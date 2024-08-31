Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Ağustos 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Ağustos 2024

31 Ağustos 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 00:13:49 31-08-2024 38,14417 38,18417 7 1
Lori (Ermenistan) - [40.78 km] Akyaka (Kars) 00:12:11 31-08-2024 41,14389 44,03778 6,81 1,6
Ilgın (Konya) 00:10:08 31-08-2024 38,18889 31,96056 7 1,2
Pütürge (Malatya) 23:45:09 30-08-2024 38,25556 38,65583 11,62 1,2
Battalgazi (Malatya) 23:18:20 30-08-2024 38,29361 38,35944 6,51 1
Sivrice (Elazığ) 23:12:27 30-08-2024 38,47139 39,16222 7 1,1
Merkez (Çorum) 22:57:15 30-08-2024 40,62083 34,88861 9,33 1,7
Çameli (Denizli) 22:51:49 30-08-2024 37,13667 29,37694 23,68 1,3
Ege Denizi - [06.72 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:27:23 30-08-2024 39,49722 25,99111 9,15 1,8
Erciş (Van) 22:05:01 30-08-2024 39,00917 43,50889 12,36 1,8
Sulakyurt (Kırıkkale) 22:03:27 30-08-2024 40,20083 33,81694 7 1,1
Akdeniz - [20.50 km] Fethiye (Muğla) 21:43:50 30-08-2024 36,45833 28,88917 25,91 1,5
Mutki (Bitlis) 21:18:53 30-08-2024 38,44417 41,85694 7 1,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 21:14:29 30-08-2024 38,09417 37,30639 7 2,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 21:04:12 30-08-2024 37,48361 37,17556 10,78 1,5
Akdeniz - [23.01 km] Dalaman (Muğla) 20:18:58 30-08-2024 36,49333 28,82694 9,35 1,4
Çardak (Denizli) 20:06:37 30-08-2024 37,84333 29,72972 7 2,2
Darende (Malatya) 19:43:40 30-08-2024 38,56667 37,49694 7 2,6
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.29 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:42:25 30-08-2024 39,37167 26,27556 7 1,4
Pütürge (Malatya) 19:02:22 30-08-2024 38,205 38,70528 9,21 1,5
Doğanşehir (Malatya) 18:51:06 30-08-2024 38,10472 37,9475 5,14 1,1
Sarız (Kayseri) 18:42:38 30-08-2024 38,33917 36,47417 7,16 1,2
Saimbeyli (Adana) 18:21:30 30-08-2024 37,86222 36,27694 7,23 2,1
Çeşme (İzmir) 16:39:54 30-08-2024 38,31889 26,435 7 1,7
Merkez (Bolu) 16:24:29 30-08-2024 40,84222 31,65306 5,18 1,8
Andırın (Kahramanmaraş) 16:10:23 30-08-2024 37,75694 36,48722 7 2
Odunpazarı (Eskişehir) 15:43:08 30-08-2024 39,75361 30,62 10,14 1,8
Hisarcık (Kütahya) 15:28:05 30-08-2024 39,15056 29,30278 7 1,6
Marmara Denizi - [20.03 km] Beylikdüzü (İstanbul) 14:20:07 30-08-2024 40,78833 28,68333 6,56 1,8
Sivrice (Elazığ) 14:12:08 30-08-2024 38,40528 39,32083 7,36 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 13:19:45 30-08-2024 39,47083 28,15917 7 1,7
Doğanşehir (Malatya) 12:51:28 30-08-2024 38,18722 37,83833 7 1,6
Tavşanlı (Kütahya) 12:40:33 30-08-2024 39,65361 29,45028 7 1,5
Erdemli (Mersin) 12:33:46 30-08-2024 36,89389 34,16 7 1,8
Maden (Elazığ) 12:28:12 30-08-2024 38,4825 39,55194 7 1,4
Merkez (Uşak) 11:59:29 30-08-2024 38,60611 29,09528 7 1,3
Darende (Malatya) 11:05:07 30-08-2024 38,55139 37,49944 7 1,8
Tavşanlı (Kütahya) 10:24:42 30-08-2024 39,68111 29,48417 6,97 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 10:11:28 30-08-2024 39,40472 28,49056 9,05 1,8
Mutki (Bitlis) 09:15:01 30-08-2024 38,41028 41,81556 8,26 1,6
Sulakyurt (Kırıkkale) 08:39:47 30-08-2024 40,2025 33,82611 7,02 1
Hani (Diyarbakır) 08:15:08 30-08-2024 38,54333 40,40194 6,82 1,8
Pasinler (Erzurum) 08:12:08 30-08-2024 39,85611 41,63222 21,17 2,6
Akdeniz - [102.06 km] Marmaris (Muğla) 07:47:06 30-08-2024 35,75306 27,77444 4,82 2
Merkez (Muş) 06:14:07 30-08-2024 38,93611 41,5325 7 3
Germencik (Aydın) 06:12:38 30-08-2024 37,94722 27,61083 7 1,3
Kozan (Adana) 05:06:04 30-08-2024 37,62 35,88028 7,02 1,2
Doğanşehir (Malatya) 04:47:13 30-08-2024 38,0725 37,69139 12,22 1,1
Akdeniz 04:35:43 30-08-2024 34,72639 25,03861 6,8 3,6
Saimbeyli (Adana) 04:05:48 30-08-2024 37,82306 36,21417 6,76 1,2
Pütürge (Malatya) 03:50:57 30-08-2024 38,2025 38,7075 7 1,3
Gediz (Kütahya) 03:45:50 30-08-2024 38,93889 29,68361 7,05 1,3
Keles (Bursa) 03:36:51 30-08-2024 39,87944 29,25806 7 1,5
Kulp (Diyarbakır) 03:24:52 30-08-2024 38,57361 40,99028 7 1
Akhisar (Manisa) 02:52:36 30-08-2024 38,97583 27,93694 7 1,1
Saimbeyli (Adana) 02:34:34 30-08-2024 37,85167 36,25917 7 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:01:11 30-08-2024 37,48222 37,05278 7 1,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 01:41:46 30-08-2024 37,31861 37,09583 7 3,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 00:48:50 31-08-2024 37,889 26,8835 4,9 1,9
ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:37:06 31-08-2024 37,9377 37,9927 6,4 2,2
KARACAOREN-(CORUM) 22:57:16 30-08-2024 40,6602 34,9662 13,9 1,9
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 22:27:23 30-08-2024 39,5177 25,9762 10,7 2
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 21:43:49 30-08-2024 36,4318 28,9047 13,3 1,7
KAPAKLI-MUTKI (BITLIS) 21:18:54 30-08-2024 38,5525 41,8595 13,8 1,7
OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:14:29 30-08-2024 38,1112 37,2845 10,8 2,5
DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 21:04:11 30-08-2024 37,4688 37,1435 12,7 1,5
KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA) 20:19:01 30-08-2024 36,6902 28,8658 0 1,3
CARDAK (DENIZLI) 20:06:36 30-08-2024 37,7952 29,6997 5 2,3
GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) 19:43:39 30-08-2024 38,543 37,4473 5 2,7
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 19:42:25 30-08-2024 39,3582 26,2943 15,3 1,4
KAPIKAYA-(MALATYA) 19:02:20 30-08-2024 38,3528 38,5798 6,2 1,6
IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) 18:42:35 30-08-2024 38,2937 36,3875 2,9 1,3
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:21:29 30-08-2024 37,9198 36,3017 5,4 2
HAMZABEY-(BOLU) 16:24:28 30-08-2024 40,7887 31,6485 18,1 1,8
SULTANDERE-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) 15:43:07 30-08-2024 39,7202 30,6085 0 1,8
DEREKOY-HISARCIK (KUTAHYA) 15:28:03 30-08-2024 39,19 29,3058 10,5 1,8
MARMARA DENIZI 14:20:07 30-08-2024 40,7913 28,6773 15,6 2,2
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:19:44 30-08-2024 39,4813 28,0888 21,4 1,7
HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) 12:51:29 30-08-2024 38,3197 37,8547 24,9 1,5
AKPINAR-ERDEMLI (MERSIN) 12:33:46 30-08-2024 36,8552 34,035 10,8 2
CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) 11:05:05 30-08-2024 38,6252 37,4592 2,5 1,6
DUNDARCIK-BIGADIC (BALIKESIR) 10:11:26 30-08-2024 39,4242 28,462 14,5 2
OTLUKKAPI-PASINLER (ERZURUM) 08:12:08 30-08-2024 39,856 41,6428 8,2 2,6
AKDENIZ 07:47:08 30-08-2024 35,8032 27,7723 7,4 2,1
SENOBA-(MUS) 06:14:06 30-08-2024 38,904 41,5335 5 3
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 06:12:38 30-08-2024 37,9705 27,63 4 1,5
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 04:35:40 30-08-2024 34,8837 24,9137 5 3,4
ALPAGUT-KELES (BURSA) 03:36:51 30-08-2024 39,8807 29,237 5 2
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:34:34 30-08-2024 37,8813 36,3443 14,4 1,1
YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) 02:01:10 30-08-2024 37,4455 37,0538 7 1,3
DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 01:41:45 30-08-2024 37,3218 37,1178 6,8 3,5
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 01:19:07 30-08-2024 37,7948 36,2293 23,6 1,5

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