Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 31 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
31 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|AKDENIZ
|00:14:40 31-01-2025
|35,6427
|27,4193
|18,2
|3,5
|KARINCALI-ORHANELI (BURSA)
|23:55:32 30-01-2025
|39,9458
|28,8285
|9,6
|2,8
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|23:55:32 30-01-2025
|39,93917
|28,81111
|7,74
|2,5
|Saimbeyli (Adana)
|23:54:58 30-01-2025
|37,82444
|36,14472
|7,8
|2,1
|DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
|23:54:57 30-01-2025
|37,8535
|36,1272
|5
|2,2
|Akçadağ (Malatya)
|23:50:41 30-01-2025
|38,35222
|37,90889
|6,95
|1,3
|Ege Denizi - [07.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:32:05 30-01-2025
|39,42778
|26,30917
|7
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:27:17 30-01-2025
|38,10694
|36,97528
|6,99
|1,9
|YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|23:27:16 30-01-2025
|38,1382
|37,0128
|6,1
|1,9
|BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
|22:50:14 30-01-2025
|40,4932
|28,1295
|14,3
|1,8
|Marmara Denizi - [08.86 km] Erdek (Balıkesir)
|22:50:14 30-01-2025
|40,47
|28,12972
|16,03
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|22:33:50 30-01-2025
|37,15194
|36,74889
|7
|0,9
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|22:09:11 30-01-2025
|36,9602
|28,0235
|10,9
|1,7
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.46 km] Milas (Muğla)
|22:09:10 30-01-2025
|36,95278
|28,01028
|7
|1,4
|Merkez (Aksaray)
|22:05:50 30-01-2025
|38,47583
|33,82389
|12,14
|1
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:55:41 30-01-2025
|39,4377
|26,245
|7,4
|2
|Ege Denizi - [08.70 km] Ayvacık (Çanakkale)
|21:55:41 30-01-2025
|39,42222
|26,22528
|11,87
|1,9
|Buharkent (Aydın)
|21:54:15 30-01-2025
|37,9425
|28,77333
|4,35
|1,1
|KUMLUCA-SARAYKOY (DENIZLI)
|21:54:13 30-01-2025
|37,9098
|28,8552
|12,3
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|21:47:22 30-01-2025
|38,12639
|37,86167
|18,71
|1,2
|ARKITCA-KIRIKHAN (HATAY)
|21:40:17 30-01-2025
|36,5158
|36,3045
|6,8
|1,4
|İskenderun (Hatay)
|21:40:17 30-01-2025
|36,54361
|36,26639
|11,14
|1,6
|AKDENIZ
|21:37:10 30-01-2025
|36,4763
|25,3955
|5
|2,8
|Ege Denizi
|21:37:08 30-01-2025
|36,21056
|25,26167
|4,91
|2,7
|AKDENIZ
|21:09:33 30-01-2025
|36,5047
|25,553
|7,3
|2,3
|Ege Denizi
|21:09:32 30-01-2025
|36,57861
|25,25361
|6,24
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|20:58:31 30-01-2025
|38,26667
|38,83917
|4,03
|2
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|20:58:30 30-01-2025
|38,2852
|38,7863
|8,8
|2
|Tavas (Denizli)
|20:36:08 30-01-2025
|37,725
|29,00056
|8,28
|1
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|20:26:00 30-01-2025
|34,8127
|24,8558
|19,7
|2,7
|Akdeniz
|20:25:57 30-01-2025
|34,53306
|24,9475
|7,06
|2,8
|Doğanşehir (Malatya)
|20:10:41 30-01-2025
|37,91028
|37,95917
|7,3
|0,9
|Korgun (Çankırı)
|19:50:51 30-01-2025
|40,69
|33,5225
|9
|1,5
|KARATEKIN-KORGUN (CANKIRI)
|19:50:50 30-01-2025
|40,6443
|33,5255
|5,4
|1,8
|Tut (Adıyaman)
|19:37:07 30-01-2025
|37,86694
|37,92028
|7,44
|1,3
|Arıcak (Elazığ)
|19:23:40 30-01-2025
|38,50722
|40,15778
|6,87
|1,3
|Ege Denizi - [64.53 km] Karaburun (İzmir)
|19:13:46 30-01-2025
|38,78
|25,67861
|7,2
|1,6
|EGE DENIZI
|19:13:45 30-01-2025
|38,8237
|25,6942
|14,9
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|19:05:02 30-01-2025
|38,23972
|38,63611
|7
|1
|YUNANISTAN
|18:55:29 30-01-2025
|38,4525
|24,0365
|84,7
|4,2
|Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [203.99 km] Çeşme (İzmir)
|18:55:23 30-01-2025
|38,40472
|23,925
|5,4
|4,3
|Merkez (Amasya)
|18:54:53 30-01-2025
|40,57667
|35,54417
|8,21
|1,1
|Yahyalı (Kayseri)
|18:54:10 30-01-2025
|37,74417
|35,3725
|6,99
|1
|Beyşehir (Konya)
|18:19:06 30-01-2025
|37,68389
|31,95917
|11,4
|1,3
|KARACAOREN-SEYDISEHIR (KONYA)
|18:19:06 30-01-2025
|37,6658
|32,0008
|7,2
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|18:08:12 30-01-2025
|38,15417
|38,51944
|9
|1,3
|KECELER-GONEN (BALIKESIR)
|18:07:38 30-01-2025
|40,068
|27,6602
|14
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:07:36 30-01-2025
|39,49444
|28,1675
|6,98
|1,4
|Maden (Elazığ)
|17:56:15 30-01-2025
|38,57444
|39,665
|7
|1,1
|Bulanık (Muş)
|17:51:05 30-01-2025
|38,98694
|42,25111
|7,54
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|17:48:58 30-01-2025
|38,37778
|37,4675
|7
|0,9
|Maden (Elazığ)
|17:47:11 30-01-2025
|38,56722
|39,62361
|7
|1
|Sumbas (Osmaniye)
|17:31:46 30-01-2025
|37,55056
|36,10917
|14
|2,5
|KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)
|17:31:45 30-01-2025
|37,6095
|36,1243
|10,2
|2,4
|AKDENIZ
|16:28:51 30-01-2025
|36,54
|25,4825
|6,6
|3
|İslahiye (Gaziantep)
|16:12:08 30-01-2025
|36,8975
|36,52528
|17,7
|1,9
|HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|16:12:08 30-01-2025
|36,9117
|36,4647
|5,4
|2
|Akçadağ (Malatya)
|15:54:28 30-01-2025
|38,29917
|37,8575
|6,9
|1,7
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|15:54:27 30-01-2025
|38,2735
|37,7943
|15,1
|1,8
|SAIMBEYLI (ADANA)
|15:24:11 30-01-2025
|38,0057
|36,0738
|4,1
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|15:10:35 30-01-2025
|38,28667
|37,90333
|9,1
|1,5
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|15:10:34 30-01-2025
|38,3117
|37,8117
|14,3
|1,8
|Kemah (Erzincan)
|15:10:23 30-01-2025
|39,81083
|39,09778
|11,7
|0,5
|Pamukkale (Denizli)
|14:26:57 30-01-2025
|38,03417
|29,04111
|7,01
|1
|Merkez (Bolu)
|14:05:15 30-01-2025
|40,89111
|31,67194
|7
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|13:57:43 30-01-2025
|37,35972
|36,97194
|10,84
|1,2
|Çankaya (Ankara)
|13:56:38 30-01-2025
|39,8125
|32,94222
|7
|1,1
|CANKAYA (ANKARA)
|13:56:37 30-01-2025
|39,8372
|32,9715
|3,4
|1,7
|Merkez (Bolu)
|13:35:07 30-01-2025
|40,88667
|31,65556
|11,26
|1,8
|MESCICELE-(BOLU)
|13:35:07 30-01-2025
|40,892
|31,6525
|6,6
|2
|AKDENIZ
|13:30:35 30-01-2025
|36,5512
|25,4833
|7,2
|3,1
|Akçadağ (Malatya)
|13:15:53 30-01-2025
|38,25361
|37,82722
|5,69
|1,7
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|13:15:52 30-01-2025
|38,2665
|37,8173
|10,9
|1,7
|Lice (Diyarbakır)
|12:44:37 30-01-2025
|38,53583
|40,75833
|6,98
|2
|DAMAR-LICE (DIYARBAKIR)
|12:44:37 30-01-2025
|38,448
|40,7047
|3,2
|1,9
|SARIKAYA-BEYDAG (IZMIR)
|12:39:03 30-01-2025
|38,1085
|28,1805
|11,8
|1,5
|IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN)
|12:28:40 30-01-2025
|36,2817
|33,7445
|0
|1,2
|AKCIFT-(VAN)
|12:17:46 30-01-2025
|38,8468
|43,602
|17
|1,9
|Tuşba (Van)
|12:17:45 30-01-2025
|38,875
|43,57056
|20
|1,6
|SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS)
|12:17:00 30-01-2025
|37,4753
|36,9338
|5
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|12:16:48 30-01-2025
|38,41389
|38,38
|13,7
|1,2
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:14:10 30-01-2025
|38,191
|37,8197
|7,7
|1,4
|CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|12:12:45 30-01-2025
|37,862
|37,8138
|3,7
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:06:22 30-01-2025
|38,22472
|38,03333
|18
|1,3
|UCAGAC-(ELAZIG)
|11:36:58 30-01-2025
|38,719
|38,9247
|5,2
|1,5
|Merkez (Elazığ)
|11:36:57 30-01-2025
|38,78944
|38,87139
|7
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|10:58:18 30-01-2025
|37,86389
|36,24194
|7
|1,5
|EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
|10:58:18 30-01-2025
|37,9257
|36,151
|14,5
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|10:50:15 30-01-2025
|38,27194
|37,91028
|5,49
|1,7
|Bucak (Burdur)
|10:13:34 30-01-2025
|37,27
|30,7025
|86,99
|1,7
|KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|10:13:33 30-01-2025
|37,2098
|30,6368
|88,3
|1,9
|Korkuteli (Antalya)
|09:41:46 30-01-2025
|37,05278
|30,05583
|7,79
|1,6
|YUKARIKARAMAN-KORKUTELI (ANTALYA)
|09:41:45 30-01-2025
|37,0562
|30,0628
|21
|1,7
|Ege Denizi - [07.36 km] Ayvacık (Çanakkale)
|09:17:59 30-01-2025
|39,44028
|26,27222
|4,48
|2,1
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:17:59 30-01-2025
|39,428
|26,2555
|9
|2,2
|Soma (Manisa)
|09:08:35 30-01-2025
|39,10194
|27,54444
|7,01
|1,6
|ADIL-SOMA (MANISA)
|09:08:34 30-01-2025
|39,1033
|27,59
|0
|1,9
|Ege Denizi
|07:36:21 30-01-2025
|36,2725
|23,5575
|7,01
|3,3
|Sincik (Adıyaman)
|07:35:03 30-01-2025
|38,09833
|38,48167
|7
|0,9
|Ege Denizi - [122.90 km] Datça (Muğla)
|07:24:03 30-01-2025
|36,25111
|26,19056
|40,28
|3,2
|AKDENIZ
|07:24:03 30-01-2025
|36,428
|26,3143
|95,3
|3,4
|Kemalpaşa (İzmir)
|07:16:30 30-01-2025
|38,40417
|27,68694
|7
|1,4
|Darende (Malatya)
|07:14:50 30-01-2025
|38,48361
|37,55944
|6,9
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|07:14:48 30-01-2025
|38,4318
|37,484
|5,4
|1,5
|AKDENIZ
|07:10:27 30-01-2025
|36,5427
|25,1988
|12
|2,4
|Marmara Denizi - [20.42 km] Silivri (İstanbul)
|06:53:57 30-01-2025
|40,89222
|28,18639
|7
|1,4
|AKDENIZ
|06:52:43 30-01-2025
|36,478
|25,4215
|3,1
|2,4
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [38.88 km] Akyaka (Kars)
|06:52:18 30-01-2025
|41,27639
|43,82417
|6,92
|1,3
|Antakya (Hatay)
|06:44:38 30-01-2025
|36,34028
|36,26417
|7
|1,4
|Bergama (İzmir)
|06:40:50 30-01-2025
|39,2175
|27,27306
|12
|1,7
|ORENLI-BERGAMA (IZMIR)
|06:40:50 30-01-2025
|39,2283
|27,2718
|4,1
|1,7
|EGE DENIZI
|06:30:06 30-01-2025
|36,5717
|25,209
|5
|2,4
|Akçadağ (Malatya)
|05:53:23 30-01-2025
|38,47083
|37,94083
|7,02
|1,3
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|05:53:21 30-01-2025
|38,4843
|37,9688
|13,9
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|05:37:03 30-01-2025
|38,56278
|37,985
|5,18
|1,1
|Aladağ (Adana)
|05:34:09 30-01-2025
|37,58639
|35,38472
|7
|1
|AKDENIZ
|05:33:05 30-01-2025
|36,516
|25,4628
|7,8
|2,3
|Antakya (Hatay)
|05:16:45 30-01-2025
|36,3175
|36,22083
|7
|1,5
|SUVATLI-(HATAY)
|05:16:43 30-01-2025
|36,3108
|36,2878
|8
|1,8
|Akdeniz
|05:01:37 30-01-2025
|35,78417
|35,67194
|15,22
|1,6
|Ege Denizi - [30.71 km] Datça (Muğla)
|04:37:44 30-01-2025
|36,66722
|27,10528
|36,47
|3,3
|KOS ADASI (AKDENIZ)
|04:37:42 30-01-2025
|36,6897
|26,8868
|132,9
|3,3
|Doğanşehir (Malatya)
|04:34:01 30-01-2025
|37,90861
|37,93972
|12,09
|1,1
|ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:34:01 30-01-2025
|37,9183
|37,9187
|13,5
|1,5
|Antakya (Hatay)
|04:15:09 30-01-2025
|36,33889
|36,20083
|7
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|04:04:43 30-01-2025
|40,22556
|31,7075
|7,11
|1,8
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|04:04:43 30-01-2025
|40,217
|31,7235
|7,1
|1,9
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:36:03 30-01-2025
|37,05917
|36,87472
|7
|1,1
|AKDENIZ
|03:19:53 30-01-2025
|35,4147
|32,0902
|5
|1,7
|Akdeniz - [121.56 km] Gazipaşa (Antalya)
|03:19:51 30-01-2025
|35,35639
|31,51722
|7,19
|1,6
|Bergama (İzmir)
|03:11:05 30-01-2025
|39,18889
|27,34083
|6,68
|1,1
|Darende (Malatya)
|02:25:07 30-01-2025
|38,52556
|37,50972
|7
|1,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|02:25:07 30-01-2025
|38,4077
|37,532
|5,4
|1,3
|Ayrancı (Karaman)
|02:13:57 30-01-2025
|37,48611
|33,68333
|7,01
|1,3
|AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
|02:13:55 30-01-2025
|37,5232
|33,6985
|4
|1,5
|KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN)
|02:10:49 30-01-2025
|37,417
|33,6263
|12,2
|1,4
|Ayrancı (Karaman)
|02:10:48 30-01-2025
|37,49917
|33,67417
|6,97
|1,4
|Merkez (Amasya)
|02:05:42 30-01-2025
|40,47472
|35,74528
|18,53
|1,8
|MUSAKOY-(AMASYA)
|02:05:42 30-01-2025
|40,4723
|35,7722
|7,4
|2,1
|Kalar, Süleymaniye (Irak)
|01:54:26 30-01-2025
|34,65583
|45,35611
|24,9
|3,7
|CIHATLI-GEMLIK (BURSA)
|01:30:30 30-01-2025
|40,4463
|29,185
|9,7
|1,4
|EGE DENIZI
|01:13:35 30-01-2025
|36,6018
|25,2167
|12,5
|2,4
|Osmangazi (Bursa)
|00:53:14 30-01-2025
|40,06861
|29,04833
|7
|1,2
|DAGYENICE-NILUFER (BURSA)
|00:53:11 30-01-2025
|40,1685
|28,9583
|14,5
|1,7
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|AKDENIZ
|00:14:40 31-01-2025
|35,6427
|27,4193
|18,2
|3,5
|KARINCALI-ORHANELI (BURSA)
|23:55:32 30-01-2025
|39,9458
|28,8285
|9,6
|2,8
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|23:55:32 30-01-2025
|39,93917
|28,81111
|7,74
|2,5
|Saimbeyli (Adana)
|23:54:58 30-01-2025
|37,82444
|36,14472
|7,8
|2,1
|DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
|23:54:57 30-01-2025
|37,8535
|36,1272
|5
|2,2
|Akçadağ (Malatya)
|23:50:41 30-01-2025
|38,35222
|37,90889
|6,95
|1,3
|Ege Denizi - [07.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:32:05 30-01-2025
|39,42778
|26,30917
|7
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:27:17 30-01-2025
|38,10694
|36,97528
|6,99
|1,9
|YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|23:27:16 30-01-2025
|38,1382
|37,0128
|6,1
|1,9
|BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
|22:50:14 30-01-2025
|40,4932
|28,1295
|14,3
|1,8
|Marmara Denizi - [08.86 km] Erdek (Balıkesir)
|22:50:14 30-01-2025
|40,47
|28,12972
|16,03
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|22:33:50 30-01-2025
|37,15194
|36,74889
|7
|0,9
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|22:09:11 30-01-2025
|36,9602
|28,0235
|10,9
|1,7
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.46 km] Milas (Muğla)
|22:09:10 30-01-2025
|36,95278
|28,01028
|7
|1,4
|Merkez (Aksaray)
|22:05:50 30-01-2025
|38,47583
|33,82389
|12,14
|1
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:55:41 30-01-2025
|39,4377
|26,245
|7,4
|2
|Ege Denizi - [08.70 km] Ayvacık (Çanakkale)
|21:55:41 30-01-2025
|39,42222
|26,22528
|11,87
|1,9
|Buharkent (Aydın)
|21:54:15 30-01-2025
|37,9425
|28,77333
|4,35
|1,1
|KUMLUCA-SARAYKOY (DENIZLI)
|21:54:13 30-01-2025
|37,9098
|28,8552
|12,3
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|21:47:22 30-01-2025
|38,12639
|37,86167
|18,71
|1,2
|ARKITCA-KIRIKHAN (HATAY)
|21:40:17 30-01-2025
|36,5158
|36,3045
|6,8
|1,4
|İskenderun (Hatay)
|21:40:17 30-01-2025
|36,54361
|36,26639
|11,14
|1,6
|AKDENIZ
|21:37:10 30-01-2025
|36,4763
|25,3955
|5
|2,8
|Ege Denizi
|21:37:08 30-01-2025
|36,21056
|25,26167
|4,91
|2,7
|AKDENIZ
|21:09:33 30-01-2025
|36,5047
|25,553
|7,3
|2,3
|Ege Denizi
|21:09:32 30-01-2025
|36,57861
|25,25361
|6,24
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|20:58:31 30-01-2025
|38,26667
|38,83917
|4,03
|2
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|20:58:30 30-01-2025
|38,2852
|38,7863
|8,8
|2
|Tavas (Denizli)
|20:36:08 30-01-2025
|37,725
|29,00056
|8,28
|1
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|20:26:00 30-01-2025
|34,8127
|24,8558
|19,7
|2,7
|Akdeniz
|20:25:57 30-01-2025
|34,53306
|24,9475
|7,06
|2,8
|Doğanşehir (Malatya)
|20:10:41 30-01-2025
|37,91028
|37,95917
|7,3
|0,9
|Korgun (Çankırı)
|19:50:51 30-01-2025
|40,69
|33,5225
|9
|1,5
|KARATEKIN-KORGUN (CANKIRI)
|19:50:50 30-01-2025
|40,6443
|33,5255
|5,4
|1,8
|Tut (Adıyaman)
|19:37:07 30-01-2025
|37,86694
|37,92028
|7,44
|1,3
|Arıcak (Elazığ)
|19:23:40 30-01-2025
|38,50722
|40,15778
|6,87
|1,3
|Ege Denizi - [64.53 km] Karaburun (İzmir)
|19:13:46 30-01-2025
|38,78
|25,67861
|7,2
|1,6
|EGE DENIZI
|19:13:45 30-01-2025
|38,8237
|25,6942
|14,9
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|19:05:02 30-01-2025
|38,23972
|38,63611
|7
|1
|YUNANISTAN
|18:55:29 30-01-2025
|38,4525
|24,0365
|84,7
|4,2
|Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [203.99 km] Çeşme (İzmir)
|18:55:23 30-01-2025
|38,40472
|23,925
|5,4
|4,3
|Merkez (Amasya)
|18:54:53 30-01-2025
|40,57667
|35,54417
|8,21
|1,1
|Yahyalı (Kayseri)
|18:54:10 30-01-2025
|37,74417
|35,3725
|6,99
|1
|Beyşehir (Konya)
|18:19:06 30-01-2025
|37,68389
|31,95917
|11,4
|1,3
|KARACAOREN-SEYDISEHIR (KONYA)
|18:19:06 30-01-2025
|37,6658
|32,0008
|7,2
|1,7
|Sincik (Adıyaman)
|18:08:12 30-01-2025
|38,15417
|38,51944
|9
|1,3
|KECELER-GONEN (BALIKESIR)
|18:07:38 30-01-2025
|40,068
|27,6602
|14
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:07:36 30-01-2025
|39,49444
|28,1675
|6,98
|1,4
|Maden (Elazığ)
|17:56:15 30-01-2025
|38,57444
|39,665
|7
|1,1
|Bulanık (Muş)
|17:51:05 30-01-2025
|38,98694
|42,25111
|7,54
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|17:48:58 30-01-2025
|38,37778
|37,4675
|7
|0,9
|Maden (Elazığ)
|17:47:11 30-01-2025
|38,56722
|39,62361
|7
|1
|Sumbas (Osmaniye)
|17:31:46 30-01-2025
|37,55056
|36,10917
|14
|2,5
|KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)
|17:31:45 30-01-2025
|37,6095
|36,1243
|10,2
|2,4
|AKDENIZ
|16:28:51 30-01-2025
|36,54
|25,4825
|6,6
|3
|İslahiye (Gaziantep)
|16:12:08 30-01-2025
|36,8975
|36,52528
|17,7
|1,9
|HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|16:12:08 30-01-2025
|36,9117
|36,4647
|5,4
|2
|Akçadağ (Malatya)
|15:54:28 30-01-2025
|38,29917
|37,8575
|6,9
|1,7
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|15:54:27 30-01-2025
|38,2735
|37,7943
|15,1
|1,8
|SAIMBEYLI (ADANA)
|15:24:11 30-01-2025
|38,0057
|36,0738
|4,1
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|15:10:35 30-01-2025
|38,28667
|37,90333
|9,1
|1,5
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|15:10:34 30-01-2025
|38,3117
|37,8117
|14,3
|1,8
|Kemah (Erzincan)
|15:10:23 30-01-2025
|39,81083
|39,09778
|11,7
|0,5
|Pamukkale (Denizli)
|14:26:57 30-01-2025
|38,03417
|29,04111
|7,01
|1
|Merkez (Bolu)
|14:05:15 30-01-2025
|40,89111
|31,67194
|7
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|13:57:43 30-01-2025
|37,35972
|36,97194
|10,84
|1,2
|Çankaya (Ankara)
|13:56:38 30-01-2025
|39,8125
|32,94222
|7
|1,1
|CANKAYA (ANKARA)
|13:56:37 30-01-2025
|39,8372
|32,9715
|3,4
|1,7
|Merkez (Bolu)
|13:35:07 30-01-2025
|40,88667
|31,65556
|11,26
|1,8
|MESCICELE-(BOLU)
|13:35:07 30-01-2025
|40,892
|31,6525
|6,6
|2
|AKDENIZ
|13:30:35 30-01-2025
|36,5512
|25,4833
|7,2
|3,1
|Akçadağ (Malatya)
|13:15:53 30-01-2025
|38,25361
|37,82722
|5,69
|1,7
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|13:15:52 30-01-2025
|38,2665
|37,8173
|10,9
|1,7
|Lice (Diyarbakır)
|12:44:37 30-01-2025
|38,53583
|40,75833
|6,98
|2
|DAMAR-LICE (DIYARBAKIR)
|12:44:37 30-01-2025
|38,448
|40,7047
|3,2
|1,9
|SARIKAYA-BEYDAG (IZMIR)
|12:39:03 30-01-2025
|38,1085
|28,1805
|11,8
|1,5
|IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN)
|12:28:40 30-01-2025
|36,2817
|33,7445
|0
|1,2
|AKCIFT-(VAN)
|12:17:46 30-01-2025
|38,8468
|43,602
|17
|1,9
|Tuşba (Van)
|12:17:45 30-01-2025
|38,875
|43,57056
|20
|1,6
|SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS)
|12:17:00 30-01-2025
|37,4753
|36,9338
|5
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|12:16:48 30-01-2025
|38,41389
|38,38
|13,7
|1,2
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:14:10 30-01-2025
|38,191
|37,8197
|7,7
|1,4
|CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|12:12:45 30-01-2025
|37,862
|37,8138
|3,7
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:06:22 30-01-2025
|38,22472
|38,03333
|18
|1,3
|UCAGAC-(ELAZIG)
|11:36:58 30-01-2025
|38,719
|38,9247
|5,2
|1,5
|Merkez (Elazığ)
|11:36:57 30-01-2025
|38,78944
|38,87139
|7
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|10:58:18 30-01-2025
|37,86389
|36,24194
|7
|1,5
|EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
|10:58:18 30-01-2025
|37,9257
|36,151
|14,5
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|10:50:15 30-01-2025
|38,27194
|37,91028
|5,49
|1,7
|Bucak (Burdur)
|10:13:34 30-01-2025
|37,27
|30,7025
|86,99
|1,7
|KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|10:13:33 30-01-2025
|37,2098
|30,6368
|88,3
|1,9
|Korkuteli (Antalya)
|09:41:46 30-01-2025
|37,05278
|30,05583
|7,79
|1,6
|YUKARIKARAMAN-KORKUTELI (ANTALYA)
|09:41:45 30-01-2025
|37,0562
|30,0628
|21
|1,7
|Ege Denizi - [07.36 km] Ayvacık (Çanakkale)
|09:17:59 30-01-2025
|39,44028
|26,27222
|4,48
|2,1
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:17:59 30-01-2025
|39,428
|26,2555
|9
|2,2
|Soma (Manisa)
|09:08:35 30-01-2025
|39,10194
|27,54444
|7,01
|1,6
|ADIL-SOMA (MANISA)
|09:08:34 30-01-2025
|39,1033
|27,59
|0
|1,9
|Ege Denizi
|07:36:21 30-01-2025
|36,2725
|23,5575
|7,01
|3,3
|Sincik (Adıyaman)
|07:35:03 30-01-2025
|38,09833
|38,48167
|7
|0,9
|Ege Denizi - [122.90 km] Datça (Muğla)
|07:24:03 30-01-2025
|36,25111
|26,19056
|40,28
|3,2
|AKDENIZ
|07:24:03 30-01-2025
|36,428
|26,3143
|95,3
|3,4
|Kemalpaşa (İzmir)
|07:16:30 30-01-2025
|38,40417
|27,68694
|7
|1,4
|Darende (Malatya)
|07:14:50 30-01-2025
|38,48361
|37,55944
|6,9
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|07:14:48 30-01-2025
|38,4318
|37,484
|5,4
|1,5
|AKDENIZ
|07:10:27 30-01-2025
|36,5427
|25,1988
|12
|2,4
|Marmara Denizi - [20.42 km] Silivri (İstanbul)
|06:53:57 30-01-2025
|40,89222
|28,18639
|7
|1,4
|AKDENIZ
|06:52:43 30-01-2025
|36,478
|25,4215
|3,1
|2,4
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [38.88 km] Akyaka (Kars)
|06:52:18 30-01-2025
|41,27639
|43,82417
|6,92
|1,3
|Antakya (Hatay)
|06:44:38 30-01-2025
|36,34028
|36,26417
|7
|1,4
|Bergama (İzmir)
|06:40:50 30-01-2025
|39,2175
|27,27306
|12
|1,7
|ORENLI-BERGAMA (IZMIR)
|06:40:50 30-01-2025
|39,2283
|27,2718
|4,1
|1,7
|EGE DENIZI
|06:30:06 30-01-2025
|36,5717
|25,209
|5
|2,4
|Akçadağ (Malatya)
|05:53:23 30-01-2025
|38,47083
|37,94083
|7,02
|1,3
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|05:53:21 30-01-2025
|38,4843
|37,9688
|13,9
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|05:37:03 30-01-2025
|38,56278
|37,985
|5,18
|1,1
|Aladağ (Adana)
|05:34:09 30-01-2025
|37,58639
|35,38472
|7
|1
|AKDENIZ
|05:33:05 30-01-2025
|36,516
|25,4628
|7,8
|2,3
|Antakya (Hatay)
|05:16:45 30-01-2025
|36,3175
|36,22083
|7
|1,5
|SUVATLI-(HATAY)
|05:16:43 30-01-2025
|36,3108
|36,2878
|8
|1,8
|Akdeniz
|05:01:37 30-01-2025
|35,78417
|35,67194
|15,22
|1,6
|Ege Denizi - [30.71 km] Datça (Muğla)
|04:37:44 30-01-2025
|36,66722
|27,10528
|36,47
|3,3
|KOS ADASI (AKDENIZ)
|04:37:42 30-01-2025
|36,6897
|26,8868
|132,9
|3,3
|Doğanşehir (Malatya)
|04:34:01 30-01-2025
|37,90861
|37,93972
|12,09
|1,1
|ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:34:01 30-01-2025
|37,9183
|37,9187
|13,5
|1,5
|Antakya (Hatay)
|04:15:09 30-01-2025
|36,33889
|36,20083
|7
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|04:04:43 30-01-2025
|40,22556
|31,7075
|7,11
|1,8
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|04:04:43 30-01-2025
|40,217
|31,7235
|7,1
|1,9
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:36:03 30-01-2025
|37,05917
|36,87472
|7
|1,1
|AKDENIZ
|03:19:53 30-01-2025
|35,4147
|32,0902
|5
|1,7
|Akdeniz - [121.56 km] Gazipaşa (Antalya)
|03:19:51 30-01-2025
|35,35639
|31,51722
|7,19
|1,6
|Bergama (İzmir)
|03:11:05 30-01-2025
|39,18889
|27,34083
|6,68
|1,1
|Darende (Malatya)
|02:25:07 30-01-2025
|38,52556
|37,50972
|7
|1,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|02:25:07 30-01-2025
|38,4077
|37,532
|5,4
|1,3
|Ayrancı (Karaman)
|02:13:57 30-01-2025
|37,48611
|33,68333
|7,01
|1,3
|AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
|02:13:55 30-01-2025
|37,5232
|33,6985
|4
|1,5
|KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN)
|02:10:49 30-01-2025
|37,417
|33,6263
|12,2
|1,4
|Ayrancı (Karaman)
|02:10:48 30-01-2025
|37,49917
|33,67417
|6,97
|1,4
|Merkez (Amasya)
|02:05:42 30-01-2025
|40,47472
|35,74528
|18,53
|1,8
|MUSAKOY-(AMASYA)
|02:05:42 30-01-2025
|40,4723
|35,7722
|7,4
|2,1
|Kalar, Süleymaniye (Irak)
|01:54:26 30-01-2025
|34,65583
|45,35611
|24,9
|3,7
|CIHATLI-GEMLIK (BURSA)
|01:30:30 30-01-2025
|40,4463
|29,185
|9,7
|1,4
|EGE DENIZI
|01:13:35 30-01-2025
|36,6018
|25,2167
|12,5
|2,4
|Osmangazi (Bursa)
|00:53:14 30-01-2025
|40,06861
|29,04833
|7
|1,2
|DAGYENICE-NILUFER (BURSA)
|00:53:11 30-01-2025
|40,1685
|28,9583
|14,5
|1,7
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem