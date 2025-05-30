Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Mayıs 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 30 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
30 Mayıs 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
|00:09:36 30-05-2025
|38,4095
|30,4325
|8
|1,4
|BURHANIYE (BALIKESIR)
|00:07:08 30-05-2025
|39,4988
|26,9423
|10,1
|2,1
|KABAKDERE-(BALIKESIR)
|23:57:11 29-05-2025
|39,6753
|27,8402
|7,8
|2
|Karesi (Balıkesir)
|23:57:10 29-05-2025
|39,66528
|27,82667
|13,49
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:55:41 29-05-2025
|39,2552
|28,9822
|3,8
|1,6
|Simav (Kütahya)
|23:55:41 29-05-2025
|39,26944
|28,93917
|9,35
|1,2
|Simav (Kütahya)
|23:40:50 29-05-2025
|39,2375
|28,94417
|9,75
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:40:50 29-05-2025
|39,2568
|28,9822
|5,1
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:39:19 29-05-2025
|39,2507
|28,9865
|8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|23:39:18 29-05-2025
|39,25333
|28,94361
|11,22
|1,5
|Simav (Kütahya)
|23:34:19 29-05-2025
|39,24528
|28,93667
|10,17
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|23:34:19 29-05-2025
|39,2637
|29,0115
|5
|1,4
|Kozan (Adana)
|23:25:47 29-05-2025
|37,67194
|35,96417
|6,99
|1,5
|MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
|23:25:47 29-05-2025
|37,6572
|35,9365
|8,5
|1,3
|Kiğı (Bingöl)
|23:22:54 29-05-2025
|39,25333
|40,28583
|9,26
|2,4
|YAZGUNU-KIGI (BINGOL)
|23:22:53 29-05-2025
|39,2483
|40,2618
|4,4
|2,6
|Simav (Kütahya)
|23:22:31 29-05-2025
|39,23944
|28,95972
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:22:30 29-05-2025
|39,2497
|29,0123
|5
|1,8
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|23:10:02 29-05-2025
|39,3697
|26,1153
|8,4
|2,1
|Ege Denizi - [13.87 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:10:01 29-05-2025
|39,35556
|26,08611
|12,88
|1,8
|Ege Denizi - Ildır Körfezi - [05.61 km] Çeşme (İzmir)
|23:07:42 29-05-2025
|38,365
|26,40389
|7,04
|1,1
|Simav (Kütahya)
|22:58:39 29-05-2025
|39,25722
|28,97528
|8,42
|1,1
|Simav (Kütahya)
|22:56:36 29-05-2025
|39,24306
|28,98472
|8,13
|1,5
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|22:56:36 29-05-2025
|39,2547
|29,0197
|8,5
|1,6
|Ege Denizi - [62.59 km] Çeşme (İzmir)
|22:54:34 29-05-2025
|38,33222
|25,54056
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|22:54:30 29-05-2025
|38,2995
|25,3498
|5
|2,3
|Dodurga (Çorum)
|22:19:51 29-05-2025
|40,82139
|34,78889
|10,68
|1,3
|MEHMETDEDEOBRUGU-DODURGA (CORUM)
|22:19:51 29-05-2025
|40,8073
|34,8115
|6,7
|1,7
|Milas (Muğla)
|22:00:04 29-05-2025
|37,03722
|27,93028
|6,95
|1,5
|CAMLICA-MILAS (MUGLA)
|22:00:04 29-05-2025
|37,0493
|27,9322
|12
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|21:54:18 29-05-2025
|38,27778
|38,81278
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:47:53 29-05-2025
|39,2282
|29,002
|5,5
|2,4
|Simav (Kütahya)
|21:47:52 29-05-2025
|39,2275
|28,96694
|11,98
|2,3
|Kırkağaç (Manisa)
|21:44:54 29-05-2025
|39,32917
|27,92556
|6,77
|1,1
|Zile (Tokat)
|21:42:02 29-05-2025
|40,11472
|35,82917
|7,24
|0,8
|UCKAYA-ZILE (TOKAT)
|21:42:01 29-05-2025
|40,0983
|35,8467
|20,9
|1,2
|Kiğı (Bingöl)
|21:14:57 29-05-2025
|39,23972
|40,23361
|7
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|21:07:12 29-05-2025
|37,92056
|36,22306
|7
|2,2
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|21:07:11 29-05-2025
|37,9022
|36,2508
|5
|2,3
|Kozan (Adana)
|20:44:03 29-05-2025
|37,65167
|35,96
|7
|1,8
|UGURLUBAG-FEKE (ADANA)
|20:44:03 29-05-2025
|37,7167
|35,9192
|5
|1,8
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|20:33:18 29-05-2025
|34,8353
|24,9845
|19
|2,6
|Kozan (Adana)
|20:32:48 29-05-2025
|37,66028
|35,96778
|10,33
|3,9
|KUYUBELI-KOZAN (ADANA)
|20:32:47 29-05-2025
|37,6693
|35,9742
|5
|3,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|20:28:49 29-05-2025
|37,51667
|36,99944
|7
|1
|Ege Denizi
|20:22:04 29-05-2025
|40,0225
|24,3925
|9,02
|1,9
|YUNANISTAN
|20:22:00 29-05-2025
|40,3093
|24,1268
|10,6
|2,1
|Kiğı (Bingöl)
|20:14:31 29-05-2025
|39,22
|40,25889
|13,56
|4,3
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|20:14:30 29-05-2025
|39,2223
|40,2658
|5
|4,3
|YUNANISTAN
|19:55:15 29-05-2025
|40,3387
|24,0878
|5,1
|1,5
|Refahiye (Erzincan)
|19:53:22 29-05-2025
|39,94222
|38,58444
|6,22
|1,8
|COBANLI-GOLOVA (SIVAS)
|19:53:22 29-05-2025
|40,0195
|38,6085
|6,6
|2,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|19:47:27 29-05-2025
|37,45944
|36,90167
|7
|2,8
|KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|19:47:27 29-05-2025
|37,4298
|36,9085
|5,9
|2,5
|YUNANISTAN
|19:45:07 29-05-2025
|40,2595
|24,0112
|5,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|19:40:23 29-05-2025
|39,24333
|28,935
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:40:23 29-05-2025
|39,2378
|29,0095
|8
|1,9
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|19:35:27 29-05-2025
|38,9968
|26,5943
|9,8
|1,6
|Ege Denizi - [18.57 km] Dikili (İzmir)
|19:35:26 29-05-2025
|38,99333
|26,60583
|7
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|19:15:41 29-05-2025
|37,1273
|28,813
|9,7
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|19:15:40 29-05-2025
|37,11889
|28,79889
|7,04
|1,4
|Simav (Kütahya)
|19:05:40 29-05-2025
|39,16694
|29,08278
|11,39
|1,2
|Simav (Kütahya)
|19:05:02 29-05-2025
|39,22722
|28,96778
|9,39
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:05:02 29-05-2025
|39,2255
|28,9957
|5,2
|2,2
|EGE DENIZI
|18:57:41 29-05-2025
|36,6788
|25,6542
|5,4
|1,8
|YUNANISTAN
|18:19:48 29-05-2025
|40,2385
|24,0247
|5,1
|1,3
|Bulanık (Muş)
|18:19:11 29-05-2025
|39,17028
|42,10111
|7
|2,7
|DEGIRMENSUYU-BULANIK (MUS)
|18:19:10 29-05-2025
|39,1612
|42,0975
|5
|2,7
|CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:10:12 29-05-2025
|39,5358
|28,2113
|13,9
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:10:10 29-05-2025
|39,50611
|28,17528
|7,02
|1,3
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:09:41 29-05-2025
|39,5113
|28,143
|8,6
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:09:40 29-05-2025
|39,48861
|28,14389
|7
|1,4
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:09:00 29-05-2025
|39,5198
|28,1288
|8,9
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:08:59 29-05-2025
|39,46917
|28,16556
|7,01
|1,4
|Buldan (Denizli)
|17:47:56 29-05-2025
|37,97472
|28,8675
|9,84
|1,1
|Emet (Kütahya)
|17:39:26 29-05-2025
|39,38583
|29,2675
|6,14
|1,3
|UZUNCAM-EMET (KUTAHYA)
|17:39:25 29-05-2025
|39,2897
|29,3753
|7,4
|1,6
|KOCAGUR-BIGA (CANAKKALE)
|17:28:36 29-05-2025
|40,3597
|27,1935
|9,8
|2,2
|Biga (Çanakkale)
|17:28:35 29-05-2025
|40,36
|27,20333
|7,02
|1,7
|Van Gölü - [09.45 km] Tuşba (Van)
|17:10:10 29-05-2025
|38,60444
|43,10972
|6,95
|1,9
|VAN GOLU
|17:10:10 29-05-2025
|38,5688
|43,1798
|16,8
|2,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|17:05:51 29-05-2025
|38,07611
|38,32778
|7
|1,9
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|17:05:50 29-05-2025
|38,105
|38,3192
|5
|1,7
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|17:00:49 29-05-2025
|39,2107
|29,0682
|10,7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|17:00:48 29-05-2025
|39,23417
|28,95083
|7
|1,4
|Ayvacık (Çanakkale)
|16:40:49 29-05-2025
|39,6275
|26,43889
|12,53
|2
|TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|16:40:49 29-05-2025
|39,6075
|26,4618
|6,5
|2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|16:18:49 29-05-2025
|39,3717
|26,2328
|13,3
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|16:11:42 29-05-2025
|39,89361
|28,85583
|7
|1,5
|DELIBALLILAR-ORHANELI (BURSA)
|16:11:40 29-05-2025
|39,939
|28,989
|5
|1,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|14:51:50 29-05-2025
|39,2557
|28,9495
|9,4
|1,9
|Simav (Kütahya)
|14:51:49 29-05-2025
|39,24278
|28,94667
|7,12
|1,6
|BEYLER-BULDAN (DENIZLI)
|14:42:59 29-05-2025
|38,1315
|28,7593
|5,4
|1,2
|Buldan (Denizli)
|14:42:58 29-05-2025
|38,18889
|28,79472
|7
|0,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:40:12 29-05-2025
|38,10667
|38,34194
|7
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:17:57 29-05-2025
|38,04278
|36,38694
|11,25
|2,3
|ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.05.29 14:17:54)
|14:17:54 29-05-2025
|38,0923
|36,5467
|5
|2,1
|Dalaman (Muğla)
|13:57:01 29-05-2025
|36,93639
|28,98972
|7
|1,3
|BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)
|13:57:00 29-05-2025
|36,9087
|28,9877
|10,4
|1,5
|Altıeylül (Balıkesir)
|13:51:32 29-05-2025
|39,41167
|27,89194
|5,32
|2,2
|KUSKAYA-(BALIKESIR)
|13:51:30 29-05-2025
|39,4213
|27,8908
|5
|2,5
|Hazar Gölü - [02.72 km] Maden (Elazığ)
|13:39:46 29-05-2025
|38,49778
|39,46639
|7
|2,8
|CEVIZDERE-(ELAZIG)
|13:39:45 29-05-2025
|38,5228
|39,393
|10,1
|2,7
|Merkez (Bingöl)
|13:23:11 29-05-2025
|39,05917
|40,74361
|6,89
|2,3
|ELMALI-(BINGOL)
|13:23:10 29-05-2025
|39,031
|40,7637
|5,7
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:11:44 29-05-2025
|38,01861
|36,60278
|11,88
|2,4
|Ege Denizi
|13:02:11 29-05-2025
|35,80833
|26,02528
|24,71
|3,5
|EGE DENIZI
|13:02:09 29-05-2025
|35,748
|25,9107
|27,8
|3,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:56:47 29-05-2025
|39,47722
|28,19861
|10,85
|1,7
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:56:47 29-05-2025
|39,5415
|28,1232
|5
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|12:31:22 29-05-2025
|38,27528
|38,77667
|8,95
|2
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|12:31:21 29-05-2025
|38,3318
|38,8023
|1,5
|2,1
|EGE DENIZI
|12:28:01 29-05-2025
|36,6837
|25,362
|14,7
|1,6
|KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)
|12:17:17 29-05-2025
|37,1832
|27,9192
|0
|1,3
|Afşin (Kahramanmaraş)
|12:13:50 29-05-2025
|38,12806
|36,85889
|7,04
|1,9
|KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:13:50 29-05-2025
|38,0963
|36,8983
|5
|1,6
|SEKKOY-MILAS (MUGLA)
|12:02:54 29-05-2025
|37,1227
|27,888
|17,3
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:42:11 29-05-2025
|38,2925
|38,185
|7
|0,8
|Pütürge (Malatya)
|11:35:51 29-05-2025
|38,25361
|38,77194
|9,14
|1,6
|MERDIVENLER-(MALATYA)
|11:35:50 29-05-2025
|38,3307
|38,6242
|5
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|11:13:51 29-05-2025
|38,52111
|38,00194
|6,98
|1,8
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|11:13:49 29-05-2025
|38,5055
|37,977
|5,5
|1,7
|Akdeniz - [49.94 km] Kumluca (Antalya)
|11:08:50 29-05-2025
|35,88528
|30,53944
|17,31
|2,1
|AKDENIZ
|11:08:50 29-05-2025
|36,0647
|30,5093
|22,4
|2,2
|KURSUNLU-BAYRAMIC (CANAKKALE) REVIZE01 (2025.05.29 10:54:51)
|10:54:51 29-05-2025
|39,8087
|26,6808
|5,4
|1,9
|Ayvacık (Çanakkale)
|10:54:48 29-05-2025
|39,62583
|26,45944
|11,76
|2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|10:34:27 29-05-2025
|37,44083
|37,16444
|5,75
|2,8
|SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|10:34:27 29-05-2025
|37,4388
|37,1242
|4,6
|2,6
|Simav (Kütahya)
|10:28:00 29-05-2025
|39,15528
|28,95722
|10,59
|1,7
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:27:59 29-05-2025
|39,2448
|29,028
|5
|2
|KIZILDERE-CEYHAN (ADANA)
|09:41:33 29-05-2025
|36,946
|35,6282
|26,9
|1,3
|Simav (Kütahya)
|09:39:40 29-05-2025
|39,27139
|28,95361
|7,03
|1,7
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:39:40 29-05-2025
|39,2665
|28,928
|3,3
|2,2
|Dumlupınar (Kütahya)
|09:01:08 29-05-2025
|38,91472
|29,87278
|7
|1,3
|PINARCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)
|09:01:07 29-05-2025
|39,0288
|29,9672
|17,2
|1,4
|Kozan (Adana)
|08:42:04 29-05-2025
|37,65111
|35,95917
|7
|1,3
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|08:42:03 29-05-2025
|37,7055
|35,8437
|5
|1,2
|Savaştepe (Balıkesir)
|08:33:50 29-05-2025
|39,35278
|27,66056
|6,55
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:26:43 29-05-2025
|38,28472
|38,21722
|7
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|08:21:45 29-05-2025
|37,34778
|36,84278
|7
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|08:04:03 29-05-2025
|38,55694
|37,97667
|7
|1,3
|Karlıova (Bingöl)
|07:47:46 29-05-2025
|39,32694
|40,97111
|7
|2,2
|KARLIOVA (BINGOL)
|07:47:46 29-05-2025
|39,3093
|40,9903
|4
|2,4
|Ayvacık (Çanakkale)
|07:45:28 29-05-2025
|39,62667
|26,45889
|11,85
|1,9
|TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|07:45:28 29-05-2025
|39,6212
|26,4435
|13,7
|2,1
|Ayvacık (Çanakkale)
|07:41:17 29-05-2025
|39,62222
|26,45139
|11,99
|1,8
|TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|07:41:17 29-05-2025
|39,6302
|26,4402
|13,6
|1,9
|Marmara Denizi - [21.51 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|07:36:42 29-05-2025
|40,83111
|28,14139
|6,9
|1,2
|Kozan (Adana)
|07:28:25 29-05-2025
|37,6625
|35,96528
|7
|1,4
|Ayvacık (Çanakkale)
|07:27:29 29-05-2025
|39,62833
|26,45889
|12,77
|2,3
|TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|07:27:28 29-05-2025
|39,6255
|26,4367
|14,9
|2,6
|Kırkağaç (Manisa)
|07:09:56 29-05-2025
|39,29389
|27,85889
|7,02
|1,2
|Hazar Gölü - [01.79 km] Maden (Elazığ)
|07:04:37 29-05-2025
|38,50889
|39,48944
|8,52
|2,7
|GOLARDI (ELAZIG)
|07:04:36 29-05-2025
|38,5403
|39,4367
|1,1
|2,7
|EGE DENIZI
|06:45:12 29-05-2025
|35,7153
|25,8295
|27,4
|2,8
|Ege Denizi
|06:45:11 29-05-2025
|35,67639
|25,92028
|7,06
|2,5
|Samandağ (Hatay)
|06:31:27 29-05-2025
|36,27583
|35,99861
|7
|1,6
|Kiğı (Bingöl)
|06:18:44 29-05-2025
|39,22944
|40,25222
|7
|2,1
|ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)
|06:18:43 29-05-2025
|39,2138
|40,2425
|5,6
|2,2
|Eğirdir (Isparta)
|06:00:52 29-05-2025
|37,72417
|30,86167
|6,98
|1,4
|YUKARIGOKDERE-EGIRDIR (ISPARTA)
|06:00:51 29-05-2025
|37,7348
|30,8363
|15,3
|1,8
|Kozan (Adana)
|05:58:07 29-05-2025
|37,63889
|35,93833
|7
|2
|CAMLARCA-KOZAN (ADANA)
|05:58:06 29-05-2025
|37,658
|35,9708
|6,7
|1,9
|YUNANISTAN
|05:33:44 29-05-2025
|38,1087
|23,8173
|5
|2,3
|Marmara Denizi - [19.36 km] Silivri (İstanbul)
|05:29:59 29-05-2025
|40,90056
|28,19389
|11,14
|2
|MARMARA DENIZI
|05:29:59 29-05-2025
|40,8827
|28,197
|17
|2,1
|EGE DENIZI
|05:17:41 29-05-2025
|36,6188
|25,7465
|4,4
|1,4
|EGE DENIZI
|05:00:28 29-05-2025
|39,5818
|24,66
|8,8
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|04:58:32 29-05-2025
|38,2725
|38,63917
|9,69
|1,5
|CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
|04:58:31 29-05-2025
|38,2683
|38,663
|22,5
|1,5
|Marmara Denizi - [25.41 km] Silivri (İstanbul)
|04:53:58 29-05-2025
|40,83806
|28,27417
|7,01
|1
|Kale (Malatya)
|04:48:17 29-05-2025
|38,34556
|38,7875
|5,27
|1,2
|Sarıkaya (Yozgat)
|04:46:59 29-05-2025
|39,36361
|35,25444
|15,83
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|04:37:56 29-05-2025
|38,21806
|38,73528
|10,74
|1,3
|SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
|04:31:04 29-05-2025
|38,4302
|26,1097
|13,7
|1,5
|Ege Denizi - [30.55 km] Çeşme (İzmir)
|04:31:03 29-05-2025
|38,42333
|25,94778
|11,16
|1,5
|Nurdağı (Gaziantep)
|04:21:26 29-05-2025
|37,22528
|36,88056
|7
|1,5
|SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|04:21:26 29-05-2025
|37,2167
|36,9742
|5,4
|1,2
|Kale (Malatya)
|04:15:22 29-05-2025
|38,35583
|38,78111
|9,84
|2,8
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|04:15:21 29-05-2025
|38,3673
|38,7825
|5
|2,8
|Dicle (Diyarbakır)
|04:04:16 29-05-2025
|38,42194
|40,14722
|18,92
|1,6
|GELINCIK-DICLE (DIYARBAKIR)
|04:04:16 29-05-2025
|38,4308
|40,152
|5,8
|1,7
|EGE DENIZI
|02:49:09 29-05-2025
|36,6577
|25,6478
|9,7
|1,7
|Galabovo, Eski Zağra (Bulgaristan) - [55.85 km] Merkez (Edirne)
|02:43:16 29-05-2025
|42,0775
|25,81694
|7,08
|1,5
|BULGARISTAN
|02:43:15 29-05-2025
|42,1588
|25,7002
|5
|1,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|02:28:28 29-05-2025
|35,0107
|25,1613
|8,3
|1,9
|Ege Denizi - [36.08 km] Datça (Muğla)
|02:15:38 29-05-2025
|36,60139
|27,06056
|24,91
|1,9
|ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
|02:15:37 29-05-2025
|36,5848
|26,9225
|127,1
|2,1
|Özlüce Barajı - [00.78 km] Kiğı (Bingöl)
|01:51:36 29-05-2025
|39,20139
|40,26556
|6,98
|1,9
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|01:51:36 29-05-2025
|39,2017
|40,2658
|5,4
|2,1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|01:28:09 29-05-2025
|37,73583
|36,34167
|5,11
|2,4
|COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|01:28:09 29-05-2025
|37,7477
|36,2998
|5,8
|2,2
|Karesi (Balıkesir)
|01:26:10 29-05-2025
|39,67722
|27,83167
|12,88
|2,2
|KABAKDERE (BALIKESIR)
|01:26:10 29-05-2025
|39,67
|27,8348
|9,6
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|01:07:54 29-05-2025
|38,29278
|38,79583
|8,02
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|00:56:33 29-05-2025
|38,29167
|38,78861
|6,69
|1,9
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|00:56:33 29-05-2025
|38,3082
|38,7862
|4,8
|1,9
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
|00:09:36 30-05-2025
|38,4095
|30,4325
|8
|1,4
|BURHANIYE (BALIKESIR)
|00:07:08 30-05-2025
|39,4988
|26,9423
|10,1
|2,1
|KABAKDERE-(BALIKESIR)
|23:57:11 29-05-2025
|39,6753
|27,8402
|7,8
|2
|Karesi (Balıkesir)
|23:57:10 29-05-2025
|39,66528
|27,82667
|13,49
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:55:41 29-05-2025
|39,2552
|28,9822
|3,8
|1,6
|Simav (Kütahya)
|23:55:41 29-05-2025
|39,26944
|28,93917
|9,35
|1,2
|Simav (Kütahya)
|23:40:50 29-05-2025
|39,2375
|28,94417
|9,75
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:40:50 29-05-2025
|39,2568
|28,9822
|5,1
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:39:19 29-05-2025
|39,2507
|28,9865
|8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|23:39:18 29-05-2025
|39,25333
|28,94361
|11,22
|1,5
|Simav (Kütahya)
|23:34:19 29-05-2025
|39,24528
|28,93667
|10,17
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|23:34:19 29-05-2025
|39,2637
|29,0115
|5
|1,4
|Kozan (Adana)
|23:25:47 29-05-2025
|37,67194
|35,96417
|6,99
|1,5
|MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
|23:25:47 29-05-2025
|37,6572
|35,9365
|8,5
|1,3
|Kiğı (Bingöl)
|23:22:54 29-05-2025
|39,25333
|40,28583
|9,26
|2,4
|YAZGUNU-KIGI (BINGOL)
|23:22:53 29-05-2025
|39,2483
|40,2618
|4,4
|2,6
|Simav (Kütahya)
|23:22:31 29-05-2025
|39,23944
|28,95972
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:22:30 29-05-2025
|39,2497
|29,0123
|5
|1,8
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|23:10:02 29-05-2025
|39,3697
|26,1153
|8,4
|2,1
|Ege Denizi - [13.87 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:10:01 29-05-2025
|39,35556
|26,08611
|12,88
|1,8
|Ege Denizi - Ildır Körfezi - [05.61 km] Çeşme (İzmir)
|23:07:42 29-05-2025
|38,365
|26,40389
|7,04
|1,1
|Simav (Kütahya)
|22:58:39 29-05-2025
|39,25722
|28,97528
|8,42
|1,1
|Simav (Kütahya)
|22:56:36 29-05-2025
|39,24306
|28,98472
|8,13
|1,5
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|22:56:36 29-05-2025
|39,2547
|29,0197
|8,5
|1,6
|Ege Denizi - [62.59 km] Çeşme (İzmir)
|22:54:34 29-05-2025
|38,33222
|25,54056
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|22:54:30 29-05-2025
|38,2995
|25,3498
|5
|2,3
|Dodurga (Çorum)
|22:19:51 29-05-2025
|40,82139
|34,78889
|10,68
|1,3
|MEHMETDEDEOBRUGU-DODURGA (CORUM)
|22:19:51 29-05-2025
|40,8073
|34,8115
|6,7
|1,7
|Milas (Muğla)
|22:00:04 29-05-2025
|37,03722
|27,93028
|6,95
|1,5
|CAMLICA-MILAS (MUGLA)
|22:00:04 29-05-2025
|37,0493
|27,9322
|12
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|21:54:18 29-05-2025
|38,27778
|38,81278
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:47:53 29-05-2025
|39,2282
|29,002
|5,5
|2,4
|Simav (Kütahya)
|21:47:52 29-05-2025
|39,2275
|28,96694
|11,98
|2,3
|Kırkağaç (Manisa)
|21:44:54 29-05-2025
|39,32917
|27,92556
|6,77
|1,1
|Zile (Tokat)
|21:42:02 29-05-2025
|40,11472
|35,82917
|7,24
|0,8
|UCKAYA-ZILE (TOKAT)
|21:42:01 29-05-2025
|40,0983
|35,8467
|20,9
|1,2
|Kiğı (Bingöl)
|21:14:57 29-05-2025
|39,23972
|40,23361
|7
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|21:07:12 29-05-2025
|37,92056
|36,22306
|7
|2,2
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|21:07:11 29-05-2025
|37,9022
|36,2508
|5
|2,3
|Kozan (Adana)
|20:44:03 29-05-2025
|37,65167
|35,96
|7
|1,8
|UGURLUBAG-FEKE (ADANA)
|20:44:03 29-05-2025
|37,7167
|35,9192
|5
|1,8
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|20:33:18 29-05-2025
|34,8353
|24,9845
|19
|2,6
|Kozan (Adana)
|20:32:48 29-05-2025
|37,66028
|35,96778
|10,33
|3,9
|KUYUBELI-KOZAN (ADANA)
|20:32:47 29-05-2025
|37,6693
|35,9742
|5
|3,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|20:28:49 29-05-2025
|37,51667
|36,99944
|7
|1
|Ege Denizi
|20:22:04 29-05-2025
|40,0225
|24,3925
|9,02
|1,9
|YUNANISTAN
|20:22:00 29-05-2025
|40,3093
|24,1268
|10,6
|2,1
|Kiğı (Bingöl)
|20:14:31 29-05-2025
|39,22
|40,25889
|13,56
|4,3
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|20:14:30 29-05-2025
|39,2223
|40,2658
|5
|4,3
|YUNANISTAN
|19:55:15 29-05-2025
|40,3387
|24,0878
|5,1
|1,5
|Refahiye (Erzincan)
|19:53:22 29-05-2025
|39,94222
|38,58444
|6,22
|1,8
|COBANLI-GOLOVA (SIVAS)
|19:53:22 29-05-2025
|40,0195
|38,6085
|6,6
|2,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|19:47:27 29-05-2025
|37,45944
|36,90167
|7
|2,8
|KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|19:47:27 29-05-2025
|37,4298
|36,9085
|5,9
|2,5
|YUNANISTAN
|19:45:07 29-05-2025
|40,2595
|24,0112
|5,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|19:40:23 29-05-2025
|39,24333
|28,935
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:40:23 29-05-2025
|39,2378
|29,0095
|8
|1,9
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|19:35:27 29-05-2025
|38,9968
|26,5943
|9,8
|1,6
|Ege Denizi - [18.57 km] Dikili (İzmir)
|19:35:26 29-05-2025
|38,99333
|26,60583
|7
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|19:15:41 29-05-2025
|37,1273
|28,813
|9,7
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|19:15:40 29-05-2025
|37,11889
|28,79889
|7,04
|1,4
|Simav (Kütahya)
|19:05:40 29-05-2025
|39,16694
|29,08278
|11,39
|1,2
|Simav (Kütahya)
|19:05:02 29-05-2025
|39,22722
|28,96778
|9,39
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:05:02 29-05-2025
|39,2255
|28,9957
|5,2
|2,2
|EGE DENIZI
|18:57:41 29-05-2025
|36,6788
|25,6542
|5,4
|1,8
|YUNANISTAN
|18:19:48 29-05-2025
|40,2385
|24,0247
|5,1
|1,3
|Bulanık (Muş)
|18:19:11 29-05-2025
|39,17028
|42,10111
|7
|2,7
|DEGIRMENSUYU-BULANIK (MUS)
|18:19:10 29-05-2025
|39,1612
|42,0975
|5
|2,7
|CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:10:12 29-05-2025
|39,5358
|28,2113
|13,9
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:10:10 29-05-2025
|39,50611
|28,17528
|7,02
|1,3
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:09:41 29-05-2025
|39,5113
|28,143
|8,6
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:09:40 29-05-2025
|39,48861
|28,14389
|7
|1,4
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:09:00 29-05-2025
|39,5198
|28,1288
|8,9
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:08:59 29-05-2025
|39,46917
|28,16556
|7,01
|1,4
|Buldan (Denizli)
|17:47:56 29-05-2025
|37,97472
|28,8675
|9,84
|1,1
|Emet (Kütahya)
|17:39:26 29-05-2025
|39,38583
|29,2675
|6,14
|1,3
|UZUNCAM-EMET (KUTAHYA)
|17:39:25 29-05-2025
|39,2897
|29,3753
|7,4
|1,6
|KOCAGUR-BIGA (CANAKKALE)
|17:28:36 29-05-2025
|40,3597
|27,1935
|9,8
|2,2
|Biga (Çanakkale)
|17:28:35 29-05-2025
|40,36
|27,20333
|7,02
|1,7
|Van Gölü - [09.45 km] Tuşba (Van)
|17:10:10 29-05-2025
|38,60444
|43,10972
|6,95
|1,9
|VAN GOLU
|17:10:10 29-05-2025
|38,5688
|43,1798
|16,8
|2,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|17:05:51 29-05-2025
|38,07611
|38,32778
|7
|1,9
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|17:05:50 29-05-2025
|38,105
|38,3192
|5
|1,7
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|17:00:49 29-05-2025
|39,2107
|29,0682
|10,7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|17:00:48 29-05-2025
|39,23417
|28,95083
|7
|1,4
|Ayvacık (Çanakkale)
|16:40:49 29-05-2025
|39,6275
|26,43889
|12,53
|2
|TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|16:40:49 29-05-2025
|39,6075
|26,4618
|6,5
|2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|16:18:49 29-05-2025
|39,3717
|26,2328
|13,3
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|16:11:42 29-05-2025
|39,89361
|28,85583
|7
|1,5
|DELIBALLILAR-ORHANELI (BURSA)
|16:11:40 29-05-2025
|39,939
|28,989
|5
|1,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|14:51:50 29-05-2025
|39,2557
|28,9495
|9,4
|1,9
|Simav (Kütahya)
|14:51:49 29-05-2025
|39,24278
|28,94667
|7,12
|1,6
|BEYLER-BULDAN (DENIZLI)
|14:42:59 29-05-2025
|38,1315
|28,7593
|5,4
|1,2
|Buldan (Denizli)
|14:42:58 29-05-2025
|38,18889
|28,79472
|7
|0,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:40:12 29-05-2025
|38,10667
|38,34194
|7
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:17:57 29-05-2025
|38,04278
|36,38694
|11,25
|2,3
|ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.05.29 14:17:54)
|14:17:54 29-05-2025
|38,0923
|36,5467
|5
|2,1
|Dalaman (Muğla)
|13:57:01 29-05-2025
|36,93639
|28,98972
|7
|1,3
|BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)
|13:57:00 29-05-2025
|36,9087
|28,9877
|10,4
|1,5
|Altıeylül (Balıkesir)
|13:51:32 29-05-2025
|39,41167
|27,89194
|5,32
|2,2
|KUSKAYA-(BALIKESIR)
|13:51:30 29-05-2025
|39,4213
|27,8908
|5
|2,5
|Hazar Gölü - [02.72 km] Maden (Elazığ)
|13:39:46 29-05-2025
|38,49778
|39,46639
|7
|2,8
|CEVIZDERE-(ELAZIG)
|13:39:45 29-05-2025
|38,5228
|39,393
|10,1
|2,7
|Merkez (Bingöl)
|13:23:11 29-05-2025
|39,05917
|40,74361
|6,89
|2,3
|ELMALI-(BINGOL)
|13:23:10 29-05-2025
|39,031
|40,7637
|5,7
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:11:44 29-05-2025
|38,01861
|36,60278
|11,88
|2,4
|Ege Denizi
|13:02:11 29-05-2025
|35,80833
|26,02528
|24,71
|3,5
|EGE DENIZI
|13:02:09 29-05-2025
|35,748
|25,9107
|27,8
|3,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:56:47 29-05-2025
|39,47722
|28,19861
|10,85
|1,7
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:56:47 29-05-2025
|39,5415
|28,1232
|5
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|12:31:22 29-05-2025
|38,27528
|38,77667
|8,95
|2
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|12:31:21 29-05-2025
|38,3318
|38,8023
|1,5
|2,1
|EGE DENIZI
|12:28:01 29-05-2025
|36,6837
|25,362
|14,7
|1,6
|KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)
|12:17:17 29-05-2025
|37,1832
|27,9192
|0
|1,3
|Afşin (Kahramanmaraş)
|12:13:50 29-05-2025
|38,12806
|36,85889
|7,04
|1,9
|KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:13:50 29-05-2025
|38,0963
|36,8983
|5
|1,6
|SEKKOY-MILAS (MUGLA)
|12:02:54 29-05-2025
|37,1227
|27,888
|17,3
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:42:11 29-05-2025
|38,2925
|38,185
|7
|0,8
|Pütürge (Malatya)
|11:35:51 29-05-2025
|38,25361
|38,77194
|9,14
|1,6
|MERDIVENLER-(MALATYA)
|11:35:50 29-05-2025
|38,3307
|38,6242
|5
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|11:13:51 29-05-2025
|38,52111
|38,00194
|6,98
|1,8
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|11:13:49 29-05-2025
|38,5055
|37,977
|5,5
|1,7
|Akdeniz - [49.94 km] Kumluca (Antalya)
|11:08:50 29-05-2025
|35,88528
|30,53944
|17,31
|2,1
|AKDENIZ
|11:08:50 29-05-2025
|36,0647
|30,5093
|22,4
|2,2
|KURSUNLU-BAYRAMIC (CANAKKALE) REVIZE01 (2025.05.29 10:54:51)
|10:54:51 29-05-2025
|39,8087
|26,6808
|5,4
|1,9
|Ayvacık (Çanakkale)
|10:54:48 29-05-2025
|39,62583
|26,45944
|11,76
|2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|10:34:27 29-05-2025
|37,44083
|37,16444
|5,75
|2,8
|SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|10:34:27 29-05-2025
|37,4388
|37,1242
|4,6
|2,6
|Simav (Kütahya)
|10:28:00 29-05-2025
|39,15528
|28,95722
|10,59
|1,7
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:27:59 29-05-2025
|39,2448
|29,028
|5
|2
|KIZILDERE-CEYHAN (ADANA)
|09:41:33 29-05-2025
|36,946
|35,6282
|26,9
|1,3
|Simav (Kütahya)
|09:39:40 29-05-2025
|39,27139
|28,95361
|7,03
|1,7
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:39:40 29-05-2025
|39,2665
|28,928
|3,3
|2,2
|Dumlupınar (Kütahya)
|09:01:08 29-05-2025
|38,91472
|29,87278
|7
|1,3
|PINARCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)
|09:01:07 29-05-2025
|39,0288
|29,9672
|17,2
|1,4
|Kozan (Adana)
|08:42:04 29-05-2025
|37,65111
|35,95917
|7
|1,3
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|08:42:03 29-05-2025
|37,7055
|35,8437
|5
|1,2
|Savaştepe (Balıkesir)
|08:33:50 29-05-2025
|39,35278
|27,66056
|6,55
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:26:43 29-05-2025
|38,28472
|38,21722
|7
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|08:21:45 29-05-2025
|37,34778
|36,84278
|7
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|08:04:03 29-05-2025
|38,55694
|37,97667
|7
|1,3
|Karlıova (Bingöl)
|07:47:46 29-05-2025
|39,32694
|40,97111
|7
|2,2
|KARLIOVA (BINGOL)
|07:47:46 29-05-2025
|39,3093
|40,9903
|4
|2,4
|Ayvacık (Çanakkale)
|07:45:28 29-05-2025
|39,62667
|26,45889
|11,85
|1,9
|TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|07:45:28 29-05-2025
|39,6212
|26,4435
|13,7
|2,1
|Ayvacık (Çanakkale)
|07:41:17 29-05-2025
|39,62222
|26,45139
|11,99
|1,8
|TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|07:41:17 29-05-2025
|39,6302
|26,4402
|13,6
|1,9
|Marmara Denizi - [21.51 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|07:36:42 29-05-2025
|40,83111
|28,14139
|6,9
|1,2
|Kozan (Adana)
|07:28:25 29-05-2025
|37,6625
|35,96528
|7
|1,4
|Ayvacık (Çanakkale)
|07:27:29 29-05-2025
|39,62833
|26,45889
|12,77
|2,3
|TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|07:27:28 29-05-2025
|39,6255
|26,4367
|14,9
|2,6
|Kırkağaç (Manisa)
|07:09:56 29-05-2025
|39,29389
|27,85889
|7,02
|1,2
|Hazar Gölü - [01.79 km] Maden (Elazığ)
|07:04:37 29-05-2025
|38,50889
|39,48944
|8,52
|2,7
|GOLARDI (ELAZIG)
|07:04:36 29-05-2025
|38,5403
|39,4367
|1,1
|2,7
|EGE DENIZI
|06:45:12 29-05-2025
|35,7153
|25,8295
|27,4
|2,8
|Ege Denizi
|06:45:11 29-05-2025
|35,67639
|25,92028
|7,06
|2,5
|Samandağ (Hatay)
|06:31:27 29-05-2025
|36,27583
|35,99861
|7
|1,6
|Kiğı (Bingöl)
|06:18:44 29-05-2025
|39,22944
|40,25222
|7
|2,1
|ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)
|06:18:43 29-05-2025
|39,2138
|40,2425
|5,6
|2,2
|Eğirdir (Isparta)
|06:00:52 29-05-2025
|37,72417
|30,86167
|6,98
|1,4
|YUKARIGOKDERE-EGIRDIR (ISPARTA)
|06:00:51 29-05-2025
|37,7348
|30,8363
|15,3
|1,8
|Kozan (Adana)
|05:58:07 29-05-2025
|37,63889
|35,93833
|7
|2
|CAMLARCA-KOZAN (ADANA)
|05:58:06 29-05-2025
|37,658
|35,9708
|6,7
|1,9
|YUNANISTAN
|05:33:44 29-05-2025
|38,1087
|23,8173
|5
|2,3
|Marmara Denizi - [19.36 km] Silivri (İstanbul)
|05:29:59 29-05-2025
|40,90056
|28,19389
|11,14
|2
|MARMARA DENIZI
|05:29:59 29-05-2025
|40,8827
|28,197
|17
|2,1
|EGE DENIZI
|05:17:41 29-05-2025
|36,6188
|25,7465
|4,4
|1,4
|EGE DENIZI
|05:00:28 29-05-2025
|39,5818
|24,66
|8,8
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|04:58:32 29-05-2025
|38,2725
|38,63917
|9,69
|1,5
|CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
|04:58:31 29-05-2025
|38,2683
|38,663
|22,5
|1,5
|Marmara Denizi - [25.41 km] Silivri (İstanbul)
|04:53:58 29-05-2025
|40,83806
|28,27417
|7,01
|1
|Kale (Malatya)
|04:48:17 29-05-2025
|38,34556
|38,7875
|5,27
|1,2
|Sarıkaya (Yozgat)
|04:46:59 29-05-2025
|39,36361
|35,25444
|15,83
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|04:37:56 29-05-2025
|38,21806
|38,73528
|10,74
|1,3
|SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
|04:31:04 29-05-2025
|38,4302
|26,1097
|13,7
|1,5
|Ege Denizi - [30.55 km] Çeşme (İzmir)
|04:31:03 29-05-2025
|38,42333
|25,94778
|11,16
|1,5
|Nurdağı (Gaziantep)
|04:21:26 29-05-2025
|37,22528
|36,88056
|7
|1,5
|SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|04:21:26 29-05-2025
|37,2167
|36,9742
|5,4
|1,2
|Kale (Malatya)
|04:15:22 29-05-2025
|38,35583
|38,78111
|9,84
|2,8
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|04:15:21 29-05-2025
|38,3673
|38,7825
|5
|2,8
|Dicle (Diyarbakır)
|04:04:16 29-05-2025
|38,42194
|40,14722
|18,92
|1,6
|GELINCIK-DICLE (DIYARBAKIR)
|04:04:16 29-05-2025
|38,4308
|40,152
|5,8
|1,7
|EGE DENIZI
|02:49:09 29-05-2025
|36,6577
|25,6478
|9,7
|1,7
|Galabovo, Eski Zağra (Bulgaristan) - [55.85 km] Merkez (Edirne)
|02:43:16 29-05-2025
|42,0775
|25,81694
|7,08
|1,5
|BULGARISTAN
|02:43:15 29-05-2025
|42,1588
|25,7002
|5
|1,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|02:28:28 29-05-2025
|35,0107
|25,1613
|8,3
|1,9
|Ege Denizi - [36.08 km] Datça (Muğla)
|02:15:38 29-05-2025
|36,60139
|27,06056
|24,91
|1,9
|ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
|02:15:37 29-05-2025
|36,5848
|26,9225
|127,1
|2,1
|Özlüce Barajı - [00.78 km] Kiğı (Bingöl)
|01:51:36 29-05-2025
|39,20139
|40,26556
|6,98
|1,9
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|01:51:36 29-05-2025
|39,2017
|40,2658
|5,4
|2,1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|01:28:09 29-05-2025
|37,73583
|36,34167
|5,11
|2,4
|COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|01:28:09 29-05-2025
|37,7477
|36,2998
|5,8
|2,2
|Karesi (Balıkesir)
|01:26:10 29-05-2025
|39,67722
|27,83167
|12,88
|2,2
|KABAKDERE (BALIKESIR)
|01:26:10 29-05-2025
|39,67
|27,8348
|9,6
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|01:07:54 29-05-2025
|38,29278
|38,79583
|8,02
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|00:56:33 29-05-2025
|38,29167
|38,78861
|6,69
|1,9
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|00:56:33 29-05-2025
|38,3082
|38,7862
|4,8
|1,9
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