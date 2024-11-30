Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Kasım 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Kasım 2024

30 Kasım 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) 10:37:11 30-11-2024 37,913 27,6185 8,7 2,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:24:22 30-11-2024 37,8293 27,0175 6,9 2,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.50 km] Kuşadası (Aydın) 09:24:22 30-11-2024 37,81611 27,00028 6,97 2
Çan (Çanakkale) 09:04:48 30-11-2024 40,03056 26,97694 6,98 1,5
Beypazarı (Ankara) 08:50:19 30-11-2024 40,22556 31,72028 6,98 1,7
Kovancılar (Elazığ) 08:48:44 30-11-2024 38,67556 39,57667 5,05 1,4
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 08:43:38 30-11-2024 37,9783 36,5985 8,5 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 08:43:38 30-11-2024 37,95833 36,51861 7 1,6
YUNANISTAN 08:42:09 30-11-2024 40,2298 24,0747 4,4 2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 08:39:28 30-11-2024 40,1838 31,7627 6,5 1,9
Beypazarı (Ankara) 08:39:28 30-11-2024 40,06694 31,76972 7 1,7
YUNANISTAN 08:36:53 30-11-2024 40,31 24,1403 7,4 2,5
IKIZLI-SUNGURLU (CORUM) 08:15:37 30-11-2024 40,3187 34,356 2,4 2,6
Sungurlu (Çorum) 08:15:37 30-11-2024 40,29361 34,37278 7 2,4
Kırıkhan (Hatay) 07:58:08 30-11-2024 36,60944 36,41944 7 1,9
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 07:58:07 30-11-2024 36,6163 36,3208 3,6 1,8
YUNANISTAN 07:41:55 30-11-2024 40,3093 24,0912 7,4 3,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:41:12 30-11-2024 38,30611 37,27333 6,87 1,3
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:41:12 30-11-2024 38,314 37,3648 5,3 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 06:59:52 30-11-2024 35,0858 25,9485 3,3 2,5
Geyve (Sakarya) 06:49:44 30-11-2024 40,3625 30,17361 7 1,5
SOGUCAKPINAR-OSMANELI (BILECIK) 06:49:43 30-11-2024 40,3477 30,1607 3,3 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:21:03 30-11-2024 38,39806 37,42167 7 1,6
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:21:03 30-11-2024 38,384 37,3893 5,5 1,7
Darende (Malatya) 06:16:27 30-11-2024 38,37472 37,60833 7 1,6
DARICA-AKCADAG (MALATYA) 06:16:26 30-11-2024 38,3673 37,631 4,6 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.12 km] Kuşadası (Aydın) 05:24:36 30-11-2024 37,85 27,07111 6,95 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:24:35 30-11-2024 37,8075 27,0063 4,8 1,6
Ege Denizi 05:16:46 30-11-2024 36,73417 25,64167 7 3,2
AKDENIZ 05:16:43 30-11-2024 36,6162 25,4425 8,4 3,2
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 05:08:20 30-11-2024 37,6502 36,0305 11,6 1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.19 km] Kuşadası (Aydın) 04:50:04 30-11-2024 37,85417 27,105 7 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:50:02 30-11-2024 37,8237 26,983 8,5 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.62 km] Kuşadası (Aydın) 04:43:34 30-11-2024 37,84 27,08778 6,89 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:43:32 30-11-2024 37,7777 27,002 14 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.94 km] Kuşadası (Aydın) 04:39:05 30-11-2024 37,84917 27,08444 7 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:39:03 30-11-2024 37,7812 27,0407 18,7 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.23 km] Kuşadası (Aydın) 04:37:13 30-11-2024 37,82722 27,03611 7 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:37:12 30-11-2024 37,8033 27,0153 7,8 2
Darende (Malatya) 04:36:20 30-11-2024 38,40139 37,52111 7 1,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 04:36:18 30-11-2024 38,3857 37,5008 5 1,8
Ege Denizi - [61.80 km] Datça (Muğla) 04:32:06 30-11-2024 36,1375 27,44444 4,17 2,2
AKDENIZ 04:32:01 30-11-2024 35,9777 27,1633 5,3 2,2
Akdeniz - [190.53 km] Datça (Muğla) 04:23:31 30-11-2024 35,06472 26,78222 15,13 2,4
YENIKOPRU-AHLAT (BITLIS) 04:08:07 30-11-2024 38,731 42,4008 21,7 1,8
Yazıhan (Malatya) 03:51:07 30-11-2024 38,64417 38,01778 6,99 1,2
Merkez (Kırşehir) 03:42:07 30-11-2024 39,40528 34,09778 7 0,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:32:58 30-11-2024 37,8085 27,018 5 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.14 km] Kuşadası (Aydın) 03:28:18 30-11-2024 37,84361 27,07056 15,32 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:28:18 30-11-2024 37,8202 27,0038 7,9 2,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.58 km] Kuşadası (Aydın) 03:13:06 30-11-2024 37,84167 27,04278 7 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:13:06 30-11-2024 37,7827 27,004 14,1 1,7
Kadirli (Osmaniye) 03:10:16 30-11-2024 37,74417 36,20167 7 2
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 03:10:15 30-11-2024 37,7833 36,2037 4,8 1,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.28 km] Kuşadası (Aydın) 03:02:51 30-11-2024 37,82722 27,02417 12,8 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:02:51 30-11-2024 37,815 26,9913 11,6 2,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.10 km] Kuşadası (Aydın) 02:58:20 30-11-2024 37,82111 27,02694 11,95 3,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 02:58:20 30-11-2024 37,7972 27,0058 10,6 3,5
CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) 02:52:06 30-11-2024 37,6918 36,5525 4,7 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 02:52:05 30-11-2024 37,73611 36,55861 7,08 1,4
CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:47:23 30-11-2024 38,1982 37,2617 28,7 1
Kale (Malatya) 02:40:37 30-11-2024 38,37611 38,75972 6,99 1,3
Darende (Malatya) 02:14:39 30-11-2024 38,37722 37,60083 12,83 2
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 02:14:38 30-11-2024 38,364 37,5948 5 2,1
Ege Denizi - [73.26 km] Datça (Muğla) 02:05:17 30-11-2024 36,05861 27,22722 11,91 3
AKDENIZ 02:05:15 30-11-2024 36,043 27,1583 6,1 3,3
Saimbeyli (Adana) 01:41:04 30-11-2024 37,92556 36,20861 12,01 1,7
KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:41:03 30-11-2024 37,9727 36,192 17,6 1,8
Pamukkale (Denizli) 01:35:26 30-11-2024 37,86417 29,25611 7 0,8
Saimbeyli (Adana) 00:57:46 30-11-2024 37,83472 36,25472 7 1,1
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 00:57:46 30-11-2024 37,8537 36,2845 13,4 1,3
Pamukkale (Denizli) 00:54:02 30-11-2024 37,86028 29,25611 7 0,9
Sultandağı (Afyonkarahisar) 00:42:32 30-11-2024 38,52139 31,28972 9,71 1
Doğanşehir (Malatya) 00:38:31 30-11-2024 38,15944 37,85917 9,8 2,2
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:38:31 30-11-2024 38,1625 37,8367 5,3 2,2
Marmara Denizi - [00.81 km] Şarköy (Tekirdağ) 00:28:58 30-11-2024 40,73972 27,33417 10,13 1,1
Pamukkale (Denizli) 00:10:51 30-11-2024 37,87333 29,24944 7 1
Kale (Malatya) 00:01:34 30-11-2024 38,32028 38,78417 7 1,1
Akdeniz - [59.11 km] Gazipaşa (Antalya) 23:32:18 29-11-2024 35,92389 31,78389 26,22 2,5
AKDENIZ 23:32:16 29-11-2024 35,9137 31,7028 13,5 2,7
HACIAHMETLER-MILAS (MUGLA) 23:22:26 29-11-2024 37,4102 27,6447 5,2 1,2
Pamukkale (Denizli) 23:14:46 29-11-2024 37,88389 29,24694 7 2,2
KARAPINAR-CAL (DENIZLI) 23:14:46 29-11-2024 37,8792 29,2882 5 2,2
Akdeniz - [54.88 km] Gazipaşa (Antalya) 22:22:43 29-11-2024 35,97778 31,79389 17,49 1,8
AKDENIZ 22:22:39 29-11-2024 35,8295 31,6977 8,1 2
Akdeniz - [74.09 km] Gazipaşa (Antalya) 22:13:15 29-11-2024 35,80861 31,68611 34,79 4,8
AKDENIZ 22:13:12 29-11-2024 35,8463 31,673 9,8 5,2
Yedisu (Bingöl) 21:53:56 29-11-2024 39,35694 40,59444 7 1,4
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 21:53:54 29-11-2024 39,3428 40,5375 5 1,8
Ege Denizi - [27.20 km] Seferihisar (İzmir) 21:23:06 29-11-2024 37,82778 26,89333 7 1,7
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 21:23:05 29-11-2024 37,8253 26,8478 5,5 1,9
Ege Denizi - [26.22 km] Seferihisar (İzmir) 21:07:09 29-11-2024 37,83639 26,89833 7 1,6
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 21:07:08 29-11-2024 37,8217 26,8448 2,9 1,6
Pütürge (Malatya) 20:56:56 29-11-2024 38,23139 38,68444 7 1
Kuşadası (Aydın) 20:52:36 29-11-2024 37,81972 27,32222 7,7 1,2
CAFERLI-KUSADASI (AYDIN) 20:52:36 29-11-2024 37,7642 27,3223 13 1,6
Bozkurt (Denizli) 20:46:48 29-11-2024 37,90194 29,64361 7,01 1,3
TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) 20:46:48 29-11-2024 37,8622 29,6258 10 1,6
Bozkurt (Denizli) 20:44:46 29-11-2024 37,88333 29,62361 13,53 2
ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) 20:44:46 29-11-2024 37,8825 29,61 9 2,2
Nilüfer (Bursa) 20:43:02 29-11-2024 40,14778 28,90778 8,7 1
Hizan (Bitlis) 20:21:41 29-11-2024 38,285 42,36333 7 1,7
SUTTASI-HIZAN (BITLIS) 20:21:40 29-11-2024 38,2443 42,4168 12,4 1,7
Varto (Muş) 20:01:49 29-11-2024 39,24361 41,43306 7 1,9
YARLISU-VARTO (MUS) 20:01:48 29-11-2024 39,2935 41,4157 6,3 2
Salihli (Manisa) 19:49:07 29-11-2024 38,5225 28,13917 7,02 1,2
YESILOVA-SALIHLI (MANISA) 19:49:07 29-11-2024 38,48 28,294 29,2 1,2
Sivrice (Elazığ) 19:33:34 29-11-2024 38,43694 39,21 7 3,1
KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 19:33:33 29-11-2024 38,435 39,2183 5 3,2
Yeşilova (Burdur) 19:11:48 29-11-2024 37,62667 29,58833 7 2,8
SOGUTKOY-CARDAK (DENIZLI) 19:11:48 29-11-2024 37,6285 29,5887 9,4 2,9
Beypazarı (Ankara) 19:07:03 29-11-2024 40,15139 31,73333 7 2,1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 19:07:02 29-11-2024 40,1903 31,7087 8,4 2,2
Varto (Muş) 18:38:49 29-11-2024 39,25639 41,40139 6,99 1,6
SEKI-VARTO (MUS) 18:38:48 29-11-2024 39,2475 41,447 5,8 1,9
Yerköy (Yozgat) 18:34:21 29-11-2024 39,86583 34,33694 12,4 1,3
SULEYMANLI-YERKOY (YOZGAT) 18:34:21 29-11-2024 39,7915 34,3245 9,4 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 18:21:29 29-11-2024 39,48639 28,15556 16,59 1,4
Altıntaş (Kütahya) 18:02:29 29-11-2024 38,98444 30,20528 7 1,3
AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) 18:02:29 29-11-2024 38,9758 30,2088 7,1 1,6
Gediz (Kütahya) 17:40:51 29-11-2024 39,03361 29,75889 7,01 3,3
TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA) 17:40:51 29-11-2024 39,042 29,7475 8,1 3,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 17:18:43 29-11-2024 38,32278 37,57944 6,97 1,8
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 17:18:43 29-11-2024 38,4172 37,5945 7,3 1,6
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 16:52:54 29-11-2024 40,224 31,7365 14,7 2
Beypazarı (Ankara) 16:52:52 29-11-2024 40,13722 31,83833 7,72 1,7
Ilgın Gölü - [02.06 km] Ilgın (Konya) 16:51:04 29-11-2024 38,38583 31,87889 7 0,7
Göksun (Kahramanmaraş) 16:36:01 29-11-2024 38,06667 36,58444 7,05 1,8
SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:36:00 29-11-2024 38,04 36,5973 5,4 1,8
Darende (Malatya) 16:28:04 29-11-2024 38,39528 37,58944 6,92 2,4
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 16:28:04 29-11-2024 38,3787 37,6173 5 2,3
KERTEK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 16:07:25 29-11-2024 39,4732 31,3873 21,4 1,2
Marmara Denizi - [23.35 km] Armutlu (Yalova) 15:33:24 29-11-2024 40,75111 28,71972 7 1,6
Hizan (Bitlis) 15:26:52 29-11-2024 38,29611 42,37694 7 3,5
ICLIKAVAL-HIZAN (BITLIS) 15:26:52 29-11-2024 38,2587 42,3823 7,1 3,7
PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) 15:20:22 29-11-2024 39,1972 29,4403 7,9 1,7
Ege Denizi - [18.21 km] Marmaris (Muğla) 15:10:22 29-11-2024 36,59611 27,87861 6,86 1,2
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 15:10:20 29-11-2024 36,6222 27,891 23,3 1,6
Sivrice (Elazığ) 15:09:27 29-11-2024 38,47 39,09417 6,9 1,2
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 15:09:25 29-11-2024 38,4262 39,1452 17,4 1,6
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:07:56 29-11-2024 38,152 36,5997 4,3 1,5
Kozan (Adana) 15:04:14 29-11-2024 37,6575 35,88861 7 2,7
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 15:04:13 29-11-2024 37,686 35,878 10 3
Hazro (Diyarbakır) 15:02:06 29-11-2024 38,2325 40,87306 7,17 1,4
KOCBABA-HAZRO (DIYARBAKIR) 15:02:04 29-11-2024 38,2863 40,8555 21,6 1,7
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 15:00:56 29-11-2024 36,1037 33,5403 0 1,3
Andırın (Kahramanmaraş) 14:03:52 29-11-2024 37,78972 36,38694 6,99 2
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 14:03:52 29-11-2024 37,7915 36,4103 9,9 1,9
Tavşanlı (Kütahya) 13:42:26 29-11-2024 39,67944 29,46694 7 1,2
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:42:26 29-11-2024 39,6275 29,4893 0 1,4
Yahşihan (Kırıkkale) 13:26:08 29-11-2024 39,7925 33,3425 7,64 2,2
BEDESTEN-YAHSIHAN (KIRIKKALE) 13:26:08 29-11-2024 39,7843 33,3353 3,7 2,3
YUNANISTAN 13:22:14 29-11-2024 40,2425 24,0797 9,8 2,3
Kula (Manisa) 13:21:47 29-11-2024 38,48194 28,47722 7 1
Eşme (Uşak) 13:01:11 29-11-2024 38,50361 29,13111 6,98 1
Yazıhan (Malatya) 12:43:03 29-11-2024 38,535 38,07444 7 1,5
Saimbeyli (Adana) 12:42:23 29-11-2024 37,94639 36,2425 7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 12:38:46 29-11-2024 38,255 38,16444 7 0,7
Soma (Manisa) 12:24:27 29-11-2024 39,07639 27,57778 7,01 1,4
DEREKOY-SOMA (MANISA) 12:24:26 29-11-2024 39,104 27,5248 0 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 12:20:11 29-11-2024 38,28389 38,08972 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:16:37 29-11-2024 38,34861 38,15056 7 1
Emet (Kütahya) 12:12:03 29-11-2024 39,405 29,255 7 1
GURPINAR-EMET (KUTAHYA) 12:12:03 29-11-2024 39,3387 29,334 0 1,3
Hekimhan (Malatya) 12:03:09 29-11-2024 38,95028 37,89389 7,06 1,2
Eşme (Uşak) 12:01:50 29-11-2024 38,48917 29,13167 7 0,8
Merkez (Elazığ) 12:01:05 29-11-2024 38,5775 39,69444 7 1,8
GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG) 12:01:05 29-11-2024 38,6257 39,7315 8,3 1,9
Doğanşehir (Malatya) 12:00:06 29-11-2024 38,14139 38,06833 7,06 1,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) 10:37:11 30-11-2024 37,913 27,6185 8,7 2,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:24:22 30-11-2024 37,8293 27,0175 6,9 2,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.50 km] Kuşadası (Aydın) 09:24:22 30-11-2024 37,81611 27,00028 6,97 2
Çan (Çanakkale) 09:04:48 30-11-2024 40,03056 26,97694 6,98 1,5
Beypazarı (Ankara) 08:50:19 30-11-2024 40,22556 31,72028 6,98 1,7
Kovancılar (Elazığ) 08:48:44 30-11-2024 38,67556 39,57667 5,05 1,4
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 08:43:38 30-11-2024 37,9783 36,5985 8,5 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 08:43:38 30-11-2024 37,95833 36,51861 7 1,6
YUNANISTAN 08:42:09 30-11-2024 40,2298 24,0747 4,4 2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 08:39:28 30-11-2024 40,1838 31,7627 6,5 1,9
Beypazarı (Ankara) 08:39:28 30-11-2024 40,06694 31,76972 7 1,7
YUNANISTAN 08:36:53 30-11-2024 40,31 24,1403 7,4 2,5
IKIZLI-SUNGURLU (CORUM) 08:15:37 30-11-2024 40,3187 34,356 2,4 2,6
Sungurlu (Çorum) 08:15:37 30-11-2024 40,29361 34,37278 7 2,4
Kırıkhan (Hatay) 07:58:08 30-11-2024 36,60944 36,41944 7 1,9
KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) 07:58:07 30-11-2024 36,6163 36,3208 3,6 1,8
YUNANISTAN 07:41:55 30-11-2024 40,3093 24,0912 7,4 3,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:41:12 30-11-2024 38,30611 37,27333 6,87 1,3
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:41:12 30-11-2024 38,314 37,3648 5,3 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 06:59:52 30-11-2024 35,0858 25,9485 3,3 2,5
Geyve (Sakarya) 06:49:44 30-11-2024 40,3625 30,17361 7 1,5
SOGUCAKPINAR-OSMANELI (BILECIK) 06:49:43 30-11-2024 40,3477 30,1607 3,3 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:21:03 30-11-2024 38,39806 37,42167 7 1,6
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:21:03 30-11-2024 38,384 37,3893 5,5 1,7
Darende (Malatya) 06:16:27 30-11-2024 38,37472 37,60833 7 1,6
DARICA-AKCADAG (MALATYA) 06:16:26 30-11-2024 38,3673 37,631 4,6 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.12 km] Kuşadası (Aydın) 05:24:36 30-11-2024 37,85 27,07111 6,95 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:24:35 30-11-2024 37,8075 27,0063 4,8 1,6
Ege Denizi 05:16:46 30-11-2024 36,73417 25,64167 7 3,2
AKDENIZ 05:16:43 30-11-2024 36,6162 25,4425 8,4 3,2
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 05:08:20 30-11-2024 37,6502 36,0305 11,6 1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.19 km] Kuşadası (Aydın) 04:50:04 30-11-2024 37,85417 27,105 7 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:50:02 30-11-2024 37,8237 26,983 8,5 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.62 km] Kuşadası (Aydın) 04:43:34 30-11-2024 37,84 27,08778 6,89 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:43:32 30-11-2024 37,7777 27,002 14 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.94 km] Kuşadası (Aydın) 04:39:05 30-11-2024 37,84917 27,08444 7 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:39:03 30-11-2024 37,7812 27,0407 18,7 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.23 km] Kuşadası (Aydın) 04:37:13 30-11-2024 37,82722 27,03611 7 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:37:12 30-11-2024 37,8033 27,0153 7,8 2
Darende (Malatya) 04:36:20 30-11-2024 38,40139 37,52111 7 1,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 04:36:18 30-11-2024 38,3857 37,5008 5 1,8
Ege Denizi - [61.80 km] Datça (Muğla) 04:32:06 30-11-2024 36,1375 27,44444 4,17 2,2
AKDENIZ 04:32:01 30-11-2024 35,9777 27,1633 5,3 2,2
Akdeniz - [190.53 km] Datça (Muğla) 04:23:31 30-11-2024 35,06472 26,78222 15,13 2,4
YENIKOPRU-AHLAT (BITLIS) 04:08:07 30-11-2024 38,731 42,4008 21,7 1,8
Yazıhan (Malatya) 03:51:07 30-11-2024 38,64417 38,01778 6,99 1,2
Merkez (Kırşehir) 03:42:07 30-11-2024 39,40528 34,09778 7 0,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:32:58 30-11-2024 37,8085 27,018 5 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.14 km] Kuşadası (Aydın) 03:28:18 30-11-2024 37,84361 27,07056 15,32 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:28:18 30-11-2024 37,8202 27,0038 7,9 2,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.58 km] Kuşadası (Aydın) 03:13:06 30-11-2024 37,84167 27,04278 7 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:13:06 30-11-2024 37,7827 27,004 14,1 1,7
Kadirli (Osmaniye) 03:10:16 30-11-2024 37,74417 36,20167 7 2
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 03:10:15 30-11-2024 37,7833 36,2037 4,8 1,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.28 km] Kuşadası (Aydın) 03:02:51 30-11-2024 37,82722 27,02417 12,8 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:02:51 30-11-2024 37,815 26,9913 11,6 2,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.10 km] Kuşadası (Aydın) 02:58:20 30-11-2024 37,82111 27,02694 11,95 3,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 02:58:20 30-11-2024 37,7972 27,0058 10,6 3,5
CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) 02:52:06 30-11-2024 37,6918 36,5525 4,7 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 02:52:05 30-11-2024 37,73611 36,55861 7,08 1,4
CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:47:23 30-11-2024 38,1982 37,2617 28,7 1
Kale (Malatya) 02:40:37 30-11-2024 38,37611 38,75972 6,99 1,3
Darende (Malatya) 02:14:39 30-11-2024 38,37722 37,60083 12,83 2
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 02:14:38 30-11-2024 38,364 37,5948 5 2,1
Ege Denizi - [73.26 km] Datça (Muğla) 02:05:17 30-11-2024 36,05861 27,22722 11,91 3
AKDENIZ 02:05:15 30-11-2024 36,043 27,1583 6,1 3,3
Saimbeyli (Adana) 01:41:04 30-11-2024 37,92556 36,20861 12,01 1,7
KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:41:03 30-11-2024 37,9727 36,192 17,6 1,8
Pamukkale (Denizli) 01:35:26 30-11-2024 37,86417 29,25611 7 0,8
Saimbeyli (Adana) 00:57:46 30-11-2024 37,83472 36,25472 7 1,1
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 00:57:46 30-11-2024 37,8537 36,2845 13,4 1,3
Pamukkale (Denizli) 00:54:02 30-11-2024 37,86028 29,25611 7 0,9
Sultandağı (Afyonkarahisar) 00:42:32 30-11-2024 38,52139 31,28972 9,71 1
Doğanşehir (Malatya) 00:38:31 30-11-2024 38,15944 37,85917 9,8 2,2
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:38:31 30-11-2024 38,1625 37,8367 5,3 2,2
Marmara Denizi - [00.81 km] Şarköy (Tekirdağ) 00:28:58 30-11-2024 40,73972 27,33417 10,13 1,1
Pamukkale (Denizli) 00:10:51 30-11-2024 37,87333 29,24944 7 1
Kale (Malatya) 00:01:34 30-11-2024 38,32028 38,78417 7 1,1
Akdeniz - [59.11 km] Gazipaşa (Antalya) 23:32:18 29-11-2024 35,92389 31,78389 26,22 2,5
AKDENIZ 23:32:16 29-11-2024 35,9137 31,7028 13,5 2,7
HACIAHMETLER-MILAS (MUGLA) 23:22:26 29-11-2024 37,4102 27,6447 5,2 1,2
Pamukkale (Denizli) 23:14:46 29-11-2024 37,88389 29,24694 7 2,2
KARAPINAR-CAL (DENIZLI) 23:14:46 29-11-2024 37,8792 29,2882 5 2,2
Akdeniz - [54.88 km] Gazipaşa (Antalya) 22:22:43 29-11-2024 35,97778 31,79389 17,49 1,8
AKDENIZ 22:22:39 29-11-2024 35,8295 31,6977 8,1 2
Akdeniz - [74.09 km] Gazipaşa (Antalya) 22:13:15 29-11-2024 35,80861 31,68611 34,79 4,8
AKDENIZ 22:13:12 29-11-2024 35,8463 31,673 9,8 5,2
Yedisu (Bingöl) 21:53:56 29-11-2024 39,35694 40,59444 7 1,4
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 21:53:54 29-11-2024 39,3428 40,5375 5 1,8
Ege Denizi - [27.20 km] Seferihisar (İzmir) 21:23:06 29-11-2024 37,82778 26,89333 7 1,7
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 21:23:05 29-11-2024 37,8253 26,8478 5,5 1,9
Ege Denizi - [26.22 km] Seferihisar (İzmir) 21:07:09 29-11-2024 37,83639 26,89833 7 1,6
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 21:07:08 29-11-2024 37,8217 26,8448 2,9 1,6
Pütürge (Malatya) 20:56:56 29-11-2024 38,23139 38,68444 7 1
Kuşadası (Aydın) 20:52:36 29-11-2024 37,81972 27,32222 7,7 1,2
CAFERLI-KUSADASI (AYDIN) 20:52:36 29-11-2024 37,7642 27,3223 13 1,6
Bozkurt (Denizli) 20:46:48 29-11-2024 37,90194 29,64361 7,01 1,3
TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) 20:46:48 29-11-2024 37,8622 29,6258 10 1,6
Bozkurt (Denizli) 20:44:46 29-11-2024 37,88333 29,62361 13,53 2
ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) 20:44:46 29-11-2024 37,8825 29,61 9 2,2
Nilüfer (Bursa) 20:43:02 29-11-2024 40,14778 28,90778 8,7 1
Hizan (Bitlis) 20:21:41 29-11-2024 38,285 42,36333 7 1,7
SUTTASI-HIZAN (BITLIS) 20:21:40 29-11-2024 38,2443 42,4168 12,4 1,7
Varto (Muş) 20:01:49 29-11-2024 39,24361 41,43306 7 1,9
YARLISU-VARTO (MUS) 20:01:48 29-11-2024 39,2935 41,4157 6,3 2
Salihli (Manisa) 19:49:07 29-11-2024 38,5225 28,13917 7,02 1,2
YESILOVA-SALIHLI (MANISA) 19:49:07 29-11-2024 38,48 28,294 29,2 1,2
Sivrice (Elazığ) 19:33:34 29-11-2024 38,43694 39,21 7 3,1
KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 19:33:33 29-11-2024 38,435 39,2183 5 3,2
Yeşilova (Burdur) 19:11:48 29-11-2024 37,62667 29,58833 7 2,8
SOGUTKOY-CARDAK (DENIZLI) 19:11:48 29-11-2024 37,6285 29,5887 9,4 2,9
Beypazarı (Ankara) 19:07:03 29-11-2024 40,15139 31,73333 7 2,1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 19:07:02 29-11-2024 40,1903 31,7087 8,4 2,2
Varto (Muş) 18:38:49 29-11-2024 39,25639 41,40139 6,99 1,6
SEKI-VARTO (MUS) 18:38:48 29-11-2024 39,2475 41,447 5,8 1,9
Yerköy (Yozgat) 18:34:21 29-11-2024 39,86583 34,33694 12,4 1,3
SULEYMANLI-YERKOY (YOZGAT) 18:34:21 29-11-2024 39,7915 34,3245 9,4 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 18:21:29 29-11-2024 39,48639 28,15556 16,59 1,4
Altıntaş (Kütahya) 18:02:29 29-11-2024 38,98444 30,20528 7 1,3
AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) 18:02:29 29-11-2024 38,9758 30,2088 7,1 1,6
Gediz (Kütahya) 17:40:51 29-11-2024 39,03361 29,75889 7,01 3,3
TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA) 17:40:51 29-11-2024 39,042 29,7475 8,1 3,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 17:18:43 29-11-2024 38,32278 37,57944 6,97 1,8
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 17:18:43 29-11-2024 38,4172 37,5945 7,3 1,6
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 16:52:54 29-11-2024 40,224 31,7365 14,7 2
Beypazarı (Ankara) 16:52:52 29-11-2024 40,13722 31,83833 7,72 1,7
Ilgın Gölü - [02.06 km] Ilgın (Konya) 16:51:04 29-11-2024 38,38583 31,87889 7 0,7
Göksun (Kahramanmaraş) 16:36:01 29-11-2024 38,06667 36,58444 7,05 1,8
SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:36:00 29-11-2024 38,04 36,5973 5,4 1,8
Darende (Malatya) 16:28:04 29-11-2024 38,39528 37,58944 6,92 2,4
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 16:28:04 29-11-2024 38,3787 37,6173 5 2,3
KERTEK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 16:07:25 29-11-2024 39,4732 31,3873 21,4 1,2
Marmara Denizi - [23.35 km] Armutlu (Yalova) 15:33:24 29-11-2024 40,75111 28,71972 7 1,6
Hizan (Bitlis) 15:26:52 29-11-2024 38,29611 42,37694 7 3,5
ICLIKAVAL-HIZAN (BITLIS) 15:26:52 29-11-2024 38,2587 42,3823 7,1 3,7
PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) 15:20:22 29-11-2024 39,1972 29,4403 7,9 1,7
Ege Denizi - [18.21 km] Marmaris (Muğla) 15:10:22 29-11-2024 36,59611 27,87861 6,86 1,2
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 15:10:20 29-11-2024 36,6222 27,891 23,3 1,6
Sivrice (Elazığ) 15:09:27 29-11-2024 38,47 39,09417 6,9 1,2
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 15:09:25 29-11-2024 38,4262 39,1452 17,4 1,6
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:07:56 29-11-2024 38,152 36,5997 4,3 1,5
Kozan (Adana) 15:04:14 29-11-2024 37,6575 35,88861 7 2,7
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 15:04:13 29-11-2024 37,686 35,878 10 3
Hazro (Diyarbakır) 15:02:06 29-11-2024 38,2325 40,87306 7,17 1,4
KOCBABA-HAZRO (DIYARBAKIR) 15:02:04 29-11-2024 38,2863 40,8555 21,6 1,7
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 15:00:56 29-11-2024 36,1037 33,5403 0 1,3
Andırın (Kahramanmaraş) 14:03:52 29-11-2024 37,78972 36,38694 6,99 2
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 14:03:52 29-11-2024 37,7915 36,4103 9,9 1,9
Tavşanlı (Kütahya) 13:42:26 29-11-2024 39,67944 29,46694 7 1,2
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:42:26 29-11-2024 39,6275 29,4893 0 1,4
Yahşihan (Kırıkkale) 13:26:08 29-11-2024 39,7925 33,3425 7,64 2,2
BEDESTEN-YAHSIHAN (KIRIKKALE) 13:26:08 29-11-2024 39,7843 33,3353 3,7 2,3
YUNANISTAN 13:22:14 29-11-2024 40,2425 24,0797 9,8 2,3
Kula (Manisa) 13:21:47 29-11-2024 38,48194 28,47722 7 1
Eşme (Uşak) 13:01:11 29-11-2024 38,50361 29,13111 6,98 1
Yazıhan (Malatya) 12:43:03 29-11-2024 38,535 38,07444 7 1,5
Saimbeyli (Adana) 12:42:23 29-11-2024 37,94639 36,2425 7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 12:38:46 29-11-2024 38,255 38,16444 7 0,7
Soma (Manisa) 12:24:27 29-11-2024 39,07639 27,57778 7,01 1,4
DEREKOY-SOMA (MANISA) 12:24:26 29-11-2024 39,104 27,5248 0 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 12:20:11 29-11-2024 38,28389 38,08972 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:16:37 29-11-2024 38,34861 38,15056 7 1
Emet (Kütahya) 12:12:03 29-11-2024 39,405 29,255 7 1
GURPINAR-EMET (KUTAHYA) 12:12:03 29-11-2024 39,3387 29,334 0 1,3
Hekimhan (Malatya) 12:03:09 29-11-2024 38,95028 37,89389 7,06 1,2
Eşme (Uşak) 12:01:50 29-11-2024 38,48917 29,13167 7 0,8
Merkez (Elazığ) 12:01:05 29-11-2024 38,5775 39,69444 7 1,8
GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG) 12:01:05 29-11-2024 38,6257 39,7315 8,3 1,9
Doğanşehir (Malatya) 12:00:06 29-11-2024 38,14139 38,06833 7,06 1,2

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Çikolataya da hile karıştı: İlaç etken maddesi tespit edildi

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