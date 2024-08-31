Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Ağustos 2024

31 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:13:49 31-08-2024
|38,14417
|38,18417
|7
|1
|Lori (Ermenistan) - [40.78 km] Akyaka (Kars)
|00:12:11 31-08-2024
|41,14389
|44,03778
|6,81
|1,6
|Ilgın (Konya)
|00:10:08 31-08-2024
|38,18889
|31,96056
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|23:45:09 30-08-2024
|38,25556
|38,65583
|11,62
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|23:18:20 30-08-2024
|38,29361
|38,35944
|6,51
|1
|Sivrice (Elazığ)
|23:12:27 30-08-2024
|38,47139
|39,16222
|7
|1,1
|Merkez (Çorum)
|22:57:15 30-08-2024
|40,62083
|34,88861
|9,33
|1,7
|Çameli (Denizli)
|22:51:49 30-08-2024
|37,13667
|29,37694
|23,68
|1,3
|Ege Denizi - [06.72 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:27:23 30-08-2024
|39,49722
|25,99111
|9,15
|1,8
|Erciş (Van)
|22:05:01 30-08-2024
|39,00917
|43,50889
|12,36
|1,8
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|22:03:27 30-08-2024
|40,20083
|33,81694
|7
|1,1
|Akdeniz - [20.50 km] Fethiye (Muğla)
|21:43:50 30-08-2024
|36,45833
|28,88917
|25,91
|1,5
|Mutki (Bitlis)
|21:18:53 30-08-2024
|38,44417
|41,85694
|7
|1,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|21:14:29 30-08-2024
|38,09417
|37,30639
|7
|2,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|21:04:12 30-08-2024
|37,48361
|37,17556
|10,78
|1,5
|Akdeniz - [23.01 km] Dalaman (Muğla)
|20:18:58 30-08-2024
|36,49333
|28,82694
|9,35
|1,4
|Çardak (Denizli)
|20:06:37 30-08-2024
|37,84333
|29,72972
|7
|2,2
|Darende (Malatya)
|19:43:40 30-08-2024
|38,56667
|37,49694
|7
|2,6
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.29 km] Ayvacık (Çanakkale)
|19:42:25 30-08-2024
|39,37167
|26,27556
|7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|19:02:22 30-08-2024
|38,205
|38,70528
|9,21
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|18:51:06 30-08-2024
|38,10472
|37,9475
|5,14
|1,1
|Sarız (Kayseri)
|18:42:38 30-08-2024
|38,33917
|36,47417
|7,16
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|18:21:30 30-08-2024
|37,86222
|36,27694
|7,23
|2,1
|Çeşme (İzmir)
|16:39:54 30-08-2024
|38,31889
|26,435
|7
|1,7
|Merkez (Bolu)
|16:24:29 30-08-2024
|40,84222
|31,65306
|5,18
|1,8
|Andırın (Kahramanmaraş)
|16:10:23 30-08-2024
|37,75694
|36,48722
|7
|2
|Odunpazarı (Eskişehir)
|15:43:08 30-08-2024
|39,75361
|30,62
|10,14
|1,8
|Hisarcık (Kütahya)
|15:28:05 30-08-2024
|39,15056
|29,30278
|7
|1,6
|Marmara Denizi - [20.03 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|14:20:07 30-08-2024
|40,78833
|28,68333
|6,56
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|14:12:08 30-08-2024
|38,40528
|39,32083
|7,36
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:19:45 30-08-2024
|39,47083
|28,15917
|7
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|12:51:28 30-08-2024
|38,18722
|37,83833
|7
|1,6
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:40:33 30-08-2024
|39,65361
|29,45028
|7
|1,5
|Erdemli (Mersin)
|12:33:46 30-08-2024
|36,89389
|34,16
|7
|1,8
|Maden (Elazığ)
|12:28:12 30-08-2024
|38,4825
|39,55194
|7
|1,4
|Merkez (Uşak)
|11:59:29 30-08-2024
|38,60611
|29,09528
|7
|1,3
|Darende (Malatya)
|11:05:07 30-08-2024
|38,55139
|37,49944
|7
|1,8
|Tavşanlı (Kütahya)
|10:24:42 30-08-2024
|39,68111
|29,48417
|6,97
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|10:11:28 30-08-2024
|39,40472
|28,49056
|9,05
|1,8
|Mutki (Bitlis)
|09:15:01 30-08-2024
|38,41028
|41,81556
|8,26
|1,6
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|08:39:47 30-08-2024
|40,2025
|33,82611
|7,02
|1
|Hani (Diyarbakır)
|08:15:08 30-08-2024
|38,54333
|40,40194
|6,82
|1,8
|Pasinler (Erzurum)
|08:12:08 30-08-2024
|39,85611
|41,63222
|21,17
|2,6
|Akdeniz - [102.06 km] Marmaris (Muğla)
|07:47:06 30-08-2024
|35,75306
|27,77444
|4,82
|2
|Merkez (Muş)
|06:14:07 30-08-2024
|38,93611
|41,5325
|7
|3
|Germencik (Aydın)
|06:12:38 30-08-2024
|37,94722
|27,61083
|7
|1,3
|Kozan (Adana)
|05:06:04 30-08-2024
|37,62
|35,88028
|7,02
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|04:47:13 30-08-2024
|38,0725
|37,69139
|12,22
|1,1
|Akdeniz
|04:35:43 30-08-2024
|34,72639
|25,03861
|6,8
|3,6
|Saimbeyli (Adana)
|04:05:48 30-08-2024
|37,82306
|36,21417
|6,76
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|03:50:57 30-08-2024
|38,2025
|38,7075
|7
|1,3
|Gediz (Kütahya)
|03:45:50 30-08-2024
|38,93889
|29,68361
|7,05
|1,3
|Keles (Bursa)
|03:36:51 30-08-2024
|39,87944
|29,25806
|7
|1,5
|Kulp (Diyarbakır)
|03:24:52 30-08-2024
|38,57361
|40,99028
|7
|1
|Akhisar (Manisa)
|02:52:36 30-08-2024
|38,97583
|27,93694
|7
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|02:34:34 30-08-2024
|37,85167
|36,25917
|7
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|02:01:11 30-08-2024
|37,48222
|37,05278
|7
|1,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|01:41:46 30-08-2024
|37,31861
|37,09583
|7
|3,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:48:50 31-08-2024
|37,889
|26,8835
|4,9
|1,9
|ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:37:06 31-08-2024
|37,9377
|37,9927
|6,4
|2,2
|KARACAOREN-(CORUM)
|22:57:16 30-08-2024
|40,6602
|34,9662
|13,9
|1,9
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|22:27:23 30-08-2024
|39,5177
|25,9762
|10,7
|2
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|21:43:49 30-08-2024
|36,4318
|28,9047
|13,3
|1,7
|KAPAKLI-MUTKI (BITLIS)
|21:18:54 30-08-2024
|38,5525
|41,8595
|13,8
|1,7
|OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|21:14:29 30-08-2024
|38,1112
|37,2845
|10,8
|2,5
|DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|21:04:11 30-08-2024
|37,4688
|37,1435
|12,7
|1,5
|KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA)
|20:19:01 30-08-2024
|36,6902
|28,8658
|0
|1,3
|CARDAK (DENIZLI)
|20:06:36 30-08-2024
|37,7952
|29,6997
|5
|2,3
|GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)
|19:43:39 30-08-2024
|38,543
|37,4473
|5
|2,7
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|19:42:25 30-08-2024
|39,3582
|26,2943
|15,3
|1,4
|KAPIKAYA-(MALATYA)
|19:02:20 30-08-2024
|38,3528
|38,5798
|6,2
|1,6
|IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA)
|18:42:35 30-08-2024
|38,2937
|36,3875
|2,9
|1,3
|HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:21:29 30-08-2024
|37,9198
|36,3017
|5,4
|2
|HAMZABEY-(BOLU)
|16:24:28 30-08-2024
|40,7887
|31,6485
|18,1
|1,8
|SULTANDERE-ODUNPAZARI (ESKISEHIR)
|15:43:07 30-08-2024
|39,7202
|30,6085
|0
|1,8
|DEREKOY-HISARCIK (KUTAHYA)
|15:28:03 30-08-2024
|39,19
|29,3058
|10,5
|1,8
|MARMARA DENIZI
|14:20:07 30-08-2024
|40,7913
|28,6773
|15,6
|2,2
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:19:44 30-08-2024
|39,4813
|28,0888
|21,4
|1,7
|HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)
|12:51:29 30-08-2024
|38,3197
|37,8547
|24,9
|1,5
|AKPINAR-ERDEMLI (MERSIN)
|12:33:46 30-08-2024
|36,8552
|34,035
|10,8
|2
|CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)
|11:05:05 30-08-2024
|38,6252
|37,4592
|2,5
|1,6
|DUNDARCIK-BIGADIC (BALIKESIR)
|10:11:26 30-08-2024
|39,4242
|28,462
|14,5
|2
|OTLUKKAPI-PASINLER (ERZURUM)
|08:12:08 30-08-2024
|39,856
|41,6428
|8,2
|2,6
|AKDENIZ
|07:47:08 30-08-2024
|35,8032
|27,7723
|7,4
|2,1
|SENOBA-(MUS)
|06:14:06 30-08-2024
|38,904
|41,5335
|5
|3
|BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)
|06:12:38 30-08-2024
|37,9705
|27,63
|4
|1,5
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|04:35:40 30-08-2024
|34,8837
|24,9137
|5
|3,4
|ALPAGUT-KELES (BURSA)
|03:36:51 30-08-2024
|39,8807
|29,237
|5
|2
|KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:34:34 30-08-2024
|37,8813
|36,3443
|14,4
|1,1
|YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)
|02:01:10 30-08-2024
|37,4455
|37,0538
|7
|1,3
|DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|01:41:45 30-08-2024
|37,3218
|37,1178
|6,8
|3,5
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|01:19:07 30-08-2024
|37,7948
|36,2293
|23,6
|1,5
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