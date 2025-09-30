Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Eylül 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 30 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri
son dakika deprem mi oldu?
30 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:28:05 30-09-2025
|39,1967
|28,1667
|13,4
|2,4
|Simav (Kütahya)
|18:06:24 30-09-2025
|39,24139
|28,98472
|12,78
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:06:24 30-09-2025
|39,2323
|28,9963
|12,2
|2,6
|Doğanşehir (Malatya)
|18:01:55 30-09-2025
|37,95833
|38,07639
|9,6
|3,2
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:01:55 30-09-2025
|37,9737
|38,1038
|5
|3,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:45:16 30-09-2025
|38,06611
|36,7625
|6,98
|2,3
|FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:45:16 30-09-2025
|38,0693
|36,7622
|5,6
|1,9
|Simav (Kütahya)
|17:26:35 30-09-2025
|39,22889
|29,00306
|11,2
|1,8
|Simav (Kütahya)
|17:21:49 30-09-2025
|39,2725
|28,86722
|7,04
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:18:30 30-09-2025
|39,18083
|28,19222
|8,07
|2,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:18:30 30-09-2025
|39,1843
|28,169
|11,7
|2,8
|Simav (Kütahya)
|17:10:52 30-09-2025
|39,27639
|28,9
|8,6
|1,6
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|17:10:51 30-09-2025
|39,2487
|28,8868
|8
|1,9
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|17:09:00 30-09-2025
|39,1597
|28,9307
|8,2
|1,1
|Simav (Kütahya)
|17:05:51 30-09-2025
|39,24389
|28,99278
|9,42
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|17:05:51 30-09-2025
|39,25
|29,0332
|11
|1,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|16:50:51 30-09-2025
|37,30694
|37,04056
|14,39
|1,7
|Simav (Kütahya)
|16:36:48 30-09-2025
|39,22111
|29,02028
|11,97
|1,7
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|16:36:48 30-09-2025
|39,2295
|29,0293
|5,4
|1,8
|Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:30:48 30-09-2025
|39,5425
|25,93333
|9,3
|2
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|16:30:48 30-09-2025
|39,5228
|25,9323
|13,3
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:24:17 30-09-2025
|39,17028
|28,18361
|4,64
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:24:17 30-09-2025
|39,1657
|28,111
|5,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:09:19 30-09-2025
|39,24583
|28,02222
|7
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:09:19 30-09-2025
|39,241
|28,0423
|9,6
|1,7
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|16:05:59 30-09-2025
|39,243
|27,9797
|3,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:05:58 30-09-2025
|39,24889
|28,03639
|6,95
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:41:39 30-09-2025
|39,144
|28,1445
|9,6
|1,3
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|15:35:45 30-09-2025
|39,2727
|28,9117
|5,3
|2,2
|Simav (Kütahya)
|15:35:44 30-09-2025
|39,27667
|28,92611
|15,97
|1,9
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:32:56 30-09-2025
|39,2493
|28,1257
|14,3
|1,6
|Simav (Kütahya)
|15:15:39 30-09-2025
|39,22194
|29,01389
|11,44
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:15:39 30-09-2025
|39,2353
|29,0002
|11,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|15:01:05 30-09-2025
|39,23861
|28,97333
|9,01
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:01:04 30-09-2025
|39,2408
|29,0115
|10,9
|1,8
|Ege Denizi - [42.76 km] Datça (Muğla)
|14:58:03 30-09-2025
|36,40306
|27,13472
|8,53
|2,1
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|14:49:03 30-09-2025
|34,6467
|24,7157
|14,2
|2,4
|Simav (Kütahya)
|14:47:07 30-09-2025
|39,27111
|28,95222
|8,89
|1,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|14:47:07 30-09-2025
|39,2587
|28,9363
|11,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:42:31 30-09-2025
|39,17028
|28,19972
|4,75
|1,5
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:42:30 30-09-2025
|39,1848
|28,2893
|10,1
|1,6
|Etimesgut (Ankara)
|14:24:36 30-09-2025
|39,8875
|32,645
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|14:18:26 30-09-2025
|39,23944
|28,97194
|9,93
|2,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:18:26 30-09-2025
|39,218
|29,0128
|13,2
|2,4
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|14:06:03 30-09-2025
|39,0693
|28,088
|26,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:06:02 30-09-2025
|39,20667
|28,16528
|4,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:39:22 30-09-2025
|39,16694
|28,15917
|7,03
|1,2
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|13:39:21 30-09-2025
|39,1335
|28,0328
|13,9
|1,3
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|13:33:49 30-09-2025
|36,1255
|33,5505
|0
|1
|Ege Denizi - [50.10 km] Datça (Muğla)
|13:28:41 30-09-2025
|36,30222
|27,17028
|7,24
|1,4
|EGE DENIZI
|13:28:41 30-09-2025
|36,2618
|27,1398
|3,5
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:27:38 30-09-2025
|39,2205
|28,9803
|11,1
|1,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|13:25:15 30-09-2025
|39,1857
|29,0327
|5
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:15:37 30-09-2025
|39,1977
|29,0255
|2,4
|1,1
|Simav (Kütahya)
|13:14:45 30-09-2025
|39,24111
|28,99028
|8,71
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:14:45 30-09-2025
|39,2378
|28,9708
|7
|2,1
|Gönen (Balıkesir)
|13:10:34 30-09-2025
|40,24611
|27,72556
|7,54
|1,4
|HIDIRKOY-BANDIRMA (BALIKESIR)
|13:10:34 30-09-2025
|40,2872
|27,7737
|11,2
|1,3
|CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)
|13:06:18 30-09-2025
|39,3537
|29,294
|0
|1,5
|Emet (Kütahya)
|13:06:16 30-09-2025
|39,37528
|29,28528
|5,59
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|12:59:26 30-09-2025
|38,24694
|38,47639
|15,32
|3,1
|BEYDAGI (MALATYA)
|12:59:26 30-09-2025
|38,257
|38,4762
|6,3
|3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|12:55:04 30-09-2025
|39,188
|28,9865
|11,7
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:52:57 30-09-2025
|39,2282
|29,0048
|4,6
|3,7
|Simav (Kütahya)
|12:52:56 30-09-2025
|39,22556
|29,00472
|13,6
|3,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:44:57 30-09-2025
|39,2295
|28,9733
|9,1
|2
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:34:25 30-09-2025
|39,5157
|28,1022
|15,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|12:31:35 30-09-2025
|39,24917
|28,99139
|5,7
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:31:34 30-09-2025
|39,2428
|28,9815
|12,5
|2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|12:28:09 30-09-2025
|39,2152
|29,0585
|5,2
|1,1
|Simav (Kütahya)
|12:28:08 30-09-2025
|39,24889
|29,00722
|11,46
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:03:19 30-09-2025
|39,19278
|28,24194
|16,16
|3,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:03:19 30-09-2025
|39,1853
|28,2342
|7,6
|3,9
|Simav (Kütahya)
|11:55:31 30-09-2025
|39,22361
|29,00111
|13,73
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|11:55:31 30-09-2025
|39,2067
|29,0008
|5
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:44:20 30-09-2025
|39,2433
|29,0262
|10,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|11:44:18 30-09-2025
|39,25528
|28,99194
|13,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:39:08 30-09-2025
|39,17
|28,20639
|12,7
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:39:08 30-09-2025
|39,1652
|28,1897
|9,5
|1,8
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|11:37:33 30-09-2025
|39,2255
|28,8928
|9
|1,7
|Simav (Kütahya)
|11:37:32 30-09-2025
|39,23944
|28,915
|12,7
|1,5
|NASA-SIMAV (KUTAHYA)
|11:31:56 30-09-2025
|39,175
|28,9872
|1,1
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|11:23:13 30-09-2025
|39,2127
|29,0078
|11,8
|1,6
|Simav (Kütahya)
|11:23:12 30-09-2025
|39,22389
|28,99611
|11,93
|1,4
|Simav (Kütahya)
|11:06:24 30-09-2025
|39,22028
|29
|10,05
|1,3
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|11:06:24 30-09-2025
|39,1657
|29,0058
|4,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:01:03 30-09-2025
|39,185
|28,16806
|7,8
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:01:03 30-09-2025
|39,1737
|28,153
|12
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:55:34 30-09-2025
|39,19417
|28,17028
|7
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:55:34 30-09-2025
|39,1927
|28,2017
|11,8
|2
|Simav (Kütahya)
|10:53:22 30-09-2025
|39,21222
|29,02889
|9,48
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:53:22 30-09-2025
|39,2018
|29,026
|2,3
|1,5
|Emet (Kütahya)
|10:48:42 30-09-2025
|39,25861
|29,0575
|7
|1,6
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|10:48:38 30-09-2025
|39,1813
|29,0465
|4,9
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:42:39 30-09-2025
|39,2212
|29,0367
|6,2
|2,6
|Simav (Kütahya)
|10:42:38 30-09-2025
|39,21944
|29,00917
|11,81
|2,4
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:36:18 30-09-2025
|39,105
|28,2512
|11,9
|1,6
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|10:31:10 30-09-2025
|39,1917
|28,9457
|17,6
|2,1
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|10:30:19 30-09-2025
|39,2143
|28,933
|8
|2,4
|SAMAT-SIMAV (KUTAHYA)
|10:17:06 30-09-2025
|39,0408
|29,026
|5
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:13:41 30-09-2025
|39,2427
|28,9933
|11
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:00:47 30-09-2025
|39,1992
|29,013
|15,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:00:02 30-09-2025
|39,15389
|28,19306
|7,07
|0,9
|Merkez (Kırşehir)
|09:51:31 30-09-2025
|39,14806
|34,14194
|8,27
|0,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:39:11 30-09-2025
|39,16278
|28,17
|7,05
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:39:11 30-09-2025
|39,147
|28,1548
|9,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:15:53 30-09-2025
|39,12278
|28,24417
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:13:29 30-09-2025
|39,12
|28,19139
|7,21
|0,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:13:28 30-09-2025
|39,1532
|28,2488
|5,3
|1,2
|Ege Denizi - [46.27 km] Datça (Muğla)
|09:10:16 30-09-2025
|36,34083
|27,17333
|14,84
|2,3
|EGE DENIZI
|09:10:15 30-09-2025
|36,3122
|27,0627
|5,4
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:07:08 30-09-2025
|39,155
|28,21833
|6,99
|1,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:07:07 30-09-2025
|39,1102
|28,2443
|17,2
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:51:14 30-09-2025
|39,2323
|28,0558
|13,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:51:13 30-09-2025
|39,23528
|28,1275
|4,1
|2
|Simav (Kütahya)
|08:45:08 30-09-2025
|39,24806
|29,00333
|10,09
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:45:08 30-09-2025
|39,2308
|28,9968
|9,8
|2,4
|YUNANISTAN
|08:40:28 30-09-2025
|40,471
|23,5887
|14,5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|08:32:00 30-09-2025
|39,13472
|29,07917
|6,86
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:31:58 30-09-2025
|39,2448
|29,019
|5,2
|1,3
|ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)
|08:23:40 30-09-2025
|39,1198
|27,8955
|16,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:18:26 30-09-2025
|39,13722
|28,19389
|7
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:18:25 30-09-2025
|39,2085
|28,1648
|9,6
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:08:18 30-09-2025
|39,2247
|29,0357
|6,4
|2,4
|Simav (Kütahya)
|08:08:17 30-09-2025
|39,22278
|29,01806
|10,73
|2,5
|Akdeniz
|07:55:38 30-09-2025
|34,68167
|25,82556
|6,09
|3,6
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|07:55:38 30-09-2025
|34,5818
|25,3782
|21,5
|3,5
|Simav (Kütahya)
|07:36:45 30-09-2025
|39,22333
|28,915
|7
|0,9
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|07:36:44 30-09-2025
|39,2545
|28,8932
|16,2
|1
|Simav (Kütahya)
|07:27:50 30-09-2025
|39,25361
|28,98333
|9,22
|0,9
|Simav (Kütahya)
|07:26:53 30-09-2025
|39,21611
|29,02667
|8,75
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:24:00 30-09-2025
|39,25333
|27,9975
|5,16
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:22:01 30-09-2025
|39,18583
|28,29139
|7,06
|2,2
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|07:21:59 30-09-2025
|39,1132
|28,1175
|6,8
|2,2
|Simav (Kütahya)
|07:20:16 30-09-2025
|39,21972
|29,01556
|9,72
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:20:16 30-09-2025
|39,2247
|29,0263
|10
|2
|Simav (Kütahya)
|07:17:13 30-09-2025
|39,23361
|29,00306
|8,54
|1,1
|Simav (Kütahya)
|07:16:29 30-09-2025
|39,27667
|28,91667
|7,98
|0,9
|EGE DENIZI
|07:13:50 30-09-2025
|36,3053
|27,069
|4,6
|2,9
|Ege Denizi - [54.29 km] Datça (Muğla)
|07:13:49 30-09-2025
|36,30389
|27,08222
|7
|2,9
|Simav (Kütahya)
|07:09:28 30-09-2025
|39,23389
|28,98778
|10,79
|3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:09:28 30-09-2025
|39,236
|29,0198
|3,8
|3,2
|Simav (Kütahya)
|07:08:58 30-09-2025
|39,23472
|29,00389
|7,09
|2,3
|Van Gölü - [04.38 km] Tuşba (Van)
|07:06:42 30-09-2025
|38,77306
|43,17806
|6,98
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:03:01 30-09-2025
|39,21528
|28,1675
|7,91
|2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:03:01 30-09-2025
|39,2182
|28,1683
|7,9
|2,4
|Mudanya (Bursa)
|07:01:32 30-09-2025
|40,35222
|28,88917
|6,98
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:58:36 30-09-2025
|39,175
|28,23556
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|06:53:00 30-09-2025
|39,25806
|28,91861
|7
|0,9
|Hazar Gölü - [04.43 km] Merkez (Elazığ)
|06:52:41 30-09-2025
|38,50694
|39,45667
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|06:46:33 30-09-2025
|39,25167
|28,97611
|7,05
|0,8
|Simav (Kütahya)
|06:39:04 30-09-2025
|39,21944
|29,01611
|10,87
|2,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:39:04 30-09-2025
|39,2147
|29,0317
|8,8
|2,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|06:32:02 30-09-2025
|37,29389
|37,03583
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:26:08 30-09-2025
|39,2392
|28,9862
|11,8
|1
|Simav (Kütahya)
|06:26:07 30-09-2025
|39,25583
|28,9375
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|06:24:33 30-09-2025
|39,25083
|29,00194
|7,04
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:24:33 30-09-2025
|39,256
|28,9775
|12,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:18:03 30-09-2025
|39,25417
|28,085
|7
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:18:03 30-09-2025
|39,2072
|28,0885
|8,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:09:59 30-09-2025
|39,22556
|28,02833
|4,91
|1,4
|EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:09:59 30-09-2025
|39,2462
|27,9597
|5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:59:17 30-09-2025
|39,1875
|28,18722
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|05:55:36 30-09-2025
|39,2125
|29,0275
|8,7
|1,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|05:55:36 30-09-2025
|39,1828
|29,029
|6,2
|1,3
|Simav (Kütahya)
|05:55:01 30-09-2025
|39,18306
|29,02139
|12,71
|1
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|05:55:01 30-09-2025
|39,1907
|28,9117
|17,8
|1,2
|Simav (Kütahya)
|05:47:21 30-09-2025
|39,25222
|28,96056
|7,19
|1,1
|İmranlı (Sivas)
|05:46:19 30-09-2025
|39,64111
|38,25917
|6,97
|1,3
|Alaca (Çorum)
|05:42:32 30-09-2025
|40,30778
|34,87722
|14,3
|1,1
|Simav (Kütahya)
|05:42:17 30-09-2025
|39,24028
|29,00944
|7,76
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:42:17 30-09-2025
|39,232
|29,0218
|10,6
|2
|Simav (Kütahya)
|05:37:13 30-09-2025
|39,23056
|29,00083
|9,68
|1,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|05:37:12 30-09-2025
|39,184
|29,0137
|1,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:34:44 30-09-2025
|39,12889
|28,14222
|7,02
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:29:03 30-09-2025
|39,1912
|28,0592
|7,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:29:02 30-09-2025
|39,18889
|28,09833
|7,71
|1,8
|Simav (Kütahya)
|05:27:21 30-09-2025
|39,23639
|29,00111
|10,9
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:27:21 30-09-2025
|39,2385
|28,9947
|6,7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:21:36 30-09-2025
|39,21083
|28,18972
|7
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:21:36 30-09-2025
|39,1887
|28,1497
|8,5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:15:16 30-09-2025
|39,17722
|28,12611
|6,93
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:15:16 30-09-2025
|39,1683
|28,1008
|11,4
|2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:06:08 30-09-2025
|39,2265
|28,016
|8,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:06:07 30-09-2025
|39,22833
|28,10417
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|04:59:19 30-09-2025
|39,25361
|28,98361
|9,41
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:59:19 30-09-2025
|39,2615
|28,9755
|4,2
|1,9
|Simav (Kütahya)
|04:58:17 30-09-2025
|39,23444
|28,99083
|6,26
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:58:17 30-09-2025
|39,2265
|29,0422
|2,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|04:57:11 30-09-2025
|39,25389
|28,98083
|11,09
|2,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:57:11 30-09-2025
|39,258
|28,9853
|5,3
|2,8
|Simav (Kütahya)
|04:39:54 30-09-2025
|39,25556
|28,99833
|11,5
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|04:39:54 30-09-2025
|39,264
|28,9788
|11,2
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|04:38:13 30-09-2025
|38,38833
|39,11611
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|04:38:04 30-09-2025
|39,25806
|28,97667
|10,81
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:38:04 30-09-2025
|39,258
|28,9742
|4,9
|2,1
|Simav (Kütahya)
|04:36:15 30-09-2025
|39,22083
|29,01361
|11,08
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:36:14 30-09-2025
|39,2422
|29,0065
|15
|1,5
|Simav (Kütahya)
|04:35:21 30-09-2025
|39,24028
|29,02472
|7,23
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:35:20 30-09-2025
|39,2347
|29,04
|5,3
|1,4
|Karadeniz - [06.11 km] Fındıklı (Rize)
|04:31:25 30-09-2025
|41,28389
|41,06528
|6,57
|1,7
|PAZAR ACIKLARI-RIZE (KARADENIZ)
|04:31:25 30-09-2025
|41,4152
|40,9925
|8,6
|1,9
|Simav (Kütahya)
|04:21:01 30-09-2025
|39,20167
|29,01639
|7
|1
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|04:20:59 30-09-2025
|39,2282
|28,8925
|5
|1
|Simav (Kütahya)
|04:14:30 30-09-2025
|39,23417
|29,00861
|12,12
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:14:30 30-09-2025
|39,2283
|29,0042
|7,4
|2,2
|Simav (Kütahya)
|04:07:37 30-09-2025
|39,22556
|29,01972
|10,36
|2,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|04:07:37 30-09-2025
|39,2185
|29,0168
|7
|3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:59:58 30-09-2025
|39,1573
|28,1872
|9,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:59:57 30-09-2025
|39,17667
|28,195
|6,99
|1,4
|Çavdarhisar (Kütahya)
|03:52:54 30-09-2025
|39,15611
|29,5
|11,32
|1,2
|KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
|03:52:53 30-09-2025
|39,1875
|29,3852
|8,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|03:50:46 30-09-2025
|39,26222
|28,94222
|7,07
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:50:46 30-09-2025
|39,2418
|28,9742
|5,9
|1,9
|Simav (Kütahya)
|03:45:26 30-09-2025
|39,25417
|28,95639
|9,36
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:45:26 30-09-2025
|39,2497
|28,9655
|5,2
|2,5
|Simav (Kütahya)
|03:42:47 30-09-2025
|39,2525
|28,97389
|5,07
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:42:47 30-09-2025
|39,2343
|28,9788
|11
|1,7
|Kozan (Adana)
|03:30:02 30-09-2025
|37,53556
|35,58639
|7,15
|2,5
|GOKGOZ-KOZAN (ADANA)
|03:30:01 30-09-2025
|37,577
|35,578
|4,2
|2,4
|Simav (Kütahya)
|03:24:28 30-09-2025
|39,20222
|28,98
|12,53
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:16:33 30-09-2025
|39,18944
|28,21056
|7
|1,8
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:16:33 30-09-2025
|39,183
|28,2227
|7,5
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:10:54 30-09-2025
|39,2395
|29,0037
|9,7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|03:10:53 30-09-2025
|39,255
|28,96194
|7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|03:06:43 30-09-2025
|39,22278
|29,00833
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:06:43 30-09-2025
|39,2367
|28,9997
|10,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|02:58:22 30-09-2025
|39,19417
|29,04083
|8,4
|1
|Simav (Kütahya)
|02:56:03 30-09-2025
|39,23778
|28,97
|10,56
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:56:02 30-09-2025
|39,2398
|28,9798
|18,9
|1
|Simav (Kütahya)
|02:51:55 30-09-2025
|39,25056
|28,95389
|9,08
|1,2
|Simav (Kütahya)
|02:48:37 30-09-2025
|39,21778
|29,01389
|7,02
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:48:36 30-09-2025
|39,2188
|29,056
|4,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:42:59 30-09-2025
|39,18583
|28,20583
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|02:41:54 30-09-2025
|39,23472
|29,0025
|7,05
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:41:54 30-09-2025
|39,2428
|29,0222
|5,4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|02:38:22 30-09-2025
|39,22444
|29,02583
|7,57
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:38:21 30-09-2025
|39,2278
|29,0202
|5,4
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|02:33:56 30-09-2025
|39,37472
|28,01722
|7
|1,6
|HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
|02:33:56 30-09-2025
|39,3747
|28,008
|2,9
|1,6
|Simav (Kütahya)
|02:30:09 30-09-2025
|39,22583
|29,01333
|7,96
|1,2
|Simav (Kütahya)
|02:21:19 30-09-2025
|39,22528
|29,01083
|7,3
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:21:18 30-09-2025
|39,2278
|29,052
|3,6
|1,7
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|02:20:23 30-09-2025
|39,227
|29,0845
|5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|02:20:22 30-09-2025
|39,21306
|29,01528
|8,4
|1,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|02:20:00 30-09-2025
|37,78833
|36,59583
|7
|2,1
|KAYNAR (KAHRAMANMARAS)
|02:20:00 30-09-2025
|37,7642
|36,561
|5,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|02:19:49 30-09-2025
|39,22944
|29,0075
|7
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:19:49 30-09-2025
|39,2312
|29,0257
|6,7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|02:13:21 30-09-2025
|39,19083
|29,02556
|10,74
|3,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:13:21 30-09-2025
|39,2208
|29,0562
|5,3
|3,3
|Simav (Kütahya)
|02:13:04 30-09-2025
|39,24028
|29,01
|7,61
|2,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:13:03 30-09-2025
|39,2348
|29,0157
|5,4
|3,3
|Simav (Kütahya)
|02:09:58 30-09-2025
|39,21806
|29,01472
|7,04
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:09:58 30-09-2025
|39,2315
|29,0212
|5,2
|2,6
|Simav (Kütahya)
|02:06:28 30-09-2025
|39,20278
|29,02611
|7,3
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:06:27 30-09-2025
|39,2107
|29,022
|5,4
|1,9
|Simav (Kütahya)
|01:53:12 30-09-2025
|39,24278
|28,99556
|7
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:53:12 30-09-2025
|39,1942
|29,02
|1,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|01:47:01 30-09-2025
|39,23056
|29,01361
|9,92
|2,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:47:00 30-09-2025
|39,2437
|29,0163
|6,5
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:42:41 30-09-2025
|39,20889
|28,16806
|7
|1,2
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|01:42:41 30-09-2025
|39,1318
|28,0773
|24,5
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:38:21 30-09-2025
|39,22333
|28,15611
|7
|2,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:38:20 30-09-2025
|39,185
|28,1393
|12,7
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:36:38 30-09-2025
|39,19083
|28,18917
|7
|2,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:36:38 30-09-2025
|39,1845
|28,1735
|8,9
|3,2
|Simav (Kütahya)
|01:31:05 30-09-2025
|39,23417
|28,99583
|6,83
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:31:04 30-09-2025
|39,2217
|29,0228
|6,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|01:25:10 30-09-2025
|39,21917
|28,98806
|7
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:25:10 30-09-2025
|39,22
|29,0183
|8,4
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:12:53 30-09-2025
|39,202
|28,1917
|7,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:12:52 30-09-2025
|39,27667
|28,18556
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:09:44 30-09-2025
|39,22278
|28,17611
|7
|2,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:09:43 30-09-2025
|39,2135
|28,168
|9,7
|2,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:00:27 30-09-2025
|39,2165
|28,9663
|13,8
|1,1
|Simav (Kütahya)
|00:58:54 30-09-2025
|39,23806
|28,97278
|7
|1,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|00:58:53 30-09-2025
|39,2552
|28,9555
|10,2
|1,5
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:39:45 30-09-2025
|39,0928
|28,276
|13,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:39:44 30-09-2025
|39,2025
|28,23389
|7
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:31:37 30-09-2025
|39,1642
|28,2002
|16,5
|1,2
|Simav (Kütahya)
|00:23:42 30-09-2025
|39,20778
|29,03361
|7
|2,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|00:23:42 30-09-2025
|39,2245
|29,0382
|10,7
|2,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|00:22:55 30-09-2025
|39,217
|29,0185
|11
|1,7
|Kırkağaç (Manisa)
|00:18:29 30-09-2025
|39,23167
|27,96667
|7
|1,9
|DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
|00:18:29 30-09-2025
|39,207
|27,926
|7,7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|00:09:41 30-09-2025
|39,195
|29,00278
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|00:05:12 30-09-2025
|39,23028
|28,96333
|7
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|00:05:11 30-09-2025
|39,2575
|29,0282
|13,6
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|00:03:51 30-09-2025
|39,2692
|29,0807
|5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|00:03:03 30-09-2025
|39,22306
|29,03917
|7,51
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|00:03:02 30-09-2025
|39,2082
|28,9893
|16,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:01:29 30-09-2025
|39,16806
|28,15194
|7
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:01:28 30-09-2025
|39,1805
|28,1187
|5,3
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|23:59:56 29-09-2025
|39,2202
|29,0458
|9,5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|23:55:56 29-09-2025
|39,22722
|29,01056
|11,6
|2,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:55:56 29-09-2025
|39,2352
|29,0132
|11,4
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:52:20 29-09-2025
|39,21722
|28,09028
|7
|1,4
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:52:19 29-09-2025
|39,2347
|28,0178
|5,4
|1,8
|Gölbaşı (Adıyaman)
|23:42:39 29-09-2025
|37,82667
|37,82528
|8,87
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:39:52 29-09-2025
|39,20917
|28,00667
|6,92
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|23:39:23 29-09-2025
|37,30833
|36,96417
|7,62
|1,7
|Simav (Kütahya)
|23:23:15 29-09-2025
|39,24333
|28,99361
|9,88
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:23:14 29-09-2025
|39,2155
|28,976
|10,4
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|23:17:12 29-09-2025
|38,29306
|37,825
|9,78
|1,4
|Simav (Kütahya)
|23:04:51 29-09-2025
|39,23528
|29,01806
|7,39
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:04:51 29-09-2025
|39,2257
|29,026
|9,5
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:53:18 29-09-2025
|39,2052
|29,0378
|1,5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|22:52:49 29-09-2025
|39,23
|29,00833
|8,77
|1
|NASA-SIMAV (KUTAHYA)
|22:52:48 29-09-2025
|39,1522
|28,9513
|20,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:48:49 29-09-2025
|39,18861
|28,20667
|7
|2,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:48:49 29-09-2025
|39,1772
|28,191
|10
|3
|Merkez (Bolu)
|22:30:19 29-09-2025
|40,85556
|31,77167
|7,09
|1,3
|TETEMECELE (BOLU)
|22:30:19 29-09-2025
|40,835
|31,727
|11,9
|1,7
|Simav (Kütahya)
|22:24:39 29-09-2025
|39,24417
|28,97417
|12,7
|1
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|22:24:32 29-09-2025
|38,4125
|44,3445
|5
|3
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [12.44 km] Başkale (Van)
|22:24:29 29-09-2025
|38,39806
|44,55444
|7,21
|2,9
|Simav (Kütahya)
|22:18:47 29-09-2025
|39,22361
|28,96889
|11,81
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:18:47 29-09-2025
|39,2068
|28,9683
|14,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:07:18 29-09-2025
|39,16222
|28,25167
|7,07
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:07:17 29-09-2025
|39,168
|28,0757
|14,7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|21:55:15 29-09-2025
|39,21528
|29,0275
|9,8
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:55:14 29-09-2025
|39,2065
|28,9972
|12
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|21:54:48 29-09-2025
|38,42
|39,13167
|7,07
|0,9
|Simav (Kütahya)
|21:51:30 29-09-2025
|39,21056
|29,00944
|10,56
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:51:25 29-09-2025
|39,225
|28,12889
|7
|1,2
|SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:51:23 29-09-2025
|39,1747
|28,417
|23,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:46:07 29-09-2025
|39,12444
|28,39222
|7
|1,7
|Simav (Kütahya)
|21:46:07 29-09-2025
|39,23417
|28,98694
|7,16
|1,9
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|21:46:06 29-09-2025
|39,2153
|28,9345
|15,8
|2,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:43:04 29-09-2025
|39,1905
|28,9822
|4
|1,3
|Simav (Kütahya)
|21:40:48 29-09-2025
|39,23472
|29,0075
|8,83
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:40:48 29-09-2025
|39,2253
|29,0005
|12,6
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:36:35 29-09-2025
|39,2192
|29,031
|4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|21:36:34 29-09-2025
|39,21194
|29,03806
|7,19
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:34:56 29-09-2025
|39,208
|29,007
|5,4
|2,5
|Simav (Kütahya)
|21:34:55 29-09-2025
|39,22667
|28,98583
|7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:31:36 29-09-2025
|39,20111
|28,24194
|7,17
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:23:48 29-09-2025
|39,22111
|28,11861
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|21:20:04 29-09-2025
|39,24167
|28,97528
|7,22
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:12:30 29-09-2025
|39,21694
|28,16111
|4,59
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:09:36 29-09-2025
|39,18639
|28,15639
|7
|1
|EGE DENIZI
|21:09:22 29-09-2025
|38,5877
|25,545
|12,8
|2,4
|Sarayköy (Denizli)
|21:03:56 29-09-2025
|37,93111
|28,8175
|8,95
|1,6
|BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN)
|21:03:55 29-09-2025
|37,8853
|28,7162
|1,2
|1,7
|Simav (Kütahya)
|21:01:26 29-09-2025
|39,2025
|28,9875
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|20:56:08 29-09-2025
|39,21389
|29,01944
|6,5
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:56:07 29-09-2025
|39,2308
|28,9853
|15,2
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|20:46:30 29-09-2025
|39,2055
|29,0253
|5,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:45:51 29-09-2025
|39,16583
|28,20889
|7
|2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:45:50 29-09-2025
|39,1842
|28,2343
|9,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:35:46 29-09-2025
|39,23694
|28,17111
|7
|1,3
|KARADENIZ
|20:27:01 29-09-2025
|41,967
|29,9468
|12,1
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:17:08 29-09-2025
|39,25611
|28,13611
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|20:09:38 29-09-2025
|39,205
|29,02556
|10,2
|2,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:09:38 29-09-2025
|39,2248
|28,9982
|5,4
|3,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:04:45 29-09-2025
|39,2332
|29,0103
|10,1
|1,6
|Simav (Kütahya)
|20:03:40 29-09-2025
|39,24583
|28,97333
|7,01
|0,9
|Simav (Kütahya)
|19:46:43 29-09-2025
|39,21028
|28,97111
|10,72
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:46:43 29-09-2025
|39,2142
|28,9945
|13
|1,4
|Simav (Kütahya)
|19:45:23 29-09-2025
|39,21472
|28,95556
|6,96
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:45:22 29-09-2025
|39,2518
|28,9293
|12,9
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:36:01 29-09-2025
|39,2418
|28,9598
|13,7
|1,7
|ESMETAS-SOLHAN (BINGOL)
|19:28:00 29-09-2025
|38,8747
|41,0797
|9,7
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:20:29 29-09-2025
|39,203
|29,0135
|4,9
|2
|Simav (Kütahya)
|19:20:28 29-09-2025
|39,20222
|29,01722
|10,18
|2
|KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
|19:17:52 29-09-2025
|39,1398
|29,0472
|5
|1,2
|Simav (Kütahya)
|19:17:50 29-09-2025
|39,24694
|28,97972
|9,72
|1,3
|Simav (Kütahya)
|19:17:14 29-09-2025
|39,18194
|29,01889
|7
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:17:13 29-09-2025
|39,2288
|29,0243
|10,9
|1,9
|Simav (Kütahya)
|19:10:51 29-09-2025
|39,18306
|28,99306
|10,85
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:10:50 29-09-2025
|39,2217
|29,0068
|10,2
|2
|Simav (Kütahya)
|19:05:40 29-09-2025
|39,21333
|29,03694
|6,98
|1,4
|AKDAG-SIMAV (KUTAHYA)
|19:05:39 29-09-2025
|39,1817
|28,8805
|2,7
|1,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:28:05 30-09-2025
|39,1967
|28,1667
|13,4
|2,4
|Simav (Kütahya)
|18:06:24 30-09-2025
|39,24139
|28,98472
|12,78
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:06:24 30-09-2025
|39,2323
|28,9963
|12,2
|2,6
|Doğanşehir (Malatya)
|18:01:55 30-09-2025
|37,95833
|38,07639
|9,6
|3,2
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:01:55 30-09-2025
|37,9737
|38,1038
|5
|3,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:45:16 30-09-2025
|38,06611
|36,7625
|6,98
|2,3
|FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:45:16 30-09-2025
|38,0693
|36,7622
|5,6
|1,9
|Simav (Kütahya)
|17:26:35 30-09-2025
|39,22889
|29,00306
|11,2
|1,8
|Simav (Kütahya)
|17:21:49 30-09-2025
|39,2725
|28,86722
|7,04
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:18:30 30-09-2025
|39,18083
|28,19222
|8,07
|2,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:18:30 30-09-2025
|39,1843
|28,169
|11,7
|2,8
|Simav (Kütahya)
|17:10:52 30-09-2025
|39,27639
|28,9
|8,6
|1,6
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|17:10:51 30-09-2025
|39,2487
|28,8868
|8
|1,9
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|17:09:00 30-09-2025
|39,1597
|28,9307
|8,2
|1,1
|Simav (Kütahya)
|17:05:51 30-09-2025
|39,24389
|28,99278
|9,42
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|17:05:51 30-09-2025
|39,25
|29,0332
|11
|1,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|16:50:51 30-09-2025
|37,30694
|37,04056
|14,39
|1,7
|Simav (Kütahya)
|16:36:48 30-09-2025
|39,22111
|29,02028
|11,97
|1,7
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|16:36:48 30-09-2025
|39,2295
|29,0293
|5,4
|1,8
|Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:30:48 30-09-2025
|39,5425
|25,93333
|9,3
|2
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|16:30:48 30-09-2025
|39,5228
|25,9323
|13,3
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:24:17 30-09-2025
|39,17028
|28,18361
|4,64
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:24:17 30-09-2025
|39,1657
|28,111
|5,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:09:19 30-09-2025
|39,24583
|28,02222
|7
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:09:19 30-09-2025
|39,241
|28,0423
|9,6
|1,7
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|16:05:59 30-09-2025
|39,243
|27,9797
|3,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:05:58 30-09-2025
|39,24889
|28,03639
|6,95
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:41:39 30-09-2025
|39,144
|28,1445
|9,6
|1,3
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|15:35:45 30-09-2025
|39,2727
|28,9117
|5,3
|2,2
|Simav (Kütahya)
|15:35:44 30-09-2025
|39,27667
|28,92611
|15,97
|1,9
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:32:56 30-09-2025
|39,2493
|28,1257
|14,3
|1,6
|Simav (Kütahya)
|15:15:39 30-09-2025
|39,22194
|29,01389
|11,44
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:15:39 30-09-2025
|39,2353
|29,0002
|11,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|15:01:05 30-09-2025
|39,23861
|28,97333
|9,01
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:01:04 30-09-2025
|39,2408
|29,0115
|10,9
|1,8
|Ege Denizi - [42.76 km] Datça (Muğla)
|14:58:03 30-09-2025
|36,40306
|27,13472
|8,53
|2,1
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|14:49:03 30-09-2025
|34,6467
|24,7157
|14,2
|2,4
|Simav (Kütahya)
|14:47:07 30-09-2025
|39,27111
|28,95222
|8,89
|1,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|14:47:07 30-09-2025
|39,2587
|28,9363
|11,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:42:31 30-09-2025
|39,17028
|28,19972
|4,75
|1,5
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:42:30 30-09-2025
|39,1848
|28,2893
|10,1
|1,6
|Etimesgut (Ankara)
|14:24:36 30-09-2025
|39,8875
|32,645
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|14:18:26 30-09-2025
|39,23944
|28,97194
|9,93
|2,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:18:26 30-09-2025
|39,218
|29,0128
|13,2
|2,4
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|14:06:03 30-09-2025
|39,0693
|28,088
|26,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:06:02 30-09-2025
|39,20667
|28,16528
|4,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:39:22 30-09-2025
|39,16694
|28,15917
|7,03
|1,2
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|13:39:21 30-09-2025
|39,1335
|28,0328
|13,9
|1,3
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|13:33:49 30-09-2025
|36,1255
|33,5505
|0
|1
|Ege Denizi - [50.10 km] Datça (Muğla)
|13:28:41 30-09-2025
|36,30222
|27,17028
|7,24
|1,4
|EGE DENIZI
|13:28:41 30-09-2025
|36,2618
|27,1398
|3,5
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:27:38 30-09-2025
|39,2205
|28,9803
|11,1
|1,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|13:25:15 30-09-2025
|39,1857
|29,0327
|5
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:15:37 30-09-2025
|39,1977
|29,0255
|2,4
|1,1
|Simav (Kütahya)
|13:14:45 30-09-2025
|39,24111
|28,99028
|8,71
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:14:45 30-09-2025
|39,2378
|28,9708
|7
|2,1
|Gönen (Balıkesir)
|13:10:34 30-09-2025
|40,24611
|27,72556
|7,54
|1,4
|HIDIRKOY-BANDIRMA (BALIKESIR)
|13:10:34 30-09-2025
|40,2872
|27,7737
|11,2
|1,3
|CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)
|13:06:18 30-09-2025
|39,3537
|29,294
|0
|1,5
|Emet (Kütahya)
|13:06:16 30-09-2025
|39,37528
|29,28528
|5,59
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|12:59:26 30-09-2025
|38,24694
|38,47639
|15,32
|3,1
|BEYDAGI (MALATYA)
|12:59:26 30-09-2025
|38,257
|38,4762
|6,3
|3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|12:55:04 30-09-2025
|39,188
|28,9865
|11,7
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:52:57 30-09-2025
|39,2282
|29,0048
|4,6
|3,7
|Simav (Kütahya)
|12:52:56 30-09-2025
|39,22556
|29,00472
|13,6
|3,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:44:57 30-09-2025
|39,2295
|28,9733
|9,1
|2
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:34:25 30-09-2025
|39,5157
|28,1022
|15,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|12:31:35 30-09-2025
|39,24917
|28,99139
|5,7
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:31:34 30-09-2025
|39,2428
|28,9815
|12,5
|2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|12:28:09 30-09-2025
|39,2152
|29,0585
|5,2
|1,1
|Simav (Kütahya)
|12:28:08 30-09-2025
|39,24889
|29,00722
|11,46
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:03:19 30-09-2025
|39,19278
|28,24194
|16,16
|3,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:03:19 30-09-2025
|39,1853
|28,2342
|7,6
|3,9
|Simav (Kütahya)
|11:55:31 30-09-2025
|39,22361
|29,00111
|13,73
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|11:55:31 30-09-2025
|39,2067
|29,0008
|5
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:44:20 30-09-2025
|39,2433
|29,0262
|10,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|11:44:18 30-09-2025
|39,25528
|28,99194
|13,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:39:08 30-09-2025
|39,17
|28,20639
|12,7
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:39:08 30-09-2025
|39,1652
|28,1897
|9,5
|1,8
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|11:37:33 30-09-2025
|39,2255
|28,8928
|9
|1,7
|Simav (Kütahya)
|11:37:32 30-09-2025
|39,23944
|28,915
|12,7
|1,5
|NASA-SIMAV (KUTAHYA)
|11:31:56 30-09-2025
|39,175
|28,9872
|1,1
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|11:23:13 30-09-2025
|39,2127
|29,0078
|11,8
|1,6
|Simav (Kütahya)
|11:23:12 30-09-2025
|39,22389
|28,99611
|11,93
|1,4
|Simav (Kütahya)
|11:06:24 30-09-2025
|39,22028
|29
|10,05
|1,3
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|11:06:24 30-09-2025
|39,1657
|29,0058
|4,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:01:03 30-09-2025
|39,185
|28,16806
|7,8
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:01:03 30-09-2025
|39,1737
|28,153
|12
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:55:34 30-09-2025
|39,19417
|28,17028
|7
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:55:34 30-09-2025
|39,1927
|28,2017
|11,8
|2
|Simav (Kütahya)
|10:53:22 30-09-2025
|39,21222
|29,02889
|9,48
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:53:22 30-09-2025
|39,2018
|29,026
|2,3
|1,5
|Emet (Kütahya)
|10:48:42 30-09-2025
|39,25861
|29,0575
|7
|1,6
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|10:48:38 30-09-2025
|39,1813
|29,0465
|4,9
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:42:39 30-09-2025
|39,2212
|29,0367
|6,2
|2,6
|Simav (Kütahya)
|10:42:38 30-09-2025
|39,21944
|29,00917
|11,81
|2,4
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:36:18 30-09-2025
|39,105
|28,2512
|11,9
|1,6
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|10:31:10 30-09-2025
|39,1917
|28,9457
|17,6
|2,1
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|10:30:19 30-09-2025
|39,2143
|28,933
|8
|2,4
|SAMAT-SIMAV (KUTAHYA)
|10:17:06 30-09-2025
|39,0408
|29,026
|5
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:13:41 30-09-2025
|39,2427
|28,9933
|11
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:00:47 30-09-2025
|39,1992
|29,013
|15,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:00:02 30-09-2025
|39,15389
|28,19306
|7,07
|0,9
|Merkez (Kırşehir)
|09:51:31 30-09-2025
|39,14806
|34,14194
|8,27
|0,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:39:11 30-09-2025
|39,16278
|28,17
|7,05
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:39:11 30-09-2025
|39,147
|28,1548
|9,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:15:53 30-09-2025
|39,12278
|28,24417
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:13:29 30-09-2025
|39,12
|28,19139
|7,21
|0,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:13:28 30-09-2025
|39,1532
|28,2488
|5,3
|1,2
|Ege Denizi - [46.27 km] Datça (Muğla)
|09:10:16 30-09-2025
|36,34083
|27,17333
|14,84
|2,3
|EGE DENIZI
|09:10:15 30-09-2025
|36,3122
|27,0627
|5,4
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:07:08 30-09-2025
|39,155
|28,21833
|6,99
|1,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:07:07 30-09-2025
|39,1102
|28,2443
|17,2
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:51:14 30-09-2025
|39,2323
|28,0558
|13,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:51:13 30-09-2025
|39,23528
|28,1275
|4,1
|2
|Simav (Kütahya)
|08:45:08 30-09-2025
|39,24806
|29,00333
|10,09
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:45:08 30-09-2025
|39,2308
|28,9968
|9,8
|2,4
|YUNANISTAN
|08:40:28 30-09-2025
|40,471
|23,5887
|14,5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|08:32:00 30-09-2025
|39,13472
|29,07917
|6,86
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:31:58 30-09-2025
|39,2448
|29,019
|5,2
|1,3
|ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)
|08:23:40 30-09-2025
|39,1198
|27,8955
|16,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:18:26 30-09-2025
|39,13722
|28,19389
|7
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:18:25 30-09-2025
|39,2085
|28,1648
|9,6
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:08:18 30-09-2025
|39,2247
|29,0357
|6,4
|2,4
|Simav (Kütahya)
|08:08:17 30-09-2025
|39,22278
|29,01806
|10,73
|2,5
|Akdeniz
|07:55:38 30-09-2025
|34,68167
|25,82556
|6,09
|3,6
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|07:55:38 30-09-2025
|34,5818
|25,3782
|21,5
|3,5
|Simav (Kütahya)
|07:36:45 30-09-2025
|39,22333
|28,915
|7
|0,9
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|07:36:44 30-09-2025
|39,2545
|28,8932
|16,2
|1
|Simav (Kütahya)
|07:27:50 30-09-2025
|39,25361
|28,98333
|9,22
|0,9
|Simav (Kütahya)
|07:26:53 30-09-2025
|39,21611
|29,02667
|8,75
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:24:00 30-09-2025
|39,25333
|27,9975
|5,16
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:22:01 30-09-2025
|39,18583
|28,29139
|7,06
|2,2
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|07:21:59 30-09-2025
|39,1132
|28,1175
|6,8
|2,2
|Simav (Kütahya)
|07:20:16 30-09-2025
|39,21972
|29,01556
|9,72
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:20:16 30-09-2025
|39,2247
|29,0263
|10
|2
|Simav (Kütahya)
|07:17:13 30-09-2025
|39,23361
|29,00306
|8,54
|1,1
|Simav (Kütahya)
|07:16:29 30-09-2025
|39,27667
|28,91667
|7,98
|0,9
|EGE DENIZI
|07:13:50 30-09-2025
|36,3053
|27,069
|4,6
|2,9
|Ege Denizi - [54.29 km] Datça (Muğla)
|07:13:49 30-09-2025
|36,30389
|27,08222
|7
|2,9
|Simav (Kütahya)
|07:09:28 30-09-2025
|39,23389
|28,98778
|10,79
|3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:09:28 30-09-2025
|39,236
|29,0198
|3,8
|3,2
|Simav (Kütahya)
|07:08:58 30-09-2025
|39,23472
|29,00389
|7,09
|2,3
|Van Gölü - [04.38 km] Tuşba (Van)
|07:06:42 30-09-2025
|38,77306
|43,17806
|6,98
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:03:01 30-09-2025
|39,21528
|28,1675
|7,91
|2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:03:01 30-09-2025
|39,2182
|28,1683
|7,9
|2,4
|Mudanya (Bursa)
|07:01:32 30-09-2025
|40,35222
|28,88917
|6,98
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:58:36 30-09-2025
|39,175
|28,23556
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|06:53:00 30-09-2025
|39,25806
|28,91861
|7
|0,9
|Hazar Gölü - [04.43 km] Merkez (Elazığ)
|06:52:41 30-09-2025
|38,50694
|39,45667
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|06:46:33 30-09-2025
|39,25167
|28,97611
|7,05
|0,8
|Simav (Kütahya)
|06:39:04 30-09-2025
|39,21944
|29,01611
|10,87
|2,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:39:04 30-09-2025
|39,2147
|29,0317
|8,8
|2,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|06:32:02 30-09-2025
|37,29389
|37,03583
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:26:08 30-09-2025
|39,2392
|28,9862
|11,8
|1
|Simav (Kütahya)
|06:26:07 30-09-2025
|39,25583
|28,9375
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|06:24:33 30-09-2025
|39,25083
|29,00194
|7,04
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:24:33 30-09-2025
|39,256
|28,9775
|12,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:18:03 30-09-2025
|39,25417
|28,085
|7
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:18:03 30-09-2025
|39,2072
|28,0885
|8,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:09:59 30-09-2025
|39,22556
|28,02833
|4,91
|1,4
|EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:09:59 30-09-2025
|39,2462
|27,9597
|5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:59:17 30-09-2025
|39,1875
|28,18722
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|05:55:36 30-09-2025
|39,2125
|29,0275
|8,7
|1,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|05:55:36 30-09-2025
|39,1828
|29,029
|6,2
|1,3
|Simav (Kütahya)
|05:55:01 30-09-2025
|39,18306
|29,02139
|12,71
|1
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|05:55:01 30-09-2025
|39,1907
|28,9117
|17,8
|1,2
|Simav (Kütahya)
|05:47:21 30-09-2025
|39,25222
|28,96056
|7,19
|1,1
|İmranlı (Sivas)
|05:46:19 30-09-2025
|39,64111
|38,25917
|6,97
|1,3
|Alaca (Çorum)
|05:42:32 30-09-2025
|40,30778
|34,87722
|14,3
|1,1
|Simav (Kütahya)
|05:42:17 30-09-2025
|39,24028
|29,00944
|7,76
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:42:17 30-09-2025
|39,232
|29,0218
|10,6
|2
|Simav (Kütahya)
|05:37:13 30-09-2025
|39,23056
|29,00083
|9,68
|1,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|05:37:12 30-09-2025
|39,184
|29,0137
|1,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:34:44 30-09-2025
|39,12889
|28,14222
|7,02
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:29:03 30-09-2025
|39,1912
|28,0592
|7,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:29:02 30-09-2025
|39,18889
|28,09833
|7,71
|1,8
|Simav (Kütahya)
|05:27:21 30-09-2025
|39,23639
|29,00111
|10,9
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:27:21 30-09-2025
|39,2385
|28,9947
|6,7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:21:36 30-09-2025
|39,21083
|28,18972
|7
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:21:36 30-09-2025
|39,1887
|28,1497
|8,5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:15:16 30-09-2025
|39,17722
|28,12611
|6,93
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:15:16 30-09-2025
|39,1683
|28,1008
|11,4
|2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:06:08 30-09-2025
|39,2265
|28,016
|8,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:06:07 30-09-2025
|39,22833
|28,10417
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|04:59:19 30-09-2025
|39,25361
|28,98361
|9,41
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:59:19 30-09-2025
|39,2615
|28,9755
|4,2
|1,9
|Simav (Kütahya)
|04:58:17 30-09-2025
|39,23444
|28,99083
|6,26
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:58:17 30-09-2025
|39,2265
|29,0422
|2,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|04:57:11 30-09-2025
|39,25389
|28,98083
|11,09
|2,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:57:11 30-09-2025
|39,258
|28,9853
|5,3
|2,8
|Simav (Kütahya)
|04:39:54 30-09-2025
|39,25556
|28,99833
|11,5
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|04:39:54 30-09-2025
|39,264
|28,9788
|11,2
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|04:38:13 30-09-2025
|38,38833
|39,11611
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|04:38:04 30-09-2025
|39,25806
|28,97667
|10,81
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:38:04 30-09-2025
|39,258
|28,9742
|4,9
|2,1
|Simav (Kütahya)
|04:36:15 30-09-2025
|39,22083
|29,01361
|11,08
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:36:14 30-09-2025
|39,2422
|29,0065
|15
|1,5
|Simav (Kütahya)
|04:35:21 30-09-2025
|39,24028
|29,02472
|7,23
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:35:20 30-09-2025
|39,2347
|29,04
|5,3
|1,4
|Karadeniz - [06.11 km] Fındıklı (Rize)
|04:31:25 30-09-2025
|41,28389
|41,06528
|6,57
|1,7
|PAZAR ACIKLARI-RIZE (KARADENIZ)
|04:31:25 30-09-2025
|41,4152
|40,9925
|8,6
|1,9
|Simav (Kütahya)
|04:21:01 30-09-2025
|39,20167
|29,01639
|7
|1
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|04:20:59 30-09-2025
|39,2282
|28,8925
|5
|1
|Simav (Kütahya)
|04:14:30 30-09-2025
|39,23417
|29,00861
|12,12
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:14:30 30-09-2025
|39,2283
|29,0042
|7,4
|2,2
|Simav (Kütahya)
|04:07:37 30-09-2025
|39,22556
|29,01972
|10,36
|2,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|04:07:37 30-09-2025
|39,2185
|29,0168
|7
|3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:59:58 30-09-2025
|39,1573
|28,1872
|9,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:59:57 30-09-2025
|39,17667
|28,195
|6,99
|1,4
|Çavdarhisar (Kütahya)
|03:52:54 30-09-2025
|39,15611
|29,5
|11,32
|1,2
|KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
|03:52:53 30-09-2025
|39,1875
|29,3852
|8,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|03:50:46 30-09-2025
|39,26222
|28,94222
|7,07
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:50:46 30-09-2025
|39,2418
|28,9742
|5,9
|1,9
|Simav (Kütahya)
|03:45:26 30-09-2025
|39,25417
|28,95639
|9,36
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:45:26 30-09-2025
|39,2497
|28,9655
|5,2
|2,5
|Simav (Kütahya)
|03:42:47 30-09-2025
|39,2525
|28,97389
|5,07
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:42:47 30-09-2025
|39,2343
|28,9788
|11
|1,7
|Kozan (Adana)
|03:30:02 30-09-2025
|37,53556
|35,58639
|7,15
|2,5
|GOKGOZ-KOZAN (ADANA)
|03:30:01 30-09-2025
|37,577
|35,578
|4,2
|2,4
|Simav (Kütahya)
|03:24:28 30-09-2025
|39,20222
|28,98
|12,53
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:16:33 30-09-2025
|39,18944
|28,21056
|7
|1,8
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:16:33 30-09-2025
|39,183
|28,2227
|7,5
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:10:54 30-09-2025
|39,2395
|29,0037
|9,7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|03:10:53 30-09-2025
|39,255
|28,96194
|7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|03:06:43 30-09-2025
|39,22278
|29,00833
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:06:43 30-09-2025
|39,2367
|28,9997
|10,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|02:58:22 30-09-2025
|39,19417
|29,04083
|8,4
|1
|Simav (Kütahya)
|02:56:03 30-09-2025
|39,23778
|28,97
|10,56
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:56:02 30-09-2025
|39,2398
|28,9798
|18,9
|1
|Simav (Kütahya)
|02:51:55 30-09-2025
|39,25056
|28,95389
|9,08
|1,2
|Simav (Kütahya)
|02:48:37 30-09-2025
|39,21778
|29,01389
|7,02
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:48:36 30-09-2025
|39,2188
|29,056
|4,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:42:59 30-09-2025
|39,18583
|28,20583
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|02:41:54 30-09-2025
|39,23472
|29,0025
|7,05
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:41:54 30-09-2025
|39,2428
|29,0222
|5,4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|02:38:22 30-09-2025
|39,22444
|29,02583
|7,57
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:38:21 30-09-2025
|39,2278
|29,0202
|5,4
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|02:33:56 30-09-2025
|39,37472
|28,01722
|7
|1,6
|HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
|02:33:56 30-09-2025
|39,3747
|28,008
|2,9
|1,6
|Simav (Kütahya)
|02:30:09 30-09-2025
|39,22583
|29,01333
|7,96
|1,2
|Simav (Kütahya)
|02:21:19 30-09-2025
|39,22528
|29,01083
|7,3
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:21:18 30-09-2025
|39,2278
|29,052
|3,6
|1,7
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|02:20:23 30-09-2025
|39,227
|29,0845
|5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|02:20:22 30-09-2025
|39,21306
|29,01528
|8,4
|1,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|02:20:00 30-09-2025
|37,78833
|36,59583
|7
|2,1
|KAYNAR (KAHRAMANMARAS)
|02:20:00 30-09-2025
|37,7642
|36,561
|5,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|02:19:49 30-09-2025
|39,22944
|29,0075
|7
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:19:49 30-09-2025
|39,2312
|29,0257
|6,7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|02:13:21 30-09-2025
|39,19083
|29,02556
|10,74
|3,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:13:21 30-09-2025
|39,2208
|29,0562
|5,3
|3,3
|Simav (Kütahya)
|02:13:04 30-09-2025
|39,24028
|29,01
|7,61
|2,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:13:03 30-09-2025
|39,2348
|29,0157
|5,4
|3,3
|Simav (Kütahya)
|02:09:58 30-09-2025
|39,21806
|29,01472
|7,04
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:09:58 30-09-2025
|39,2315
|29,0212
|5,2
|2,6
|Simav (Kütahya)
|02:06:28 30-09-2025
|39,20278
|29,02611
|7,3
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:06:27 30-09-2025
|39,2107
|29,022
|5,4
|1,9
|Simav (Kütahya)
|01:53:12 30-09-2025
|39,24278
|28,99556
|7
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:53:12 30-09-2025
|39,1942
|29,02
|1,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|01:47:01 30-09-2025
|39,23056
|29,01361
|9,92
|2,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:47:00 30-09-2025
|39,2437
|29,0163
|6,5
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:42:41 30-09-2025
|39,20889
|28,16806
|7
|1,2
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|01:42:41 30-09-2025
|39,1318
|28,0773
|24,5
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:38:21 30-09-2025
|39,22333
|28,15611
|7
|2,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:38:20 30-09-2025
|39,185
|28,1393
|12,7
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:36:38 30-09-2025
|39,19083
|28,18917
|7
|2,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:36:38 30-09-2025
|39,1845
|28,1735
|8,9
|3,2
|Simav (Kütahya)
|01:31:05 30-09-2025
|39,23417
|28,99583
|6,83
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:31:04 30-09-2025
|39,2217
|29,0228
|6,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|01:25:10 30-09-2025
|39,21917
|28,98806
|7
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:25:10 30-09-2025
|39,22
|29,0183
|8,4
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:12:53 30-09-2025
|39,202
|28,1917
|7,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:12:52 30-09-2025
|39,27667
|28,18556
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:09:44 30-09-2025
|39,22278
|28,17611
|7
|2,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:09:43 30-09-2025
|39,2135
|28,168
|9,7
|2,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:00:27 30-09-2025
|39,2165
|28,9663
|13,8
|1,1
|Simav (Kütahya)
|00:58:54 30-09-2025
|39,23806
|28,97278
|7
|1,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|00:58:53 30-09-2025
|39,2552
|28,9555
|10,2
|1,5
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:39:45 30-09-2025
|39,0928
|28,276
|13,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:39:44 30-09-2025
|39,2025
|28,23389
|7
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:31:37 30-09-2025
|39,1642
|28,2002
|16,5
|1,2
|Simav (Kütahya)
|00:23:42 30-09-2025
|39,20778
|29,03361
|7
|2,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|00:23:42 30-09-2025
|39,2245
|29,0382
|10,7
|2,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|00:22:55 30-09-2025
|39,217
|29,0185
|11
|1,7
|Kırkağaç (Manisa)
|00:18:29 30-09-2025
|39,23167
|27,96667
|7
|1,9
|DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
|00:18:29 30-09-2025
|39,207
|27,926
|7,7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|00:09:41 30-09-2025
|39,195
|29,00278
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|00:05:12 30-09-2025
|39,23028
|28,96333
|7
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|00:05:11 30-09-2025
|39,2575
|29,0282
|13,6
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|00:03:51 30-09-2025
|39,2692
|29,0807
|5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|00:03:03 30-09-2025
|39,22306
|29,03917
|7,51
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|00:03:02 30-09-2025
|39,2082
|28,9893
|16,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:01:29 30-09-2025
|39,16806
|28,15194
|7
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:01:28 30-09-2025
|39,1805
|28,1187
|5,3
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|23:59:56 29-09-2025
|39,2202
|29,0458
|9,5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|23:55:56 29-09-2025
|39,22722
|29,01056
|11,6
|2,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:55:56 29-09-2025
|39,2352
|29,0132
|11,4
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:52:20 29-09-2025
|39,21722
|28,09028
|7
|1,4
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:52:19 29-09-2025
|39,2347
|28,0178
|5,4
|1,8
|Gölbaşı (Adıyaman)
|23:42:39 29-09-2025
|37,82667
|37,82528
|8,87
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:39:52 29-09-2025
|39,20917
|28,00667
|6,92
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|23:39:23 29-09-2025
|37,30833
|36,96417
|7,62
|1,7
|Simav (Kütahya)
|23:23:15 29-09-2025
|39,24333
|28,99361
|9,88
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:23:14 29-09-2025
|39,2155
|28,976
|10,4
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|23:17:12 29-09-2025
|38,29306
|37,825
|9,78
|1,4
|Simav (Kütahya)
|23:04:51 29-09-2025
|39,23528
|29,01806
|7,39
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:04:51 29-09-2025
|39,2257
|29,026
|9,5
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:53:18 29-09-2025
|39,2052
|29,0378
|1,5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|22:52:49 29-09-2025
|39,23
|29,00833
|8,77
|1
|NASA-SIMAV (KUTAHYA)
|22:52:48 29-09-2025
|39,1522
|28,9513
|20,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:48:49 29-09-2025
|39,18861
|28,20667
|7
|2,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:48:49 29-09-2025
|39,1772
|28,191
|10
|3
|Merkez (Bolu)
|22:30:19 29-09-2025
|40,85556
|31,77167
|7,09
|1,3
|TETEMECELE (BOLU)
|22:30:19 29-09-2025
|40,835
|31,727
|11,9
|1,7
|Simav (Kütahya)
|22:24:39 29-09-2025
|39,24417
|28,97417
|12,7
|1
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|22:24:32 29-09-2025
|38,4125
|44,3445
|5
|3
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [12.44 km] Başkale (Van)
|22:24:29 29-09-2025
|38,39806
|44,55444
|7,21
|2,9
|Simav (Kütahya)
|22:18:47 29-09-2025
|39,22361
|28,96889
|11,81
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:18:47 29-09-2025
|39,2068
|28,9683
|14,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:07:18 29-09-2025
|39,16222
|28,25167
|7,07
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:07:17 29-09-2025
|39,168
|28,0757
|14,7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|21:55:15 29-09-2025
|39,21528
|29,0275
|9,8
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:55:14 29-09-2025
|39,2065
|28,9972
|12
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|21:54:48 29-09-2025
|38,42
|39,13167
|7,07
|0,9
|Simav (Kütahya)
|21:51:30 29-09-2025
|39,21056
|29,00944
|10,56
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:51:25 29-09-2025
|39,225
|28,12889
|7
|1,2
|SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:51:23 29-09-2025
|39,1747
|28,417
|23,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:46:07 29-09-2025
|39,12444
|28,39222
|7
|1,7
|Simav (Kütahya)
|21:46:07 29-09-2025
|39,23417
|28,98694
|7,16
|1,9
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|21:46:06 29-09-2025
|39,2153
|28,9345
|15,8
|2,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:43:04 29-09-2025
|39,1905
|28,9822
|4
|1,3
|Simav (Kütahya)
|21:40:48 29-09-2025
|39,23472
|29,0075
|8,83
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:40:48 29-09-2025
|39,2253
|29,0005
|12,6
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:36:35 29-09-2025
|39,2192
|29,031
|4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|21:36:34 29-09-2025
|39,21194
|29,03806
|7,19
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:34:56 29-09-2025
|39,208
|29,007
|5,4
|2,5
|Simav (Kütahya)
|21:34:55 29-09-2025
|39,22667
|28,98583
|7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:31:36 29-09-2025
|39,20111
|28,24194
|7,17
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:23:48 29-09-2025
|39,22111
|28,11861
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|21:20:04 29-09-2025
|39,24167
|28,97528
|7,22
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:12:30 29-09-2025
|39,21694
|28,16111
|4,59
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:09:36 29-09-2025
|39,18639
|28,15639
|7
|1
|EGE DENIZI
|21:09:22 29-09-2025
|38,5877
|25,545
|12,8
|2,4
|Sarayköy (Denizli)
|21:03:56 29-09-2025
|37,93111
|28,8175
|8,95
|1,6
|BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN)
|21:03:55 29-09-2025
|37,8853
|28,7162
|1,2
|1,7
|Simav (Kütahya)
|21:01:26 29-09-2025
|39,2025
|28,9875
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|20:56:08 29-09-2025
|39,21389
|29,01944
|6,5
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:56:07 29-09-2025
|39,2308
|28,9853
|15,2
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|20:46:30 29-09-2025
|39,2055
|29,0253
|5,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:45:51 29-09-2025
|39,16583
|28,20889
|7
|2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:45:50 29-09-2025
|39,1842
|28,2343
|9,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:35:46 29-09-2025
|39,23694
|28,17111
|7
|1,3
|KARADENIZ
|20:27:01 29-09-2025
|41,967
|29,9468
|12,1
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:17:08 29-09-2025
|39,25611
|28,13611
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|20:09:38 29-09-2025
|39,205
|29,02556
|10,2
|2,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:09:38 29-09-2025
|39,2248
|28,9982
|5,4
|3,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:04:45 29-09-2025
|39,2332
|29,0103
|10,1
|1,6
|Simav (Kütahya)
|20:03:40 29-09-2025
|39,24583
|28,97333
|7,01
|0,9
|Simav (Kütahya)
|19:46:43 29-09-2025
|39,21028
|28,97111
|10,72
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:46:43 29-09-2025
|39,2142
|28,9945
|13
|1,4
|Simav (Kütahya)
|19:45:23 29-09-2025
|39,21472
|28,95556
|6,96
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:45:22 29-09-2025
|39,2518
|28,9293
|12,9
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:36:01 29-09-2025
|39,2418
|28,9598
|13,7
|1,7
|ESMETAS-SOLHAN (BINGOL)
|19:28:00 29-09-2025
|38,8747
|41,0797
|9,7
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:20:29 29-09-2025
|39,203
|29,0135
|4,9
|2
|Simav (Kütahya)
|19:20:28 29-09-2025
|39,20222
|29,01722
|10,18
|2
|KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
|19:17:52 29-09-2025
|39,1398
|29,0472
|5
|1,2
|Simav (Kütahya)
|19:17:50 29-09-2025
|39,24694
|28,97972
|9,72
|1,3
|Simav (Kütahya)
|19:17:14 29-09-2025
|39,18194
|29,01889
|7
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:17:13 29-09-2025
|39,2288
|29,0243
|10,9
|1,9
|Simav (Kütahya)
|19:10:51 29-09-2025
|39,18306
|28,99306
|10,85
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:10:50 29-09-2025
|39,2217
|29,0068
|10,2
|2
|Simav (Kütahya)
|19:05:40 29-09-2025
|39,21333
|29,03694
|6,98
|1,4
|AKDAG-SIMAV (KUTAHYA)
|19:05:39 29-09-2025
|39,1817
|28,8805
|2,7
|1,5
