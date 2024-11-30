Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 30 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
30 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)
|10:37:11 30-11-2024
|37,913
|27,6185
|8,7
|2,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:24:22 30-11-2024
|37,8293
|27,0175
|6,9
|2,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.50 km] Kuşadası (Aydın)
|09:24:22 30-11-2024
|37,81611
|27,00028
|6,97
|2
|Çan (Çanakkale)
|09:04:48 30-11-2024
|40,03056
|26,97694
|6,98
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|08:50:19 30-11-2024
|40,22556
|31,72028
|6,98
|1,7
|Kovancılar (Elazığ)
|08:48:44 30-11-2024
|38,67556
|39,57667
|5,05
|1,4
|KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
|08:43:38 30-11-2024
|37,9783
|36,5985
|8,5
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:43:38 30-11-2024
|37,95833
|36,51861
|7
|1,6
|YUNANISTAN
|08:42:09 30-11-2024
|40,2298
|24,0747
|4,4
|2
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|08:39:28 30-11-2024
|40,1838
|31,7627
|6,5
|1,9
|Beypazarı (Ankara)
|08:39:28 30-11-2024
|40,06694
|31,76972
|7
|1,7
|YUNANISTAN
|08:36:53 30-11-2024
|40,31
|24,1403
|7,4
|2,5
|IKIZLI-SUNGURLU (CORUM)
|08:15:37 30-11-2024
|40,3187
|34,356
|2,4
|2,6
|Sungurlu (Çorum)
|08:15:37 30-11-2024
|40,29361
|34,37278
|7
|2,4
|Kırıkhan (Hatay)
|07:58:08 30-11-2024
|36,60944
|36,41944
|7
|1,9
|KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)
|07:58:07 30-11-2024
|36,6163
|36,3208
|3,6
|1,8
|YUNANISTAN
|07:41:55 30-11-2024
|40,3093
|24,0912
|7,4
|3,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:41:12 30-11-2024
|38,30611
|37,27333
|6,87
|1,3
|AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:41:12 30-11-2024
|38,314
|37,3648
|5,3
|1,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|06:59:52 30-11-2024
|35,0858
|25,9485
|3,3
|2,5
|Geyve (Sakarya)
|06:49:44 30-11-2024
|40,3625
|30,17361
|7
|1,5
|SOGUCAKPINAR-OSMANELI (BILECIK)
|06:49:43 30-11-2024
|40,3477
|30,1607
|3,3
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:21:03 30-11-2024
|38,39806
|37,42167
|7
|1,6
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:21:03 30-11-2024
|38,384
|37,3893
|5,5
|1,7
|Darende (Malatya)
|06:16:27 30-11-2024
|38,37472
|37,60833
|7
|1,6
|DARICA-AKCADAG (MALATYA)
|06:16:26 30-11-2024
|38,3673
|37,631
|4,6
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.12 km] Kuşadası (Aydın)
|05:24:36 30-11-2024
|37,85
|27,07111
|6,95
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:24:35 30-11-2024
|37,8075
|27,0063
|4,8
|1,6
|Ege Denizi
|05:16:46 30-11-2024
|36,73417
|25,64167
|7
|3,2
|AKDENIZ
|05:16:43 30-11-2024
|36,6162
|25,4425
|8,4
|3,2
|BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)
|05:08:20 30-11-2024
|37,6502
|36,0305
|11,6
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.19 km] Kuşadası (Aydın)
|04:50:04 30-11-2024
|37,85417
|27,105
|7
|1,5
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:50:02 30-11-2024
|37,8237
|26,983
|8,5
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.62 km] Kuşadası (Aydın)
|04:43:34 30-11-2024
|37,84
|27,08778
|6,89
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:43:32 30-11-2024
|37,7777
|27,002
|14
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.94 km] Kuşadası (Aydın)
|04:39:05 30-11-2024
|37,84917
|27,08444
|7
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:39:03 30-11-2024
|37,7812
|27,0407
|18,7
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.23 km] Kuşadası (Aydın)
|04:37:13 30-11-2024
|37,82722
|27,03611
|7
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:37:12 30-11-2024
|37,8033
|27,0153
|7,8
|2
|Darende (Malatya)
|04:36:20 30-11-2024
|38,40139
|37,52111
|7
|1,6
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|04:36:18 30-11-2024
|38,3857
|37,5008
|5
|1,8
|Ege Denizi - [61.80 km] Datça (Muğla)
|04:32:06 30-11-2024
|36,1375
|27,44444
|4,17
|2,2
|AKDENIZ
|04:32:01 30-11-2024
|35,9777
|27,1633
|5,3
|2,2
|Akdeniz - [190.53 km] Datça (Muğla)
|04:23:31 30-11-2024
|35,06472
|26,78222
|15,13
|2,4
|YENIKOPRU-AHLAT (BITLIS)
|04:08:07 30-11-2024
|38,731
|42,4008
|21,7
|1,8
|Yazıhan (Malatya)
|03:51:07 30-11-2024
|38,64417
|38,01778
|6,99
|1,2
|Merkez (Kırşehir)
|03:42:07 30-11-2024
|39,40528
|34,09778
|7
|0,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:32:58 30-11-2024
|37,8085
|27,018
|5
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.14 km] Kuşadası (Aydın)
|03:28:18 30-11-2024
|37,84361
|27,07056
|15,32
|1,5
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:28:18 30-11-2024
|37,8202
|27,0038
|7,9
|2,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.58 km] Kuşadası (Aydın)
|03:13:06 30-11-2024
|37,84167
|27,04278
|7
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:13:06 30-11-2024
|37,7827
|27,004
|14,1
|1,7
|Kadirli (Osmaniye)
|03:10:16 30-11-2024
|37,74417
|36,20167
|7
|2
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|03:10:15 30-11-2024
|37,7833
|36,2037
|4,8
|1,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.28 km] Kuşadası (Aydın)
|03:02:51 30-11-2024
|37,82722
|27,02417
|12,8
|1,5
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:02:51 30-11-2024
|37,815
|26,9913
|11,6
|2,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.10 km] Kuşadası (Aydın)
|02:58:20 30-11-2024
|37,82111
|27,02694
|11,95
|3,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:58:20 30-11-2024
|37,7972
|27,0058
|10,6
|3,5
|CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS)
|02:52:06 30-11-2024
|37,6918
|36,5525
|4,7
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|02:52:05 30-11-2024
|37,73611
|36,55861
|7,08
|1,4
|CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:47:23 30-11-2024
|38,1982
|37,2617
|28,7
|1
|Kale (Malatya)
|02:40:37 30-11-2024
|38,37611
|38,75972
|6,99
|1,3
|Darende (Malatya)
|02:14:39 30-11-2024
|38,37722
|37,60083
|12,83
|2
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|02:14:38 30-11-2024
|38,364
|37,5948
|5
|2,1
|Ege Denizi - [73.26 km] Datça (Muğla)
|02:05:17 30-11-2024
|36,05861
|27,22722
|11,91
|3
|AKDENIZ
|02:05:15 30-11-2024
|36,043
|27,1583
|6,1
|3,3
|Saimbeyli (Adana)
|01:41:04 30-11-2024
|37,92556
|36,20861
|12,01
|1,7
|KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:41:03 30-11-2024
|37,9727
|36,192
|17,6
|1,8
|Pamukkale (Denizli)
|01:35:26 30-11-2024
|37,86417
|29,25611
|7
|0,8
|Saimbeyli (Adana)
|00:57:46 30-11-2024
|37,83472
|36,25472
|7
|1,1
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|00:57:46 30-11-2024
|37,8537
|36,2845
|13,4
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|00:54:02 30-11-2024
|37,86028
|29,25611
|7
|0,9
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|00:42:32 30-11-2024
|38,52139
|31,28972
|9,71
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|00:38:31 30-11-2024
|38,15944
|37,85917
|9,8
|2,2
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:38:31 30-11-2024
|38,1625
|37,8367
|5,3
|2,2
|Marmara Denizi - [00.81 km] Şarköy (Tekirdağ)
|00:28:58 30-11-2024
|40,73972
|27,33417
|10,13
|1,1
|Pamukkale (Denizli)
|00:10:51 30-11-2024
|37,87333
|29,24944
|7
|1
|Kale (Malatya)
|00:01:34 30-11-2024
|38,32028
|38,78417
|7
|1,1
|Akdeniz - [59.11 km] Gazipaşa (Antalya)
|23:32:18 29-11-2024
|35,92389
|31,78389
|26,22
|2,5
|AKDENIZ
|23:32:16 29-11-2024
|35,9137
|31,7028
|13,5
|2,7
|HACIAHMETLER-MILAS (MUGLA)
|23:22:26 29-11-2024
|37,4102
|27,6447
|5,2
|1,2
|Pamukkale (Denizli)
|23:14:46 29-11-2024
|37,88389
|29,24694
|7
|2,2
|KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
|23:14:46 29-11-2024
|37,8792
|29,2882
|5
|2,2
|Akdeniz - [54.88 km] Gazipaşa (Antalya)
|22:22:43 29-11-2024
|35,97778
|31,79389
|17,49
|1,8
|AKDENIZ
|22:22:39 29-11-2024
|35,8295
|31,6977
|8,1
|2
|Akdeniz - [74.09 km] Gazipaşa (Antalya)
|22:13:15 29-11-2024
|35,80861
|31,68611
|34,79
|4,8
|AKDENIZ
|22:13:12 29-11-2024
|35,8463
|31,673
|9,8
|5,2
|Yedisu (Bingöl)
|21:53:56 29-11-2024
|39,35694
|40,59444
|7
|1,4
|SENKOY-YEDISU (BINGOL)
|21:53:54 29-11-2024
|39,3428
|40,5375
|5
|1,8
|Ege Denizi - [27.20 km] Seferihisar (İzmir)
|21:23:06 29-11-2024
|37,82778
|26,89333
|7
|1,7
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|21:23:05 29-11-2024
|37,8253
|26,8478
|5,5
|1,9
|Ege Denizi - [26.22 km] Seferihisar (İzmir)
|21:07:09 29-11-2024
|37,83639
|26,89833
|7
|1,6
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|21:07:08 29-11-2024
|37,8217
|26,8448
|2,9
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|20:56:56 29-11-2024
|38,23139
|38,68444
|7
|1
|Kuşadası (Aydın)
|20:52:36 29-11-2024
|37,81972
|27,32222
|7,7
|1,2
|CAFERLI-KUSADASI (AYDIN)
|20:52:36 29-11-2024
|37,7642
|27,3223
|13
|1,6
|Bozkurt (Denizli)
|20:46:48 29-11-2024
|37,90194
|29,64361
|7,01
|1,3
|TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)
|20:46:48 29-11-2024
|37,8622
|29,6258
|10
|1,6
|Bozkurt (Denizli)
|20:44:46 29-11-2024
|37,88333
|29,62361
|13,53
|2
|ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI)
|20:44:46 29-11-2024
|37,8825
|29,61
|9
|2,2
|Nilüfer (Bursa)
|20:43:02 29-11-2024
|40,14778
|28,90778
|8,7
|1
|Hizan (Bitlis)
|20:21:41 29-11-2024
|38,285
|42,36333
|7
|1,7
|SUTTASI-HIZAN (BITLIS)
|20:21:40 29-11-2024
|38,2443
|42,4168
|12,4
|1,7
|Varto (Muş)
|20:01:49 29-11-2024
|39,24361
|41,43306
|7
|1,9
|YARLISU-VARTO (MUS)
|20:01:48 29-11-2024
|39,2935
|41,4157
|6,3
|2
|Salihli (Manisa)
|19:49:07 29-11-2024
|38,5225
|28,13917
|7,02
|1,2
|YESILOVA-SALIHLI (MANISA)
|19:49:07 29-11-2024
|38,48
|28,294
|29,2
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|19:33:34 29-11-2024
|38,43694
|39,21
|7
|3,1
|KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|19:33:33 29-11-2024
|38,435
|39,2183
|5
|3,2
|Yeşilova (Burdur)
|19:11:48 29-11-2024
|37,62667
|29,58833
|7
|2,8
|SOGUTKOY-CARDAK (DENIZLI)
|19:11:48 29-11-2024
|37,6285
|29,5887
|9,4
|2,9
|Beypazarı (Ankara)
|19:07:03 29-11-2024
|40,15139
|31,73333
|7
|2,1
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|19:07:02 29-11-2024
|40,1903
|31,7087
|8,4
|2,2
|Varto (Muş)
|18:38:49 29-11-2024
|39,25639
|41,40139
|6,99
|1,6
|SEKI-VARTO (MUS)
|18:38:48 29-11-2024
|39,2475
|41,447
|5,8
|1,9
|Yerköy (Yozgat)
|18:34:21 29-11-2024
|39,86583
|34,33694
|12,4
|1,3
|SULEYMANLI-YERKOY (YOZGAT)
|18:34:21 29-11-2024
|39,7915
|34,3245
|9,4
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:21:29 29-11-2024
|39,48639
|28,15556
|16,59
|1,4
|Altıntaş (Kütahya)
|18:02:29 29-11-2024
|38,98444
|30,20528
|7
|1,3
|AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA)
|18:02:29 29-11-2024
|38,9758
|30,2088
|7,1
|1,6
|Gediz (Kütahya)
|17:40:51 29-11-2024
|39,03361
|29,75889
|7,01
|3,3
|TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA)
|17:40:51 29-11-2024
|39,042
|29,7475
|8,1
|3,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|17:18:43 29-11-2024
|38,32278
|37,57944
|6,97
|1,8
|ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|17:18:43 29-11-2024
|38,4172
|37,5945
|7,3
|1,6
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|16:52:54 29-11-2024
|40,224
|31,7365
|14,7
|2
|Beypazarı (Ankara)
|16:52:52 29-11-2024
|40,13722
|31,83833
|7,72
|1,7
|Ilgın Gölü - [02.06 km] Ilgın (Konya)
|16:51:04 29-11-2024
|38,38583
|31,87889
|7
|0,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:36:01 29-11-2024
|38,06667
|36,58444
|7,05
|1,8
|SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:36:00 29-11-2024
|38,04
|36,5973
|5,4
|1,8
|Darende (Malatya)
|16:28:04 29-11-2024
|38,39528
|37,58944
|6,92
|2,4
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|16:28:04 29-11-2024
|38,3787
|37,6173
|5
|2,3
|KERTEK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
|16:07:25 29-11-2024
|39,4732
|31,3873
|21,4
|1,2
|Marmara Denizi - [23.35 km] Armutlu (Yalova)
|15:33:24 29-11-2024
|40,75111
|28,71972
|7
|1,6
|Hizan (Bitlis)
|15:26:52 29-11-2024
|38,29611
|42,37694
|7
|3,5
|ICLIKAVAL-HIZAN (BITLIS)
|15:26:52 29-11-2024
|38,2587
|42,3823
|7,1
|3,7
|PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
|15:20:22 29-11-2024
|39,1972
|29,4403
|7,9
|1,7
|Ege Denizi - [18.21 km] Marmaris (Muğla)
|15:10:22 29-11-2024
|36,59611
|27,87861
|6,86
|1,2
|BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|15:10:20 29-11-2024
|36,6222
|27,891
|23,3
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|15:09:27 29-11-2024
|38,47
|39,09417
|6,9
|1,2
|KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|15:09:25 29-11-2024
|38,4262
|39,1452
|17,4
|1,6
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15:07:56 29-11-2024
|38,152
|36,5997
|4,3
|1,5
|Kozan (Adana)
|15:04:14 29-11-2024
|37,6575
|35,88861
|7
|2,7
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|15:04:13 29-11-2024
|37,686
|35,878
|10
|3
|Hazro (Diyarbakır)
|15:02:06 29-11-2024
|38,2325
|40,87306
|7,17
|1,4
|KOCBABA-HAZRO (DIYARBAKIR)
|15:02:04 29-11-2024
|38,2863
|40,8555
|21,6
|1,7
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|15:00:56 29-11-2024
|36,1037
|33,5403
|0
|1,3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|14:03:52 29-11-2024
|37,78972
|36,38694
|6,99
|2
|GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|14:03:52 29-11-2024
|37,7915
|36,4103
|9,9
|1,9
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:42:26 29-11-2024
|39,67944
|29,46694
|7
|1,2
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:42:26 29-11-2024
|39,6275
|29,4893
|0
|1,4
|Yahşihan (Kırıkkale)
|13:26:08 29-11-2024
|39,7925
|33,3425
|7,64
|2,2
|BEDESTEN-YAHSIHAN (KIRIKKALE)
|13:26:08 29-11-2024
|39,7843
|33,3353
|3,7
|2,3
|YUNANISTAN
|13:22:14 29-11-2024
|40,2425
|24,0797
|9,8
|2,3
|Kula (Manisa)
|13:21:47 29-11-2024
|38,48194
|28,47722
|7
|1
|Eşme (Uşak)
|13:01:11 29-11-2024
|38,50361
|29,13111
|6,98
|1
|Yazıhan (Malatya)
|12:43:03 29-11-2024
|38,535
|38,07444
|7
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|12:42:23 29-11-2024
|37,94639
|36,2425
|7
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:38:46 29-11-2024
|38,255
|38,16444
|7
|0,7
|Soma (Manisa)
|12:24:27 29-11-2024
|39,07639
|27,57778
|7,01
|1,4
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|12:24:26 29-11-2024
|39,104
|27,5248
|0
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:20:11 29-11-2024
|38,28389
|38,08972
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:16:37 29-11-2024
|38,34861
|38,15056
|7
|1
|Emet (Kütahya)
|12:12:03 29-11-2024
|39,405
|29,255
|7
|1
|GURPINAR-EMET (KUTAHYA)
|12:12:03 29-11-2024
|39,3387
|29,334
|0
|1,3
|Hekimhan (Malatya)
|12:03:09 29-11-2024
|38,95028
|37,89389
|7,06
|1,2
|Eşme (Uşak)
|12:01:50 29-11-2024
|38,48917
|29,13167
|7
|0,8
|Merkez (Elazığ)
|12:01:05 29-11-2024
|38,5775
|39,69444
|7
|1,8
|GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG)
|12:01:05 29-11-2024
|38,6257
|39,7315
|8,3
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|12:00:06 29-11-2024
|38,14139
|38,06833
|7,06
|1,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)
|10:37:11 30-11-2024
|37,913
|27,6185
|8,7
|2,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:24:22 30-11-2024
|37,8293
|27,0175
|6,9
|2,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.50 km] Kuşadası (Aydın)
|09:24:22 30-11-2024
|37,81611
|27,00028
|6,97
|2
|Çan (Çanakkale)
|09:04:48 30-11-2024
|40,03056
|26,97694
|6,98
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|08:50:19 30-11-2024
|40,22556
|31,72028
|6,98
|1,7
|Kovancılar (Elazığ)
|08:48:44 30-11-2024
|38,67556
|39,57667
|5,05
|1,4
|KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
|08:43:38 30-11-2024
|37,9783
|36,5985
|8,5
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:43:38 30-11-2024
|37,95833
|36,51861
|7
|1,6
|YUNANISTAN
|08:42:09 30-11-2024
|40,2298
|24,0747
|4,4
|2
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|08:39:28 30-11-2024
|40,1838
|31,7627
|6,5
|1,9
|Beypazarı (Ankara)
|08:39:28 30-11-2024
|40,06694
|31,76972
|7
|1,7
|YUNANISTAN
|08:36:53 30-11-2024
|40,31
|24,1403
|7,4
|2,5
|IKIZLI-SUNGURLU (CORUM)
|08:15:37 30-11-2024
|40,3187
|34,356
|2,4
|2,6
|Sungurlu (Çorum)
|08:15:37 30-11-2024
|40,29361
|34,37278
|7
|2,4
|Kırıkhan (Hatay)
|07:58:08 30-11-2024
|36,60944
|36,41944
|7
|1,9
|KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)
|07:58:07 30-11-2024
|36,6163
|36,3208
|3,6
|1,8
|YUNANISTAN
|07:41:55 30-11-2024
|40,3093
|24,0912
|7,4
|3,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:41:12 30-11-2024
|38,30611
|37,27333
|6,87
|1,3
|AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:41:12 30-11-2024
|38,314
|37,3648
|5,3
|1,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|06:59:52 30-11-2024
|35,0858
|25,9485
|3,3
|2,5
|Geyve (Sakarya)
|06:49:44 30-11-2024
|40,3625
|30,17361
|7
|1,5
|SOGUCAKPINAR-OSMANELI (BILECIK)
|06:49:43 30-11-2024
|40,3477
|30,1607
|3,3
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:21:03 30-11-2024
|38,39806
|37,42167
|7
|1,6
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:21:03 30-11-2024
|38,384
|37,3893
|5,5
|1,7
|Darende (Malatya)
|06:16:27 30-11-2024
|38,37472
|37,60833
|7
|1,6
|DARICA-AKCADAG (MALATYA)
|06:16:26 30-11-2024
|38,3673
|37,631
|4,6
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.12 km] Kuşadası (Aydın)
|05:24:36 30-11-2024
|37,85
|27,07111
|6,95
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:24:35 30-11-2024
|37,8075
|27,0063
|4,8
|1,6
|Ege Denizi
|05:16:46 30-11-2024
|36,73417
|25,64167
|7
|3,2
|AKDENIZ
|05:16:43 30-11-2024
|36,6162
|25,4425
|8,4
|3,2
|BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)
|05:08:20 30-11-2024
|37,6502
|36,0305
|11,6
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.19 km] Kuşadası (Aydın)
|04:50:04 30-11-2024
|37,85417
|27,105
|7
|1,5
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:50:02 30-11-2024
|37,8237
|26,983
|8,5
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.62 km] Kuşadası (Aydın)
|04:43:34 30-11-2024
|37,84
|27,08778
|6,89
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:43:32 30-11-2024
|37,7777
|27,002
|14
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.94 km] Kuşadası (Aydın)
|04:39:05 30-11-2024
|37,84917
|27,08444
|7
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:39:03 30-11-2024
|37,7812
|27,0407
|18,7
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.23 km] Kuşadası (Aydın)
|04:37:13 30-11-2024
|37,82722
|27,03611
|7
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:37:12 30-11-2024
|37,8033
|27,0153
|7,8
|2
|Darende (Malatya)
|04:36:20 30-11-2024
|38,40139
|37,52111
|7
|1,6
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|04:36:18 30-11-2024
|38,3857
|37,5008
|5
|1,8
|Ege Denizi - [61.80 km] Datça (Muğla)
|04:32:06 30-11-2024
|36,1375
|27,44444
|4,17
|2,2
|AKDENIZ
|04:32:01 30-11-2024
|35,9777
|27,1633
|5,3
|2,2
|Akdeniz - [190.53 km] Datça (Muğla)
|04:23:31 30-11-2024
|35,06472
|26,78222
|15,13
|2,4
|YENIKOPRU-AHLAT (BITLIS)
|04:08:07 30-11-2024
|38,731
|42,4008
|21,7
|1,8
|Yazıhan (Malatya)
|03:51:07 30-11-2024
|38,64417
|38,01778
|6,99
|1,2
|Merkez (Kırşehir)
|03:42:07 30-11-2024
|39,40528
|34,09778
|7
|0,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:32:58 30-11-2024
|37,8085
|27,018
|5
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.14 km] Kuşadası (Aydın)
|03:28:18 30-11-2024
|37,84361
|27,07056
|15,32
|1,5
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:28:18 30-11-2024
|37,8202
|27,0038
|7,9
|2,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.58 km] Kuşadası (Aydın)
|03:13:06 30-11-2024
|37,84167
|27,04278
|7
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:13:06 30-11-2024
|37,7827
|27,004
|14,1
|1,7
|Kadirli (Osmaniye)
|03:10:16 30-11-2024
|37,74417
|36,20167
|7
|2
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|03:10:15 30-11-2024
|37,7833
|36,2037
|4,8
|1,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.28 km] Kuşadası (Aydın)
|03:02:51 30-11-2024
|37,82722
|27,02417
|12,8
|1,5
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:02:51 30-11-2024
|37,815
|26,9913
|11,6
|2,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.10 km] Kuşadası (Aydın)
|02:58:20 30-11-2024
|37,82111
|27,02694
|11,95
|3,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:58:20 30-11-2024
|37,7972
|27,0058
|10,6
|3,5
|CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS)
|02:52:06 30-11-2024
|37,6918
|36,5525
|4,7
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|02:52:05 30-11-2024
|37,73611
|36,55861
|7,08
|1,4
|CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:47:23 30-11-2024
|38,1982
|37,2617
|28,7
|1
|Kale (Malatya)
|02:40:37 30-11-2024
|38,37611
|38,75972
|6,99
|1,3
|Darende (Malatya)
|02:14:39 30-11-2024
|38,37722
|37,60083
|12,83
|2
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|02:14:38 30-11-2024
|38,364
|37,5948
|5
|2,1
|Ege Denizi - [73.26 km] Datça (Muğla)
|02:05:17 30-11-2024
|36,05861
|27,22722
|11,91
|3
|AKDENIZ
|02:05:15 30-11-2024
|36,043
|27,1583
|6,1
|3,3
|Saimbeyli (Adana)
|01:41:04 30-11-2024
|37,92556
|36,20861
|12,01
|1,7
|KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:41:03 30-11-2024
|37,9727
|36,192
|17,6
|1,8
|Pamukkale (Denizli)
|01:35:26 30-11-2024
|37,86417
|29,25611
|7
|0,8
|Saimbeyli (Adana)
|00:57:46 30-11-2024
|37,83472
|36,25472
|7
|1,1
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|00:57:46 30-11-2024
|37,8537
|36,2845
|13,4
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|00:54:02 30-11-2024
|37,86028
|29,25611
|7
|0,9
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|00:42:32 30-11-2024
|38,52139
|31,28972
|9,71
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|00:38:31 30-11-2024
|38,15944
|37,85917
|9,8
|2,2
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:38:31 30-11-2024
|38,1625
|37,8367
|5,3
|2,2
|Marmara Denizi - [00.81 km] Şarköy (Tekirdağ)
|00:28:58 30-11-2024
|40,73972
|27,33417
|10,13
|1,1
|Pamukkale (Denizli)
|00:10:51 30-11-2024
|37,87333
|29,24944
|7
|1
|Kale (Malatya)
|00:01:34 30-11-2024
|38,32028
|38,78417
|7
|1,1
|Akdeniz - [59.11 km] Gazipaşa (Antalya)
|23:32:18 29-11-2024
|35,92389
|31,78389
|26,22
|2,5
|AKDENIZ
|23:32:16 29-11-2024
|35,9137
|31,7028
|13,5
|2,7
|HACIAHMETLER-MILAS (MUGLA)
|23:22:26 29-11-2024
|37,4102
|27,6447
|5,2
|1,2
|Pamukkale (Denizli)
|23:14:46 29-11-2024
|37,88389
|29,24694
|7
|2,2
|KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
|23:14:46 29-11-2024
|37,8792
|29,2882
|5
|2,2
|Akdeniz - [54.88 km] Gazipaşa (Antalya)
|22:22:43 29-11-2024
|35,97778
|31,79389
|17,49
|1,8
|AKDENIZ
|22:22:39 29-11-2024
|35,8295
|31,6977
|8,1
|2
|Akdeniz - [74.09 km] Gazipaşa (Antalya)
|22:13:15 29-11-2024
|35,80861
|31,68611
|34,79
|4,8
|AKDENIZ
|22:13:12 29-11-2024
|35,8463
|31,673
|9,8
|5,2
|Yedisu (Bingöl)
|21:53:56 29-11-2024
|39,35694
|40,59444
|7
|1,4
|SENKOY-YEDISU (BINGOL)
|21:53:54 29-11-2024
|39,3428
|40,5375
|5
|1,8
|Ege Denizi - [27.20 km] Seferihisar (İzmir)
|21:23:06 29-11-2024
|37,82778
|26,89333
|7
|1,7
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|21:23:05 29-11-2024
|37,8253
|26,8478
|5,5
|1,9
|Ege Denizi - [26.22 km] Seferihisar (İzmir)
|21:07:09 29-11-2024
|37,83639
|26,89833
|7
|1,6
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|21:07:08 29-11-2024
|37,8217
|26,8448
|2,9
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|20:56:56 29-11-2024
|38,23139
|38,68444
|7
|1
|Kuşadası (Aydın)
|20:52:36 29-11-2024
|37,81972
|27,32222
|7,7
|1,2
|CAFERLI-KUSADASI (AYDIN)
|20:52:36 29-11-2024
|37,7642
|27,3223
|13
|1,6
|Bozkurt (Denizli)
|20:46:48 29-11-2024
|37,90194
|29,64361
|7,01
|1,3
|TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)
|20:46:48 29-11-2024
|37,8622
|29,6258
|10
|1,6
|Bozkurt (Denizli)
|20:44:46 29-11-2024
|37,88333
|29,62361
|13,53
|2
|ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI)
|20:44:46 29-11-2024
|37,8825
|29,61
|9
|2,2
|Nilüfer (Bursa)
|20:43:02 29-11-2024
|40,14778
|28,90778
|8,7
|1
|Hizan (Bitlis)
|20:21:41 29-11-2024
|38,285
|42,36333
|7
|1,7
|SUTTASI-HIZAN (BITLIS)
|20:21:40 29-11-2024
|38,2443
|42,4168
|12,4
|1,7
|Varto (Muş)
|20:01:49 29-11-2024
|39,24361
|41,43306
|7
|1,9
|YARLISU-VARTO (MUS)
|20:01:48 29-11-2024
|39,2935
|41,4157
|6,3
|2
|Salihli (Manisa)
|19:49:07 29-11-2024
|38,5225
|28,13917
|7,02
|1,2
|YESILOVA-SALIHLI (MANISA)
|19:49:07 29-11-2024
|38,48
|28,294
|29,2
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|19:33:34 29-11-2024
|38,43694
|39,21
|7
|3,1
|KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|19:33:33 29-11-2024
|38,435
|39,2183
|5
|3,2
|Yeşilova (Burdur)
|19:11:48 29-11-2024
|37,62667
|29,58833
|7
|2,8
|SOGUTKOY-CARDAK (DENIZLI)
|19:11:48 29-11-2024
|37,6285
|29,5887
|9,4
|2,9
|Beypazarı (Ankara)
|19:07:03 29-11-2024
|40,15139
|31,73333
|7
|2,1
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|19:07:02 29-11-2024
|40,1903
|31,7087
|8,4
|2,2
|Varto (Muş)
|18:38:49 29-11-2024
|39,25639
|41,40139
|6,99
|1,6
|SEKI-VARTO (MUS)
|18:38:48 29-11-2024
|39,2475
|41,447
|5,8
|1,9
|Yerköy (Yozgat)
|18:34:21 29-11-2024
|39,86583
|34,33694
|12,4
|1,3
|SULEYMANLI-YERKOY (YOZGAT)
|18:34:21 29-11-2024
|39,7915
|34,3245
|9,4
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:21:29 29-11-2024
|39,48639
|28,15556
|16,59
|1,4
|Altıntaş (Kütahya)
|18:02:29 29-11-2024
|38,98444
|30,20528
|7
|1,3
|AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA)
|18:02:29 29-11-2024
|38,9758
|30,2088
|7,1
|1,6
|Gediz (Kütahya)
|17:40:51 29-11-2024
|39,03361
|29,75889
|7,01
|3,3
|TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA)
|17:40:51 29-11-2024
|39,042
|29,7475
|8,1
|3,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|17:18:43 29-11-2024
|38,32278
|37,57944
|6,97
|1,8
|ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|17:18:43 29-11-2024
|38,4172
|37,5945
|7,3
|1,6
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|16:52:54 29-11-2024
|40,224
|31,7365
|14,7
|2
|Beypazarı (Ankara)
|16:52:52 29-11-2024
|40,13722
|31,83833
|7,72
|1,7
|Ilgın Gölü - [02.06 km] Ilgın (Konya)
|16:51:04 29-11-2024
|38,38583
|31,87889
|7
|0,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:36:01 29-11-2024
|38,06667
|36,58444
|7,05
|1,8
|SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:36:00 29-11-2024
|38,04
|36,5973
|5,4
|1,8
|Darende (Malatya)
|16:28:04 29-11-2024
|38,39528
|37,58944
|6,92
|2,4
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|16:28:04 29-11-2024
|38,3787
|37,6173
|5
|2,3
|KERTEK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
|16:07:25 29-11-2024
|39,4732
|31,3873
|21,4
|1,2
|Marmara Denizi - [23.35 km] Armutlu (Yalova)
|15:33:24 29-11-2024
|40,75111
|28,71972
|7
|1,6
|Hizan (Bitlis)
|15:26:52 29-11-2024
|38,29611
|42,37694
|7
|3,5
|ICLIKAVAL-HIZAN (BITLIS)
|15:26:52 29-11-2024
|38,2587
|42,3823
|7,1
|3,7
|PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
|15:20:22 29-11-2024
|39,1972
|29,4403
|7,9
|1,7
|Ege Denizi - [18.21 km] Marmaris (Muğla)
|15:10:22 29-11-2024
|36,59611
|27,87861
|6,86
|1,2
|BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|15:10:20 29-11-2024
|36,6222
|27,891
|23,3
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|15:09:27 29-11-2024
|38,47
|39,09417
|6,9
|1,2
|KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|15:09:25 29-11-2024
|38,4262
|39,1452
|17,4
|1,6
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15:07:56 29-11-2024
|38,152
|36,5997
|4,3
|1,5
|Kozan (Adana)
|15:04:14 29-11-2024
|37,6575
|35,88861
|7
|2,7
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|15:04:13 29-11-2024
|37,686
|35,878
|10
|3
|Hazro (Diyarbakır)
|15:02:06 29-11-2024
|38,2325
|40,87306
|7,17
|1,4
|KOCBABA-HAZRO (DIYARBAKIR)
|15:02:04 29-11-2024
|38,2863
|40,8555
|21,6
|1,7
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|15:00:56 29-11-2024
|36,1037
|33,5403
|0
|1,3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|14:03:52 29-11-2024
|37,78972
|36,38694
|6,99
|2
|GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|14:03:52 29-11-2024
|37,7915
|36,4103
|9,9
|1,9
|Tavşanlı (Kütahya)
|13:42:26 29-11-2024
|39,67944
|29,46694
|7
|1,2
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:42:26 29-11-2024
|39,6275
|29,4893
|0
|1,4
|Yahşihan (Kırıkkale)
|13:26:08 29-11-2024
|39,7925
|33,3425
|7,64
|2,2
|BEDESTEN-YAHSIHAN (KIRIKKALE)
|13:26:08 29-11-2024
|39,7843
|33,3353
|3,7
|2,3
|YUNANISTAN
|13:22:14 29-11-2024
|40,2425
|24,0797
|9,8
|2,3
|Kula (Manisa)
|13:21:47 29-11-2024
|38,48194
|28,47722
|7
|1
|Eşme (Uşak)
|13:01:11 29-11-2024
|38,50361
|29,13111
|6,98
|1
|Yazıhan (Malatya)
|12:43:03 29-11-2024
|38,535
|38,07444
|7
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|12:42:23 29-11-2024
|37,94639
|36,2425
|7
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:38:46 29-11-2024
|38,255
|38,16444
|7
|0,7
|Soma (Manisa)
|12:24:27 29-11-2024
|39,07639
|27,57778
|7,01
|1,4
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|12:24:26 29-11-2024
|39,104
|27,5248
|0
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:20:11 29-11-2024
|38,28389
|38,08972
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:16:37 29-11-2024
|38,34861
|38,15056
|7
|1
|Emet (Kütahya)
|12:12:03 29-11-2024
|39,405
|29,255
|7
|1
|GURPINAR-EMET (KUTAHYA)
|12:12:03 29-11-2024
|39,3387
|29,334
|0
|1,3
|Hekimhan (Malatya)
|12:03:09 29-11-2024
|38,95028
|37,89389
|7,06
|1,2
|Eşme (Uşak)
|12:01:50 29-11-2024
|38,48917
|29,13167
|7
|0,8
|Merkez (Elazığ)
|12:01:05 29-11-2024
|38,5775
|39,69444
|7
|1,8
|GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG)
|12:01:05 29-11-2024
|38,6257
|39,7315
|8,3
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|12:00:06 29-11-2024
|38,14139
|38,06833
|7,06
|1,2
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