6,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:35:09 29-10-2025 39,16972 28,245 7 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:35:08 29-10-2025 39,1665 28,2458 11,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:10 29-10-2025 39,19111 28,10889 7,49 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:34:10 29-10-2025 39,1795 28,0993 9,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:31:51 29-10-2025 39,24861 28,20444 4,73 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:26:40 29-10-2025 39,24222 28,1725 7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:25:03 29-10-2025 39,1433 28,2463 9,4 1,5
Kozan (Adana) 13:24:50 29-10-2025 37,65944 35,83694 6,99 2,4
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 13:24:50 29-10-2025 37,571 35,8373 1,9 2,6
Kırkağaç (Manisa) 13:23:12 29-10-2025 39,1775 27,7675 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:21:56 29-10-2025 39,23889 28,185 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:19:49 29-10-2025 39,23556 28,21028 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:19:14 29-10-2025 39,23806 28,16056 6,99 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:39 29-10-2025 39,25528 28,16778 7 1,7
Sumbas (Osmaniye) 13:13:40 29-10-2025 37,73444 36,10083 7 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:09:28 29-10-2025 39,1327 28,3193 13,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:05 29-10-2025 39,21889 28,17028 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:08:04 29-10-2025 39,19 28,1502 15,7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:05:06 29-10-2025 39,1625 28,2513 14,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:03:58 29-10-2025 39,19722 28,19361 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:03:33 29-10-2025 39,139 28,1785 9,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:03:32 29-10-2025 39,19778 28,16917 4,15 1,8
Sumbas (Osmaniye) 13:03:01 29-10-2025 37,72889 36,10806 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:02:28 29-10-2025 39,23111 28,18861 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:01:24 29-10-2025 39,18333 28,15861 7,15 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:01:23 29-10-2025 39,1782 28,1523 11,4 2,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:56:48 29-10-2025 39,1278 28,2522 20,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:56:47 29-10-2025 39,15972 28,29111 4,95 1,8
Simav (Kütahya) 12:54:30 29-10-2025 39,26083 28,96944 7,87 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:54:30 29-10-2025 39,2405 29,0127 6,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:50:50 29-10-2025 39,22472 28,19111 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:50:50 29-10-2025 39,1965 28,1873 10,8 2,1
MALAZ-GORDES (MANISA) 12:50:16 29-10-2025 39,0442 28,2732 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:50:15 29-10-2025 39,21556 28,18528 7 1,5
Simav (Kütahya) 12:46:27 29-10-2025 39,23694 28,99222 8,07 2,1
BAYRAMSAH-DEMIRCI (MANISA) 12:46:22 29-10-2025 38,9215 28,4743 8,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:46:21 29-10-2025 39,14917 28,27222 7,02 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:43:33 29-10-2025 39,20194 28,21556 7 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:43:33 29-10-2025 39,1647 28,1913 8,4 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:38:04 29-10-2025 39,1675 28,2387 11,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:38:03 29-10-2025 39,17889 28,25611 4,95 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:37:30 29-10-2025 39,1593 28,2437 11,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:35:55 29-10-2025 39,22111 28,15667 7 1,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 12:35:53 29-10-2025 39,2502 28,1827 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:32:39 29-10-2025 39,19222 28,22944 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:32:39 29-10-2025 39,1715 28,2037 11 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:30:42 29-10-2025 39,21417 28,19111 7 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:30:42 29-10-2025 39,1972 28,1612 8,5 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:29:47 29-10-2025 39,1792 28,1825 8,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:26:17 29-10-2025 39,16667 28,19861 11,04 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:26:17 29-10-2025 39,187 28,1825 13,1 2,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:24:38 29-10-2025 39,1338 28,2652 14,7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:18:03 29-10-2025 39,2072 28,1587 7,7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:11:30 29-10-2025 39,172 28,1233 8,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:09:11 29-10-2025 39,17972 28,25028 4,59 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:09:11 29-10-2025 39,163 28,2473 9,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:06:51 29-10-2025 39,22167 28,18806 3,13 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:06:51 29-10-2025 39,2025 28,1663 9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:04:11 29-10-2025 39,19278 28,2475 5,17 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:04:11 29-10-2025 39,1453 28,2467 12,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:01:51 29-10-2025 39,20972 28,1925 7 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:01:51 29-10-2025 39,1975 28,1818 11,3 2,6
Yeşilyurt (Malatya) 12:01:29 29-10-2025 38,23528 38,13028 7 1,1
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [25.41 km] Akçakale (Şanlıurfa) 11:59:12 29-10-2025 36,48778 38,70861 16,35 1,7
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:56:43 29-10-2025 39,1835 28,3052 11,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:51:32 29-10-2025 39,20889 28,18333 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:51:32 29-10-2025 39,1905 28,1853 7,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:48:17 29-10-2025 39,18861 28,25944 5,78 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:47:27 29-10-2025 39,25389 28,18556 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:45:45 29-10-2025 39,2175 28,16389 7,17 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:44:03 29-10-2025 39,1775 28,22583 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:41:14 29-10-2025 39,17167 28,25028 5,48 3,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:41:14 29-10-2025 39,1622 28,2358 8,3 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:38:00 29-10-2025 39,19722 28,20833 7 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:37:59 29-10-2025 39,2153 28,1525 7,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:37:24 29-10-2025 39,15833 28,26833 6,98 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:35:38 29-10-2025 39,2328 28,1138 8,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:49 29-10-2025 39,19694 28,23083 7,47 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:33:49 29-10-2025 39,1937 28,2367 11,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:32:38 29-10-2025 39,22333 28,16694 6,95 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:32:38 29-10-2025 39,2097 28,1263 7,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:20 29-10-2025 39,15694 28,23556 5,81 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:20 29-10-2025 39,1445 28,2177 10 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:28:43 29-10-2025 39,17556 28,25861 5,89 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:28:43 29-10-2025 39,1637 28,2647 16,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:27:46 29-10-2025 39,16028 28,17667 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:27:46 29-10-2025 39,1565 28,1478 13,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:26:47 29-10-2025 39,2075 28,17222 7 1,3
Kale (Malatya) 11:25:31 29-10-2025 38,33556 38,845 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:24:56 29-10-2025 39,205 28,18278 7 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:24:56 29-10-2025 39,2002 28,1692 9,9 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:22:08 29-10-2025 39,2 28,17972 7 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:22:07 29-10-2025 39,2013 28,1645 9,1 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:25 29-10-2025 39,20722 28,20778 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:20:25 29-10-2025 39,1568 28,1968 5 1,9
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 11:18:27 29-10-2025 38,996 26,0818 20,6 1,2
Halfeti (Şanlıurfa) 11:15:08 29-10-2025 37,18194 38,02722 7,18 1,5
CICEKLI-GORDES (MANISA) 11:14:36 29-10-2025 39,0807 28,2302 11,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:13:56 29-10-2025 39,19472 28,18722 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:13:55 29-10-2025 39,206 28,21 12,1 1,6
Akdeniz - [33.03 km] Kaş (Antalya) 11:11:57 29-10-2025 35,99333 29,2025 16,34 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:10:47 29-10-2025 39,21778 28,17389 7 1,2
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:10:46 29-10-2025 39,233 28,2508 14,4 1,1
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:06:23 29-10-2025 39,1208 28,3572 14,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:06:22 29-10-2025 39,17639 28,28278 6,89 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:05:48 29-10-2025 39,17583 28,22389 7,45 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:03:53 29-10-2025 39,18611 28,17 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:03:17 29-10-2025 39,17194 28,22167 6,91 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:54:40 29-10-2025 39,20167 28,18361 7 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:54:40 29-10-2025 39,2138 28,167 8,8 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:54:08 29-10-2025 39,18361 28,21806 5,15 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:54:08 29-10-2025 39,1668 28,1855 11,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:49:50 29-10-2025 39,21694 28,19778 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:49:50 29-10-2025 39,2107 28,1705 8,7 1,8
Ege Denizi - [29.81 km] Didim (Aydın) 10:46:44 29-10-2025 37,23833 26,95889 7 2,1
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 10:46:44 29-10-2025 37,2288 26,975 7,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:46:33 29-10-2025 39,21222 28,15556 5,36 2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 10:46:33 29-10-2025 39,14 28,0498 23,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:44:46 29-10-2025 39,20556 28,27306 4,47 2,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:44:46 29-10-2025 39,1977 28,256 11,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:44:02 29-10-2025 39,20056 28,17389 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:39:22 29-10-2025 39,18444 28,26667 5,17 2,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:39:22 29-10-2025 39,1852 28,289 15,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:38:24 29-10-2025 39,17806 28,28833 6,3 1,8
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:38:24 29-10-2025 39,1838 28,2948 8,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:35:23 29-10-2025 39,18389 28,24278 5,02 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:35:22 29-10-2025 39,2067 28,2513 10,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:32:14 29-10-2025 39,18361 28,2775 6,08 2,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:32:14 29-10-2025 39,1802 28,2642 9,6 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:29:17 29-10-2025 39,1802 28,1867 9,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:29:16 29-10-2025 39,20111 28,23389 5,39 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:24:32 29-10-2025 39,173 28,2745 9 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:24:31 29-10-2025 39,19972 28,28833 5,49 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:23:55 29-10-2025 39,18056 28,33722 7,03 1,8
CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:23:55 29-10-2025 39,2032 28,356 6,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:22:33 29-10-2025 39,20972 28,17389 4,46 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:22:32 29-10-2025 39,2207 28,1752 14,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:20:19 29-10-2025 39,19222 28,18333 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:20:19 29-10-2025 39,1837 28,1978 8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:16:57 29-10-2025 39,1875 28,2075 5,82 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 10:16:56 29-10-2025 39,2372 28,1838 12,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:14:51 29-10-2025 39,17389 28,17028 6,99 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:14:09 29-10-2025 39,195 28,23167 6,06 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:14:09 29-10-2025 39,1863 28,2103 14,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:12:01 29-10-2025 39,20222 28,18389 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:12:01 29-10-2025 39,2007 28,1653 12,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:08:12 29-10-2025 39,22528 28,17111 7 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:08:12 29-10-2025 39,2102 28,0937 16,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:07:15 29-10-2025 39,16472 28,25611 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:07:15 29-10-2025 39,165 28,21 4,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:03:05 29-10-2025 39,16417 28,16972 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:03:05 29-10-2025 39,1405 28,1488 9,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:58:10 29-10-2025 39,20222 28,19278 4,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:56:20 29-10-2025 39,21056 28,19 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:56:19 29-10-2025 39,2053 28,1572 11,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:54:15 29-10-2025 39,17056 28,29278 6,67 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:54:15 29-10-2025 39,1207 28,2832 13 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:52:23 29-10-2025 39,23361 28,20139 7,92 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:50:36 29-10-2025 39,2417 28,9625 15,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:46:44 29-10-2025 39,19 28,24222 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:46:43 29-10-2025 39,1995 28,2622 8,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:43:01 29-10-2025 39,21028 28,25306 7 1
Ege Denizi - [23.88 km] Didim (Aydın) 09:38:46 29-10-2025 37,24917 27,02667 7,04 3,9
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 09:38:44 29-10-2025 37,2158 26,9647 5 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:37:36 29-10-2025 39,19 28,22556 6,91 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:37:36 29-10-2025 39,1997 28,1623 15,3 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:36:14 29-10-2025 39,1718 28,1497 16,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:36:13 29-10-2025 39,19361 28,18833 8,55 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:34:54 29-10-2025 39,22333 28,19389 7 1,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 09:34:53 29-10-2025 39,2238 28,1778 9,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:32:50 29-10-2025 39,17139 28,14139 7 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:32:50 29-10-2025 39,1497 28,0957 5,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:30:48 29-10-2025 39,18333 28,2925 5,96 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:30:11 29-10-2025 39,19444 28,18 7 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:30:10 29-10-2025 39,1848 28,1652 11,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:29:17 29-10-2025 39,20167 28,16333 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:17 29-10-2025 39,18806 28,18306 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:28:16 29-10-2025 39,2012 28,1328 7,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:26:23 29-10-2025 39,20278 28,30694 4,58 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:26:23 29-10-2025 39,1343 28,2798 2,7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:43 29-10-2025 39,1972 28,1612 16 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:09 29-10-2025 39,20056 28,24833 7 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:09 29-10-2025 39,1757 28,2272 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:13:36 29-10-2025 39,22222 28,1775 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:13:36 29-10-2025 39,1788 28,1605 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:09:04 29-10-2025 39,22139 28,17861 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:08:31 29-10-2025 39,23139 28,17833 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:08:30 29-10-2025 39,1968 28,1378 9,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:03:32 29-10-2025 39,10056 28,27528 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:03:30 29-10-2025 39,1827 28,2022 12,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:56:40 29-10-2025 39,21611 28,20194 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:55:34 29-10-2025 39,21722 28,175 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:55:34 29-10-2025 39,1745 28,1633 9,9 2,1
Tut (Adıyaman) 08:55:07 29-10-2025 37,82389 37,86972 4,76 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:54:16 29-10-2025 39,15361 28,21917 7 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:49:14 29-10-2025 39,1613 28,2683 11,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:49:13 29-10-2025 39,18167 28,24333 5,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:38 29-10-2025 39,20944 28,18917 8,18 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:44:47 29-10-2025 39,1558 28,1902 8,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:44:46 29-10-2025 39,19667 28,20167 6,99 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:40:02 29-10-2025 39,19944 28,22583 9,06 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:40:02 29-10-2025 39,1912 28,2457 8,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:37:59 29-10-2025 39,20472 28,16889 7,01 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:37:59 29-10-2025 39,1818 28,1012 9,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:28:16 29-10-2025 39,19083 28,28278 7 2,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:28:15 29-10-2025 39,1847 28,2815 15,6 2,8
Simav (Kütahya) 08:25:32 29-10-2025 39,19 28,98861 5,41 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:25:30 29-10-2025 39,2308 28,9527 1,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:24:01 29-10-2025 39,20667 28,18639 7,02 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:24:00 29-10-2025 39,1937 28,1785 9,9 2,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:13:59 29-10-2025 39,1653 28,2902 9,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:07:05 29-10-2025 39,18639 28,15556 6,99 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:07:05 29-10-2025 39,179 28,1373 11,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:59:16 29-10-2025 39,20972 28,16 6,04 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:59:16 29-10-2025 39,1743 28,1355 12,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:49:21 29-10-2025 39,175 28,125 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:46:29 29-10-2025 39,22472 28,19028 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:34:31 29-10-2025 39,1623 28,1178 9,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:34:30 29-10-2025 39,21028 28,15417 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:30:30 29-10-2025 39,19306 28,25889 5,14 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:30:29 29-10-2025 39,1763 28,2457 9,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:24:05 29-10-2025 39,21917 28,16806 7,01 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:24:05 29-10-2025 39,2053 28,1575 12,1 3
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 07:23:14 29-10-2025 39,0513 28,2488 25,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:20:05 29-10-2025 39,19917 28,28583 14,97 3,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:20:05 29-10-2025 39,193 28,2642 15,3 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:12:49 29-10-2025 39,225 28,18583 6,99 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:12:48 29-10-2025 39,1975 28,1572 11,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:07:06 29-10-2025 39,20472 28,25194 7,02 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:07:05 29-10-2025 39,1955 28,2618 9,9 2,2
DOGANKUS (ELAZIG) 07:05:47 29-10-2025 38,582 39,2912 7,5 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:00:01 29-10-2025 39,2128 28,155 14,6 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:03 29-10-2025 39,20306 28,19417 7,01 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:53:03 29-10-2025 39,188 28,1848 7,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:45:32 29-10-2025 39,19333 28,25917 5,65 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:45:31 29-10-2025 39,1358 28,2097 17,5 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:44:08 29-10-2025 39,1558 28,1628 22,4 1,2
Simav (Kütahya) 06:43:13 29-10-2025 39,25722 28,97056 5,78 2,4
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 06:43:13 29-10-2025 39,2518 28,9582 6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:36:19 29-10-2025 39,20306 28,21861 6,53 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:36:19 29-10-2025 39,196 28,2045 13,3 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:28:05 29-10-2025 39,22556 28,17722 6,96 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:26:26 29-10-2025 39,18917 28,25167 7 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:26:25 29-10-2025 39,1795 28,2418 15,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:23:29 29-10-2025 39,21667 28,17278 7,01 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:19:22 29-10-2025 39,22472 28,17 7,01 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:19:22 29-10-2025 39,1843 28,1553 10,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:11:26 29-10-2025 39,19417 28,17389 6,98 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:11:26 29-10-2025 39,1972 28,1547 10,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:06:21 29-10-2025 39,26222 28,17556 7,03 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:05:33 29-10-2025 39,14389 28,25444 6,96 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:05:32 29-10-2025 39,143 28,2677 8,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:04:40 29-10-2025 39,20472 28,17528 7,01 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:04:39 29-10-2025 39,1885 28,1652 7,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:03:17 29-10-2025 39,225 28,16167 7,02 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:03:16 29-10-2025 39,196 28,1423 11,3 2,4
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 05:59:05 29-10-2025 39,2805 28,9523 11,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:56:43 29-10-2025 39,17972 28,2975 7,01 2,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:56:43 29-10-2025 39,1688 28,2958 12,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:54:51 29-10-2025 39,18139 28,25917 6 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:54:51 29-10-2025 39,1565 28,2347 9,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:53:04 29-10-2025 39,195 28,16056 6,99 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:53:04 29-10-2025 39,177 28,1525 13,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:50:52 29-10-2025 39,19222 28,24694 6,99 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:50:52 29-10-2025 39,1693 28,2372 9,5 2,2
Keban Barajı - [05.02 km] Merkez (Elazığ) 05:49:09 29-10-2025 38,65056 39,51778 14,25 3,1
ICME (ELAZIG) 05:49:08 29-10-2025 38,6515 39,5152 5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:48:46 29-10-2025 39,19806 28,17472 6,99 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:48:46 29-10-2025 39,1897 28,1505 14,8 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:47:32 29-10-2025 39,19944 28,24028 6,5 3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:47:32 29-10-2025 39,178 28,2332 14,8 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:43:43 29-10-2025 39,2175 28,205 7,06 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:38:56 29-10-2025 39,1585 28,2127 8,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:38:55 29-10-2025 39,19 28,25 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:56 29-10-2025 39,19167 28,15194 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:28:56 29-10-2025 39,1762 28,1203 13,5 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:26:17 29-10-2025 39,1842 28,0963 9,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:23:48 29-10-2025 39,17333 28,23556 6,98 2,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:23:46 29-10-2025 39,1773 28,2282 2,5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:20:35 29-10-2025 39,18361 28,24917 7 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:20:34 29-10-2025 39,1705 28,2378 2,3 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:17:46 29-10-2025 39,22306 28,18278 7,01 2,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:17:45 29-10-2025 39,2152 28,1507 9,7 2,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:16:25 29-10-2025 39,2227 28,9788 11,6 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:14:56 29-10-2025 39,2475 28,9835 7 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:10:23 29-10-2025 39,2473 28,9635 7,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:08:29 29-10-2025 39,18306 28,29389 7,01 2,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:08:28 29-10-2025 39,1648 28,2977 16,2 2,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:02:27 29-10-2025 39,1767 28,2645 8,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:01:31 29-10-2025 39,24611 28,20944 6,96 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:01:31 29-10-2025 39,1867 28,1533 7,8 2,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 04:58:59 29-10-2025 39,2218 28,9988 14,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:24 29-10-2025 39,22556 28,14444 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:56:46 29-10-2025 39,1845 28,1243 9,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:56:45 29-10-2025 39,19722 28,11083 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:54:04 29-10-2025 39,18972 28,27278 9,85 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:54:04 29-10-2025 39,1618 28,2518 9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:51:47 29-10-2025 39,18472 28,24944 7 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:51:47 29-10-2025 39,1325 28,25 13,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:41 29-10-2025 39,16722 28,23389 9,31 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:42 29-10-2025 39,16667 28,25833 5,99 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:47:41 29-10-2025 39,1487 28,2553 9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:14 29-10-2025 39,19 28,17194 7,15 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:46:11 29-10-2025 39,1935 28,1815 11 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:46:10 29-10-2025 39,18972 28,18056 6,99 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:41:59 29-10-2025 39,18806 28,25861 7 2,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:41:59 29-10-2025 39,1672 28,24 14 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:39:40 29-10-2025 39,20917 28,17083 7 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:39:40 29-10-2025 39,2015 28,1398 8,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:34:08 29-10-2025 39,18639 28,14083 6,99 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:34:08 29-10-2025 39,1603 28,1175 7,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:24:30 29-10-2025 39,20722 28,17639 7,01 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:24:29 29-10-2025 39,183 28,153 13,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:01:51 29-10-2025 39,22444 28,17556 7 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:01:50 29-10-2025 39,2107 28,171 11,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:00:26 29-10-2025 39,21278 28,15917 7,01 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:00:25 29-10-2025 39,204 28,1448 9,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:55:11 29-10-2025 39,19889 28,27111 8,14 2,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:55:10 29-10-2025 39,1773 28,2637 11,2 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:53:43 29-10-2025 39,21917 28,16944 7 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:53:43 29-10-2025 39,2123 28,1678 9,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:46:31 29-10-2025 39,20222 28,11806 6,99 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:31 29-10-2025 39,1863 28,1097 10,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:42:22 29-10-2025 39,19667 28,1575 6,99 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:42:22 29-10-2025 39,1868 28,1155 9,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:41:22 29-10-2025 39,20917 28,19472 7,08 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:41:21 29-10-2025 39,205 28,1792 12,4 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:34 29-10-2025 39,1652 28,2133 10,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:37:32 29-10-2025 39,20111 28,21361 5,68 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:36:13 29-10-2025 39,1625 28,24472 8,15 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:34:17 29-10-2025 39,17028 28,22083 7 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:34:17 29-10-2025 39,167 28,2137 14,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:30:58 29-10-2025 39,19306 28,25056 7 3,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:30:58 29-10-2025 39,1622 28,2465 15,9 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:25:40 29-10-2025 39,1675 28,23528 6,98 3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:25:39 29-10-2025 39,1655 28,2343 16,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:48 29-10-2025 39,20944 28,16917 6,99 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:47 29-10-2025 39,2132 28,1548 10,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:18:20 29-10-2025 39,18278 28,18694 7,01 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:18:19 29-10-2025 39,1653 28,1793 8,5 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:40 29-10-2025 39,1713 28,2618 9,6 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:42 29-10-2025 39,218 28,1312 9,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:12:28 29-10-2025 39,21 28,20361 7,02 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:09:51 29-10-2025 39,16194 28,12833 7,01 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:07:07 29-10-2025 39,17444 28,16056 6,97 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:04:45 29-10-2025 39,2175 28,09111 6,93 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:00:50 29-10-2025 39,20778 28,17889 7,01 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:00:50 29-10-2025 39,201 28,1402 11,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:53:21 29-10-2025 39,21778 28,16667 7 2,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:53:21 29-10-2025 39,2108 28,1465 12,6 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:52:14 29-10-2025 39,22722 28,15389 7 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:52:14 29-10-2025 39,1885 28,171 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:47:55 29-10-2025 39,2025 28,09944 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:47:55 29-10-2025 39,1852 28,0845 9,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:52 29-10-2025 39,18694 28,25944 7,01 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:42:52 29-10-2025 39,1782 28,2423 10,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:02 29-10-2025 39,20944 28,25389 7,05 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:42:01 29-10-2025 39,1662 28,2235 13,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:39:41 29-10-2025 39,15556 28,24056 6,97 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:39:40 29-10-2025 39,1717 28,2277 13,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:35:42 29-10-2025 39,19944 28,23889 7,01 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:41 29-10-2025 39,1698 28,2347 11,1 3
Sındırgı (Balıkesir) 02:32:35 29-10-2025 39,18528 28,24472 7,36 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:59 29-10-2025 39,19361 28,25639 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:59 29-10-2025 39,1657 28,21 11,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:18:09 29-10-2025 39,18111 28,25083 5,81 3,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:18:08 29-10-2025 39,1755 28,2457 15,5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:11:28 29-10-2025 39,21722 28,17444 7 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:11:28 29-10-2025 39,2002 28,1437 12,3 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:40 29-10-2025 39,1775 28,25444 6,99 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:39 29-10-2025 39,1693 28,25 15,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:06:40 29-10-2025 39,17417 28,31 8,14 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:05:38 29-10-2025 39,12333 28,27444 6,68 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:03:59 29-10-2025 39,19139 28,29167 6,06 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:00:31 29-10-2025 39,11917 28,30028 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:55:51 29-10-2025 39,2 28,28222 7,01 3,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:55:51 29-10-2025 39,188 28,2718 8,7 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:42:51 29-10-2025 39,19194 28,30056 8,07 1,6
Battalgazi (Malatya) 01:41:08 29-10-2025 38,3075 38,35889 6,98 1
ORDUZU (MALATYA) 01:41:07 29-10-2025 38,3457 38,3767 11,6 0,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:33:34 29-10-2025 39,1232 28,2738 10,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:32:07 29-10-2025 39,19167 28,24556 5,52 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:32:07 29-10-2025 39,1928 28,2437 12,4 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:30:59 29-10-2025 39,17889 28,30611 11,06 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:22:16 29-10-2025 39,18028 28,24 7 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:22:16 29-10-2025 39,1817 28,236 11,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 01:15:49 29-10-2025 39,16528 28,30833 6,63 3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:15:49 29-10-2025 39,1515 28,2843 10,1 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:14:03 29-10-2025 39,14361 28,26806 8,34 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:14:02 29-10-2025 39,1483 28,2907 8,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:10:15 29-10-2025 39,18833 28,2 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:15 29-10-2025 39,1928 28,145 13 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:49 29-10-2025 39,18444 28,13667 6,93 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:07:48 29-10-2025 39,2157 28,1558 7,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:04:32 29-10-2025 39,20028 28,1775 7,04 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:18 29-10-2025 39,22194 28,15361 7,03 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:01:09 29-10-2025 39,16083 28,15917 6,93 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:01:08 29-10-2025 39,1577 28,1333 15,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:00:17 29-10-2025 39,18722 28,17833 7,06 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:00:17 29-10-2025 39,1773 28,1652 12,4 2,6
