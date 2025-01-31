Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Ocak 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 31 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Ocak 2025

31 Ocak 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AKDENIZ 00:14:40 31-01-2025 35,6427 27,4193 18,2 3,5
KARINCALI-ORHANELI (BURSA) 23:55:32 30-01-2025 39,9458 28,8285 9,6 2,8
Mustafakemalpaşa (Bursa) 23:55:32 30-01-2025 39,93917 28,81111 7,74 2,5
Saimbeyli (Adana) 23:54:58 30-01-2025 37,82444 36,14472 7,8 2,1
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 23:54:57 30-01-2025 37,8535 36,1272 5 2,2
Akçadağ (Malatya) 23:50:41 30-01-2025 38,35222 37,90889 6,95 1,3
Ege Denizi - [07.45 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:32:05 30-01-2025 39,42778 26,30917 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 23:27:17 30-01-2025 38,10694 36,97528 6,99 1,9
YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 23:27:16 30-01-2025 38,1382 37,0128 6,1 1,9
BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) 22:50:14 30-01-2025 40,4932 28,1295 14,3 1,8
Marmara Denizi - [08.86 km] Erdek (Balıkesir) 22:50:14 30-01-2025 40,47 28,12972 16,03 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 22:33:50 30-01-2025 37,15194 36,74889 7 0,9
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 22:09:11 30-01-2025 36,9602 28,0235 10,9 1,7
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.46 km] Milas (Muğla) 22:09:10 30-01-2025 36,95278 28,01028 7 1,4
Merkez (Aksaray) 22:05:50 30-01-2025 38,47583 33,82389 12,14 1
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 21:55:41 30-01-2025 39,4377 26,245 7,4 2
Ege Denizi - [08.70 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:55:41 30-01-2025 39,42222 26,22528 11,87 1,9
Buharkent (Aydın) 21:54:15 30-01-2025 37,9425 28,77333 4,35 1,1
KUMLUCA-SARAYKOY (DENIZLI) 21:54:13 30-01-2025 37,9098 28,8552 12,3 1,6
Doğanşehir (Malatya) 21:47:22 30-01-2025 38,12639 37,86167 18,71 1,2
ARKITCA-KIRIKHAN (HATAY) 21:40:17 30-01-2025 36,5158 36,3045 6,8 1,4
İskenderun (Hatay) 21:40:17 30-01-2025 36,54361 36,26639 11,14 1,6
AKDENIZ 21:37:10 30-01-2025 36,4763 25,3955 5 2,8
Ege Denizi 21:37:08 30-01-2025 36,21056 25,26167 4,91 2,7
AKDENIZ 21:09:33 30-01-2025 36,5047 25,553 7,3 2,3
Ege Denizi 21:09:32 30-01-2025 36,57861 25,25361 6,24 2,4
Pütürge (Malatya) 20:58:31 30-01-2025 38,26667 38,83917 4,03 2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 20:58:30 30-01-2025 38,2852 38,7863 8,8 2
Tavas (Denizli) 20:36:08 30-01-2025 37,725 29,00056 8,28 1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 20:26:00 30-01-2025 34,8127 24,8558 19,7 2,7
Akdeniz 20:25:57 30-01-2025 34,53306 24,9475 7,06 2,8
Doğanşehir (Malatya) 20:10:41 30-01-2025 37,91028 37,95917 7,3 0,9
Korgun (Çankırı) 19:50:51 30-01-2025 40,69 33,5225 9 1,5
KARATEKIN-KORGUN (CANKIRI) 19:50:50 30-01-2025 40,6443 33,5255 5,4 1,8
Tut (Adıyaman) 19:37:07 30-01-2025 37,86694 37,92028 7,44 1,3
Arıcak (Elazığ) 19:23:40 30-01-2025 38,50722 40,15778 6,87 1,3
Ege Denizi - [64.53 km] Karaburun (İzmir) 19:13:46 30-01-2025 38,78 25,67861 7,2 1,6
EGE DENIZI 19:13:45 30-01-2025 38,8237 25,6942 14,9 1,6
Pütürge (Malatya) 19:05:02 30-01-2025 38,23972 38,63611 7 1
YUNANISTAN 18:55:29 30-01-2025 38,4525 24,0365 84,7 4,2
Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [203.99 km] Çeşme (İzmir) 18:55:23 30-01-2025 38,40472 23,925 5,4 4,3
Merkez (Amasya) 18:54:53 30-01-2025 40,57667 35,54417 8,21 1,1
Yahyalı (Kayseri) 18:54:10 30-01-2025 37,74417 35,3725 6,99 1
Beyşehir (Konya) 18:19:06 30-01-2025 37,68389 31,95917 11,4 1,3
KARACAOREN-SEYDISEHIR (KONYA) 18:19:06 30-01-2025 37,6658 32,0008 7,2 1,7
Sincik (Adıyaman) 18:08:12 30-01-2025 38,15417 38,51944 9 1,3
KECELER-GONEN (BALIKESIR) 18:07:38 30-01-2025 40,068 27,6602 14 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:07:36 30-01-2025 39,49444 28,1675 6,98 1,4
Maden (Elazığ) 17:56:15 30-01-2025 38,57444 39,665 7 1,1
Bulanık (Muş) 17:51:05 30-01-2025 38,98694 42,25111 7,54 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 17:48:58 30-01-2025 38,37778 37,4675 7 0,9
Maden (Elazığ) 17:47:11 30-01-2025 38,56722 39,62361 7 1
Sumbas (Osmaniye) 17:31:46 30-01-2025 37,55056 36,10917 14 2,5
KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) 17:31:45 30-01-2025 37,6095 36,1243 10,2 2,4
AKDENIZ 16:28:51 30-01-2025 36,54 25,4825 6,6 3
İslahiye (Gaziantep) 16:12:08 30-01-2025 36,8975 36,52528 17,7 1,9
HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 16:12:08 30-01-2025 36,9117 36,4647 5,4 2
Akçadağ (Malatya) 15:54:28 30-01-2025 38,29917 37,8575 6,9 1,7
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 15:54:27 30-01-2025 38,2735 37,7943 15,1 1,8
SAIMBEYLI (ADANA) 15:24:11 30-01-2025 38,0057 36,0738 4,1 1,1
Akçadağ (Malatya) 15:10:35 30-01-2025 38,28667 37,90333 9,1 1,5
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 15:10:34 30-01-2025 38,3117 37,8117 14,3 1,8
Kemah (Erzincan) 15:10:23 30-01-2025 39,81083 39,09778 11,7 0,5
Pamukkale (Denizli) 14:26:57 30-01-2025 38,03417 29,04111 7,01 1
Merkez (Bolu) 14:05:15 30-01-2025 40,89111 31,67194 7 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 13:57:43 30-01-2025 37,35972 36,97194 10,84 1,2
Çankaya (Ankara) 13:56:38 30-01-2025 39,8125 32,94222 7 1,1
CANKAYA (ANKARA) 13:56:37 30-01-2025 39,8372 32,9715 3,4 1,7
Merkez (Bolu) 13:35:07 30-01-2025 40,88667 31,65556 11,26 1,8
MESCICELE-(BOLU) 13:35:07 30-01-2025 40,892 31,6525 6,6 2
AKDENIZ 13:30:35 30-01-2025 36,5512 25,4833 7,2 3,1
Akçadağ (Malatya) 13:15:53 30-01-2025 38,25361 37,82722 5,69 1,7
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 13:15:52 30-01-2025 38,2665 37,8173 10,9 1,7
Lice (Diyarbakır) 12:44:37 30-01-2025 38,53583 40,75833 6,98 2
DAMAR-LICE (DIYARBAKIR) 12:44:37 30-01-2025 38,448 40,7047 3,2 1,9
SARIKAYA-BEYDAG (IZMIR) 12:39:03 30-01-2025 38,1085 28,1805 11,8 1,5
IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) 12:28:40 30-01-2025 36,2817 33,7445 0 1,2
AKCIFT-(VAN) 12:17:46 30-01-2025 38,8468 43,602 17 1,9
Tuşba (Van) 12:17:45 30-01-2025 38,875 43,57056 20 1,6
SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) 12:17:00 30-01-2025 37,4753 36,9338 5 1,3
Battalgazi (Malatya) 12:16:48 30-01-2025 38,41389 38,38 13,7 1,2
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:14:10 30-01-2025 38,191 37,8197 7,7 1,4
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 12:12:45 30-01-2025 37,862 37,8138 3,7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:06:22 30-01-2025 38,22472 38,03333 18 1,3
UCAGAC-(ELAZIG) 11:36:58 30-01-2025 38,719 38,9247 5,2 1,5
Merkez (Elazığ) 11:36:57 30-01-2025 38,78944 38,87139 7 1,2
Saimbeyli (Adana) 10:58:18 30-01-2025 37,86389 36,24194 7 1,5
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) 10:58:18 30-01-2025 37,9257 36,151 14,5 1,3
Akçadağ (Malatya) 10:50:15 30-01-2025 38,27194 37,91028 5,49 1,7
Bucak (Burdur) 10:13:34 30-01-2025 37,27 30,7025 86,99 1,7
KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 10:13:33 30-01-2025 37,2098 30,6368 88,3 1,9
Korkuteli (Antalya) 09:41:46 30-01-2025 37,05278 30,05583 7,79 1,6
YUKARIKARAMAN-KORKUTELI (ANTALYA) 09:41:45 30-01-2025 37,0562 30,0628 21 1,7
Ege Denizi - [07.36 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:17:59 30-01-2025 39,44028 26,27222 4,48 2,1
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 09:17:59 30-01-2025 39,428 26,2555 9 2,2
Soma (Manisa) 09:08:35 30-01-2025 39,10194 27,54444 7,01 1,6
ADIL-SOMA (MANISA) 09:08:34 30-01-2025 39,1033 27,59 0 1,9
Ege Denizi 07:36:21 30-01-2025 36,2725 23,5575 7,01 3,3
Sincik (Adıyaman) 07:35:03 30-01-2025 38,09833 38,48167 7 0,9
Ege Denizi - [122.90 km] Datça (Muğla) 07:24:03 30-01-2025 36,25111 26,19056 40,28 3,2
AKDENIZ 07:24:03 30-01-2025 36,428 26,3143 95,3 3,4
Kemalpaşa (İzmir) 07:16:30 30-01-2025 38,40417 27,68694 7 1,4
Darende (Malatya) 07:14:50 30-01-2025 38,48361 37,55944 6,9 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 07:14:48 30-01-2025 38,4318 37,484 5,4 1,5
AKDENIZ 07:10:27 30-01-2025 36,5427 25,1988 12 2,4
Marmara Denizi - [20.42 km] Silivri (İstanbul) 06:53:57 30-01-2025 40,89222 28,18639 7 1,4
AKDENIZ 06:52:43 30-01-2025 36,478 25,4215 3,1 2,4
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [38.88 km] Akyaka (Kars) 06:52:18 30-01-2025 41,27639 43,82417 6,92 1,3
Antakya (Hatay) 06:44:38 30-01-2025 36,34028 36,26417 7 1,4
Bergama (İzmir) 06:40:50 30-01-2025 39,2175 27,27306 12 1,7
ORENLI-BERGAMA (IZMIR) 06:40:50 30-01-2025 39,2283 27,2718 4,1 1,7
EGE DENIZI 06:30:06 30-01-2025 36,5717 25,209 5 2,4
Akçadağ (Malatya) 05:53:23 30-01-2025 38,47083 37,94083 7,02 1,3
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 05:53:21 30-01-2025 38,4843 37,9688 13,9 1,4
Yazıhan (Malatya) 05:37:03 30-01-2025 38,56278 37,985 5,18 1,1
Aladağ (Adana) 05:34:09 30-01-2025 37,58639 35,38472 7 1
AKDENIZ 05:33:05 30-01-2025 36,516 25,4628 7,8 2,3
Antakya (Hatay) 05:16:45 30-01-2025 36,3175 36,22083 7 1,5
SUVATLI-(HATAY) 05:16:43 30-01-2025 36,3108 36,2878 8 1,8
Akdeniz 05:01:37 30-01-2025 35,78417 35,67194 15,22 1,6
Ege Denizi - [30.71 km] Datça (Muğla) 04:37:44 30-01-2025 36,66722 27,10528 36,47 3,3
KOS ADASI (AKDENIZ) 04:37:42 30-01-2025 36,6897 26,8868 132,9 3,3
Doğanşehir (Malatya) 04:34:01 30-01-2025 37,90861 37,93972 12,09 1,1
ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:34:01 30-01-2025 37,9183 37,9187 13,5 1,5
Antakya (Hatay) 04:15:09 30-01-2025 36,33889 36,20083 7 1,1
Beypazarı (Ankara) 04:04:43 30-01-2025 40,22556 31,7075 7,11 1,8
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 04:04:43 30-01-2025 40,217 31,7235 7,1 1,9
Nurdağı (Gaziantep) 03:36:03 30-01-2025 37,05917 36,87472 7 1,1
AKDENIZ 03:19:53 30-01-2025 35,4147 32,0902 5 1,7
Akdeniz - [121.56 km] Gazipaşa (Antalya) 03:19:51 30-01-2025 35,35639 31,51722 7,19 1,6
Bergama (İzmir) 03:11:05 30-01-2025 39,18889 27,34083 6,68 1,1
Darende (Malatya) 02:25:07 30-01-2025 38,52556 37,50972 7 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 02:25:07 30-01-2025 38,4077 37,532 5,4 1,3
Ayrancı (Karaman) 02:13:57 30-01-2025 37,48611 33,68333 7,01 1,3
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) 02:13:55 30-01-2025 37,5232 33,6985 4 1,5
KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN) 02:10:49 30-01-2025 37,417 33,6263 12,2 1,4
Ayrancı (Karaman) 02:10:48 30-01-2025 37,49917 33,67417 6,97 1,4
Merkez (Amasya) 02:05:42 30-01-2025 40,47472 35,74528 18,53 1,8
MUSAKOY-(AMASYA) 02:05:42 30-01-2025 40,4723 35,7722 7,4 2,1
Kalar, Süleymaniye (Irak) 01:54:26 30-01-2025 34,65583 45,35611 24,9 3,7
CIHATLI-GEMLIK (BURSA) 01:30:30 30-01-2025 40,4463 29,185 9,7 1,4
EGE DENIZI 01:13:35 30-01-2025 36,6018 25,2167 12,5 2,4
Osmangazi (Bursa) 00:53:14 30-01-2025 40,06861 29,04833 7 1,2
DAGYENICE-NILUFER (BURSA) 00:53:11 30-01-2025 40,1685 28,9583 14,5 1,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AKDENIZ 00:14:40 31-01-2025 35,6427 27,4193 18,2 3,5
KARINCALI-ORHANELI (BURSA) 23:55:32 30-01-2025 39,9458 28,8285 9,6 2,8
Mustafakemalpaşa (Bursa) 23:55:32 30-01-2025 39,93917 28,81111 7,74 2,5
Saimbeyli (Adana) 23:54:58 30-01-2025 37,82444 36,14472 7,8 2,1
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 23:54:57 30-01-2025 37,8535 36,1272 5 2,2
Akçadağ (Malatya) 23:50:41 30-01-2025 38,35222 37,90889 6,95 1,3
Ege Denizi - [07.45 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:32:05 30-01-2025 39,42778 26,30917 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 23:27:17 30-01-2025 38,10694 36,97528 6,99 1,9
YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 23:27:16 30-01-2025 38,1382 37,0128 6,1 1,9
BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) 22:50:14 30-01-2025 40,4932 28,1295 14,3 1,8
Marmara Denizi - [08.86 km] Erdek (Balıkesir) 22:50:14 30-01-2025 40,47 28,12972 16,03 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 22:33:50 30-01-2025 37,15194 36,74889 7 0,9
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 22:09:11 30-01-2025 36,9602 28,0235 10,9 1,7
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.46 km] Milas (Muğla) 22:09:10 30-01-2025 36,95278 28,01028 7 1,4
Merkez (Aksaray) 22:05:50 30-01-2025 38,47583 33,82389 12,14 1
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 21:55:41 30-01-2025 39,4377 26,245 7,4 2
Ege Denizi - [08.70 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:55:41 30-01-2025 39,42222 26,22528 11,87 1,9
Buharkent (Aydın) 21:54:15 30-01-2025 37,9425 28,77333 4,35 1,1
KUMLUCA-SARAYKOY (DENIZLI) 21:54:13 30-01-2025 37,9098 28,8552 12,3 1,6
Doğanşehir (Malatya) 21:47:22 30-01-2025 38,12639 37,86167 18,71 1,2
ARKITCA-KIRIKHAN (HATAY) 21:40:17 30-01-2025 36,5158 36,3045 6,8 1,4
İskenderun (Hatay) 21:40:17 30-01-2025 36,54361 36,26639 11,14 1,6
AKDENIZ 21:37:10 30-01-2025 36,4763 25,3955 5 2,8
Ege Denizi 21:37:08 30-01-2025 36,21056 25,26167 4,91 2,7
AKDENIZ 21:09:33 30-01-2025 36,5047 25,553 7,3 2,3
Ege Denizi 21:09:32 30-01-2025 36,57861 25,25361 6,24 2,4
Pütürge (Malatya) 20:58:31 30-01-2025 38,26667 38,83917 4,03 2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 20:58:30 30-01-2025 38,2852 38,7863 8,8 2
Tavas (Denizli) 20:36:08 30-01-2025 37,725 29,00056 8,28 1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 20:26:00 30-01-2025 34,8127 24,8558 19,7 2,7
Akdeniz 20:25:57 30-01-2025 34,53306 24,9475 7,06 2,8
Doğanşehir (Malatya) 20:10:41 30-01-2025 37,91028 37,95917 7,3 0,9
Korgun (Çankırı) 19:50:51 30-01-2025 40,69 33,5225 9 1,5
KARATEKIN-KORGUN (CANKIRI) 19:50:50 30-01-2025 40,6443 33,5255 5,4 1,8
Tut (Adıyaman) 19:37:07 30-01-2025 37,86694 37,92028 7,44 1,3
Arıcak (Elazığ) 19:23:40 30-01-2025 38,50722 40,15778 6,87 1,3
Ege Denizi - [64.53 km] Karaburun (İzmir) 19:13:46 30-01-2025 38,78 25,67861 7,2 1,6
EGE DENIZI 19:13:45 30-01-2025 38,8237 25,6942 14,9 1,6
Pütürge (Malatya) 19:05:02 30-01-2025 38,23972 38,63611 7 1
YUNANISTAN 18:55:29 30-01-2025 38,4525 24,0365 84,7 4,2
Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [203.99 km] Çeşme (İzmir) 18:55:23 30-01-2025 38,40472 23,925 5,4 4,3
Merkez (Amasya) 18:54:53 30-01-2025 40,57667 35,54417 8,21 1,1
Yahyalı (Kayseri) 18:54:10 30-01-2025 37,74417 35,3725 6,99 1
Beyşehir (Konya) 18:19:06 30-01-2025 37,68389 31,95917 11,4 1,3
KARACAOREN-SEYDISEHIR (KONYA) 18:19:06 30-01-2025 37,6658 32,0008 7,2 1,7
Sincik (Adıyaman) 18:08:12 30-01-2025 38,15417 38,51944 9 1,3
KECELER-GONEN (BALIKESIR) 18:07:38 30-01-2025 40,068 27,6602 14 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:07:36 30-01-2025 39,49444 28,1675 6,98 1,4
Maden (Elazığ) 17:56:15 30-01-2025 38,57444 39,665 7 1,1
Bulanık (Muş) 17:51:05 30-01-2025 38,98694 42,25111 7,54 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 17:48:58 30-01-2025 38,37778 37,4675 7 0,9
Maden (Elazığ) 17:47:11 30-01-2025 38,56722 39,62361 7 1
Sumbas (Osmaniye) 17:31:46 30-01-2025 37,55056 36,10917 14 2,5
KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) 17:31:45 30-01-2025 37,6095 36,1243 10,2 2,4
AKDENIZ 16:28:51 30-01-2025 36,54 25,4825 6,6 3
İslahiye (Gaziantep) 16:12:08 30-01-2025 36,8975 36,52528 17,7 1,9
HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 16:12:08 30-01-2025 36,9117 36,4647 5,4 2
Akçadağ (Malatya) 15:54:28 30-01-2025 38,29917 37,8575 6,9 1,7
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 15:54:27 30-01-2025 38,2735 37,7943 15,1 1,8
SAIMBEYLI (ADANA) 15:24:11 30-01-2025 38,0057 36,0738 4,1 1,1
Akçadağ (Malatya) 15:10:35 30-01-2025 38,28667 37,90333 9,1 1,5
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 15:10:34 30-01-2025 38,3117 37,8117 14,3 1,8
Kemah (Erzincan) 15:10:23 30-01-2025 39,81083 39,09778 11,7 0,5
Pamukkale (Denizli) 14:26:57 30-01-2025 38,03417 29,04111 7,01 1
Merkez (Bolu) 14:05:15 30-01-2025 40,89111 31,67194 7 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 13:57:43 30-01-2025 37,35972 36,97194 10,84 1,2
Çankaya (Ankara) 13:56:38 30-01-2025 39,8125 32,94222 7 1,1
CANKAYA (ANKARA) 13:56:37 30-01-2025 39,8372 32,9715 3,4 1,7
Merkez (Bolu) 13:35:07 30-01-2025 40,88667 31,65556 11,26 1,8
MESCICELE-(BOLU) 13:35:07 30-01-2025 40,892 31,6525 6,6 2
AKDENIZ 13:30:35 30-01-2025 36,5512 25,4833 7,2 3,1
Akçadağ (Malatya) 13:15:53 30-01-2025 38,25361 37,82722 5,69 1,7
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 13:15:52 30-01-2025 38,2665 37,8173 10,9 1,7
Lice (Diyarbakır) 12:44:37 30-01-2025 38,53583 40,75833 6,98 2
DAMAR-LICE (DIYARBAKIR) 12:44:37 30-01-2025 38,448 40,7047 3,2 1,9
SARIKAYA-BEYDAG (IZMIR) 12:39:03 30-01-2025 38,1085 28,1805 11,8 1,5
IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) 12:28:40 30-01-2025 36,2817 33,7445 0 1,2
AKCIFT-(VAN) 12:17:46 30-01-2025 38,8468 43,602 17 1,9
Tuşba (Van) 12:17:45 30-01-2025 38,875 43,57056 20 1,6
SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) 12:17:00 30-01-2025 37,4753 36,9338 5 1,3
Battalgazi (Malatya) 12:16:48 30-01-2025 38,41389 38,38 13,7 1,2
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:14:10 30-01-2025 38,191 37,8197 7,7 1,4
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 12:12:45 30-01-2025 37,862 37,8138 3,7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:06:22 30-01-2025 38,22472 38,03333 18 1,3
UCAGAC-(ELAZIG) 11:36:58 30-01-2025 38,719 38,9247 5,2 1,5
Merkez (Elazığ) 11:36:57 30-01-2025 38,78944 38,87139 7 1,2
Saimbeyli (Adana) 10:58:18 30-01-2025 37,86389 36,24194 7 1,5
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) 10:58:18 30-01-2025 37,9257 36,151 14,5 1,3
Akçadağ (Malatya) 10:50:15 30-01-2025 38,27194 37,91028 5,49 1,7
Bucak (Burdur) 10:13:34 30-01-2025 37,27 30,7025 86,99 1,7
KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 10:13:33 30-01-2025 37,2098 30,6368 88,3 1,9
Korkuteli (Antalya) 09:41:46 30-01-2025 37,05278 30,05583 7,79 1,6
YUKARIKARAMAN-KORKUTELI (ANTALYA) 09:41:45 30-01-2025 37,0562 30,0628 21 1,7
Ege Denizi - [07.36 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:17:59 30-01-2025 39,44028 26,27222 4,48 2,1
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 09:17:59 30-01-2025 39,428 26,2555 9 2,2
Soma (Manisa) 09:08:35 30-01-2025 39,10194 27,54444 7,01 1,6
ADIL-SOMA (MANISA) 09:08:34 30-01-2025 39,1033 27,59 0 1,9
Ege Denizi 07:36:21 30-01-2025 36,2725 23,5575 7,01 3,3
Sincik (Adıyaman) 07:35:03 30-01-2025 38,09833 38,48167 7 0,9
Ege Denizi - [122.90 km] Datça (Muğla) 07:24:03 30-01-2025 36,25111 26,19056 40,28 3,2
AKDENIZ 07:24:03 30-01-2025 36,428 26,3143 95,3 3,4
Kemalpaşa (İzmir) 07:16:30 30-01-2025 38,40417 27,68694 7 1,4
Darende (Malatya) 07:14:50 30-01-2025 38,48361 37,55944 6,9 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 07:14:48 30-01-2025 38,4318 37,484 5,4 1,5
AKDENIZ 07:10:27 30-01-2025 36,5427 25,1988 12 2,4
Marmara Denizi - [20.42 km] Silivri (İstanbul) 06:53:57 30-01-2025 40,89222 28,18639 7 1,4
AKDENIZ 06:52:43 30-01-2025 36,478 25,4215 3,1 2,4
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [38.88 km] Akyaka (Kars) 06:52:18 30-01-2025 41,27639 43,82417 6,92 1,3
Antakya (Hatay) 06:44:38 30-01-2025 36,34028 36,26417 7 1,4
Bergama (İzmir) 06:40:50 30-01-2025 39,2175 27,27306 12 1,7
ORENLI-BERGAMA (IZMIR) 06:40:50 30-01-2025 39,2283 27,2718 4,1 1,7
EGE DENIZI 06:30:06 30-01-2025 36,5717 25,209 5 2,4
Akçadağ (Malatya) 05:53:23 30-01-2025 38,47083 37,94083 7,02 1,3
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 05:53:21 30-01-2025 38,4843 37,9688 13,9 1,4
Yazıhan (Malatya) 05:37:03 30-01-2025 38,56278 37,985 5,18 1,1
Aladağ (Adana) 05:34:09 30-01-2025 37,58639 35,38472 7 1
AKDENIZ 05:33:05 30-01-2025 36,516 25,4628 7,8 2,3
Antakya (Hatay) 05:16:45 30-01-2025 36,3175 36,22083 7 1,5
SUVATLI-(HATAY) 05:16:43 30-01-2025 36,3108 36,2878 8 1,8
Akdeniz 05:01:37 30-01-2025 35,78417 35,67194 15,22 1,6
Ege Denizi - [30.71 km] Datça (Muğla) 04:37:44 30-01-2025 36,66722 27,10528 36,47 3,3
KOS ADASI (AKDENIZ) 04:37:42 30-01-2025 36,6897 26,8868 132,9 3,3
Doğanşehir (Malatya) 04:34:01 30-01-2025 37,90861 37,93972 12,09 1,1
ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:34:01 30-01-2025 37,9183 37,9187 13,5 1,5
Antakya (Hatay) 04:15:09 30-01-2025 36,33889 36,20083 7 1,1
Beypazarı (Ankara) 04:04:43 30-01-2025 40,22556 31,7075 7,11 1,8
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 04:04:43 30-01-2025 40,217 31,7235 7,1 1,9
Nurdağı (Gaziantep) 03:36:03 30-01-2025 37,05917 36,87472 7 1,1
AKDENIZ 03:19:53 30-01-2025 35,4147 32,0902 5 1,7
Akdeniz - [121.56 km] Gazipaşa (Antalya) 03:19:51 30-01-2025 35,35639 31,51722 7,19 1,6
Bergama (İzmir) 03:11:05 30-01-2025 39,18889 27,34083 6,68 1,1
Darende (Malatya) 02:25:07 30-01-2025 38,52556 37,50972 7 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 02:25:07 30-01-2025 38,4077 37,532 5,4 1,3
Ayrancı (Karaman) 02:13:57 30-01-2025 37,48611 33,68333 7,01 1,3
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) 02:13:55 30-01-2025 37,5232 33,6985 4 1,5
KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN) 02:10:49 30-01-2025 37,417 33,6263 12,2 1,4
Ayrancı (Karaman) 02:10:48 30-01-2025 37,49917 33,67417 6,97 1,4
Merkez (Amasya) 02:05:42 30-01-2025 40,47472 35,74528 18,53 1,8
MUSAKOY-(AMASYA) 02:05:42 30-01-2025 40,4723 35,7722 7,4 2,1
Kalar, Süleymaniye (Irak) 01:54:26 30-01-2025 34,65583 45,35611 24,9 3,7
CIHATLI-GEMLIK (BURSA) 01:30:30 30-01-2025 40,4463 29,185 9,7 1,4
EGE DENIZI 01:13:35 30-01-2025 36,6018 25,2167 12,5 2,4
Osmangazi (Bursa) 00:53:14 30-01-2025 40,06861 29,04833 7 1,2
DAGYENICE-NILUFER (BURSA) 00:53:11 30-01-2025 40,1685 28,9583 14,5 1,7

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