Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Eylül 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 30 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Eylül 2025
son dakika deprem mi oldu?

30 Eylül 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:28:05 30-09-2025 39,1967 28,1667 13,4 2,4
Simav (Kütahya) 18:06:24 30-09-2025 39,24139 28,98472 12,78 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:06:24 30-09-2025 39,2323 28,9963 12,2 2,6
Doğanşehir (Malatya) 18:01:55 30-09-2025 37,95833 38,07639 9,6 3,2
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:01:55 30-09-2025 37,9737 38,1038 5 3,2
Göksun (Kahramanmaraş) 17:45:16 30-09-2025 38,06611 36,7625 6,98 2,3
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:45:16 30-09-2025 38,0693 36,7622 5,6 1,9
Simav (Kütahya) 17:26:35 30-09-2025 39,22889 29,00306 11,2 1,8
Simav (Kütahya) 17:21:49 30-09-2025 39,2725 28,86722 7,04 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:30 30-09-2025 39,18083 28,19222 8,07 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:18:30 30-09-2025 39,1843 28,169 11,7 2,8
Simav (Kütahya) 17:10:52 30-09-2025 39,27639 28,9 8,6 1,6
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:10:51 30-09-2025 39,2487 28,8868 8 1,9
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 17:09:00 30-09-2025 39,1597 28,9307 8,2 1,1
Simav (Kütahya) 17:05:51 30-09-2025 39,24389 28,99278 9,42 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 17:05:51 30-09-2025 39,25 29,0332 11 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 16:50:51 30-09-2025 37,30694 37,04056 14,39 1,7
Simav (Kütahya) 16:36:48 30-09-2025 39,22111 29,02028 11,97 1,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 16:36:48 30-09-2025 39,2295 29,0293 5,4 1,8
Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:30:48 30-09-2025 39,5425 25,93333 9,3 2
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 16:30:48 30-09-2025 39,5228 25,9323 13,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:17 30-09-2025 39,17028 28,18361 4,64 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:24:17 30-09-2025 39,1657 28,111 5,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:09:19 30-09-2025 39,24583 28,02222 7 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:09:19 30-09-2025 39,241 28,0423 9,6 1,7
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 16:05:59 30-09-2025 39,243 27,9797 3,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:05:58 30-09-2025 39,24889 28,03639 6,95 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:41:39 30-09-2025 39,144 28,1445 9,6 1,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 15:35:45 30-09-2025 39,2727 28,9117 5,3 2,2
Simav (Kütahya) 15:35:44 30-09-2025 39,27667 28,92611 15,97 1,9
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:32:56 30-09-2025 39,2493 28,1257 14,3 1,6
Simav (Kütahya) 15:15:39 30-09-2025 39,22194 29,01389 11,44 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:15:39 30-09-2025 39,2353 29,0002 11,5 1,4
Simav (Kütahya) 15:01:05 30-09-2025 39,23861 28,97333 9,01 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:01:04 30-09-2025 39,2408 29,0115 10,9 1,8
Ege Denizi - [42.76 km] Datça (Muğla) 14:58:03 30-09-2025 36,40306 27,13472 8,53 2,1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 14:49:03 30-09-2025 34,6467 24,7157 14,2 2,4
Simav (Kütahya) 14:47:07 30-09-2025 39,27111 28,95222 8,89 1,5
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 14:47:07 30-09-2025 39,2587 28,9363 11,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:42:31 30-09-2025 39,17028 28,19972 4,75 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:42:30 30-09-2025 39,1848 28,2893 10,1 1,6
Etimesgut (Ankara) 14:24:36 30-09-2025 39,8875 32,645 7 1,2
Simav (Kütahya) 14:18:26 30-09-2025 39,23944 28,97194 9,93 2,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:18:26 30-09-2025 39,218 29,0128 13,2 2,4
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 14:06:03 30-09-2025 39,0693 28,088 26,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:06:02 30-09-2025 39,20667 28,16528 4,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:39:22 30-09-2025 39,16694 28,15917 7,03 1,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 13:39:21 30-09-2025 39,1335 28,0328 13,9 1,3
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 13:33:49 30-09-2025 36,1255 33,5505 0 1
Ege Denizi - [50.10 km] Datça (Muğla) 13:28:41 30-09-2025 36,30222 27,17028 7,24 1,4
EGE DENIZI 13:28:41 30-09-2025 36,2618 27,1398 3,5 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:27:38 30-09-2025 39,2205 28,9803 11,1 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 13:25:15 30-09-2025 39,1857 29,0327 5 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:15:37 30-09-2025 39,1977 29,0255 2,4 1,1
Simav (Kütahya) 13:14:45 30-09-2025 39,24111 28,99028 8,71 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:14:45 30-09-2025 39,2378 28,9708 7 2,1
Gönen (Balıkesir) 13:10:34 30-09-2025 40,24611 27,72556 7,54 1,4
HIDIRKOY-BANDIRMA (BALIKESIR) 13:10:34 30-09-2025 40,2872 27,7737 11,2 1,3
CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) 13:06:18 30-09-2025 39,3537 29,294 0 1,5
Emet (Kütahya) 13:06:16 30-09-2025 39,37528 29,28528 5,59 1,5
Battalgazi (Malatya) 12:59:26 30-09-2025 38,24694 38,47639 15,32 3,1
BEYDAGI (MALATYA) 12:59:26 30-09-2025 38,257 38,4762 6,3 3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 12:55:04 30-09-2025 39,188 28,9865 11,7 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:52:57 30-09-2025 39,2282 29,0048 4,6 3,7
Simav (Kütahya) 12:52:56 30-09-2025 39,22556 29,00472 13,6 3,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:44:57 30-09-2025 39,2295 28,9733 9,1 2
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:34:25 30-09-2025 39,5157 28,1022 15,2 1,5
Simav (Kütahya) 12:31:35 30-09-2025 39,24917 28,99139 5,7 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:31:34 30-09-2025 39,2428 28,9815 12,5 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 12:28:09 30-09-2025 39,2152 29,0585 5,2 1,1
Simav (Kütahya) 12:28:08 30-09-2025 39,24889 29,00722 11,46 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:19 30-09-2025 39,19278 28,24194 16,16 3,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:03:19 30-09-2025 39,1853 28,2342 7,6 3,9
Simav (Kütahya) 11:55:31 30-09-2025 39,22361 29,00111 13,73 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 11:55:31 30-09-2025 39,2067 29,0008 5 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:44:20 30-09-2025 39,2433 29,0262 10,4 1,4
Simav (Kütahya) 11:44:18 30-09-2025 39,25528 28,99194 13,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:39:08 30-09-2025 39,17 28,20639 12,7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:39:08 30-09-2025 39,1652 28,1897 9,5 1,8
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 11:37:33 30-09-2025 39,2255 28,8928 9 1,7
Simav (Kütahya) 11:37:32 30-09-2025 39,23944 28,915 12,7 1,5
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 11:31:56 30-09-2025 39,175 28,9872 1,1 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 11:23:13 30-09-2025 39,2127 29,0078 11,8 1,6
Simav (Kütahya) 11:23:12 30-09-2025 39,22389 28,99611 11,93 1,4
Simav (Kütahya) 11:06:24 30-09-2025 39,22028 29 10,05 1,3
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 11:06:24 30-09-2025 39,1657 29,0058 4,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:03 30-09-2025 39,185 28,16806 7,8 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:01:03 30-09-2025 39,1737 28,153 12 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:55:34 30-09-2025 39,19417 28,17028 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:55:34 30-09-2025 39,1927 28,2017 11,8 2
Simav (Kütahya) 10:53:22 30-09-2025 39,21222 29,02889 9,48 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:53:22 30-09-2025 39,2018 29,026 2,3 1,5
Emet (Kütahya) 10:48:42 30-09-2025 39,25861 29,0575 7 1,6
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 10:48:38 30-09-2025 39,1813 29,0465 4,9 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:42:39 30-09-2025 39,2212 29,0367 6,2 2,6
Simav (Kütahya) 10:42:38 30-09-2025 39,21944 29,00917 11,81 2,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:36:18 30-09-2025 39,105 28,2512 11,9 1,6
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 10:31:10 30-09-2025 39,1917 28,9457 17,6 2,1
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 10:30:19 30-09-2025 39,2143 28,933 8 2,4
SAMAT-SIMAV (KUTAHYA) 10:17:06 30-09-2025 39,0408 29,026 5 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:13:41 30-09-2025 39,2427 28,9933 11 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:00:47 30-09-2025 39,1992 29,013 15,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:00:02 30-09-2025 39,15389 28,19306 7,07 0,9
Merkez (Kırşehir) 09:51:31 30-09-2025 39,14806 34,14194 8,27 0,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:39:11 30-09-2025 39,16278 28,17 7,05 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:39:11 30-09-2025 39,147 28,1548 9,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:53 30-09-2025 39,12278 28,24417 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:13:29 30-09-2025 39,12 28,19139 7,21 0,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:13:28 30-09-2025 39,1532 28,2488 5,3 1,2
Ege Denizi - [46.27 km] Datça (Muğla) 09:10:16 30-09-2025 36,34083 27,17333 14,84 2,3
EGE DENIZI 09:10:15 30-09-2025 36,3122 27,0627 5,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:07:08 30-09-2025 39,155 28,21833 6,99 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:07:07 30-09-2025 39,1102 28,2443 17,2 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:51:14 30-09-2025 39,2323 28,0558 13,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:51:13 30-09-2025 39,23528 28,1275 4,1 2
Simav (Kütahya) 08:45:08 30-09-2025 39,24806 29,00333 10,09 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:45:08 30-09-2025 39,2308 28,9968 9,8 2,4
YUNANISTAN 08:40:28 30-09-2025 40,471 23,5887 14,5 1,7
Simav (Kütahya) 08:32:00 30-09-2025 39,13472 29,07917 6,86 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:31:58 30-09-2025 39,2448 29,019 5,2 1,3
ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) 08:23:40 30-09-2025 39,1198 27,8955 16,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:26 30-09-2025 39,13722 28,19389 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:18:25 30-09-2025 39,2085 28,1648 9,6 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 08:08:18 30-09-2025 39,2247 29,0357 6,4 2,4
Simav (Kütahya) 08:08:17 30-09-2025 39,22278 29,01806 10,73 2,5
Akdeniz 07:55:38 30-09-2025 34,68167 25,82556 6,09 3,6
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 07:55:38 30-09-2025 34,5818 25,3782 21,5 3,5
Simav (Kütahya) 07:36:45 30-09-2025 39,22333 28,915 7 0,9
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 07:36:44 30-09-2025 39,2545 28,8932 16,2 1
Simav (Kütahya) 07:27:50 30-09-2025 39,25361 28,98333 9,22 0,9
Simav (Kütahya) 07:26:53 30-09-2025 39,21611 29,02667 8,75 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:24:00 30-09-2025 39,25333 27,9975 5,16 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:22:01 30-09-2025 39,18583 28,29139 7,06 2,2
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 07:21:59 30-09-2025 39,1132 28,1175 6,8 2,2
Simav (Kütahya) 07:20:16 30-09-2025 39,21972 29,01556 9,72 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 07:20:16 30-09-2025 39,2247 29,0263 10 2
Simav (Kütahya) 07:17:13 30-09-2025 39,23361 29,00306 8,54 1,1
Simav (Kütahya) 07:16:29 30-09-2025 39,27667 28,91667 7,98 0,9
EGE DENIZI 07:13:50 30-09-2025 36,3053 27,069 4,6 2,9
Ege Denizi - [54.29 km] Datça (Muğla) 07:13:49 30-09-2025 36,30389 27,08222 7 2,9
Simav (Kütahya) 07:09:28 30-09-2025 39,23389 28,98778 10,79 3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:09:28 30-09-2025 39,236 29,0198 3,8 3,2
Simav (Kütahya) 07:08:58 30-09-2025 39,23472 29,00389 7,09 2,3
Van Gölü - [04.38 km] Tuşba (Van) 07:06:42 30-09-2025 38,77306 43,17806 6,98 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:01 30-09-2025 39,21528 28,1675 7,91 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:03:01 30-09-2025 39,2182 28,1683 7,9 2,4
Mudanya (Bursa) 07:01:32 30-09-2025 40,35222 28,88917 6,98 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:58:36 30-09-2025 39,175 28,23556 7 0,9
Simav (Kütahya) 06:53:00 30-09-2025 39,25806 28,91861 7 0,9
Hazar Gölü - [04.43 km] Merkez (Elazığ) 06:52:41 30-09-2025 38,50694 39,45667 7 1,1
Simav (Kütahya) 06:46:33 30-09-2025 39,25167 28,97611 7,05 0,8
Simav (Kütahya) 06:39:04 30-09-2025 39,21944 29,01611 10,87 2,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 06:39:04 30-09-2025 39,2147 29,0317 8,8 2,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 06:32:02 30-09-2025 37,29389 37,03583 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:26:08 30-09-2025 39,2392 28,9862 11,8 1
Simav (Kütahya) 06:26:07 30-09-2025 39,25583 28,9375 7 0,9
Simav (Kütahya) 06:24:33 30-09-2025 39,25083 29,00194 7,04 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:24:33 30-09-2025 39,256 28,9775 12,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:18:03 30-09-2025 39,25417 28,085 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:18:03 30-09-2025 39,2072 28,0885 8,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:09:59 30-09-2025 39,22556 28,02833 4,91 1,4
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:59 30-09-2025 39,2462 27,9597 5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:59:17 30-09-2025 39,1875 28,18722 7 0,9
Simav (Kütahya) 05:55:36 30-09-2025 39,2125 29,0275 8,7 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 05:55:36 30-09-2025 39,1828 29,029 6,2 1,3
Simav (Kütahya) 05:55:01 30-09-2025 39,18306 29,02139 12,71 1
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 05:55:01 30-09-2025 39,1907 28,9117 17,8 1,2
Simav (Kütahya) 05:47:21 30-09-2025 39,25222 28,96056 7,19 1,1
İmranlı (Sivas) 05:46:19 30-09-2025 39,64111 38,25917 6,97 1,3
Alaca (Çorum) 05:42:32 30-09-2025 40,30778 34,87722 14,3 1,1
Simav (Kütahya) 05:42:17 30-09-2025 39,24028 29,00944 7,76 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:42:17 30-09-2025 39,232 29,0218 10,6 2
Simav (Kütahya) 05:37:13 30-09-2025 39,23056 29,00083 9,68 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 05:37:12 30-09-2025 39,184 29,0137 1,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:34:44 30-09-2025 39,12889 28,14222 7,02 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:03 30-09-2025 39,1912 28,0592 7,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:29:02 30-09-2025 39,18889 28,09833 7,71 1,8
Simav (Kütahya) 05:27:21 30-09-2025 39,23639 29,00111 10,9 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:27:21 30-09-2025 39,2385 28,9947 6,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:36 30-09-2025 39,21083 28,18972 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:21:36 30-09-2025 39,1887 28,1497 8,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:15:16 30-09-2025 39,17722 28,12611 6,93 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:15:16 30-09-2025 39,1683 28,1008 11,4 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:06:08 30-09-2025 39,2265 28,016 8,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:07 30-09-2025 39,22833 28,10417 7 1,1
Simav (Kütahya) 04:59:19 30-09-2025 39,25361 28,98361 9,41 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:59:19 30-09-2025 39,2615 28,9755 4,2 1,9
Simav (Kütahya) 04:58:17 30-09-2025 39,23444 28,99083 6,26 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:58:17 30-09-2025 39,2265 29,0422 2,3 1,2
Simav (Kütahya) 04:57:11 30-09-2025 39,25389 28,98083 11,09 2,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:57:11 30-09-2025 39,258 28,9853 5,3 2,8
Simav (Kütahya) 04:39:54 30-09-2025 39,25556 28,99833 11,5 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 04:39:54 30-09-2025 39,264 28,9788 11,2 1,4
Sivrice (Elazığ) 04:38:13 30-09-2025 38,38833 39,11611 7 0,9
Simav (Kütahya) 04:38:04 30-09-2025 39,25806 28,97667 10,81 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:38:04 30-09-2025 39,258 28,9742 4,9 2,1
Simav (Kütahya) 04:36:15 30-09-2025 39,22083 29,01361 11,08 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:36:14 30-09-2025 39,2422 29,0065 15 1,5
Simav (Kütahya) 04:35:21 30-09-2025 39,24028 29,02472 7,23 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:35:20 30-09-2025 39,2347 29,04 5,3 1,4
Karadeniz - [06.11 km] Fındıklı (Rize) 04:31:25 30-09-2025 41,28389 41,06528 6,57 1,7
PAZAR ACIKLARI-RIZE (KARADENIZ) 04:31:25 30-09-2025 41,4152 40,9925 8,6 1,9
Simav (Kütahya) 04:21:01 30-09-2025 39,20167 29,01639 7 1
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 04:20:59 30-09-2025 39,2282 28,8925 5 1
Simav (Kütahya) 04:14:30 30-09-2025 39,23417 29,00861 12,12 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:14:30 30-09-2025 39,2283 29,0042 7,4 2,2
Simav (Kütahya) 04:07:37 30-09-2025 39,22556 29,01972 10,36 2,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 04:07:37 30-09-2025 39,2185 29,0168 7 3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:59:58 30-09-2025 39,1573 28,1872 9,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:59:57 30-09-2025 39,17667 28,195 6,99 1,4
Çavdarhisar (Kütahya) 03:52:54 30-09-2025 39,15611 29,5 11,32 1,2
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) 03:52:53 30-09-2025 39,1875 29,3852 8,4 1,4
Simav (Kütahya) 03:50:46 30-09-2025 39,26222 28,94222 7,07 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:50:46 30-09-2025 39,2418 28,9742 5,9 1,9
Simav (Kütahya) 03:45:26 30-09-2025 39,25417 28,95639 9,36 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:45:26 30-09-2025 39,2497 28,9655 5,2 2,5
Simav (Kütahya) 03:42:47 30-09-2025 39,2525 28,97389 5,07 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:42:47 30-09-2025 39,2343 28,9788 11 1,7
Kozan (Adana) 03:30:02 30-09-2025 37,53556 35,58639 7,15 2,5
GOKGOZ-KOZAN (ADANA) 03:30:01 30-09-2025 37,577 35,578 4,2 2,4
Simav (Kütahya) 03:24:28 30-09-2025 39,20222 28,98 12,53 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:16:33 30-09-2025 39,18944 28,21056 7 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:33 30-09-2025 39,183 28,2227 7,5 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:10:54 30-09-2025 39,2395 29,0037 9,7 1,9
Simav (Kütahya) 03:10:53 30-09-2025 39,255 28,96194 7 1,6
Simav (Kütahya) 03:06:43 30-09-2025 39,22278 29,00833 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:06:43 30-09-2025 39,2367 28,9997 10,4 1,4
Simav (Kütahya) 02:58:22 30-09-2025 39,19417 29,04083 8,4 1
Simav (Kütahya) 02:56:03 30-09-2025 39,23778 28,97 10,56 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:56:02 30-09-2025 39,2398 28,9798 18,9 1
Simav (Kütahya) 02:51:55 30-09-2025 39,25056 28,95389 9,08 1,2
Simav (Kütahya) 02:48:37 30-09-2025 39,21778 29,01389 7,02 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:48:36 30-09-2025 39,2188 29,056 4,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:59 30-09-2025 39,18583 28,20583 7 1,1
Simav (Kütahya) 02:41:54 30-09-2025 39,23472 29,0025 7,05 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:41:54 30-09-2025 39,2428 29,0222 5,4 1,5
Simav (Kütahya) 02:38:22 30-09-2025 39,22444 29,02583 7,57 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:38:21 30-09-2025 39,2278 29,0202 5,4 2
Bigadiç (Balıkesir) 02:33:56 30-09-2025 39,37472 28,01722 7 1,6
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 02:33:56 30-09-2025 39,3747 28,008 2,9 1,6
Simav (Kütahya) 02:30:09 30-09-2025 39,22583 29,01333 7,96 1,2
Simav (Kütahya) 02:21:19 30-09-2025 39,22528 29,01083 7,3 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:21:18 30-09-2025 39,2278 29,052 3,6 1,7
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 02:20:23 30-09-2025 39,227 29,0845 5 1,9
Simav (Kütahya) 02:20:22 30-09-2025 39,21306 29,01528 8,4 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 02:20:00 30-09-2025 37,78833 36,59583 7 2,1
KAYNAR (KAHRAMANMARAS) 02:20:00 30-09-2025 37,7642 36,561 5,4 2,1
Simav (Kütahya) 02:19:49 30-09-2025 39,22944 29,0075 7 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:19:49 30-09-2025 39,2312 29,0257 6,7 1,6
Simav (Kütahya) 02:13:21 30-09-2025 39,19083 29,02556 10,74 3,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:13:21 30-09-2025 39,2208 29,0562 5,3 3,3
Simav (Kütahya) 02:13:04 30-09-2025 39,24028 29,01 7,61 2,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:13:03 30-09-2025 39,2348 29,0157 5,4 3,3
Simav (Kütahya) 02:09:58 30-09-2025 39,21806 29,01472 7,04 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:09:58 30-09-2025 39,2315 29,0212 5,2 2,6
Simav (Kütahya) 02:06:28 30-09-2025 39,20278 29,02611 7,3 2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:06:27 30-09-2025 39,2107 29,022 5,4 1,9
Simav (Kütahya) 01:53:12 30-09-2025 39,24278 28,99556 7 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 01:53:12 30-09-2025 39,1942 29,02 1,3 1,5
Simav (Kütahya) 01:47:01 30-09-2025 39,23056 29,01361 9,92 2,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:47:00 30-09-2025 39,2437 29,0163 6,5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:42:41 30-09-2025 39,20889 28,16806 7 1,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 01:42:41 30-09-2025 39,1318 28,0773 24,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:21 30-09-2025 39,22333 28,15611 7 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:38:20 30-09-2025 39,185 28,1393 12,7 3
Sındırgı (Balıkesir) 01:36:38 30-09-2025 39,19083 28,18917 7 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:36:38 30-09-2025 39,1845 28,1735 8,9 3,2
Simav (Kütahya) 01:31:05 30-09-2025 39,23417 28,99583 6,83 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 01:31:04 30-09-2025 39,2217 29,0228 6,4 1,6
Simav (Kütahya) 01:25:10 30-09-2025 39,21917 28,98806 7 2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 01:25:10 30-09-2025 39,22 29,0183 8,4 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:12:53 30-09-2025 39,202 28,1917 7,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:12:52 30-09-2025 39,27667 28,18556 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:09:44 30-09-2025 39,22278 28,17611 7 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:09:43 30-09-2025 39,2135 28,168 9,7 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:00:27 30-09-2025 39,2165 28,9663 13,8 1,1
Simav (Kütahya) 00:58:54 30-09-2025 39,23806 28,97278 7 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 00:58:53 30-09-2025 39,2552 28,9555 10,2 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:39:45 30-09-2025 39,0928 28,276 13,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:39:44 30-09-2025 39,2025 28,23389 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:37 30-09-2025 39,1642 28,2002 16,5 1,2
Simav (Kütahya) 00:23:42 30-09-2025 39,20778 29,03361 7 2,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 00:23:42 30-09-2025 39,2245 29,0382 10,7 2,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 00:22:55 30-09-2025 39,217 29,0185 11 1,7
Kırkağaç (Manisa) 00:18:29 30-09-2025 39,23167 27,96667 7 1,9
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 00:18:29 30-09-2025 39,207 27,926 7,7 1,9
Simav (Kütahya) 00:09:41 30-09-2025 39,195 29,00278 7 1,3
Simav (Kütahya) 00:05:12 30-09-2025 39,23028 28,96333 7 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 00:05:11 30-09-2025 39,2575 29,0282 13,6 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 00:03:51 30-09-2025 39,2692 29,0807 5 1,3
Simav (Kütahya) 00:03:03 30-09-2025 39,22306 29,03917 7,51 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 00:03:02 30-09-2025 39,2082 28,9893 16,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:29 30-09-2025 39,16806 28,15194 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:01:28 30-09-2025 39,1805 28,1187 5,3 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 23:59:56 29-09-2025 39,2202 29,0458 9,5 1,3
Simav (Kütahya) 23:55:56 29-09-2025 39,22722 29,01056 11,6 2,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:55:56 29-09-2025 39,2352 29,0132 11,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:20 29-09-2025 39,21722 28,09028 7 1,4
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:52:19 29-09-2025 39,2347 28,0178 5,4 1,8
Gölbaşı (Adıyaman) 23:42:39 29-09-2025 37,82667 37,82528 8,87 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:39:52 29-09-2025 39,20917 28,00667 6,92 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 23:39:23 29-09-2025 37,30833 36,96417 7,62 1,7
Simav (Kütahya) 23:23:15 29-09-2025 39,24333 28,99361 9,88 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:23:14 29-09-2025 39,2155 28,976 10,4 1,3
Akçadağ (Malatya) 23:17:12 29-09-2025 38,29306 37,825 9,78 1,4
Simav (Kütahya) 23:04:51 29-09-2025 39,23528 29,01806 7,39 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:04:51 29-09-2025 39,2257 29,026 9,5 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 22:53:18 29-09-2025 39,2052 29,0378 1,5 1,5
Simav (Kütahya) 22:52:49 29-09-2025 39,23 29,00833 8,77 1
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 22:52:48 29-09-2025 39,1522 28,9513 20,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:48:49 29-09-2025 39,18861 28,20667 7 2,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:49 29-09-2025 39,1772 28,191 10 3
Merkez (Bolu) 22:30:19 29-09-2025 40,85556 31,77167 7,09 1,3
TETEMECELE (BOLU) 22:30:19 29-09-2025 40,835 31,727 11,9 1,7
Simav (Kütahya) 22:24:39 29-09-2025 39,24417 28,97417 12,7 1
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 22:24:32 29-09-2025 38,4125 44,3445 5 3
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [12.44 km] Başkale (Van) 22:24:29 29-09-2025 38,39806 44,55444 7,21 2,9
Simav (Kütahya) 22:18:47 29-09-2025 39,22361 28,96889 11,81 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 22:18:47 29-09-2025 39,2068 28,9683 14,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:07:18 29-09-2025 39,16222 28,25167 7,07 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:07:17 29-09-2025 39,168 28,0757 14,7 1,3
Simav (Kütahya) 21:55:15 29-09-2025 39,21528 29,0275 9,8 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 21:55:14 29-09-2025 39,2065 28,9972 12 1,5
Sivrice (Elazığ) 21:54:48 29-09-2025 38,42 39,13167 7,07 0,9
Simav (Kütahya) 21:51:30 29-09-2025 39,21056 29,00944 10,56 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:25 29-09-2025 39,225 28,12889 7 1,2
SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:23 29-09-2025 39,1747 28,417 23,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:07 29-09-2025 39,12444 28,39222 7 1,7
Simav (Kütahya) 21:46:07 29-09-2025 39,23417 28,98694 7,16 1,9
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 21:46:06 29-09-2025 39,2153 28,9345 15,8 2,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 21:43:04 29-09-2025 39,1905 28,9822 4 1,3
Simav (Kütahya) 21:40:48 29-09-2025 39,23472 29,0075 8,83 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:40:48 29-09-2025 39,2253 29,0005 12,6 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 21:36:35 29-09-2025 39,2192 29,031 4 1,5
Simav (Kütahya) 21:36:34 29-09-2025 39,21194 29,03806 7,19 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 21:34:56 29-09-2025 39,208 29,007 5,4 2,5
Simav (Kütahya) 21:34:55 29-09-2025 39,22667 28,98583 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:31:36 29-09-2025 39,20111 28,24194 7,17 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:48 29-09-2025 39,22111 28,11861 7 1,3
Simav (Kütahya) 21:20:04 29-09-2025 39,24167 28,97528 7,22 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:12:30 29-09-2025 39,21694 28,16111 4,59 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:09:36 29-09-2025 39,18639 28,15639 7 1
EGE DENIZI 21:09:22 29-09-2025 38,5877 25,545 12,8 2,4
Sarayköy (Denizli) 21:03:56 29-09-2025 37,93111 28,8175 8,95 1,6
BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) 21:03:55 29-09-2025 37,8853 28,7162 1,2 1,7
Simav (Kütahya) 21:01:26 29-09-2025 39,2025 28,9875 7 1,2
Simav (Kütahya) 20:56:08 29-09-2025 39,21389 29,01944 6,5 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:56:07 29-09-2025 39,2308 28,9853 15,2 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 20:46:30 29-09-2025 39,2055 29,0253 5,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:45:51 29-09-2025 39,16583 28,20889 7 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:45:50 29-09-2025 39,1842 28,2343 9,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:35:46 29-09-2025 39,23694 28,17111 7 1,3
KARADENIZ 20:27:01 29-09-2025 41,967 29,9468 12,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:17:08 29-09-2025 39,25611 28,13611 7 1,3
Simav (Kütahya) 20:09:38 29-09-2025 39,205 29,02556 10,2 2,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:09:38 29-09-2025 39,2248 28,9982 5,4 3,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:04:45 29-09-2025 39,2332 29,0103 10,1 1,6
Simav (Kütahya) 20:03:40 29-09-2025 39,24583 28,97333 7,01 0,9
Simav (Kütahya) 19:46:43 29-09-2025 39,21028 28,97111 10,72 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 19:46:43 29-09-2025 39,2142 28,9945 13 1,4
Simav (Kütahya) 19:45:23 29-09-2025 39,21472 28,95556 6,96 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 19:45:22 29-09-2025 39,2518 28,9293 12,9 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:36:01 29-09-2025 39,2418 28,9598 13,7 1,7
ESMETAS-SOLHAN (BINGOL) 19:28:00 29-09-2025 38,8747 41,0797 9,7 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 19:20:29 29-09-2025 39,203 29,0135 4,9 2
Simav (Kütahya) 19:20:28 29-09-2025 39,20222 29,01722 10,18 2
KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 19:17:52 29-09-2025 39,1398 29,0472 5 1,2
Simav (Kütahya) 19:17:50 29-09-2025 39,24694 28,97972 9,72 1,3
Simav (Kütahya) 19:17:14 29-09-2025 39,18194 29,01889 7 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 19:17:13 29-09-2025 39,2288 29,0243 10,9 1,9
Simav (Kütahya) 19:10:51 29-09-2025 39,18306 28,99306 10,85 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 19:10:50 29-09-2025 39,2217 29,0068 10,2 2
Simav (Kütahya) 19:05:40 29-09-2025 39,21333 29,03694 6,98 1,4
AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) 19:05:39 29-09-2025 39,1817 28,8805 2,7 1,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:28:05 30-09-2025 39,1967 28,1667 13,4 2,4
Simav (Kütahya) 18:06:24 30-09-2025 39,24139 28,98472 12,78 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:06:24 30-09-2025 39,2323 28,9963 12,2 2,6
Doğanşehir (Malatya) 18:01:55 30-09-2025 37,95833 38,07639 9,6 3,2
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:01:55 30-09-2025 37,9737 38,1038 5 3,2
Göksun (Kahramanmaraş) 17:45:16 30-09-2025 38,06611 36,7625 6,98 2,3
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:45:16 30-09-2025 38,0693 36,7622 5,6 1,9
Simav (Kütahya) 17:26:35 30-09-2025 39,22889 29,00306 11,2 1,8
Simav (Kütahya) 17:21:49 30-09-2025 39,2725 28,86722 7,04 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:30 30-09-2025 39,18083 28,19222 8,07 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:18:30 30-09-2025 39,1843 28,169 11,7 2,8
Simav (Kütahya) 17:10:52 30-09-2025 39,27639 28,9 8,6 1,6
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:10:51 30-09-2025 39,2487 28,8868 8 1,9
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 17:09:00 30-09-2025 39,1597 28,9307 8,2 1,1
Simav (Kütahya) 17:05:51 30-09-2025 39,24389 28,99278 9,42 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 17:05:51 30-09-2025 39,25 29,0332 11 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 16:50:51 30-09-2025 37,30694 37,04056 14,39 1,7
Simav (Kütahya) 16:36:48 30-09-2025 39,22111 29,02028 11,97 1,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 16:36:48 30-09-2025 39,2295 29,0293 5,4 1,8
Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:30:48 30-09-2025 39,5425 25,93333 9,3 2
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 16:30:48 30-09-2025 39,5228 25,9323 13,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:17 30-09-2025 39,17028 28,18361 4,64 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:24:17 30-09-2025 39,1657 28,111 5,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:09:19 30-09-2025 39,24583 28,02222 7 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:09:19 30-09-2025 39,241 28,0423 9,6 1,7
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 16:05:59 30-09-2025 39,243 27,9797 3,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:05:58 30-09-2025 39,24889 28,03639 6,95 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:41:39 30-09-2025 39,144 28,1445 9,6 1,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 15:35:45 30-09-2025 39,2727 28,9117 5,3 2,2
Simav (Kütahya) 15:35:44 30-09-2025 39,27667 28,92611 15,97 1,9
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:32:56 30-09-2025 39,2493 28,1257 14,3 1,6
Simav (Kütahya) 15:15:39 30-09-2025 39,22194 29,01389 11,44 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:15:39 30-09-2025 39,2353 29,0002 11,5 1,4
Simav (Kütahya) 15:01:05 30-09-2025 39,23861 28,97333 9,01 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:01:04 30-09-2025 39,2408 29,0115 10,9 1,8
Ege Denizi - [42.76 km] Datça (Muğla) 14:58:03 30-09-2025 36,40306 27,13472 8,53 2,1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 14:49:03 30-09-2025 34,6467 24,7157 14,2 2,4
Simav (Kütahya) 14:47:07 30-09-2025 39,27111 28,95222 8,89 1,5
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 14:47:07 30-09-2025 39,2587 28,9363 11,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:42:31 30-09-2025 39,17028 28,19972 4,75 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:42:30 30-09-2025 39,1848 28,2893 10,1 1,6
Etimesgut (Ankara) 14:24:36 30-09-2025 39,8875 32,645 7 1,2
Simav (Kütahya) 14:18:26 30-09-2025 39,23944 28,97194 9,93 2,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:18:26 30-09-2025 39,218 29,0128 13,2 2,4
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 14:06:03 30-09-2025 39,0693 28,088 26,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:06:02 30-09-2025 39,20667 28,16528 4,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:39:22 30-09-2025 39,16694 28,15917 7,03 1,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 13:39:21 30-09-2025 39,1335 28,0328 13,9 1,3
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 13:33:49 30-09-2025 36,1255 33,5505 0 1
Ege Denizi - [50.10 km] Datça (Muğla) 13:28:41 30-09-2025 36,30222 27,17028 7,24 1,4
EGE DENIZI 13:28:41 30-09-2025 36,2618 27,1398 3,5 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:27:38 30-09-2025 39,2205 28,9803 11,1 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 13:25:15 30-09-2025 39,1857 29,0327 5 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:15:37 30-09-2025 39,1977 29,0255 2,4 1,1
Simav (Kütahya) 13:14:45 30-09-2025 39,24111 28,99028 8,71 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:14:45 30-09-2025 39,2378 28,9708 7 2,1
Gönen (Balıkesir) 13:10:34 30-09-2025 40,24611 27,72556 7,54 1,4
HIDIRKOY-BANDIRMA (BALIKESIR) 13:10:34 30-09-2025 40,2872 27,7737 11,2 1,3
CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) 13:06:18 30-09-2025 39,3537 29,294 0 1,5
Emet (Kütahya) 13:06:16 30-09-2025 39,37528 29,28528 5,59 1,5
Battalgazi (Malatya) 12:59:26 30-09-2025 38,24694 38,47639 15,32 3,1
BEYDAGI (MALATYA) 12:59:26 30-09-2025 38,257 38,4762 6,3 3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 12:55:04 30-09-2025 39,188 28,9865 11,7 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:52:57 30-09-2025 39,2282 29,0048 4,6 3,7
Simav (Kütahya) 12:52:56 30-09-2025 39,22556 29,00472 13,6 3,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:44:57 30-09-2025 39,2295 28,9733 9,1 2
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:34:25 30-09-2025 39,5157 28,1022 15,2 1,5
Simav (Kütahya) 12:31:35 30-09-2025 39,24917 28,99139 5,7 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:31:34 30-09-2025 39,2428 28,9815 12,5 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 12:28:09 30-09-2025 39,2152 29,0585 5,2 1,1
Simav (Kütahya) 12:28:08 30-09-2025 39,24889 29,00722 11,46 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:19 30-09-2025 39,19278 28,24194 16,16 3,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:03:19 30-09-2025 39,1853 28,2342 7,6 3,9
Simav (Kütahya) 11:55:31 30-09-2025 39,22361 29,00111 13,73 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 11:55:31 30-09-2025 39,2067 29,0008 5 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:44:20 30-09-2025 39,2433 29,0262 10,4 1,4
Simav (Kütahya) 11:44:18 30-09-2025 39,25528 28,99194 13,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:39:08 30-09-2025 39,17 28,20639 12,7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:39:08 30-09-2025 39,1652 28,1897 9,5 1,8
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 11:37:33 30-09-2025 39,2255 28,8928 9 1,7
Simav (Kütahya) 11:37:32 30-09-2025 39,23944 28,915 12,7 1,5
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 11:31:56 30-09-2025 39,175 28,9872 1,1 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 11:23:13 30-09-2025 39,2127 29,0078 11,8 1,6
Simav (Kütahya) 11:23:12 30-09-2025 39,22389 28,99611 11,93 1,4
Simav (Kütahya) 11:06:24 30-09-2025 39,22028 29 10,05 1,3
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 11:06:24 30-09-2025 39,1657 29,0058 4,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:03 30-09-2025 39,185 28,16806 7,8 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:01:03 30-09-2025 39,1737 28,153 12 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:55:34 30-09-2025 39,19417 28,17028 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:55:34 30-09-2025 39,1927 28,2017 11,8 2
Simav (Kütahya) 10:53:22 30-09-2025 39,21222 29,02889 9,48 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:53:22 30-09-2025 39,2018 29,026 2,3 1,5
Emet (Kütahya) 10:48:42 30-09-2025 39,25861 29,0575 7 1,6
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 10:48:38 30-09-2025 39,1813 29,0465 4,9 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:42:39 30-09-2025 39,2212 29,0367 6,2 2,6
Simav (Kütahya) 10:42:38 30-09-2025 39,21944 29,00917 11,81 2,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:36:18 30-09-2025 39,105 28,2512 11,9 1,6
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 10:31:10 30-09-2025 39,1917 28,9457 17,6 2,1
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 10:30:19 30-09-2025 39,2143 28,933 8 2,4
SAMAT-SIMAV (KUTAHYA) 10:17:06 30-09-2025 39,0408 29,026 5 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:13:41 30-09-2025 39,2427 28,9933 11 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:00:47 30-09-2025 39,1992 29,013 15,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:00:02 30-09-2025 39,15389 28,19306 7,07 0,9
Merkez (Kırşehir) 09:51:31 30-09-2025 39,14806 34,14194 8,27 0,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:39:11 30-09-2025 39,16278 28,17 7,05 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:39:11 30-09-2025 39,147 28,1548 9,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:53 30-09-2025 39,12278 28,24417 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:13:29 30-09-2025 39,12 28,19139 7,21 0,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:13:28 30-09-2025 39,1532 28,2488 5,3 1,2
Ege Denizi - [46.27 km] Datça (Muğla) 09:10:16 30-09-2025 36,34083 27,17333 14,84 2,3
EGE DENIZI 09:10:15 30-09-2025 36,3122 27,0627 5,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:07:08 30-09-2025 39,155 28,21833 6,99 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:07:07 30-09-2025 39,1102 28,2443 17,2 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:51:14 30-09-2025 39,2323 28,0558 13,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:51:13 30-09-2025 39,23528 28,1275 4,1 2
Simav (Kütahya) 08:45:08 30-09-2025 39,24806 29,00333 10,09 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:45:08 30-09-2025 39,2308 28,9968 9,8 2,4
YUNANISTAN 08:40:28 30-09-2025 40,471 23,5887 14,5 1,7
Simav (Kütahya) 08:32:00 30-09-2025 39,13472 29,07917 6,86 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:31:58 30-09-2025 39,2448 29,019 5,2 1,3
ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) 08:23:40 30-09-2025 39,1198 27,8955 16,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:26 30-09-2025 39,13722 28,19389 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:18:25 30-09-2025 39,2085 28,1648 9,6 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 08:08:18 30-09-2025 39,2247 29,0357 6,4 2,4
Simav (Kütahya) 08:08:17 30-09-2025 39,22278 29,01806 10,73 2,5
Akdeniz 07:55:38 30-09-2025 34,68167 25,82556 6,09 3,6
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 07:55:38 30-09-2025 34,5818 25,3782 21,5 3,5
Simav (Kütahya) 07:36:45 30-09-2025 39,22333 28,915 7 0,9
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 07:36:44 30-09-2025 39,2545 28,8932 16,2 1
Simav (Kütahya) 07:27:50 30-09-2025 39,25361 28,98333 9,22 0,9
Simav (Kütahya) 07:26:53 30-09-2025 39,21611 29,02667 8,75 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:24:00 30-09-2025 39,25333 27,9975 5,16 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:22:01 30-09-2025 39,18583 28,29139 7,06 2,2
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 07:21:59 30-09-2025 39,1132 28,1175 6,8 2,2
Simav (Kütahya) 07:20:16 30-09-2025 39,21972 29,01556 9,72 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 07:20:16 30-09-2025 39,2247 29,0263 10 2
Simav (Kütahya) 07:17:13 30-09-2025 39,23361 29,00306 8,54 1,1
Simav (Kütahya) 07:16:29 30-09-2025 39,27667 28,91667 7,98 0,9
EGE DENIZI 07:13:50 30-09-2025 36,3053 27,069 4,6 2,9
Ege Denizi - [54.29 km] Datça (Muğla) 07:13:49 30-09-2025 36,30389 27,08222 7 2,9
Simav (Kütahya) 07:09:28 30-09-2025 39,23389 28,98778 10,79 3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:09:28 30-09-2025 39,236 29,0198 3,8 3,2
Simav (Kütahya) 07:08:58 30-09-2025 39,23472 29,00389 7,09 2,3
Van Gölü - [04.38 km] Tuşba (Van) 07:06:42 30-09-2025 38,77306 43,17806 6,98 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:01 30-09-2025 39,21528 28,1675 7,91 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:03:01 30-09-2025 39,2182 28,1683 7,9 2,4
Mudanya (Bursa) 07:01:32 30-09-2025 40,35222 28,88917 6,98 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:58:36 30-09-2025 39,175 28,23556 7 0,9
Simav (Kütahya) 06:53:00 30-09-2025 39,25806 28,91861 7 0,9
Hazar Gölü - [04.43 km] Merkez (Elazığ) 06:52:41 30-09-2025 38,50694 39,45667 7 1,1
Simav (Kütahya) 06:46:33 30-09-2025 39,25167 28,97611 7,05 0,8
Simav (Kütahya) 06:39:04 30-09-2025 39,21944 29,01611 10,87 2,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 06:39:04 30-09-2025 39,2147 29,0317 8,8 2,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 06:32:02 30-09-2025 37,29389 37,03583 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:26:08 30-09-2025 39,2392 28,9862 11,8 1
Simav (Kütahya) 06:26:07 30-09-2025 39,25583 28,9375 7 0,9
Simav (Kütahya) 06:24:33 30-09-2025 39,25083 29,00194 7,04 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:24:33 30-09-2025 39,256 28,9775 12,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:18:03 30-09-2025 39,25417 28,085 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:18:03 30-09-2025 39,2072 28,0885 8,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:09:59 30-09-2025 39,22556 28,02833 4,91 1,4
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:59 30-09-2025 39,2462 27,9597 5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:59:17 30-09-2025 39,1875 28,18722 7 0,9
Simav (Kütahya) 05:55:36 30-09-2025 39,2125 29,0275 8,7 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 05:55:36 30-09-2025 39,1828 29,029 6,2 1,3
Simav (Kütahya) 05:55:01 30-09-2025 39,18306 29,02139 12,71 1
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 05:55:01 30-09-2025 39,1907 28,9117 17,8 1,2
Simav (Kütahya) 05:47:21 30-09-2025 39,25222 28,96056 7,19 1,1
İmranlı (Sivas) 05:46:19 30-09-2025 39,64111 38,25917 6,97 1,3
Alaca (Çorum) 05:42:32 30-09-2025 40,30778 34,87722 14,3 1,1
Simav (Kütahya) 05:42:17 30-09-2025 39,24028 29,00944 7,76 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:42:17 30-09-2025 39,232 29,0218 10,6 2
Simav (Kütahya) 05:37:13 30-09-2025 39,23056 29,00083 9,68 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 05:37:12 30-09-2025 39,184 29,0137 1,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:34:44 30-09-2025 39,12889 28,14222 7,02 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:03 30-09-2025 39,1912 28,0592 7,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:29:02 30-09-2025 39,18889 28,09833 7,71 1,8
Simav (Kütahya) 05:27:21 30-09-2025 39,23639 29,00111 10,9 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:27:21 30-09-2025 39,2385 28,9947 6,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:36 30-09-2025 39,21083 28,18972 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:21:36 30-09-2025 39,1887 28,1497 8,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:15:16 30-09-2025 39,17722 28,12611 6,93 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:15:16 30-09-2025 39,1683 28,1008 11,4 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:06:08 30-09-2025 39,2265 28,016 8,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:07 30-09-2025 39,22833 28,10417 7 1,1
Simav (Kütahya) 04:59:19 30-09-2025 39,25361 28,98361 9,41 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:59:19 30-09-2025 39,2615 28,9755 4,2 1,9
Simav (Kütahya) 04:58:17 30-09-2025 39,23444 28,99083 6,26 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:58:17 30-09-2025 39,2265 29,0422 2,3 1,2
Simav (Kütahya) 04:57:11 30-09-2025 39,25389 28,98083 11,09 2,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:57:11 30-09-2025 39,258 28,9853 5,3 2,8
Simav (Kütahya) 04:39:54 30-09-2025 39,25556 28,99833 11,5 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 04:39:54 30-09-2025 39,264 28,9788 11,2 1,4
Sivrice (Elazığ) 04:38:13 30-09-2025 38,38833 39,11611 7 0,9
Simav (Kütahya) 04:38:04 30-09-2025 39,25806 28,97667 10,81 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:38:04 30-09-2025 39,258 28,9742 4,9 2,1
Simav (Kütahya) 04:36:15 30-09-2025 39,22083 29,01361 11,08 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:36:14 30-09-2025 39,2422 29,0065 15 1,5
Simav (Kütahya) 04:35:21 30-09-2025 39,24028 29,02472 7,23 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:35:20 30-09-2025 39,2347 29,04 5,3 1,4
Karadeniz - [06.11 km] Fındıklı (Rize) 04:31:25 30-09-2025 41,28389 41,06528 6,57 1,7
PAZAR ACIKLARI-RIZE (KARADENIZ) 04:31:25 30-09-2025 41,4152 40,9925 8,6 1,9
Simav (Kütahya) 04:21:01 30-09-2025 39,20167 29,01639 7 1
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 04:20:59 30-09-2025 39,2282 28,8925 5 1
Simav (Kütahya) 04:14:30 30-09-2025 39,23417 29,00861 12,12 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:14:30 30-09-2025 39,2283 29,0042 7,4 2,2
Simav (Kütahya) 04:07:37 30-09-2025 39,22556 29,01972 10,36 2,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 04:07:37 30-09-2025 39,2185 29,0168 7 3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:59:58 30-09-2025 39,1573 28,1872 9,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:59:57 30-09-2025 39,17667 28,195 6,99 1,4
Çavdarhisar (Kütahya) 03:52:54 30-09-2025 39,15611 29,5 11,32 1,2
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) 03:52:53 30-09-2025 39,1875 29,3852 8,4 1,4
Simav (Kütahya) 03:50:46 30-09-2025 39,26222 28,94222 7,07 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:50:46 30-09-2025 39,2418 28,9742 5,9 1,9
Simav (Kütahya) 03:45:26 30-09-2025 39,25417 28,95639 9,36 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:45:26 30-09-2025 39,2497 28,9655 5,2 2,5
Simav (Kütahya) 03:42:47 30-09-2025 39,2525 28,97389 5,07 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:42:47 30-09-2025 39,2343 28,9788 11 1,7
Kozan (Adana) 03:30:02 30-09-2025 37,53556 35,58639 7,15 2,5
GOKGOZ-KOZAN (ADANA) 03:30:01 30-09-2025 37,577 35,578 4,2 2,4
Simav (Kütahya) 03:24:28 30-09-2025 39,20222 28,98 12,53 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:16:33 30-09-2025 39,18944 28,21056 7 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:33 30-09-2025 39,183 28,2227 7,5 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:10:54 30-09-2025 39,2395 29,0037 9,7 1,9
Simav (Kütahya) 03:10:53 30-09-2025 39,255 28,96194 7 1,6
Simav (Kütahya) 03:06:43 30-09-2025 39,22278 29,00833 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:06:43 30-09-2025 39,2367 28,9997 10,4 1,4
Simav (Kütahya) 02:58:22 30-09-2025 39,19417 29,04083 8,4 1
Simav (Kütahya) 02:56:03 30-09-2025 39,23778 28,97 10,56 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:56:02 30-09-2025 39,2398 28,9798 18,9 1
Simav (Kütahya) 02:51:55 30-09-2025 39,25056 28,95389 9,08 1,2
Simav (Kütahya) 02:48:37 30-09-2025 39,21778 29,01389 7,02 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:48:36 30-09-2025 39,2188 29,056 4,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:59 30-09-2025 39,18583 28,20583 7 1,1
Simav (Kütahya) 02:41:54 30-09-2025 39,23472 29,0025 7,05 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:41:54 30-09-2025 39,2428 29,0222 5,4 1,5
Simav (Kütahya) 02:38:22 30-09-2025 39,22444 29,02583 7,57 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:38:21 30-09-2025 39,2278 29,0202 5,4 2
Bigadiç (Balıkesir) 02:33:56 30-09-2025 39,37472 28,01722 7 1,6
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 02:33:56 30-09-2025 39,3747 28,008 2,9 1,6
Simav (Kütahya) 02:30:09 30-09-2025 39,22583 29,01333 7,96 1,2
Simav (Kütahya) 02:21:19 30-09-2025 39,22528 29,01083 7,3 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:21:18 30-09-2025 39,2278 29,052 3,6 1,7
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 02:20:23 30-09-2025 39,227 29,0845 5 1,9
Simav (Kütahya) 02:20:22 30-09-2025 39,21306 29,01528 8,4 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 02:20:00 30-09-2025 37,78833 36,59583 7 2,1
KAYNAR (KAHRAMANMARAS) 02:20:00 30-09-2025 37,7642 36,561 5,4 2,1
Simav (Kütahya) 02:19:49 30-09-2025 39,22944 29,0075 7 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:19:49 30-09-2025 39,2312 29,0257 6,7 1,6
Simav (Kütahya) 02:13:21 30-09-2025 39,19083 29,02556 10,74 3,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:13:21 30-09-2025 39,2208 29,0562 5,3 3,3
Simav (Kütahya) 02:13:04 30-09-2025 39,24028 29,01 7,61 2,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:13:03 30-09-2025 39,2348 29,0157 5,4 3,3
Simav (Kütahya) 02:09:58 30-09-2025 39,21806 29,01472 7,04 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:09:58 30-09-2025 39,2315 29,0212 5,2 2,6
Simav (Kütahya) 02:06:28 30-09-2025 39,20278 29,02611 7,3 2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:06:27 30-09-2025 39,2107 29,022 5,4 1,9
Simav (Kütahya) 01:53:12 30-09-2025 39,24278 28,99556 7 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 01:53:12 30-09-2025 39,1942 29,02 1,3 1,5
Simav (Kütahya) 01:47:01 30-09-2025 39,23056 29,01361 9,92 2,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:47:00 30-09-2025 39,2437 29,0163 6,5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:42:41 30-09-2025 39,20889 28,16806 7 1,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 01:42:41 30-09-2025 39,1318 28,0773 24,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:21 30-09-2025 39,22333 28,15611 7 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:38:20 30-09-2025 39,185 28,1393 12,7 3
Sındırgı (Balıkesir) 01:36:38 30-09-2025 39,19083 28,18917 7 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:36:38 30-09-2025 39,1845 28,1735 8,9 3,2
Simav (Kütahya) 01:31:05 30-09-2025 39,23417 28,99583 6,83 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 01:31:04 30-09-2025 39,2217 29,0228 6,4 1,6
Simav (Kütahya) 01:25:10 30-09-2025 39,21917 28,98806 7 2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 01:25:10 30-09-2025 39,22 29,0183 8,4 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:12:53 30-09-2025 39,202 28,1917 7,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:12:52 30-09-2025 39,27667 28,18556 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:09:44 30-09-2025 39,22278 28,17611 7 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:09:43 30-09-2025 39,2135 28,168 9,7 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:00:27 30-09-2025 39,2165 28,9663 13,8 1,1
Simav (Kütahya) 00:58:54 30-09-2025 39,23806 28,97278 7 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 00:58:53 30-09-2025 39,2552 28,9555 10,2 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:39:45 30-09-2025 39,0928 28,276 13,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:39:44 30-09-2025 39,2025 28,23389 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:37 30-09-2025 39,1642 28,2002 16,5 1,2
Simav (Kütahya) 00:23:42 30-09-2025 39,20778 29,03361 7 2,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 00:23:42 30-09-2025 39,2245 29,0382 10,7 2,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 00:22:55 30-09-2025 39,217 29,0185 11 1,7
Kırkağaç (Manisa) 00:18:29 30-09-2025 39,23167 27,96667 7 1,9
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 00:18:29 30-09-2025 39,207 27,926 7,7 1,9
Simav (Kütahya) 00:09:41 30-09-2025 39,195 29,00278 7 1,3
Simav (Kütahya) 00:05:12 30-09-2025 39,23028 28,96333 7 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 00:05:11 30-09-2025 39,2575 29,0282 13,6 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 00:03:51 30-09-2025 39,2692 29,0807 5 1,3
Simav (Kütahya) 00:03:03 30-09-2025 39,22306 29,03917 7,51 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 00:03:02 30-09-2025 39,2082 28,9893 16,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:29 30-09-2025 39,16806 28,15194 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:01:28 30-09-2025 39,1805 28,1187 5,3 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 23:59:56 29-09-2025 39,2202 29,0458 9,5 1,3
Simav (Kütahya) 23:55:56 29-09-2025 39,22722 29,01056 11,6 2,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:55:56 29-09-2025 39,2352 29,0132 11,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:20 29-09-2025 39,21722 28,09028 7 1,4
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:52:19 29-09-2025 39,2347 28,0178 5,4 1,8
Gölbaşı (Adıyaman) 23:42:39 29-09-2025 37,82667 37,82528 8,87 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:39:52 29-09-2025 39,20917 28,00667 6,92 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 23:39:23 29-09-2025 37,30833 36,96417 7,62 1,7
Simav (Kütahya) 23:23:15 29-09-2025 39,24333 28,99361 9,88 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:23:14 29-09-2025 39,2155 28,976 10,4 1,3
Akçadağ (Malatya) 23:17:12 29-09-2025 38,29306 37,825 9,78 1,4
Simav (Kütahya) 23:04:51 29-09-2025 39,23528 29,01806 7,39 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:04:51 29-09-2025 39,2257 29,026 9,5 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 22:53:18 29-09-2025 39,2052 29,0378 1,5 1,5
Simav (Kütahya) 22:52:49 29-09-2025 39,23 29,00833 8,77 1
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 22:52:48 29-09-2025 39,1522 28,9513 20,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:48:49 29-09-2025 39,18861 28,20667 7 2,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:49 29-09-2025 39,1772 28,191 10 3
Merkez (Bolu) 22:30:19 29-09-2025 40,85556 31,77167 7,09 1,3
TETEMECELE (BOLU) 22:30:19 29-09-2025 40,835 31,727 11,9 1,7
Simav (Kütahya) 22:24:39 29-09-2025 39,24417 28,97417 12,7 1
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 22:24:32 29-09-2025 38,4125 44,3445 5 3
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [12.44 km] Başkale (Van) 22:24:29 29-09-2025 38,39806 44,55444 7,21 2,9
Simav (Kütahya) 22:18:47 29-09-2025 39,22361 28,96889 11,81 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 22:18:47 29-09-2025 39,2068 28,9683 14,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:07:18 29-09-2025 39,16222 28,25167 7,07 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:07:17 29-09-2025 39,168 28,0757 14,7 1,3
Simav (Kütahya) 21:55:15 29-09-2025 39,21528 29,0275 9,8 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 21:55:14 29-09-2025 39,2065 28,9972 12 1,5
Sivrice (Elazığ) 21:54:48 29-09-2025 38,42 39,13167 7,07 0,9
Simav (Kütahya) 21:51:30 29-09-2025 39,21056 29,00944 10,56 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:25 29-09-2025 39,225 28,12889 7 1,2
SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:23 29-09-2025 39,1747 28,417 23,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:07 29-09-2025 39,12444 28,39222 7 1,7
Simav (Kütahya) 21:46:07 29-09-2025 39,23417 28,98694 7,16 1,9
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 21:46:06 29-09-2025 39,2153 28,9345 15,8 2,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 21:43:04 29-09-2025 39,1905 28,9822 4 1,3
Simav (Kütahya) 21:40:48 29-09-2025 39,23472 29,0075 8,83 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:40:48 29-09-2025 39,2253 29,0005 12,6 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 21:36:35 29-09-2025 39,2192 29,031 4 1,5
Simav (Kütahya) 21:36:34 29-09-2025 39,21194 29,03806 7,19 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 21:34:56 29-09-2025 39,208 29,007 5,4 2,5
Simav (Kütahya) 21:34:55 29-09-2025 39,22667 28,98583 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:31:36 29-09-2025 39,20111 28,24194 7,17 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:48 29-09-2025 39,22111 28,11861 7 1,3
Simav (Kütahya) 21:20:04 29-09-2025 39,24167 28,97528 7,22 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:12:30 29-09-2025 39,21694 28,16111 4,59 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:09:36 29-09-2025 39,18639 28,15639 7 1
EGE DENIZI 21:09:22 29-09-2025 38,5877 25,545 12,8 2,4
Sarayköy (Denizli) 21:03:56 29-09-2025 37,93111 28,8175 8,95 1,6
BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) 21:03:55 29-09-2025 37,8853 28,7162 1,2 1,7
Simav (Kütahya) 21:01:26 29-09-2025 39,2025 28,9875 7 1,2
Simav (Kütahya) 20:56:08 29-09-2025 39,21389 29,01944 6,5 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:56:07 29-09-2025 39,2308 28,9853 15,2 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 20:46:30 29-09-2025 39,2055 29,0253 5,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:45:51 29-09-2025 39,16583 28,20889 7 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:45:50 29-09-2025 39,1842 28,2343 9,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:35:46 29-09-2025 39,23694 28,17111 7 1,3
KARADENIZ 20:27:01 29-09-2025 41,967 29,9468 12,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:17:08 29-09-2025 39,25611 28,13611 7 1,3
Simav (Kütahya) 20:09:38 29-09-2025 39,205 29,02556 10,2 2,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:09:38 29-09-2025 39,2248 28,9982 5,4 3,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:04:45 29-09-2025 39,2332 29,0103 10,1 1,6
Simav (Kütahya) 20:03:40 29-09-2025 39,24583 28,97333 7,01 0,9
Simav (Kütahya) 19:46:43 29-09-2025 39,21028 28,97111 10,72 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 19:46:43 29-09-2025 39,2142 28,9945 13 1,4
Simav (Kütahya) 19:45:23 29-09-2025 39,21472 28,95556 6,96 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 19:45:22 29-09-2025 39,2518 28,9293 12,9 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:36:01 29-09-2025 39,2418 28,9598 13,7 1,7
ESMETAS-SOLHAN (BINGOL) 19:28:00 29-09-2025 38,8747 41,0797 9,7 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 19:20:29 29-09-2025 39,203 29,0135 4,9 2
Simav (Kütahya) 19:20:28 29-09-2025 39,20222 29,01722 10,18 2
KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 19:17:52 29-09-2025 39,1398 29,0472 5 1,2
Simav (Kütahya) 19:17:50 29-09-2025 39,24694 28,97972 9,72 1,3
Simav (Kütahya) 19:17:14 29-09-2025 39,18194 29,01889 7 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 19:17:13 29-09-2025 39,2288 29,0243 10,9 1,9
Simav (Kütahya) 19:10:51 29-09-2025 39,18306 28,99306 10,85 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 19:10:50 29-09-2025 39,2217 29,0068 10,2 2
Simav (Kütahya) 19:05:40 29-09-2025 39,21333 29,03694 6,98 1,4
AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) 19:05:39 29-09-2025 39,1817 28,8805 2,7 1,5
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...