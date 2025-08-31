Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Ağustos 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Ağustos 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Ağustos 2025
31 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:35:33 31-08-2025 39,1058 28,2202 23,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:35:10 31-08-2025 39,225 28,23611 9,16 1
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 00:34:51 31-08-2025 38,1933 38,6193 3 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:33 31-08-2025 39,1903 28,1872 13,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:32:33 31-08-2025 39,20333 28,22028 7,65 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:19 31-08-2025 39,1893 28,2695 8,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:31:18 31-08-2025 39,22028 28,25944 8,49 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:13:04 31-08-2025 39,21028 28,17306 11,03 1,1
SINDIRGI (BALIKESIR) 00:13:02 31-08-2025 39,2445 28,1575 16,7 1,1
KOKE-GELENDOST (ISPARTA) 00:11:57 31-08-2025 38,1578 30,9835 4,4 1,7
Gelendost (Isparta) 00:11:57 31-08-2025 38,13139 31,03944 13,46 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:08:16 31-08-2025 39,175 28,18056 6,35 1,3
AKDENIZ 00:07:06 31-08-2025 35,9192 30,1078 2,1 2,9
Akdeniz - [37.78 km] Demre (Antalya) 00:07:06 31-08-2025 35,92583 30,16694 13,43 2,7
Pütürge (Malatya) 00:05:11 31-08-2025 38,32667 38,80667 6,91 0,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:02:38 31-08-2025 39,196 28,279 10,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:02:38 31-08-2025 39,20833 28,27167 8,93 1,6
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:59:22 30-08-2025 38,128 36,6122 5,1 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 23:59:22 30-08-2025 38,12917 36,58389 6,99 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:58:32 30-08-2025 39,1708 28,1948 11,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:58:32 30-08-2025 39,13389 28,22194 4,98 0,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:54:16 30-08-2025 39,1865 28,0522 11,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:15 30-08-2025 39,21667 28,05417 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:52:05 30-08-2025 39,173 28,2237 11 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:15 30-08-2025 39,2 28,0967 13,6 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:45:35 30-08-2025 39,2018 28,1435 15,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:45:35 30-08-2025 39,20972 28,1525 9,3 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:44:32 30-08-2025 39,1647 28,1832 8,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:44:32 30-08-2025 39,17889 28,19861 6,77 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:40:56 30-08-2025 39,2022 28,0677 10,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:40:55 30-08-2025 39,22139 28,13028 6,45 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:36:18 30-08-2025 39,1868 28,25 15,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:36:18 30-08-2025 39,20361 28,25333 8,85 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:34:47 30-08-2025 39,1902 28,1802 8,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:34:47 30-08-2025 39,20083 28,24583 9,33 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:32:45 30-08-2025 39,1367 28,2377 17,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:32:44 30-08-2025 39,18722 28,23333 9,67 1,2
GUZELKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 23:31:55 30-08-2025 40,7702 27,3027 13 1,3
Orta (Çankırı) 23:27:40 30-08-2025 40,58361 33,00917 7,38 1,1
HASANHACI-ORTA (CANKIRI) 23:27:39 30-08-2025 40,5858 33,0617 14,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:20:08 30-08-2025 39,20083 28,17667 8,87 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:20:07 30-08-2025 39,1987 28,1615 8 2,2
Kale (Malatya) 23:18:54 30-08-2025 38,34056 38,81917 7 2,6
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 23:18:53 30-08-2025 38,3452 38,8125 5,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:04:48 30-08-2025 39,19417 28,12889 7,89 1,1
KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) 23:04:47 30-08-2025 39,1442 27,9637 10,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:37 30-08-2025 39,265 28,085 7,01 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:58 30-08-2025 39,22361 28,20111 7,02 0,8
AKDAG-GELENDOST (ISPARTA) 22:56:19 30-08-2025 38,1832 30,8785 13,6 1,4
Gelendost (Isparta) 22:56:19 30-08-2025 38,13917 30,90833 7 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:42:34 30-08-2025 39,1142 28,1715 13,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:42:33 30-08-2025 39,135 28,21806 7,31 1,1
EGE DENIZI 22:42:12 30-08-2025 40,1175 24,6082 10,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:36:07 30-08-2025 39,1975 28,12556 5,99 0,9
SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE) 22:31:18 30-08-2025 40,0187 26,1477 8,6 1,7
Merkez (Çanakkale) 22:31:18 30-08-2025 39,98333 26,20306 6,97 1,1
Ege Denizi - [64.97 km] Gökçeada (Çanakkale) 22:27:57 30-08-2025 39,9925 24,96583 7,05 1,8
EGE DENIZI 22:27:51 30-08-2025 40,0925 24,5938 8,7 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:17:37 30-08-2025 39,2217 28,0632 8,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:17:36 30-08-2025 39,23806 28,07611 8,95 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:16:15 30-08-2025 39,1988 28,1117 11 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:16:15 30-08-2025 39,22167 28,12667 7,84 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:14:26 30-08-2025 39,196 28,1355 8,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:14:26 30-08-2025 39,17472 28,15639 10,4 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:11:22 30-08-2025 39,2172 28,1157 9,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:11:22 30-08-2025 39,23167 28,15861 10,03 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:08:33 30-08-2025 39,1807 28,2505 5,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:33 30-08-2025 39,20083 28,24056 7,96 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:01:50 30-08-2025 39,25139 28,12444 11,66 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:01:08 30-08-2025 39,16806 28,21889 6,44 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:01:07 30-08-2025 39,1687 28,1595 17,7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:58:09 30-08-2025 39,2078 28,1842 9,9 1,8
Çaygören Barajı - [01.60 km] Sındırgı (Balıkesir) 21:58:09 30-08-2025 39,24694 28,22333 4,94 1,4
BOSTAN-(KASTAMONU) 21:52:42 30-08-2025 41,0693 33,7993 8,4 1,7
Merkez (Kastamonu) 21:52:42 30-08-2025 41,09222 33,8075 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:52:34 30-08-2025 39,19806 28,09222 6,98 0,9
Gördes (Manisa) 21:50:14 30-08-2025 39,05028 28,2825 7 1,1
CICEKLI-GORDES (MANISA) 21:50:13 30-08-2025 39,0883 28,2675 16,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:48:38 30-08-2025 39,24361 28,0675 7 1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:48:37 30-08-2025 39,1973 27,9947 4,4 1,3
Akhisar (Manisa) 21:39:45 30-08-2025 39,06833 28,05278 7 1,2
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 21:37:05 30-08-2025 38,5108 38,0707 5 1,3
Yazıhan (Malatya) 21:37:05 30-08-2025 38,54389 38,01444 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:29:46 30-08-2025 39,1988 28,1498 16,6 1,4
Menderes (İzmir) 21:29:25 30-08-2025 38,02528 27,18722 14,25 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:25:50 30-08-2025 39,21611 28,03833 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:33 30-08-2025 39,19139 28,1525 10,03 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:23:33 30-08-2025 39,2052 28,17 10,2 1,8
Battalgazi (Malatya) 21:16:14 30-08-2025 38,16056 38,56222 7 1,3
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 21:16:13 30-08-2025 38,151 38,5783 16,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:13:04 30-08-2025 39,21694 28,12611 9,94 0,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:13:03 30-08-2025 39,2033 27,996 9,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:07:18 30-08-2025 39,24028 28,06917 7,14 1,1
Dursunbey (Balıkesir) 21:06:08 30-08-2025 39,67556 28,50556 6,37 1,8
SABANLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) 21:06:08 30-08-2025 39,6403 28,5187 5,3 2,2
Kaş (Antalya) 21:03:54 30-08-2025 36,52889 29,66806 20,28 2,6
CEMRE-KAS (ANTALYA) 21:03:52 30-08-2025 36,522 29,6547 30,7 2,7
20:59:42 30-08-2025 39,17528 28,15944 10,09 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:59:41 30-08-2025 39,185 28,1587 5,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:51:00 30-08-2025 39,21083 28,24306 7,89 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:51:00 30-08-2025 39,1663 28,2425 12,6 2,1
Honaz (Denizli) 20:47:55 30-08-2025 37,88444 29,31722 16,98 1,8
KARAPINAR-CAL (DENIZLI) 20:47:55 30-08-2025 37,875 29,31 5,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:42:23 30-08-2025 39,24806 28,08861 11,7 1,3
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:42:23 30-08-2025 39,2623 28,1577 5,3 1,4
Andırın (Kahramanmaraş) 20:39:37 30-08-2025 37,79583 36,29528 7,01 1,7
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 20:39:37 30-08-2025 37,824 36,2215 7,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:39 30-08-2025 39,18944 28,25694 8,08 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:34:39 30-08-2025 39,1953 28,2652 8,2 2
Pütürge (Malatya) 20:26:41 30-08-2025 38,25611 38,86667 8,79 1,5
CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) 20:26:40 30-08-2025 38,3155 38,8577 15,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:35 30-08-2025 39,15833 28,11194 7,01 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:20:20 30-08-2025 39,25528 28,15944 7 1
KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 20:19:54 30-08-2025 38,2138 37,0378 23,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:06:05 30-08-2025 39,20917 28,17583 9,65 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:00:56 30-08-2025 39,24556 28,12639 5,54 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:00:56 30-08-2025 39,244 28,097 11,2 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:49:32 30-08-2025 39,1857 28,1942 10,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:49:31 30-08-2025 39,22361 28,20806 6,48 1,4
ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 19:38:41 30-08-2025 38,1712 37,0155 5,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:33:41 30-08-2025 39,18556 28,195 8,13 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:33:41 30-08-2025 39,1592 28,1877 11,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:22:36 30-08-2025 39,19556 28,23694 7,19 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:16:28 30-08-2025 39,22083 28,13528 7,37 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:16:27 30-08-2025 39,1892 28,1185 16,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:03:01 30-08-2025 39,17917 28,19167 7,2 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:03:01 30-08-2025 39,1685 28,1343 8,7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:49:35 30-08-2025 39,52278 28,16083 19,86 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:35:06 30-08-2025 39,16639 28,14056 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:33:41 30-08-2025 39,18806 28,09389 7 1,2
DURULDU-(MALATYA) 18:23:01 30-08-2025 38,3272 38,1677 5,8 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 18:23:00 30-08-2025 38,2525 38,17028 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:15:02 30-08-2025 39,19417 28,21111 6,22 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:05:23 30-08-2025 39,24361 28,09139 9,29 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:49:27 30-08-2025 39,24139 28,11278 8,74 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:49:26 30-08-2025 39,2367 28,0862 7,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:48:14 30-08-2025 39,23167 28,22611 6,6 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:48:14 30-08-2025 39,1897 28,2573 8 2,4
Akçadağ (Malatya) 17:47:58 30-08-2025 38,50889 38,02833 7 2,2
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 17:47:56 30-08-2025 38,5548 38,0012 3,6 2,2
Yazıhan (Malatya) 17:46:09 30-08-2025 38,53417 38,04028 7 2,1
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 17:46:09 30-08-2025 38,5523 37,9808 9,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:42:22 30-08-2025 39,18889 28,2575 6,84 2,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:42:22 30-08-2025 39,1837 28,2368 8 2,7
AKDENIZ 17:38:35 30-08-2025 35,3938 27,1452 29,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:35:15 30-08-2025 39,17722 28,15889 7,19 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:29:13 30-08-2025 39,2107 28,1492 5,1 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:20:47 30-08-2025 39,1678 28,2943 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:11:34 30-08-2025 39,16972 28,15778 6,46 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:11:33 30-08-2025 39,1753 28,1343 8,8 2,4
Ege Denizi - [04.73 km] Eceabat (Çanakkale) 17:10:13 30-08-2025 40,04028 26,135 7 1,6
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 17:10:11 30-08-2025 40,036 26,0728 18,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:04:54 30-08-2025 39,23778 28,16944 6,44 3,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:04:53 30-08-2025 39,2145 28,142 12,5 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:59:23 30-08-2025 39,27944 28,1525 5,22 2,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:59:22 30-08-2025 39,2655 28,1553 10,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:39:37 30-08-2025 39,21194 28,07639 6,99 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:39:37 30-08-2025 39,2127 28,0638 7,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:29:00 30-08-2025 39,18556 28,24083 7,02 1
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:29:00 30-08-2025 39,1503 28,3437 5,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:26:34 30-08-2025 39,18917 28,19278 6,18 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:21:57 30-08-2025 39,27139 28,07417 6,97 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:10:32 30-08-2025 39,25722 28,08139 6,69 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:10:31 30-08-2025 39,2403 28,0997 16,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:38:19 30-08-2025 39,15389 28,14389 6,98 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:38:18 30-08-2025 39,1602 28,135 11,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:34:56 30-08-2025 39,20333 28,25667 6,41 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:34:56 30-08-2025 39,1783 28,2443 10,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:15:56 30-08-2025 39,22472 28,0875 7,01 1,1
KAYACIK-GORDES (MANISA) 15:03:38 30-08-2025 38,9105 28,1725 15,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:03:34 30-08-2025 39,19167 28,26306 6,87 1,1
Darende (Malatya) 14:49:18 30-08-2025 38,40972 37,41917 7,13 2,1
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 14:49:18 30-08-2025 38,411 37,464 5,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:41:14 30-08-2025 39,18917 28,21611 7 1,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:41:14 30-08-2025 39,1625 28,295 8,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:12 30-08-2025 39,17972 28,17583 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:24:29 30-08-2025 39,22 28,16139 7 1,3
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:24:28 30-08-2025 39,2122 28,3008 25 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:19:44 30-08-2025 39,22167 28,16472 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:19:44 30-08-2025 39,217 28,187 9,1 1,8
Merkez (Bolu) 14:05:35 30-08-2025 40,83611 31,78139 7,03 1,8
TASCILAR-(BOLU) 14:05:35 30-08-2025 40,818 31,8042 5,9 2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:56:14 30-08-2025 39,0975 28,2225 4,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:55:57 30-08-2025 39,20083 28,24667 5,93 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:55:57 30-08-2025 39,1683 28,263 5,1 1,9
Doğanşehir (Malatya) 13:54:41 30-08-2025 37,98278 38,11861 6,93 1,5
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 13:54:41 30-08-2025 37,9865 38,1235 3,9 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 13:45:39 30-08-2025 37,55528 37,30917 7 1,8
KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 13:45:39 30-08-2025 37,5987 37,3283 9,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:43:11 30-08-2025 39,18944 28,24583 5,16 1,4
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:43:10 30-08-2025 39,1537 28,3355 9,5 1,7
Afşin (Kahramanmaraş) 13:41:55 30-08-2025 38,13333 37,00917 7 1,7
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 13:41:54 30-08-2025 38,095 37,1005 5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:38:46 30-08-2025 39,19972 28,24722 5,81 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:38:46 30-08-2025 39,1777 28,2307 10,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:37:14 30-08-2025 39,19139 28,24472 6,11 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:37:13 30-08-2025 39,187 28,216 11,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:25:12 30-08-2025 39,16111 28,18417 6,78 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:21:13 30-08-2025 39,23306 28,09167 7,2 0,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:19:18 30-08-2025 39,211 28,154 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:19:17 30-08-2025 39,24222 28,16944 11,81 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:10:02 30-08-2025 39,20167 28,115 7,93 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:10:02 30-08-2025 39,2017 28,1203 8 1,2
Olur (Erzurum) 13:03:51 30-08-2025 40,88639 42,27111 7 0,8
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:01:39 30-08-2025 39,456 28,0692 11,4 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:01:38 30-08-2025 39,46389 28,16667 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:55:20 30-08-2025 39,48389 28,15972 7 1,1
Hisarcık (Kütahya) 12:49:12 30-08-2025 39,23528 29,255 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:45:30 30-08-2025 39,22361 28,16778 6,21 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:42:57 30-08-2025 39,22167 28,19306 6,96 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:42:57 30-08-2025 39,213 28,1713 9,9 2,3
İskele (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 12:41:21 30-08-2025 35,35472 33,81 41,86 1,7
AKDENIZ 12:41:16 30-08-2025 34,9718 33,9255 54,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:40:41 30-08-2025 39,23167 28,16806 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:40:40 30-08-2025 39,2135 28,1903 8,1 2,2
KARABABA-ARGUVAN (MALATYA) 12:39:09 30-08-2025 38,6133 38,3408 4,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:38:33 30-08-2025 39,16889 28,14528 5,25 1,2
KARAKOY-AKHISAR (MANISA) 12:38:31 30-08-2025 39,0248 27,9267 29,3 1,3
FUNDACIK-GORDES (MANISA) 12:30:32 30-08-2025 39,0178 28,1738 16,4 1,2
Akhisar (Manisa) 12:30:29 30-08-2025 39,00861 28,03556 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:24:04 30-08-2025 39,2282 28,9897 12 1,5
Simav (Kütahya) 12:24:03 30-08-2025 39,2525 28,97583 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:22:08 30-08-2025 39,21139 28,08861 11,91 1,1
Bala (Ankara) 12:16:58 30-08-2025 39,3775 33,41972 7 1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:13:03 30-08-2025 39,1252 28,1873 10,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:13:00 30-08-2025 39,18333 28,11722 8,49 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:02:23 30-08-2025 39,20167 28,21972 7,99 1,1
Manyas (Balıkesir) 11:53:29 30-08-2025 40,03722 27,97167 11,42 0,8
Ege Denizi - Güllük Körfezi - [01.09 km] Didim (Aydın) 11:53:12 30-08-2025 37,38417 27,43083 7 1
Milas (Muğla) 11:50:42 30-08-2025 37,15556 27,92389 7 1,3
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 11:50:42 30-08-2025 37,1698 27,9803 0 1,1
Milas (Muğla) 11:49:56 30-08-2025 37,14278 27,88417 7 1,2
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 11:49:56 30-08-2025 37,1328 27,992 0 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:44:09 30-08-2025 39,19639 28,23778 4,82 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:40:46 30-08-2025 39,18917 28,25139 5,5 2
BEYOBA-AKHISAR (MANISA) 11:40:26 30-08-2025 38,8267 27,7352 25,1 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:37:15 30-08-2025 39,1752 28,1923 5,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:37:13 30-08-2025 39,25056 28,11056 5,67 1,2
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:32:27 30-08-2025 39,2073 28,3382 6 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:32:26 30-08-2025 39,21833 28,19972 15,56 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:27:07 30-08-2025 39,27306 28,1975 7,7 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:23:38 30-08-2025 39,2225 28,23111 7,01 1,6
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:23:37 30-08-2025 39,1948 28,3467 23,4 1,4
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:20:40 30-08-2025 38,359 37,489 4,4 2,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:20:39 30-08-2025 38,34083 37,43083 7,01 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:05:22 30-08-2025 39,29139 28,10917 7,01 2,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:05:22 30-08-2025 39,2573 28,0867 5,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:57 30-08-2025 39,26417 28,08583 7,07 2,1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:01:57 30-08-2025 39,2617 28,0672 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:59:38 30-08-2025 39,23472 28,03389 7 1,5
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 10:59:38 30-08-2025 39,2122 27,964 8,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:59:12 30-08-2025 39,26056 28,06833 7,26 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:59:11 30-08-2025 39,2398 28,0397 25,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:56:54 30-08-2025 39,235 28,14472 12,96 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:47:49 30-08-2025 39,18333 28,17639 8,2 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:47:49 30-08-2025 39,1802 28,1785 11 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:45:43 30-08-2025 39,21806 28,11333 6,93 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:45:43 30-08-2025 39,1988 28,1143 7,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:41:45 30-08-2025 39,22917 28,11556 9,37 3,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:41:45 30-08-2025 39,2133 28,0875 6,9 3,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:40:20 30-08-2025 39,1525 28,144 12,8 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:27:22 30-08-2025 39,1128 28,3267 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:27:21 30-08-2025 39,16944 28,22722 7 1,2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:25:49 30-08-2025 39,2288 28,1932 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:25:48 30-08-2025 39,26278 28,18611 7,38 1,7
Delice (Kırıkkale) 10:24:45 30-08-2025 39,96333 33,90333 35,13 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:49 30-08-2025 39,16556 28,16056 9,88 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:11:45 30-08-2025 39,27389 28,09972 7,05 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:03:58 30-08-2025 39,15722 28,26194 4,67 1,2
Akdeniz 09:58:07 30-08-2025 35,29583 32,31028 7 1,9
AKDENIZ 09:58:02 30-08-2025 34,9572 32,094 5,2 2,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:57:59 30-08-2025 39,1278 28,2075 14,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:57:58 30-08-2025 39,20083 28,26806 8,64 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:56:14 30-08-2025 39,22778 28,20583 11,14 1,2
Ege Denizi 09:55:13 30-08-2025 40,73778 24,89306 13,68 0,8
YUNANISTAN 09:55:06 30-08-2025 40,2755 24,1157 5,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:52:03 30-08-2025 39,20528 28,12472 6,8 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:52:03 30-08-2025 39,1788 28,0857 8,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:47:04 30-08-2025 39,15306 28,14028 4,73 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:47:04 30-08-2025 39,16139 28,1575 7,12 1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:41:04 30-08-2025 39,2445 28,1042 7,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:41:03 30-08-2025 39,26611 28,12472 7,02 1,8
Akhisar (Manisa) 09:37:04 30-08-2025 39,07222 28,09278 7 1,4
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 09:37:03 30-08-2025 39,0073 28,1503 14,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:29 30-08-2025 39,19306 28,10889 7 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:29 30-08-2025 39,1957 28,1248 5,5 3
Akhisar (Manisa) 09:17:36 30-08-2025 38,95139 28,10111 6,85 1,2
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 09:17:35 30-08-2025 39,0395 28,05 9,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:14:07 30-08-2025 39,25194 28,17722 7,4 1,7
YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:14:06 30-08-2025 39,2632 28,2515 8,1 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:10:21 30-08-2025 39,211 28,1122 8,3 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:10:20 30-08-2025 39,17056 28,21639 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:52:42 30-08-2025 39,26417 28,01722 7 1,2
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:52:38 30-08-2025 39,1335 28,3647 9,1 1,6
Simav (Kütahya) 08:41:07 30-08-2025 39,23111 28,97389 8,18 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:41:07 30-08-2025 39,2293 28,9768 10,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:31:03 30-08-2025 39,18417 28,26194 5,17 1,2
KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 08:31:03 30-08-2025 39,0968 28,3378 21,9 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:29:02 30-08-2025 39,1938 28,2498 9,8 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:29:01 30-08-2025 39,19 28,2675 9,27 3,1
Sincik (Adıyaman) 08:22:42 30-08-2025 38,13639 38,47722 7,03 1,7
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 08:22:42 30-08-2025 38,1487 38,5008 4,9 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:22:05 30-08-2025 39,1802 28,2233 14,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:22:04 30-08-2025 39,18778 28,28972 6,36 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:12:28 30-08-2025 39,18611 28,16639 7,77 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:05:38 30-08-2025 39,19583 28,17361 9,91 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:05:38 30-08-2025 39,1972 28,1512 14,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:01:33 30-08-2025 39,2375 28,13972 8,58 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:00:46 30-08-2025 39,27444 28,10972 6,07 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:57:10 30-08-2025 39,1373 28,208 11,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:57:09 30-08-2025 39,185 28,23083 6,14 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:44:02 30-08-2025 39,25111 28,09861 11,4 1,5
KABAKOZ-GORDES (MANISA) 07:43:57 30-08-2025 39,0122 28,2167 3,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:39:36 30-08-2025 39,21972 28,18583 6,98 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:39:36 30-08-2025 39,2002 28,1652 10 1,4
Doğanşehir (Malatya) 07:32:18 30-08-2025 37,9825 38,12472 7 1,6
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:32:18 30-08-2025 37,9713 38,1062 7,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:25:49 30-08-2025 39,18583 28,25806 7 1,2
AKKONAK-CAY (AFYONKARAHISAR) 07:21:07 30-08-2025 38,5248 30,9188 5 1,2
Yalvaç (Isparta) 07:21:06 30-08-2025 38,42194 31,02056 7,07 1
Pütürge (Malatya) 07:16:49 30-08-2025 38,14944 38,72833 7 1
Bigadiç (Balıkesir) 07:15:00 30-08-2025 39,37861 28,075 7 1,6
BIGADIC (BALIKESIR) 07:14:59 30-08-2025 39,3943 28,119 10,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:12:21 30-08-2025 39,2175 28,15278 9,29 1
Gelendost (Isparta) 07:03:46 30-08-2025 38,1475 30,88528 17,37 1,7
YENICE-GELENDOST (ISPARTA) 07:03:45 30-08-2025 38,1468 30,9195 3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:02:22 30-08-2025 39,20028 28,19222 11,41 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:02:21 30-08-2025 39,21139 28,18167 11,74 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:58:12 30-08-2025 39,19611 28,21167 15,02 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:25 30-08-2025 39,20806 28,16417 12,96 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:50:33 30-08-2025 39,21361 28,08583 10,57 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:50:33 30-08-2025 39,2155 28,0727 9,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:47:24 30-08-2025 39,2725 28,09694 8,25 1,7
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:47:24 30-08-2025 39,2527 28,1067 13,7 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:46:00 30-08-2025 38,32139 37,40028 11,42 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:44:40 30-08-2025 39,19389 28,14778 8,64 1
Saray (Van) 06:41:49 30-08-2025 38,69139 44,25111 19,29 1,6
Akhisar (Manisa) 06:39:34 30-08-2025 39,02194 28,09056 6,98 1,2
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 06:39:34 30-08-2025 38,9782 28,0582 11,1 1,2
EGE DENIZI 06:34:32 30-08-2025 36,6402 25,5913 7,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:32:32 30-08-2025 39,19028 28,20944 8,51 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:25:15 30-08-2025 39,1775 28,23444 7,18 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:16:17 30-08-2025 39,13722 28,13694 12,67 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:16:17 30-08-2025 39,1593 28,1375 10,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:15:14 30-08-2025 39,26056 28,13306 7,48 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:15:14 30-08-2025 39,2437 28,0925 7,2 1,2
EGE DENIZI 06:10:44 30-08-2025 36,664 25,5577 16,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:46:05 30-08-2025 39,20361 28,115 9,51 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:42:59 30-08-2025 39,2075 28,1575 9,26 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:42:59 30-08-2025 39,1878 28,0677 11,7 1,5
Çemişgezek (Tunceli) 05:36:46 30-08-2025 39,07944 39,00806 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:33:14 30-08-2025 39,21611 28,135 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:30:39 30-08-2025 39,22 28,08417 9,2 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:30:38 30-08-2025 39,1928 28,0077 17,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:30:06 30-08-2025 39,25306 28,15583 11,57 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:29:31 30-08-2025 39,1817 28,1283 16,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:22:54 30-08-2025 39,18639 28,23333 5,43 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:22:54 30-08-2025 39,1785 28,217 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:13:26 30-08-2025 39,19028 28,17167 7,16 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:13:26 30-08-2025 39,2023 28,1678 9,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:19 30-08-2025 39,22556 28,07667 10,07 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:06:19 30-08-2025 39,2432 28,061 11,4 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:05:36 30-08-2025 39,2245 28,0582 15,3 1,6
Akdeniz - [39.76 km] Kemer (Antalya) 04:59:44 30-08-2025 36,3675 30,93639 32,07 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:59:39 30-08-2025 39,19222 28,1925 10,04 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:59:39 30-08-2025 39,1612 28,1545 9,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:57:17 30-08-2025 39,24389 28,05306 9,62 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:57:17 30-08-2025 39,228 28,0448 12,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:49:26 30-08-2025 39,18361 28,1775 4,95 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:45:04 30-08-2025 39,23694 28,06389 12,69 2,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:45:04 30-08-2025 39,2415 28,042 15,2 3
Sındırgı (Balıkesir) 04:44:14 30-08-2025 39,17167 28,24167 10,03 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:43:17 30-08-2025 39,13889 28,19278 6,06 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:39:48 30-08-2025 39,16944 28,17194 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:38:13 30-08-2025 39,25667 28,24417 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:35:11 30-08-2025 39,20667 28,10056 10,41 1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:31:09 30-08-2025 39,1942 28,029 11,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:31:08 30-08-2025 39,22056 28,09472 10,88 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:11:26 30-08-2025 39,16028 28,23861 7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:11:26 30-08-2025 39,1713 28,2327 9,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:04:05 30-08-2025 39,15889 28,23 7 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:04:05 30-08-2025 39,1625 28,2238 9,3 1,8
ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 04:02:26 30-08-2025 39,7898 26,0847 11,8 1,4
ISACA-AKHISAR (MANISA) 03:56:00 30-08-2025 39,1268 28,0967 10 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:33 30-08-2025 39,1677 28,258 9,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:42:42 30-08-2025 39,19194 28,33583 7 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:42:42 30-08-2025 39,1988 28,2415 5,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:32:11 30-08-2025 39,17167 28,27333 7 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:32:09 30-08-2025 39,1545 28,1732 25,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:31:48 30-08-2025 39,16722 28,25444 7,23 2,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:31:47 30-08-2025 39,1488 28,2355 12,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:52:18 30-08-2025 39,18306 28,21833 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:52:17 30-08-2025 39,1683 28,2258 9,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:41:44 30-08-2025 39,23472 28,00528 7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:43 30-08-2025 39,1273 28,2368 14,5 1,3
Tufanbeyli (Adana) 02:38:25 30-08-2025 38,23667 36,21083 7 1,6
AKPINAR-TUFANBEYLI (ADANA) 02:38:24 30-08-2025 38,214 36,1538 6,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:37 30-08-2025 39,20472 28,13917 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:27:36 30-08-2025 39,1948 28,1247 11,3 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:23:48 30-08-2025 39,1513 28,1977 16,5 1,4
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 02:20:17 30-08-2025 39,1893 27,9537 4,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:08:56 30-08-2025 39,17417 28,24472 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:08:56 30-08-2025 39,1837 28,2457 17,2 1,6
Akhisar (Manisa) 02:06:30 30-08-2025 39,14222 28,07083 7 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:06:29 30-08-2025 39,2108 28,0535 8,8 1,9
Selçuk (İzmir) 01:56:28 30-08-2025 37,93917 27,2975 7 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 01:56:27 30-08-2025 37,9128 27,2595 8,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:54:47 30-08-2025 39,24194 28,09583 7 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:54:46 30-08-2025 39,2333 28,0567 16,9 1,7
Selçuk (İzmir) 01:54:12 30-08-2025 37,93694 27,47278 7 1,4
ACARLAR-SELCUK (IZMIR) 01:54:12 30-08-2025 37,914 27,3788 11 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:52:37 30-08-2025 39,1673 28,218 12,5 1,3
Selçuk (İzmir) 01:50:57 30-08-2025 37,93806 27,47583 7 1,8
BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN) 01:50:56 30-08-2025 37,9245 27,4792 7,5 1,8
Selçuk (İzmir) 01:48:17 30-08-2025 37,94361 27,30667 7 2,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 01:48:16 30-08-2025 37,9235 27,2707 8,7 2,7
Germencik (Aydın) 01:44:33 30-08-2025 37,91028 27,4925 7 1,7
BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN) 01:44:32 30-08-2025 37,9283 27,4755 9,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:39:08 30-08-2025 39,24417 28,06944 7 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:39:07 30-08-2025 39,208 27,9985 8,4 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 01:36:31 30-08-2025 37,93 27,2598 6,7 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.60 km] Selçuk (İzmir) 01:34:42 30-08-2025 37,93444 27,25917 7 1,6
SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) 01:34:41 30-08-2025 37,923 27,2978 7,6 1,7
Germencik (Aydın) 01:33:28 30-08-2025 37,91083 27,49417 7 2,5
BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN) 01:33:28 30-08-2025 37,938 27,4758 10,1 2,5
Germencik (Aydın) 01:27:11 30-08-2025 37,9325 27,48139 7 2,5
BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN) 01:27:10 30-08-2025 37,9278 27,4728 7,8 2,5
Selçuk (İzmir) 01:23:32 30-08-2025 37,95167 27,34028 7 2,9
SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) 01:23:30 30-08-2025 37,9068 27,301 8,3 3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 01:16:32 30-08-2025 39,1655 28,0462 10 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:10:07 30-08-2025 39,22361 28,14056 11,3 0,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.04 km] Kuşadası (Aydın) 01:05:15 30-08-2025 37,92361 27,23528 7 1,7
ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) 01:05:14 30-08-2025 37,9523 27,2453 5 1,7
