Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Eylül 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Eylül 2024

30 Eylül 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Göksun (Kahramanmaraş) 23:18:53 29-09-2024 38,05917 36,57583 5,71 1,6
Karlıova (Bingöl) 22:19:25 29-09-2024 39,25833 40,88083 12,18 2,1
Ege Denizi - [16.49 km] Çeşme (İzmir) 21:39:15 29-09-2024 38,13861 26,35611 6,3 1,3
Bayındır (İzmir) 21:37:54 29-09-2024 38,18583 27,64361 7 1,5
Köyceğiz (Muğla) 21:34:45 29-09-2024 37,01139 28,52611 7 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 21:28:38 29-09-2024 38,12417 36,92417 7 1,4
Akhisar (Manisa) 21:25:40 29-09-2024 38,94556 28,09444 4,54 1,9
Akhisar (Manisa) 21:13:54 29-09-2024 38,94778 28,08472 7 2
Göksun (Kahramanmaraş) 20:43:19 29-09-2024 38,00278 36,54639 7 2,7
Göksun (Kahramanmaraş) 20:42:50 29-09-2024 38,09056 36,97167 7 2,3
Akhisar (Manisa) 20:31:59 29-09-2024 38,96528 28,09417 7 2,9
Göksun (Kahramanmaraş) 19:38:33 29-09-2024 38,07778 36,89889 7 1,6
Hassa (Hatay) 19:12:20 29-09-2024 36,77472 36,56806 7 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 19:08:42 29-09-2024 37,90944 36,3275 7 1,9
Akdeniz 17:41:49 29-09-2024 35,63556 33,48639 6,9 1,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 16:36:46 29-09-2024 37,39028 36,99944 8,3 0,8
Ege Denizi - [46.15 km] Karaburun (İzmir) 16:07:23 29-09-2024 38,92028 25,99556 9,6 1,8
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.24 km] Payas (Hatay) 15:53:14 29-09-2024 36,72889 36,15917 7 2
Ege Denizi - [23.54 km] Seferihisar (İzmir) 15:01:20 29-09-2024 37,86028 26,92028 7,15 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 15:01:01 29-09-2024 38,00694 37,5375 7 2,6
Antakya (Hatay) 14:39:29 29-09-2024 36,3925 36,22583 7,82 2
Emet (Kütahya) 14:00:22 29-09-2024 39,32972 29,31639 5 1,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.97 km] Datça (Muğla) 13:49:50 29-09-2024 36,86528 27,78667 6,89 1,1
Tercan (Erzincan) 13:27:45 29-09-2024 39,7675 40,49861 7 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:04:42 29-09-2024 39,47028 28,14278 7 1,5
Pütürge (Malatya) 13:01:39 29-09-2024 38,12583 38,62139 7,37 2,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 12:38:40 29-09-2024 37,375 37,07972 7,49 1,9
Biga (Çanakkale) 12:05:16 29-09-2024 40,20222 27,40361 10,58 2,4
Beypazarı (Ankara) 09:56:53 29-09-2024 40,14583 31,77667 7,3 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [10.90 km] Menderes (İzmir) 09:54:52 29-09-2024 37,91861 27,14556 5,1 0,8
Darende (Malatya) 09:41:10 29-09-2024 38,46278 37,30972 7,3 1,5
Gürün (Sivas) 09:12:40 29-09-2024 38,80139 37,45889 7,1 1,5
Akşehir Gölü - [07.37 km] Akşehir (Konya) 08:58:09 29-09-2024 38,51833 31,45833 8,9 0,5
Palu (Elazığ) 08:50:48 29-09-2024 38,67139 40,00556 11,8 1,2
Emirdağ (Afyonkarahisar) 08:13:30 29-09-2024 39,00139 31,20694 6,98 1,2
Hekimhan (Malatya) 08:09:36 29-09-2024 38,7875 37,9475 13,32 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 07:12:47 29-09-2024 37,98056 36,39417 6,97 1,6
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [20.22 km] Kuşadası (Aydın) 06:53:45 29-09-2024 37,76944 27,005 7 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 06:47:49 29-09-2024 37,97611 36,39861 7,03 1,7
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [108.97 km] Altınözü (Hatay) 05:55:22 29-09-2024 35,23639 37,10972 7,02 2,6
Akdeniz - [70.17 km] Kumluca (Antalya) 05:06:52 29-09-2024 35,81917 30,89083 22,91 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 04:54:26 29-09-2024 37,95333 36,37083 5,73 1,8
Ege Denizi - [05.90 km] Ezine (Çanakkale) 04:48:42 29-09-2024 39,73639 26,08444 11,23 1,4
Pütürge (Malatya) 03:55:07 29-09-2024 38,21833 38,77 10,76 1
Nurdağı (Gaziantep) 03:52:53 29-09-2024 37,18056 36,97556 7,11 1
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [103.29 km] Yayladağı (Hatay) 03:33:49 29-09-2024 35,20611 36,96639 23,27 2,4
İslahiye (Gaziantep) 03:25:01 29-09-2024 37,00528 36,60222 6,54 2
Beypazarı (Ankara) 03:14:14 29-09-2024 40,20333 31,86361 7 1,4
Çat Barajı - [02.52 km] Çelikhan (Adıyaman) 02:47:12 29-09-2024 38,06056 38,25639 10,67 2,8
Akdeniz 02:18:22 29-09-2024 34,64972 32,56694 32 3,8
Yüksekova (Hakkari) 01:56:54 29-09-2024 37,33639 43,97222 10,44 1,5
Pütürge (Malatya) 01:54:25 29-09-2024 38,18889 38,70083 7 1,2
Sincik (Adıyaman) 01:36:20 29-09-2024 38,12667 38,49861 7,03 1
Marmara Denizi - [04.10 km] Marmara (Balıkesir) 01:22:41 29-09-2024 40,46167 27,51917 9,55 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 01:11:41 29-09-2024 37,24056 36,72278 9,89 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:18:53 29-09-2024 38,0322 36,545 4,4 1,6
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) 22:19:25 29-09-2024 39,2315 40,8973 4,1 2,2
BAYINDIR (IZMIR) 21:37:52 29-09-2024 38,2012 27,6672 4,8 1,5
CORUS-ULA (MUGLA) 21:34:45 29-09-2024 36,9785 28,5217 7,6 1,6
EGE DENIZI 21:30:39 29-09-2024 38,9417 24,299 28,6 1,8
SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 21:28:37 29-09-2024 38,1453 36,9327 2,8 1,4
HAMITKOY-AKHISAR (MANISA) 21:25:39 29-09-2024 38,9503 28,1023 7,5 1,9
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 21:13:54 29-09-2024 38,966 28,0683 4,4 2,1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 20:46:36 29-09-2024 34,8053 24,9025 8,8 3,2
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 20:43:19 29-09-2024 37,9727 36,563 7,2 2,6
ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:42:48 29-09-2024 38,0798 36,9123 13,7 2,5
HAMITKOY-AKHISAR (MANISA) 20:31:59 29-09-2024 38,9602 28,0678 6 2,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 19:51:35 29-09-2024 34,7825 25,5445 5,4 3
ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:38:32 29-09-2024 38,075 36,9095 2,5 1,7
YOLUKLAR-HASSA (HATAY) 19:12:19 29-09-2024 36,7892 36,4403 9,7 1,7
YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:08:40 29-09-2024 37,952 36,3345 5 1,9
AKDENIZ 17:41:47 29-09-2024 35,5028 33,538 13,2 2,3
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 15:53:12 29-09-2024 36,6832 35,9262 9,9 2
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 15:01:01 29-09-2024 38,0457 37,5483 7,9 2,3
TAHTAKOPRU-(HATAY) 14:39:29 29-09-2024 36,3848 36,1737 8,7 2
IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) 14:00:22 29-09-2024 39,3042 29,257 0 1,6
KOCBABA-ASKALE (ERZURUM) 13:27:45 29-09-2024 39,7828 40,5347 15,2 2
BIGADIC (BALIKESIR) 13:04:40 29-09-2024 39,3832 28,128 15,8 1,6
BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) 13:01:38 29-09-2024 38,1453 38,6512 5,3 2,6
SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:38:41 29-09-2024 37,3572 37,096 5,4 1,8
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 12:08:25 29-09-2024 34,834 24,8977 5,5 2,7
AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE) 12:05:16 29-09-2024 40,2195 27,4067 17,5 2,8
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 09:56:52 29-09-2024 40,2045 31,7422 2,7 2,2
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 08:54:12 29-09-2024 34,8365 24,9243 17,2 2,7
BALCAM-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) 08:13:33 29-09-2024 38,9297 31,2095 7,8 1,1
YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:12:47 29-09-2024 37,9863 36,4363 11,2 1,6
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 06:53:46 29-09-2024 37,7787 26,9513 4,1 1,3
TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:47:51 29-09-2024 37,9907 36,4713 3,8 1,8
AKDENIZ 05:06:51 29-09-2024 35,8878 30,9377 6,3 2,4
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:54:27 29-09-2024 37,9528 36,2858 10,2 1,8
ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 04:48:42 29-09-2024 39,7378 26,0307 13,8 1,4
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:12:47 29-09-2024 38,169 37,7417 2,4 1,1
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 04:09:22 29-09-2024 37,9142 36,5902 5,1 1,2
SURIYE 03:33:47 29-09-2024 34,9928 36,7787 7,5 2,6
DEGIRMENCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 03:25:01 29-09-2024 36,9958 36,597 7,5 2,1
GEYIKPINARI-BEYPAZARI (ANKARA) 03:14:15 29-09-2024 40,2107 31,8992 9,8 1,8
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:47:11 29-09-2024 38,0517 38,2082 5 2,6
AKDENIZ 02:18:22 29-09-2024 34,6223 32,699 25,1 4,1
AVSA-MARMARA (BALIKESIR) 01:22:41 29-09-2024 40,469 27,5253 11,1 1,4
AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 01:11:43 29-09-2024 37,3345 36,7835 5 1,3

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