Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Temmuz 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 30 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
30 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sivrice (Elazığ)
|00:40:48 30-07-2025
|38,46639
|39,20083
|7
|2,5
|Aşkale (Erzurum)
|00:36:40 30-07-2025
|40,06944
|40,76972
|7
|0,8
|Simav (Kütahya)
|00:31:15 30-07-2025
|39,225
|28,96722
|7
|1
|Kiğı (Bingöl)
|00:23:33 30-07-2025
|39,21778
|40,27361
|6,36
|1,5
|Yayladere (Bingöl)
|00:18:57 30-07-2025
|39,21694
|40,08333
|6,93
|2
|EGE DENIZI
|23:54:44 29-07-2025
|35,8833
|25,6913
|7,4
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:53:08 29-07-2025
|39,14278
|28,22444
|13,25
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:53:07 29-07-2025
|39,1465
|28,176
|9,9
|1,7
|Büyükorhan (Bursa)
|23:35:15 29-07-2025
|39,72639
|28,74056
|6,91
|0,8
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|23:27:00 29-07-2025
|37,031
|28,8547
|17,6
|1,7
|Tepebaşı (Eskişehir)
|23:26:55 29-07-2025
|39,7525
|30,26278
|7
|1,6
|EGERLIBASKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
|23:25:09 29-07-2025
|40,5777
|32,7972
|8,1
|2
|Kızılcahamam (Ankara)
|23:25:08 29-07-2025
|40,58778
|32,82361
|6,99
|1,6
|EGE DENIZI
|22:36:29 29-07-2025
|35,814
|25,8647
|5
|2,2
|YORUKOGLU-(MUGLA)
|22:11:20 29-07-2025
|37,2477
|28,7378
|12,4
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|22:11:20 29-07-2025
|37,23667
|28,73111
|7,04
|1,3
|EGE DENIZI
|20:38:32 29-07-2025
|40,1688
|25,0725
|9,9
|2
|Ege Denizi - [22.78 km] Seferihisar (İzmir)
|20:10:13 29-07-2025
|37,93528
|26,6925
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|20:10:13 29-07-2025
|37,9203
|26,6375
|11,6
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:58:40 29-07-2025
|38,1375
|36,92417
|11,56
|2,7
|NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|19:58:40 29-07-2025
|38,158
|36,936
|5
|2,6
|Pamukkale (Denizli)
|19:57:03 29-07-2025
|38,02083
|29,12083
|7,88
|1
|EGE DENIZI
|19:47:48 29-07-2025
|35,9713
|26,1202
|8
|1,9
|YUNANISTAN
|19:39:02 29-07-2025
|40,2997
|24,1367
|7
|2,4
|Eşme (Uşak)
|18:36:52 29-07-2025
|38,42028
|29,05278
|7
|1,2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:28:12 29-07-2025
|36,9738
|27,7303
|5
|2,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.20 km] Bodrum (Muğla)
|18:28:11 29-07-2025
|36,97694
|27,73167
|6,96
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:24:15 29-07-2025
|39,2457
|28,9892
|6,8
|2,5
|Simav (Kütahya)
|18:24:14 29-07-2025
|39,26
|28,97556
|7,01
|2,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:17:49 29-07-2025
|39,48583
|28,14306
|7,11
|1,5
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:17:49 29-07-2025
|39,468
|28,1653
|15
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:15:53 29-07-2025
|39,50139
|28,13694
|6,92
|1,4
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:15:53 29-07-2025
|39,5155
|28,1268
|22,2
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:53:33 29-07-2025
|39,2382
|28,9822
|11
|1,6
|Simav (Kütahya)
|17:53:32 29-07-2025
|39,25972
|28,95861
|7,02
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:51:59 29-07-2025
|39,2462
|28,9727
|9,9
|1,7
|Simav (Kütahya)
|17:51:56 29-07-2025
|39,28444
|28,84361
|7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|17:51:42 29-07-2025
|39,25472
|28,9625
|7
|1,2
|Darende (Malatya)
|17:27:47 29-07-2025
|38,42139
|37,47889
|7,02
|1,7
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|17:27:47 29-07-2025
|38,4365
|37,492
|5,5
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|17:13:55 29-07-2025
|38,23833
|38,61028
|7
|0,6
|Simav (Kütahya)
|16:58:58 29-07-2025
|39,22
|28,95528
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|16:23:13 29-07-2025
|39,17611
|28,93583
|6,89
|1
|Simav (Kütahya)
|16:07:26 29-07-2025
|39,23722
|28,97694
|7,26
|2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|16:07:26 29-07-2025
|39,269
|28,9547
|7,4
|2,2
|İmranlı (Sivas)
|15:53:06 29-07-2025
|39,83833
|38,35083
|6,91
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:19:23 29-07-2025
|39,16083
|28,20444
|5,68
|2,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:19:23 29-07-2025
|39,1573
|28,1978
|13,2
|2,8
|Battalgazi (Malatya)
|13:34:03 29-07-2025
|38,18222
|38,4875
|7,27
|1,2
|Narman (Erzurum)
|13:23:53 29-07-2025
|40,31556
|42,14139
|7
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|13:11:43 29-07-2025
|38,20694
|38,49417
|7
|1,3
|İvrindi (Balıkesir)
|12:51:52 29-07-2025
|39,5925
|27,58806
|7
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|12:50:19 29-07-2025
|38,31306
|38,36444
|7
|1,1
|DENIS-SOMA (MANISA)
|12:43:12 29-07-2025
|39,2152
|27,7057
|0
|1,5
|ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|12:42:26 29-07-2025
|36,515
|34,2948
|3,4
|1,3
|Kiğı (Bingöl)
|12:41:16 29-07-2025
|39,15694
|40,3875
|7
|1,5
|SANCAK-(BINGOL)
|12:41:16 29-07-2025
|39,0893
|40,3672
|5,4
|1,6
|Çeşme (İzmir)
|12:38:30 29-07-2025
|38,38444
|26,49917
|7
|1,4
|MARMARA DENIZI
|12:31:23 29-07-2025
|40,783
|28,0795
|5,3
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:28:57 29-07-2025
|38,32167
|38,27472
|7
|1,7
|Keban Barajı - [04.23 km] Pertek (Tunceli)
|12:18:53 29-07-2025
|38,87889
|39,16361
|7
|1,8
|Sungurlu (Çorum)
|12:15:55 29-07-2025
|40,10389
|34,20417
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:09:44 29-07-2025
|38,29333
|38,09583
|7
|1,2
|Tavşanlı (Kütahya)
|11:52:47 29-07-2025
|39,65472
|29,40139
|7
|1
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|11:52:46 29-07-2025
|39,6243
|29,4632
|0
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:48:53 29-07-2025
|38,26861
|38,15083
|7
|1,7
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|11:48:53 29-07-2025
|38,2813
|38,1497
|4,8
|1,5
|Adapazarı (Sakarya)
|11:25:18 29-07-2025
|40,87111
|30,34667
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|11:16:46 29-07-2025
|39,21417
|28,96028
|7,51
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|10:49:25 29-07-2025
|38,12417
|38,4475
|7
|2,4
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|10:49:24 29-07-2025
|38,1207
|38,4217
|8,9
|2,3
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:48:56 29-07-2025
|39,2457
|28,9582
|11
|1,5
|Soma (Manisa)
|10:04:59 29-07-2025
|39,12
|27,54222
|7
|1,2
|EGNEZ-SOMA (MANISA)
|10:04:58 29-07-2025
|39,0563
|27,525
|0
|1,9
|Simav (Kütahya)
|10:03:37 29-07-2025
|39,25028
|28,94556
|3,04
|1,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|10:03:36 29-07-2025
|39,2578
|28,9602
|11,9
|1,9
|Dursunbey (Balıkesir)
|10:01:26 29-07-2025
|39,37167
|28,86972
|4,61
|1,1
|Sulusaray (Tokat)
|09:49:57 29-07-2025
|40,04194
|36,09611
|7
|1,8
|ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)
|09:49:56 29-07-2025
|40,0672
|36,0852
|6,2
|2,2
|Ege Denizi - [18.07 km] Dikili (İzmir)
|09:19:59 29-07-2025
|38,97667
|26,6075
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|09:04:43 29-07-2025
|39,25
|28,95889
|11,82
|2,3
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:04:43 29-07-2025
|39,2602
|28,9428
|6,3
|2,4
|Simav (Kütahya)
|08:58:52 29-07-2025
|39,23583
|28,95639
|7,07
|2,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|08:58:52 29-07-2025
|39,26
|28,9625
|7,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|08:58:21 29-07-2025
|39,24806
|28,9525
|4,54
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|08:52:31 29-07-2025
|39,2442
|29,0397
|12,2
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|08:49:37 29-07-2025
|37,41222
|37,02583
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|08:41:46 29-07-2025
|39,25917
|28,95333
|7,03
|1,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|08:41:46 29-07-2025
|39,2683
|28,9637
|6
|1,9
|Simav (Kütahya)
|08:28:03 29-07-2025
|39,23556
|28,97778
|7
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:28:03 29-07-2025
|39,2567
|28,9725
|9,7
|1,5
|Marmara Denizi - [07.72 km] Bandırma (Balıkesir)
|08:24:41 29-07-2025
|40,42861
|28,19
|7,59
|1,9
|BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
|08:24:40 29-07-2025
|40,43
|28,155
|5,4
|2,1
|Sincik (Adıyaman)
|08:18:58 29-07-2025
|38,12611
|38,48194
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|08:05:54 29-07-2025
|39,25389
|28,95889
|10,28
|1,4
|BASKONAK-SIMAV (KUTAHYA)
|08:05:54 29-07-2025
|39,085
|29,2025
|8,2
|1,4
|Simav (Kütahya)
|07:58:46 29-07-2025
|39,23778
|28,96722
|9,82
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:58:45 29-07-2025
|39,2433
|28,9745
|9,9
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|07:46:46 29-07-2025
|38,23861
|38,82639
|7
|1
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|07:35:20 29-07-2025
|38,0845
|37,3843
|21,6
|1
|Simav (Kütahya)
|07:31:41 29-07-2025
|39,22028
|28,96889
|11,88
|1,9
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|07:31:41 29-07-2025
|39,2578
|28,9537
|7,5
|2,1
|Simav (Kütahya)
|06:58:25 29-07-2025
|39,25139
|28,96861
|7,2
|2,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:58:24 29-07-2025
|39,2573
|28,9687
|7,3
|2,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:50:56 29-07-2025
|38,11583
|38,41556
|7,05
|0,9
|Merkez (Bayburt)
|05:46:52 29-07-2025
|40,38611
|40,55417
|7
|1,1
|Köyceğiz (Muğla)
|05:35:23 29-07-2025
|36,9775
|28,85417
|7
|1,1
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|05:35:22 29-07-2025
|37,0107
|28,8393
|5,2
|1,3
|Ayvacık (Çanakkale)
|05:15:17 29-07-2025
|39,66889
|26,55694
|10,53
|1,2
|KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|05:15:17 29-07-2025
|39,6477
|26,5338
|11,7
|1,4
|Ayvacık (Çanakkale)
|05:12:37 29-07-2025
|39,65639
|26,55194
|9,66
|1,4
|KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|05:12:37 29-07-2025
|39,6483
|26,543
|11,9
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:02:13 29-07-2025
|38,19444
|38,44139
|6,99
|1,8
|ONCU-YESILYURT (MALATYA)
|05:02:13 29-07-2025
|38,1797
|38,3967
|6,8
|1,8
|Köyceğiz (Muğla)
|04:58:59 29-07-2025
|36,97778
|28,83806
|7
|1,1
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|04:58:59 29-07-2025
|36,9987
|28,8408
|4,1
|1,4
|Gemlik (Bursa)
|04:53:26 29-07-2025
|40,49194
|29,22
|8,18
|1,7
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|04:53:26 29-07-2025
|40,4818
|29,1977
|10,4
|2
|Hani (Diyarbakır)
|04:53:02 29-07-2025
|38,53833
|40,38944
|9,22
|1,9
|SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
|04:53:01 29-07-2025
|38,5328
|40,4188
|8,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|04:49:45 29-07-2025
|39,22528
|28,97028
|6,77
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:49:45 29-07-2025
|39,2458
|29,0243
|2,9
|1,2
|Nurdağı (Gaziantep)
|04:34:58 29-07-2025
|37,18583
|36,92333
|7,04
|1,9
|SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
|04:34:57 29-07-2025
|37,1818
|36,9042
|5,4
|1,8
|Ege Denizi - [111.18 km] Datça (Muğla)
|04:27:15 29-07-2025
|35,77556
|26,95417
|7,48
|2,2
|EGE DENIZI
|04:27:15 29-07-2025
|35,5957
|27,1083
|5,7
|2,7
|Toprakkale (Osmaniye)
|04:21:13 29-07-2025
|37,08889
|36,10444
|9,69
|1,5
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|04:21:12 29-07-2025
|37,0142
|36,0915
|7,4
|1,4
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.54 km] Güzelbahçe (İzmir)
|03:48:19 29-07-2025
|38,43444
|26,87556
|7,5
|1,5
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:48:18 29-07-2025
|38,444
|26,8612
|4
|1,6
|Merkez (Erzincan)
|03:48:12 29-07-2025
|39,82083
|39,59611
|8,77
|1,6
|HANIDERE-(ERZINCAN)
|03:48:12 29-07-2025
|39,8385
|39,6083
|3,1
|1,9
|Varto (Muş)
|03:45:09 29-07-2025
|39,22111
|41,54306
|6,93
|1,7
|ELMADALI-HINIS (ERZURUM)
|03:45:08 29-07-2025
|39,2372
|41,6238
|11,7
|1,7
|Salihli (Manisa)
|03:01:54 29-07-2025
|38,56083
|28,16972
|7,46
|1,1
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:51:52 29-07-2025
|38,8772
|26,7995
|14,8
|1,4
|KORKUTELI (ANTALYA)
|02:42:03 29-07-2025
|37,076
|30,1732
|3,3
|1,9
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|02:11:44 29-07-2025
|40,8157
|28,2697
|15,2
|1,8
|MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA)
|02:01:25 29-07-2025
|37,0742
|36,0542
|8,8
|1,9
|GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA)
|01:54:11 29-07-2025
|38,1477
|36,2153
|6,7
|1,6
|Honaz (Denizli)
|01:44:32 29-07-2025
|37,73194
|29,36972
|6,82
|1,2
|Simav (Kütahya)
|01:14:14 29-07-2025
|39,21694
|28,98583
|7
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:14:13 29-07-2025
|39,2203
|28,9822
|9,9
|1,7
|Kavaklıdere (Muğla)
|01:00:29 29-07-2025
|37,40528
|28,34694
|7
|1,5
|ESENKOY-YATAGAN (MUGLA)
|01:00:28 29-07-2025
|37,3703
|28,3282
|5,4
|1,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sivrice (Elazığ)
|00:40:48 30-07-2025
|38,46639
|39,20083
|7
|2,5
|Aşkale (Erzurum)
|00:36:40 30-07-2025
|40,06944
|40,76972
|7
|0,8
|Simav (Kütahya)
|00:31:15 30-07-2025
|39,225
|28,96722
|7
|1
|Kiğı (Bingöl)
|00:23:33 30-07-2025
|39,21778
|40,27361
|6,36
|1,5
|Yayladere (Bingöl)
|00:18:57 30-07-2025
|39,21694
|40,08333
|6,93
|2
|EGE DENIZI
|23:54:44 29-07-2025
|35,8833
|25,6913
|7,4
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:53:08 29-07-2025
|39,14278
|28,22444
|13,25
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:53:07 29-07-2025
|39,1465
|28,176
|9,9
|1,7
|Büyükorhan (Bursa)
|23:35:15 29-07-2025
|39,72639
|28,74056
|6,91
|0,8
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|23:27:00 29-07-2025
|37,031
|28,8547
|17,6
|1,7
|Tepebaşı (Eskişehir)
|23:26:55 29-07-2025
|39,7525
|30,26278
|7
|1,6
|EGERLIBASKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
|23:25:09 29-07-2025
|40,5777
|32,7972
|8,1
|2
|Kızılcahamam (Ankara)
|23:25:08 29-07-2025
|40,58778
|32,82361
|6,99
|1,6
|EGE DENIZI
|22:36:29 29-07-2025
|35,814
|25,8647
|5
|2,2
|YORUKOGLU-(MUGLA)
|22:11:20 29-07-2025
|37,2477
|28,7378
|12,4
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|22:11:20 29-07-2025
|37,23667
|28,73111
|7,04
|1,3
|EGE DENIZI
|20:38:32 29-07-2025
|40,1688
|25,0725
|9,9
|2
|Ege Denizi - [22.78 km] Seferihisar (İzmir)
|20:10:13 29-07-2025
|37,93528
|26,6925
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|20:10:13 29-07-2025
|37,9203
|26,6375
|11,6
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:58:40 29-07-2025
|38,1375
|36,92417
|11,56
|2,7
|NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|19:58:40 29-07-2025
|38,158
|36,936
|5
|2,6
|Pamukkale (Denizli)
|19:57:03 29-07-2025
|38,02083
|29,12083
|7,88
|1
|EGE DENIZI
|19:47:48 29-07-2025
|35,9713
|26,1202
|8
|1,9
|YUNANISTAN
|19:39:02 29-07-2025
|40,2997
|24,1367
|7
|2,4
|Eşme (Uşak)
|18:36:52 29-07-2025
|38,42028
|29,05278
|7
|1,2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:28:12 29-07-2025
|36,9738
|27,7303
|5
|2,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.20 km] Bodrum (Muğla)
|18:28:11 29-07-2025
|36,97694
|27,73167
|6,96
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:24:15 29-07-2025
|39,2457
|28,9892
|6,8
|2,5
|Simav (Kütahya)
|18:24:14 29-07-2025
|39,26
|28,97556
|7,01
|2,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:17:49 29-07-2025
|39,48583
|28,14306
|7,11
|1,5
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:17:49 29-07-2025
|39,468
|28,1653
|15
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:15:53 29-07-2025
|39,50139
|28,13694
|6,92
|1,4
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:15:53 29-07-2025
|39,5155
|28,1268
|22,2
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:53:33 29-07-2025
|39,2382
|28,9822
|11
|1,6
|Simav (Kütahya)
|17:53:32 29-07-2025
|39,25972
|28,95861
|7,02
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:51:59 29-07-2025
|39,2462
|28,9727
|9,9
|1,7
|Simav (Kütahya)
|17:51:56 29-07-2025
|39,28444
|28,84361
|7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|17:51:42 29-07-2025
|39,25472
|28,9625
|7
|1,2
|Darende (Malatya)
|17:27:47 29-07-2025
|38,42139
|37,47889
|7,02
|1,7
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|17:27:47 29-07-2025
|38,4365
|37,492
|5,5
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|17:13:55 29-07-2025
|38,23833
|38,61028
|7
|0,6
|Simav (Kütahya)
|16:58:58 29-07-2025
|39,22
|28,95528
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|16:23:13 29-07-2025
|39,17611
|28,93583
|6,89
|1
|Simav (Kütahya)
|16:07:26 29-07-2025
|39,23722
|28,97694
|7,26
|2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|16:07:26 29-07-2025
|39,269
|28,9547
|7,4
|2,2
|İmranlı (Sivas)
|15:53:06 29-07-2025
|39,83833
|38,35083
|6,91
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:19:23 29-07-2025
|39,16083
|28,20444
|5,68
|2,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:19:23 29-07-2025
|39,1573
|28,1978
|13,2
|2,8
|Battalgazi (Malatya)
|13:34:03 29-07-2025
|38,18222
|38,4875
|7,27
|1,2
|Narman (Erzurum)
|13:23:53 29-07-2025
|40,31556
|42,14139
|7
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|13:11:43 29-07-2025
|38,20694
|38,49417
|7
|1,3
|İvrindi (Balıkesir)
|12:51:52 29-07-2025
|39,5925
|27,58806
|7
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|12:50:19 29-07-2025
|38,31306
|38,36444
|7
|1,1
|DENIS-SOMA (MANISA)
|12:43:12 29-07-2025
|39,2152
|27,7057
|0
|1,5
|ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|12:42:26 29-07-2025
|36,515
|34,2948
|3,4
|1,3
|Kiğı (Bingöl)
|12:41:16 29-07-2025
|39,15694
|40,3875
|7
|1,5
|SANCAK-(BINGOL)
|12:41:16 29-07-2025
|39,0893
|40,3672
|5,4
|1,6
|Çeşme (İzmir)
|12:38:30 29-07-2025
|38,38444
|26,49917
|7
|1,4
|MARMARA DENIZI
|12:31:23 29-07-2025
|40,783
|28,0795
|5,3
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:28:57 29-07-2025
|38,32167
|38,27472
|7
|1,7
|Keban Barajı - [04.23 km] Pertek (Tunceli)
|12:18:53 29-07-2025
|38,87889
|39,16361
|7
|1,8
|Sungurlu (Çorum)
|12:15:55 29-07-2025
|40,10389
|34,20417
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:09:44 29-07-2025
|38,29333
|38,09583
|7
|1,2
|Tavşanlı (Kütahya)
|11:52:47 29-07-2025
|39,65472
|29,40139
|7
|1
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|11:52:46 29-07-2025
|39,6243
|29,4632
|0
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:48:53 29-07-2025
|38,26861
|38,15083
|7
|1,7
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|11:48:53 29-07-2025
|38,2813
|38,1497
|4,8
|1,5
|Adapazarı (Sakarya)
|11:25:18 29-07-2025
|40,87111
|30,34667
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|11:16:46 29-07-2025
|39,21417
|28,96028
|7,51
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|10:49:25 29-07-2025
|38,12417
|38,4475
|7
|2,4
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|10:49:24 29-07-2025
|38,1207
|38,4217
|8,9
|2,3
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:48:56 29-07-2025
|39,2457
|28,9582
|11
|1,5
|Soma (Manisa)
|10:04:59 29-07-2025
|39,12
|27,54222
|7
|1,2
|EGNEZ-SOMA (MANISA)
|10:04:58 29-07-2025
|39,0563
|27,525
|0
|1,9
|Simav (Kütahya)
|10:03:37 29-07-2025
|39,25028
|28,94556
|3,04
|1,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|10:03:36 29-07-2025
|39,2578
|28,9602
|11,9
|1,9
|Dursunbey (Balıkesir)
|10:01:26 29-07-2025
|39,37167
|28,86972
|4,61
|1,1
|Sulusaray (Tokat)
|09:49:57 29-07-2025
|40,04194
|36,09611
|7
|1,8
|ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)
|09:49:56 29-07-2025
|40,0672
|36,0852
|6,2
|2,2
|Ege Denizi - [18.07 km] Dikili (İzmir)
|09:19:59 29-07-2025
|38,97667
|26,6075
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|09:04:43 29-07-2025
|39,25
|28,95889
|11,82
|2,3
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:04:43 29-07-2025
|39,2602
|28,9428
|6,3
|2,4
|Simav (Kütahya)
|08:58:52 29-07-2025
|39,23583
|28,95639
|7,07
|2,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|08:58:52 29-07-2025
|39,26
|28,9625
|7,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|08:58:21 29-07-2025
|39,24806
|28,9525
|4,54
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|08:52:31 29-07-2025
|39,2442
|29,0397
|12,2
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|08:49:37 29-07-2025
|37,41222
|37,02583
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|08:41:46 29-07-2025
|39,25917
|28,95333
|7,03
|1,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|08:41:46 29-07-2025
|39,2683
|28,9637
|6
|1,9
|Simav (Kütahya)
|08:28:03 29-07-2025
|39,23556
|28,97778
|7
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:28:03 29-07-2025
|39,2567
|28,9725
|9,7
|1,5
|Marmara Denizi - [07.72 km] Bandırma (Balıkesir)
|08:24:41 29-07-2025
|40,42861
|28,19
|7,59
|1,9
|BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
|08:24:40 29-07-2025
|40,43
|28,155
|5,4
|2,1
|Sincik (Adıyaman)
|08:18:58 29-07-2025
|38,12611
|38,48194
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|08:05:54 29-07-2025
|39,25389
|28,95889
|10,28
|1,4
|BASKONAK-SIMAV (KUTAHYA)
|08:05:54 29-07-2025
|39,085
|29,2025
|8,2
|1,4
|Simav (Kütahya)
|07:58:46 29-07-2025
|39,23778
|28,96722
|9,82
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:58:45 29-07-2025
|39,2433
|28,9745
|9,9
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|07:46:46 29-07-2025
|38,23861
|38,82639
|7
|1
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|07:35:20 29-07-2025
|38,0845
|37,3843
|21,6
|1
|Simav (Kütahya)
|07:31:41 29-07-2025
|39,22028
|28,96889
|11,88
|1,9
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|07:31:41 29-07-2025
|39,2578
|28,9537
|7,5
|2,1
|Simav (Kütahya)
|06:58:25 29-07-2025
|39,25139
|28,96861
|7,2
|2,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:58:24 29-07-2025
|39,2573
|28,9687
|7,3
|2,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:50:56 29-07-2025
|38,11583
|38,41556
|7,05
|0,9
|Merkez (Bayburt)
|05:46:52 29-07-2025
|40,38611
|40,55417
|7
|1,1
|Köyceğiz (Muğla)
|05:35:23 29-07-2025
|36,9775
|28,85417
|7
|1,1
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|05:35:22 29-07-2025
|37,0107
|28,8393
|5,2
|1,3
|Ayvacık (Çanakkale)
|05:15:17 29-07-2025
|39,66889
|26,55694
|10,53
|1,2
|KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|05:15:17 29-07-2025
|39,6477
|26,5338
|11,7
|1,4
|Ayvacık (Çanakkale)
|05:12:37 29-07-2025
|39,65639
|26,55194
|9,66
|1,4
|KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE)
|05:12:37 29-07-2025
|39,6483
|26,543
|11,9
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:02:13 29-07-2025
|38,19444
|38,44139
|6,99
|1,8
|ONCU-YESILYURT (MALATYA)
|05:02:13 29-07-2025
|38,1797
|38,3967
|6,8
|1,8
|Köyceğiz (Muğla)
|04:58:59 29-07-2025
|36,97778
|28,83806
|7
|1,1
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|04:58:59 29-07-2025
|36,9987
|28,8408
|4,1
|1,4
|Gemlik (Bursa)
|04:53:26 29-07-2025
|40,49194
|29,22
|8,18
|1,7
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|04:53:26 29-07-2025
|40,4818
|29,1977
|10,4
|2
|Hani (Diyarbakır)
|04:53:02 29-07-2025
|38,53833
|40,38944
|9,22
|1,9
|SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
|04:53:01 29-07-2025
|38,5328
|40,4188
|8,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|04:49:45 29-07-2025
|39,22528
|28,97028
|6,77
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:49:45 29-07-2025
|39,2458
|29,0243
|2,9
|1,2
|Nurdağı (Gaziantep)
|04:34:58 29-07-2025
|37,18583
|36,92333
|7,04
|1,9
|SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
|04:34:57 29-07-2025
|37,1818
|36,9042
|5,4
|1,8
|Ege Denizi - [111.18 km] Datça (Muğla)
|04:27:15 29-07-2025
|35,77556
|26,95417
|7,48
|2,2
|EGE DENIZI
|04:27:15 29-07-2025
|35,5957
|27,1083
|5,7
|2,7
|Toprakkale (Osmaniye)
|04:21:13 29-07-2025
|37,08889
|36,10444
|9,69
|1,5
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|04:21:12 29-07-2025
|37,0142
|36,0915
|7,4
|1,4
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.54 km] Güzelbahçe (İzmir)
|03:48:19 29-07-2025
|38,43444
|26,87556
|7,5
|1,5
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:48:18 29-07-2025
|38,444
|26,8612
|4
|1,6
|Merkez (Erzincan)
|03:48:12 29-07-2025
|39,82083
|39,59611
|8,77
|1,6
|HANIDERE-(ERZINCAN)
|03:48:12 29-07-2025
|39,8385
|39,6083
|3,1
|1,9
|Varto (Muş)
|03:45:09 29-07-2025
|39,22111
|41,54306
|6,93
|1,7
|ELMADALI-HINIS (ERZURUM)
|03:45:08 29-07-2025
|39,2372
|41,6238
|11,7
|1,7
|Salihli (Manisa)
|03:01:54 29-07-2025
|38,56083
|28,16972
|7,46
|1,1
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:51:52 29-07-2025
|38,8772
|26,7995
|14,8
|1,4
|KORKUTELI (ANTALYA)
|02:42:03 29-07-2025
|37,076
|30,1732
|3,3
|1,9
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|02:11:44 29-07-2025
|40,8157
|28,2697
|15,2
|1,8
|MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA)
|02:01:25 29-07-2025
|37,0742
|36,0542
|8,8
|1,9
|GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA)
|01:54:11 29-07-2025
|38,1477
|36,2153
|6,7
|1,6
|Honaz (Denizli)
|01:44:32 29-07-2025
|37,73194
|29,36972
|6,82
|1,2
|Simav (Kütahya)
|01:14:14 29-07-2025
|39,21694
|28,98583
|7
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:14:13 29-07-2025
|39,2203
|28,9822
|9,9
|1,7
|Kavaklıdere (Muğla)
|01:00:29 29-07-2025
|37,40528
|28,34694
|7
|1,5
|ESENKOY-YATAGAN (MUGLA)
|01:00:28 29-07-2025
|37,3703
|28,3282
|5,4
|1,5
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