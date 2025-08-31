Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?
31 Ağustos 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:35:33 31-08-2025
|39,1058
|28,2202
|23,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:35:10 31-08-2025
|39,225
|28,23611
|9,16
|1
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|00:34:51 31-08-2025
|38,1933
|38,6193
|3
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:32:33 31-08-2025
|39,1903
|28,1872
|13,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:32:33 31-08-2025
|39,20333
|28,22028
|7,65
|1,7
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:31:19 31-08-2025
|39,1893
|28,2695
|8,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:31:18 31-08-2025
|39,22028
|28,25944
|8,49
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:13:04 31-08-2025
|39,21028
|28,17306
|11,03
|1,1
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:13:02 31-08-2025
|39,2445
|28,1575
|16,7
|1,1
|KOKE-GELENDOST (ISPARTA)
|00:11:57 31-08-2025
|38,1578
|30,9835
|4,4
|1,7
|Gelendost (Isparta)
|00:11:57 31-08-2025
|38,13139
|31,03944
|13,46
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:08:16 31-08-2025
|39,175
|28,18056
|6,35
|1,3
|AKDENIZ
|00:07:06 31-08-2025
|35,9192
|30,1078
|2,1
|2,9
|Akdeniz - [37.78 km] Demre (Antalya)
|00:07:06 31-08-2025
|35,92583
|30,16694
|13,43
|2,7
|Pütürge (Malatya)
|00:05:11 31-08-2025
|38,32667
|38,80667
|6,91
|0,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:02:38 31-08-2025
|39,196
|28,279
|10,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:02:38 31-08-2025
|39,20833
|28,27167
|8,93
|1,6
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:59:22 30-08-2025
|38,128
|36,6122
|5,1
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:59:22 30-08-2025
|38,12917
|36,58389
|6,99
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:58:32 30-08-2025
|39,1708
|28,1948
|11,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:58:32 30-08-2025
|39,13389
|28,22194
|4,98
|0,9
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:54:16 30-08-2025
|39,1865
|28,0522
|11,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:54:15 30-08-2025
|39,21667
|28,05417
|7
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:52:05 30-08-2025
|39,173
|28,2237
|11
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:51:15 30-08-2025
|39,2
|28,0967
|13,6
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:45:35 30-08-2025
|39,2018
|28,1435
|15,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:45:35 30-08-2025
|39,20972
|28,1525
|9,3
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:44:32 30-08-2025
|39,1647
|28,1832
|8,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:44:32 30-08-2025
|39,17889
|28,19861
|6,77
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:40:56 30-08-2025
|39,2022
|28,0677
|10,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:40:55 30-08-2025
|39,22139
|28,13028
|6,45
|1,1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:36:18 30-08-2025
|39,1868
|28,25
|15,2
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:36:18 30-08-2025
|39,20361
|28,25333
|8,85
|2,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:34:47 30-08-2025
|39,1902
|28,1802
|8,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:34:47 30-08-2025
|39,20083
|28,24583
|9,33
|1,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:32:45 30-08-2025
|39,1367
|28,2377
|17,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:32:44 30-08-2025
|39,18722
|28,23333
|9,67
|1,2
|GUZELKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|23:31:55 30-08-2025
|40,7702
|27,3027
|13
|1,3
|Orta (Çankırı)
|23:27:40 30-08-2025
|40,58361
|33,00917
|7,38
|1,1
|HASANHACI-ORTA (CANKIRI)
|23:27:39 30-08-2025
|40,5858
|33,0617
|14,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:20:08 30-08-2025
|39,20083
|28,17667
|8,87
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:20:07 30-08-2025
|39,1987
|28,1615
|8
|2,2
|Kale (Malatya)
|23:18:54 30-08-2025
|38,34056
|38,81917
|7
|2,6
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|23:18:53 30-08-2025
|38,3452
|38,8125
|5,3
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:04:48 30-08-2025
|39,19417
|28,12889
|7,89
|1,1
|KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
|23:04:47 30-08-2025
|39,1442
|27,9637
|10,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:03:37 30-08-2025
|39,265
|28,085
|7,01
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:58:58 30-08-2025
|39,22361
|28,20111
|7,02
|0,8
|AKDAG-GELENDOST (ISPARTA)
|22:56:19 30-08-2025
|38,1832
|30,8785
|13,6
|1,4
|Gelendost (Isparta)
|22:56:19 30-08-2025
|38,13917
|30,90833
|7
|1,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:42:34 30-08-2025
|39,1142
|28,1715
|13,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:42:33 30-08-2025
|39,135
|28,21806
|7,31
|1,1
|EGE DENIZI
|22:42:12 30-08-2025
|40,1175
|24,6082
|10,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:36:07 30-08-2025
|39,1975
|28,12556
|5,99
|0,9
|SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE)
|22:31:18 30-08-2025
|40,0187
|26,1477
|8,6
|1,7
|Merkez (Çanakkale)
|22:31:18 30-08-2025
|39,98333
|26,20306
|6,97
|1,1
|Ege Denizi - [64.97 km] Gökçeada (Çanakkale)
|22:27:57 30-08-2025
|39,9925
|24,96583
|7,05
|1,8
|EGE DENIZI
|22:27:51 30-08-2025
|40,0925
|24,5938
|8,7
|2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:17:37 30-08-2025
|39,2217
|28,0632
|8,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:17:36 30-08-2025
|39,23806
|28,07611
|8,95
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:16:15 30-08-2025
|39,1988
|28,1117
|11
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:16:15 30-08-2025
|39,22167
|28,12667
|7,84
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:14:26 30-08-2025
|39,196
|28,1355
|8,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:14:26 30-08-2025
|39,17472
|28,15639
|10,4
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:11:22 30-08-2025
|39,2172
|28,1157
|9,3
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:11:22 30-08-2025
|39,23167
|28,15861
|10,03
|1,7
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:08:33 30-08-2025
|39,1807
|28,2505
|5,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:08:33 30-08-2025
|39,20083
|28,24056
|7,96
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:01:50 30-08-2025
|39,25139
|28,12444
|11,66
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:01:08 30-08-2025
|39,16806
|28,21889
|6,44
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:01:07 30-08-2025
|39,1687
|28,1595
|17,7
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:58:09 30-08-2025
|39,2078
|28,1842
|9,9
|1,8
|Çaygören Barajı - [01.60 km] Sındırgı (Balıkesir)
|21:58:09 30-08-2025
|39,24694
|28,22333
|4,94
|1,4
|BOSTAN-(KASTAMONU)
|21:52:42 30-08-2025
|41,0693
|33,7993
|8,4
|1,7
|Merkez (Kastamonu)
|21:52:42 30-08-2025
|41,09222
|33,8075
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:52:34 30-08-2025
|39,19806
|28,09222
|6,98
|0,9
|Gördes (Manisa)
|21:50:14 30-08-2025
|39,05028
|28,2825
|7
|1,1
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|21:50:13 30-08-2025
|39,0883
|28,2675
|16,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:48:38 30-08-2025
|39,24361
|28,0675
|7
|1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:48:37 30-08-2025
|39,1973
|27,9947
|4,4
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|21:39:45 30-08-2025
|39,06833
|28,05278
|7
|1,2
|ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
|21:37:05 30-08-2025
|38,5108
|38,0707
|5
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|21:37:05 30-08-2025
|38,54389
|38,01444
|7
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:29:46 30-08-2025
|39,1988
|28,1498
|16,6
|1,4
|Menderes (İzmir)
|21:29:25 30-08-2025
|38,02528
|27,18722
|14,25
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:25:50 30-08-2025
|39,21611
|28,03833
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:23:33 30-08-2025
|39,19139
|28,1525
|10,03
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:23:33 30-08-2025
|39,2052
|28,17
|10,2
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|21:16:14 30-08-2025
|38,16056
|38,56222
|7
|1,3
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|21:16:13 30-08-2025
|38,151
|38,5783
|16,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:13:04 30-08-2025
|39,21694
|28,12611
|9,94
|0,9
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:13:03 30-08-2025
|39,2033
|27,996
|9,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:07:18 30-08-2025
|39,24028
|28,06917
|7,14
|1,1
|Dursunbey (Balıkesir)
|21:06:08 30-08-2025
|39,67556
|28,50556
|6,37
|1,8
|SABANLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|21:06:08 30-08-2025
|39,6403
|28,5187
|5,3
|2,2
|Kaş (Antalya)
|21:03:54 30-08-2025
|36,52889
|29,66806
|20,28
|2,6
|CEMRE-KAS (ANTALYA)
|21:03:52 30-08-2025
|36,522
|29,6547
|30,7
|2,7
|20:59:42 30-08-2025
|39,17528
|28,15944
|10,09
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:59:41 30-08-2025
|39,185
|28,1587
|5,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:51:00 30-08-2025
|39,21083
|28,24306
|7,89
|1,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:51:00 30-08-2025
|39,1663
|28,2425
|12,6
|2,1
|Honaz (Denizli)
|20:47:55 30-08-2025
|37,88444
|29,31722
|16,98
|1,8
|KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
|20:47:55 30-08-2025
|37,875
|29,31
|5,3
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:42:23 30-08-2025
|39,24806
|28,08861
|11,7
|1,3
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:42:23 30-08-2025
|39,2623
|28,1577
|5,3
|1,4
|Andırın (Kahramanmaraş)
|20:39:37 30-08-2025
|37,79583
|36,29528
|7,01
|1,7
|KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|20:39:37 30-08-2025
|37,824
|36,2215
|7,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:34:39 30-08-2025
|39,18944
|28,25694
|8,08
|1,8
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:34:39 30-08-2025
|39,1953
|28,2652
|8,2
|2
|Pütürge (Malatya)
|20:26:41 30-08-2025
|38,25611
|38,86667
|8,79
|1,5
|CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)
|20:26:40 30-08-2025
|38,3155
|38,8577
|15,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:24:35 30-08-2025
|39,15833
|28,11194
|7,01
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:20:20 30-08-2025
|39,25528
|28,15944
|7
|1
|KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|20:19:54 30-08-2025
|38,2138
|37,0378
|23,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:06:05 30-08-2025
|39,20917
|28,17583
|9,65
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:00:56 30-08-2025
|39,24556
|28,12639
|5,54
|1,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:00:56 30-08-2025
|39,244
|28,097
|11,2
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:49:32 30-08-2025
|39,1857
|28,1942
|10,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:49:31 30-08-2025
|39,22361
|28,20806
|6,48
|1,4
|ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|19:38:41 30-08-2025
|38,1712
|37,0155
|5,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:33:41 30-08-2025
|39,18556
|28,195
|8,13
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:33:41 30-08-2025
|39,1592
|28,1877
|11,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:22:36 30-08-2025
|39,19556
|28,23694
|7,19
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:16:28 30-08-2025
|39,22083
|28,13528
|7,37
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:16:27 30-08-2025
|39,1892
|28,1185
|16,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:03:01 30-08-2025
|39,17917
|28,19167
|7,2
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:03:01 30-08-2025
|39,1685
|28,1343
|8,7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:49:35 30-08-2025
|39,52278
|28,16083
|19,86
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:35:06 30-08-2025
|39,16639
|28,14056
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:33:41 30-08-2025
|39,18806
|28,09389
|7
|1,2
|DURULDU-(MALATYA)
|18:23:01 30-08-2025
|38,3272
|38,1677
|5,8
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:23:00 30-08-2025
|38,2525
|38,17028
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:15:02 30-08-2025
|39,19417
|28,21111
|6,22
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:05:23 30-08-2025
|39,24361
|28,09139
|9,29
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:49:27 30-08-2025
|39,24139
|28,11278
|8,74
|1,7
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:49:26 30-08-2025
|39,2367
|28,0862
|7,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:48:14 30-08-2025
|39,23167
|28,22611
|6,6
|2
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:48:14 30-08-2025
|39,1897
|28,2573
|8
|2,4
|Akçadağ (Malatya)
|17:47:58 30-08-2025
|38,50889
|38,02833
|7
|2,2
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|17:47:56 30-08-2025
|38,5548
|38,0012
|3,6
|2,2
|Yazıhan (Malatya)
|17:46:09 30-08-2025
|38,53417
|38,04028
|7
|2,1
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|17:46:09 30-08-2025
|38,5523
|37,9808
|9,1
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:42:22 30-08-2025
|39,18889
|28,2575
|6,84
|2,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:42:22 30-08-2025
|39,1837
|28,2368
|8
|2,7
|AKDENIZ
|17:38:35 30-08-2025
|35,3938
|27,1452
|29,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:35:15 30-08-2025
|39,17722
|28,15889
|7,19
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:29:13 30-08-2025
|39,2107
|28,1492
|5,1
|1,6
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:20:47 30-08-2025
|39,1678
|28,2943
|8,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:11:34 30-08-2025
|39,16972
|28,15778
|6,46
|2,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:11:33 30-08-2025
|39,1753
|28,1343
|8,8
|2,4
|Ege Denizi - [04.73 km] Eceabat (Çanakkale)
|17:10:13 30-08-2025
|40,04028
|26,135
|7
|1,6
|ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|17:10:11 30-08-2025
|40,036
|26,0728
|18,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:04:54 30-08-2025
|39,23778
|28,16944
|6,44
|3,8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:04:53 30-08-2025
|39,2145
|28,142
|12,5
|3,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:59:23 30-08-2025
|39,27944
|28,1525
|5,22
|2,4
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:59:22 30-08-2025
|39,2655
|28,1553
|10,6
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:39:37 30-08-2025
|39,21194
|28,07639
|6,99
|1,8
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:39:37 30-08-2025
|39,2127
|28,0638
|7,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:29:00 30-08-2025
|39,18556
|28,24083
|7,02
|1
|YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:29:00 30-08-2025
|39,1503
|28,3437
|5,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:26:34 30-08-2025
|39,18917
|28,19278
|6,18
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:21:57 30-08-2025
|39,27139
|28,07417
|6,97
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:10:32 30-08-2025
|39,25722
|28,08139
|6,69
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:10:31 30-08-2025
|39,2403
|28,0997
|16,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:38:19 30-08-2025
|39,15389
|28,14389
|6,98
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:38:18 30-08-2025
|39,1602
|28,135
|11,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:34:56 30-08-2025
|39,20333
|28,25667
|6,41
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:34:56 30-08-2025
|39,1783
|28,2443
|10,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:15:56 30-08-2025
|39,22472
|28,0875
|7,01
|1,1
|KAYACIK-GORDES (MANISA)
|15:03:38 30-08-2025
|38,9105
|28,1725
|15,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:03:34 30-08-2025
|39,19167
|28,26306
|6,87
|1,1
|Darende (Malatya)
|14:49:18 30-08-2025
|38,40972
|37,41917
|7,13
|2,1
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|14:49:18 30-08-2025
|38,411
|37,464
|5,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:41:14 30-08-2025
|39,18917
|28,21611
|7
|1,2
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:41:14 30-08-2025
|39,1625
|28,295
|8,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:35:12 30-08-2025
|39,17972
|28,17583
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:24:29 30-08-2025
|39,22
|28,16139
|7
|1,3
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:24:28 30-08-2025
|39,2122
|28,3008
|25
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:19:44 30-08-2025
|39,22167
|28,16472
|7
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:19:44 30-08-2025
|39,217
|28,187
|9,1
|1,8
|Merkez (Bolu)
|14:05:35 30-08-2025
|40,83611
|31,78139
|7,03
|1,8
|TASCILAR-(BOLU)
|14:05:35 30-08-2025
|40,818
|31,8042
|5,9
|2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:56:14 30-08-2025
|39,0975
|28,2225
|4,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:55:57 30-08-2025
|39,20083
|28,24667
|5,93
|1,7
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:55:57 30-08-2025
|39,1683
|28,263
|5,1
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|13:54:41 30-08-2025
|37,98278
|38,11861
|6,93
|1,5
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|13:54:41 30-08-2025
|37,9865
|38,1235
|3,9
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|13:45:39 30-08-2025
|37,55528
|37,30917
|7
|1,8
|KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|13:45:39 30-08-2025
|37,5987
|37,3283
|9,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:43:11 30-08-2025
|39,18944
|28,24583
|5,16
|1,4
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:43:10 30-08-2025
|39,1537
|28,3355
|9,5
|1,7
|Afşin (Kahramanmaraş)
|13:41:55 30-08-2025
|38,13333
|37,00917
|7
|1,7
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|13:41:54 30-08-2025
|38,095
|37,1005
|5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:38:46 30-08-2025
|39,19972
|28,24722
|5,81
|2,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:38:46 30-08-2025
|39,1777
|28,2307
|10,5
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:37:14 30-08-2025
|39,19139
|28,24472
|6,11
|2,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:37:13 30-08-2025
|39,187
|28,216
|11,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:25:12 30-08-2025
|39,16111
|28,18417
|6,78
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:21:13 30-08-2025
|39,23306
|28,09167
|7,2
|0,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:19:18 30-08-2025
|39,211
|28,154
|9,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:19:17 30-08-2025
|39,24222
|28,16944
|11,81
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:10:02 30-08-2025
|39,20167
|28,115
|7,93
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:10:02 30-08-2025
|39,2017
|28,1203
|8
|1,2
|Olur (Erzurum)
|13:03:51 30-08-2025
|40,88639
|42,27111
|7
|0,8
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:01:39 30-08-2025
|39,456
|28,0692
|11,4
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:01:38 30-08-2025
|39,46389
|28,16667
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:55:20 30-08-2025
|39,48389
|28,15972
|7
|1,1
|Hisarcık (Kütahya)
|12:49:12 30-08-2025
|39,23528
|29,255
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:45:30 30-08-2025
|39,22361
|28,16778
|6,21
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:42:57 30-08-2025
|39,22167
|28,19306
|6,96
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:42:57 30-08-2025
|39,213
|28,1713
|9,9
|2,3
|İskele (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
|12:41:21 30-08-2025
|35,35472
|33,81
|41,86
|1,7
|AKDENIZ
|12:41:16 30-08-2025
|34,9718
|33,9255
|54,5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:40:41 30-08-2025
|39,23167
|28,16806
|7
|2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:40:40 30-08-2025
|39,2135
|28,1903
|8,1
|2,2
|KARABABA-ARGUVAN (MALATYA)
|12:39:09 30-08-2025
|38,6133
|38,3408
|4,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:38:33 30-08-2025
|39,16889
|28,14528
|5,25
|1,2
|KARAKOY-AKHISAR (MANISA)
|12:38:31 30-08-2025
|39,0248
|27,9267
|29,3
|1,3
|FUNDACIK-GORDES (MANISA)
|12:30:32 30-08-2025
|39,0178
|28,1738
|16,4
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|12:30:29 30-08-2025
|39,00861
|28,03556
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:24:04 30-08-2025
|39,2282
|28,9897
|12
|1,5
|Simav (Kütahya)
|12:24:03 30-08-2025
|39,2525
|28,97583
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:22:08 30-08-2025
|39,21139
|28,08861
|11,91
|1,1
|Bala (Ankara)
|12:16:58 30-08-2025
|39,3775
|33,41972
|7
|1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:13:03 30-08-2025
|39,1252
|28,1873
|10,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:13:00 30-08-2025
|39,18333
|28,11722
|8,49
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:02:23 30-08-2025
|39,20167
|28,21972
|7,99
|1,1
|Manyas (Balıkesir)
|11:53:29 30-08-2025
|40,03722
|27,97167
|11,42
|0,8
|Ege Denizi - Güllük Körfezi - [01.09 km] Didim (Aydın)
|11:53:12 30-08-2025
|37,38417
|27,43083
|7
|1
|Milas (Muğla)
|11:50:42 30-08-2025
|37,15556
|27,92389
|7
|1,3
|YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)
|11:50:42 30-08-2025
|37,1698
|27,9803
|0
|1,1
|Milas (Muğla)
|11:49:56 30-08-2025
|37,14278
|27,88417
|7
|1,2
|YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)
|11:49:56 30-08-2025
|37,1328
|27,992
|0
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:44:09 30-08-2025
|39,19639
|28,23778
|4,82
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:40:46 30-08-2025
|39,18917
|28,25139
|5,5
|2
|BEYOBA-AKHISAR (MANISA)
|11:40:26 30-08-2025
|38,8267
|27,7352
|25,1
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:37:15 30-08-2025
|39,1752
|28,1923
|5,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:37:13 30-08-2025
|39,25056
|28,11056
|5,67
|1,2
|OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:32:27 30-08-2025
|39,2073
|28,3382
|6
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:32:26 30-08-2025
|39,21833
|28,19972
|15,56
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:27:07 30-08-2025
|39,27306
|28,1975
|7,7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:23:38 30-08-2025
|39,2225
|28,23111
|7,01
|1,6
|BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:23:37 30-08-2025
|39,1948
|28,3467
|23,4
|1,4
|YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:20:40 30-08-2025
|38,359
|37,489
|4,4
|2,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:20:39 30-08-2025
|38,34083
|37,43083
|7,01
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:05:22 30-08-2025
|39,29139
|28,10917
|7,01
|2,3
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:05:22 30-08-2025
|39,2573
|28,0867
|5,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:01:57 30-08-2025
|39,26417
|28,08583
|7,07
|2,1
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:01:57 30-08-2025
|39,2617
|28,0672
|9,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:59:38 30-08-2025
|39,23472
|28,03389
|7
|1,5
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|10:59:38 30-08-2025
|39,2122
|27,964
|8,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:59:12 30-08-2025
|39,26056
|28,06833
|7,26
|1,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:59:11 30-08-2025
|39,2398
|28,0397
|25,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:56:54 30-08-2025
|39,235
|28,14472
|12,96
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:47:49 30-08-2025
|39,18333
|28,17639
|8,2
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:47:49 30-08-2025
|39,1802
|28,1785
|11
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:45:43 30-08-2025
|39,21806
|28,11333
|6,93
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:45:43 30-08-2025
|39,1988
|28,1143
|7,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:41:45 30-08-2025
|39,22917
|28,11556
|9,37
|3,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:41:45 30-08-2025
|39,2133
|28,0875
|6,9
|3,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:40:20 30-08-2025
|39,1525
|28,144
|12,8
|1,5
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:27:22 30-08-2025
|39,1128
|28,3267
|9,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:27:21 30-08-2025
|39,16944
|28,22722
|7
|1,2
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:25:49 30-08-2025
|39,2288
|28,1932
|8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:25:48 30-08-2025
|39,26278
|28,18611
|7,38
|1,7
|Delice (Kırıkkale)
|10:24:45 30-08-2025
|39,96333
|33,90333
|35,13
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:19:49 30-08-2025
|39,16556
|28,16056
|9,88
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:11:45 30-08-2025
|39,27389
|28,09972
|7,05
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:03:58 30-08-2025
|39,15722
|28,26194
|4,67
|1,2
|Akdeniz
|09:58:07 30-08-2025
|35,29583
|32,31028
|7
|1,9
|AKDENIZ
|09:58:02 30-08-2025
|34,9572
|32,094
|5,2
|2,3
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:57:59 30-08-2025
|39,1278
|28,2075
|14,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:57:58 30-08-2025
|39,20083
|28,26806
|8,64
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:56:14 30-08-2025
|39,22778
|28,20583
|11,14
|1,2
|Ege Denizi
|09:55:13 30-08-2025
|40,73778
|24,89306
|13,68
|0,8
|YUNANISTAN
|09:55:06 30-08-2025
|40,2755
|24,1157
|5,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:52:03 30-08-2025
|39,20528
|28,12472
|6,8
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:52:03 30-08-2025
|39,1788
|28,0857
|8,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:47:04 30-08-2025
|39,15306
|28,14028
|4,73
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:47:04 30-08-2025
|39,16139
|28,1575
|7,12
|1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:41:04 30-08-2025
|39,2445
|28,1042
|7,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:41:03 30-08-2025
|39,26611
|28,12472
|7,02
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|09:37:04 30-08-2025
|39,07222
|28,09278
|7
|1,4
|DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
|09:37:03 30-08-2025
|39,0073
|28,1503
|14,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:19:29 30-08-2025
|39,19306
|28,10889
|7
|2,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:19:29 30-08-2025
|39,1957
|28,1248
|5,5
|3
|Akhisar (Manisa)
|09:17:36 30-08-2025
|38,95139
|28,10111
|6,85
|1,2
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|09:17:35 30-08-2025
|39,0395
|28,05
|9,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:14:07 30-08-2025
|39,25194
|28,17722
|7,4
|1,7
|YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:14:06 30-08-2025
|39,2632
|28,2515
|8,1
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:10:21 30-08-2025
|39,211
|28,1122
|8,3
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:10:20 30-08-2025
|39,17056
|28,21639
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:52:42 30-08-2025
|39,26417
|28,01722
|7
|1,2
|YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:52:38 30-08-2025
|39,1335
|28,3647
|9,1
|1,6
|Simav (Kütahya)
|08:41:07 30-08-2025
|39,23111
|28,97389
|8,18
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:41:07 30-08-2025
|39,2293
|28,9768
|10,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:31:03 30-08-2025
|39,18417
|28,26194
|5,17
|1,2
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|08:31:03 30-08-2025
|39,0968
|28,3378
|21,9
|1,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:29:02 30-08-2025
|39,1938
|28,2498
|9,8
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:29:01 30-08-2025
|39,19
|28,2675
|9,27
|3,1
|Sincik (Adıyaman)
|08:22:42 30-08-2025
|38,13639
|38,47722
|7,03
|1,7
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|08:22:42 30-08-2025
|38,1487
|38,5008
|4,9
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:22:05 30-08-2025
|39,1802
|28,2233
|14,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:22:04 30-08-2025
|39,18778
|28,28972
|6,36
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:12:28 30-08-2025
|39,18611
|28,16639
|7,77
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:05:38 30-08-2025
|39,19583
|28,17361
|9,91
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:05:38 30-08-2025
|39,1972
|28,1512
|14,2
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:01:33 30-08-2025
|39,2375
|28,13972
|8,58
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:00:46 30-08-2025
|39,27444
|28,10972
|6,07
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:57:10 30-08-2025
|39,1373
|28,208
|11,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:57:09 30-08-2025
|39,185
|28,23083
|6,14
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:44:02 30-08-2025
|39,25111
|28,09861
|11,4
|1,5
|KABAKOZ-GORDES (MANISA)
|07:43:57 30-08-2025
|39,0122
|28,2167
|3,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:39:36 30-08-2025
|39,21972
|28,18583
|6,98
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:39:36 30-08-2025
|39,2002
|28,1652
|10
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|07:32:18 30-08-2025
|37,9825
|38,12472
|7
|1,6
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:32:18 30-08-2025
|37,9713
|38,1062
|7,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:25:49 30-08-2025
|39,18583
|28,25806
|7
|1,2
|AKKONAK-CAY (AFYONKARAHISAR)
|07:21:07 30-08-2025
|38,5248
|30,9188
|5
|1,2
|Yalvaç (Isparta)
|07:21:06 30-08-2025
|38,42194
|31,02056
|7,07
|1
|Pütürge (Malatya)
|07:16:49 30-08-2025
|38,14944
|38,72833
|7
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|07:15:00 30-08-2025
|39,37861
|28,075
|7
|1,6
|BIGADIC (BALIKESIR)
|07:14:59 30-08-2025
|39,3943
|28,119
|10,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:12:21 30-08-2025
|39,2175
|28,15278
|9,29
|1
|Gelendost (Isparta)
|07:03:46 30-08-2025
|38,1475
|30,88528
|17,37
|1,7
|YENICE-GELENDOST (ISPARTA)
|07:03:45 30-08-2025
|38,1468
|30,9195
|3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:02:22 30-08-2025
|39,20028
|28,19222
|11,41
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:02:21 30-08-2025
|39,21139
|28,18167
|11,74
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:58:12 30-08-2025
|39,19611
|28,21167
|15,02
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:53:25 30-08-2025
|39,20806
|28,16417
|12,96
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:50:33 30-08-2025
|39,21361
|28,08583
|10,57
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:50:33 30-08-2025
|39,2155
|28,0727
|9,7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:47:24 30-08-2025
|39,2725
|28,09694
|8,25
|1,7
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:47:24 30-08-2025
|39,2527
|28,1067
|13,7
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:46:00 30-08-2025
|38,32139
|37,40028
|11,42
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:44:40 30-08-2025
|39,19389
|28,14778
|8,64
|1
|Saray (Van)
|06:41:49 30-08-2025
|38,69139
|44,25111
|19,29
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|06:39:34 30-08-2025
|39,02194
|28,09056
|6,98
|1,2
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|06:39:34 30-08-2025
|38,9782
|28,0582
|11,1
|1,2
|EGE DENIZI
|06:34:32 30-08-2025
|36,6402
|25,5913
|7,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:32:32 30-08-2025
|39,19028
|28,20944
|8,51
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:25:15 30-08-2025
|39,1775
|28,23444
|7,18
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:16:17 30-08-2025
|39,13722
|28,13694
|12,67
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:16:17 30-08-2025
|39,1593
|28,1375
|10,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:15:14 30-08-2025
|39,26056
|28,13306
|7,48
|1,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:15:14 30-08-2025
|39,2437
|28,0925
|7,2
|1,2
|EGE DENIZI
|06:10:44 30-08-2025
|36,664
|25,5577
|16,1
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:46:05 30-08-2025
|39,20361
|28,115
|9,51
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:42:59 30-08-2025
|39,2075
|28,1575
|9,26
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:42:59 30-08-2025
|39,1878
|28,0677
|11,7
|1,5
|Çemişgezek (Tunceli)
|05:36:46 30-08-2025
|39,07944
|39,00806
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:33:14 30-08-2025
|39,21611
|28,135
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:30:39 30-08-2025
|39,22
|28,08417
|9,2
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:30:38 30-08-2025
|39,1928
|28,0077
|17,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:30:06 30-08-2025
|39,25306
|28,15583
|11,57
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:29:31 30-08-2025
|39,1817
|28,1283
|16,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:22:54 30-08-2025
|39,18639
|28,23333
|5,43
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:22:54 30-08-2025
|39,1785
|28,217
|9,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:13:26 30-08-2025
|39,19028
|28,17167
|7,16
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:13:26 30-08-2025
|39,2023
|28,1678
|9,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:06:19 30-08-2025
|39,22556
|28,07667
|10,07
|1,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:06:19 30-08-2025
|39,2432
|28,061
|11,4
|1,8
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:05:36 30-08-2025
|39,2245
|28,0582
|15,3
|1,6
|Akdeniz - [39.76 km] Kemer (Antalya)
|04:59:44 30-08-2025
|36,3675
|30,93639
|32,07
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:59:39 30-08-2025
|39,19222
|28,1925
|10,04
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:59:39 30-08-2025
|39,1612
|28,1545
|9,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:57:17 30-08-2025
|39,24389
|28,05306
|9,62
|1,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:57:17 30-08-2025
|39,228
|28,0448
|12,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:49:26 30-08-2025
|39,18361
|28,1775
|4,95
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:45:04 30-08-2025
|39,23694
|28,06389
|12,69
|2,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:45:04 30-08-2025
|39,2415
|28,042
|15,2
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:44:14 30-08-2025
|39,17167
|28,24167
|10,03
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:43:17 30-08-2025
|39,13889
|28,19278
|6,06
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:39:48 30-08-2025
|39,16944
|28,17194
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:38:13 30-08-2025
|39,25667
|28,24417
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:35:11 30-08-2025
|39,20667
|28,10056
|10,41
|1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:31:09 30-08-2025
|39,1942
|28,029
|11,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:31:08 30-08-2025
|39,22056
|28,09472
|10,88
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:11:26 30-08-2025
|39,16028
|28,23861
|7
|1,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:11:26 30-08-2025
|39,1713
|28,2327
|9,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:04:05 30-08-2025
|39,15889
|28,23
|7
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:04:05 30-08-2025
|39,1625
|28,2238
|9,3
|1,8
|ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|04:02:26 30-08-2025
|39,7898
|26,0847
|11,8
|1,4
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|03:56:00 30-08-2025
|39,1268
|28,0967
|10
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:48:33 30-08-2025
|39,1677
|28,258
|9,3
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:42:42 30-08-2025
|39,19194
|28,33583
|7
|1,8
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:42:42 30-08-2025
|39,1988
|28,2415
|5,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:32:11 30-08-2025
|39,17167
|28,27333
|7
|2,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:32:09 30-08-2025
|39,1545
|28,1732
|25,9
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:31:48 30-08-2025
|39,16722
|28,25444
|7,23
|2,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:31:47 30-08-2025
|39,1488
|28,2355
|12,6
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:52:18 30-08-2025
|39,18306
|28,21833
|7
|1,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:52:17 30-08-2025
|39,1683
|28,2258
|9,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:41:44 30-08-2025
|39,23472
|28,00528
|7
|1,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:40:43 30-08-2025
|39,1273
|28,2368
|14,5
|1,3
|Tufanbeyli (Adana)
|02:38:25 30-08-2025
|38,23667
|36,21083
|7
|1,6
|AKPINAR-TUFANBEYLI (ADANA)
|02:38:24 30-08-2025
|38,214
|36,1538
|6,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:27:37 30-08-2025
|39,20472
|28,13917
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:27:36 30-08-2025
|39,1948
|28,1247
|11,3
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:23:48 30-08-2025
|39,1513
|28,1977
|16,5
|1,4
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|02:20:17 30-08-2025
|39,1893
|27,9537
|4,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:08:56 30-08-2025
|39,17417
|28,24472
|7
|1,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:08:56 30-08-2025
|39,1837
|28,2457
|17,2
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|02:06:30 30-08-2025
|39,14222
|28,07083
|7
|1,9
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:06:29 30-08-2025
|39,2108
|28,0535
|8,8
|1,9
|Selçuk (İzmir)
|01:56:28 30-08-2025
|37,93917
|27,2975
|7
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:56:27 30-08-2025
|37,9128
|27,2595
|8,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:54:47 30-08-2025
|39,24194
|28,09583
|7
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:54:46 30-08-2025
|39,2333
|28,0567
|16,9
|1,7
|Selçuk (İzmir)
|01:54:12 30-08-2025
|37,93694
|27,47278
|7
|1,4
|ACARLAR-SELCUK (IZMIR)
|01:54:12 30-08-2025
|37,914
|27,3788
|11
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:52:37 30-08-2025
|39,1673
|28,218
|12,5
|1,3
|Selçuk (İzmir)
|01:50:57 30-08-2025
|37,93806
|27,47583
|7
|1,8
|BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN)
|01:50:56 30-08-2025
|37,9245
|27,4792
|7,5
|1,8
|Selçuk (İzmir)
|01:48:17 30-08-2025
|37,94361
|27,30667
|7
|2,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:48:16 30-08-2025
|37,9235
|27,2707
|8,7
|2,7
|Germencik (Aydın)
|01:44:33 30-08-2025
|37,91028
|27,4925
|7
|1,7
|BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN)
|01:44:32 30-08-2025
|37,9283
|27,4755
|9,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:39:08 30-08-2025
|39,24417
|28,06944
|7
|1,7
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:39:07 30-08-2025
|39,208
|27,9985
|8,4
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:36:31 30-08-2025
|37,93
|27,2598
|6,7
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.60 km] Selçuk (İzmir)
|01:34:42 30-08-2025
|37,93444
|27,25917
|7
|1,6
|SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)
|01:34:41 30-08-2025
|37,923
|27,2978
|7,6
|1,7
|Germencik (Aydın)
|01:33:28 30-08-2025
|37,91083
|27,49417
|7
|2,5
|BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN)
|01:33:28 30-08-2025
|37,938
|27,4758
|10,1
|2,5
|Germencik (Aydın)
|01:27:11 30-08-2025
|37,9325
|27,48139
|7
|2,5
|BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN)
|01:27:10 30-08-2025
|37,9278
|27,4728
|7,8
|2,5
|Selçuk (İzmir)
|01:23:32 30-08-2025
|37,95167
|27,34028
|7
|2,9
|SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)
|01:23:30 30-08-2025
|37,9068
|27,301
|8,3
|3
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|01:16:32 30-08-2025
|39,1655
|28,0462
|10
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:10:07 30-08-2025
|39,22361
|28,14056
|11,3
|0,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.04 km] Kuşadası (Aydın)
|01:05:15 30-08-2025
|37,92361
|27,23528
|7
|1,7
|ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR)
|01:05:14 30-08-2025
|37,9523
|27,2453
|5
|1,7
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:35:33 31-08-2025
|39,1058
|28,2202
|23,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:35:10 31-08-2025
|39,225
|28,23611
|9,16
|1
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|00:34:51 31-08-2025
|38,1933
|38,6193
|3
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:32:33 31-08-2025
|39,1903
|28,1872
|13,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:32:33 31-08-2025
|39,20333
|28,22028
|7,65
|1,7
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:31:19 31-08-2025
|39,1893
|28,2695
|8,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:31:18 31-08-2025
|39,22028
|28,25944
|8,49
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:13:04 31-08-2025
|39,21028
|28,17306
|11,03
|1,1
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:13:02 31-08-2025
|39,2445
|28,1575
|16,7
|1,1
|KOKE-GELENDOST (ISPARTA)
|00:11:57 31-08-2025
|38,1578
|30,9835
|4,4
|1,7
|Gelendost (Isparta)
|00:11:57 31-08-2025
|38,13139
|31,03944
|13,46
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:08:16 31-08-2025
|39,175
|28,18056
|6,35
|1,3
|AKDENIZ
|00:07:06 31-08-2025
|35,9192
|30,1078
|2,1
|2,9
|Akdeniz - [37.78 km] Demre (Antalya)
|00:07:06 31-08-2025
|35,92583
|30,16694
|13,43
|2,7
|Pütürge (Malatya)
|00:05:11 31-08-2025
|38,32667
|38,80667
|6,91
|0,9
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:02:38 31-08-2025
|39,196
|28,279
|10,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:02:38 31-08-2025
|39,20833
|28,27167
|8,93
|1,6
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:59:22 30-08-2025
|38,128
|36,6122
|5,1
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:59:22 30-08-2025
|38,12917
|36,58389
|6,99
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:58:32 30-08-2025
|39,1708
|28,1948
|11,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:58:32 30-08-2025
|39,13389
|28,22194
|4,98
|0,9
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:54:16 30-08-2025
|39,1865
|28,0522
|11,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:54:15 30-08-2025
|39,21667
|28,05417
|7
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:52:05 30-08-2025
|39,173
|28,2237
|11
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:51:15 30-08-2025
|39,2
|28,0967
|13,6
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:45:35 30-08-2025
|39,2018
|28,1435
|15,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:45:35 30-08-2025
|39,20972
|28,1525
|9,3
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:44:32 30-08-2025
|39,1647
|28,1832
|8,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:44:32 30-08-2025
|39,17889
|28,19861
|6,77
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:40:56 30-08-2025
|39,2022
|28,0677
|10,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:40:55 30-08-2025
|39,22139
|28,13028
|6,45
|1,1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:36:18 30-08-2025
|39,1868
|28,25
|15,2
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:36:18 30-08-2025
|39,20361
|28,25333
|8,85
|2,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:34:47 30-08-2025
|39,1902
|28,1802
|8,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:34:47 30-08-2025
|39,20083
|28,24583
|9,33
|1,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:32:45 30-08-2025
|39,1367
|28,2377
|17,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:32:44 30-08-2025
|39,18722
|28,23333
|9,67
|1,2
|GUZELKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|23:31:55 30-08-2025
|40,7702
|27,3027
|13
|1,3
|Orta (Çankırı)
|23:27:40 30-08-2025
|40,58361
|33,00917
|7,38
|1,1
|HASANHACI-ORTA (CANKIRI)
|23:27:39 30-08-2025
|40,5858
|33,0617
|14,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:20:08 30-08-2025
|39,20083
|28,17667
|8,87
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:20:07 30-08-2025
|39,1987
|28,1615
|8
|2,2
|Kale (Malatya)
|23:18:54 30-08-2025
|38,34056
|38,81917
|7
|2,6
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|23:18:53 30-08-2025
|38,3452
|38,8125
|5,3
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:04:48 30-08-2025
|39,19417
|28,12889
|7,89
|1,1
|KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
|23:04:47 30-08-2025
|39,1442
|27,9637
|10,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:03:37 30-08-2025
|39,265
|28,085
|7,01
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:58:58 30-08-2025
|39,22361
|28,20111
|7,02
|0,8
|AKDAG-GELENDOST (ISPARTA)
|22:56:19 30-08-2025
|38,1832
|30,8785
|13,6
|1,4
|Gelendost (Isparta)
|22:56:19 30-08-2025
|38,13917
|30,90833
|7
|1,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:42:34 30-08-2025
|39,1142
|28,1715
|13,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:42:33 30-08-2025
|39,135
|28,21806
|7,31
|1,1
|EGE DENIZI
|22:42:12 30-08-2025
|40,1175
|24,6082
|10,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:36:07 30-08-2025
|39,1975
|28,12556
|5,99
|0,9
|SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE)
|22:31:18 30-08-2025
|40,0187
|26,1477
|8,6
|1,7
|Merkez (Çanakkale)
|22:31:18 30-08-2025
|39,98333
|26,20306
|6,97
|1,1
|Ege Denizi - [64.97 km] Gökçeada (Çanakkale)
|22:27:57 30-08-2025
|39,9925
|24,96583
|7,05
|1,8
|EGE DENIZI
|22:27:51 30-08-2025
|40,0925
|24,5938
|8,7
|2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:17:37 30-08-2025
|39,2217
|28,0632
|8,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:17:36 30-08-2025
|39,23806
|28,07611
|8,95
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:16:15 30-08-2025
|39,1988
|28,1117
|11
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:16:15 30-08-2025
|39,22167
|28,12667
|7,84
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:14:26 30-08-2025
|39,196
|28,1355
|8,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:14:26 30-08-2025
|39,17472
|28,15639
|10,4
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:11:22 30-08-2025
|39,2172
|28,1157
|9,3
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:11:22 30-08-2025
|39,23167
|28,15861
|10,03
|1,7
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:08:33 30-08-2025
|39,1807
|28,2505
|5,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:08:33 30-08-2025
|39,20083
|28,24056
|7,96
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:01:50 30-08-2025
|39,25139
|28,12444
|11,66
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:01:08 30-08-2025
|39,16806
|28,21889
|6,44
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:01:07 30-08-2025
|39,1687
|28,1595
|17,7
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:58:09 30-08-2025
|39,2078
|28,1842
|9,9
|1,8
|Çaygören Barajı - [01.60 km] Sındırgı (Balıkesir)
|21:58:09 30-08-2025
|39,24694
|28,22333
|4,94
|1,4
|BOSTAN-(KASTAMONU)
|21:52:42 30-08-2025
|41,0693
|33,7993
|8,4
|1,7
|Merkez (Kastamonu)
|21:52:42 30-08-2025
|41,09222
|33,8075
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:52:34 30-08-2025
|39,19806
|28,09222
|6,98
|0,9
|Gördes (Manisa)
|21:50:14 30-08-2025
|39,05028
|28,2825
|7
|1,1
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|21:50:13 30-08-2025
|39,0883
|28,2675
|16,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:48:38 30-08-2025
|39,24361
|28,0675
|7
|1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:48:37 30-08-2025
|39,1973
|27,9947
|4,4
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|21:39:45 30-08-2025
|39,06833
|28,05278
|7
|1,2
|ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
|21:37:05 30-08-2025
|38,5108
|38,0707
|5
|1,3
|Yazıhan (Malatya)
|21:37:05 30-08-2025
|38,54389
|38,01444
|7
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:29:46 30-08-2025
|39,1988
|28,1498
|16,6
|1,4
|Menderes (İzmir)
|21:29:25 30-08-2025
|38,02528
|27,18722
|14,25
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:25:50 30-08-2025
|39,21611
|28,03833
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:23:33 30-08-2025
|39,19139
|28,1525
|10,03
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:23:33 30-08-2025
|39,2052
|28,17
|10,2
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|21:16:14 30-08-2025
|38,16056
|38,56222
|7
|1,3
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|21:16:13 30-08-2025
|38,151
|38,5783
|16,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:13:04 30-08-2025
|39,21694
|28,12611
|9,94
|0,9
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:13:03 30-08-2025
|39,2033
|27,996
|9,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:07:18 30-08-2025
|39,24028
|28,06917
|7,14
|1,1
|Dursunbey (Balıkesir)
|21:06:08 30-08-2025
|39,67556
|28,50556
|6,37
|1,8
|SABANLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|21:06:08 30-08-2025
|39,6403
|28,5187
|5,3
|2,2
|Kaş (Antalya)
|21:03:54 30-08-2025
|36,52889
|29,66806
|20,28
|2,6
|CEMRE-KAS (ANTALYA)
|21:03:52 30-08-2025
|36,522
|29,6547
|30,7
|2,7
|20:59:42 30-08-2025
|39,17528
|28,15944
|10,09
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:59:41 30-08-2025
|39,185
|28,1587
|5,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:51:00 30-08-2025
|39,21083
|28,24306
|7,89
|1,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:51:00 30-08-2025
|39,1663
|28,2425
|12,6
|2,1
|Honaz (Denizli)
|20:47:55 30-08-2025
|37,88444
|29,31722
|16,98
|1,8
|KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
|20:47:55 30-08-2025
|37,875
|29,31
|5,3
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:42:23 30-08-2025
|39,24806
|28,08861
|11,7
|1,3
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:42:23 30-08-2025
|39,2623
|28,1577
|5,3
|1,4
|Andırın (Kahramanmaraş)
|20:39:37 30-08-2025
|37,79583
|36,29528
|7,01
|1,7
|KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|20:39:37 30-08-2025
|37,824
|36,2215
|7,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:34:39 30-08-2025
|39,18944
|28,25694
|8,08
|1,8
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:34:39 30-08-2025
|39,1953
|28,2652
|8,2
|2
|Pütürge (Malatya)
|20:26:41 30-08-2025
|38,25611
|38,86667
|8,79
|1,5
|CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)
|20:26:40 30-08-2025
|38,3155
|38,8577
|15,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:24:35 30-08-2025
|39,15833
|28,11194
|7,01
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:20:20 30-08-2025
|39,25528
|28,15944
|7
|1
|KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|20:19:54 30-08-2025
|38,2138
|37,0378
|23,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:06:05 30-08-2025
|39,20917
|28,17583
|9,65
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:00:56 30-08-2025
|39,24556
|28,12639
|5,54
|1,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:00:56 30-08-2025
|39,244
|28,097
|11,2
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:49:32 30-08-2025
|39,1857
|28,1942
|10,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:49:31 30-08-2025
|39,22361
|28,20806
|6,48
|1,4
|ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|19:38:41 30-08-2025
|38,1712
|37,0155
|5,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:33:41 30-08-2025
|39,18556
|28,195
|8,13
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:33:41 30-08-2025
|39,1592
|28,1877
|11,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:22:36 30-08-2025
|39,19556
|28,23694
|7,19
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:16:28 30-08-2025
|39,22083
|28,13528
|7,37
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:16:27 30-08-2025
|39,1892
|28,1185
|16,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:03:01 30-08-2025
|39,17917
|28,19167
|7,2
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:03:01 30-08-2025
|39,1685
|28,1343
|8,7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:49:35 30-08-2025
|39,52278
|28,16083
|19,86
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:35:06 30-08-2025
|39,16639
|28,14056
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:33:41 30-08-2025
|39,18806
|28,09389
|7
|1,2
|DURULDU-(MALATYA)
|18:23:01 30-08-2025
|38,3272
|38,1677
|5,8
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:23:00 30-08-2025
|38,2525
|38,17028
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:15:02 30-08-2025
|39,19417
|28,21111
|6,22
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:05:23 30-08-2025
|39,24361
|28,09139
|9,29
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:49:27 30-08-2025
|39,24139
|28,11278
|8,74
|1,7
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:49:26 30-08-2025
|39,2367
|28,0862
|7,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:48:14 30-08-2025
|39,23167
|28,22611
|6,6
|2
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:48:14 30-08-2025
|39,1897
|28,2573
|8
|2,4
|Akçadağ (Malatya)
|17:47:58 30-08-2025
|38,50889
|38,02833
|7
|2,2
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|17:47:56 30-08-2025
|38,5548
|38,0012
|3,6
|2,2
|Yazıhan (Malatya)
|17:46:09 30-08-2025
|38,53417
|38,04028
|7
|2,1
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|17:46:09 30-08-2025
|38,5523
|37,9808
|9,1
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:42:22 30-08-2025
|39,18889
|28,2575
|6,84
|2,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:42:22 30-08-2025
|39,1837
|28,2368
|8
|2,7
|AKDENIZ
|17:38:35 30-08-2025
|35,3938
|27,1452
|29,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:35:15 30-08-2025
|39,17722
|28,15889
|7,19
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:29:13 30-08-2025
|39,2107
|28,1492
|5,1
|1,6
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:20:47 30-08-2025
|39,1678
|28,2943
|8,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:11:34 30-08-2025
|39,16972
|28,15778
|6,46
|2,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:11:33 30-08-2025
|39,1753
|28,1343
|8,8
|2,4
|Ege Denizi - [04.73 km] Eceabat (Çanakkale)
|17:10:13 30-08-2025
|40,04028
|26,135
|7
|1,6
|ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|17:10:11 30-08-2025
|40,036
|26,0728
|18,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:04:54 30-08-2025
|39,23778
|28,16944
|6,44
|3,8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:04:53 30-08-2025
|39,2145
|28,142
|12,5
|3,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:59:23 30-08-2025
|39,27944
|28,1525
|5,22
|2,4
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:59:22 30-08-2025
|39,2655
|28,1553
|10,6
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:39:37 30-08-2025
|39,21194
|28,07639
|6,99
|1,8
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:39:37 30-08-2025
|39,2127
|28,0638
|7,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:29:00 30-08-2025
|39,18556
|28,24083
|7,02
|1
|YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:29:00 30-08-2025
|39,1503
|28,3437
|5,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:26:34 30-08-2025
|39,18917
|28,19278
|6,18
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:21:57 30-08-2025
|39,27139
|28,07417
|6,97
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:10:32 30-08-2025
|39,25722
|28,08139
|6,69
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:10:31 30-08-2025
|39,2403
|28,0997
|16,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:38:19 30-08-2025
|39,15389
|28,14389
|6,98
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:38:18 30-08-2025
|39,1602
|28,135
|11,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:34:56 30-08-2025
|39,20333
|28,25667
|6,41
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:34:56 30-08-2025
|39,1783
|28,2443
|10,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:15:56 30-08-2025
|39,22472
|28,0875
|7,01
|1,1
|KAYACIK-GORDES (MANISA)
|15:03:38 30-08-2025
|38,9105
|28,1725
|15,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:03:34 30-08-2025
|39,19167
|28,26306
|6,87
|1,1
|Darende (Malatya)
|14:49:18 30-08-2025
|38,40972
|37,41917
|7,13
|2,1
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|14:49:18 30-08-2025
|38,411
|37,464
|5,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:41:14 30-08-2025
|39,18917
|28,21611
|7
|1,2
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:41:14 30-08-2025
|39,1625
|28,295
|8,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:35:12 30-08-2025
|39,17972
|28,17583
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:24:29 30-08-2025
|39,22
|28,16139
|7
|1,3
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:24:28 30-08-2025
|39,2122
|28,3008
|25
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:19:44 30-08-2025
|39,22167
|28,16472
|7
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:19:44 30-08-2025
|39,217
|28,187
|9,1
|1,8
|Merkez (Bolu)
|14:05:35 30-08-2025
|40,83611
|31,78139
|7,03
|1,8
|TASCILAR-(BOLU)
|14:05:35 30-08-2025
|40,818
|31,8042
|5,9
|2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:56:14 30-08-2025
|39,0975
|28,2225
|4,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:55:57 30-08-2025
|39,20083
|28,24667
|5,93
|1,7
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:55:57 30-08-2025
|39,1683
|28,263
|5,1
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|13:54:41 30-08-2025
|37,98278
|38,11861
|6,93
|1,5
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|13:54:41 30-08-2025
|37,9865
|38,1235
|3,9
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|13:45:39 30-08-2025
|37,55528
|37,30917
|7
|1,8
|KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|13:45:39 30-08-2025
|37,5987
|37,3283
|9,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:43:11 30-08-2025
|39,18944
|28,24583
|5,16
|1,4
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:43:10 30-08-2025
|39,1537
|28,3355
|9,5
|1,7
|Afşin (Kahramanmaraş)
|13:41:55 30-08-2025
|38,13333
|37,00917
|7
|1,7
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|13:41:54 30-08-2025
|38,095
|37,1005
|5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:38:46 30-08-2025
|39,19972
|28,24722
|5,81
|2,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:38:46 30-08-2025
|39,1777
|28,2307
|10,5
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:37:14 30-08-2025
|39,19139
|28,24472
|6,11
|2,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:37:13 30-08-2025
|39,187
|28,216
|11,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:25:12 30-08-2025
|39,16111
|28,18417
|6,78
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:21:13 30-08-2025
|39,23306
|28,09167
|7,2
|0,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:19:18 30-08-2025
|39,211
|28,154
|9,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:19:17 30-08-2025
|39,24222
|28,16944
|11,81
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:10:02 30-08-2025
|39,20167
|28,115
|7,93
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:10:02 30-08-2025
|39,2017
|28,1203
|8
|1,2
|Olur (Erzurum)
|13:03:51 30-08-2025
|40,88639
|42,27111
|7
|0,8
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:01:39 30-08-2025
|39,456
|28,0692
|11,4
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:01:38 30-08-2025
|39,46389
|28,16667
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:55:20 30-08-2025
|39,48389
|28,15972
|7
|1,1
|Hisarcık (Kütahya)
|12:49:12 30-08-2025
|39,23528
|29,255
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:45:30 30-08-2025
|39,22361
|28,16778
|6,21
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:42:57 30-08-2025
|39,22167
|28,19306
|6,96
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:42:57 30-08-2025
|39,213
|28,1713
|9,9
|2,3
|İskele (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
|12:41:21 30-08-2025
|35,35472
|33,81
|41,86
|1,7
|AKDENIZ
|12:41:16 30-08-2025
|34,9718
|33,9255
|54,5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:40:41 30-08-2025
|39,23167
|28,16806
|7
|2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:40:40 30-08-2025
|39,2135
|28,1903
|8,1
|2,2
|KARABABA-ARGUVAN (MALATYA)
|12:39:09 30-08-2025
|38,6133
|38,3408
|4,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:38:33 30-08-2025
|39,16889
|28,14528
|5,25
|1,2
|KARAKOY-AKHISAR (MANISA)
|12:38:31 30-08-2025
|39,0248
|27,9267
|29,3
|1,3
|FUNDACIK-GORDES (MANISA)
|12:30:32 30-08-2025
|39,0178
|28,1738
|16,4
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|12:30:29 30-08-2025
|39,00861
|28,03556
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:24:04 30-08-2025
|39,2282
|28,9897
|12
|1,5
|Simav (Kütahya)
|12:24:03 30-08-2025
|39,2525
|28,97583
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:22:08 30-08-2025
|39,21139
|28,08861
|11,91
|1,1
|Bala (Ankara)
|12:16:58 30-08-2025
|39,3775
|33,41972
|7
|1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:13:03 30-08-2025
|39,1252
|28,1873
|10,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:13:00 30-08-2025
|39,18333
|28,11722
|8,49
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:02:23 30-08-2025
|39,20167
|28,21972
|7,99
|1,1
|Manyas (Balıkesir)
|11:53:29 30-08-2025
|40,03722
|27,97167
|11,42
|0,8
|Ege Denizi - Güllük Körfezi - [01.09 km] Didim (Aydın)
|11:53:12 30-08-2025
|37,38417
|27,43083
|7
|1
|Milas (Muğla)
|11:50:42 30-08-2025
|37,15556
|27,92389
|7
|1,3
|YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)
|11:50:42 30-08-2025
|37,1698
|27,9803
|0
|1,1
|Milas (Muğla)
|11:49:56 30-08-2025
|37,14278
|27,88417
|7
|1,2
|YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)
|11:49:56 30-08-2025
|37,1328
|27,992
|0
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:44:09 30-08-2025
|39,19639
|28,23778
|4,82
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:40:46 30-08-2025
|39,18917
|28,25139
|5,5
|2
|BEYOBA-AKHISAR (MANISA)
|11:40:26 30-08-2025
|38,8267
|27,7352
|25,1
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:37:15 30-08-2025
|39,1752
|28,1923
|5,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:37:13 30-08-2025
|39,25056
|28,11056
|5,67
|1,2
|OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:32:27 30-08-2025
|39,2073
|28,3382
|6
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:32:26 30-08-2025
|39,21833
|28,19972
|15,56
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:27:07 30-08-2025
|39,27306
|28,1975
|7,7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:23:38 30-08-2025
|39,2225
|28,23111
|7,01
|1,6
|BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:23:37 30-08-2025
|39,1948
|28,3467
|23,4
|1,4
|YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:20:40 30-08-2025
|38,359
|37,489
|4,4
|2,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:20:39 30-08-2025
|38,34083
|37,43083
|7,01
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:05:22 30-08-2025
|39,29139
|28,10917
|7,01
|2,3
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:05:22 30-08-2025
|39,2573
|28,0867
|5,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:01:57 30-08-2025
|39,26417
|28,08583
|7,07
|2,1
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:01:57 30-08-2025
|39,2617
|28,0672
|9,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:59:38 30-08-2025
|39,23472
|28,03389
|7
|1,5
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|10:59:38 30-08-2025
|39,2122
|27,964
|8,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:59:12 30-08-2025
|39,26056
|28,06833
|7,26
|1,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:59:11 30-08-2025
|39,2398
|28,0397
|25,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:56:54 30-08-2025
|39,235
|28,14472
|12,96
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:47:49 30-08-2025
|39,18333
|28,17639
|8,2
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:47:49 30-08-2025
|39,1802
|28,1785
|11
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:45:43 30-08-2025
|39,21806
|28,11333
|6,93
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:45:43 30-08-2025
|39,1988
|28,1143
|7,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:41:45 30-08-2025
|39,22917
|28,11556
|9,37
|3,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:41:45 30-08-2025
|39,2133
|28,0875
|6,9
|3,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:40:20 30-08-2025
|39,1525
|28,144
|12,8
|1,5
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:27:22 30-08-2025
|39,1128
|28,3267
|9,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:27:21 30-08-2025
|39,16944
|28,22722
|7
|1,2
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:25:49 30-08-2025
|39,2288
|28,1932
|8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:25:48 30-08-2025
|39,26278
|28,18611
|7,38
|1,7
|Delice (Kırıkkale)
|10:24:45 30-08-2025
|39,96333
|33,90333
|35,13
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:19:49 30-08-2025
|39,16556
|28,16056
|9,88
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:11:45 30-08-2025
|39,27389
|28,09972
|7,05
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:03:58 30-08-2025
|39,15722
|28,26194
|4,67
|1,2
|Akdeniz
|09:58:07 30-08-2025
|35,29583
|32,31028
|7
|1,9
|AKDENIZ
|09:58:02 30-08-2025
|34,9572
|32,094
|5,2
|2,3
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:57:59 30-08-2025
|39,1278
|28,2075
|14,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:57:58 30-08-2025
|39,20083
|28,26806
|8,64
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:56:14 30-08-2025
|39,22778
|28,20583
|11,14
|1,2
|Ege Denizi
|09:55:13 30-08-2025
|40,73778
|24,89306
|13,68
|0,8
|YUNANISTAN
|09:55:06 30-08-2025
|40,2755
|24,1157
|5,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:52:03 30-08-2025
|39,20528
|28,12472
|6,8
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:52:03 30-08-2025
|39,1788
|28,0857
|8,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:47:04 30-08-2025
|39,15306
|28,14028
|4,73
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:47:04 30-08-2025
|39,16139
|28,1575
|7,12
|1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:41:04 30-08-2025
|39,2445
|28,1042
|7,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:41:03 30-08-2025
|39,26611
|28,12472
|7,02
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|09:37:04 30-08-2025
|39,07222
|28,09278
|7
|1,4
|DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
|09:37:03 30-08-2025
|39,0073
|28,1503
|14,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:19:29 30-08-2025
|39,19306
|28,10889
|7
|2,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:19:29 30-08-2025
|39,1957
|28,1248
|5,5
|3
|Akhisar (Manisa)
|09:17:36 30-08-2025
|38,95139
|28,10111
|6,85
|1,2
|KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
|09:17:35 30-08-2025
|39,0395
|28,05
|9,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:14:07 30-08-2025
|39,25194
|28,17722
|7,4
|1,7
|YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:14:06 30-08-2025
|39,2632
|28,2515
|8,1
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:10:21 30-08-2025
|39,211
|28,1122
|8,3
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:10:20 30-08-2025
|39,17056
|28,21639
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:52:42 30-08-2025
|39,26417
|28,01722
|7
|1,2
|YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:52:38 30-08-2025
|39,1335
|28,3647
|9,1
|1,6
|Simav (Kütahya)
|08:41:07 30-08-2025
|39,23111
|28,97389
|8,18
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:41:07 30-08-2025
|39,2293
|28,9768
|10,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:31:03 30-08-2025
|39,18417
|28,26194
|5,17
|1,2
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|08:31:03 30-08-2025
|39,0968
|28,3378
|21,9
|1,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:29:02 30-08-2025
|39,1938
|28,2498
|9,8
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:29:01 30-08-2025
|39,19
|28,2675
|9,27
|3,1
|Sincik (Adıyaman)
|08:22:42 30-08-2025
|38,13639
|38,47722
|7,03
|1,7
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|08:22:42 30-08-2025
|38,1487
|38,5008
|4,9
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:22:05 30-08-2025
|39,1802
|28,2233
|14,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:22:04 30-08-2025
|39,18778
|28,28972
|6,36
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:12:28 30-08-2025
|39,18611
|28,16639
|7,77
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:05:38 30-08-2025
|39,19583
|28,17361
|9,91
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:05:38 30-08-2025
|39,1972
|28,1512
|14,2
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:01:33 30-08-2025
|39,2375
|28,13972
|8,58
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:00:46 30-08-2025
|39,27444
|28,10972
|6,07
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:57:10 30-08-2025
|39,1373
|28,208
|11,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:57:09 30-08-2025
|39,185
|28,23083
|6,14
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:44:02 30-08-2025
|39,25111
|28,09861
|11,4
|1,5
|KABAKOZ-GORDES (MANISA)
|07:43:57 30-08-2025
|39,0122
|28,2167
|3,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:39:36 30-08-2025
|39,21972
|28,18583
|6,98
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:39:36 30-08-2025
|39,2002
|28,1652
|10
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|07:32:18 30-08-2025
|37,9825
|38,12472
|7
|1,6
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:32:18 30-08-2025
|37,9713
|38,1062
|7,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:25:49 30-08-2025
|39,18583
|28,25806
|7
|1,2
|AKKONAK-CAY (AFYONKARAHISAR)
|07:21:07 30-08-2025
|38,5248
|30,9188
|5
|1,2
|Yalvaç (Isparta)
|07:21:06 30-08-2025
|38,42194
|31,02056
|7,07
|1
|Pütürge (Malatya)
|07:16:49 30-08-2025
|38,14944
|38,72833
|7
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|07:15:00 30-08-2025
|39,37861
|28,075
|7
|1,6
|BIGADIC (BALIKESIR)
|07:14:59 30-08-2025
|39,3943
|28,119
|10,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:12:21 30-08-2025
|39,2175
|28,15278
|9,29
|1
|Gelendost (Isparta)
|07:03:46 30-08-2025
|38,1475
|30,88528
|17,37
|1,7
|YENICE-GELENDOST (ISPARTA)
|07:03:45 30-08-2025
|38,1468
|30,9195
|3
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:02:22 30-08-2025
|39,20028
|28,19222
|11,41
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:02:21 30-08-2025
|39,21139
|28,18167
|11,74
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:58:12 30-08-2025
|39,19611
|28,21167
|15,02
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:53:25 30-08-2025
|39,20806
|28,16417
|12,96
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:50:33 30-08-2025
|39,21361
|28,08583
|10,57
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:50:33 30-08-2025
|39,2155
|28,0727
|9,7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:47:24 30-08-2025
|39,2725
|28,09694
|8,25
|1,7
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:47:24 30-08-2025
|39,2527
|28,1067
|13,7
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:46:00 30-08-2025
|38,32139
|37,40028
|11,42
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:44:40 30-08-2025
|39,19389
|28,14778
|8,64
|1
|Saray (Van)
|06:41:49 30-08-2025
|38,69139
|44,25111
|19,29
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|06:39:34 30-08-2025
|39,02194
|28,09056
|6,98
|1,2
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|06:39:34 30-08-2025
|38,9782
|28,0582
|11,1
|1,2
|EGE DENIZI
|06:34:32 30-08-2025
|36,6402
|25,5913
|7,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:32:32 30-08-2025
|39,19028
|28,20944
|8,51
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:25:15 30-08-2025
|39,1775
|28,23444
|7,18
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:16:17 30-08-2025
|39,13722
|28,13694
|12,67
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:16:17 30-08-2025
|39,1593
|28,1375
|10,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:15:14 30-08-2025
|39,26056
|28,13306
|7,48
|1,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:15:14 30-08-2025
|39,2437
|28,0925
|7,2
|1,2
|EGE DENIZI
|06:10:44 30-08-2025
|36,664
|25,5577
|16,1
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:46:05 30-08-2025
|39,20361
|28,115
|9,51
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:42:59 30-08-2025
|39,2075
|28,1575
|9,26
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:42:59 30-08-2025
|39,1878
|28,0677
|11,7
|1,5
|Çemişgezek (Tunceli)
|05:36:46 30-08-2025
|39,07944
|39,00806
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:33:14 30-08-2025
|39,21611
|28,135
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:30:39 30-08-2025
|39,22
|28,08417
|9,2
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:30:38 30-08-2025
|39,1928
|28,0077
|17,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:30:06 30-08-2025
|39,25306
|28,15583
|11,57
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:29:31 30-08-2025
|39,1817
|28,1283
|16,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:22:54 30-08-2025
|39,18639
|28,23333
|5,43
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:22:54 30-08-2025
|39,1785
|28,217
|9,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:13:26 30-08-2025
|39,19028
|28,17167
|7,16
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:13:26 30-08-2025
|39,2023
|28,1678
|9,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:06:19 30-08-2025
|39,22556
|28,07667
|10,07
|1,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:06:19 30-08-2025
|39,2432
|28,061
|11,4
|1,8
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:05:36 30-08-2025
|39,2245
|28,0582
|15,3
|1,6
|Akdeniz - [39.76 km] Kemer (Antalya)
|04:59:44 30-08-2025
|36,3675
|30,93639
|32,07
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:59:39 30-08-2025
|39,19222
|28,1925
|10,04
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:59:39 30-08-2025
|39,1612
|28,1545
|9,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:57:17 30-08-2025
|39,24389
|28,05306
|9,62
|1,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:57:17 30-08-2025
|39,228
|28,0448
|12,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:49:26 30-08-2025
|39,18361
|28,1775
|4,95
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:45:04 30-08-2025
|39,23694
|28,06389
|12,69
|2,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:45:04 30-08-2025
|39,2415
|28,042
|15,2
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:44:14 30-08-2025
|39,17167
|28,24167
|10,03
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:43:17 30-08-2025
|39,13889
|28,19278
|6,06
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:39:48 30-08-2025
|39,16944
|28,17194
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:38:13 30-08-2025
|39,25667
|28,24417
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:35:11 30-08-2025
|39,20667
|28,10056
|10,41
|1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:31:09 30-08-2025
|39,1942
|28,029
|11,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:31:08 30-08-2025
|39,22056
|28,09472
|10,88
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:11:26 30-08-2025
|39,16028
|28,23861
|7
|1,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:11:26 30-08-2025
|39,1713
|28,2327
|9,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:04:05 30-08-2025
|39,15889
|28,23
|7
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:04:05 30-08-2025
|39,1625
|28,2238
|9,3
|1,8
|ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|04:02:26 30-08-2025
|39,7898
|26,0847
|11,8
|1,4
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|03:56:00 30-08-2025
|39,1268
|28,0967
|10
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:48:33 30-08-2025
|39,1677
|28,258
|9,3
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:42:42 30-08-2025
|39,19194
|28,33583
|7
|1,8
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:42:42 30-08-2025
|39,1988
|28,2415
|5,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:32:11 30-08-2025
|39,17167
|28,27333
|7
|2,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:32:09 30-08-2025
|39,1545
|28,1732
|25,9
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:31:48 30-08-2025
|39,16722
|28,25444
|7,23
|2,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:31:47 30-08-2025
|39,1488
|28,2355
|12,6
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:52:18 30-08-2025
|39,18306
|28,21833
|7
|1,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:52:17 30-08-2025
|39,1683
|28,2258
|9,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:41:44 30-08-2025
|39,23472
|28,00528
|7
|1,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:40:43 30-08-2025
|39,1273
|28,2368
|14,5
|1,3
|Tufanbeyli (Adana)
|02:38:25 30-08-2025
|38,23667
|36,21083
|7
|1,6
|AKPINAR-TUFANBEYLI (ADANA)
|02:38:24 30-08-2025
|38,214
|36,1538
|6,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:27:37 30-08-2025
|39,20472
|28,13917
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:27:36 30-08-2025
|39,1948
|28,1247
|11,3
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:23:48 30-08-2025
|39,1513
|28,1977
|16,5
|1,4
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|02:20:17 30-08-2025
|39,1893
|27,9537
|4,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:08:56 30-08-2025
|39,17417
|28,24472
|7
|1,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:08:56 30-08-2025
|39,1837
|28,2457
|17,2
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|02:06:30 30-08-2025
|39,14222
|28,07083
|7
|1,9
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:06:29 30-08-2025
|39,2108
|28,0535
|8,8
|1,9
|Selçuk (İzmir)
|01:56:28 30-08-2025
|37,93917
|27,2975
|7
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:56:27 30-08-2025
|37,9128
|27,2595
|8,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:54:47 30-08-2025
|39,24194
|28,09583
|7
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:54:46 30-08-2025
|39,2333
|28,0567
|16,9
|1,7
|Selçuk (İzmir)
|01:54:12 30-08-2025
|37,93694
|27,47278
|7
|1,4
|ACARLAR-SELCUK (IZMIR)
|01:54:12 30-08-2025
|37,914
|27,3788
|11
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:52:37 30-08-2025
|39,1673
|28,218
|12,5
|1,3
|Selçuk (İzmir)
|01:50:57 30-08-2025
|37,93806
|27,47583
|7
|1,8
|BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN)
|01:50:56 30-08-2025
|37,9245
|27,4792
|7,5
|1,8
|Selçuk (İzmir)
|01:48:17 30-08-2025
|37,94361
|27,30667
|7
|2,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:48:16 30-08-2025
|37,9235
|27,2707
|8,7
|2,7
|Germencik (Aydın)
|01:44:33 30-08-2025
|37,91028
|27,4925
|7
|1,7
|BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN)
|01:44:32 30-08-2025
|37,9283
|27,4755
|9,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:39:08 30-08-2025
|39,24417
|28,06944
|7
|1,7
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:39:07 30-08-2025
|39,208
|27,9985
|8,4
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:36:31 30-08-2025
|37,93
|27,2598
|6,7
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.60 km] Selçuk (İzmir)
|01:34:42 30-08-2025
|37,93444
|27,25917
|7
|1,6
|SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)
|01:34:41 30-08-2025
|37,923
|27,2978
|7,6
|1,7
|Germencik (Aydın)
|01:33:28 30-08-2025
|37,91083
|27,49417
|7
|2,5
|BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN)
|01:33:28 30-08-2025
|37,938
|27,4758
|10,1
|2,5
|Germencik (Aydın)
|01:27:11 30-08-2025
|37,9325
|27,48139
|7
|2,5
|BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN)
|01:27:10 30-08-2025
|37,9278
|27,4728
|7,8
|2,5
|Selçuk (İzmir)
|01:23:32 30-08-2025
|37,95167
|27,34028
|7
|2,9
|SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)
|01:23:30 30-08-2025
|37,9068
|27,301
|8,3
|3
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|01:16:32 30-08-2025
|39,1655
|28,0462
|10
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:10:07 30-08-2025
|39,22361
|28,14056
|11,3
|0,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.04 km] Kuşadası (Aydın)
|01:05:15 30-08-2025
|37,92361
|27,23528
|7
|1,7
|ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR)
|01:05:14 30-08-2025
|37,9523
|27,2453
|5
|1,7
