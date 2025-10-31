Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Ekim 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 31 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?

31 Ekim 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:56:17 31-10-2025 39,1892 28,2292 4,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:56:17 31-10-2025 39,20639 28,24056 7,01 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:43 31-10-2025 39,1902 28,2217 5,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:43 31-10-2025 39,20528 28,24194 15,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:54:41 31-10-2025 39,17306 28,16722 6,13 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:52:42 31-10-2025 39,21028 28,17278 5,56 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:49:53 31-10-2025 39,1698 28,2517 12,1 1,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:48:09 31-10-2025 39,105 28,2452 19,8 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:47:41 31-10-2025 39,141 28,174 19,1 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:47:12 31-10-2025 39,129 28,2632 13 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:38:29 31-10-2025 39,1877 28,2082 9,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:38:29 31-10-2025 39,19639 28,19028 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:37:35 31-10-2025 39,24139 28,1575 5,94 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:34:09 31-10-2025 39,21417 28,29111 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:59 31-10-2025 39,19639 28,13972 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:24:11 31-10-2025 39,20222 28,15944 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:20:18 31-10-2025 39,15139 28,25833 7,11 1
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 00:18:18 31-10-2025 39,0362 28,1772 14,6 1,5
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:15:50 31-10-2025 39,1748 28,3247 9,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:15:50 31-10-2025 39,18167 28,32944 6,96 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:13:53 31-10-2025 39,14 28,19194 8,93 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:43 31-10-2025 39,18417 28,1775 5,81 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:42 31-10-2025 39,1525 28,188 20,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:35 31-10-2025 39,22972 28,14778 9,69 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:10:33 31-10-2025 39,18583 28,26917 7 1,1
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:32 31-10-2025 39,2032 28,2718 11,3 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:09:43 31-10-2025 39,1573 28,1435 16,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:09:42 31-10-2025 39,21139 28,25333 7,39 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:07:18 31-10-2025 39,2042 28,1268 7,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:18 31-10-2025 39,21861 28,13639 11,77 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:03:48 31-10-2025 39,19528 28,17472 7 1,1
KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) 00:02:22 31-10-2025 38,3813 38,8903 15,9 1,5
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:42 31-10-2025 39,1828 28,3263 10,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:41 31-10-2025 39,2175 28,34028 7 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 23:59:15 30-10-2025 38,09556 38,20611 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:58:05 30-10-2025 39,1687 28,193 8,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:58:05 30-10-2025 39,15778 28,19167 6,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:07 30-10-2025 39,17972 28,25861 13,58 4,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:52:06 30-10-2025 39,1782 28,2492 13,5 4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:48:48 30-10-2025 39,2017 28,1617 11,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:48:48 30-10-2025 39,15361 28,17944 7,01 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:26 30-10-2025 39,2028 28,1582 8,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:25 30-10-2025 39,22306 28,18861 11,31 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:40:09 30-10-2025 39,13806 28,25806 6,92 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:39:05 30-10-2025 39,18917 28,18472 5,45 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:39:04 30-10-2025 39,1635 28,2047 12,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:34:45 30-10-2025 39,1725 28,31111 7 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:32:46 30-10-2025 39,2193 28,0032 7,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:32:46 30-10-2025 39,22028 28,00361 10,85 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:30:59 30-10-2025 39,18556 28,23528 7,16 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:30:58 30-10-2025 39,166 28,2425 14 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:24:23 30-10-2025 39,13917 28,26944 7,1 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:24:22 30-10-2025 39,1717 28,2325 9,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:09 30-10-2025 39,16056 28,25861 5,8 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:23:08 30-10-2025 39,1722 28,2443 11,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:21:55 30-10-2025 39,20083 28,05056 7 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 23:20:18 30-10-2025 39,1698 28,0333 5,1 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:18:33 30-10-2025 39,1745 28,1473 9,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:33 30-10-2025 39,17417 28,20083 7 1,5
Kırkağaç (Manisa) 23:16:33 30-10-2025 39,19917 27,95639 7 2,1
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 23:16:32 30-10-2025 39,1878 27,933 7,7 2,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:13:42 30-10-2025 39,2092 28,2098 14,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:42 30-10-2025 39,23944 28,17861 12,62 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:06:10 30-10-2025 39,1797 28,2092 15,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:06:10 30-10-2025 39,20917 28,22806 11,35 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:05:02 30-10-2025 39,18778 28,18472 7,23 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:05:01 30-10-2025 39,2002 28,1617 13,9 1,8
CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) 23:01:43 30-10-2025 39,1798 27,9287 9 3
Akhisar (Manisa) 23:01:42 30-10-2025 39,19167 27,95694 10,75 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:00:40 30-10-2025 39,16722 28,30583 5,69 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:54:56 30-10-2025 39,19028 28,185 7 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:41 30-10-2025 39,161 28,2563 14 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:51:41 30-10-2025 39,17833 28,25778 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:48:20 30-10-2025 39,19028 28,1775 4,75 1,3
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 22:48:19 30-10-2025 39,09 28,1417 25,7 1,3
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 22:38:32 30-10-2025 37,6588 35,8407 9,4 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:38:13 30-10-2025 39,1655 28,1715 2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:37:49 30-10-2025 39,20833 28,18833 19,81 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:37:48 30-10-2025 39,1995 28,1615 11,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:34:48 30-10-2025 39,23722 28,185 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:34:47 30-10-2025 39,2017 28,157 12,4 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:28:20 30-10-2025 39,2162 28,1488 10,4 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:28:20 30-10-2025 39,20111 28,18111 7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:26:41 30-10-2025 39,14167 28,28333 7,48 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:26:40 30-10-2025 39,1752 28,2445 13,4 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:22:14 30-10-2025 39,1853 28,2437 10,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:11:21 30-10-2025 39,19 28,15694 5,21 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:11:21 30-10-2025 39,1815 28,1228 12,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:27 30-10-2025 39,17 28,22556 6,82 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:10:27 30-10-2025 39,1732 28,2188 9,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:06:44 30-10-2025 39,14083 28,15778 5,42 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:06:42 30-10-2025 39,2202 28,127 13,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:12 30-10-2025 39,24861 28,15889 7,21 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:09 30-10-2025 39,1957 28,142 8,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:59 30-10-2025 39,15944 28,21861 8,9 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:00:58 30-10-2025 39,1402 28,2303 12,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:57:04 30-10-2025 39,15972 28,23167 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:56:03 30-10-2025 39,17333 28,25333 7 1,2
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:56:02 30-10-2025 39,2243 28,2818 12,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:52:11 30-10-2025 39,16361 28,25833 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:31 30-10-2025 39,14278 28,23556 7,01 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:49:24 30-10-2025 39,19333 28,23444 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:49:23 30-10-2025 39,1658 28,2157 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:13 30-10-2025 39,20222 28,16222 7 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:46:13 30-10-2025 39,2168 28,1323 4,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:35:31 30-10-2025 39,17528 28,08389 8,36 1,8
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 21:35:31 30-10-2025 39,1587 28,0445 11,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:17 30-10-2025 39,18833 28,16694 5,08 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:29:13 30-10-2025 39,1875 28,19 8,48 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:29:12 30-10-2025 39,1983 28,1843 8,6 2
Akhisar (Manisa) 21:21:43 30-10-2025 39,17917 27,97639 7 1,5
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 21:21:42 30-10-2025 39,1765 27,9587 8,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:18:42 30-10-2025 39,175 28,3075 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:17:03 30-10-2025 39,19194 28,16833 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:19 30-10-2025 39,17861 28,15639 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:12:42 30-10-2025 39,12667 28,32611 6,96 0,8
Akçadağ (Malatya) 21:12:05 30-10-2025 38,27417 37,79417 7 2,3
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:12:04 30-10-2025 38,2473 37,7925 5,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:52 30-10-2025 39,19222 28,12806 11,93 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:52 30-10-2025 39,1945 28,1057 8,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:07:21 30-10-2025 39,20778 28,23167 11,11 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:07:20 30-10-2025 39,2122 28,2518 8,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:04:59 30-10-2025 39,1975 28,20972 7 1,1
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:04:58 30-10-2025 39,2287 28,2578 7,8 1,4
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 21:04:04 30-10-2025 39,5265 26,0895 16,3 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:01:09 30-10-2025 39,1723 28,254 10,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:01:08 30-10-2025 39,19583 28,25444 12,89 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:18 30-10-2025 39,1925 28,16722 6,34 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:57:17 30-10-2025 39,18389 28,19639 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:57:16 30-10-2025 39,1857 28,196 12,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:56:43 30-10-2025 39,18889 28,195 7 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:56:42 30-10-2025 39,1967 28,2195 7,4 1,9
Akhisar (Manisa) 20:55:55 30-10-2025 39,18639 27,99833 7 1,6
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 20:55:54 30-10-2025 39,1853 27,9788 8,1 2
Gediz (Kütahya) 20:51:17 30-10-2025 39,06583 29,48861 7 3
YENIGUNEY-GEDIZ (KUTAHYA) 20:51:16 30-10-2025 39,1023 29,5452 6,5 3
Sındırgı (Balıkesir) 20:46:59 30-10-2025 39,19417 28,18833 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:46:58 30-10-2025 39,2053 28,1785 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:42:19 30-10-2025 39,14444 28,28944 11,25 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:42:19 30-10-2025 39,127 28,2715 11,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:39:44 30-10-2025 39,18194 28,2675 6,44 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:39:43 30-10-2025 39,1422 28,2407 15,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:37:45 30-10-2025 39,18861 28,2875 7 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:37:45 30-10-2025 39,1652 28,2978 9,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:35:28 30-10-2025 39,19889 28,33444 7 2,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:35:28 30-10-2025 39,1832 28,329 15,3 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:13 30-10-2025 39,18694 28,11278 9,49 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:34:13 30-10-2025 39,1815 28,1305 10,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:31:51 30-10-2025 39,21667 28,25611 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:27:36 30-10-2025 39,22222 28,15972 7 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 20:27:36 30-10-2025 39,2295 28,1785 10,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:25:34 30-10-2025 39,14861 28,31778 7 1,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:25:33 30-10-2025 39,1442 28,292 17,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:28 30-10-2025 39,17667 28,28333 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:28 30-10-2025 39,157 28,2577 8,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:23:28 30-10-2025 39,1525 28,32139 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:39 30-10-2025 39,16472 28,23139 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:39 30-10-2025 39,1475 28,2548 10,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:08:53 30-10-2025 39,09611 28,30778 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:58:02 30-10-2025 39,12361 28,25583 7,61 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:56:16 30-10-2025 39,24 28,17639 5,25 1,2
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:56:15 30-10-2025 39,2047 28,2725 9,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:52:41 30-10-2025 39,18028 28,24889 7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:49:38 30-10-2025 39,152 28,2687 11,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:46:34 30-10-2025 39,23389 28,15583 7,01 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:46:07 30-10-2025 39,17889 28,18222 4,51 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:46:06 30-10-2025 39,1823 28,097 9,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:44:09 30-10-2025 39,19139 28,21778 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:44:09 30-10-2025 39,1945 28,1953 7,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:41:01 30-10-2025 39,24222 28,17972 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:41:01 30-10-2025 39,212 28,1515 6,9 1,6
EGE DENIZI 19:34:27 30-10-2025 35,9002 25,754 5 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:31:06 30-10-2025 39,18333 28,09167 9,49 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:26:00 30-10-2025 39,17278 28,36972 15,07 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:25:58 30-10-2025 39,1832 28,1278 10,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:22:05 30-10-2025 39,13778 28,28722 6,89 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:22:04 30-10-2025 39,1635 28,2335 8,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:20:52 30-10-2025 39,21833 28,15056 7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:20:51 30-10-2025 39,2127 28,1582 8,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:19:37 30-10-2025 39,18667 28,26667 7 2,1
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:19:37 30-10-2025 39,1875 28,3025 14 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:16:13 30-10-2025 39,20417 28,17556 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:16:12 30-10-2025 39,1772 28,1638 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:09:44 30-10-2025 39,16944 28,25056 7 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:09:44 30-10-2025 39,1358 28,2735 11,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:17 30-10-2025 39,14167 28,16889 11,54 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:01:30 30-10-2025 39,1463 28,103 14,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:00:23 30-10-2025 39,19722 28,25472 7 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 18:59:35 30-10-2025 39,2532 28,961 12,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:58:15 30-10-2025 39,17722 28,12778 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:58:14 30-10-2025 39,2113 28,121 7,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:53:03 30-10-2025 39,19667 28,19194 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:53:01 30-10-2025 39,2087 28,0985 11,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:51:48 30-10-2025 39,17306 28,26 7 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:51:46 30-10-2025 39,198 28,2053 11,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:50:22 30-10-2025 39,16111 28,20222 7 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:50:21 30-10-2025 39,2197 28,127 12,7 1,6
Simav (Kütahya) 18:43:46 30-10-2025 39,24778 28,91444 9,27 1,6
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 18:43:46 30-10-2025 39,2228 28,9413 12,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:35:02 30-10-2025 39,16806 28,26111 7 3,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:35:02 30-10-2025 39,1738 28,2588 12,8 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:33:13 30-10-2025 39,19139 28,23833 5,12 1,4
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:30:51 30-10-2025 39,2392 28,2907 5,6 1,6
Simav (Kütahya) 18:28:50 30-10-2025 39,22278 28,97028 13,14 2,3
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 18:28:50 30-10-2025 39,2512 28,9465 6,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:19:29 30-10-2025 39,17667 28,13389 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:17:49 30-10-2025 39,18028 28,3325 7 2,3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:17:48 30-10-2025 39,1722 28,34 14,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:17:00 30-10-2025 39,15861 28,27694 7 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:16:59 30-10-2025 39,1577 28,2817 20,7 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:10:10 30-10-2025 39,2037 28,2168 7,4 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:09:16 30-10-2025 39,1642 28,124 11,7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:07:39 30-10-2025 39,2088 28,1588 8,9 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:07:38 30-10-2025 39,20222 28,16722 5,77 2,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:06:29 30-10-2025 39,2122 28,1308 12 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:06:28 30-10-2025 39,22194 28,13528 7,01 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:01:45 30-10-2025 39,12444 28,30917 6,26 1,1
DERECIKOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:01:41 30-10-2025 39,2445 28,5988 7,6 1,5
HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) 17:56:04 30-10-2025 37,995 27,5973 5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:35 30-10-2025 39,14389 28,28361 7,02 1,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:51:34 30-10-2025 39,181 28,3052 15 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:49:27 30-10-2025 39,19944 28,17972 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:49:27 30-10-2025 39,1995 28,1722 9 2,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:47:45 30-10-2025 39,1843 28,2515 9,5 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:37:58 30-10-2025 39,1703 28,1615 13,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:37:57 30-10-2025 39,19389 28,18194 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:36:41 30-10-2025 39,1615 28,1773 14,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:33:56 30-10-2025 39,19778 28,20778 6,74 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:33:56 30-10-2025 39,1912 28,1922 10,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:29:11 30-10-2025 39,20556 28,11278 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:29:11 30-10-2025 39,1753 28,0775 12,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:27:37 30-10-2025 39,22694 28,20278 7 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:27:37 30-10-2025 39,1998 28,21 9,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:22 30-10-2025 39,20306 28,20944 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:22:22 30-10-2025 39,1795 28,166 9,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:19:22 30-10-2025 39,17389 28,16722 7 1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:16:04 30-10-2025 39,1587 28,2863 12 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:16:03 30-10-2025 39,18944 28,25611 6,95 1,2
Beypazarı (Ankara) 17:07:53 30-10-2025 40,19167 31,77556 15,48 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:01:38 30-10-2025 39,17056 28,29667 7,02 2,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:01:38 30-10-2025 39,1642 28,2988 15,6 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:59:51 30-10-2025 39,1522 28,223 11,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:59:50 30-10-2025 39,17722 28,24389 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:55:19 30-10-2025 39,20056 28,25667 7 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:55:19 30-10-2025 39,1887 28,2118 11,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:47:26 30-10-2025 39,20639 28,18889 7 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:47:26 30-10-2025 39,1948 28,1345 11,7 3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:39:22 30-10-2025 39,1128 28,2148 13,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:39:21 30-10-2025 39,16361 28,27111 5,56 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:36:46 30-10-2025 39,205 28,30361 5,76 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:35:32 30-10-2025 39,1478 28,1613 10 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:35:31 30-10-2025 39,22 28,19111 7 1,5
Demirci (Manisa) 16:26:53 30-10-2025 38,9275 28,59472 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:21:53 30-10-2025 39,20667 28,17417 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:20:34 30-10-2025 39,22694 28,18611 7 1
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 16:19:44 30-10-2025 39,1708 28,9672 17,2 1,1
Gördes (Manisa) 16:19:42 30-10-2025 39,08472 28,29167 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:40 30-10-2025 39,16833 28,25222 6,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:10:47 30-10-2025 39,18722 28,2275 6,81 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:10:47 30-10-2025 39,197 28,2242 14,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:08:37 30-10-2025 39,2025 28,1875 4,37 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:08:37 30-10-2025 39,1773 28,1607 11,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:04:16 30-10-2025 39,22222 28,16556 2,99 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:04:16 30-10-2025 39,1757 28,0948 8,8 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:59:39 30-10-2025 39,1018 28,296 9,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:48:07 30-10-2025 39,20667 28,17806 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:48:06 30-10-2025 39,1955 28,1848 8 2,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:46:23 30-10-2025 39,21 28,2228 9,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:46:07 30-10-2025 39,18361 28,24333 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:43:07 30-10-2025 39,34861 28,01833 7,1 2,2
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:43:05 30-10-2025 39,3288 27,974 11,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:42:16 30-10-2025 39,22083 28,195 4,95 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:41:43 30-10-2025 39,23361 28,16806 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:40:37 30-10-2025 39,18139 28,22 7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:40:30 30-10-2025 39,1773 28,103 8,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:35:57 30-10-2025 39,31361 28,13833 14,63 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:33:15 30-10-2025 39,22278 28,25167 17,86 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:32:09 30-10-2025 39,18 28,16028 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:27:41 30-10-2025 39,23583 28,19917 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:27:40 30-10-2025 39,1932 28,1673 11,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:26:19 30-10-2025 39,18417 28,145 6,32 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:26:19 30-10-2025 39,1447 28,1308 10,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:25:54 30-10-2025 39,22444 28,15667 4,03 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:23:51 30-10-2025 39,1905 28,1062 9,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:23:50 30-10-2025 39,19222 28,15833 5,36 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:15:43 30-10-2025 39,19056 28,24389 7,26 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:15:43 30-10-2025 39,156 28,2412 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:10:34 30-10-2025 39,16722 28,18361 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:10:34 30-10-2025 39,1695 28,2112 12 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:08:15 30-10-2025 39,22639 28,17528 5,58 2,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:08:14 30-10-2025 39,2193 28,1445 16,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 15:07:35 30-10-2025 39,24139 28,21972 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:06:50 30-10-2025 39,21917 28,15278 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:06:48 30-10-2025 39,1965 28,1245 15,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:05:54 30-10-2025 39,2275 28,17306 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:05:53 30-10-2025 39,1703 28,1512 9,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:05:03 30-10-2025 39,22806 28,15139 7 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:05:02 30-10-2025 39,2092 28,1407 10,7 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:00:31 30-10-2025 39,1527 28,2433 4,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:00:30 30-10-2025 39,23139 28,21139 7 1,3
Pütürge (Malatya) 14:54:02 30-10-2025 38,30583 38,81 6,95 1,1
Sincik (Adıyaman) 14:52:37 30-10-2025 38,11278 38,46889 6,96 2,1
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 14:52:37 30-10-2025 38,151 38,4357 13,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:46:22 30-10-2025 39,19111 28,16139 6,42 3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:46:13 30-10-2025 39,1908 28,1073 10,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:42:36 30-10-2025 39,225 28,17056 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:29 30-10-2025 39,20306 28,12556 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:30:22 30-10-2025 39,23639 28,19778 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:27:13 30-10-2025 39,20528 28,14333 5,73 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:23:09 30-10-2025 39,22194 28,17028 3,38 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:23:09 30-10-2025 39,2188 28,034 12,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:37 30-10-2025 39,185 28,14694 4,65 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:21:36 30-10-2025 39,176 28,121 10,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:17:20 30-10-2025 39,22611 28,1525 5,89 1,3
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:17:20 30-10-2025 39,2557 28,1188 8,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:14:12 30-10-2025 39,17583 28,31028 7,92 3,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:14:11 30-10-2025 39,1585 28,295 11,7 3,5
Van Gölü - [03.19 km] Tuşba (Van) 14:13:27 30-10-2025 38,6075 43,18306 12,75 2,3
Ege Denizi - [20.44 km] Ayvacık (Çanakkale) 14:08:18 30-10-2025 39,35722 25,88833 6,43 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:05:11 30-10-2025 39,1482 28,1645 4,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:04:33 30-10-2025 39,19167 28,20222 7 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:04:33 30-10-2025 39,1932 28,2112 9,1 1,9
Selçuklu (Konya) 14:03:49 30-10-2025 38,13056 32,72667 7 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:49:09 30-10-2025 39,1783 28,254 11,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:49:08 30-10-2025 39,22278 28,20833 3,85 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:48:30 30-10-2025 39,23056 28,15694 3,86 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:48:29 30-10-2025 39,2367 28,1375 11,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:41:10 30-10-2025 39,18389 28,18 6,2 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:41:10 30-10-2025 39,1997 28,1503 16,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:38:40 30-10-2025 39,22333 28,0875 6,78 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:38:40 30-10-2025 39,219 28,0365 7,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:36:55 30-10-2025 39,19083 28,15111 6,89 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:49 30-10-2025 39,21417 28,18361 7,52 2,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:34:49 30-10-2025 39,2253 28,1548 8,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:27:04 30-10-2025 39,2 28,25972 5,85 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:27:04 30-10-2025 39,168 28,2433 8,9 2,3
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 13:22:38 30-10-2025 36,0293 33,5918 1,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:45 30-10-2025 39,205 28,15389 5,17 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:16:11 30-10-2025 39,19833 28,15722 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:16:10 30-10-2025 39,2162 28,177 11,9 2,1
Akdeniz 13:12:56 30-10-2025 34,82278 34,42194 13,84 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:15 30-10-2025 39,23 28,09306 7 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:14 30-10-2025 39,2148 28,048 8,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:10:34 30-10-2025 39,20861 28,18472 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:10:34 30-10-2025 39,1913 28,2048 11,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:07:27 30-10-2025 39,19222 28,13972 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:27 30-10-2025 39,1927 28,1992 14,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:06:32 30-10-2025 39,19917 28,19167 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:05:42 30-10-2025 39,22556 28,15556 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:05:41 30-10-2025 39,1947 28,0955 15,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:58:51 30-10-2025 39,2075 28,2225 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:57:27 30-10-2025 39,15722 28,16361 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:57:26 30-10-2025 39,1307 28,1525 21,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:52:36 30-10-2025 39,185 28,14889 5,85 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:52:36 30-10-2025 39,1762 28,2033 16,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:50:10 30-10-2025 39,18861 28,2475 4,16 2,2
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:50:09 30-10-2025 39,184 28,3067 13,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:50:04 30-10-2025 39,22806 28,23556 7 2
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 12:50:00 30-10-2025 38,9913 28,1127 5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:49:50 30-10-2025 39,21278 28,22694 5,92 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:47:53 30-10-2025 39,20806 28,20972 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:47:52 30-10-2025 39,2132 28,2188 8,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:46:40 30-10-2025 39,21083 28,16889 7 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 12:46:39 30-10-2025 39,1473 28,0855 9,6 1,5
Çubuk (Ankara) 12:45:11 30-10-2025 40,20611 32,90667 8,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:42:53 30-10-2025 39,19306 28,23722 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:41:43 30-10-2025 39,18611 28,26028 7 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:41:43 30-10-2025 39,1237 28,2013 12,6 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:41:07 30-10-2025 39,11056 28,37667 7 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:41:05 30-10-2025 39,1603 28,2762 9,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:39:37 30-10-2025 39,19 28,30972 7 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:39:37 30-10-2025 39,1475 28,2843 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:38:48 30-10-2025 39,23333 28,18361 7 1,2
Merkez (Kırşehir) 12:37:47 30-10-2025 39,24361 34,18694 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:35:38 30-10-2025 39,17083 28,14389 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:35:37 30-10-2025 39,1403 28,1087 10,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:34:26 30-10-2025 39,23833 28,17194 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:32:35 30-10-2025 39,23472 28,23528 9,11 0,8
Elmadağ (Ankara) 12:31:01 30-10-2025 39,97694 33,34639 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:27:26 30-10-2025 39,21389 28,18361 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:27:25 30-10-2025 39,1768 28,1772 12,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:23:44 30-10-2025 39,15389 28,19222 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:22:49 30-10-2025 39,21833 28,16917 6,96 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:19:22 30-10-2025 39,2425 28,20778 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:34 30-10-2025 39,2175 28,15861 4,34 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:17:23 30-10-2025 39,22667 28,15 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:12:50 30-10-2025 39,19806 28,15944 6,06 1,7
ISACA-AKHISAR (MANISA) 12:12:50 30-10-2025 39,1465 28,0792 11,8 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:12:03 30-10-2025 39,2083 28,1705 7,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:09:36 30-10-2025 39,16361 28,28972 7 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:09:35 30-10-2025 39,151 28,2708 12 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:09:04 30-10-2025 39,21667 28,15194 7 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:09:01 30-10-2025 39,2183 28,2588 20,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:34 30-10-2025 39,19306 28,25028 7 3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:03:33 30-10-2025 39,1643 28,2247 13,8 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:02:25 30-10-2025 39,21861 28,08444 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:02:25 30-10-2025 39,1313 28,1083 22,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:02:04 30-10-2025 39,22333 28,17278 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:02:04 30-10-2025 39,1405 28,1398 22,4 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 11:56:25 30-10-2025 37,51361 36,86944 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:55:27 30-10-2025 39,19528 28,16389 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:54:27 30-10-2025 39,1875 28,24722 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:54:27 30-10-2025 39,1393 28,222 13,1 1,3
Şehitkamil (Gaziantep) 11:49:06 30-10-2025 37,20333 37,01167 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:47:27 30-10-2025 39,18667 28,18611 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:47:26 30-10-2025 39,1933 28,1648 5 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:46:23 30-10-2025 39,1465 28,2305 9,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:46:22 30-10-2025 39,21639 28,23972 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:45:58 30-10-2025 39,21694 28,20444 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:44:40 30-10-2025 39,1388 28,1878 22,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:43:37 30-10-2025 39,21667 28,25306 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:43:37 30-10-2025 39,1395 28,1793 19,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:36:26 30-10-2025 39,18861 28,14139 3,49 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:36:26 30-10-2025 39,1897 28,0965 8,1 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:35:14 30-10-2025 39,1757 28,2333 10,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:35:13 30-10-2025 39,18806 28,22278 7,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:39 30-10-2025 39,20028 28,23361 3,63 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:29:37 30-10-2025 39,25472 28,10083 7 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:29:37 30-10-2025 39,2242 28,06 12,8 2,3
Simav (Kütahya) 11:26:43 30-10-2025 39,24 28,97139 10,48 2,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 11:26:42 30-10-2025 39,2657 28,9328 6,9 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:21:15 30-10-2025 39,1865 28,2312 21,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:47 30-10-2025 39,20222 28,21056 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:30 30-10-2025 39,20639 28,22611 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:18:30 30-10-2025 39,199 28,2318 6,3 1,5
MALAZ-GORDES (MANISA) 11:14:39 30-10-2025 39,0752 28,2803 24,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:14:16 30-10-2025 39,21278 28,15417 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:14:15 30-10-2025 39,1842 28,1182 20,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:12:29 30-10-2025 39,175 28,30667 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:12:29 30-10-2025 39,1543 28,261 9,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:06:06 30-10-2025 39,18972 28,16889 7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:06:06 30-10-2025 39,1657 28,097 10,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:05:27 30-10-2025 39,19056 28,29833 7 1,9
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:05:27 30-10-2025 39,1937 28,2963 11,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:04:53 30-10-2025 39,15583 28,24611 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:04:51 30-10-2025 39,1793 28,1837 23,8 2,2
KOPRULU-CEYHAN (ADANA) 11:01:15 30-10-2025 37,0968 35,8917 24,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:57:39 30-10-2025 39,15583 28,29222 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:56:16 30-10-2025 39,34167 28,05944 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:54:56 30-10-2025 39,20111 28,28583 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:54:56 30-10-2025 39,1508 28,2645 12 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:54:35 30-10-2025 39,18472 28,29333 7 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:54:35 30-10-2025 39,104 28,1987 26,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:53:24 30-10-2025 39,18333 28,24556 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:53:23 30-10-2025 39,1687 28,2133 16,6 1,7
Kalecik (Ankara) 10:53:19 30-10-2025 40,20722 33,40167 12,48 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:01 30-10-2025 39,18111 28,24556 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:49:54 30-10-2025 39,155 28,2172 8,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:49:53 30-10-2025 39,19417 28,13889 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:48:20 30-10-2025 39,18611 28,23444 7 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:48:20 30-10-2025 39,1572 28,2212 15,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:47:40 30-10-2025 39,1775 28,29417 7 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:47:40 30-10-2025 39,1603 28,2673 8,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:45:18 30-10-2025 39,18667 28,24222 7 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:45:18 30-10-2025 39,1768 28,2185 16,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:42:48 30-10-2025 39,22139 28,18139 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:42:48 30-10-2025 39,1908 28,1817 13,5 2,6
Simav (Kütahya) 10:40:36 30-10-2025 39,28417 28,95222 10,52 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:38:24 30-10-2025 39,20667 28,16028 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:34:51 30-10-2025 39,18472 28,25083 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:34:10 30-10-2025 39,22861 28,18722 7 1,2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:27:33 30-10-2025 39,2253 28,211 18,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:27:32 30-10-2025 39,21306 28,16722 7,03 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:23:16 30-10-2025 39,22083 28,15889 6,87 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:59 30-10-2025 39,12306 28,27111 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:14:17 30-10-2025 39,14278 28,22444 7 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:14:15 30-10-2025 39,2092 28,212 11 1,6
Demirci (Manisa) 10:11:18 30-10-2025 39,10972 28,50861 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:09:37 30-10-2025 39,1775 28,25333 7 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:09:37 30-10-2025 39,164 28,2358 9,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:07:49 30-10-2025 39,22111 28,17417 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:06:25 30-10-2025 39,17472 28,26583 15 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:06:24 30-10-2025 39,1655 28,2468 9,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:05:32 30-10-2025 39,19139 28,20972 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:05:31 30-10-2025 39,1725 28,1678 8,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:01:03 30-10-2025 39,22583 28,18694 7 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:01:02 30-10-2025 39,1967 28,1375 17 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:00:35 30-10-2025 39,22667 28,17056 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:56:41 30-10-2025 39,21417 28,23889 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:50:15 30-10-2025 39,18083 28,1725 7 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:50:14 30-10-2025 39,1608 28,1385 12 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:49:14 30-10-2025 39,21583 28,18417 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:47:47 30-10-2025 39,18222 28,24333 4,56 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:37:30 30-10-2025 39,17278 28,25278 7 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:37:30 30-10-2025 39,1588 28,219 10,8 2,8
Gölbaşı (Adıyaman) 09:35:27 30-10-2025 37,88306 37,78944 7,03 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:33:19 30-10-2025 39,18694 28,14306 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:31:19 30-10-2025 39,17139 28,28583 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:30:31 30-10-2025 39,17389 28,14361 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:29:26 30-10-2025 39,17611 28,30944 7 1,6
Akhisar (Manisa) 09:27:19 30-10-2025 39,13389 28,06611 6,97 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:25:21 30-10-2025 39,2175 28,17611 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:25:20 30-10-2025 39,1987 28,1638 9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:04 30-10-2025 39,35667 28,03139 10,83 2,7
ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:03 30-10-2025 39,3483 28,0163 3,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 09:09:42 30-10-2025 39,19194 28,29583 6,75 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:02:48 30-10-2025 39,1875 28,28833 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:01:13 30-10-2025 39,12111 28,1225 7,45 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:29 30-10-2025 39,35861 28,01833 10,76 2,4
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 08:58:28 30-10-2025 39,3573 27,9947 1,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:55:15 30-10-2025 39,18611 28,29278 7 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:55:14 30-10-2025 39,1853 28,2532 8,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:52:45 30-10-2025 39,225 28,16222 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:50:51 30-10-2025 39,19444 28,13722 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:25 30-10-2025 39,18889 28,15694 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:47:37 30-10-2025 39,22056 28,24194 7,34 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:45:31 30-10-2025 39,21889 28,18 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:45:30 30-10-2025 39,193 28,181 9,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:41:56 30-10-2025 39,21972 28,12083 7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:41:55 30-10-2025 39,2062 28,1815 7,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:39:31 30-10-2025 39,20056 28,25111 4,88 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:39:05 30-10-2025 39,1622 28,2383 12,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:39:04 30-10-2025 39,19528 28,25 5,01 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:38:05 30-10-2025 39,1977 28,178 10,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:38:04 30-10-2025 39,18778 28,20778 4,83 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:35:41 30-10-2025 39,1975 28,20611 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:35:41 30-10-2025 39,1447 28,1677 15,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:28:39 30-10-2025 39,17917 28,26944 6,21 3,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:28:39 30-10-2025 39,1883 28,2485 12,8 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:20:34 30-10-2025 39,14056 28,29444 7,01 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:20:34 30-10-2025 39,1577 28,2692 11,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:21 30-10-2025 39,21056 28,1775 4,2 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:18:21 30-10-2025 39,1802 28,1203 14,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:17:45 30-10-2025 39,18722 28,27611 6,92 1,7
CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:45 30-10-2025 39,18 28,3618 5 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:16:05 30-10-2025 39,15667 28,22278 12,44 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:16:05 30-10-2025 39,1912 28,1795 16 2,5
Gördes (Manisa) 08:05:58 30-10-2025 39,05167 28,32222 6,95 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:03:07 30-10-2025 39,1773 28,2228 16,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:03:06 30-10-2025 39,18583 28,2525 5,65 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:59:39 30-10-2025 39,17583 28,20333 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:59:38 30-10-2025 39,2007 28,1858 13,3 1,7
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 07:54:16 30-10-2025 39,1742 28,0282 11,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:54:10 30-10-2025 39,19389 28,06028 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:50:27 30-10-2025 39,14472 28,31222 10,56 2,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:50:26 30-10-2025 39,151 28,3003 10,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:47:23 30-10-2025 39,18861 28,14972 5,06 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:47:23 30-10-2025 39,1832 28,1135 13,7 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:18 30-10-2025 39,18028 28,18722 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:40:40 30-10-2025 39,19 28,2725 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:35:48 30-10-2025 39,1775 28,17611 7 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:35:48 30-10-2025 39,1857 28,1325 13,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:33:05 30-10-2025 39,20694 28,21389 7 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 07:33:04 30-10-2025 39,2277 28,1742 10,3 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:31:47 30-10-2025 39,189 28,122 9,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:30:12 30-10-2025 39,21778 28,19361 7 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:30:12 30-10-2025 39,1995 28,1483 11,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:28:58 30-10-2025 39,1925 28,17139 7 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:28:57 30-10-2025 39,2083 28,1612 13,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:25:56 30-10-2025 39,17306 28,2575 7 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:25:55 30-10-2025 39,1447 28,2445 18,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:20:49 30-10-2025 39,20583 28,18333 7 1,5
Yakutiye (Erzurum) 07:17:45 30-10-2025 40,19139 41,45639 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:16:46 30-10-2025 39,17389 28,16833 7,95 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:16:45 30-10-2025 39,1833 28,1328 9,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:33 30-10-2025 39,20194 28,18583 5,76 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:09:02 30-10-2025 39,17028 28,20528 7 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:09:00 30-10-2025 39,1918 28,212 9,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:08:14 30-10-2025 39,1775 28,17417 8,03 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:08:14 30-10-2025 39,1743 28,1453 10,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:06:53 30-10-2025 39,1775 28,24722 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:05:58 30-10-2025 39,16806 28,23667 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:12 30-10-2025 39,15528 28,30306 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:01:47 30-10-2025 39,25972 28,11972 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:58:54 30-10-2025 39,18583 28,26083 7,43 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:58:54 30-10-2025 39,175 28,2295 14,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:54:01 30-10-2025 39,18917 28,24583 4,98 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:54:00 30-10-2025 39,1713 28,2448 16,1 2,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:48:27 30-10-2025 39,1888 28,2292 8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:48:18 30-10-2025 39,17528 28,27333 11,49 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:45:41 30-10-2025 39,17556 28,17667 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:36:46 30-10-2025 39,1503 28,2582 14,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:34:57 30-10-2025 39,20917 28,15861 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:34:56 30-10-2025 39,1973 28,1458 15,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:33:31 30-10-2025 39,15556 28,19222 12,34 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:33:31 30-10-2025 39,1625 28,1655 15 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:30:41 30-10-2025 39,20917 28,19972 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:25:11 30-10-2025 39,17472 28,18444 5,86 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:25:11 30-10-2025 39,1813 28,1478 18 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:23:43 30-10-2025 39,19472 28,20528 1,48 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:23:43 30-10-2025 39,193 28,168 9,6 2,6
Simav (Kütahya) 06:13:24 30-10-2025 39,28167 28,95944 6,65 2,9
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 06:13:24 30-10-2025 39,269 28,9655 5,4 3,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:46 30-10-2025 39,1637 28,2493 15 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:45 30-10-2025 39,19 28,27583 5,21 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:02:45 30-10-2025 39,1708 28,2655 9,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:58:33 30-10-2025 39,20194 28,17861 6,3 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:58:33 30-10-2025 39,1835 28,1403 8,4 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:57:31 30-10-2025 39,1622 28,2422 20,9 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:57:13 30-10-2025 39,1395 28,1998 14 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:53:55 30-10-2025 39,21417 28,09444 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:53:55 30-10-2025 39,2112 28,0733 8,2 1,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:47:59 30-10-2025 39,1708 28,2987 14,1 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:40:11 30-10-2025 39,1748 28,1142 18,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:40:10 30-10-2025 39,17528 28,16667 5,91 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:37:40 30-10-2025 39,17389 28,15667 5,61 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:37:40 30-10-2025 39,19 28,1693 12,8 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:37:14 30-10-2025 39,17306 28,16444 4,74 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:37:14 30-10-2025 39,19 28,1475 16 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:34:09 30-10-2025 39,19333 28,0675 7 1,9
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 05:34:09 30-10-2025 39,1698 28,04 13,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:33:04 30-10-2025 39,18111 28,17472 7 1,1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 05:31:44 30-10-2025 39,247 28,9595 14,6 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:27:08 30-10-2025 38,08917 37,09278 13,42 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:26:08 30-10-2025 39,16028 28,14306 10,02 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:26:08 30-10-2025 39,1522 28,1238 3,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:54 30-10-2025 39,24 28,12472 7 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:20:50 30-10-2025 39,1285 28,2723 13,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:19:00 30-10-2025 39,20222 28,17611 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:18:59 30-10-2025 39,1908 28,1278 14,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:15:18 30-10-2025 39,1675 28,25139 4,86 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:15:17 30-10-2025 39,1775 28,2313 13,3 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:14:08 30-10-2025 39,17722 28,24083 7 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:07 30-10-2025 39,1452 28,2378 20,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:11:21 30-10-2025 39,19333 28,21 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:11:21 30-10-2025 39,2013 28,1552 11,8 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:08:32 30-10-2025 39,1518 28,2718 9,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:08:31 30-10-2025 39,18889 28,30944 4,87 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:05:55 30-10-2025 39,1525 28,28722 6,62 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:05:54 30-10-2025 39,1442 28,2382 14,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:58 30-10-2025 39,17194 28,16583 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:01:08 30-10-2025 39,19083 28,05889 7 2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 05:01:08 30-10-2025 39,166 28,0017 10 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:56:31 30-10-2025 39,2075 28,21944 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:52:49 30-10-2025 39,20417 28,24306 6,82 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:52:49 30-10-2025 39,1628 28,2377 12 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:48:52 30-10-2025 39,20694 28,18361 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:48:52 30-10-2025 39,2163 28,1893 7,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:45:30 30-10-2025 39,17694 28,11083 24,64 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:43:43 30-10-2025 39,18778 28,25167 4,68 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:43 30-10-2025 39,1397 28,232 10,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:43:03 30-10-2025 39,22806 28,16361 7 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:03 30-10-2025 39,2252 28,1262 7,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:42:24 30-10-2025 39,20306 28,15194 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:42:23 30-10-2025 39,2017 28,1083 12 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:40:43 30-10-2025 39,21806 28,15222 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:40:43 30-10-2025 39,2158 28,1145 7,8 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:39:54 30-10-2025 39,1735 28,2453 18 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:38:25 30-10-2025 39,20528 28,14583 7 1,3
Solhan (Bingöl) 04:35:23 30-10-2025 39,04417 41,20056 15,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:34:46 30-10-2025 39,18778 28,25722 4,32 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:34:46 30-10-2025 39,1675 28,2308 16,4 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:32:01 30-10-2025 39,1745 28,1808 12 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:30:50 30-10-2025 39,22444 28,19139 7 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:30:48 30-10-2025 39,116 28,1348 5 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:24:37 30-10-2025 39,2082 28,1292 12,3 2,4
ARISU (VAN) 04:23:13 30-10-2025 38,6305 43,1992 5 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:17:57 30-10-2025 39,161 28,1592 11,1 1,4
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:16:35 30-10-2025 39,2148 28,3072 18,9 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:15:57 30-10-2025 39,1408 28,2358 29,8 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:05:03 30-10-2025 39,1773 28,238 11,3 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:00:51 30-10-2025 39,2012 28,1682 12 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:59:50 30-10-2025 39,1982 28,1215 16,5 1,6
AKSEKI-KOYULHISAR (SIVAS) 03:56:54 30-10-2025 40,21 37,904 4,6 1,6
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:52:42 30-10-2025 39,1742 28,3225 12,3 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:50:18 30-10-2025 39,2092 28,127 7,8 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:47:03 30-10-2025 39,2118 28,1227 7,1 2,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:01 30-10-2025 39,119 28,2643 5,1 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:44:34 30-10-2025 39,2027 28,16 7,2 1,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:43:01 30-10-2025 39,157 28,2917 9,7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:42:21 30-10-2025 39,1505 28,1585 16 1,3
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 03:40:23 30-10-2025 39,0353 28,0242 28,7 0,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:39:54 30-10-2025 39,206 28,1155 7,7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:38:55 30-10-2025 39,1465 28,233 23,9 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:41 30-10-2025 39,1665 28,153 10,4 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:05 30-10-2025 39,1843 28,1435 9,7 1,5
ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA) 03:34:26 30-10-2025 36,9475 28,7425 11,9 2,8
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 03:31:36 30-10-2025 37,1985 28,5877 19,8 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:31:28 30-10-2025 39,1995 28,1373 7,8 1,2
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 03:30:22 30-10-2025 37,0855 28,6252 15 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:27:04 30-10-2025 39,1527 28,2688 12 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:26:25 30-10-2025 39,1668 28,1748 18,6 1,6
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:53 30-10-2025 39,196 28,3012 19,6 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:19:12 30-10-2025 39,16 28,1618 18,9 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:18:17 30-10-2025 39,1712 28,186 12,7 1,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:17:37 30-10-2025 39,2547 28,056 13,6 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:49 30-10-2025 39,2037 28,1215 9,2 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:13:10 30-10-2025 39,1273 28,3027 11,2 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:09:33 30-10-2025 39,1605 28,2967 8 1,4
SEHSUVAR (ELAZIG) 03:06:03 30-10-2025 38,6205 39,6155 10,6 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:05:16 30-10-2025 39,2005 28,1645 11,1 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:04:08 30-10-2025 39,16 28,2897 5,3 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:35 30-10-2025 39,2043 28,2143 13,2 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:56:40 30-10-2025 39,1785 28,1328 23,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:57 30-10-2025 39,21417 28,18944 6,95 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:48:57 30-10-2025 39,2023 28,1728 9,9 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:24 30-10-2025 39,20722 28,18361 7,01 1,7
ISACA-AKHISAR (MANISA) 02:46:59 30-10-2025 39,1503 28,0537 23,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:44:54 30-10-2025 39,22861 28,16889 5,05 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:44:54 30-10-2025 39,1865 28,1478 20,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:40:35 30-10-2025 39,18278 28,25556 4,29 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:35 30-10-2025 39,1558 28,2678 9,4 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:30 30-10-2025 39,1742 28,1213 16,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:35:29 30-10-2025 39,20639 28,15444 5,09 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:32:07 30-10-2025 39,1477 28,22 15,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:32:06 30-10-2025 39,15 28,24306 7 1,4
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:31:05 30-10-2025 39,2533 28,1085 15 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:33 30-10-2025 39,0968 28,2788 12,1 1,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:17 30-10-2025 39,1855 28,2972 13,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:28:16 30-10-2025 39,17944 28,30139 7,07 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:26:21 30-10-2025 39,2027 28,14 10,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:26:20 30-10-2025 39,23667 28,16639 4,61 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:24:42 30-10-2025 39,1822 28,0732 13,5 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:18 30-10-2025 39,1163 28,2352 26,8 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:55 30-10-2025 39,1455 28,2248 18,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:17:12 30-10-2025 39,10167 28,28278 7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:17:12 30-10-2025 39,1635 28,2315 14,5 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:45 30-10-2025 39,102 28,3108 4,3 1,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:00 30-10-2025 39,2585 28,0795 8,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:13:59 30-10-2025 39,26583 28,10833 4,83 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:33 30-10-2025 39,23056 28,15333 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:06:19 30-10-2025 39,2123 28,1697 10,9 1,1
Simav (Kütahya) 02:03:56 30-10-2025 39,23444 28,98306 7 1,4
Sincik (Adıyaman) 02:01:30 30-10-2025 38,10861 38,48722 7,28 2,3
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 02:01:30 30-10-2025 38,1358 38,4667 2,8 2,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:00:51 30-10-2025 39,0933 28,2283 12,2 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:59:40 30-10-2025 39,2048 28,1762 9,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:57:39 30-10-2025 39,16778 28,13611 7,05 1,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 01:56:52 30-10-2025 39,2582 28,9328 9,3 1,5
Simav (Kütahya) 01:56:51 30-10-2025 39,24778 28,9575 7,01 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 01:55:18 30-10-2025 37,49083 36,99167 16,19 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:55:16 30-10-2025 39,1925 28,0803 8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:55:15 30-10-2025 39,25639 28,15639 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:54:40 30-10-2025 39,15167 28,1325 7,02 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:54:40 30-10-2025 39,2027 28,192 22,4 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 01:46:58 30-10-2025 38,32028 38,31083 7,03 1,3
MALATYA 01:46:57 30-10-2025 38,3335 38,3207 16,6 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:45:24 30-10-2025 39,1488 28,2293 11,2 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:42:19 30-10-2025 39,2392 28,0172 12 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:42:18 30-10-2025 39,27417 28,05639 6,96 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:41:02 30-10-2025 39,11417 28,30778 7,2 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 01:38:04 30-10-2025 39,2375 29,0678 1,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:34:01 30-10-2025 39,19556 28,22556 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:01 30-10-2025 39,1637 28,255 12 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:33:36 30-10-2025 39,1488 28,1737 15 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:33:35 30-10-2025 39,15083 28,17361 7,01 1,5
Simav (Kütahya) 01:31:14 30-10-2025 39,25417 28,99417 7,01 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:31:14 30-10-2025 39,2452 28,9855 7,3 2,9
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:56:17 31-10-2025 39,1892 28,2292 4,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:56:17 31-10-2025 39,20639 28,24056 7,01 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:43 31-10-2025 39,1902 28,2217 5,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:43 31-10-2025 39,20528 28,24194 15,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:54:41 31-10-2025 39,17306 28,16722 6,13 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:52:42 31-10-2025 39,21028 28,17278 5,56 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:49:53 31-10-2025 39,1698 28,2517 12,1 1,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:48:09 31-10-2025 39,105 28,2452 19,8 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:47:41 31-10-2025 39,141 28,174 19,1 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:47:12 31-10-2025 39,129 28,2632 13 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:38:29 31-10-2025 39,1877 28,2082 9,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:38:29 31-10-2025 39,19639 28,19028 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:37:35 31-10-2025 39,24139 28,1575 5,94 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:34:09 31-10-2025 39,21417 28,29111 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:59 31-10-2025 39,19639 28,13972 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:24:11 31-10-2025 39,20222 28,15944 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:20:18 31-10-2025 39,15139 28,25833 7,11 1
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 00:18:18 31-10-2025 39,0362 28,1772 14,6 1,5
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:15:50 31-10-2025 39,1748 28,3247 9,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:15:50 31-10-2025 39,18167 28,32944 6,96 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:13:53 31-10-2025 39,14 28,19194 8,93 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:43 31-10-2025 39,18417 28,1775 5,81 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:42 31-10-2025 39,1525 28,188 20,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:35 31-10-2025 39,22972 28,14778 9,69 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:10:33 31-10-2025 39,18583 28,26917 7 1,1
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:32 31-10-2025 39,2032 28,2718 11,3 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:09:43 31-10-2025 39,1573 28,1435 16,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:09:42 31-10-2025 39,21139 28,25333 7,39 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:07:18 31-10-2025 39,2042 28,1268 7,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:18 31-10-2025 39,21861 28,13639 11,77 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:03:48 31-10-2025 39,19528 28,17472 7 1,1
KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) 00:02:22 31-10-2025 38,3813 38,8903 15,9 1,5
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:42 31-10-2025 39,1828 28,3263 10,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:41 31-10-2025 39,2175 28,34028 7 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 23:59:15 30-10-2025 38,09556 38,20611 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:58:05 30-10-2025 39,1687 28,193 8,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:58:05 30-10-2025 39,15778 28,19167 6,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:07 30-10-2025 39,17972 28,25861 13,58 4,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:52:06 30-10-2025 39,1782 28,2492 13,5 4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:48:48 30-10-2025 39,2017 28,1617 11,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:48:48 30-10-2025 39,15361 28,17944 7,01 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:26 30-10-2025 39,2028 28,1582 8,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:25 30-10-2025 39,22306 28,18861 11,31 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:40:09 30-10-2025 39,13806 28,25806 6,92 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:39:05 30-10-2025 39,18917 28,18472 5,45 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:39:04 30-10-2025 39,1635 28,2047 12,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:34:45 30-10-2025 39,1725 28,31111 7 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:32:46 30-10-2025 39,2193 28,0032 7,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:32:46 30-10-2025 39,22028 28,00361 10,85 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:30:59 30-10-2025 39,18556 28,23528 7,16 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:30:58 30-10-2025 39,166 28,2425 14 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:24:23 30-10-2025 39,13917 28,26944 7,1 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:24:22 30-10-2025 39,1717 28,2325 9,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:09 30-10-2025 39,16056 28,25861 5,8 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:23:08 30-10-2025 39,1722 28,2443 11,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:21:55 30-10-2025 39,20083 28,05056 7 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 23:20:18 30-10-2025 39,1698 28,0333 5,1 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:18:33 30-10-2025 39,1745 28,1473 9,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:33 30-10-2025 39,17417 28,20083 7 1,5
Kırkağaç (Manisa) 23:16:33 30-10-2025 39,19917 27,95639 7 2,1
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 23:16:32 30-10-2025 39,1878 27,933 7,7 2,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:13:42 30-10-2025 39,2092 28,2098 14,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:42 30-10-2025 39,23944 28,17861 12,62 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:06:10 30-10-2025 39,1797 28,2092 15,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:06:10 30-10-2025 39,20917 28,22806 11,35 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:05:02 30-10-2025 39,18778 28,18472 7,23 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:05:01 30-10-2025 39,2002 28,1617 13,9 1,8
CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) 23:01:43 30-10-2025 39,1798 27,9287 9 3
Akhisar (Manisa) 23:01:42 30-10-2025 39,19167 27,95694 10,75 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:00:40 30-10-2025 39,16722 28,30583 5,69 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:54:56 30-10-2025 39,19028 28,185 7 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:41 30-10-2025 39,161 28,2563 14 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:51:41 30-10-2025 39,17833 28,25778 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:48:20 30-10-2025 39,19028 28,1775 4,75 1,3
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 22:48:19 30-10-2025 39,09 28,1417 25,7 1,3
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 22:38:32 30-10-2025 37,6588 35,8407 9,4 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:38:13 30-10-2025 39,1655 28,1715 2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:37:49 30-10-2025 39,20833 28,18833 19,81 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:37:48 30-10-2025 39,1995 28,1615 11,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:34:48 30-10-2025 39,23722 28,185 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:34:47 30-10-2025 39,2017 28,157 12,4 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:28:20 30-10-2025 39,2162 28,1488 10,4 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:28:20 30-10-2025 39,20111 28,18111 7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:26:41 30-10-2025 39,14167 28,28333 7,48 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:26:40 30-10-2025 39,1752 28,2445 13,4 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:22:14 30-10-2025 39,1853 28,2437 10,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:11:21 30-10-2025 39,19 28,15694 5,21 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:11:21 30-10-2025 39,1815 28,1228 12,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:27 30-10-2025 39,17 28,22556 6,82 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:10:27 30-10-2025 39,1732 28,2188 9,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:06:44 30-10-2025 39,14083 28,15778 5,42 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:06:42 30-10-2025 39,2202 28,127 13,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:12 30-10-2025 39,24861 28,15889 7,21 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:09 30-10-2025 39,1957 28,142 8,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:59 30-10-2025 39,15944 28,21861 8,9 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:00:58 30-10-2025 39,1402 28,2303 12,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:57:04 30-10-2025 39,15972 28,23167 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:56:03 30-10-2025 39,17333 28,25333 7 1,2
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:56:02 30-10-2025 39,2243 28,2818 12,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:52:11 30-10-2025 39,16361 28,25833 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:31 30-10-2025 39,14278 28,23556 7,01 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:49:24 30-10-2025 39,19333 28,23444 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:49:23 30-10-2025 39,1658 28,2157 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:13 30-10-2025 39,20222 28,16222 7 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:46:13 30-10-2025 39,2168 28,1323 4,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:35:31 30-10-2025 39,17528 28,08389 8,36 1,8
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 21:35:31 30-10-2025 39,1587 28,0445 11,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:17 30-10-2025 39,18833 28,16694 5,08 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:29:13 30-10-2025 39,1875 28,19 8,48 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:29:12 30-10-2025 39,1983 28,1843 8,6 2
Akhisar (Manisa) 21:21:43 30-10-2025 39,17917 27,97639 7 1,5
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 21:21:42 30-10-2025 39,1765 27,9587 8,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:18:42 30-10-2025 39,175 28,3075 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:17:03 30-10-2025 39,19194 28,16833 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:19 30-10-2025 39,17861 28,15639 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:12:42 30-10-2025 39,12667 28,32611 6,96 0,8
Akçadağ (Malatya) 21:12:05 30-10-2025 38,27417 37,79417 7 2,3
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:12:04 30-10-2025 38,2473 37,7925 5,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:52 30-10-2025 39,19222 28,12806 11,93 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:52 30-10-2025 39,1945 28,1057 8,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:07:21 30-10-2025 39,20778 28,23167 11,11 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:07:20 30-10-2025 39,2122 28,2518 8,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:04:59 30-10-2025 39,1975 28,20972 7 1,1
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:04:58 30-10-2025 39,2287 28,2578 7,8 1,4
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 21:04:04 30-10-2025 39,5265 26,0895 16,3 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:01:09 30-10-2025 39,1723 28,254 10,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:01:08 30-10-2025 39,19583 28,25444 12,89 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:18 30-10-2025 39,1925 28,16722 6,34 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:57:17 30-10-2025 39,18389 28,19639 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:57:16 30-10-2025 39,1857 28,196 12,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:56:43 30-10-2025 39,18889 28,195 7 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:56:42 30-10-2025 39,1967 28,2195 7,4 1,9
Akhisar (Manisa) 20:55:55 30-10-2025 39,18639 27,99833 7 1,6
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 20:55:54 30-10-2025 39,1853 27,9788 8,1 2
Gediz (Kütahya) 20:51:17 30-10-2025 39,06583 29,48861 7 3
YENIGUNEY-GEDIZ (KUTAHYA) 20:51:16 30-10-2025 39,1023 29,5452 6,5 3
Sındırgı (Balıkesir) 20:46:59 30-10-2025 39,19417 28,18833 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:46:58 30-10-2025 39,2053 28,1785 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:42:19 30-10-2025 39,14444 28,28944 11,25 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:42:19 30-10-2025 39,127 28,2715 11,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:39:44 30-10-2025 39,18194 28,2675 6,44 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:39:43 30-10-2025 39,1422 28,2407 15,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:37:45 30-10-2025 39,18861 28,2875 7 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:37:45 30-10-2025 39,1652 28,2978 9,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:35:28 30-10-2025 39,19889 28,33444 7 2,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:35:28 30-10-2025 39,1832 28,329 15,3 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:13 30-10-2025 39,18694 28,11278 9,49 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:34:13 30-10-2025 39,1815 28,1305 10,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:31:51 30-10-2025 39,21667 28,25611 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:27:36 30-10-2025 39,22222 28,15972 7 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 20:27:36 30-10-2025 39,2295 28,1785 10,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:25:34 30-10-2025 39,14861 28,31778 7 1,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:25:33 30-10-2025 39,1442 28,292 17,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:28 30-10-2025 39,17667 28,28333 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:28 30-10-2025 39,157 28,2577 8,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:23:28 30-10-2025 39,1525 28,32139 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:39 30-10-2025 39,16472 28,23139 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:39 30-10-2025 39,1475 28,2548 10,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:08:53 30-10-2025 39,09611 28,30778 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:58:02 30-10-2025 39,12361 28,25583 7,61 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:56:16 30-10-2025 39,24 28,17639 5,25 1,2
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:56:15 30-10-2025 39,2047 28,2725 9,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:52:41 30-10-2025 39,18028 28,24889 7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:49:38 30-10-2025 39,152 28,2687 11,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:46:34 30-10-2025 39,23389 28,15583 7,01 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:46:07 30-10-2025 39,17889 28,18222 4,51 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:46:06 30-10-2025 39,1823 28,097 9,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:44:09 30-10-2025 39,19139 28,21778 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:44:09 30-10-2025 39,1945 28,1953 7,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:41:01 30-10-2025 39,24222 28,17972 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:41:01 30-10-2025 39,212 28,1515 6,9 1,6
EGE DENIZI 19:34:27 30-10-2025 35,9002 25,754 5 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:31:06 30-10-2025 39,18333 28,09167 9,49 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:26:00 30-10-2025 39,17278 28,36972 15,07 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:25:58 30-10-2025 39,1832 28,1278 10,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:22:05 30-10-2025 39,13778 28,28722 6,89 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:22:04 30-10-2025 39,1635 28,2335 8,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:20:52 30-10-2025 39,21833 28,15056 7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:20:51 30-10-2025 39,2127 28,1582 8,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:19:37 30-10-2025 39,18667 28,26667 7 2,1
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:19:37 30-10-2025 39,1875 28,3025 14 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:16:13 30-10-2025 39,20417 28,17556 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:16:12 30-10-2025 39,1772 28,1638 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:09:44 30-10-2025 39,16944 28,25056 7 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:09:44 30-10-2025 39,1358 28,2735 11,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:17 30-10-2025 39,14167 28,16889 11,54 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:01:30 30-10-2025 39,1463 28,103 14,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:00:23 30-10-2025 39,19722 28,25472 7 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 18:59:35 30-10-2025 39,2532 28,961 12,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:58:15 30-10-2025 39,17722 28,12778 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:58:14 30-10-2025 39,2113 28,121 7,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:53:03 30-10-2025 39,19667 28,19194 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:53:01 30-10-2025 39,2087 28,0985 11,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:51:48 30-10-2025 39,17306 28,26 7 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:51:46 30-10-2025 39,198 28,2053 11,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:50:22 30-10-2025 39,16111 28,20222 7 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:50:21 30-10-2025 39,2197 28,127 12,7 1,6
Simav (Kütahya) 18:43:46 30-10-2025 39,24778 28,91444 9,27 1,6
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 18:43:46 30-10-2025 39,2228 28,9413 12,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:35:02 30-10-2025 39,16806 28,26111 7 3,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:35:02 30-10-2025 39,1738 28,2588 12,8 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:33:13 30-10-2025 39,19139 28,23833 5,12 1,4
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:30:51 30-10-2025 39,2392 28,2907 5,6 1,6
Simav (Kütahya) 18:28:50 30-10-2025 39,22278 28,97028 13,14 2,3
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 18:28:50 30-10-2025 39,2512 28,9465 6,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:19:29 30-10-2025 39,17667 28,13389 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:17:49 30-10-2025 39,18028 28,3325 7 2,3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:17:48 30-10-2025 39,1722 28,34 14,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:17:00 30-10-2025 39,15861 28,27694 7 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:16:59 30-10-2025 39,1577 28,2817 20,7 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:10:10 30-10-2025 39,2037 28,2168 7,4 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:09:16 30-10-2025 39,1642 28,124 11,7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:07:39 30-10-2025 39,2088 28,1588 8,9 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:07:38 30-10-2025 39,20222 28,16722 5,77 2,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:06:29 30-10-2025 39,2122 28,1308 12 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:06:28 30-10-2025 39,22194 28,13528 7,01 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:01:45 30-10-2025 39,12444 28,30917 6,26 1,1
DERECIKOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:01:41 30-10-2025 39,2445 28,5988 7,6 1,5
HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) 17:56:04 30-10-2025 37,995 27,5973 5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:35 30-10-2025 39,14389 28,28361 7,02 1,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:51:34 30-10-2025 39,181 28,3052 15 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:49:27 30-10-2025 39,19944 28,17972 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:49:27 30-10-2025 39,1995 28,1722 9 2,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:47:45 30-10-2025 39,1843 28,2515 9,5 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:37:58 30-10-2025 39,1703 28,1615 13,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:37:57 30-10-2025 39,19389 28,18194 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:36:41 30-10-2025 39,1615 28,1773 14,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:33:56 30-10-2025 39,19778 28,20778 6,74 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:33:56 30-10-2025 39,1912 28,1922 10,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:29:11 30-10-2025 39,20556 28,11278 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:29:11 30-10-2025 39,1753 28,0775 12,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:27:37 30-10-2025 39,22694 28,20278 7 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:27:37 30-10-2025 39,1998 28,21 9,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:22 30-10-2025 39,20306 28,20944 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:22:22 30-10-2025 39,1795 28,166 9,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:19:22 30-10-2025 39,17389 28,16722 7 1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:16:04 30-10-2025 39,1587 28,2863 12 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:16:03 30-10-2025 39,18944 28,25611 6,95 1,2
Beypazarı (Ankara) 17:07:53 30-10-2025 40,19167 31,77556 15,48 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:01:38 30-10-2025 39,17056 28,29667 7,02 2,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:01:38 30-10-2025 39,1642 28,2988 15,6 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:59:51 30-10-2025 39,1522 28,223 11,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:59:50 30-10-2025 39,17722 28,24389 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:55:19 30-10-2025 39,20056 28,25667 7 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:55:19 30-10-2025 39,1887 28,2118 11,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:47:26 30-10-2025 39,20639 28,18889 7 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:47:26 30-10-2025 39,1948 28,1345 11,7 3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:39:22 30-10-2025 39,1128 28,2148 13,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:39:21 30-10-2025 39,16361 28,27111 5,56 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:36:46 30-10-2025 39,205 28,30361 5,76 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:35:32 30-10-2025 39,1478 28,1613 10 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:35:31 30-10-2025 39,22 28,19111 7 1,5
Demirci (Manisa) 16:26:53 30-10-2025 38,9275 28,59472 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:21:53 30-10-2025 39,20667 28,17417 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:20:34 30-10-2025 39,22694 28,18611 7 1
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 16:19:44 30-10-2025 39,1708 28,9672 17,2 1,1
Gördes (Manisa) 16:19:42 30-10-2025 39,08472 28,29167 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:40 30-10-2025 39,16833 28,25222 6,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:10:47 30-10-2025 39,18722 28,2275 6,81 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:10:47 30-10-2025 39,197 28,2242 14,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:08:37 30-10-2025 39,2025 28,1875 4,37 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:08:37 30-10-2025 39,1773 28,1607 11,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:04:16 30-10-2025 39,22222 28,16556 2,99 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:04:16 30-10-2025 39,1757 28,0948 8,8 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:59:39 30-10-2025 39,1018 28,296 9,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:48:07 30-10-2025 39,20667 28,17806 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:48:06 30-10-2025 39,1955 28,1848 8 2,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:46:23 30-10-2025 39,21 28,2228 9,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:46:07 30-10-2025 39,18361 28,24333 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:43:07 30-10-2025 39,34861 28,01833 7,1 2,2
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:43:05 30-10-2025 39,3288 27,974 11,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:42:16 30-10-2025 39,22083 28,195 4,95 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:41:43 30-10-2025 39,23361 28,16806 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:40:37 30-10-2025 39,18139 28,22 7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:40:30 30-10-2025 39,1773 28,103 8,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:35:57 30-10-2025 39,31361 28,13833 14,63 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:33:15 30-10-2025 39,22278 28,25167 17,86 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:32:09 30-10-2025 39,18 28,16028 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:27:41 30-10-2025 39,23583 28,19917 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:27:40 30-10-2025 39,1932 28,1673 11,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:26:19 30-10-2025 39,18417 28,145 6,32 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:26:19 30-10-2025 39,1447 28,1308 10,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:25:54 30-10-2025 39,22444 28,15667 4,03 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:23:51 30-10-2025 39,1905 28,1062 9,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:23:50 30-10-2025 39,19222 28,15833 5,36 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:15:43 30-10-2025 39,19056 28,24389 7,26 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:15:43 30-10-2025 39,156 28,2412 8,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:10:34 30-10-2025 39,16722 28,18361 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:10:34 30-10-2025 39,1695 28,2112 12 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:08:15 30-10-2025 39,22639 28,17528 5,58 2,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:08:14 30-10-2025 39,2193 28,1445 16,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 15:07:35 30-10-2025 39,24139 28,21972 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:06:50 30-10-2025 39,21917 28,15278 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:06:48 30-10-2025 39,1965 28,1245 15,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:05:54 30-10-2025 39,2275 28,17306 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:05:53 30-10-2025 39,1703 28,1512 9,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:05:03 30-10-2025 39,22806 28,15139 7 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:05:02 30-10-2025 39,2092 28,1407 10,7 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:00:31 30-10-2025 39,1527 28,2433 4,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:00:30 30-10-2025 39,23139 28,21139 7 1,3
Pütürge (Malatya) 14:54:02 30-10-2025 38,30583 38,81 6,95 1,1
Sincik (Adıyaman) 14:52:37 30-10-2025 38,11278 38,46889 6,96 2,1
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 14:52:37 30-10-2025 38,151 38,4357 13,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:46:22 30-10-2025 39,19111 28,16139 6,42 3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:46:13 30-10-2025 39,1908 28,1073 10,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:42:36 30-10-2025 39,225 28,17056 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:29 30-10-2025 39,20306 28,12556 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:30:22 30-10-2025 39,23639 28,19778 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:27:13 30-10-2025 39,20528 28,14333 5,73 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:23:09 30-10-2025 39,22194 28,17028 3,38 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:23:09 30-10-2025 39,2188 28,034 12,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:37 30-10-2025 39,185 28,14694 4,65 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:21:36 30-10-2025 39,176 28,121 10,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:17:20 30-10-2025 39,22611 28,1525 5,89 1,3
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:17:20 30-10-2025 39,2557 28,1188 8,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:14:12 30-10-2025 39,17583 28,31028 7,92 3,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:14:11 30-10-2025 39,1585 28,295 11,7 3,5
Van Gölü - [03.19 km] Tuşba (Van) 14:13:27 30-10-2025 38,6075 43,18306 12,75 2,3
Ege Denizi - [20.44 km] Ayvacık (Çanakkale) 14:08:18 30-10-2025 39,35722 25,88833 6,43 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:05:11 30-10-2025 39,1482 28,1645 4,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:04:33 30-10-2025 39,19167 28,20222 7 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:04:33 30-10-2025 39,1932 28,2112 9,1 1,9
Selçuklu (Konya) 14:03:49 30-10-2025 38,13056 32,72667 7 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:49:09 30-10-2025 39,1783 28,254 11,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:49:08 30-10-2025 39,22278 28,20833 3,85 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:48:30 30-10-2025 39,23056 28,15694 3,86 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:48:29 30-10-2025 39,2367 28,1375 11,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:41:10 30-10-2025 39,18389 28,18 6,2 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:41:10 30-10-2025 39,1997 28,1503 16,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:38:40 30-10-2025 39,22333 28,0875 6,78 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:38:40 30-10-2025 39,219 28,0365 7,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:36:55 30-10-2025 39,19083 28,15111 6,89 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:49 30-10-2025 39,21417 28,18361 7,52 2,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:34:49 30-10-2025 39,2253 28,1548 8,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:27:04 30-10-2025 39,2 28,25972 5,85 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:27:04 30-10-2025 39,168 28,2433 8,9 2,3
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 13:22:38 30-10-2025 36,0293 33,5918 1,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:45 30-10-2025 39,205 28,15389 5,17 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:16:11 30-10-2025 39,19833 28,15722 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:16:10 30-10-2025 39,2162 28,177 11,9 2,1
Akdeniz 13:12:56 30-10-2025 34,82278 34,42194 13,84 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:15 30-10-2025 39,23 28,09306 7 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:14 30-10-2025 39,2148 28,048 8,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:10:34 30-10-2025 39,20861 28,18472 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:10:34 30-10-2025 39,1913 28,2048 11,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:07:27 30-10-2025 39,19222 28,13972 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:27 30-10-2025 39,1927 28,1992 14,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:06:32 30-10-2025 39,19917 28,19167 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:05:42 30-10-2025 39,22556 28,15556 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:05:41 30-10-2025 39,1947 28,0955 15,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:58:51 30-10-2025 39,2075 28,2225 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:57:27 30-10-2025 39,15722 28,16361 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:57:26 30-10-2025 39,1307 28,1525 21,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:52:36 30-10-2025 39,185 28,14889 5,85 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:52:36 30-10-2025 39,1762 28,2033 16,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:50:10 30-10-2025 39,18861 28,2475 4,16 2,2
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:50:09 30-10-2025 39,184 28,3067 13,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:50:04 30-10-2025 39,22806 28,23556 7 2
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 12:50:00 30-10-2025 38,9913 28,1127 5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:49:50 30-10-2025 39,21278 28,22694 5,92 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:47:53 30-10-2025 39,20806 28,20972 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:47:52 30-10-2025 39,2132 28,2188 8,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:46:40 30-10-2025 39,21083 28,16889 7 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 12:46:39 30-10-2025 39,1473 28,0855 9,6 1,5
Çubuk (Ankara) 12:45:11 30-10-2025 40,20611 32,90667 8,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:42:53 30-10-2025 39,19306 28,23722 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:41:43 30-10-2025 39,18611 28,26028 7 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:41:43 30-10-2025 39,1237 28,2013 12,6 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:41:07 30-10-2025 39,11056 28,37667 7 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:41:05 30-10-2025 39,1603 28,2762 9,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:39:37 30-10-2025 39,19 28,30972 7 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:39:37 30-10-2025 39,1475 28,2843 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:38:48 30-10-2025 39,23333 28,18361 7 1,2
Merkez (Kırşehir) 12:37:47 30-10-2025 39,24361 34,18694 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:35:38 30-10-2025 39,17083 28,14389 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:35:37 30-10-2025 39,1403 28,1087 10,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:34:26 30-10-2025 39,23833 28,17194 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:32:35 30-10-2025 39,23472 28,23528 9,11 0,8
Elmadağ (Ankara) 12:31:01 30-10-2025 39,97694 33,34639 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:27:26 30-10-2025 39,21389 28,18361 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:27:25 30-10-2025 39,1768 28,1772 12,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:23:44 30-10-2025 39,15389 28,19222 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:22:49 30-10-2025 39,21833 28,16917 6,96 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:19:22 30-10-2025 39,2425 28,20778 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:34 30-10-2025 39,2175 28,15861 4,34 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:17:23 30-10-2025 39,22667 28,15 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:12:50 30-10-2025 39,19806 28,15944 6,06 1,7
ISACA-AKHISAR (MANISA) 12:12:50 30-10-2025 39,1465 28,0792 11,8 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:12:03 30-10-2025 39,2083 28,1705 7,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:09:36 30-10-2025 39,16361 28,28972 7 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:09:35 30-10-2025 39,151 28,2708 12 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:09:04 30-10-2025 39,21667 28,15194 7 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:09:01 30-10-2025 39,2183 28,2588 20,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:34 30-10-2025 39,19306 28,25028 7 3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:03:33 30-10-2025 39,1643 28,2247 13,8 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:02:25 30-10-2025 39,21861 28,08444 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:02:25 30-10-2025 39,1313 28,1083 22,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:02:04 30-10-2025 39,22333 28,17278 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:02:04 30-10-2025 39,1405 28,1398 22,4 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 11:56:25 30-10-2025 37,51361 36,86944 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:55:27 30-10-2025 39,19528 28,16389 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:54:27 30-10-2025 39,1875 28,24722 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:54:27 30-10-2025 39,1393 28,222 13,1 1,3
Şehitkamil (Gaziantep) 11:49:06 30-10-2025 37,20333 37,01167 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:47:27 30-10-2025 39,18667 28,18611 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:47:26 30-10-2025 39,1933 28,1648 5 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:46:23 30-10-2025 39,1465 28,2305 9,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:46:22 30-10-2025 39,21639 28,23972 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:45:58 30-10-2025 39,21694 28,20444 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:44:40 30-10-2025 39,1388 28,1878 22,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:43:37 30-10-2025 39,21667 28,25306 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:43:37 30-10-2025 39,1395 28,1793 19,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:36:26 30-10-2025 39,18861 28,14139 3,49 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:36:26 30-10-2025 39,1897 28,0965 8,1 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:35:14 30-10-2025 39,1757 28,2333 10,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:35:13 30-10-2025 39,18806 28,22278 7,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:39 30-10-2025 39,20028 28,23361 3,63 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:29:37 30-10-2025 39,25472 28,10083 7 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:29:37 30-10-2025 39,2242 28,06 12,8 2,3
Simav (Kütahya) 11:26:43 30-10-2025 39,24 28,97139 10,48 2,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 11:26:42 30-10-2025 39,2657 28,9328 6,9 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:21:15 30-10-2025 39,1865 28,2312 21,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:47 30-10-2025 39,20222 28,21056 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:30 30-10-2025 39,20639 28,22611 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:18:30 30-10-2025 39,199 28,2318 6,3 1,5
MALAZ-GORDES (MANISA) 11:14:39 30-10-2025 39,0752 28,2803 24,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:14:16 30-10-2025 39,21278 28,15417 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:14:15 30-10-2025 39,1842 28,1182 20,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:12:29 30-10-2025 39,175 28,30667 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:12:29 30-10-2025 39,1543 28,261 9,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:06:06 30-10-2025 39,18972 28,16889 7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:06:06 30-10-2025 39,1657 28,097 10,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:05:27 30-10-2025 39,19056 28,29833 7 1,9
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:05:27 30-10-2025 39,1937 28,2963 11,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:04:53 30-10-2025 39,15583 28,24611 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:04:51 30-10-2025 39,1793 28,1837 23,8 2,2
KOPRULU-CEYHAN (ADANA) 11:01:15 30-10-2025 37,0968 35,8917 24,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:57:39 30-10-2025 39,15583 28,29222 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:56:16 30-10-2025 39,34167 28,05944 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:54:56 30-10-2025 39,20111 28,28583 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:54:56 30-10-2025 39,1508 28,2645 12 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:54:35 30-10-2025 39,18472 28,29333 7 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:54:35 30-10-2025 39,104 28,1987 26,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:53:24 30-10-2025 39,18333 28,24556 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:53:23 30-10-2025 39,1687 28,2133 16,6 1,7
Kalecik (Ankara) 10:53:19 30-10-2025 40,20722 33,40167 12,48 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:01 30-10-2025 39,18111 28,24556 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:49:54 30-10-2025 39,155 28,2172 8,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:49:53 30-10-2025 39,19417 28,13889 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:48:20 30-10-2025 39,18611 28,23444 7 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:48:20 30-10-2025 39,1572 28,2212 15,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:47:40 30-10-2025 39,1775 28,29417 7 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:47:40 30-10-2025 39,1603 28,2673 8,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:45:18 30-10-2025 39,18667 28,24222 7 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:45:18 30-10-2025 39,1768 28,2185 16,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:42:48 30-10-2025 39,22139 28,18139 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:42:48 30-10-2025 39,1908 28,1817 13,5 2,6
Simav (Kütahya) 10:40:36 30-10-2025 39,28417 28,95222 10,52 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:38:24 30-10-2025 39,20667 28,16028 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:34:51 30-10-2025 39,18472 28,25083 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:34:10 30-10-2025 39,22861 28,18722 7 1,2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:27:33 30-10-2025 39,2253 28,211 18,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:27:32 30-10-2025 39,21306 28,16722 7,03 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:23:16 30-10-2025 39,22083 28,15889 6,87 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:59 30-10-2025 39,12306 28,27111 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:14:17 30-10-2025 39,14278 28,22444 7 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:14:15 30-10-2025 39,2092 28,212 11 1,6
Demirci (Manisa) 10:11:18 30-10-2025 39,10972 28,50861 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:09:37 30-10-2025 39,1775 28,25333 7 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:09:37 30-10-2025 39,164 28,2358 9,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:07:49 30-10-2025 39,22111 28,17417 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:06:25 30-10-2025 39,17472 28,26583 15 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:06:24 30-10-2025 39,1655 28,2468 9,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:05:32 30-10-2025 39,19139 28,20972 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:05:31 30-10-2025 39,1725 28,1678 8,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:01:03 30-10-2025 39,22583 28,18694 7 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:01:02 30-10-2025 39,1967 28,1375 17 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:00:35 30-10-2025 39,22667 28,17056 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:56:41 30-10-2025 39,21417 28,23889 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:50:15 30-10-2025 39,18083 28,1725 7 3,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:50:14 30-10-2025 39,1608 28,1385 12 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:49:14 30-10-2025 39,21583 28,18417 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:47:47 30-10-2025 39,18222 28,24333 4,56 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:37:30 30-10-2025 39,17278 28,25278 7 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:37:30 30-10-2025 39,1588 28,219 10,8 2,8
Gölbaşı (Adıyaman) 09:35:27 30-10-2025 37,88306 37,78944 7,03 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:33:19 30-10-2025 39,18694 28,14306 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:31:19 30-10-2025 39,17139 28,28583 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:30:31 30-10-2025 39,17389 28,14361 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:29:26 30-10-2025 39,17611 28,30944 7 1,6
Akhisar (Manisa) 09:27:19 30-10-2025 39,13389 28,06611 6,97 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:25:21 30-10-2025 39,2175 28,17611 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:25:20 30-10-2025 39,1987 28,1638 9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:04 30-10-2025 39,35667 28,03139 10,83 2,7
ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:03 30-10-2025 39,3483 28,0163 3,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 09:09:42 30-10-2025 39,19194 28,29583 6,75 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:02:48 30-10-2025 39,1875 28,28833 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:01:13 30-10-2025 39,12111 28,1225 7,45 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:29 30-10-2025 39,35861 28,01833 10,76 2,4
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 08:58:28 30-10-2025 39,3573 27,9947 1,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:55:15 30-10-2025 39,18611 28,29278 7 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:55:14 30-10-2025 39,1853 28,2532 8,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:52:45 30-10-2025 39,225 28,16222 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:50:51 30-10-2025 39,19444 28,13722 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:25 30-10-2025 39,18889 28,15694 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:47:37 30-10-2025 39,22056 28,24194 7,34 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:45:31 30-10-2025 39,21889 28,18 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:45:30 30-10-2025 39,193 28,181 9,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:41:56 30-10-2025 39,21972 28,12083 7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:41:55 30-10-2025 39,2062 28,1815 7,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:39:31 30-10-2025 39,20056 28,25111 4,88 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:39:05 30-10-2025 39,1622 28,2383 12,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:39:04 30-10-2025 39,19528 28,25 5,01 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:38:05 30-10-2025 39,1977 28,178 10,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:38:04 30-10-2025 39,18778 28,20778 4,83 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:35:41 30-10-2025 39,1975 28,20611 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:35:41 30-10-2025 39,1447 28,1677 15,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:28:39 30-10-2025 39,17917 28,26944 6,21 3,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:28:39 30-10-2025 39,1883 28,2485 12,8 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:20:34 30-10-2025 39,14056 28,29444 7,01 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:20:34 30-10-2025 39,1577 28,2692 11,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:21 30-10-2025 39,21056 28,1775 4,2 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:18:21 30-10-2025 39,1802 28,1203 14,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:17:45 30-10-2025 39,18722 28,27611 6,92 1,7
CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:45 30-10-2025 39,18 28,3618 5 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:16:05 30-10-2025 39,15667 28,22278 12,44 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:16:05 30-10-2025 39,1912 28,1795 16 2,5
Gördes (Manisa) 08:05:58 30-10-2025 39,05167 28,32222 6,95 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:03:07 30-10-2025 39,1773 28,2228 16,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:03:06 30-10-2025 39,18583 28,2525 5,65 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:59:39 30-10-2025 39,17583 28,20333 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:59:38 30-10-2025 39,2007 28,1858 13,3 1,7
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 07:54:16 30-10-2025 39,1742 28,0282 11,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:54:10 30-10-2025 39,19389 28,06028 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:50:27 30-10-2025 39,14472 28,31222 10,56 2,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:50:26 30-10-2025 39,151 28,3003 10,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:47:23 30-10-2025 39,18861 28,14972 5,06 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:47:23 30-10-2025 39,1832 28,1135 13,7 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:18 30-10-2025 39,18028 28,18722 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:40:40 30-10-2025 39,19 28,2725 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:35:48 30-10-2025 39,1775 28,17611 7 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:35:48 30-10-2025 39,1857 28,1325 13,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:33:05 30-10-2025 39,20694 28,21389 7 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 07:33:04 30-10-2025 39,2277 28,1742 10,3 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:31:47 30-10-2025 39,189 28,122 9,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:30:12 30-10-2025 39,21778 28,19361 7 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:30:12 30-10-2025 39,1995 28,1483 11,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:28:58 30-10-2025 39,1925 28,17139 7 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:28:57 30-10-2025 39,2083 28,1612 13,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:25:56 30-10-2025 39,17306 28,2575 7 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:25:55 30-10-2025 39,1447 28,2445 18,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:20:49 30-10-2025 39,20583 28,18333 7 1,5
Yakutiye (Erzurum) 07:17:45 30-10-2025 40,19139 41,45639 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:16:46 30-10-2025 39,17389 28,16833 7,95 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:16:45 30-10-2025 39,1833 28,1328 9,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:33 30-10-2025 39,20194 28,18583 5,76 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:09:02 30-10-2025 39,17028 28,20528 7 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:09:00 30-10-2025 39,1918 28,212 9,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:08:14 30-10-2025 39,1775 28,17417 8,03 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:08:14 30-10-2025 39,1743 28,1453 10,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:06:53 30-10-2025 39,1775 28,24722 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:05:58 30-10-2025 39,16806 28,23667 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:12 30-10-2025 39,15528 28,30306 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:01:47 30-10-2025 39,25972 28,11972 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:58:54 30-10-2025 39,18583 28,26083 7,43 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:58:54 30-10-2025 39,175 28,2295 14,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:54:01 30-10-2025 39,18917 28,24583 4,98 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:54:00 30-10-2025 39,1713 28,2448 16,1 2,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:48:27 30-10-2025 39,1888 28,2292 8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:48:18 30-10-2025 39,17528 28,27333 11,49 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:45:41 30-10-2025 39,17556 28,17667 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:36:46 30-10-2025 39,1503 28,2582 14,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:34:57 30-10-2025 39,20917 28,15861 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:34:56 30-10-2025 39,1973 28,1458 15,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:33:31 30-10-2025 39,15556 28,19222 12,34 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:33:31 30-10-2025 39,1625 28,1655 15 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:30:41 30-10-2025 39,20917 28,19972 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:25:11 30-10-2025 39,17472 28,18444 5,86 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:25:11 30-10-2025 39,1813 28,1478 18 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:23:43 30-10-2025 39,19472 28,20528 1,48 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:23:43 30-10-2025 39,193 28,168 9,6 2,6
Simav (Kütahya) 06:13:24 30-10-2025 39,28167 28,95944 6,65 2,9
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 06:13:24 30-10-2025 39,269 28,9655 5,4 3,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:46 30-10-2025 39,1637 28,2493 15 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:45 30-10-2025 39,19 28,27583 5,21 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:02:45 30-10-2025 39,1708 28,2655 9,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:58:33 30-10-2025 39,20194 28,17861 6,3 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:58:33 30-10-2025 39,1835 28,1403 8,4 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:57:31 30-10-2025 39,1622 28,2422 20,9 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:57:13 30-10-2025 39,1395 28,1998 14 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:53:55 30-10-2025 39,21417 28,09444 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:53:55 30-10-2025 39,2112 28,0733 8,2 1,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:47:59 30-10-2025 39,1708 28,2987 14,1 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:40:11 30-10-2025 39,1748 28,1142 18,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:40:10 30-10-2025 39,17528 28,16667 5,91 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:37:40 30-10-2025 39,17389 28,15667 5,61 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:37:40 30-10-2025 39,19 28,1693 12,8 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:37:14 30-10-2025 39,17306 28,16444 4,74 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:37:14 30-10-2025 39,19 28,1475 16 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:34:09 30-10-2025 39,19333 28,0675 7 1,9
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 05:34:09 30-10-2025 39,1698 28,04 13,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:33:04 30-10-2025 39,18111 28,17472 7 1,1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 05:31:44 30-10-2025 39,247 28,9595 14,6 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:27:08 30-10-2025 38,08917 37,09278 13,42 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:26:08 30-10-2025 39,16028 28,14306 10,02 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:26:08 30-10-2025 39,1522 28,1238 3,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:54 30-10-2025 39,24 28,12472 7 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:20:50 30-10-2025 39,1285 28,2723 13,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:19:00 30-10-2025 39,20222 28,17611 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:18:59 30-10-2025 39,1908 28,1278 14,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:15:18 30-10-2025 39,1675 28,25139 4,86 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:15:17 30-10-2025 39,1775 28,2313 13,3 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:14:08 30-10-2025 39,17722 28,24083 7 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:07 30-10-2025 39,1452 28,2378 20,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:11:21 30-10-2025 39,19333 28,21 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:11:21 30-10-2025 39,2013 28,1552 11,8 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:08:32 30-10-2025 39,1518 28,2718 9,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:08:31 30-10-2025 39,18889 28,30944 4,87 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:05:55 30-10-2025 39,1525 28,28722 6,62 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:05:54 30-10-2025 39,1442 28,2382 14,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:58 30-10-2025 39,17194 28,16583 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:01:08 30-10-2025 39,19083 28,05889 7 2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 05:01:08 30-10-2025 39,166 28,0017 10 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:56:31 30-10-2025 39,2075 28,21944 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:52:49 30-10-2025 39,20417 28,24306 6,82 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:52:49 30-10-2025 39,1628 28,2377 12 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:48:52 30-10-2025 39,20694 28,18361 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:48:52 30-10-2025 39,2163 28,1893 7,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:45:30 30-10-2025 39,17694 28,11083 24,64 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:43:43 30-10-2025 39,18778 28,25167 4,68 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:43 30-10-2025 39,1397 28,232 10,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:43:03 30-10-2025 39,22806 28,16361 7 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:03 30-10-2025 39,2252 28,1262 7,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:42:24 30-10-2025 39,20306 28,15194 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:42:23 30-10-2025 39,2017 28,1083 12 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:40:43 30-10-2025 39,21806 28,15222 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:40:43 30-10-2025 39,2158 28,1145 7,8 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:39:54 30-10-2025 39,1735 28,2453 18 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:38:25 30-10-2025 39,20528 28,14583 7 1,3
Solhan (Bingöl) 04:35:23 30-10-2025 39,04417 41,20056 15,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:34:46 30-10-2025 39,18778 28,25722 4,32 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:34:46 30-10-2025 39,1675 28,2308 16,4 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:32:01 30-10-2025 39,1745 28,1808 12 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:30:50 30-10-2025 39,22444 28,19139 7 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:30:48 30-10-2025 39,116 28,1348 5 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:24:37 30-10-2025 39,2082 28,1292 12,3 2,4
ARISU (VAN) 04:23:13 30-10-2025 38,6305 43,1992 5 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:17:57 30-10-2025 39,161 28,1592 11,1 1,4
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:16:35 30-10-2025 39,2148 28,3072 18,9 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:15:57 30-10-2025 39,1408 28,2358 29,8 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:05:03 30-10-2025 39,1773 28,238 11,3 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:00:51 30-10-2025 39,2012 28,1682 12 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:59:50 30-10-2025 39,1982 28,1215 16,5 1,6
AKSEKI-KOYULHISAR (SIVAS) 03:56:54 30-10-2025 40,21 37,904 4,6 1,6
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:52:42 30-10-2025 39,1742 28,3225 12,3 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:50:18 30-10-2025 39,2092 28,127 7,8 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:47:03 30-10-2025 39,2118 28,1227 7,1 2,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:46:01 30-10-2025 39,119 28,2643 5,1 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:44:34 30-10-2025 39,2027 28,16 7,2 1,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:43:01 30-10-2025 39,157 28,2917 9,7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:42:21 30-10-2025 39,1505 28,1585 16 1,3
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 03:40:23 30-10-2025 39,0353 28,0242 28,7 0,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:39:54 30-10-2025 39,206 28,1155 7,7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:38:55 30-10-2025 39,1465 28,233 23,9 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:41 30-10-2025 39,1665 28,153 10,4 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:37:05 30-10-2025 39,1843 28,1435 9,7 1,5
ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA) 03:34:26 30-10-2025 36,9475 28,7425 11,9 2,8
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 03:31:36 30-10-2025 37,1985 28,5877 19,8 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:31:28 30-10-2025 39,1995 28,1373 7,8 1,2
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 03:30:22 30-10-2025 37,0855 28,6252 15 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:27:04 30-10-2025 39,1527 28,2688 12 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:26:25 30-10-2025 39,1668 28,1748 18,6 1,6
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:53 30-10-2025 39,196 28,3012 19,6 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:19:12 30-10-2025 39,16 28,1618 18,9 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:18:17 30-10-2025 39,1712 28,186 12,7 1,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:17:37 30-10-2025 39,2547 28,056 13,6 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:49 30-10-2025 39,2037 28,1215 9,2 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:13:10 30-10-2025 39,1273 28,3027 11,2 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:09:33 30-10-2025 39,1605 28,2967 8 1,4
SEHSUVAR (ELAZIG) 03:06:03 30-10-2025 38,6205 39,6155 10,6 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:05:16 30-10-2025 39,2005 28,1645 11,1 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:04:08 30-10-2025 39,16 28,2897 5,3 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:35 30-10-2025 39,2043 28,2143 13,2 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:56:40 30-10-2025 39,1785 28,1328 23,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:57 30-10-2025 39,21417 28,18944 6,95 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:48:57 30-10-2025 39,2023 28,1728 9,9 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:24 30-10-2025 39,20722 28,18361 7,01 1,7
ISACA-AKHISAR (MANISA) 02:46:59 30-10-2025 39,1503 28,0537 23,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:44:54 30-10-2025 39,22861 28,16889 5,05 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:44:54 30-10-2025 39,1865 28,1478 20,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:40:35 30-10-2025 39,18278 28,25556 4,29 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:35 30-10-2025 39,1558 28,2678 9,4 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:30 30-10-2025 39,1742 28,1213 16,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:35:29 30-10-2025 39,20639 28,15444 5,09 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:32:07 30-10-2025 39,1477 28,22 15,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:32:06 30-10-2025 39,15 28,24306 7 1,4
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:31:05 30-10-2025 39,2533 28,1085 15 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:33 30-10-2025 39,0968 28,2788 12,1 1,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:17 30-10-2025 39,1855 28,2972 13,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:28:16 30-10-2025 39,17944 28,30139 7,07 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:26:21 30-10-2025 39,2027 28,14 10,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:26:20 30-10-2025 39,23667 28,16639 4,61 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:24:42 30-10-2025 39,1822 28,0732 13,5 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:22:18 30-10-2025 39,1163 28,2352 26,8 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:55 30-10-2025 39,1455 28,2248 18,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:17:12 30-10-2025 39,10167 28,28278 7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:17:12 30-10-2025 39,1635 28,2315 14,5 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:45 30-10-2025 39,102 28,3108 4,3 1,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:00 30-10-2025 39,2585 28,0795 8,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:13:59 30-10-2025 39,26583 28,10833 4,83 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:33 30-10-2025 39,23056 28,15333 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:06:19 30-10-2025 39,2123 28,1697 10,9 1,1
Simav (Kütahya) 02:03:56 30-10-2025 39,23444 28,98306 7 1,4
Sincik (Adıyaman) 02:01:30 30-10-2025 38,10861 38,48722 7,28 2,3
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 02:01:30 30-10-2025 38,1358 38,4667 2,8 2,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:00:51 30-10-2025 39,0933 28,2283 12,2 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:59:40 30-10-2025 39,2048 28,1762 9,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:57:39 30-10-2025 39,16778 28,13611 7,05 1,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 01:56:52 30-10-2025 39,2582 28,9328 9,3 1,5
Simav (Kütahya) 01:56:51 30-10-2025 39,24778 28,9575 7,01 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 01:55:18 30-10-2025 37,49083 36,99167 16,19 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:55:16 30-10-2025 39,1925 28,0803 8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:55:15 30-10-2025 39,25639 28,15639 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:54:40 30-10-2025 39,15167 28,1325 7,02 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:54:40 30-10-2025 39,2027 28,192 22,4 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 01:46:58 30-10-2025 38,32028 38,31083 7,03 1,3
MALATYA 01:46:57 30-10-2025 38,3335 38,3207 16,6 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:45:24 30-10-2025 39,1488 28,2293 11,2 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:42:19 30-10-2025 39,2392 28,0172 12 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:42:18 30-10-2025 39,27417 28,05639 6,96 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:41:02 30-10-2025 39,11417 28,30778 7,2 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 01:38:04 30-10-2025 39,2375 29,0678 1,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:34:01 30-10-2025 39,19556 28,22556 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:01 30-10-2025 39,1637 28,255 12 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:33:36 30-10-2025 39,1488 28,1737 15 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:33:35 30-10-2025 39,15083 28,17361 7,01 1,5
Simav (Kütahya) 01:31:14 30-10-2025 39,25417 28,99417 7,01 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:31:14 30-10-2025 39,2452 28,9855 7,3 2,9
