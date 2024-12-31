Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 31 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Aralık 2024

31 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARACAY-HONAZ (DENIZLI) 19:53:23 30-12-2024 37,682 29,4793 2,9 2,3
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 19:47:15 30-12-2024 38,3768 38,7588 6,9 2
YUNANISTAN 19:19:44 30-12-2024 40,1885 23,301 1,9 2,2
Kerkük (Irak) - [134.95 km] Şemdinli (Hakkari) 18:55:02 30-12-2024 35,80778 44,37667 7 2,7
Elmalı (Antalya) 18:43:13 30-12-2024 36,72806 30,16278 7 1,6
BUYUKSOGLE-ELMALI (ANTALYA) 18:43:10 30-12-2024 36,7332 30,0938 27,7 1,8
Yalvaç (Isparta) 18:18:05 30-12-2024 38,42833 31,17 6,96 1,4
BAGLARBASI-YALVAC (ISPARTA) 18:18:05 30-12-2024 38,3997 31,1505 14,5 1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 17:46:58 30-12-2024 37,49917 37,11972 7 1
Refahiye (Erzincan) 17:23:04 30-12-2024 40,01 38,88667 7 0,8
Pütürge (Malatya) 17:04:29 30-12-2024 38,21861 38,79417 4,33 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 16:50:46 30-12-2024 38,04472 36,42917 6,98 2,3
YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:50:45 30-12-2024 38,0075 36,4598 8,3 2
Battalgazi (Malatya) 16:49:28 30-12-2024 38,13417 38,58389 11,1 3,2
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 16:49:28 30-12-2024 38,1522 38,5767 4,3 2,9
Borçka (Artvin) 16:40:45 30-12-2024 41,44194 41,77056 7 1,1
Merkez (Uşak) 16:06:51 30-12-2024 38,64944 29,28639 7 0,7
Eşme (Uşak) 15:22:28 30-12-2024 38,48972 29,13722 7 0,9
Ulubey (Uşak) 15:20:42 30-12-2024 38,47194 29,15528 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:12:45 30-12-2024 39,24528 28,37028 7 1,2
ALAYAKA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:12:45 30-12-2024 39,2508 28,3687 7,9 1,7
Marmara Denizi - [06.12 km] Biga (Çanakkale) 14:40:55 30-12-2024 40,48472 27,08889 12,46 1,3
DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) 14:40:54 30-12-2024 40,473 27,08 16,7 1,6
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 14:20:02 30-12-2024 37,0353 36,0882 6,7 1,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 13:37:13 30-12-2024 39,352 26,2622 6,7 1,9
İliç (Erzincan) 13:30:51 30-12-2024 39,43722 38,4725 7 1
SABIRLI-ILIC (ERZINCAN) 13:30:51 30-12-2024 39,387 38,5733 17,9 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 13:28:34 30-12-2024 37,138 28,8407 5,2 1,7
Menteşe (Muğla) 13:28:33 30-12-2024 37,12583 28,75444 7 1,5
Salihli (Manisa) 13:13:07 30-12-2024 38,54 28,25556 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 13:12:45 30-12-2024 38,06806 36,65528 7,19 1,6
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:12:45 30-12-2024 38,0847 36,6465 8,5 1,6
Yazıhan (Malatya) 13:09:45 30-12-2024 38,64361 38,06056 7,01 1,5
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 13:09:44 30-12-2024 38,5572 38,0142 8,5 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:02:39 30-12-2024 39,46944 28,16944 7,01 1,7
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:02:38 30-12-2024 39,44 28,1565 10 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 13:01:22 30-12-2024 38,26278 38,09667 0 1,2
Emet (Kütahya) 12:48:05 30-12-2024 39,27944 29,16556 7 0,9
YENICE-EMET (KUTAHYA) 12:48:05 30-12-2024 39,3148 29,1757 0 1,2
Hisarcık (Kütahya) 12:46:55 30-12-2024 39,21889 29,21944 7 0,9
KIRGIL-EMET (KUTAHYA) 12:46:54 30-12-2024 39,2473 29,2888 0 1,4
CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA) 12:45:05 30-12-2024 37,2327 35,7853 8,9 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 12:43:27 30-12-2024 38,3888 37,5005 1,7 1,4
TASIT-DERIK (MARDIN) 12:40:25 30-12-2024 37,4495 40,3095 2,9 1,4
AHMETOLUGU-(KUTAHYA) 12:36:26 30-12-2024 39,542 30,0278 0 1,3
Doğanşehir (Malatya) 12:09:15 30-12-2024 38,22028 37,78194 7 1,4
BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:09:12 30-12-2024 38,2718 37,1217 23,6 1,2
Sivrice (Elazığ) 12:05:11 30-12-2024 38,46083 39,17167 7 1,7
DEDEPINARI-(ELAZIG) 12:05:09 30-12-2024 38,492 39,1718 12,5 1,6
Sivrice (Elazığ) 11:40:11 30-12-2024 38,45417 39,15306 8,03 1,5
DEDEPINARI-(ELAZIG) 11:40:09 30-12-2024 38,5042 39,172 11,4 1,5
Doğanşehir (Malatya) 11:31:21 30-12-2024 38,23333 37,76222 12,48 2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 11:31:20 30-12-2024 38,2708 37,7645 9,9 1,8
Merkez (Bolu) 10:57:00 30-12-2024 40,86417 31,65917 10,1 1,6
CUKUROREN-(BOLU) 10:57:00 30-12-2024 40,8572 31,6505 12,8 1,5
Sivrice (Elazığ) 10:54:05 30-12-2024 38,45639 39,15806 7 2,1
DEDEPINARI-(ELAZIG) REVIZE01 (2024.12.30 10:54:04) 10:54:04 30-12-2024 38,4928 39,1735 13,9 1,9
Sivrice (Elazığ) 10:52:45 30-12-2024 38,44639 39,17194 7 1,2
SENGUL-TERCAN (ERZINCAN) 10:52:05 30-12-2024 39,615 40,0838 5,5 1,6
Sivrice (Elazığ) 10:50:50 30-12-2024 38,46028 39,17389 7 1,5
GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) 10:50:49 30-12-2024 38,4665 39,1423 14,1 1,2
Sivrice (Elazığ) 10:49:51 30-12-2024 38,44583 39,16944 8,23 1,5
Sivrice (Elazığ) 10:49:27 30-12-2024 38,45417 39,17222 7 1,9
KAVAKTEPE-(ELAZIG) 10:49:27 30-12-2024 38,5142 39,1985 5,6 1,5
Sivrice (Elazığ) 10:48:42 30-12-2024 38,45278 39,16833 7 2,1
DEDEPINARI-(ELAZIG) 10:48:41 30-12-2024 38,4973 39,182 9,7 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10:38:47 30-12-2024 37,4525 36,95556 7,58 1,4
KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 10:38:46 30-12-2024 37,4342 36,9155 13,6 1,7
Pamukkale (Denizli) 10:32:40 30-12-2024 37,88556 29,245 7 2
IRLIGANLI-(DENIZLI) 10:32:39 30-12-2024 37,9082 29,2452 18 1,6
Orhaneli (Bursa) 10:25:20 30-12-2024 40,00778 28,85417 12,56 2,1
CINARCIK-ORHANELI (BURSA) 10:25:18 30-12-2024 40,0223 28,7885 12 2,2
Menteşe (Muğla) 08:31:52 30-12-2024 37,11833 28,78861 6,8 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 08:31:52 30-12-2024 37,1455 28,8113 5,4 1,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARACAY-HONAZ (DENIZLI) 19:53:23 30-12-2024 37,682 29,4793 2,9 2,3
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 19:47:15 30-12-2024 38,3768 38,7588 6,9 2
YUNANISTAN 19:19:44 30-12-2024 40,1885 23,301 1,9 2,2
Kerkük (Irak) - [134.95 km] Şemdinli (Hakkari) 18:55:02 30-12-2024 35,80778 44,37667 7 2,7
Elmalı (Antalya) 18:43:13 30-12-2024 36,72806 30,16278 7 1,6
BUYUKSOGLE-ELMALI (ANTALYA) 18:43:10 30-12-2024 36,7332 30,0938 27,7 1,8
Yalvaç (Isparta) 18:18:05 30-12-2024 38,42833 31,17 6,96 1,4
BAGLARBASI-YALVAC (ISPARTA) 18:18:05 30-12-2024 38,3997 31,1505 14,5 1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 17:46:58 30-12-2024 37,49917 37,11972 7 1
Refahiye (Erzincan) 17:23:04 30-12-2024 40,01 38,88667 7 0,8
Pütürge (Malatya) 17:04:29 30-12-2024 38,21861 38,79417 4,33 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 16:50:46 30-12-2024 38,04472 36,42917 6,98 2,3
YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:50:45 30-12-2024 38,0075 36,4598 8,3 2
Battalgazi (Malatya) 16:49:28 30-12-2024 38,13417 38,58389 11,1 3,2
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 16:49:28 30-12-2024 38,1522 38,5767 4,3 2,9
Borçka (Artvin) 16:40:45 30-12-2024 41,44194 41,77056 7 1,1
Merkez (Uşak) 16:06:51 30-12-2024 38,64944 29,28639 7 0,7
Eşme (Uşak) 15:22:28 30-12-2024 38,48972 29,13722 7 0,9
Ulubey (Uşak) 15:20:42 30-12-2024 38,47194 29,15528 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:12:45 30-12-2024 39,24528 28,37028 7 1,2
ALAYAKA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:12:45 30-12-2024 39,2508 28,3687 7,9 1,7
Marmara Denizi - [06.12 km] Biga (Çanakkale) 14:40:55 30-12-2024 40,48472 27,08889 12,46 1,3
DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) 14:40:54 30-12-2024 40,473 27,08 16,7 1,6
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 14:20:02 30-12-2024 37,0353 36,0882 6,7 1,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 13:37:13 30-12-2024 39,352 26,2622 6,7 1,9
İliç (Erzincan) 13:30:51 30-12-2024 39,43722 38,4725 7 1
SABIRLI-ILIC (ERZINCAN) 13:30:51 30-12-2024 39,387 38,5733 17,9 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 13:28:34 30-12-2024 37,138 28,8407 5,2 1,7
Menteşe (Muğla) 13:28:33 30-12-2024 37,12583 28,75444 7 1,5
Salihli (Manisa) 13:13:07 30-12-2024 38,54 28,25556 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 13:12:45 30-12-2024 38,06806 36,65528 7,19 1,6
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:12:45 30-12-2024 38,0847 36,6465 8,5 1,6
Yazıhan (Malatya) 13:09:45 30-12-2024 38,64361 38,06056 7,01 1,5
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 13:09:44 30-12-2024 38,5572 38,0142 8,5 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:02:39 30-12-2024 39,46944 28,16944 7,01 1,7
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:02:38 30-12-2024 39,44 28,1565 10 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 13:01:22 30-12-2024 38,26278 38,09667 0 1,2
Emet (Kütahya) 12:48:05 30-12-2024 39,27944 29,16556 7 0,9
YENICE-EMET (KUTAHYA) 12:48:05 30-12-2024 39,3148 29,1757 0 1,2
Hisarcık (Kütahya) 12:46:55 30-12-2024 39,21889 29,21944 7 0,9
KIRGIL-EMET (KUTAHYA) 12:46:54 30-12-2024 39,2473 29,2888 0 1,4
CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA) 12:45:05 30-12-2024 37,2327 35,7853 8,9 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 12:43:27 30-12-2024 38,3888 37,5005 1,7 1,4
TASIT-DERIK (MARDIN) 12:40:25 30-12-2024 37,4495 40,3095 2,9 1,4
AHMETOLUGU-(KUTAHYA) 12:36:26 30-12-2024 39,542 30,0278 0 1,3
Doğanşehir (Malatya) 12:09:15 30-12-2024 38,22028 37,78194 7 1,4
BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:09:12 30-12-2024 38,2718 37,1217 23,6 1,2
Sivrice (Elazığ) 12:05:11 30-12-2024 38,46083 39,17167 7 1,7
DEDEPINARI-(ELAZIG) 12:05:09 30-12-2024 38,492 39,1718 12,5 1,6
Sivrice (Elazığ) 11:40:11 30-12-2024 38,45417 39,15306 8,03 1,5
DEDEPINARI-(ELAZIG) 11:40:09 30-12-2024 38,5042 39,172 11,4 1,5
Doğanşehir (Malatya) 11:31:21 30-12-2024 38,23333 37,76222 12,48 2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 11:31:20 30-12-2024 38,2708 37,7645 9,9 1,8
Merkez (Bolu) 10:57:00 30-12-2024 40,86417 31,65917 10,1 1,6
CUKUROREN-(BOLU) 10:57:00 30-12-2024 40,8572 31,6505 12,8 1,5
Sivrice (Elazığ) 10:54:05 30-12-2024 38,45639 39,15806 7 2,1
DEDEPINARI-(ELAZIG) REVIZE01 (2024.12.30 10:54:04) 10:54:04 30-12-2024 38,4928 39,1735 13,9 1,9
Sivrice (Elazığ) 10:52:45 30-12-2024 38,44639 39,17194 7 1,2
SENGUL-TERCAN (ERZINCAN) 10:52:05 30-12-2024 39,615 40,0838 5,5 1,6
Sivrice (Elazığ) 10:50:50 30-12-2024 38,46028 39,17389 7 1,5
GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) 10:50:49 30-12-2024 38,4665 39,1423 14,1 1,2
Sivrice (Elazığ) 10:49:51 30-12-2024 38,44583 39,16944 8,23 1,5
Sivrice (Elazığ) 10:49:27 30-12-2024 38,45417 39,17222 7 1,9
KAVAKTEPE-(ELAZIG) 10:49:27 30-12-2024 38,5142 39,1985 5,6 1,5
Sivrice (Elazığ) 10:48:42 30-12-2024 38,45278 39,16833 7 2,1
DEDEPINARI-(ELAZIG) 10:48:41 30-12-2024 38,4973 39,182 9,7 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10:38:47 30-12-2024 37,4525 36,95556 7,58 1,4
KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 10:38:46 30-12-2024 37,4342 36,9155 13,6 1,7
Pamukkale (Denizli) 10:32:40 30-12-2024 37,88556 29,245 7 2
IRLIGANLI-(DENIZLI) 10:32:39 30-12-2024 37,9082 29,2452 18 1,6
Orhaneli (Bursa) 10:25:20 30-12-2024 40,00778 28,85417 12,56 2,1
CINARCIK-ORHANELI (BURSA) 10:25:18 30-12-2024 40,0223 28,7885 12 2,2
Menteşe (Muğla) 08:31:52 30-12-2024 37,11833 28,78861 6,8 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 08:31:52 30-12-2024 37,1455 28,8113 5,4 1,8
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