Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Temmuz 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 30 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

30 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sivrice (Elazığ) 00:40:48 30-07-2025 38,46639 39,20083 7 2,5
Aşkale (Erzurum) 00:36:40 30-07-2025 40,06944 40,76972 7 0,8
Simav (Kütahya) 00:31:15 30-07-2025 39,225 28,96722 7 1
Kiğı (Bingöl) 00:23:33 30-07-2025 39,21778 40,27361 6,36 1,5
Yayladere (Bingöl) 00:18:57 30-07-2025 39,21694 40,08333 6,93 2
EGE DENIZI 23:54:44 29-07-2025 35,8833 25,6913 7,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:08 29-07-2025 39,14278 28,22444 13,25 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:53:07 29-07-2025 39,1465 28,176 9,9 1,7
Büyükorhan (Bursa) 23:35:15 29-07-2025 39,72639 28,74056 6,91 0,8
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:27:00 29-07-2025 37,031 28,8547 17,6 1,7
Tepebaşı (Eskişehir) 23:26:55 29-07-2025 39,7525 30,26278 7 1,6
EGERLIBASKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) 23:25:09 29-07-2025 40,5777 32,7972 8,1 2
Kızılcahamam (Ankara) 23:25:08 29-07-2025 40,58778 32,82361 6,99 1,6
EGE DENIZI 22:36:29 29-07-2025 35,814 25,8647 5 2,2
YORUKOGLU-(MUGLA) 22:11:20 29-07-2025 37,2477 28,7378 12,4 1,5
Menteşe (Muğla) 22:11:20 29-07-2025 37,23667 28,73111 7,04 1,3
EGE DENIZI 20:38:32 29-07-2025 40,1688 25,0725 9,9 2
Ege Denizi - [22.78 km] Seferihisar (İzmir) 20:10:13 29-07-2025 37,93528 26,6925 7 1,5
EGE DENIZI 20:10:13 29-07-2025 37,9203 26,6375 11,6 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 19:58:40 29-07-2025 38,1375 36,92417 11,56 2,7
NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 19:58:40 29-07-2025 38,158 36,936 5 2,6
Pamukkale (Denizli) 19:57:03 29-07-2025 38,02083 29,12083 7,88 1
EGE DENIZI 19:47:48 29-07-2025 35,9713 26,1202 8 1,9
YUNANISTAN 19:39:02 29-07-2025 40,2997 24,1367 7 2,4
Eşme (Uşak) 18:36:52 29-07-2025 38,42028 29,05278 7 1,2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 18:28:12 29-07-2025 36,9738 27,7303 5 2,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.20 km] Bodrum (Muğla) 18:28:11 29-07-2025 36,97694 27,73167 6,96 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:24:15 29-07-2025 39,2457 28,9892 6,8 2,5
Simav (Kütahya) 18:24:14 29-07-2025 39,26 28,97556 7,01 2,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:17:49 29-07-2025 39,48583 28,14306 7,11 1,5
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:17:49 29-07-2025 39,468 28,1653 15 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:15:53 29-07-2025 39,50139 28,13694 6,92 1,4
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:15:53 29-07-2025 39,5155 28,1268 22,2 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:53:33 29-07-2025 39,2382 28,9822 11 1,6
Simav (Kütahya) 17:53:32 29-07-2025 39,25972 28,95861 7,02 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:51:59 29-07-2025 39,2462 28,9727 9,9 1,7
Simav (Kütahya) 17:51:56 29-07-2025 39,28444 28,84361 7 1,5
Simav (Kütahya) 17:51:42 29-07-2025 39,25472 28,9625 7 1,2
Darende (Malatya) 17:27:47 29-07-2025 38,42139 37,47889 7,02 1,7
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 17:27:47 29-07-2025 38,4365 37,492 5,5 1,7
Pütürge (Malatya) 17:13:55 29-07-2025 38,23833 38,61028 7 0,6
Simav (Kütahya) 16:58:58 29-07-2025 39,22 28,95528 7 1
Simav (Kütahya) 16:23:13 29-07-2025 39,17611 28,93583 6,89 1
Simav (Kütahya) 16:07:26 29-07-2025 39,23722 28,97694 7,26 2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 16:07:26 29-07-2025 39,269 28,9547 7,4 2,2
İmranlı (Sivas) 15:53:06 29-07-2025 39,83833 38,35083 6,91 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:19:23 29-07-2025 39,16083 28,20444 5,68 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:19:23 29-07-2025 39,1573 28,1978 13,2 2,8
Battalgazi (Malatya) 13:34:03 29-07-2025 38,18222 38,4875 7,27 1,2
Narman (Erzurum) 13:23:53 29-07-2025 40,31556 42,14139 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 13:11:43 29-07-2025 38,20694 38,49417 7 1,3
İvrindi (Balıkesir) 12:51:52 29-07-2025 39,5925 27,58806 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 12:50:19 29-07-2025 38,31306 38,36444 7 1,1
DENIS-SOMA (MANISA) 12:43:12 29-07-2025 39,2152 27,7057 0 1,5
ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 12:42:26 29-07-2025 36,515 34,2948 3,4 1,3
Kiğı (Bingöl) 12:41:16 29-07-2025 39,15694 40,3875 7 1,5
SANCAK-(BINGOL) 12:41:16 29-07-2025 39,0893 40,3672 5,4 1,6
Çeşme (İzmir) 12:38:30 29-07-2025 38,38444 26,49917 7 1,4
MARMARA DENIZI 12:31:23 29-07-2025 40,783 28,0795 5,3 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 12:28:57 29-07-2025 38,32167 38,27472 7 1,7
Keban Barajı - [04.23 km] Pertek (Tunceli) 12:18:53 29-07-2025 38,87889 39,16361 7 1,8
Sungurlu (Çorum) 12:15:55 29-07-2025 40,10389 34,20417 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:09:44 29-07-2025 38,29333 38,09583 7 1,2
Tavşanlı (Kütahya) 11:52:47 29-07-2025 39,65472 29,40139 7 1
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:52:46 29-07-2025 39,6243 29,4632 0 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 11:48:53 29-07-2025 38,26861 38,15083 7 1,7
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 11:48:53 29-07-2025 38,2813 38,1497 4,8 1,5
Adapazarı (Sakarya) 11:25:18 29-07-2025 40,87111 30,34667 7 1
Simav (Kütahya) 11:16:46 29-07-2025 39,21417 28,96028 7,51 1,4
Sincik (Adıyaman) 10:49:25 29-07-2025 38,12417 38,4475 7 2,4
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 10:49:24 29-07-2025 38,1207 38,4217 8,9 2,3
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 10:48:56 29-07-2025 39,2457 28,9582 11 1,5
Soma (Manisa) 10:04:59 29-07-2025 39,12 27,54222 7 1,2
EGNEZ-SOMA (MANISA) 10:04:58 29-07-2025 39,0563 27,525 0 1,9
Simav (Kütahya) 10:03:37 29-07-2025 39,25028 28,94556 3,04 1,6
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 10:03:36 29-07-2025 39,2578 28,9602 11,9 1,9
Dursunbey (Balıkesir) 10:01:26 29-07-2025 39,37167 28,86972 4,61 1,1
Sulusaray (Tokat) 09:49:57 29-07-2025 40,04194 36,09611 7 1,8
ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) 09:49:56 29-07-2025 40,0672 36,0852 6,2 2,2
Ege Denizi - [18.07 km] Dikili (İzmir) 09:19:59 29-07-2025 38,97667 26,6075 7 1,4
Simav (Kütahya) 09:04:43 29-07-2025 39,25 28,95889 11,82 2,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 09:04:43 29-07-2025 39,2602 28,9428 6,3 2,4
Simav (Kütahya) 08:58:52 29-07-2025 39,23583 28,95639 7,07 2,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 08:58:52 29-07-2025 39,26 28,9625 7,4 2,1
Simav (Kütahya) 08:58:21 29-07-2025 39,24806 28,9525 4,54 1,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:52:31 29-07-2025 39,2442 29,0397 12,2 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 08:49:37 29-07-2025 37,41222 37,02583 7 1,1
Simav (Kütahya) 08:41:46 29-07-2025 39,25917 28,95333 7,03 1,6
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 08:41:46 29-07-2025 39,2683 28,9637 6 1,9
Simav (Kütahya) 08:28:03 29-07-2025 39,23556 28,97778 7 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:28:03 29-07-2025 39,2567 28,9725 9,7 1,5
Marmara Denizi - [07.72 km] Bandırma (Balıkesir) 08:24:41 29-07-2025 40,42861 28,19 7,59 1,9
BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) 08:24:40 29-07-2025 40,43 28,155 5,4 2,1
Sincik (Adıyaman) 08:18:58 29-07-2025 38,12611 38,48194 7 1,1
Simav (Kütahya) 08:05:54 29-07-2025 39,25389 28,95889 10,28 1,4
BASKONAK-SIMAV (KUTAHYA) 08:05:54 29-07-2025 39,085 29,2025 8,2 1,4
Simav (Kütahya) 07:58:46 29-07-2025 39,23778 28,96722 9,82 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:58:45 29-07-2025 39,2433 28,9745 9,9 1,5
Pütürge (Malatya) 07:46:46 29-07-2025 38,23861 38,82639 7 1
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 07:35:20 29-07-2025 38,0845 37,3843 21,6 1
Simav (Kütahya) 07:31:41 29-07-2025 39,22028 28,96889 11,88 1,9
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 07:31:41 29-07-2025 39,2578 28,9537 7,5 2,1
Simav (Kütahya) 06:58:25 29-07-2025 39,25139 28,96861 7,2 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:58:24 29-07-2025 39,2573 28,9687 7,3 2,6
Yeşilyurt (Malatya) 05:50:56 29-07-2025 38,11583 38,41556 7,05 0,9
Merkez (Bayburt) 05:46:52 29-07-2025 40,38611 40,55417 7 1,1
Köyceğiz (Muğla) 05:35:23 29-07-2025 36,9775 28,85417 7 1,1
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:35:22 29-07-2025 37,0107 28,8393 5,2 1,3
Ayvacık (Çanakkale) 05:15:17 29-07-2025 39,66889 26,55694 10,53 1,2
KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE) 05:15:17 29-07-2025 39,6477 26,5338 11,7 1,4
Ayvacık (Çanakkale) 05:12:37 29-07-2025 39,65639 26,55194 9,66 1,4
KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE) 05:12:37 29-07-2025 39,6483 26,543 11,9 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 05:02:13 29-07-2025 38,19444 38,44139 6,99 1,8
ONCU-YESILYURT (MALATYA) 05:02:13 29-07-2025 38,1797 38,3967 6,8 1,8
Köyceğiz (Muğla) 04:58:59 29-07-2025 36,97778 28,83806 7 1,1
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:58:59 29-07-2025 36,9987 28,8408 4,1 1,4
Gemlik (Bursa) 04:53:26 29-07-2025 40,49194 29,22 8,18 1,7
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 04:53:26 29-07-2025 40,4818 29,1977 10,4 2
Hani (Diyarbakır) 04:53:02 29-07-2025 38,53833 40,38944 9,22 1,9
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 04:53:01 29-07-2025 38,5328 40,4188 8,3 1,7
Simav (Kütahya) 04:49:45 29-07-2025 39,22528 28,97028 6,77 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:49:45 29-07-2025 39,2458 29,0243 2,9 1,2
Nurdağı (Gaziantep) 04:34:58 29-07-2025 37,18583 36,92333 7,04 1,9
SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) 04:34:57 29-07-2025 37,1818 36,9042 5,4 1,8
Ege Denizi - [111.18 km] Datça (Muğla) 04:27:15 29-07-2025 35,77556 26,95417 7,48 2,2
EGE DENIZI 04:27:15 29-07-2025 35,5957 27,1083 5,7 2,7
Toprakkale (Osmaniye) 04:21:13 29-07-2025 37,08889 36,10444 9,69 1,5
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 04:21:12 29-07-2025 37,0142 36,0915 7,4 1,4
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.54 km] Güzelbahçe (İzmir) 03:48:19 29-07-2025 38,43444 26,87556 7,5 1,5
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 03:48:18 29-07-2025 38,444 26,8612 4 1,6
Merkez (Erzincan) 03:48:12 29-07-2025 39,82083 39,59611 8,77 1,6
HANIDERE-(ERZINCAN) 03:48:12 29-07-2025 39,8385 39,6083 3,1 1,9
Varto (Muş) 03:45:09 29-07-2025 39,22111 41,54306 6,93 1,7
ELMADALI-HINIS (ERZURUM) 03:45:08 29-07-2025 39,2372 41,6238 11,7 1,7
Salihli (Manisa) 03:01:54 29-07-2025 38,56083 28,16972 7,46 1,1
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 02:51:52 29-07-2025 38,8772 26,7995 14,8 1,4
KORKUTELI (ANTALYA) 02:42:03 29-07-2025 37,076 30,1732 3,3 1,9
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 02:11:44 29-07-2025 40,8157 28,2697 15,2 1,8
MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA) 02:01:25 29-07-2025 37,0742 36,0542 8,8 1,9
GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) 01:54:11 29-07-2025 38,1477 36,2153 6,7 1,6
Honaz (Denizli) 01:44:32 29-07-2025 37,73194 29,36972 6,82 1,2
Simav (Kütahya) 01:14:14 29-07-2025 39,21694 28,98583 7 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:14:13 29-07-2025 39,2203 28,9822 9,9 1,7
Kavaklıdere (Muğla) 01:00:29 29-07-2025 37,40528 28,34694 7 1,5
ESENKOY-YATAGAN (MUGLA) 01:00:28 29-07-2025 37,3703 28,3282 5,4 1,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sivrice (Elazığ) 00:40:48 30-07-2025 38,46639 39,20083 7 2,5
Aşkale (Erzurum) 00:36:40 30-07-2025 40,06944 40,76972 7 0,8
Simav (Kütahya) 00:31:15 30-07-2025 39,225 28,96722 7 1
Kiğı (Bingöl) 00:23:33 30-07-2025 39,21778 40,27361 6,36 1,5
Yayladere (Bingöl) 00:18:57 30-07-2025 39,21694 40,08333 6,93 2
EGE DENIZI 23:54:44 29-07-2025 35,8833 25,6913 7,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:08 29-07-2025 39,14278 28,22444 13,25 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:53:07 29-07-2025 39,1465 28,176 9,9 1,7
Büyükorhan (Bursa) 23:35:15 29-07-2025 39,72639 28,74056 6,91 0,8
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 23:27:00 29-07-2025 37,031 28,8547 17,6 1,7
Tepebaşı (Eskişehir) 23:26:55 29-07-2025 39,7525 30,26278 7 1,6
EGERLIBASKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) 23:25:09 29-07-2025 40,5777 32,7972 8,1 2
Kızılcahamam (Ankara) 23:25:08 29-07-2025 40,58778 32,82361 6,99 1,6
EGE DENIZI 22:36:29 29-07-2025 35,814 25,8647 5 2,2
YORUKOGLU-(MUGLA) 22:11:20 29-07-2025 37,2477 28,7378 12,4 1,5
Menteşe (Muğla) 22:11:20 29-07-2025 37,23667 28,73111 7,04 1,3
EGE DENIZI 20:38:32 29-07-2025 40,1688 25,0725 9,9 2
Ege Denizi - [22.78 km] Seferihisar (İzmir) 20:10:13 29-07-2025 37,93528 26,6925 7 1,5
EGE DENIZI 20:10:13 29-07-2025 37,9203 26,6375 11,6 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 19:58:40 29-07-2025 38,1375 36,92417 11,56 2,7
NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 19:58:40 29-07-2025 38,158 36,936 5 2,6
Pamukkale (Denizli) 19:57:03 29-07-2025 38,02083 29,12083 7,88 1
EGE DENIZI 19:47:48 29-07-2025 35,9713 26,1202 8 1,9
YUNANISTAN 19:39:02 29-07-2025 40,2997 24,1367 7 2,4
Eşme (Uşak) 18:36:52 29-07-2025 38,42028 29,05278 7 1,2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 18:28:12 29-07-2025 36,9738 27,7303 5 2,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.20 km] Bodrum (Muğla) 18:28:11 29-07-2025 36,97694 27,73167 6,96 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:24:15 29-07-2025 39,2457 28,9892 6,8 2,5
Simav (Kütahya) 18:24:14 29-07-2025 39,26 28,97556 7,01 2,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:17:49 29-07-2025 39,48583 28,14306 7,11 1,5
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:17:49 29-07-2025 39,468 28,1653 15 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:15:53 29-07-2025 39,50139 28,13694 6,92 1,4
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:15:53 29-07-2025 39,5155 28,1268 22,2 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:53:33 29-07-2025 39,2382 28,9822 11 1,6
Simav (Kütahya) 17:53:32 29-07-2025 39,25972 28,95861 7,02 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:51:59 29-07-2025 39,2462 28,9727 9,9 1,7
Simav (Kütahya) 17:51:56 29-07-2025 39,28444 28,84361 7 1,5
Simav (Kütahya) 17:51:42 29-07-2025 39,25472 28,9625 7 1,2
Darende (Malatya) 17:27:47 29-07-2025 38,42139 37,47889 7,02 1,7
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 17:27:47 29-07-2025 38,4365 37,492 5,5 1,7
Pütürge (Malatya) 17:13:55 29-07-2025 38,23833 38,61028 7 0,6
Simav (Kütahya) 16:58:58 29-07-2025 39,22 28,95528 7 1
Simav (Kütahya) 16:23:13 29-07-2025 39,17611 28,93583 6,89 1
Simav (Kütahya) 16:07:26 29-07-2025 39,23722 28,97694 7,26 2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 16:07:26 29-07-2025 39,269 28,9547 7,4 2,2
İmranlı (Sivas) 15:53:06 29-07-2025 39,83833 38,35083 6,91 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:19:23 29-07-2025 39,16083 28,20444 5,68 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:19:23 29-07-2025 39,1573 28,1978 13,2 2,8
Battalgazi (Malatya) 13:34:03 29-07-2025 38,18222 38,4875 7,27 1,2
Narman (Erzurum) 13:23:53 29-07-2025 40,31556 42,14139 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 13:11:43 29-07-2025 38,20694 38,49417 7 1,3
İvrindi (Balıkesir) 12:51:52 29-07-2025 39,5925 27,58806 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 12:50:19 29-07-2025 38,31306 38,36444 7 1,1
DENIS-SOMA (MANISA) 12:43:12 29-07-2025 39,2152 27,7057 0 1,5
ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 12:42:26 29-07-2025 36,515 34,2948 3,4 1,3
Kiğı (Bingöl) 12:41:16 29-07-2025 39,15694 40,3875 7 1,5
SANCAK-(BINGOL) 12:41:16 29-07-2025 39,0893 40,3672 5,4 1,6
Çeşme (İzmir) 12:38:30 29-07-2025 38,38444 26,49917 7 1,4
MARMARA DENIZI 12:31:23 29-07-2025 40,783 28,0795 5,3 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 12:28:57 29-07-2025 38,32167 38,27472 7 1,7
Keban Barajı - [04.23 km] Pertek (Tunceli) 12:18:53 29-07-2025 38,87889 39,16361 7 1,8
Sungurlu (Çorum) 12:15:55 29-07-2025 40,10389 34,20417 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:09:44 29-07-2025 38,29333 38,09583 7 1,2
Tavşanlı (Kütahya) 11:52:47 29-07-2025 39,65472 29,40139 7 1
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:52:46 29-07-2025 39,6243 29,4632 0 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 11:48:53 29-07-2025 38,26861 38,15083 7 1,7
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 11:48:53 29-07-2025 38,2813 38,1497 4,8 1,5
Adapazarı (Sakarya) 11:25:18 29-07-2025 40,87111 30,34667 7 1
Simav (Kütahya) 11:16:46 29-07-2025 39,21417 28,96028 7,51 1,4
Sincik (Adıyaman) 10:49:25 29-07-2025 38,12417 38,4475 7 2,4
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 10:49:24 29-07-2025 38,1207 38,4217 8,9 2,3
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 10:48:56 29-07-2025 39,2457 28,9582 11 1,5
Soma (Manisa) 10:04:59 29-07-2025 39,12 27,54222 7 1,2
EGNEZ-SOMA (MANISA) 10:04:58 29-07-2025 39,0563 27,525 0 1,9
Simav (Kütahya) 10:03:37 29-07-2025 39,25028 28,94556 3,04 1,6
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 10:03:36 29-07-2025 39,2578 28,9602 11,9 1,9
Dursunbey (Balıkesir) 10:01:26 29-07-2025 39,37167 28,86972 4,61 1,1
Sulusaray (Tokat) 09:49:57 29-07-2025 40,04194 36,09611 7 1,8
ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) 09:49:56 29-07-2025 40,0672 36,0852 6,2 2,2
Ege Denizi - [18.07 km] Dikili (İzmir) 09:19:59 29-07-2025 38,97667 26,6075 7 1,4
Simav (Kütahya) 09:04:43 29-07-2025 39,25 28,95889 11,82 2,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 09:04:43 29-07-2025 39,2602 28,9428 6,3 2,4
Simav (Kütahya) 08:58:52 29-07-2025 39,23583 28,95639 7,07 2,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 08:58:52 29-07-2025 39,26 28,9625 7,4 2,1
Simav (Kütahya) 08:58:21 29-07-2025 39,24806 28,9525 4,54 1,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:52:31 29-07-2025 39,2442 29,0397 12,2 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 08:49:37 29-07-2025 37,41222 37,02583 7 1,1
Simav (Kütahya) 08:41:46 29-07-2025 39,25917 28,95333 7,03 1,6
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 08:41:46 29-07-2025 39,2683 28,9637 6 1,9
Simav (Kütahya) 08:28:03 29-07-2025 39,23556 28,97778 7 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:28:03 29-07-2025 39,2567 28,9725 9,7 1,5
Marmara Denizi - [07.72 km] Bandırma (Balıkesir) 08:24:41 29-07-2025 40,42861 28,19 7,59 1,9
BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) 08:24:40 29-07-2025 40,43 28,155 5,4 2,1
Sincik (Adıyaman) 08:18:58 29-07-2025 38,12611 38,48194 7 1,1
Simav (Kütahya) 08:05:54 29-07-2025 39,25389 28,95889 10,28 1,4
BASKONAK-SIMAV (KUTAHYA) 08:05:54 29-07-2025 39,085 29,2025 8,2 1,4
Simav (Kütahya) 07:58:46 29-07-2025 39,23778 28,96722 9,82 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:58:45 29-07-2025 39,2433 28,9745 9,9 1,5
Pütürge (Malatya) 07:46:46 29-07-2025 38,23861 38,82639 7 1
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 07:35:20 29-07-2025 38,0845 37,3843 21,6 1
Simav (Kütahya) 07:31:41 29-07-2025 39,22028 28,96889 11,88 1,9
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 07:31:41 29-07-2025 39,2578 28,9537 7,5 2,1
Simav (Kütahya) 06:58:25 29-07-2025 39,25139 28,96861 7,2 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:58:24 29-07-2025 39,2573 28,9687 7,3 2,6
Yeşilyurt (Malatya) 05:50:56 29-07-2025 38,11583 38,41556 7,05 0,9
Merkez (Bayburt) 05:46:52 29-07-2025 40,38611 40,55417 7 1,1
Köyceğiz (Muğla) 05:35:23 29-07-2025 36,9775 28,85417 7 1,1
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:35:22 29-07-2025 37,0107 28,8393 5,2 1,3
Ayvacık (Çanakkale) 05:15:17 29-07-2025 39,66889 26,55694 10,53 1,2
KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE) 05:15:17 29-07-2025 39,6477 26,5338 11,7 1,4
Ayvacık (Çanakkale) 05:12:37 29-07-2025 39,65639 26,55194 9,66 1,4
KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE) 05:12:37 29-07-2025 39,6483 26,543 11,9 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 05:02:13 29-07-2025 38,19444 38,44139 6,99 1,8
ONCU-YESILYURT (MALATYA) 05:02:13 29-07-2025 38,1797 38,3967 6,8 1,8
Köyceğiz (Muğla) 04:58:59 29-07-2025 36,97778 28,83806 7 1,1
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:58:59 29-07-2025 36,9987 28,8408 4,1 1,4
Gemlik (Bursa) 04:53:26 29-07-2025 40,49194 29,22 8,18 1,7
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 04:53:26 29-07-2025 40,4818 29,1977 10,4 2
Hani (Diyarbakır) 04:53:02 29-07-2025 38,53833 40,38944 9,22 1,9
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 04:53:01 29-07-2025 38,5328 40,4188 8,3 1,7
Simav (Kütahya) 04:49:45 29-07-2025 39,22528 28,97028 6,77 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:49:45 29-07-2025 39,2458 29,0243 2,9 1,2
Nurdağı (Gaziantep) 04:34:58 29-07-2025 37,18583 36,92333 7,04 1,9
SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) 04:34:57 29-07-2025 37,1818 36,9042 5,4 1,8
Ege Denizi - [111.18 km] Datça (Muğla) 04:27:15 29-07-2025 35,77556 26,95417 7,48 2,2
EGE DENIZI 04:27:15 29-07-2025 35,5957 27,1083 5,7 2,7
Toprakkale (Osmaniye) 04:21:13 29-07-2025 37,08889 36,10444 9,69 1,5
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 04:21:12 29-07-2025 37,0142 36,0915 7,4 1,4
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.54 km] Güzelbahçe (İzmir) 03:48:19 29-07-2025 38,43444 26,87556 7,5 1,5
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 03:48:18 29-07-2025 38,444 26,8612 4 1,6
Merkez (Erzincan) 03:48:12 29-07-2025 39,82083 39,59611 8,77 1,6
HANIDERE-(ERZINCAN) 03:48:12 29-07-2025 39,8385 39,6083 3,1 1,9
Varto (Muş) 03:45:09 29-07-2025 39,22111 41,54306 6,93 1,7
ELMADALI-HINIS (ERZURUM) 03:45:08 29-07-2025 39,2372 41,6238 11,7 1,7
Salihli (Manisa) 03:01:54 29-07-2025 38,56083 28,16972 7,46 1,1
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 02:51:52 29-07-2025 38,8772 26,7995 14,8 1,4
KORKUTELI (ANTALYA) 02:42:03 29-07-2025 37,076 30,1732 3,3 1,9
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 02:11:44 29-07-2025 40,8157 28,2697 15,2 1,8
MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA) 02:01:25 29-07-2025 37,0742 36,0542 8,8 1,9
GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) 01:54:11 29-07-2025 38,1477 36,2153 6,7 1,6
Honaz (Denizli) 01:44:32 29-07-2025 37,73194 29,36972 6,82 1,2
Simav (Kütahya) 01:14:14 29-07-2025 39,21694 28,98583 7 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:14:13 29-07-2025 39,2203 28,9822 9,9 1,7
Kavaklıdere (Muğla) 01:00:29 29-07-2025 37,40528 28,34694 7 1,5
ESENKOY-YATAGAN (MUGLA) 01:00:28 29-07-2025 37,3703 28,3282 5,4 1,5
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