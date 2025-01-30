Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 30 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
30 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kalar, Süleymaniye (Irak)
|01:54:26 30-01-2025
|34,65583
|45,35611
|24,9
|3,7
|Osmangazi (Bursa)
|00:53:14 30-01-2025
|40,06861
|29,04833
|7
|1,2
|NILUFER (BURSA)
|00:26:30 30-01-2025
|40,215
|28,9363
|13,6
|1,9
|Nilüfer (Bursa)
|00:26:30 30-01-2025
|40,19972
|28,98139
|7
|1,6
|Nilüfer (Bursa)
|23:57:22 29-01-2025
|40,20444
|28,97139
|6,33
|2,5
|NILUFER (BURSA)
|23:57:21 29-01-2025
|40,199
|28,9822
|4,2
|2,8
|Battalgazi (Malatya)
|23:44:38 29-01-2025
|38,17583
|38,45444
|7
|0,9
|Akdeniz
|23:11:48 29-01-2025
|35,75028
|35,65944
|5,67
|2,3
|Lapseki (Çanakkale)
|22:48:37 29-01-2025
|40,21833
|26,93139
|19,36
|0,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|22:44:19 29-01-2025
|37,61278
|37,17861
|9,62
|2,8
|KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS)
|22:44:18 29-01-2025
|37,6152
|37,192
|7
|2,8
|Şenkaya (Erzurum)
|22:34:20 29-01-2025
|40,50444
|42,35139
|14,29
|2,2
|TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM)
|22:34:19 29-01-2025
|40,5147
|42,3602
|5,7
|2,2
|Karadeniz - [03.59 km] Fındıklı (Rize)
|22:25:25 29-01-2025
|41,32889
|41,20389
|6,99
|1,2
|Kale (Malatya)
|22:24:37 29-01-2025
|38,39028
|38,81139
|14,44
|1,4
|Ege Denizi
|22:10:20 29-01-2025
|36,62167
|25,54972
|7
|2,1
|Şenkaya (Erzurum)
|21:59:16 29-01-2025
|40,50222
|42,35778
|6,97
|1,7
|KURKCU-SENKAYA (ERZURUM)
|21:59:15 29-01-2025
|40,5083
|42,3992
|7,8
|2,1
|Şenkaya (Erzurum)
|21:53:10 29-01-2025
|40,50361
|42,35528
|15,09
|2,3
|YESILKAYA-SENKAYA (ERZURUM)
|21:53:09 29-01-2025
|40,5447
|42,3337
|9,2
|2,3
|Akdeniz - [25.07 km] Kaş (Antalya)
|21:46:03 29-01-2025
|36,13583
|29,10083
|7
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|21:40:15 29-01-2025
|38,14083
|38,5525
|7
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.79 km] Menderes (İzmir)
|21:35:25 29-01-2025
|37,92028
|26,95361
|6,72
|1,4
|Kale (Malatya)
|21:29:09 29-01-2025
|38,35056
|38,75444
|11,66
|1
|Gölmarmara (Manisa)
|20:44:48 29-01-2025
|38,67917
|27,96194
|7
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|20:37:11 29-01-2025
|37,42083
|36,89333
|6,05
|1,1
|OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS)
|20:37:11 29-01-2025
|37,431
|36,9755
|5
|1,3
|Kemah (Erzincan)
|19:41:28 29-01-2025
|39,7
|38,86056
|7,07
|1,4
|KARACA-KEMAH (ERZINCAN)
|19:41:25 29-01-2025
|39,697
|38,719
|5,3
|1,7
|Göle (Ardahan)
|19:26:58 29-01-2025
|40,87417
|42,47917
|7,36
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:49:18 29-01-2025
|37,95028
|36,36944
|6,94
|2
|FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:49:17 29-01-2025
|37,9567
|36,444
|7,6
|1,7
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [18.31 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|18:28:39 29-01-2025
|36,57722
|38,64194
|7,07
|1,4
|Andırın (Kahramanmaraş)
|17:55:25 29-01-2025
|37,82694
|36,28417
|7
|2,8
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|17:55:24 29-01-2025
|37,821
|36,28
|1,5
|2,7
|Akdeniz - [52.91 km] Seydikemer (Muğla)
|17:41:51 29-01-2025
|36,05917
|28,795
|7,34
|1,4
|Kemalpaşa (İzmir)
|17:11:52 29-01-2025
|38,39222
|27,67194
|7
|2
|ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR)
|17:11:52 29-01-2025
|38,4113
|27,6868
|8
|2,4
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [18.32 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|16:34:48 29-01-2025
|36,58361
|38,62611
|7
|1,8
|GOKCAYIR-ELESKIRT (AGRI)
|16:22:48 29-01-2025
|39,7858
|42,3837
|18,9
|0,9
|Karaçoban (Erzurum)
|16:22:47 29-01-2025
|39,45639
|42,23333
|7
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|15:16:16 29-01-2025
|38,44417
|38,03583
|6,97
|1,8
|AKCADAG (MALATYA)
|15:16:14 29-01-2025
|38,3517
|37,9857
|9,3
|1,7
|Kotayk (Ermenistan) - [41.74 km] Aralık (Iğdır)
|15:16:07 29-01-2025
|40,24889
|44,78833
|7
|1,9
|Merkez (Sivas)
|14:50:46 29-01-2025
|39,6525
|37,38
|7,43
|2,6
|HACIALI-(SIVAS) REVIZE01 (2025.01.29 14:50:46)
|14:50:46 29-01-2025
|39,6438
|37,374
|8,8
|2,7
|SAGDICLAR-KEBAN (ELAZIG)
|14:04:25 29-01-2025
|38,7937
|38,828
|5,1
|1,2
|İkizdere (Rize)
|14:02:17 29-01-2025
|40,80861
|40,56028
|7,29
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:21:49 29-01-2025
|38,11944
|36,58306
|7,03
|2,3
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:21:49 29-01-2025
|38,0872
|36,5847
|13,5
|2,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:21 29-01-2025
|39,45361
|28,1725
|7,01
|1,7
|TURKALI-(BALIKESIR)
|13:00:18 29-01-2025
|39,4965
|27,8702
|11,3
|1,7
|Soma (Manisa)
|12:42:22 29-01-2025
|39,19361
|27,60722
|7,01
|1,3
|RECEPLI-(MANISA)
|12:42:17 29-01-2025
|38,9235
|27,3812
|11,7
|1,6
|Divriği (Sivas)
|12:41:33 29-01-2025
|39,37222
|38,33389
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:40:47 29-01-2025
|38,25
|38,09833
|7
|1,4
|DEVECI-HEKIMHAN (MALATYA)
|12:40:47 29-01-2025
|38,8883
|37,9718
|5
|1
|Çelebi (Kırıkkale)
|11:57:08 29-01-2025
|39,48167
|33,485
|7
|1
|ORNEKKOY-ORHANGAZI (BURSA)
|11:56:48 29-01-2025
|40,4418
|29,3177
|0
|1,3
|İnönü (Eskişehir)
|11:54:45 29-01-2025
|39,78111
|30,16917
|7
|1
|Bala (Ankara)
|11:49:52 29-01-2025
|39,42306
|33,35556
|7
|1,2
|TATIK-KAMAN (KIRSEHIR)
|11:49:52 29-01-2025
|39,4133
|33,5415
|17,4
|1,4
|Merkez (Kırşehir)
|11:38:15 29-01-2025
|39,23389
|34,1375
|7
|1
|Akdeniz - [74.49 km] Marmaris (Muğla)
|11:32:29 29-01-2025
|36,00806
|28,41556
|7
|1,8
|AKDENIZ
|11:32:28 29-01-2025
|35,8995
|28,5628
|8,7
|1,9
|Manavgat (Antalya)
|11:21:58 29-01-2025
|37,21278
|31,31694
|7,15
|1,1
|Kale (Malatya)
|11:12:56 29-01-2025
|38,29778
|38,75083
|12,6
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|11:10:11 29-01-2025
|37,91083
|37,94444
|15,09
|2,6
|ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
|11:10:11 29-01-2025
|37,9495
|37,9475
|5,2
|2,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:06:51 29-01-2025
|38,24056
|38,07111
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:02:46 29-01-2025
|39,27028
|28,06083
|10,13
|2
|GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:02:44 29-01-2025
|39,3097
|27,9937
|13
|1,8
|Karapınar (Konya)
|11:02:39 29-01-2025
|37,86056
|33,31333
|7
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|11:01:44 29-01-2025
|38,56722
|39,26028
|6,01
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|10:57:12 29-01-2025
|37,905
|37,95889
|7
|1,6
|Kaman (Kırşehir)
|10:54:07 29-01-2025
|39,33306
|33,6725
|7
|1,1
|KARAAGAC-AYRANCI (KARAMAN)
|10:24:27 29-01-2025
|37,4212
|33,5815
|22,4
|1,5
|Ayrancı (Karaman)
|10:24:26 29-01-2025
|37,50389
|33,64417
|6,94
|1,4
|Beypazarı (Ankara)
|10:19:47 29-01-2025
|39,96833
|31,95694
|7
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|09:48:21 29-01-2025
|38,43361
|38,03972
|7
|1,1
|DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA) REVIZE01 (2025.01.29 09:48:18)
|09:48:18 29-01-2025
|38,4943
|37,95
|27,6
|1,6
|Gelendost (Isparta)
|09:23:11 29-01-2025
|38,11583
|30,95028
|6,97
|1,5
|YENICE-GELENDOST (ISPARTA)
|09:23:10 29-01-2025
|38,11
|30,9465
|21,5
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|09:18:19 29-01-2025
|38,45917
|38,01417
|7
|1,3
|MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA)
|09:18:18 29-01-2025
|38,4145
|38,0043
|10,2
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|09:16:09 29-01-2025
|38,46194
|38,06056
|7,01
|1,5
|AKCADAG (MALATYA)
|09:16:06 29-01-2025
|38,3543
|38,0077
|19,1
|1,3
|Akseki (Antalya)
|08:57:40 29-01-2025
|37,1775
|31,77194
|7
|1,3
|GUNYAKA-AKSEKI (ANTALYA)
|08:57:38 29-01-2025
|37,1602
|31,7355
|5
|1,5
|Kemah (Erzincan)
|08:28:02 29-01-2025
|39,65806
|38,8075
|7,05
|1,2
|Ege Denizi - [31.33 km] Datça (Muğla)
|08:20:52 29-01-2025
|36,58583
|27,12389
|27,32
|1,6
|Özalp (Van)
|07:27:25 29-01-2025
|38,57944
|43,98694
|9,04
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|07:09:56 29-01-2025
|40,17722
|31,74361
|6,96
|2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|06:39:23 29-01-2025
|37,23833
|37,03528
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|06:29:17 29-01-2025
|38,11361
|38,60083
|7
|0,9
|Andırın (Kahramanmaraş)
|06:13:57 29-01-2025
|37,80583
|36,28333
|7
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|06:09:05 29-01-2025
|37,94361
|36,12194
|9,93
|1,4
|EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
|06:09:03 29-01-2025
|37,948
|36,1082
|8,2
|1,1
|Merkez (Bolu)
|05:51:07 29-01-2025
|40,86778
|31,60667
|9,72
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.00 km] Kuşadası (Aydın)
|05:50:32 29-01-2025
|37,8075
|27,00778
|6,96
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|05:22:28 29-01-2025
|38,11222
|37,88278
|14,84
|2,3
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:22:27 29-01-2025
|38,1218
|37,8702
|5
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|05:16:00 29-01-2025
|38,115
|37,88306
|17,72
|1,8
|SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:15:58 29-01-2025
|38,0465
|37,9088
|5
|1,7
|Marmaris (Muğla)
|05:06:00 29-01-2025
|36,96861
|28,28361
|6,96
|1,5
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|05:06:00 29-01-2025
|36,9758
|28,3157
|7,9
|1,8
|Akdeniz - [43.45 km] Marmaris (Muğla)
|04:52:39 29-01-2025
|36,37056
|28,47028
|7
|0,9
|Merkez (Karabük)
|04:48:53 29-01-2025
|41,04083
|32,76889
|7
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|04:44:52 29-01-2025
|38,11778
|37,88556
|15,28
|3,5
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:44:51 29-01-2025
|38,125
|37,8693
|5
|3,4
|Aladağ (Adana)
|04:24:52 29-01-2025
|37,62194
|35,55
|6,99
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|04:17:08 29-01-2025
|38,47
|38,10028
|6,99
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|04:11:50 29-01-2025
|37,12833
|28,825
|7
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|04:05:29 29-01-2025
|38,45806
|38,02306
|7,02
|1,6
|ESENLI-AKCADAG (MALATYA)
|04:05:29 29-01-2025
|38,4182
|38,0422
|6,8
|1,4
|Merkez (Bingöl)
|03:54:22 29-01-2025
|39,02333
|40,42194
|5,65
|0,9
|Menteşe (Muğla)
|03:40:56 29-01-2025
|37,13944
|28,80806
|7
|1
|Merkez (Erzincan)
|03:36:50 29-01-2025
|39,85306
|39,1
|5,04
|1,1
|Kemalpaşa (İzmir)
|03:15:08 29-01-2025
|38,4
|27,67694
|8,46
|1,6
|SARILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|03:15:08 29-01-2025
|38,3907
|27,6655
|6,4
|1,7
|Ege Denizi - [107.28 km] Datça (Muğla)
|03:02:07 29-01-2025
|35,76972
|27,09861
|6,36
|1,7
|Nilüfer (Bursa)
|02:55:33 29-01-2025
|40,20722
|28,97639
|10,75
|1,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kalar, Süleymaniye (Irak)
|01:54:26 30-01-2025
|34,65583
|45,35611
|24,9
|3,7
|Osmangazi (Bursa)
|00:53:14 30-01-2025
|40,06861
|29,04833
|7
|1,2
|NILUFER (BURSA)
|00:26:30 30-01-2025
|40,215
|28,9363
|13,6
|1,9
|Nilüfer (Bursa)
|00:26:30 30-01-2025
|40,19972
|28,98139
|7
|1,6
|Nilüfer (Bursa)
|23:57:22 29-01-2025
|40,20444
|28,97139
|6,33
|2,5
|NILUFER (BURSA)
|23:57:21 29-01-2025
|40,199
|28,9822
|4,2
|2,8
|Battalgazi (Malatya)
|23:44:38 29-01-2025
|38,17583
|38,45444
|7
|0,9
|Akdeniz
|23:11:48 29-01-2025
|35,75028
|35,65944
|5,67
|2,3
|Lapseki (Çanakkale)
|22:48:37 29-01-2025
|40,21833
|26,93139
|19,36
|0,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|22:44:19 29-01-2025
|37,61278
|37,17861
|9,62
|2,8
|KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS)
|22:44:18 29-01-2025
|37,6152
|37,192
|7
|2,8
|Şenkaya (Erzurum)
|22:34:20 29-01-2025
|40,50444
|42,35139
|14,29
|2,2
|TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM)
|22:34:19 29-01-2025
|40,5147
|42,3602
|5,7
|2,2
|Karadeniz - [03.59 km] Fındıklı (Rize)
|22:25:25 29-01-2025
|41,32889
|41,20389
|6,99
|1,2
|Kale (Malatya)
|22:24:37 29-01-2025
|38,39028
|38,81139
|14,44
|1,4
|Ege Denizi
|22:10:20 29-01-2025
|36,62167
|25,54972
|7
|2,1
|Şenkaya (Erzurum)
|21:59:16 29-01-2025
|40,50222
|42,35778
|6,97
|1,7
|KURKCU-SENKAYA (ERZURUM)
|21:59:15 29-01-2025
|40,5083
|42,3992
|7,8
|2,1
|Şenkaya (Erzurum)
|21:53:10 29-01-2025
|40,50361
|42,35528
|15,09
|2,3
|YESILKAYA-SENKAYA (ERZURUM)
|21:53:09 29-01-2025
|40,5447
|42,3337
|9,2
|2,3
|Akdeniz - [25.07 km] Kaş (Antalya)
|21:46:03 29-01-2025
|36,13583
|29,10083
|7
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|21:40:15 29-01-2025
|38,14083
|38,5525
|7
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.79 km] Menderes (İzmir)
|21:35:25 29-01-2025
|37,92028
|26,95361
|6,72
|1,4
|Kale (Malatya)
|21:29:09 29-01-2025
|38,35056
|38,75444
|11,66
|1
|Gölmarmara (Manisa)
|20:44:48 29-01-2025
|38,67917
|27,96194
|7
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|20:37:11 29-01-2025
|37,42083
|36,89333
|6,05
|1,1
|OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS)
|20:37:11 29-01-2025
|37,431
|36,9755
|5
|1,3
|Kemah (Erzincan)
|19:41:28 29-01-2025
|39,7
|38,86056
|7,07
|1,4
|KARACA-KEMAH (ERZINCAN)
|19:41:25 29-01-2025
|39,697
|38,719
|5,3
|1,7
|Göle (Ardahan)
|19:26:58 29-01-2025
|40,87417
|42,47917
|7,36
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:49:18 29-01-2025
|37,95028
|36,36944
|6,94
|2
|FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:49:17 29-01-2025
|37,9567
|36,444
|7,6
|1,7
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [18.31 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|18:28:39 29-01-2025
|36,57722
|38,64194
|7,07
|1,4
|Andırın (Kahramanmaraş)
|17:55:25 29-01-2025
|37,82694
|36,28417
|7
|2,8
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|17:55:24 29-01-2025
|37,821
|36,28
|1,5
|2,7
|Akdeniz - [52.91 km] Seydikemer (Muğla)
|17:41:51 29-01-2025
|36,05917
|28,795
|7,34
|1,4
|Kemalpaşa (İzmir)
|17:11:52 29-01-2025
|38,39222
|27,67194
|7
|2
|ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR)
|17:11:52 29-01-2025
|38,4113
|27,6868
|8
|2,4
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [18.32 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|16:34:48 29-01-2025
|36,58361
|38,62611
|7
|1,8
|GOKCAYIR-ELESKIRT (AGRI)
|16:22:48 29-01-2025
|39,7858
|42,3837
|18,9
|0,9
|Karaçoban (Erzurum)
|16:22:47 29-01-2025
|39,45639
|42,23333
|7
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|15:16:16 29-01-2025
|38,44417
|38,03583
|6,97
|1,8
|AKCADAG (MALATYA)
|15:16:14 29-01-2025
|38,3517
|37,9857
|9,3
|1,7
|Kotayk (Ermenistan) - [41.74 km] Aralık (Iğdır)
|15:16:07 29-01-2025
|40,24889
|44,78833
|7
|1,9
|Merkez (Sivas)
|14:50:46 29-01-2025
|39,6525
|37,38
|7,43
|2,6
|HACIALI-(SIVAS) REVIZE01 (2025.01.29 14:50:46)
|14:50:46 29-01-2025
|39,6438
|37,374
|8,8
|2,7
|SAGDICLAR-KEBAN (ELAZIG)
|14:04:25 29-01-2025
|38,7937
|38,828
|5,1
|1,2
|İkizdere (Rize)
|14:02:17 29-01-2025
|40,80861
|40,56028
|7,29
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:21:49 29-01-2025
|38,11944
|36,58306
|7,03
|2,3
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:21:49 29-01-2025
|38,0872
|36,5847
|13,5
|2,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:21 29-01-2025
|39,45361
|28,1725
|7,01
|1,7
|TURKALI-(BALIKESIR)
|13:00:18 29-01-2025
|39,4965
|27,8702
|11,3
|1,7
|Soma (Manisa)
|12:42:22 29-01-2025
|39,19361
|27,60722
|7,01
|1,3
|RECEPLI-(MANISA)
|12:42:17 29-01-2025
|38,9235
|27,3812
|11,7
|1,6
|Divriği (Sivas)
|12:41:33 29-01-2025
|39,37222
|38,33389
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:40:47 29-01-2025
|38,25
|38,09833
|7
|1,4
|DEVECI-HEKIMHAN (MALATYA)
|12:40:47 29-01-2025
|38,8883
|37,9718
|5
|1
|Çelebi (Kırıkkale)
|11:57:08 29-01-2025
|39,48167
|33,485
|7
|1
|ORNEKKOY-ORHANGAZI (BURSA)
|11:56:48 29-01-2025
|40,4418
|29,3177
|0
|1,3
|İnönü (Eskişehir)
|11:54:45 29-01-2025
|39,78111
|30,16917
|7
|1
|Bala (Ankara)
|11:49:52 29-01-2025
|39,42306
|33,35556
|7
|1,2
|TATIK-KAMAN (KIRSEHIR)
|11:49:52 29-01-2025
|39,4133
|33,5415
|17,4
|1,4
|Merkez (Kırşehir)
|11:38:15 29-01-2025
|39,23389
|34,1375
|7
|1
|Akdeniz - [74.49 km] Marmaris (Muğla)
|11:32:29 29-01-2025
|36,00806
|28,41556
|7
|1,8
|AKDENIZ
|11:32:28 29-01-2025
|35,8995
|28,5628
|8,7
|1,9
|Manavgat (Antalya)
|11:21:58 29-01-2025
|37,21278
|31,31694
|7,15
|1,1
|Kale (Malatya)
|11:12:56 29-01-2025
|38,29778
|38,75083
|12,6
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|11:10:11 29-01-2025
|37,91083
|37,94444
|15,09
|2,6
|ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
|11:10:11 29-01-2025
|37,9495
|37,9475
|5,2
|2,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:06:51 29-01-2025
|38,24056
|38,07111
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:02:46 29-01-2025
|39,27028
|28,06083
|10,13
|2
|GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:02:44 29-01-2025
|39,3097
|27,9937
|13
|1,8
|Karapınar (Konya)
|11:02:39 29-01-2025
|37,86056
|33,31333
|7
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|11:01:44 29-01-2025
|38,56722
|39,26028
|6,01
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|10:57:12 29-01-2025
|37,905
|37,95889
|7
|1,6
|Kaman (Kırşehir)
|10:54:07 29-01-2025
|39,33306
|33,6725
|7
|1,1
|KARAAGAC-AYRANCI (KARAMAN)
|10:24:27 29-01-2025
|37,4212
|33,5815
|22,4
|1,5
|Ayrancı (Karaman)
|10:24:26 29-01-2025
|37,50389
|33,64417
|6,94
|1,4
|Beypazarı (Ankara)
|10:19:47 29-01-2025
|39,96833
|31,95694
|7
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|09:48:21 29-01-2025
|38,43361
|38,03972
|7
|1,1
|DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA) REVIZE01 (2025.01.29 09:48:18)
|09:48:18 29-01-2025
|38,4943
|37,95
|27,6
|1,6
|Gelendost (Isparta)
|09:23:11 29-01-2025
|38,11583
|30,95028
|6,97
|1,5
|YENICE-GELENDOST (ISPARTA)
|09:23:10 29-01-2025
|38,11
|30,9465
|21,5
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|09:18:19 29-01-2025
|38,45917
|38,01417
|7
|1,3
|MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA)
|09:18:18 29-01-2025
|38,4145
|38,0043
|10,2
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|09:16:09 29-01-2025
|38,46194
|38,06056
|7,01
|1,5
|AKCADAG (MALATYA)
|09:16:06 29-01-2025
|38,3543
|38,0077
|19,1
|1,3
|Akseki (Antalya)
|08:57:40 29-01-2025
|37,1775
|31,77194
|7
|1,3
|GUNYAKA-AKSEKI (ANTALYA)
|08:57:38 29-01-2025
|37,1602
|31,7355
|5
|1,5
|Kemah (Erzincan)
|08:28:02 29-01-2025
|39,65806
|38,8075
|7,05
|1,2
|Ege Denizi - [31.33 km] Datça (Muğla)
|08:20:52 29-01-2025
|36,58583
|27,12389
|27,32
|1,6
|Özalp (Van)
|07:27:25 29-01-2025
|38,57944
|43,98694
|9,04
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|07:09:56 29-01-2025
|40,17722
|31,74361
|6,96
|2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|06:39:23 29-01-2025
|37,23833
|37,03528
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|06:29:17 29-01-2025
|38,11361
|38,60083
|7
|0,9
|Andırın (Kahramanmaraş)
|06:13:57 29-01-2025
|37,80583
|36,28333
|7
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|06:09:05 29-01-2025
|37,94361
|36,12194
|9,93
|1,4
|EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
|06:09:03 29-01-2025
|37,948
|36,1082
|8,2
|1,1
|Merkez (Bolu)
|05:51:07 29-01-2025
|40,86778
|31,60667
|9,72
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.00 km] Kuşadası (Aydın)
|05:50:32 29-01-2025
|37,8075
|27,00778
|6,96
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|05:22:28 29-01-2025
|38,11222
|37,88278
|14,84
|2,3
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:22:27 29-01-2025
|38,1218
|37,8702
|5
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|05:16:00 29-01-2025
|38,115
|37,88306
|17,72
|1,8
|SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:15:58 29-01-2025
|38,0465
|37,9088
|5
|1,7
|Marmaris (Muğla)
|05:06:00 29-01-2025
|36,96861
|28,28361
|6,96
|1,5
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|05:06:00 29-01-2025
|36,9758
|28,3157
|7,9
|1,8
|Akdeniz - [43.45 km] Marmaris (Muğla)
|04:52:39 29-01-2025
|36,37056
|28,47028
|7
|0,9
|Merkez (Karabük)
|04:48:53 29-01-2025
|41,04083
|32,76889
|7
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|04:44:52 29-01-2025
|38,11778
|37,88556
|15,28
|3,5
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:44:51 29-01-2025
|38,125
|37,8693
|5
|3,4
|Aladağ (Adana)
|04:24:52 29-01-2025
|37,62194
|35,55
|6,99
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|04:17:08 29-01-2025
|38,47
|38,10028
|6,99
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|04:11:50 29-01-2025
|37,12833
|28,825
|7
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|04:05:29 29-01-2025
|38,45806
|38,02306
|7,02
|1,6
|ESENLI-AKCADAG (MALATYA)
|04:05:29 29-01-2025
|38,4182
|38,0422
|6,8
|1,4
|Merkez (Bingöl)
|03:54:22 29-01-2025
|39,02333
|40,42194
|5,65
|0,9
|Menteşe (Muğla)
|03:40:56 29-01-2025
|37,13944
|28,80806
|7
|1
|Merkez (Erzincan)
|03:36:50 29-01-2025
|39,85306
|39,1
|5,04
|1,1
|Kemalpaşa (İzmir)
|03:15:08 29-01-2025
|38,4
|27,67694
|8,46
|1,6
|SARILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|03:15:08 29-01-2025
|38,3907
|27,6655
|6,4
|1,7
|Ege Denizi - [107.28 km] Datça (Muğla)
|03:02:07 29-01-2025
|35,76972
|27,09861
|6,36
|1,7
|Nilüfer (Bursa)
|02:55:33 29-01-2025
|40,20722
|28,97639
|10,75
|1,4
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