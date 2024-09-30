Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Eylül 2024
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30 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:18:53 29-09-2024
|38,05917
|36,57583
|5,71
|1,6
|Karlıova (Bingöl)
|22:19:25 29-09-2024
|39,25833
|40,88083
|12,18
|2,1
|Ege Denizi - [16.49 km] Çeşme (İzmir)
|21:39:15 29-09-2024
|38,13861
|26,35611
|6,3
|1,3
|Bayındır (İzmir)
|21:37:54 29-09-2024
|38,18583
|27,64361
|7
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|21:34:45 29-09-2024
|37,01139
|28,52611
|7
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:28:38 29-09-2024
|38,12417
|36,92417
|7
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|21:25:40 29-09-2024
|38,94556
|28,09444
|4,54
|1,9
|Akhisar (Manisa)
|21:13:54 29-09-2024
|38,94778
|28,08472
|7
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:43:19 29-09-2024
|38,00278
|36,54639
|7
|2,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:42:50 29-09-2024
|38,09056
|36,97167
|7
|2,3
|Akhisar (Manisa)
|20:31:59 29-09-2024
|38,96528
|28,09417
|7
|2,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:38:33 29-09-2024
|38,07778
|36,89889
|7
|1,6
|Hassa (Hatay)
|19:12:20 29-09-2024
|36,77472
|36,56806
|7
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:08:42 29-09-2024
|37,90944
|36,3275
|7
|1,9
|Akdeniz
|17:41:49 29-09-2024
|35,63556
|33,48639
|6,9
|1,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|16:36:46 29-09-2024
|37,39028
|36,99944
|8,3
|0,8
|Ege Denizi - [46.15 km] Karaburun (İzmir)
|16:07:23 29-09-2024
|38,92028
|25,99556
|9,6
|1,8
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.24 km] Payas (Hatay)
|15:53:14 29-09-2024
|36,72889
|36,15917
|7
|2
|Ege Denizi - [23.54 km] Seferihisar (İzmir)
|15:01:20 29-09-2024
|37,86028
|26,92028
|7,15
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|15:01:01 29-09-2024
|38,00694
|37,5375
|7
|2,6
|Antakya (Hatay)
|14:39:29 29-09-2024
|36,3925
|36,22583
|7,82
|2
|Emet (Kütahya)
|14:00:22 29-09-2024
|39,32972
|29,31639
|5
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.97 km] Datça (Muğla)
|13:49:50 29-09-2024
|36,86528
|27,78667
|6,89
|1,1
|Tercan (Erzincan)
|13:27:45 29-09-2024
|39,7675
|40,49861
|7
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:04:42 29-09-2024
|39,47028
|28,14278
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|13:01:39 29-09-2024
|38,12583
|38,62139
|7,37
|2,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|12:38:40 29-09-2024
|37,375
|37,07972
|7,49
|1,9
|Biga (Çanakkale)
|12:05:16 29-09-2024
|40,20222
|27,40361
|10,58
|2,4
|Beypazarı (Ankara)
|09:56:53 29-09-2024
|40,14583
|31,77667
|7,3
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [10.90 km] Menderes (İzmir)
|09:54:52 29-09-2024
|37,91861
|27,14556
|5,1
|0,8
|Darende (Malatya)
|09:41:10 29-09-2024
|38,46278
|37,30972
|7,3
|1,5
|Gürün (Sivas)
|09:12:40 29-09-2024
|38,80139
|37,45889
|7,1
|1,5
|Akşehir Gölü - [07.37 km] Akşehir (Konya)
|08:58:09 29-09-2024
|38,51833
|31,45833
|8,9
|0,5
|Palu (Elazığ)
|08:50:48 29-09-2024
|38,67139
|40,00556
|11,8
|1,2
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|08:13:30 29-09-2024
|39,00139
|31,20694
|6,98
|1,2
|Hekimhan (Malatya)
|08:09:36 29-09-2024
|38,7875
|37,9475
|13,32
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:12:47 29-09-2024
|37,98056
|36,39417
|6,97
|1,6
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [20.22 km] Kuşadası (Aydın)
|06:53:45 29-09-2024
|37,76944
|27,005
|7
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:47:49 29-09-2024
|37,97611
|36,39861
|7,03
|1,7
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [108.97 km] Altınözü (Hatay)
|05:55:22 29-09-2024
|35,23639
|37,10972
|7,02
|2,6
|Akdeniz - [70.17 km] Kumluca (Antalya)
|05:06:52 29-09-2024
|35,81917
|30,89083
|22,91
|2,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:54:26 29-09-2024
|37,95333
|36,37083
|5,73
|1,8
|Ege Denizi - [05.90 km] Ezine (Çanakkale)
|04:48:42 29-09-2024
|39,73639
|26,08444
|11,23
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|03:55:07 29-09-2024
|38,21833
|38,77
|10,76
|1
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:52:53 29-09-2024
|37,18056
|36,97556
|7,11
|1
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [103.29 km] Yayladağı (Hatay)
|03:33:49 29-09-2024
|35,20611
|36,96639
|23,27
|2,4
|İslahiye (Gaziantep)
|03:25:01 29-09-2024
|37,00528
|36,60222
|6,54
|2
|Beypazarı (Ankara)
|03:14:14 29-09-2024
|40,20333
|31,86361
|7
|1,4
|Çat Barajı - [02.52 km] Çelikhan (Adıyaman)
|02:47:12 29-09-2024
|38,06056
|38,25639
|10,67
|2,8
|Akdeniz
|02:18:22 29-09-2024
|34,64972
|32,56694
|32
|3,8
|Yüksekova (Hakkari)
|01:56:54 29-09-2024
|37,33639
|43,97222
|10,44
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|01:54:25 29-09-2024
|38,18889
|38,70083
|7
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|01:36:20 29-09-2024
|38,12667
|38,49861
|7,03
|1
|Marmara Denizi - [04.10 km] Marmara (Balıkesir)
|01:22:41 29-09-2024
|40,46167
|27,51917
|9,55
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|01:11:41 29-09-2024
|37,24056
|36,72278
|9,89
|1,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:18:53 29-09-2024
|38,0322
|36,545
|4,4
|1,6
|KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)
|22:19:25 29-09-2024
|39,2315
|40,8973
|4,1
|2,2
|BAYINDIR (IZMIR)
|21:37:52 29-09-2024
|38,2012
|27,6672
|4,8
|1,5
|CORUS-ULA (MUGLA)
|21:34:45 29-09-2024
|36,9785
|28,5217
|7,6
|1,6
|EGE DENIZI
|21:30:39 29-09-2024
|38,9417
|24,299
|28,6
|1,8
|SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|21:28:37 29-09-2024
|38,1453
|36,9327
|2,8
|1,4
|HAMITKOY-AKHISAR (MANISA)
|21:25:39 29-09-2024
|38,9503
|28,1023
|7,5
|1,9
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|21:13:54 29-09-2024
|38,966
|28,0683
|4,4
|2,1
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|20:46:36 29-09-2024
|34,8053
|24,9025
|8,8
|3,2
|KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
|20:43:19 29-09-2024
|37,9727
|36,563
|7,2
|2,6
|ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:42:48 29-09-2024
|38,0798
|36,9123
|13,7
|2,5
|HAMITKOY-AKHISAR (MANISA)
|20:31:59 29-09-2024
|38,9602
|28,0678
|6
|2,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|19:51:35 29-09-2024
|34,7825
|25,5445
|5,4
|3
|ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:38:32 29-09-2024
|38,075
|36,9095
|2,5
|1,7
|YOLUKLAR-HASSA (HATAY)
|19:12:19 29-09-2024
|36,7892
|36,4403
|9,7
|1,7
|YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:08:40 29-09-2024
|37,952
|36,3345
|5
|1,9
|AKDENIZ
|17:41:47 29-09-2024
|35,5028
|33,538
|13,2
|2,3
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|15:53:12 29-09-2024
|36,6832
|35,9262
|9,9
|2
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|15:01:01 29-09-2024
|38,0457
|37,5483
|7,9
|2,3
|TAHTAKOPRU-(HATAY)
|14:39:29 29-09-2024
|36,3848
|36,1737
|8,7
|2
|IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)
|14:00:22 29-09-2024
|39,3042
|29,257
|0
|1,6
|KOCBABA-ASKALE (ERZURUM)
|13:27:45 29-09-2024
|39,7828
|40,5347
|15,2
|2
|BIGADIC (BALIKESIR)
|13:04:40 29-09-2024
|39,3832
|28,128
|15,8
|1,6
|BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)
|13:01:38 29-09-2024
|38,1453
|38,6512
|5,3
|2,6
|SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|12:38:41 29-09-2024
|37,3572
|37,096
|5,4
|1,8
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|12:08:25 29-09-2024
|34,834
|24,8977
|5,5
|2,7
|AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE)
|12:05:16 29-09-2024
|40,2195
|27,4067
|17,5
|2,8
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|09:56:52 29-09-2024
|40,2045
|31,7422
|2,7
|2,2
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|08:54:12 29-09-2024
|34,8365
|24,9243
|17,2
|2,7
|BALCAM-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
|08:13:33 29-09-2024
|38,9297
|31,2095
|7,8
|1,1
|YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:12:47 29-09-2024
|37,9863
|36,4363
|11,2
|1,6
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|06:53:46 29-09-2024
|37,7787
|26,9513
|4,1
|1,3
|TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:47:51 29-09-2024
|37,9907
|36,4713
|3,8
|1,8
|AKDENIZ
|05:06:51 29-09-2024
|35,8878
|30,9377
|6,3
|2,4
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:54:27 29-09-2024
|37,9528
|36,2858
|10,2
|1,8
|ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|04:48:42 29-09-2024
|39,7378
|26,0307
|13,8
|1,4
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:12:47 29-09-2024
|38,169
|37,7417
|2,4
|1,1
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|04:09:22 29-09-2024
|37,9142
|36,5902
|5,1
|1,2
|SURIYE
|03:33:47 29-09-2024
|34,9928
|36,7787
|7,5
|2,6
|DEGIRMENCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|03:25:01 29-09-2024
|36,9958
|36,597
|7,5
|2,1
|GEYIKPINARI-BEYPAZARI (ANKARA)
|03:14:15 29-09-2024
|40,2107
|31,8992
|9,8
|1,8
|GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|02:47:11 29-09-2024
|38,0517
|38,2082
|5
|2,6
|AKDENIZ
|02:18:22 29-09-2024
|34,6223
|32,699
|25,1
|4,1
|AVSA-MARMARA (BALIKESIR)
|01:22:41 29-09-2024
|40,469
|27,5253
|11,1
|1,4
|AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|01:11:43 29-09-2024
|37,3345
|36,7835
|5
|1,3
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