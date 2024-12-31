Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 31 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
31 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KARACAY-HONAZ (DENIZLI)
|19:53:23 30-12-2024
|37,682
|29,4793
|2,9
|2,3
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|19:47:15 30-12-2024
|38,3768
|38,7588
|6,9
|2
|YUNANISTAN
|19:19:44 30-12-2024
|40,1885
|23,301
|1,9
|2,2
|Kerkük (Irak) - [134.95 km] Şemdinli (Hakkari)
|18:55:02 30-12-2024
|35,80778
|44,37667
|7
|2,7
|Elmalı (Antalya)
|18:43:13 30-12-2024
|36,72806
|30,16278
|7
|1,6
|BUYUKSOGLE-ELMALI (ANTALYA)
|18:43:10 30-12-2024
|36,7332
|30,0938
|27,7
|1,8
|Yalvaç (Isparta)
|18:18:05 30-12-2024
|38,42833
|31,17
|6,96
|1,4
|BAGLARBASI-YALVAC (ISPARTA)
|18:18:05 30-12-2024
|38,3997
|31,1505
|14,5
|1,7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|17:46:58 30-12-2024
|37,49917
|37,11972
|7
|1
|Refahiye (Erzincan)
|17:23:04 30-12-2024
|40,01
|38,88667
|7
|0,8
|Pütürge (Malatya)
|17:04:29 30-12-2024
|38,21861
|38,79417
|4,33
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:50:46 30-12-2024
|38,04472
|36,42917
|6,98
|2,3
|YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:50:45 30-12-2024
|38,0075
|36,4598
|8,3
|2
|Battalgazi (Malatya)
|16:49:28 30-12-2024
|38,13417
|38,58389
|11,1
|3,2
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|16:49:28 30-12-2024
|38,1522
|38,5767
|4,3
|2,9
|Borçka (Artvin)
|16:40:45 30-12-2024
|41,44194
|41,77056
|7
|1,1
|Merkez (Uşak)
|16:06:51 30-12-2024
|38,64944
|29,28639
|7
|0,7
|Eşme (Uşak)
|15:22:28 30-12-2024
|38,48972
|29,13722
|7
|0,9
|Ulubey (Uşak)
|15:20:42 30-12-2024
|38,47194
|29,15528
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:12:45 30-12-2024
|39,24528
|28,37028
|7
|1,2
|ALAYAKA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:12:45 30-12-2024
|39,2508
|28,3687
|7,9
|1,7
|Marmara Denizi - [06.12 km] Biga (Çanakkale)
|14:40:55 30-12-2024
|40,48472
|27,08889
|12,46
|1,3
|DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)
|14:40:54 30-12-2024
|40,473
|27,08
|16,7
|1,6
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|14:20:02 30-12-2024
|37,0353
|36,0882
|6,7
|1,3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|13:37:13 30-12-2024
|39,352
|26,2622
|6,7
|1,9
|İliç (Erzincan)
|13:30:51 30-12-2024
|39,43722
|38,4725
|7
|1
|SABIRLI-ILIC (ERZINCAN)
|13:30:51 30-12-2024
|39,387
|38,5733
|17,9
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|13:28:34 30-12-2024
|37,138
|28,8407
|5,2
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|13:28:33 30-12-2024
|37,12583
|28,75444
|7
|1,5
|Salihli (Manisa)
|13:13:07 30-12-2024
|38,54
|28,25556
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:12:45 30-12-2024
|38,06806
|36,65528
|7,19
|1,6
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:12:45 30-12-2024
|38,0847
|36,6465
|8,5
|1,6
|Yazıhan (Malatya)
|13:09:45 30-12-2024
|38,64361
|38,06056
|7,01
|1,5
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|13:09:44 30-12-2024
|38,5572
|38,0142
|8,5
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:02:39 30-12-2024
|39,46944
|28,16944
|7,01
|1,7
|SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:02:38 30-12-2024
|39,44
|28,1565
|10
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:01:22 30-12-2024
|38,26278
|38,09667
|0
|1,2
|Emet (Kütahya)
|12:48:05 30-12-2024
|39,27944
|29,16556
|7
|0,9
|YENICE-EMET (KUTAHYA)
|12:48:05 30-12-2024
|39,3148
|29,1757
|0
|1,2
|Hisarcık (Kütahya)
|12:46:55 30-12-2024
|39,21889
|29,21944
|7
|0,9
|KIRGIL-EMET (KUTAHYA)
|12:46:54 30-12-2024
|39,2473
|29,2888
|0
|1,4
|CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA)
|12:45:05 30-12-2024
|37,2327
|35,7853
|8,9
|1,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|12:43:27 30-12-2024
|38,3888
|37,5005
|1,7
|1,4
|TASIT-DERIK (MARDIN)
|12:40:25 30-12-2024
|37,4495
|40,3095
|2,9
|1,4
|AHMETOLUGU-(KUTAHYA)
|12:36:26 30-12-2024
|39,542
|30,0278
|0
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|12:09:15 30-12-2024
|38,22028
|37,78194
|7
|1,4
|BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12:09:12 30-12-2024
|38,2718
|37,1217
|23,6
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|12:05:11 30-12-2024
|38,46083
|39,17167
|7
|1,7
|DEDEPINARI-(ELAZIG)
|12:05:09 30-12-2024
|38,492
|39,1718
|12,5
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|11:40:11 30-12-2024
|38,45417
|39,15306
|8,03
|1,5
|DEDEPINARI-(ELAZIG)
|11:40:09 30-12-2024
|38,5042
|39,172
|11,4
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|11:31:21 30-12-2024
|38,23333
|37,76222
|12,48
|2
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|11:31:20 30-12-2024
|38,2708
|37,7645
|9,9
|1,8
|Merkez (Bolu)
|10:57:00 30-12-2024
|40,86417
|31,65917
|10,1
|1,6
|CUKUROREN-(BOLU)
|10:57:00 30-12-2024
|40,8572
|31,6505
|12,8
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|10:54:05 30-12-2024
|38,45639
|39,15806
|7
|2,1
|DEDEPINARI-(ELAZIG) REVIZE01 (2024.12.30 10:54:04)
|10:54:04 30-12-2024
|38,4928
|39,1735
|13,9
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|10:52:45 30-12-2024
|38,44639
|39,17194
|7
|1,2
|SENGUL-TERCAN (ERZINCAN)
|10:52:05 30-12-2024
|39,615
|40,0838
|5,5
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|10:50:50 30-12-2024
|38,46028
|39,17389
|7
|1,5
|GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG)
|10:50:49 30-12-2024
|38,4665
|39,1423
|14,1
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|10:49:51 30-12-2024
|38,44583
|39,16944
|8,23
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|10:49:27 30-12-2024
|38,45417
|39,17222
|7
|1,9
|KAVAKTEPE-(ELAZIG)
|10:49:27 30-12-2024
|38,5142
|39,1985
|5,6
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|10:48:42 30-12-2024
|38,45278
|39,16833
|7
|2,1
|DEDEPINARI-(ELAZIG)
|10:48:41 30-12-2024
|38,4973
|39,182
|9,7
|1,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|10:38:47 30-12-2024
|37,4525
|36,95556
|7,58
|1,4
|KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|10:38:46 30-12-2024
|37,4342
|36,9155
|13,6
|1,7
|Pamukkale (Denizli)
|10:32:40 30-12-2024
|37,88556
|29,245
|7
|2
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|10:32:39 30-12-2024
|37,9082
|29,2452
|18
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|10:25:20 30-12-2024
|40,00778
|28,85417
|12,56
|2,1
|CINARCIK-ORHANELI (BURSA)
|10:25:18 30-12-2024
|40,0223
|28,7885
|12
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|08:31:52 30-12-2024
|37,11833
|28,78861
|6,8
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|08:31:52 30-12-2024
|37,1455
|28,8113
|5,4
|1,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KARACAY-HONAZ (DENIZLI)
|19:53:23 30-12-2024
|37,682
|29,4793
|2,9
|2,3
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|19:47:15 30-12-2024
|38,3768
|38,7588
|6,9
|2
|YUNANISTAN
|19:19:44 30-12-2024
|40,1885
|23,301
|1,9
|2,2
|Kerkük (Irak) - [134.95 km] Şemdinli (Hakkari)
|18:55:02 30-12-2024
|35,80778
|44,37667
|7
|2,7
|Elmalı (Antalya)
|18:43:13 30-12-2024
|36,72806
|30,16278
|7
|1,6
|BUYUKSOGLE-ELMALI (ANTALYA)
|18:43:10 30-12-2024
|36,7332
|30,0938
|27,7
|1,8
|Yalvaç (Isparta)
|18:18:05 30-12-2024
|38,42833
|31,17
|6,96
|1,4
|BAGLARBASI-YALVAC (ISPARTA)
|18:18:05 30-12-2024
|38,3997
|31,1505
|14,5
|1,7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|17:46:58 30-12-2024
|37,49917
|37,11972
|7
|1
|Refahiye (Erzincan)
|17:23:04 30-12-2024
|40,01
|38,88667
|7
|0,8
|Pütürge (Malatya)
|17:04:29 30-12-2024
|38,21861
|38,79417
|4,33
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:50:46 30-12-2024
|38,04472
|36,42917
|6,98
|2,3
|YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:50:45 30-12-2024
|38,0075
|36,4598
|8,3
|2
|Battalgazi (Malatya)
|16:49:28 30-12-2024
|38,13417
|38,58389
|11,1
|3,2
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|16:49:28 30-12-2024
|38,1522
|38,5767
|4,3
|2,9
|Borçka (Artvin)
|16:40:45 30-12-2024
|41,44194
|41,77056
|7
|1,1
|Merkez (Uşak)
|16:06:51 30-12-2024
|38,64944
|29,28639
|7
|0,7
|Eşme (Uşak)
|15:22:28 30-12-2024
|38,48972
|29,13722
|7
|0,9
|Ulubey (Uşak)
|15:20:42 30-12-2024
|38,47194
|29,15528
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:12:45 30-12-2024
|39,24528
|28,37028
|7
|1,2
|ALAYAKA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:12:45 30-12-2024
|39,2508
|28,3687
|7,9
|1,7
|Marmara Denizi - [06.12 km] Biga (Çanakkale)
|14:40:55 30-12-2024
|40,48472
|27,08889
|12,46
|1,3
|DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)
|14:40:54 30-12-2024
|40,473
|27,08
|16,7
|1,6
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|14:20:02 30-12-2024
|37,0353
|36,0882
|6,7
|1,3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|13:37:13 30-12-2024
|39,352
|26,2622
|6,7
|1,9
|İliç (Erzincan)
|13:30:51 30-12-2024
|39,43722
|38,4725
|7
|1
|SABIRLI-ILIC (ERZINCAN)
|13:30:51 30-12-2024
|39,387
|38,5733
|17,9
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|13:28:34 30-12-2024
|37,138
|28,8407
|5,2
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|13:28:33 30-12-2024
|37,12583
|28,75444
|7
|1,5
|Salihli (Manisa)
|13:13:07 30-12-2024
|38,54
|28,25556
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:12:45 30-12-2024
|38,06806
|36,65528
|7,19
|1,6
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:12:45 30-12-2024
|38,0847
|36,6465
|8,5
|1,6
|Yazıhan (Malatya)
|13:09:45 30-12-2024
|38,64361
|38,06056
|7,01
|1,5
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|13:09:44 30-12-2024
|38,5572
|38,0142
|8,5
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:02:39 30-12-2024
|39,46944
|28,16944
|7,01
|1,7
|SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:02:38 30-12-2024
|39,44
|28,1565
|10
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:01:22 30-12-2024
|38,26278
|38,09667
|0
|1,2
|Emet (Kütahya)
|12:48:05 30-12-2024
|39,27944
|29,16556
|7
|0,9
|YENICE-EMET (KUTAHYA)
|12:48:05 30-12-2024
|39,3148
|29,1757
|0
|1,2
|Hisarcık (Kütahya)
|12:46:55 30-12-2024
|39,21889
|29,21944
|7
|0,9
|KIRGIL-EMET (KUTAHYA)
|12:46:54 30-12-2024
|39,2473
|29,2888
|0
|1,4
|CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA)
|12:45:05 30-12-2024
|37,2327
|35,7853
|8,9
|1,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|12:43:27 30-12-2024
|38,3888
|37,5005
|1,7
|1,4
|TASIT-DERIK (MARDIN)
|12:40:25 30-12-2024
|37,4495
|40,3095
|2,9
|1,4
|AHMETOLUGU-(KUTAHYA)
|12:36:26 30-12-2024
|39,542
|30,0278
|0
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|12:09:15 30-12-2024
|38,22028
|37,78194
|7
|1,4
|BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12:09:12 30-12-2024
|38,2718
|37,1217
|23,6
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|12:05:11 30-12-2024
|38,46083
|39,17167
|7
|1,7
|DEDEPINARI-(ELAZIG)
|12:05:09 30-12-2024
|38,492
|39,1718
|12,5
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|11:40:11 30-12-2024
|38,45417
|39,15306
|8,03
|1,5
|DEDEPINARI-(ELAZIG)
|11:40:09 30-12-2024
|38,5042
|39,172
|11,4
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|11:31:21 30-12-2024
|38,23333
|37,76222
|12,48
|2
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|11:31:20 30-12-2024
|38,2708
|37,7645
|9,9
|1,8
|Merkez (Bolu)
|10:57:00 30-12-2024
|40,86417
|31,65917
|10,1
|1,6
|CUKUROREN-(BOLU)
|10:57:00 30-12-2024
|40,8572
|31,6505
|12,8
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|10:54:05 30-12-2024
|38,45639
|39,15806
|7
|2,1
|DEDEPINARI-(ELAZIG) REVIZE01 (2024.12.30 10:54:04)
|10:54:04 30-12-2024
|38,4928
|39,1735
|13,9
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|10:52:45 30-12-2024
|38,44639
|39,17194
|7
|1,2
|SENGUL-TERCAN (ERZINCAN)
|10:52:05 30-12-2024
|39,615
|40,0838
|5,5
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|10:50:50 30-12-2024
|38,46028
|39,17389
|7
|1,5
|GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG)
|10:50:49 30-12-2024
|38,4665
|39,1423
|14,1
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|10:49:51 30-12-2024
|38,44583
|39,16944
|8,23
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|10:49:27 30-12-2024
|38,45417
|39,17222
|7
|1,9
|KAVAKTEPE-(ELAZIG)
|10:49:27 30-12-2024
|38,5142
|39,1985
|5,6
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|10:48:42 30-12-2024
|38,45278
|39,16833
|7
|2,1
|DEDEPINARI-(ELAZIG)
|10:48:41 30-12-2024
|38,4973
|39,182
|9,7
|1,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|10:38:47 30-12-2024
|37,4525
|36,95556
|7,58
|1,4
|KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|10:38:46 30-12-2024
|37,4342
|36,9155
|13,6
|1,7
|Pamukkale (Denizli)
|10:32:40 30-12-2024
|37,88556
|29,245
|7
|2
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|10:32:39 30-12-2024
|37,9082
|29,2452
|18
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|10:25:20 30-12-2024
|40,00778
|28,85417
|12,56
|2,1
|CINARCIK-ORHANELI (BURSA)
|10:25:18 30-12-2024
|40,0223
|28,7885
|12
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|08:31:52 30-12-2024
|37,11833
|28,78861
|6,8
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|08:31:52 30-12-2024
|37,1455
|28,8113
|5,4
|1,8
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem