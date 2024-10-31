Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Ekim 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 31 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Ekim 2024

31 Ekim 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [115.53 km] Altınözü (Hatay) 00:17:58 31-10-2024 35,15222 37,10083 6,94 2,3
Akçadağ (Malatya) 00:08:58 31-10-2024 38,45611 38,02667 7 1,4
Kozan (Adana) 00:02:32 31-10-2024 37,64444 35,94 7,06 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:54:07 30-10-2024 38,1075 37,35694 7,1 2,4
Saruhanlı (Manisa) 23:51:56 30-10-2024 38,66556 27,76694 7 1,4
Marmara Denizi - [08.16 km] Şarköy (Tekirdağ) 23:14:43 30-10-2024 40,75278 27,44111 7 1,5
Adaklı (Bingöl) 23:09:19 30-10-2024 39,16917 40,42528 7,04 1,6
Darende (Malatya) 22:44:36 30-10-2024 38,4675 37,53528 7 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 21:42:50 30-10-2024 37,87722 36,28667 7 1,2
Darende (Malatya) 21:29:31 30-10-2024 38,37333 37,57278 7,01 1,8
Bozkurt (Denizli) 21:18:21 30-10-2024 37,76333 29,47472 8,95 1,2
Pütürge (Malatya) 21:05:12 30-10-2024 38,06722 38,83972 7 1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 20:56:31 30-10-2024 37,48972 37,01972 7 2
Akre, Ninova (Irak) - [57.69 km] Çukurca (Hakkari) 20:14:44 30-10-2024 36,71056 43,72194 7 2,8
Antakya (Hatay) 19:56:51 30-10-2024 36,36083 36,23833 7 1,5
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [29.24 km] Akçakale (Şanlıurfa) 19:03:02 30-10-2024 36,45 38,74444 21,93 1,5
Varto (Muş) 18:54:26 30-10-2024 39,30083 41,1625 6,92 1,4
Pütürge (Malatya) 18:51:04 30-10-2024 38,24861 38,85694 9,16 1,8
Kale (Malatya) 18:40:34 30-10-2024 38,35972 38,86861 7 1,2
Kale (Malatya) 18:40:06 30-10-2024 38,35139 38,87167 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:05:36 30-10-2024 39,47 28,15944 7 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 17:07:47 30-10-2024 38,11306 36,58861 6,97 1,9
Pınarhisar (Kırklareli) 16:49:57 30-10-2024 41,68333 27,54056 7 0,8
Ege Denizi - [09.95 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:44:12 30-10-2024 39,41028 26,28694 7 1,7
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [32.50 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:43:39 30-10-2024 39,18944 26,015 7 2,1
Sarıgöl (Manisa) 16:08:58 30-10-2024 38,28944 28,78056 5,41 0,8
Akdeniz - [45.95 km] Marmaris (Muğla) 15:57:46 30-10-2024 36,23944 28,2725 7,04 2,3
Doğanşehir (Malatya) 15:53:49 30-10-2024 38,24028 37,76944 7 1,5
Nurdağı (Gaziantep) 15:40:27 30-10-2024 37,23806 36,83333 5,23 2,7
Lalapaşa (Edirne) 15:33:19 30-10-2024 41,97 26,86722 7 0,8
Çıldır (Ardahan) 15:23:36 30-10-2024 40,99167 43,18889 8,45 2,7
Sivrice (Elazığ) 15:22:36 30-10-2024 38,36694 38,93083 7,05 1,7
Ezine (Çanakkale) 15:17:37 30-10-2024 39,8225 26,1975 11,1 1,8
Ayion Oros (Yunanistan) - [114.14 km] Gökçeada (Çanakkale) 14:59:52 30-10-2024 40,1775 24,37 6,83 2,3
Baskil (Elazığ) 14:38:20 30-10-2024 38,4425 38,9075 6,99 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 14:32:54 30-10-2024 38,14972 36,69833 8,09 3,1
Doğanşehir (Malatya) 14:30:20 30-10-2024 38,23556 37,82 7,24 1,4
Güroymak (Bitlis) 14:21:02 30-10-2024 38,5525 42,18139 6,46 1,3
Ilgın (Konya) 14:03:36 30-10-2024 38,28333 31,87028 7 1,2
Ege Denizi - [12.52 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:56:40 30-10-2024 39,38639 26,28333 7 1,3
Ezine (Çanakkale) 13:56:27 30-10-2024 39,81944 26,20472 7 0,7
Pütürge (Malatya) 13:56:27 30-10-2024 38,30972 38,91139 7 0,7
Sarayönü (Konya) 13:53:29 30-10-2024 38,59833 32,49111 7 1,2
Ege Denizi - [11.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:45:33 30-10-2024 39,63472 26,05306 7 1
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [42.22 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:39:47 30-10-2024 36,36444 38,56972 10,9 2
Pamukkale (Denizli) 13:38:42 30-10-2024 37,71667 29,15667 15,48 1,6
Orhaneli (Bursa) 13:33:53 30-10-2024 39,91361 28,81056 7 1,7
Akyazı (Sakarya) 13:18:18 30-10-2024 40,68917 30,625 6,97 1,1
Van Gölü - [01.60 km] Tuşba (Van) 13:17:47 30-10-2024 38,91833 43,58056 14,2 1,6
Orhaneli (Bursa) 13:01:21 30-10-2024 39,75167 29,0375 7 1,6
Feke (Adana) 13:00:40 30-10-2024 37,73306 35,96472 7,01 1,3
Selçuklu (Konya) 12:42:01 30-10-2024 38,12944 32,69111 7 1,1
Çaldıran (Van) 12:21:55 30-10-2024 39,07306 43,92389 10,38 2,1
Akçadağ (Malatya) 12:13:27 30-10-2024 38,26306 38,08444 7 1,2
Murgul (Artvin) 12:08:09 30-10-2024 41,27167 41,62278 7,02 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 11:57:38 30-10-2024 38,19444 38,05694 8,4 1,2
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.53 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:49:06 30-10-2024 39,36917 26,27611 7,47 1,4
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [61.82 km] Akyaka (Kars) 11:31:56 30-10-2024 41,41306 44,05056 11,87 2
Pamukkale (Denizli) 11:21:33 30-10-2024 37,73944 29,1675 7,01 2,6
Pamukkale (Denizli) 10:53:18 30-10-2024 37,72556 29,1775 7 1
Akdeniz - [96.96 km] Kaş (Antalya) 10:40:43 30-10-2024 35,69194 28,51972 6,22 2,1
Tavas (Denizli) 10:10:28 30-10-2024 37,54861 29,21139 7 1
Baskil (Elazığ) 10:06:11 30-10-2024 38,51333 38,87306 6,99 1,2
Akdeniz - [103.76 km] Gazipaşa (Antalya) 10:01:49 30-10-2024 35,73861 31,33944 8,17 2,7
Sarayköy (Denizli) 09:59:20 30-10-2024 37,91917 28,74111 7 1,3
Kale (Malatya) 09:52:39 30-10-2024 38,36833 38,77167 8,76 1,1
Bahşili (Kırıkkale) 09:35:05 30-10-2024 39,69389 33,33722 6,98 1,1
Köyceğiz (Muğla) 09:03:57 30-10-2024 37,07333 28,65583 7 2
Ula (Muğla) 09:03:03 30-10-2024 37,16944 28,60833 7,03 3,3
Kemah (Erzincan) 08:19:03 30-10-2024 39,79583 39,03389 9,27 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 08:16:14 30-10-2024 38,12528 36,54333 7 1,3
Ege Denizi - [10.14 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:12:46 30-10-2024 39,40528 26,29722 7,02 1,4
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.71 km] Mudanya (Bursa) 07:27:34 30-10-2024 40,40833 28,83389 8,75 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 07:21:12 30-10-2024 38,27222 38,2225 7,04 1,4
Mudanya (Bursa) 07:12:10 30-10-2024 40,38 28,86 5,13 1,3
Ege Denizi - [08.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:06:10 30-10-2024 39,41889 26,17639 8,86 2,3
Akyazı (Sakarya) 07:03:46 30-10-2024 40,69639 30,61583 6,35 2,2
Pamukkale (Denizli) 06:47:11 30-10-2024 37,72667 29,16778 9,16 1,9
Pamukkale (Denizli) 06:45:38 30-10-2024 37,74222 29,16056 5,6 1,7
Pamukkale (Denizli) 06:44:46 30-10-2024 37,72056 29,17667 11,45 2
Kale (Malatya) 06:34:04 30-10-2024 38,36222 38,745 5,78 1,7
Pütürge (Malatya) 06:23:25 30-10-2024 38,21056 39,01111 6,99 1
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [109.17 km] Yayladağı (Hatay) 06:20:36 30-10-2024 35,12556 36,95667 7,17 2
Ege Denizi - [11.67 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:50:06 30-10-2024 39,39889 26,27167 5,03 1,5
Ege Denizi - [10.44 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:43:09 30-10-2024 39,40417 26,29111 7,04 1,4
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.50 km] Mudanya (Bursa) 05:08:55 30-10-2024 40,425 28,82583 8,84 1,8
Doğanşehir (Malatya) 05:04:43 30-10-2024 38,1 37,80028 6,01 1
Gölbaşı (Adıyaman) 04:57:59 30-10-2024 37,81361 37,53889 7 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 04:52:09 30-10-2024 37,92 36,58861 6,34 1,1
Akçadağ (Malatya) 04:37:42 30-10-2024 38,47694 38,03806 7,05 1
Palu (Elazığ) 04:34:45 30-10-2024 38,70472 39,90361 9,45 1
Merkez (Sivas) 04:17:29 30-10-2024 39,66611 37,37167 6,95 1,1
Ege Denizi - [18.58 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:16:29 30-10-2024 39,31694 26,11722 13,16 2,9
Sincik (Adıyaman) 04:01:48 30-10-2024 38,13167 38,5225 7 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 03:52:47 30-10-2024 37,82667 36,60083 7,03 1,1
Akçadağ (Malatya) 02:57:22 30-10-2024 38,4425 38,05528 7 1,3
Karlıova (Bingöl) 02:30:15 30-10-2024 39,37444 40,70028 7,05 1,2
Akçadağ (Malatya) 02:23:36 30-10-2024 38,47389 38,02556 6,98 1,7
Merkez (Elazığ) 02:13:45 30-10-2024 38,82528 39,04361 7 1,4
Kızılören (Afyonkarahisar) 02:03:57 30-10-2024 38,25833 30,11667 11,01 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:58:42 30-10-2024 38,07194 37,5 11,84 1,7
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:56:06 30-10-2024 38,08556 37,19083 7 1,7
Afşin (Kahramanmaraş) 01:48:07 30-10-2024 38,2625 36,93917 7 1,4
Çerkeş (Çankırı) 01:40:53 30-10-2024 40,71972 32,8575 10,62 1,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:34:16 30-10-2024 38,09194 37,1225 13,22 1,7
Sivrice (Elazığ) 01:21:12 30-10-2024 38,39944 39,05194 9,83 1,2
Sivrice (Elazığ) 01:20:56 30-10-2024 38,40778 39,00972 12,81 1,2
Gevaş (Van) 01:05:43 30-10-2024 38,27417 42,85389 7 1,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 00:08:58 31-10-2024 38,511 37,9778 8,5 1,4
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 00:02:31 31-10-2024 37,6053 35,8545 5,5 1,4
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:54:06 30-10-2024 38,0375 37,3007 5,2 2,4
SAZOBA-AKHISAR (MANISA) 23:51:55 30-10-2024 38,777 27,775 5,6 1,5
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 23:14:43 30-10-2024 40,7617 27,4433 17,6 1,8
HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) 23:09:19 30-10-2024 39,1513 40,4187 5,4 1,9
KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) 22:44:36 30-10-2024 38,496 37,5445 4,8 1,3
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 22:44:23 30-10-2024 36,462 33,2457 7,5 1,4
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 21:29:31 30-10-2024 38,3785 37,5838 5,2 1,7
TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) 20:56:32 30-10-2024 37,4542 37,0082 1,1 2
IRAK 20:14:47 30-10-2024 36,9382 44,0425 8 2,9
ARPAHAN-(HATAY) 19:56:51 30-10-2024 36,3322 36,2578 5,9 1,6
AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) 18:58:50 30-10-2024 40,3603 27,0263 14,5 1,7
YUVAKLI-TEKMAN (ERZURUM) 18:54:25 30-10-2024 39,4012 41,1728 9,5 1,3
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 18:51:03 30-10-2024 38,2562 38,8217 6,5 1,9
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:05:36 30-10-2024 39,4983 28,1383 14,1 1,8
CORUS-ULA (MUGLA) 17:47:02 30-10-2024 36,9533 28,4917 9,8 1,3
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 17:46:26 30-10-2024 38,319 38,8125 22,9 1,4
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:07:48 30-10-2024 38,1198 36,6345 10,3 2
AKDENIZ 15:57:45 30-10-2024 36,2633 28,2952 5 2,3
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 15:53:45 30-10-2024 38,2228 37,7755 16,7 1,3
GEDIKLI-NURDAGI (GAZIANTEP) REVIZE01 (2024.10.30 15:40:27) 15:40:27 30-10-2024 37,2322 36,8345 6,2 2,5
GULYUZU-ARPACAY (KARS) 15:23:34 30-10-2024 41,0165 43,2305 14,2 2,7
ELAZIG (ELAZIG) 15:22:35 30-10-2024 38,6607 39,2527 4,4 1,5
YUNANISTAN 14:59:48 30-10-2024 40,3275 24,1747 7,8 2,4
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:32:54 30-10-2024 38,1398 36,7267 4,5 2,9
TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) 14:28:34 30-10-2024 36,4302 36,3262 9,6 1,6
HARMANYAZI-ILGIN (KONYA) 14:03:34 30-10-2024 38,2337 31,8075 15,5 1,3
UVECIK-EZINE (CANAKKALE) 13:56:27 30-10-2024 39,8687 26,2003 5 1,3
KARATAS-(DENIZLI) 13:38:41 30-10-2024 37,7243 29,1645 4,9 1,7
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 13:33:52 30-10-2024 39,8823 28,8145 0 1,8
TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) 13:18:18 30-10-2024 40,7143 30,6097 11,7 1,6
VAN GOLU 13:17:47 30-10-2024 38,9152 43,3705 21,8 1,9
ZAFERIYE-BUYUKORHAN (BURSA) 13:01:22 30-10-2024 39,7488 28,8082 0 1,7
GEDIKLI-KOZAN (ADANA) 13:00:38 30-10-2024 37,5223 35,8725 22,9 1,4
KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) 12:59:09 30-10-2024 36,1228 35,9155 11,8 1,6
ELMAAGACI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:56:37 30-10-2024 39,6818 29,3305 0 1,5
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:46:11 30-10-2024 39,6158 29,4413 0 1,4
KALKANDELEN-CALDIRAN (VAN) 12:21:54 30-10-2024 39,1367 43,9603 12,4 1,9
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) REVIZE01 (2024.10.30 12:13:27) 12:13:27 30-10-2024 38,3132 38,0912 8,1 1,3
CAMDERE-ULUBEY (USAK) 12:08:43 30-10-2024 38,5173 29,2213 5 1,3
SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR) 12:02:41 30-10-2024 39,8875 30,4717 0 1,8
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 11:49:05 30-10-2024 39,39 26,2527 9,1 1,8
GURCISTAN 11:31:58 30-10-2024 41,2828 44,0727 12,5 2
KARATAS-(DENIZLI) 11:21:33 30-10-2024 37,7177 29,2023 11 2,8
KARATAS-(DENIZLI) 10:53:17 30-10-2024 37,6915 29,1472 3,1 1,3
AKDENIZ 10:40:47 30-10-2024 35,9212 28,6327 20 2,3
AKDENIZ 10:01:52 30-10-2024 35,8138 31,3967 8,1 2,8
KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI) 09:59:15 30-10-2024 37,9715 28,8493 21 1,2
CAKMAK-(MUGLA) 09:03:58 30-10-2024 37,1755 28,6097 7,7 1,8
CAKMAK-(MUGLA) 09:03:02 30-10-2024 37,187 28,5992 4,4 3,1
DEDEOGLU-KEMAH (ERZINCAN) 08:19:03 30-10-2024 39,7643 38,9843 9,4 2
KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:16:16 30-10-2024 38,1927 36,5702 6,9 1,5
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 07:27:34 30-10-2024 40,3965 28,8462 10 2,3
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 07:12:09 30-10-2024 40,4052 28,8555 9 1,2
BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) 07:06:08 30-10-2024 39,4272 26,103 13,9 2,4
TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) 07:03:45 30-10-2024 40,7128 30,6183 11,8 2,6
KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) 06:47:10 30-10-2024 37,7305 29,225 11,3 2
KARATAS-(DENIZLI) 06:45:38 30-10-2024 37,6877 29,123 2,5 1,8
KARATAS-(DENIZLI) 06:44:46 30-10-2024 37,703 29,196 11,2 2,4
ERENLI-(MALATYA) 06:34:03 30-10-2024 38,3542 38,6617 5,3 1,8
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 05:50:05 30-10-2024 39,3713 26,2548 11,6 1,6
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 05:43:09 30-10-2024 39,3688 26,2158 11,8 1,6
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 05:08:55 30-10-2024 40,4033 28,8598 8,7 2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 04:16:28 30-10-2024 39,3147 26,0888 5,8 3,1
CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) 03:52:47 30-10-2024 37,8317 36,611 7,9 1,4
AKDENIZ 03:47:25 30-10-2024 35,1693 28,6373 86,8 2
BAHRI-AKCADAG (MALATYA) 02:57:21 30-10-2024 38,3993 38,0628 6,5 1,4
DINARBEY-YEDISU (BINGOL) 02:30:14 30-10-2024 39,3812 40,6765 12 1,3
YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 02:23:34 30-10-2024 38,4508 38,0432 5 1,9
ESENKENT-(ELAZIG) 02:13:45 30-10-2024 38,8217 39,0752 5,3 1,5
KIZILOREN (AFYONKARAHISAR) 02:03:57 30-10-2024 38,2317 30,1035 7,8 1,9
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:58:41 30-10-2024 38,0583 37,4955 5,3 1,7
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:56:04 30-10-2024 38,099 37,1632 4,5 1,5
KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:48:07 30-10-2024 38,088 36,9782 12 1,4
AKHASAN-CERKES (CANKIRI) 01:40:53 30-10-2024 40,7715 32,8193 5,3 1,7
CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) 01:40:07 30-10-2024 38,424 39,0135 5 1,1
KARAALI-BASKIL (ELAZIG) 01:37:51 30-10-2024 38,4783 38,9242 4 1,4
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:34:16 30-10-2024 38,0958 37,1503 5,5 1,7
CILGA-CATAK (VAN) 01:05:41 30-10-2024 38,0465 42,9752 11,4 1,7

Öne Çıkan Video

İzmir depreminin 4. yılı | Cemil Tugay: Riskli ve kaçak yapılarla ilgili çalışmalar sürüyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...