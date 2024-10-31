Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Ekim 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 31 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
31 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [115.53 km] Altınözü (Hatay)
|00:17:58 31-10-2024
|35,15222
|37,10083
|6,94
|2,3
|Akçadağ (Malatya)
|00:08:58 31-10-2024
|38,45611
|38,02667
|7
|1,4
|Kozan (Adana)
|00:02:32 31-10-2024
|37,64444
|35,94
|7,06
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:54:07 30-10-2024
|38,1075
|37,35694
|7,1
|2,4
|Saruhanlı (Manisa)
|23:51:56 30-10-2024
|38,66556
|27,76694
|7
|1,4
|Marmara Denizi - [08.16 km] Şarköy (Tekirdağ)
|23:14:43 30-10-2024
|40,75278
|27,44111
|7
|1,5
|Adaklı (Bingöl)
|23:09:19 30-10-2024
|39,16917
|40,42528
|7,04
|1,6
|Darende (Malatya)
|22:44:36 30-10-2024
|38,4675
|37,53528
|7
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:42:50 30-10-2024
|37,87722
|36,28667
|7
|1,2
|Darende (Malatya)
|21:29:31 30-10-2024
|38,37333
|37,57278
|7,01
|1,8
|Bozkurt (Denizli)
|21:18:21 30-10-2024
|37,76333
|29,47472
|8,95
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|21:05:12 30-10-2024
|38,06722
|38,83972
|7
|1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|20:56:31 30-10-2024
|37,48972
|37,01972
|7
|2
|Akre, Ninova (Irak) - [57.69 km] Çukurca (Hakkari)
|20:14:44 30-10-2024
|36,71056
|43,72194
|7
|2,8
|Antakya (Hatay)
|19:56:51 30-10-2024
|36,36083
|36,23833
|7
|1,5
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [29.24 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|19:03:02 30-10-2024
|36,45
|38,74444
|21,93
|1,5
|Varto (Muş)
|18:54:26 30-10-2024
|39,30083
|41,1625
|6,92
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|18:51:04 30-10-2024
|38,24861
|38,85694
|9,16
|1,8
|Kale (Malatya)
|18:40:34 30-10-2024
|38,35972
|38,86861
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|18:40:06 30-10-2024
|38,35139
|38,87167
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:05:36 30-10-2024
|39,47
|28,15944
|7
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:07:47 30-10-2024
|38,11306
|36,58861
|6,97
|1,9
|Pınarhisar (Kırklareli)
|16:49:57 30-10-2024
|41,68333
|27,54056
|7
|0,8
|Ege Denizi - [09.95 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:44:12 30-10-2024
|39,41028
|26,28694
|7
|1,7
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [32.50 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:43:39 30-10-2024
|39,18944
|26,015
|7
|2,1
|Sarıgöl (Manisa)
|16:08:58 30-10-2024
|38,28944
|28,78056
|5,41
|0,8
|Akdeniz - [45.95 km] Marmaris (Muğla)
|15:57:46 30-10-2024
|36,23944
|28,2725
|7,04
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|15:53:49 30-10-2024
|38,24028
|37,76944
|7
|1,5
|Nurdağı (Gaziantep)
|15:40:27 30-10-2024
|37,23806
|36,83333
|5,23
|2,7
|Lalapaşa (Edirne)
|15:33:19 30-10-2024
|41,97
|26,86722
|7
|0,8
|Çıldır (Ardahan)
|15:23:36 30-10-2024
|40,99167
|43,18889
|8,45
|2,7
|Sivrice (Elazığ)
|15:22:36 30-10-2024
|38,36694
|38,93083
|7,05
|1,7
|Ezine (Çanakkale)
|15:17:37 30-10-2024
|39,8225
|26,1975
|11,1
|1,8
|Ayion Oros (Yunanistan) - [114.14 km] Gökçeada (Çanakkale)
|14:59:52 30-10-2024
|40,1775
|24,37
|6,83
|2,3
|Baskil (Elazığ)
|14:38:20 30-10-2024
|38,4425
|38,9075
|6,99
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:32:54 30-10-2024
|38,14972
|36,69833
|8,09
|3,1
|Doğanşehir (Malatya)
|14:30:20 30-10-2024
|38,23556
|37,82
|7,24
|1,4
|Güroymak (Bitlis)
|14:21:02 30-10-2024
|38,5525
|42,18139
|6,46
|1,3
|Ilgın (Konya)
|14:03:36 30-10-2024
|38,28333
|31,87028
|7
|1,2
|Ege Denizi - [12.52 km] Ayvacık (Çanakkale)
|13:56:40 30-10-2024
|39,38639
|26,28333
|7
|1,3
|Ezine (Çanakkale)
|13:56:27 30-10-2024
|39,81944
|26,20472
|7
|0,7
|Pütürge (Malatya)
|13:56:27 30-10-2024
|38,30972
|38,91139
|7
|0,7
|Sarayönü (Konya)
|13:53:29 30-10-2024
|38,59833
|32,49111
|7
|1,2
|Ege Denizi - [11.19 km] Ayvacık (Çanakkale)
|13:45:33 30-10-2024
|39,63472
|26,05306
|7
|1
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [42.22 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:39:47 30-10-2024
|36,36444
|38,56972
|10,9
|2
|Pamukkale (Denizli)
|13:38:42 30-10-2024
|37,71667
|29,15667
|15,48
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|13:33:53 30-10-2024
|39,91361
|28,81056
|7
|1,7
|Akyazı (Sakarya)
|13:18:18 30-10-2024
|40,68917
|30,625
|6,97
|1,1
|Van Gölü - [01.60 km] Tuşba (Van)
|13:17:47 30-10-2024
|38,91833
|43,58056
|14,2
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|13:01:21 30-10-2024
|39,75167
|29,0375
|7
|1,6
|Feke (Adana)
|13:00:40 30-10-2024
|37,73306
|35,96472
|7,01
|1,3
|Selçuklu (Konya)
|12:42:01 30-10-2024
|38,12944
|32,69111
|7
|1,1
|Çaldıran (Van)
|12:21:55 30-10-2024
|39,07306
|43,92389
|10,38
|2,1
|Akçadağ (Malatya)
|12:13:27 30-10-2024
|38,26306
|38,08444
|7
|1,2
|Murgul (Artvin)
|12:08:09 30-10-2024
|41,27167
|41,62278
|7,02
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:57:38 30-10-2024
|38,19444
|38,05694
|8,4
|1,2
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.53 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:49:06 30-10-2024
|39,36917
|26,27611
|7,47
|1,4
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [61.82 km] Akyaka (Kars)
|11:31:56 30-10-2024
|41,41306
|44,05056
|11,87
|2
|Pamukkale (Denizli)
|11:21:33 30-10-2024
|37,73944
|29,1675
|7,01
|2,6
|Pamukkale (Denizli)
|10:53:18 30-10-2024
|37,72556
|29,1775
|7
|1
|Akdeniz - [96.96 km] Kaş (Antalya)
|10:40:43 30-10-2024
|35,69194
|28,51972
|6,22
|2,1
|Tavas (Denizli)
|10:10:28 30-10-2024
|37,54861
|29,21139
|7
|1
|Baskil (Elazığ)
|10:06:11 30-10-2024
|38,51333
|38,87306
|6,99
|1,2
|Akdeniz - [103.76 km] Gazipaşa (Antalya)
|10:01:49 30-10-2024
|35,73861
|31,33944
|8,17
|2,7
|Sarayköy (Denizli)
|09:59:20 30-10-2024
|37,91917
|28,74111
|7
|1,3
|Kale (Malatya)
|09:52:39 30-10-2024
|38,36833
|38,77167
|8,76
|1,1
|Bahşili (Kırıkkale)
|09:35:05 30-10-2024
|39,69389
|33,33722
|6,98
|1,1
|Köyceğiz (Muğla)
|09:03:57 30-10-2024
|37,07333
|28,65583
|7
|2
|Ula (Muğla)
|09:03:03 30-10-2024
|37,16944
|28,60833
|7,03
|3,3
|Kemah (Erzincan)
|08:19:03 30-10-2024
|39,79583
|39,03389
|9,27
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:16:14 30-10-2024
|38,12528
|36,54333
|7
|1,3
|Ege Denizi - [10.14 km] Ayvacık (Çanakkale)
|08:12:46 30-10-2024
|39,40528
|26,29722
|7,02
|1,4
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.71 km] Mudanya (Bursa)
|07:27:34 30-10-2024
|40,40833
|28,83389
|8,75
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:21:12 30-10-2024
|38,27222
|38,2225
|7,04
|1,4
|Mudanya (Bursa)
|07:12:10 30-10-2024
|40,38
|28,86
|5,13
|1,3
|Ege Denizi - [08.19 km] Ayvacık (Çanakkale)
|07:06:10 30-10-2024
|39,41889
|26,17639
|8,86
|2,3
|Akyazı (Sakarya)
|07:03:46 30-10-2024
|40,69639
|30,61583
|6,35
|2,2
|Pamukkale (Denizli)
|06:47:11 30-10-2024
|37,72667
|29,16778
|9,16
|1,9
|Pamukkale (Denizli)
|06:45:38 30-10-2024
|37,74222
|29,16056
|5,6
|1,7
|Pamukkale (Denizli)
|06:44:46 30-10-2024
|37,72056
|29,17667
|11,45
|2
|Kale (Malatya)
|06:34:04 30-10-2024
|38,36222
|38,745
|5,78
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|06:23:25 30-10-2024
|38,21056
|39,01111
|6,99
|1
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [109.17 km] Yayladağı (Hatay)
|06:20:36 30-10-2024
|35,12556
|36,95667
|7,17
|2
|Ege Denizi - [11.67 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:50:06 30-10-2024
|39,39889
|26,27167
|5,03
|1,5
|Ege Denizi - [10.44 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:43:09 30-10-2024
|39,40417
|26,29111
|7,04
|1,4
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.50 km] Mudanya (Bursa)
|05:08:55 30-10-2024
|40,425
|28,82583
|8,84
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|05:04:43 30-10-2024
|38,1
|37,80028
|6,01
|1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|04:57:59 30-10-2024
|37,81361
|37,53889
|7
|1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|04:52:09 30-10-2024
|37,92
|36,58861
|6,34
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|04:37:42 30-10-2024
|38,47694
|38,03806
|7,05
|1
|Palu (Elazığ)
|04:34:45 30-10-2024
|38,70472
|39,90361
|9,45
|1
|Merkez (Sivas)
|04:17:29 30-10-2024
|39,66611
|37,37167
|6,95
|1,1
|Ege Denizi - [18.58 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:16:29 30-10-2024
|39,31694
|26,11722
|13,16
|2,9
|Sincik (Adıyaman)
|04:01:48 30-10-2024
|38,13167
|38,5225
|7
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|03:52:47 30-10-2024
|37,82667
|36,60083
|7,03
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|02:57:22 30-10-2024
|38,4425
|38,05528
|7
|1,3
|Karlıova (Bingöl)
|02:30:15 30-10-2024
|39,37444
|40,70028
|7,05
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|02:23:36 30-10-2024
|38,47389
|38,02556
|6,98
|1,7
|Merkez (Elazığ)
|02:13:45 30-10-2024
|38,82528
|39,04361
|7
|1,4
|Kızılören (Afyonkarahisar)
|02:03:57 30-10-2024
|38,25833
|30,11667
|11,01
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01:58:42 30-10-2024
|38,07194
|37,5
|11,84
|1,7
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|01:56:06 30-10-2024
|38,08556
|37,19083
|7
|1,7
|Afşin (Kahramanmaraş)
|01:48:07 30-10-2024
|38,2625
|36,93917
|7
|1,4
|Çerkeş (Çankırı)
|01:40:53 30-10-2024
|40,71972
|32,8575
|10,62
|1,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|01:34:16 30-10-2024
|38,09194
|37,1225
|13,22
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|01:21:12 30-10-2024
|38,39944
|39,05194
|9,83
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|01:20:56 30-10-2024
|38,40778
|39,00972
|12,81
|1,2
|Gevaş (Van)
|01:05:43 30-10-2024
|38,27417
|42,85389
|7
|1,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|00:08:58 31-10-2024
|38,511
|37,9778
|8,5
|1,4
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|00:02:31 31-10-2024
|37,6053
|35,8545
|5,5
|1,4
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|23:54:06 30-10-2024
|38,0375
|37,3007
|5,2
|2,4
|SAZOBA-AKHISAR (MANISA)
|23:51:55 30-10-2024
|38,777
|27,775
|5,6
|1,5
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|23:14:43 30-10-2024
|40,7617
|27,4433
|17,6
|1,8
|HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)
|23:09:19 30-10-2024
|39,1513
|40,4187
|5,4
|1,9
|KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA)
|22:44:36 30-10-2024
|38,496
|37,5445
|4,8
|1,3
|KUSKAN-GULNAR (MERSIN)
|22:44:23 30-10-2024
|36,462
|33,2457
|7,5
|1,4
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|21:29:31 30-10-2024
|38,3785
|37,5838
|5,2
|1,7
|TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)
|20:56:32 30-10-2024
|37,4542
|37,0082
|1,1
|2
|IRAK
|20:14:47 30-10-2024
|36,9382
|44,0425
|8
|2,9
|ARPAHAN-(HATAY)
|19:56:51 30-10-2024
|36,3322
|36,2578
|5,9
|1,6
|AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)
|18:58:50 30-10-2024
|40,3603
|27,0263
|14,5
|1,7
|YUVAKLI-TEKMAN (ERZURUM)
|18:54:25 30-10-2024
|39,4012
|41,1728
|9,5
|1,3
|AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
|18:51:03 30-10-2024
|38,2562
|38,8217
|6,5
|1,9
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:05:36 30-10-2024
|39,4983
|28,1383
|14,1
|1,8
|CORUS-ULA (MUGLA)
|17:47:02 30-10-2024
|36,9533
|28,4917
|9,8
|1,3
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|17:46:26 30-10-2024
|38,319
|38,8125
|22,9
|1,4
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:07:48 30-10-2024
|38,1198
|36,6345
|10,3
|2
|AKDENIZ
|15:57:45 30-10-2024
|36,2633
|28,2952
|5
|2,3
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|15:53:45 30-10-2024
|38,2228
|37,7755
|16,7
|1,3
|GEDIKLI-NURDAGI (GAZIANTEP) REVIZE01 (2024.10.30 15:40:27)
|15:40:27 30-10-2024
|37,2322
|36,8345
|6,2
|2,5
|GULYUZU-ARPACAY (KARS)
|15:23:34 30-10-2024
|41,0165
|43,2305
|14,2
|2,7
|ELAZIG (ELAZIG)
|15:22:35 30-10-2024
|38,6607
|39,2527
|4,4
|1,5
|YUNANISTAN
|14:59:48 30-10-2024
|40,3275
|24,1747
|7,8
|2,4
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:32:54 30-10-2024
|38,1398
|36,7267
|4,5
|2,9
|TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY)
|14:28:34 30-10-2024
|36,4302
|36,3262
|9,6
|1,6
|HARMANYAZI-ILGIN (KONYA)
|14:03:34 30-10-2024
|38,2337
|31,8075
|15,5
|1,3
|UVECIK-EZINE (CANAKKALE)
|13:56:27 30-10-2024
|39,8687
|26,2003
|5
|1,3
|KARATAS-(DENIZLI)
|13:38:41 30-10-2024
|37,7243
|29,1645
|4,9
|1,7
|YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)
|13:33:52 30-10-2024
|39,8823
|28,8145
|0
|1,8
|TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA)
|13:18:18 30-10-2024
|40,7143
|30,6097
|11,7
|1,6
|VAN GOLU
|13:17:47 30-10-2024
|38,9152
|43,3705
|21,8
|1,9
|ZAFERIYE-BUYUKORHAN (BURSA)
|13:01:22 30-10-2024
|39,7488
|28,8082
|0
|1,7
|GEDIKLI-KOZAN (ADANA)
|13:00:38 30-10-2024
|37,5223
|35,8725
|22,9
|1,4
|KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)
|12:59:09 30-10-2024
|36,1228
|35,9155
|11,8
|1,6
|ELMAAGACI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:56:37 30-10-2024
|39,6818
|29,3305
|0
|1,5
|KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:46:11 30-10-2024
|39,6158
|29,4413
|0
|1,4
|KALKANDELEN-CALDIRAN (VAN)
|12:21:54 30-10-2024
|39,1367
|43,9603
|12,4
|1,9
|AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) REVIZE01 (2024.10.30 12:13:27)
|12:13:27 30-10-2024
|38,3132
|38,0912
|8,1
|1,3
|CAMDERE-ULUBEY (USAK)
|12:08:43 30-10-2024
|38,5173
|29,2213
|5
|1,3
|SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR)
|12:02:41 30-10-2024
|39,8875
|30,4717
|0
|1,8
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|11:49:05 30-10-2024
|39,39
|26,2527
|9,1
|1,8
|GURCISTAN
|11:31:58 30-10-2024
|41,2828
|44,0727
|12,5
|2
|KARATAS-(DENIZLI)
|11:21:33 30-10-2024
|37,7177
|29,2023
|11
|2,8
|KARATAS-(DENIZLI)
|10:53:17 30-10-2024
|37,6915
|29,1472
|3,1
|1,3
|AKDENIZ
|10:40:47 30-10-2024
|35,9212
|28,6327
|20
|2,3
|AKDENIZ
|10:01:52 30-10-2024
|35,8138
|31,3967
|8,1
|2,8
|KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI)
|09:59:15 30-10-2024
|37,9715
|28,8493
|21
|1,2
|CAKMAK-(MUGLA)
|09:03:58 30-10-2024
|37,1755
|28,6097
|7,7
|1,8
|CAKMAK-(MUGLA)
|09:03:02 30-10-2024
|37,187
|28,5992
|4,4
|3,1
|DEDEOGLU-KEMAH (ERZINCAN)
|08:19:03 30-10-2024
|39,7643
|38,9843
|9,4
|2
|KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:16:16 30-10-2024
|38,1927
|36,5702
|6,9
|1,5
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|07:27:34 30-10-2024
|40,3965
|28,8462
|10
|2,3
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|07:12:09 30-10-2024
|40,4052
|28,8555
|9
|1,2
|BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
|07:06:08 30-10-2024
|39,4272
|26,103
|13,9
|2,4
|TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA)
|07:03:45 30-10-2024
|40,7128
|30,6183
|11,8
|2,6
|KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)
|06:47:10 30-10-2024
|37,7305
|29,225
|11,3
|2
|KARATAS-(DENIZLI)
|06:45:38 30-10-2024
|37,6877
|29,123
|2,5
|1,8
|KARATAS-(DENIZLI)
|06:44:46 30-10-2024
|37,703
|29,196
|11,2
|2,4
|ERENLI-(MALATYA)
|06:34:03 30-10-2024
|38,3542
|38,6617
|5,3
|1,8
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|05:50:05 30-10-2024
|39,3713
|26,2548
|11,6
|1,6
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|05:43:09 30-10-2024
|39,3688
|26,2158
|11,8
|1,6
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|05:08:55 30-10-2024
|40,4033
|28,8598
|8,7
|2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|04:16:28 30-10-2024
|39,3147
|26,0888
|5,8
|3,1
|CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
|03:52:47 30-10-2024
|37,8317
|36,611
|7,9
|1,4
|AKDENIZ
|03:47:25 30-10-2024
|35,1693
|28,6373
|86,8
|2
|BAHRI-AKCADAG (MALATYA)
|02:57:21 30-10-2024
|38,3993
|38,0628
|6,5
|1,4
|DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
|02:30:14 30-10-2024
|39,3812
|40,6765
|12
|1,3
|YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
|02:23:34 30-10-2024
|38,4508
|38,0432
|5
|1,9
|ESENKENT-(ELAZIG)
|02:13:45 30-10-2024
|38,8217
|39,0752
|5,3
|1,5
|KIZILOREN (AFYONKARAHISAR)
|02:03:57 30-10-2024
|38,2317
|30,1035
|7,8
|1,9
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|01:58:41 30-10-2024
|38,0583
|37,4955
|5,3
|1,7
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:56:04 30-10-2024
|38,099
|37,1632
|4,5
|1,5
|KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:48:07 30-10-2024
|38,088
|36,9782
|12
|1,4
|AKHASAN-CERKES (CANKIRI)
|01:40:53 30-10-2024
|40,7715
|32,8193
|5,3
|1,7
|CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG)
|01:40:07 30-10-2024
|38,424
|39,0135
|5
|1,1
|KARAALI-BASKIL (ELAZIG)
|01:37:51 30-10-2024
|38,4783
|38,9242
|4
|1,4
|GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:34:16 30-10-2024
|38,0958
|37,1503
|5,5
|1,7
|CILGA-CATAK (VAN)
|01:05:41 30-10-2024
|38,0465
|42,9752
|11,4
|1,7
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