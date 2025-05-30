Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Mayıs 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 30 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Mayıs 2025
son dakika deprem mi oldu?

30 Mayıs 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 00:09:36 30-05-2025 38,4095 30,4325 8 1,4
BURHANIYE (BALIKESIR) 00:07:08 30-05-2025 39,4988 26,9423 10,1 2,1
KABAKDERE-(BALIKESIR) 23:57:11 29-05-2025 39,6753 27,8402 7,8 2
Karesi (Balıkesir) 23:57:10 29-05-2025 39,66528 27,82667 13,49 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:55:41 29-05-2025 39,2552 28,9822 3,8 1,6
Simav (Kütahya) 23:55:41 29-05-2025 39,26944 28,93917 9,35 1,2
Simav (Kütahya) 23:40:50 29-05-2025 39,2375 28,94417 9,75 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:40:50 29-05-2025 39,2568 28,9822 5,1 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:39:19 29-05-2025 39,2507 28,9865 8 1,5
Simav (Kütahya) 23:39:18 29-05-2025 39,25333 28,94361 11,22 1,5
Simav (Kütahya) 23:34:19 29-05-2025 39,24528 28,93667 10,17 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 23:34:19 29-05-2025 39,2637 29,0115 5 1,4
Kozan (Adana) 23:25:47 29-05-2025 37,67194 35,96417 6,99 1,5
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 23:25:47 29-05-2025 37,6572 35,9365 8,5 1,3
Kiğı (Bingöl) 23:22:54 29-05-2025 39,25333 40,28583 9,26 2,4
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 23:22:53 29-05-2025 39,2483 40,2618 4,4 2,6
Simav (Kütahya) 23:22:31 29-05-2025 39,23944 28,95972 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:22:30 29-05-2025 39,2497 29,0123 5 1,8
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 23:10:02 29-05-2025 39,3697 26,1153 8,4 2,1
Ege Denizi - [13.87 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:10:01 29-05-2025 39,35556 26,08611 12,88 1,8
Ege Denizi - Ildır Körfezi - [05.61 km] Çeşme (İzmir) 23:07:42 29-05-2025 38,365 26,40389 7,04 1,1
Simav (Kütahya) 22:58:39 29-05-2025 39,25722 28,97528 8,42 1,1
Simav (Kütahya) 22:56:36 29-05-2025 39,24306 28,98472 8,13 1,5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 22:56:36 29-05-2025 39,2547 29,0197 8,5 1,6
Ege Denizi - [62.59 km] Çeşme (İzmir) 22:54:34 29-05-2025 38,33222 25,54056 7 2,2
EGE DENIZI 22:54:30 29-05-2025 38,2995 25,3498 5 2,3
Dodurga (Çorum) 22:19:51 29-05-2025 40,82139 34,78889 10,68 1,3
MEHMETDEDEOBRUGU-DODURGA (CORUM) 22:19:51 29-05-2025 40,8073 34,8115 6,7 1,7
Milas (Muğla) 22:00:04 29-05-2025 37,03722 27,93028 6,95 1,5
CAMLICA-MILAS (MUGLA) 22:00:04 29-05-2025 37,0493 27,9322 12 1,7
Pütürge (Malatya) 21:54:18 29-05-2025 38,27778 38,81278 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:47:53 29-05-2025 39,2282 29,002 5,5 2,4
Simav (Kütahya) 21:47:52 29-05-2025 39,2275 28,96694 11,98 2,3
Kırkağaç (Manisa) 21:44:54 29-05-2025 39,32917 27,92556 6,77 1,1
Zile (Tokat) 21:42:02 29-05-2025 40,11472 35,82917 7,24 0,8
UCKAYA-ZILE (TOKAT) 21:42:01 29-05-2025 40,0983 35,8467 20,9 1,2
Kiğı (Bingöl) 21:14:57 29-05-2025 39,23972 40,23361 7 1,3
Saimbeyli (Adana) 21:07:12 29-05-2025 37,92056 36,22306 7 2,2
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 21:07:11 29-05-2025 37,9022 36,2508 5 2,3
Kozan (Adana) 20:44:03 29-05-2025 37,65167 35,96 7 1,8
UGURLUBAG-FEKE (ADANA) 20:44:03 29-05-2025 37,7167 35,9192 5 1,8
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 20:33:18 29-05-2025 34,8353 24,9845 19 2,6
Kozan (Adana) 20:32:48 29-05-2025 37,66028 35,96778 10,33 3,9
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) 20:32:47 29-05-2025 37,6693 35,9742 5 3,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 20:28:49 29-05-2025 37,51667 36,99944 7 1
Ege Denizi 20:22:04 29-05-2025 40,0225 24,3925 9,02 1,9
YUNANISTAN 20:22:00 29-05-2025 40,3093 24,1268 10,6 2,1
Kiğı (Bingöl) 20:14:31 29-05-2025 39,22 40,25889 13,56 4,3
DALLICA-KIGI (BINGOL) 20:14:30 29-05-2025 39,2223 40,2658 5 4,3
YUNANISTAN 19:55:15 29-05-2025 40,3387 24,0878 5,1 1,5
Refahiye (Erzincan) 19:53:22 29-05-2025 39,94222 38,58444 6,22 1,8
COBANLI-GOLOVA (SIVAS) 19:53:22 29-05-2025 40,0195 38,6085 6,6 2,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 19:47:27 29-05-2025 37,45944 36,90167 7 2,8
KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 19:47:27 29-05-2025 37,4298 36,9085 5,9 2,5
YUNANISTAN 19:45:07 29-05-2025 40,2595 24,0112 5,5 1,4
Simav (Kütahya) 19:40:23 29-05-2025 39,24333 28,935 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:40:23 29-05-2025 39,2378 29,0095 8 1,9
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 19:35:27 29-05-2025 38,9968 26,5943 9,8 1,6
Ege Denizi - [18.57 km] Dikili (İzmir) 19:35:26 29-05-2025 38,99333 26,60583 7 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 19:15:41 29-05-2025 37,1273 28,813 9,7 1,6
Menteşe (Muğla) 19:15:40 29-05-2025 37,11889 28,79889 7,04 1,4
Simav (Kütahya) 19:05:40 29-05-2025 39,16694 29,08278 11,39 1,2
Simav (Kütahya) 19:05:02 29-05-2025 39,22722 28,96778 9,39 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:05:02 29-05-2025 39,2255 28,9957 5,2 2,2
EGE DENIZI 18:57:41 29-05-2025 36,6788 25,6542 5,4 1,8
YUNANISTAN 18:19:48 29-05-2025 40,2385 24,0247 5,1 1,3
Bulanık (Muş) 18:19:11 29-05-2025 39,17028 42,10111 7 2,7
DEGIRMENSUYU-BULANIK (MUS) 18:19:10 29-05-2025 39,1612 42,0975 5 2,7
CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:10:12 29-05-2025 39,5358 28,2113 13,9 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:10:10 29-05-2025 39,50611 28,17528 7,02 1,3
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:09:41 29-05-2025 39,5113 28,143 8,6 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:09:40 29-05-2025 39,48861 28,14389 7 1,4
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:09:00 29-05-2025 39,5198 28,1288 8,9 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:08:59 29-05-2025 39,46917 28,16556 7,01 1,4
Buldan (Denizli) 17:47:56 29-05-2025 37,97472 28,8675 9,84 1,1
Emet (Kütahya) 17:39:26 29-05-2025 39,38583 29,2675 6,14 1,3
UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) 17:39:25 29-05-2025 39,2897 29,3753 7,4 1,6
KOCAGUR-BIGA (CANAKKALE) 17:28:36 29-05-2025 40,3597 27,1935 9,8 2,2
Biga (Çanakkale) 17:28:35 29-05-2025 40,36 27,20333 7,02 1,7
Van Gölü - [09.45 km] Tuşba (Van) 17:10:10 29-05-2025 38,60444 43,10972 6,95 1,9
VAN GOLU 17:10:10 29-05-2025 38,5688 43,1798 16,8 2,2
Çelikhan (Adıyaman) 17:05:51 29-05-2025 38,07611 38,32778 7 1,9
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 17:05:50 29-05-2025 38,105 38,3192 5 1,7
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 17:00:49 29-05-2025 39,2107 29,0682 10,7 1,6
Simav (Kütahya) 17:00:48 29-05-2025 39,23417 28,95083 7 1,4
Ayvacık (Çanakkale) 16:40:49 29-05-2025 39,6275 26,43889 12,53 2
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 16:40:49 29-05-2025 39,6075 26,4618 6,5 2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 16:18:49 29-05-2025 39,3717 26,2328 13,3 1,7
Orhaneli (Bursa) 16:11:42 29-05-2025 39,89361 28,85583 7 1,5
DELIBALLILAR-ORHANELI (BURSA) 16:11:40 29-05-2025 39,939 28,989 5 1,6
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 14:51:50 29-05-2025 39,2557 28,9495 9,4 1,9
Simav (Kütahya) 14:51:49 29-05-2025 39,24278 28,94667 7,12 1,6
BEYLER-BULDAN (DENIZLI) 14:42:59 29-05-2025 38,1315 28,7593 5,4 1,2
Buldan (Denizli) 14:42:58 29-05-2025 38,18889 28,79472 7 0,9
Çelikhan (Adıyaman) 14:40:12 29-05-2025 38,10667 38,34194 7 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 14:17:57 29-05-2025 38,04278 36,38694 11,25 2,3
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.05.29 14:17:54) 14:17:54 29-05-2025 38,0923 36,5467 5 2,1
Dalaman (Muğla) 13:57:01 29-05-2025 36,93639 28,98972 7 1,3
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) 13:57:00 29-05-2025 36,9087 28,9877 10,4 1,5
Altıeylül (Balıkesir) 13:51:32 29-05-2025 39,41167 27,89194 5,32 2,2
KUSKAYA-(BALIKESIR) 13:51:30 29-05-2025 39,4213 27,8908 5 2,5
Hazar Gölü - [02.72 km] Maden (Elazığ) 13:39:46 29-05-2025 38,49778 39,46639 7 2,8
CEVIZDERE-(ELAZIG) 13:39:45 29-05-2025 38,5228 39,393 10,1 2,7
Merkez (Bingöl) 13:23:11 29-05-2025 39,05917 40,74361 6,89 2,3
ELMALI-(BINGOL) 13:23:10 29-05-2025 39,031 40,7637 5,7 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 13:11:44 29-05-2025 38,01861 36,60278 11,88 2,4
Ege Denizi 13:02:11 29-05-2025 35,80833 26,02528 24,71 3,5
EGE DENIZI 13:02:09 29-05-2025 35,748 25,9107 27,8 3,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:56:47 29-05-2025 39,47722 28,19861 10,85 1,7
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:56:47 29-05-2025 39,5415 28,1232 5 1,9
Pütürge (Malatya) 12:31:22 29-05-2025 38,27528 38,77667 8,95 2
CANAKCI-KALE (MALATYA) 12:31:21 29-05-2025 38,3318 38,8023 1,5 2,1
EGE DENIZI 12:28:01 29-05-2025 36,6837 25,362 14,7 1,6
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:17:17 29-05-2025 37,1832 27,9192 0 1,3
Afşin (Kahramanmaraş) 12:13:50 29-05-2025 38,12806 36,85889 7,04 1,9
KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:13:50 29-05-2025 38,0963 36,8983 5 1,6
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:02:54 29-05-2025 37,1227 27,888 17,3 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 11:42:11 29-05-2025 38,2925 38,185 7 0,8
Pütürge (Malatya) 11:35:51 29-05-2025 38,25361 38,77194 9,14 1,6
MERDIVENLER-(MALATYA) 11:35:50 29-05-2025 38,3307 38,6242 5 1,5
Yazıhan (Malatya) 11:13:51 29-05-2025 38,52111 38,00194 6,98 1,8
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 11:13:49 29-05-2025 38,5055 37,977 5,5 1,7
Akdeniz - [49.94 km] Kumluca (Antalya) 11:08:50 29-05-2025 35,88528 30,53944 17,31 2,1
AKDENIZ 11:08:50 29-05-2025 36,0647 30,5093 22,4 2,2
KURSUNLU-BAYRAMIC (CANAKKALE) REVIZE01 (2025.05.29 10:54:51) 10:54:51 29-05-2025 39,8087 26,6808 5,4 1,9
Ayvacık (Çanakkale) 10:54:48 29-05-2025 39,62583 26,45944 11,76 2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10:34:27 29-05-2025 37,44083 37,16444 5,75 2,8
SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 10:34:27 29-05-2025 37,4388 37,1242 4,6 2,6
Simav (Kütahya) 10:28:00 29-05-2025 39,15528 28,95722 10,59 1,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:27:59 29-05-2025 39,2448 29,028 5 2
KIZILDERE-CEYHAN (ADANA) 09:41:33 29-05-2025 36,946 35,6282 26,9 1,3
Simav (Kütahya) 09:39:40 29-05-2025 39,27139 28,95361 7,03 1,7
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 09:39:40 29-05-2025 39,2665 28,928 3,3 2,2
Dumlupınar (Kütahya) 09:01:08 29-05-2025 38,91472 29,87278 7 1,3
PINARCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) 09:01:07 29-05-2025 39,0288 29,9672 17,2 1,4
Kozan (Adana) 08:42:04 29-05-2025 37,65111 35,95917 7 1,3
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 08:42:03 29-05-2025 37,7055 35,8437 5 1,2
Savaştepe (Balıkesir) 08:33:50 29-05-2025 39,35278 27,66056 6,55 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 08:26:43 29-05-2025 38,28472 38,21722 7 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 08:21:45 29-05-2025 37,34778 36,84278 7 1,2
Yazıhan (Malatya) 08:04:03 29-05-2025 38,55694 37,97667 7 1,3
Karlıova (Bingöl) 07:47:46 29-05-2025 39,32694 40,97111 7 2,2
KARLIOVA (BINGOL) 07:47:46 29-05-2025 39,3093 40,9903 4 2,4
Ayvacık (Çanakkale) 07:45:28 29-05-2025 39,62667 26,45889 11,85 1,9
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 07:45:28 29-05-2025 39,6212 26,4435 13,7 2,1
Ayvacık (Çanakkale) 07:41:17 29-05-2025 39,62222 26,45139 11,99 1,8
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 07:41:17 29-05-2025 39,6302 26,4402 13,6 1,9
Marmara Denizi - [21.51 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 07:36:42 29-05-2025 40,83111 28,14139 6,9 1,2
Kozan (Adana) 07:28:25 29-05-2025 37,6625 35,96528 7 1,4
Ayvacık (Çanakkale) 07:27:29 29-05-2025 39,62833 26,45889 12,77 2,3
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 07:27:28 29-05-2025 39,6255 26,4367 14,9 2,6
Kırkağaç (Manisa) 07:09:56 29-05-2025 39,29389 27,85889 7,02 1,2
Hazar Gölü - [01.79 km] Maden (Elazığ) 07:04:37 29-05-2025 38,50889 39,48944 8,52 2,7
GOLARDI (ELAZIG) 07:04:36 29-05-2025 38,5403 39,4367 1,1 2,7
EGE DENIZI 06:45:12 29-05-2025 35,7153 25,8295 27,4 2,8
Ege Denizi 06:45:11 29-05-2025 35,67639 25,92028 7,06 2,5
Samandağ (Hatay) 06:31:27 29-05-2025 36,27583 35,99861 7 1,6
Kiğı (Bingöl) 06:18:44 29-05-2025 39,22944 40,25222 7 2,1
ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) 06:18:43 29-05-2025 39,2138 40,2425 5,6 2,2
Eğirdir (Isparta) 06:00:52 29-05-2025 37,72417 30,86167 6,98 1,4
YUKARIGOKDERE-EGIRDIR (ISPARTA) 06:00:51 29-05-2025 37,7348 30,8363 15,3 1,8
Kozan (Adana) 05:58:07 29-05-2025 37,63889 35,93833 7 2
CAMLARCA-KOZAN (ADANA) 05:58:06 29-05-2025 37,658 35,9708 6,7 1,9
YUNANISTAN 05:33:44 29-05-2025 38,1087 23,8173 5 2,3
Marmara Denizi - [19.36 km] Silivri (İstanbul) 05:29:59 29-05-2025 40,90056 28,19389 11,14 2
MARMARA DENIZI 05:29:59 29-05-2025 40,8827 28,197 17 2,1
EGE DENIZI 05:17:41 29-05-2025 36,6188 25,7465 4,4 1,4
EGE DENIZI 05:00:28 29-05-2025 39,5818 24,66 8,8 1,6
Battalgazi (Malatya) 04:58:32 29-05-2025 38,2725 38,63917 9,69 1,5
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 04:58:31 29-05-2025 38,2683 38,663 22,5 1,5
Marmara Denizi - [25.41 km] Silivri (İstanbul) 04:53:58 29-05-2025 40,83806 28,27417 7,01 1
Kale (Malatya) 04:48:17 29-05-2025 38,34556 38,7875 5,27 1,2
Sarıkaya (Yozgat) 04:46:59 29-05-2025 39,36361 35,25444 15,83 1,1
Pütürge (Malatya) 04:37:56 29-05-2025 38,21806 38,73528 10,74 1,3
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 04:31:04 29-05-2025 38,4302 26,1097 13,7 1,5
Ege Denizi - [30.55 km] Çeşme (İzmir) 04:31:03 29-05-2025 38,42333 25,94778 11,16 1,5
Nurdağı (Gaziantep) 04:21:26 29-05-2025 37,22528 36,88056 7 1,5
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 04:21:26 29-05-2025 37,2167 36,9742 5,4 1,2
Kale (Malatya) 04:15:22 29-05-2025 38,35583 38,78111 9,84 2,8
KOZLUK-KALE (MALATYA) 04:15:21 29-05-2025 38,3673 38,7825 5 2,8
Dicle (Diyarbakır) 04:04:16 29-05-2025 38,42194 40,14722 18,92 1,6
GELINCIK-DICLE (DIYARBAKIR) 04:04:16 29-05-2025 38,4308 40,152 5,8 1,7
EGE DENIZI 02:49:09 29-05-2025 36,6577 25,6478 9,7 1,7
Galabovo, Eski Zağra (Bulgaristan) - [55.85 km] Merkez (Edirne) 02:43:16 29-05-2025 42,0775 25,81694 7,08 1,5
BULGARISTAN 02:43:15 29-05-2025 42,1588 25,7002 5 1,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:28:28 29-05-2025 35,0107 25,1613 8,3 1,9
Ege Denizi - [36.08 km] Datça (Muğla) 02:15:38 29-05-2025 36,60139 27,06056 24,91 1,9
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 02:15:37 29-05-2025 36,5848 26,9225 127,1 2,1
Özlüce Barajı - [00.78 km] Kiğı (Bingöl) 01:51:36 29-05-2025 39,20139 40,26556 6,98 1,9
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 01:51:36 29-05-2025 39,2017 40,2658 5,4 2,1
Andırın (Kahramanmaraş) 01:28:09 29-05-2025 37,73583 36,34167 5,11 2,4
COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 01:28:09 29-05-2025 37,7477 36,2998 5,8 2,2
Karesi (Balıkesir) 01:26:10 29-05-2025 39,67722 27,83167 12,88 2,2
KABAKDERE (BALIKESIR) 01:26:10 29-05-2025 39,67 27,8348 9,6 2,2
Pütürge (Malatya) 01:07:54 29-05-2025 38,29278 38,79583 8,02 0,9
Pütürge (Malatya) 00:56:33 29-05-2025 38,29167 38,78861 6,69 1,9
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 00:56:33 29-05-2025 38,3082 38,7862 4,8 1,9
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 00:09:36 30-05-2025 38,4095 30,4325 8 1,4
BURHANIYE (BALIKESIR) 00:07:08 30-05-2025 39,4988 26,9423 10,1 2,1
KABAKDERE-(BALIKESIR) 23:57:11 29-05-2025 39,6753 27,8402 7,8 2
Karesi (Balıkesir) 23:57:10 29-05-2025 39,66528 27,82667 13,49 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:55:41 29-05-2025 39,2552 28,9822 3,8 1,6
Simav (Kütahya) 23:55:41 29-05-2025 39,26944 28,93917 9,35 1,2
Simav (Kütahya) 23:40:50 29-05-2025 39,2375 28,94417 9,75 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:40:50 29-05-2025 39,2568 28,9822 5,1 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:39:19 29-05-2025 39,2507 28,9865 8 1,5
Simav (Kütahya) 23:39:18 29-05-2025 39,25333 28,94361 11,22 1,5
Simav (Kütahya) 23:34:19 29-05-2025 39,24528 28,93667 10,17 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 23:34:19 29-05-2025 39,2637 29,0115 5 1,4
Kozan (Adana) 23:25:47 29-05-2025 37,67194 35,96417 6,99 1,5
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 23:25:47 29-05-2025 37,6572 35,9365 8,5 1,3
Kiğı (Bingöl) 23:22:54 29-05-2025 39,25333 40,28583 9,26 2,4
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 23:22:53 29-05-2025 39,2483 40,2618 4,4 2,6
Simav (Kütahya) 23:22:31 29-05-2025 39,23944 28,95972 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:22:30 29-05-2025 39,2497 29,0123 5 1,8
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 23:10:02 29-05-2025 39,3697 26,1153 8,4 2,1
Ege Denizi - [13.87 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:10:01 29-05-2025 39,35556 26,08611 12,88 1,8
Ege Denizi - Ildır Körfezi - [05.61 km] Çeşme (İzmir) 23:07:42 29-05-2025 38,365 26,40389 7,04 1,1
Simav (Kütahya) 22:58:39 29-05-2025 39,25722 28,97528 8,42 1,1
Simav (Kütahya) 22:56:36 29-05-2025 39,24306 28,98472 8,13 1,5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 22:56:36 29-05-2025 39,2547 29,0197 8,5 1,6
Ege Denizi - [62.59 km] Çeşme (İzmir) 22:54:34 29-05-2025 38,33222 25,54056 7 2,2
EGE DENIZI 22:54:30 29-05-2025 38,2995 25,3498 5 2,3
Dodurga (Çorum) 22:19:51 29-05-2025 40,82139 34,78889 10,68 1,3
MEHMETDEDEOBRUGU-DODURGA (CORUM) 22:19:51 29-05-2025 40,8073 34,8115 6,7 1,7
Milas (Muğla) 22:00:04 29-05-2025 37,03722 27,93028 6,95 1,5
CAMLICA-MILAS (MUGLA) 22:00:04 29-05-2025 37,0493 27,9322 12 1,7
Pütürge (Malatya) 21:54:18 29-05-2025 38,27778 38,81278 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:47:53 29-05-2025 39,2282 29,002 5,5 2,4
Simav (Kütahya) 21:47:52 29-05-2025 39,2275 28,96694 11,98 2,3
Kırkağaç (Manisa) 21:44:54 29-05-2025 39,32917 27,92556 6,77 1,1
Zile (Tokat) 21:42:02 29-05-2025 40,11472 35,82917 7,24 0,8
UCKAYA-ZILE (TOKAT) 21:42:01 29-05-2025 40,0983 35,8467 20,9 1,2
Kiğı (Bingöl) 21:14:57 29-05-2025 39,23972 40,23361 7 1,3
Saimbeyli (Adana) 21:07:12 29-05-2025 37,92056 36,22306 7 2,2
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 21:07:11 29-05-2025 37,9022 36,2508 5 2,3
Kozan (Adana) 20:44:03 29-05-2025 37,65167 35,96 7 1,8
UGURLUBAG-FEKE (ADANA) 20:44:03 29-05-2025 37,7167 35,9192 5 1,8
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 20:33:18 29-05-2025 34,8353 24,9845 19 2,6
Kozan (Adana) 20:32:48 29-05-2025 37,66028 35,96778 10,33 3,9
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) 20:32:47 29-05-2025 37,6693 35,9742 5 3,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 20:28:49 29-05-2025 37,51667 36,99944 7 1
Ege Denizi 20:22:04 29-05-2025 40,0225 24,3925 9,02 1,9
YUNANISTAN 20:22:00 29-05-2025 40,3093 24,1268 10,6 2,1
Kiğı (Bingöl) 20:14:31 29-05-2025 39,22 40,25889 13,56 4,3
DALLICA-KIGI (BINGOL) 20:14:30 29-05-2025 39,2223 40,2658 5 4,3
YUNANISTAN 19:55:15 29-05-2025 40,3387 24,0878 5,1 1,5
Refahiye (Erzincan) 19:53:22 29-05-2025 39,94222 38,58444 6,22 1,8
COBANLI-GOLOVA (SIVAS) 19:53:22 29-05-2025 40,0195 38,6085 6,6 2,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 19:47:27 29-05-2025 37,45944 36,90167 7 2,8
KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 19:47:27 29-05-2025 37,4298 36,9085 5,9 2,5
YUNANISTAN 19:45:07 29-05-2025 40,2595 24,0112 5,5 1,4
Simav (Kütahya) 19:40:23 29-05-2025 39,24333 28,935 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:40:23 29-05-2025 39,2378 29,0095 8 1,9
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 19:35:27 29-05-2025 38,9968 26,5943 9,8 1,6
Ege Denizi - [18.57 km] Dikili (İzmir) 19:35:26 29-05-2025 38,99333 26,60583 7 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 19:15:41 29-05-2025 37,1273 28,813 9,7 1,6
Menteşe (Muğla) 19:15:40 29-05-2025 37,11889 28,79889 7,04 1,4
Simav (Kütahya) 19:05:40 29-05-2025 39,16694 29,08278 11,39 1,2
Simav (Kütahya) 19:05:02 29-05-2025 39,22722 28,96778 9,39 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:05:02 29-05-2025 39,2255 28,9957 5,2 2,2
EGE DENIZI 18:57:41 29-05-2025 36,6788 25,6542 5,4 1,8
YUNANISTAN 18:19:48 29-05-2025 40,2385 24,0247 5,1 1,3
Bulanık (Muş) 18:19:11 29-05-2025 39,17028 42,10111 7 2,7
DEGIRMENSUYU-BULANIK (MUS) 18:19:10 29-05-2025 39,1612 42,0975 5 2,7
CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:10:12 29-05-2025 39,5358 28,2113 13,9 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 18:10:10 29-05-2025 39,50611 28,17528 7,02 1,3
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:09:41 29-05-2025 39,5113 28,143 8,6 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:09:40 29-05-2025 39,48861 28,14389 7 1,4
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:09:00 29-05-2025 39,5198 28,1288 8,9 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:08:59 29-05-2025 39,46917 28,16556 7,01 1,4
Buldan (Denizli) 17:47:56 29-05-2025 37,97472 28,8675 9,84 1,1
Emet (Kütahya) 17:39:26 29-05-2025 39,38583 29,2675 6,14 1,3
UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) 17:39:25 29-05-2025 39,2897 29,3753 7,4 1,6
KOCAGUR-BIGA (CANAKKALE) 17:28:36 29-05-2025 40,3597 27,1935 9,8 2,2
Biga (Çanakkale) 17:28:35 29-05-2025 40,36 27,20333 7,02 1,7
Van Gölü - [09.45 km] Tuşba (Van) 17:10:10 29-05-2025 38,60444 43,10972 6,95 1,9
VAN GOLU 17:10:10 29-05-2025 38,5688 43,1798 16,8 2,2
Çelikhan (Adıyaman) 17:05:51 29-05-2025 38,07611 38,32778 7 1,9
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 17:05:50 29-05-2025 38,105 38,3192 5 1,7
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 17:00:49 29-05-2025 39,2107 29,0682 10,7 1,6
Simav (Kütahya) 17:00:48 29-05-2025 39,23417 28,95083 7 1,4
Ayvacık (Çanakkale) 16:40:49 29-05-2025 39,6275 26,43889 12,53 2
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 16:40:49 29-05-2025 39,6075 26,4618 6,5 2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 16:18:49 29-05-2025 39,3717 26,2328 13,3 1,7
Orhaneli (Bursa) 16:11:42 29-05-2025 39,89361 28,85583 7 1,5
DELIBALLILAR-ORHANELI (BURSA) 16:11:40 29-05-2025 39,939 28,989 5 1,6
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 14:51:50 29-05-2025 39,2557 28,9495 9,4 1,9
Simav (Kütahya) 14:51:49 29-05-2025 39,24278 28,94667 7,12 1,6
BEYLER-BULDAN (DENIZLI) 14:42:59 29-05-2025 38,1315 28,7593 5,4 1,2
Buldan (Denizli) 14:42:58 29-05-2025 38,18889 28,79472 7 0,9
Çelikhan (Adıyaman) 14:40:12 29-05-2025 38,10667 38,34194 7 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 14:17:57 29-05-2025 38,04278 36,38694 11,25 2,3
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.05.29 14:17:54) 14:17:54 29-05-2025 38,0923 36,5467 5 2,1
Dalaman (Muğla) 13:57:01 29-05-2025 36,93639 28,98972 7 1,3
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) 13:57:00 29-05-2025 36,9087 28,9877 10,4 1,5
Altıeylül (Balıkesir) 13:51:32 29-05-2025 39,41167 27,89194 5,32 2,2
KUSKAYA-(BALIKESIR) 13:51:30 29-05-2025 39,4213 27,8908 5 2,5
Hazar Gölü - [02.72 km] Maden (Elazığ) 13:39:46 29-05-2025 38,49778 39,46639 7 2,8
CEVIZDERE-(ELAZIG) 13:39:45 29-05-2025 38,5228 39,393 10,1 2,7
Merkez (Bingöl) 13:23:11 29-05-2025 39,05917 40,74361 6,89 2,3
ELMALI-(BINGOL) 13:23:10 29-05-2025 39,031 40,7637 5,7 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 13:11:44 29-05-2025 38,01861 36,60278 11,88 2,4
Ege Denizi 13:02:11 29-05-2025 35,80833 26,02528 24,71 3,5
EGE DENIZI 13:02:09 29-05-2025 35,748 25,9107 27,8 3,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:56:47 29-05-2025 39,47722 28,19861 10,85 1,7
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:56:47 29-05-2025 39,5415 28,1232 5 1,9
Pütürge (Malatya) 12:31:22 29-05-2025 38,27528 38,77667 8,95 2
CANAKCI-KALE (MALATYA) 12:31:21 29-05-2025 38,3318 38,8023 1,5 2,1
EGE DENIZI 12:28:01 29-05-2025 36,6837 25,362 14,7 1,6
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:17:17 29-05-2025 37,1832 27,9192 0 1,3
Afşin (Kahramanmaraş) 12:13:50 29-05-2025 38,12806 36,85889 7,04 1,9
KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:13:50 29-05-2025 38,0963 36,8983 5 1,6
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:02:54 29-05-2025 37,1227 27,888 17,3 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 11:42:11 29-05-2025 38,2925 38,185 7 0,8
Pütürge (Malatya) 11:35:51 29-05-2025 38,25361 38,77194 9,14 1,6
MERDIVENLER-(MALATYA) 11:35:50 29-05-2025 38,3307 38,6242 5 1,5
Yazıhan (Malatya) 11:13:51 29-05-2025 38,52111 38,00194 6,98 1,8
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 11:13:49 29-05-2025 38,5055 37,977 5,5 1,7
Akdeniz - [49.94 km] Kumluca (Antalya) 11:08:50 29-05-2025 35,88528 30,53944 17,31 2,1
AKDENIZ 11:08:50 29-05-2025 36,0647 30,5093 22,4 2,2
KURSUNLU-BAYRAMIC (CANAKKALE) REVIZE01 (2025.05.29 10:54:51) 10:54:51 29-05-2025 39,8087 26,6808 5,4 1,9
Ayvacık (Çanakkale) 10:54:48 29-05-2025 39,62583 26,45944 11,76 2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10:34:27 29-05-2025 37,44083 37,16444 5,75 2,8
SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 10:34:27 29-05-2025 37,4388 37,1242 4,6 2,6
Simav (Kütahya) 10:28:00 29-05-2025 39,15528 28,95722 10,59 1,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:27:59 29-05-2025 39,2448 29,028 5 2
KIZILDERE-CEYHAN (ADANA) 09:41:33 29-05-2025 36,946 35,6282 26,9 1,3
Simav (Kütahya) 09:39:40 29-05-2025 39,27139 28,95361 7,03 1,7
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 09:39:40 29-05-2025 39,2665 28,928 3,3 2,2
Dumlupınar (Kütahya) 09:01:08 29-05-2025 38,91472 29,87278 7 1,3
PINARCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) 09:01:07 29-05-2025 39,0288 29,9672 17,2 1,4
Kozan (Adana) 08:42:04 29-05-2025 37,65111 35,95917 7 1,3
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 08:42:03 29-05-2025 37,7055 35,8437 5 1,2
Savaştepe (Balıkesir) 08:33:50 29-05-2025 39,35278 27,66056 6,55 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 08:26:43 29-05-2025 38,28472 38,21722 7 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 08:21:45 29-05-2025 37,34778 36,84278 7 1,2
Yazıhan (Malatya) 08:04:03 29-05-2025 38,55694 37,97667 7 1,3
Karlıova (Bingöl) 07:47:46 29-05-2025 39,32694 40,97111 7 2,2
KARLIOVA (BINGOL) 07:47:46 29-05-2025 39,3093 40,9903 4 2,4
Ayvacık (Çanakkale) 07:45:28 29-05-2025 39,62667 26,45889 11,85 1,9
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 07:45:28 29-05-2025 39,6212 26,4435 13,7 2,1
Ayvacık (Çanakkale) 07:41:17 29-05-2025 39,62222 26,45139 11,99 1,8
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 07:41:17 29-05-2025 39,6302 26,4402 13,6 1,9
Marmara Denizi - [21.51 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 07:36:42 29-05-2025 40,83111 28,14139 6,9 1,2
Kozan (Adana) 07:28:25 29-05-2025 37,6625 35,96528 7 1,4
Ayvacık (Çanakkale) 07:27:29 29-05-2025 39,62833 26,45889 12,77 2,3
TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) 07:27:28 29-05-2025 39,6255 26,4367 14,9 2,6
Kırkağaç (Manisa) 07:09:56 29-05-2025 39,29389 27,85889 7,02 1,2
Hazar Gölü - [01.79 km] Maden (Elazığ) 07:04:37 29-05-2025 38,50889 39,48944 8,52 2,7
GOLARDI (ELAZIG) 07:04:36 29-05-2025 38,5403 39,4367 1,1 2,7
EGE DENIZI 06:45:12 29-05-2025 35,7153 25,8295 27,4 2,8
Ege Denizi 06:45:11 29-05-2025 35,67639 25,92028 7,06 2,5
Samandağ (Hatay) 06:31:27 29-05-2025 36,27583 35,99861 7 1,6
Kiğı (Bingöl) 06:18:44 29-05-2025 39,22944 40,25222 7 2,1
ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) 06:18:43 29-05-2025 39,2138 40,2425 5,6 2,2
Eğirdir (Isparta) 06:00:52 29-05-2025 37,72417 30,86167 6,98 1,4
YUKARIGOKDERE-EGIRDIR (ISPARTA) 06:00:51 29-05-2025 37,7348 30,8363 15,3 1,8
Kozan (Adana) 05:58:07 29-05-2025 37,63889 35,93833 7 2
CAMLARCA-KOZAN (ADANA) 05:58:06 29-05-2025 37,658 35,9708 6,7 1,9
YUNANISTAN 05:33:44 29-05-2025 38,1087 23,8173 5 2,3
Marmara Denizi - [19.36 km] Silivri (İstanbul) 05:29:59 29-05-2025 40,90056 28,19389 11,14 2
MARMARA DENIZI 05:29:59 29-05-2025 40,8827 28,197 17 2,1
EGE DENIZI 05:17:41 29-05-2025 36,6188 25,7465 4,4 1,4
EGE DENIZI 05:00:28 29-05-2025 39,5818 24,66 8,8 1,6
Battalgazi (Malatya) 04:58:32 29-05-2025 38,2725 38,63917 9,69 1,5
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 04:58:31 29-05-2025 38,2683 38,663 22,5 1,5
Marmara Denizi - [25.41 km] Silivri (İstanbul) 04:53:58 29-05-2025 40,83806 28,27417 7,01 1
Kale (Malatya) 04:48:17 29-05-2025 38,34556 38,7875 5,27 1,2
Sarıkaya (Yozgat) 04:46:59 29-05-2025 39,36361 35,25444 15,83 1,1
Pütürge (Malatya) 04:37:56 29-05-2025 38,21806 38,73528 10,74 1,3
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 04:31:04 29-05-2025 38,4302 26,1097 13,7 1,5
Ege Denizi - [30.55 km] Çeşme (İzmir) 04:31:03 29-05-2025 38,42333 25,94778 11,16 1,5
Nurdağı (Gaziantep) 04:21:26 29-05-2025 37,22528 36,88056 7 1,5
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 04:21:26 29-05-2025 37,2167 36,9742 5,4 1,2
Kale (Malatya) 04:15:22 29-05-2025 38,35583 38,78111 9,84 2,8
KOZLUK-KALE (MALATYA) 04:15:21 29-05-2025 38,3673 38,7825 5 2,8
Dicle (Diyarbakır) 04:04:16 29-05-2025 38,42194 40,14722 18,92 1,6
GELINCIK-DICLE (DIYARBAKIR) 04:04:16 29-05-2025 38,4308 40,152 5,8 1,7
EGE DENIZI 02:49:09 29-05-2025 36,6577 25,6478 9,7 1,7
Galabovo, Eski Zağra (Bulgaristan) - [55.85 km] Merkez (Edirne) 02:43:16 29-05-2025 42,0775 25,81694 7,08 1,5
BULGARISTAN 02:43:15 29-05-2025 42,1588 25,7002 5 1,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:28:28 29-05-2025 35,0107 25,1613 8,3 1,9
Ege Denizi - [36.08 km] Datça (Muğla) 02:15:38 29-05-2025 36,60139 27,06056 24,91 1,9
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 02:15:37 29-05-2025 36,5848 26,9225 127,1 2,1
Özlüce Barajı - [00.78 km] Kiğı (Bingöl) 01:51:36 29-05-2025 39,20139 40,26556 6,98 1,9
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 01:51:36 29-05-2025 39,2017 40,2658 5,4 2,1
Andırın (Kahramanmaraş) 01:28:09 29-05-2025 37,73583 36,34167 5,11 2,4
COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 01:28:09 29-05-2025 37,7477 36,2998 5,8 2,2
Karesi (Balıkesir) 01:26:10 29-05-2025 39,67722 27,83167 12,88 2,2
KABAKDERE (BALIKESIR) 01:26:10 29-05-2025 39,67 27,8348 9,6 2,2
Pütürge (Malatya) 01:07:54 29-05-2025 38,29278 38,79583 8,02 0,9
Pütürge (Malatya) 00:56:33 29-05-2025 38,29167 38,78861 6,69 1,9
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 00:56:33 29-05-2025 38,3082 38,7862 4,8 1,9
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