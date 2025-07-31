Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Temmuz 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 31 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

31 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Bayburt) 00:29:59 31-07-2025 40,08083 40,01222 7 1,3
Van Gölü - [17.04 km] Adilcevaz (Bitlis) 00:15:49 31-07-2025 38,63583 42,87639 7,02 1,9
VAN GOLU 00:15:48 31-07-2025 38,6087 42,9198 1,4 1,9
Merkez (Hakkari) 23:48:31 30-07-2025 37,42083 43,95778 6,98 1,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 23:40:59 30-07-2025 37,57167 37,31806 7,3 1,1
Ege Denizi - [91.97 km] Datça (Muğla) 23:24:11 30-07-2025 36,4825 26,45361 48,52 3
EGE DENIZI 23:24:08 30-07-2025 36,456 26,4123 125,5 3,1
Kale (Malatya) 23:24:07 30-07-2025 38,33583 38,77472 6,99 1,2
Buca (İzmir) 23:22:43 30-07-2025 38,34333 27,20861 6,73 1,2
Osmangazi (Bursa) 21:58:33 30-07-2025 40,20833 29,05139 11,12 2,3
OSMANGAZI (BURSA) 21:58:33 30-07-2025 40,2102 29,035 7,2 2,3
Akdeniz - [80.58 km] Kaş (Antalya) 21:47:48 30-07-2025 35,84528 28,59944 15,57 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:20:31 30-07-2025 39,15861 28,21 6,7 3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:20:31 30-07-2025 39,1417 28,2178 5,5 3
AKCAOVA-(MUGLA) 21:10:52 30-07-2025 37,2158 28,2812 2,2 1,9
Menteşe (Muğla) 21:10:51 30-07-2025 37,22722 28,3925 6,95 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 20:15:15 30-07-2025 38,01556 36,40694 7 1,8
CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:15:15 30-07-2025 38,0325 36,4512 15,6 1,7
Gördes (Manisa) 20:04:32 30-07-2025 39,04306 28,39944 10,47 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:04:27 30-07-2025 39,1503 28,2587 15,7 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 20:02:22 30-07-2025 38,25472 37,35639 7 2
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 20:02:21 30-07-2025 38,246 37,3185 2 1,9
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.75 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:44:32 30-07-2025 39,25167 26,35889 7,02 1,7
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 19:44:29 30-07-2025 39,2673 26,1928 5,9 1,9
Acıpayam (Denizli) 19:17:11 30-07-2025 37,03889 29,04222 7 1,2
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) 19:17:10 30-07-2025 37,0363 29,0505 14,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:52:20 30-07-2025 39,14806 28,20556 7,15 3,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:52:19 30-07-2025 39,1423 28,1935 10 3,3
Çelikhan (Adıyaman) 18:52:08 30-07-2025 38,05222 38,38056 8,04 1,6
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 18:52:06 30-07-2025 38,11 38,3372 14,9 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 18:11:44 30-07-2025 37,38944 37,01028 6,34 2,5
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 18:11:43 30-07-2025 37,3077 37,0287 4,9 2,5
COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:07:11 30-07-2025 39,5082 28,0338 9,6 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 18:07:09 30-07-2025 39,43222 28,0975 7,24 1,1
AKCAKOY-(BALIKESIR) 18:05:31 30-07-2025 39,4662 27,9312 16,5 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 18:05:29 30-07-2025 39,425 28,10444 7 1,3
Selçuklu (Konya) 17:29:21 30-07-2025 38,06833 32,10694 7 1,4
Ekinözü (Kahramanmaraş) 17:17:46 30-07-2025 38,05611 37,23722 9,16 1,7
Merkez (Bolu) 17:10:57 30-07-2025 40,81778 31,58833 12,25 1,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.40 km] Seferihisar (İzmir) 17:08:34 30-07-2025 37,91639 26,93361 7 1,3
Ege Denizi - [24.03 km] Gökçeada (Çanakkale) 16:49:18 30-07-2025 40,33389 25,61861 7 1,6
YUNANISTAN 16:46:00 30-07-2025 40,2798 24,1368 11,8 3,2
Ege Denizi 16:45:58 30-07-2025 40,32306 24,20611 7 3,1
Menderes (İzmir) 16:41:45 30-07-2025 38,0225 27,12639 7,46 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 16:38:10 30-07-2025 38,25389 38,12472 7 1,4
Kale (Malatya) 16:11:03 30-07-2025 38,3675 38,74222 7 1,2
Buca (İzmir) 15:55:04 30-07-2025 38,3625 27,31222 6,86 1,4
ZAFER-BUCA (IZMIR) 15:55:02 30-07-2025 38,3385 27,2297 8,1 1,7
Bozkır (Konya) 15:31:39 30-07-2025 37,08611 32,08056 7 1,3
KARACAHISAR-BOZKIR (KONYA) 15:31:39 30-07-2025 37,0555 32,0687 18,7 1,7
Maden (Elazığ) 14:52:25 30-07-2025 38,54139 39,55333 7 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 14:46:14 30-07-2025 38,12194 36,92139 7 2,1
KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 14:46:14 30-07-2025 38,0497 36,9668 11 2
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [02.78 km] Dikili (İzmir) 14:44:46 30-07-2025 38,92556 26,96722 13,94 1,4
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 14:44:46 30-07-2025 38,8827 26,934 19 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 14:39:52 30-07-2025 38,15417 38,27528 7 1,6
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 14:39:52 30-07-2025 38,1772 38,2512 13,3 1,5
Domaniç (Kütahya) 14:03:40 30-07-2025 39,77694 29,64306 31,26 1
CAKIRDERE-HAVRAN (BALIKESIR) 13:34:10 30-07-2025 39,425 27,1705 4,7 1,4
Burhaniye (Balıkesir) 13:34:08 30-07-2025 39,45083 27,07806 7,01 1,5
Karadeniz 13:00:56 30-07-2025 42,51917 27,52194 6,85 1,9
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:57:37 30-07-2025 39,4675 28,1412 0 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 12:57:36 30-07-2025 39,52417 28,12333 12,28 1,8
Akhisar (Manisa) 12:52:56 30-07-2025 38,95361 28,00222 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:37:32 30-07-2025 38,17083 38,08333 7 1
Pütürge (Malatya) 12:36:43 30-07-2025 38,25167 38,83444 6,87 1
Pütürge (Malatya) 12:33:13 30-07-2025 38,25861 38,85306 6,94 1
Yeşilyurt (Malatya) 12:28:55 30-07-2025 38,20333 38,06833 7 1,9
GOZENE-YESILYURT (MALATYA) 12:28:54 30-07-2025 38,207 38,039 5,2 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:27:20 30-07-2025 38,18694 38,06472 7 1,7
Ulubey (Uşak) 12:26:57 30-07-2025 38,475 29,15056 7 1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:24:08 30-07-2025 40,12139 28,56083 7,69 2
Merkez (Elazığ) 12:20:15 30-07-2025 38,61194 39,15028 6,59 1,6
İnönü (Eskişehir) 12:18:03 30-07-2025 39,75639 30,18611 7 1
Akçadağ (Malatya) 12:05:44 30-07-2025 38,26583 38,07639 7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 11:27:26 30-07-2025 38,08611 38,35139 7 1,8
Akçadağ (Malatya) 11:12:10 30-07-2025 38,48417 38,03 7 1,4
Ege Denizi - [06.32 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:49:15 30-07-2025 39,43917 26,15528 9,87 1,6
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 10:49:14 30-07-2025 39,3988 26,1232 8 1,9
Yahyalı (Kayseri) 10:27:54 30-07-2025 37,67639 35,1675 7 1,6
Soma (Manisa) 09:11:44 30-07-2025 39,09194 27,54167 7 1,4
ADIL-SOMA (MANISA) 09:11:43 30-07-2025 39,1147 27,5903 0 1,6
Yığılca (Düzce) 08:03:56 30-07-2025 40,82167 31,48361 7,98 2
Van Gölü - [02.06 km] Gevaş (Van) 07:57:09 30-07-2025 38,45833 42,8775 7,04 2
INKOY-GEVAS (VAN) 07:57:09 30-07-2025 38,4755 42,9147 14,8 1,6
Ilgın (Konya) 07:30:20 30-07-2025 38,14444 32,08861 7 2,3
GUNEYPINAR-ILGIN (KONYA) 07:30:20 30-07-2025 38,1088 32,1098 2,6 2,3
Kale (Malatya) 07:11:42 30-07-2025 38,32639 38,80083 10,01 1,8
KALE (MALATYA) 07:11:41 30-07-2025 38,3998 38,774 19,6 1,6
Ilgın (Konya) 06:40:47 30-07-2025 38,12472 32,08056 15,6 4,3
BARAKMUSLU-ILGIN (KONYA) 06:40:47 30-07-2025 38,1268 32,0733 2,7 4
Simav (Kütahya) 06:38:35 30-07-2025 39,24333 28,97944 8,25 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 06:38:35 30-07-2025 39,219 29,0183 11,1 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 06:12:01 30-07-2025 38,09167 38,45167 6,86 1,4
Ege Denizi - [12.20 km] Bodrum (Muğla) 05:52:25 30-07-2025 36,92139 27,16667 5,17 1,6
Simav (Kütahya) 05:28:04 30-07-2025 39,20806 28,93472 6,82 1,7
Dalaman (Muğla) 05:25:59 30-07-2025 36,88389 29,00222 7 1,4
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:25:57 30-07-2025 36,958 28,972 4,9 1,2
Simav (Kütahya) 05:13:14 30-07-2025 39,23167 28,96917 9,64 2,2
Ula (Muğla) 04:44:18 30-07-2025 37,10389 28,61944 7 2,4
ARICILAR-ULA (MUGLA) 04:44:18 30-07-2025 37,1278 28,5753 16,1 1,4
EGE DENIZI 04:42:56 30-07-2025 36,6645 25,8075 13,5 2,3
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) 04:33:52 30-07-2025 39,2977 28,9272 9,2 1,6
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 04:14:42 30-07-2025 39,3935 25,9417 17 1,9
Ege Denizi - [14.74 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:14:41 30-07-2025 39,40861 25,92111 7,02 2,7
Ege Denizi - [20.57 km] Gökçeada (Çanakkale) 04:00:12 30-07-2025 40,3325 25,67556 7,24 2,8
EGE DENIZI 04:00:12 30-07-2025 40,3402 25,6212 7,8 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:44:59 30-07-2025 39,2312 28,9845 11,2 2,3
Simav (Kütahya) 03:44:58 30-07-2025 39,24472 28,9675 7,05 2,8
Marmara Denizi - [21.50 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 03:41:51 30-07-2025 40,82444 28,13222 7 3,2
MARMARA DENIZI 03:41:51 30-07-2025 40,8307 28,1328 12 2,1
Ege Denizi - [05.52 km] Bodrum (Muğla) 03:07:46 30-07-2025 36,93694 27,33917 7 3,1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 03:07:46 30-07-2025 36,9282 27,321 12,7 2,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Bayburt) 00:29:59 31-07-2025 40,08083 40,01222 7 1,3
Van Gölü - [17.04 km] Adilcevaz (Bitlis) 00:15:49 31-07-2025 38,63583 42,87639 7,02 1,9
VAN GOLU 00:15:48 31-07-2025 38,6087 42,9198 1,4 1,9
Merkez (Hakkari) 23:48:31 30-07-2025 37,42083 43,95778 6,98 1,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 23:40:59 30-07-2025 37,57167 37,31806 7,3 1,1
Ege Denizi - [91.97 km] Datça (Muğla) 23:24:11 30-07-2025 36,4825 26,45361 48,52 3
EGE DENIZI 23:24:08 30-07-2025 36,456 26,4123 125,5 3,1
Kale (Malatya) 23:24:07 30-07-2025 38,33583 38,77472 6,99 1,2
Buca (İzmir) 23:22:43 30-07-2025 38,34333 27,20861 6,73 1,2
Osmangazi (Bursa) 21:58:33 30-07-2025 40,20833 29,05139 11,12 2,3
OSMANGAZI (BURSA) 21:58:33 30-07-2025 40,2102 29,035 7,2 2,3
Akdeniz - [80.58 km] Kaş (Antalya) 21:47:48 30-07-2025 35,84528 28,59944 15,57 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:20:31 30-07-2025 39,15861 28,21 6,7 3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:20:31 30-07-2025 39,1417 28,2178 5,5 3
AKCAOVA-(MUGLA) 21:10:52 30-07-2025 37,2158 28,2812 2,2 1,9
Menteşe (Muğla) 21:10:51 30-07-2025 37,22722 28,3925 6,95 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 20:15:15 30-07-2025 38,01556 36,40694 7 1,8
CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:15:15 30-07-2025 38,0325 36,4512 15,6 1,7
Gördes (Manisa) 20:04:32 30-07-2025 39,04306 28,39944 10,47 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:04:27 30-07-2025 39,1503 28,2587 15,7 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 20:02:22 30-07-2025 38,25472 37,35639 7 2
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 20:02:21 30-07-2025 38,246 37,3185 2 1,9
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.75 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:44:32 30-07-2025 39,25167 26,35889 7,02 1,7
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 19:44:29 30-07-2025 39,2673 26,1928 5,9 1,9
Acıpayam (Denizli) 19:17:11 30-07-2025 37,03889 29,04222 7 1,2
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) 19:17:10 30-07-2025 37,0363 29,0505 14,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:52:20 30-07-2025 39,14806 28,20556 7,15 3,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:52:19 30-07-2025 39,1423 28,1935 10 3,3
Çelikhan (Adıyaman) 18:52:08 30-07-2025 38,05222 38,38056 8,04 1,6
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 18:52:06 30-07-2025 38,11 38,3372 14,9 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 18:11:44 30-07-2025 37,38944 37,01028 6,34 2,5
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 18:11:43 30-07-2025 37,3077 37,0287 4,9 2,5
COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:07:11 30-07-2025 39,5082 28,0338 9,6 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 18:07:09 30-07-2025 39,43222 28,0975 7,24 1,1
AKCAKOY-(BALIKESIR) 18:05:31 30-07-2025 39,4662 27,9312 16,5 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 18:05:29 30-07-2025 39,425 28,10444 7 1,3
Selçuklu (Konya) 17:29:21 30-07-2025 38,06833 32,10694 7 1,4
Ekinözü (Kahramanmaraş) 17:17:46 30-07-2025 38,05611 37,23722 9,16 1,7
Merkez (Bolu) 17:10:57 30-07-2025 40,81778 31,58833 12,25 1,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.40 km] Seferihisar (İzmir) 17:08:34 30-07-2025 37,91639 26,93361 7 1,3
Ege Denizi - [24.03 km] Gökçeada (Çanakkale) 16:49:18 30-07-2025 40,33389 25,61861 7 1,6
YUNANISTAN 16:46:00 30-07-2025 40,2798 24,1368 11,8 3,2
Ege Denizi 16:45:58 30-07-2025 40,32306 24,20611 7 3,1
Menderes (İzmir) 16:41:45 30-07-2025 38,0225 27,12639 7,46 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 16:38:10 30-07-2025 38,25389 38,12472 7 1,4
Kale (Malatya) 16:11:03 30-07-2025 38,3675 38,74222 7 1,2
Buca (İzmir) 15:55:04 30-07-2025 38,3625 27,31222 6,86 1,4
ZAFER-BUCA (IZMIR) 15:55:02 30-07-2025 38,3385 27,2297 8,1 1,7
Bozkır (Konya) 15:31:39 30-07-2025 37,08611 32,08056 7 1,3
KARACAHISAR-BOZKIR (KONYA) 15:31:39 30-07-2025 37,0555 32,0687 18,7 1,7
Maden (Elazığ) 14:52:25 30-07-2025 38,54139 39,55333 7 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 14:46:14 30-07-2025 38,12194 36,92139 7 2,1
KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 14:46:14 30-07-2025 38,0497 36,9668 11 2
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [02.78 km] Dikili (İzmir) 14:44:46 30-07-2025 38,92556 26,96722 13,94 1,4
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 14:44:46 30-07-2025 38,8827 26,934 19 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 14:39:52 30-07-2025 38,15417 38,27528 7 1,6
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 14:39:52 30-07-2025 38,1772 38,2512 13,3 1,5
Domaniç (Kütahya) 14:03:40 30-07-2025 39,77694 29,64306 31,26 1
CAKIRDERE-HAVRAN (BALIKESIR) 13:34:10 30-07-2025 39,425 27,1705 4,7 1,4
Burhaniye (Balıkesir) 13:34:08 30-07-2025 39,45083 27,07806 7,01 1,5
Karadeniz 13:00:56 30-07-2025 42,51917 27,52194 6,85 1,9
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:57:37 30-07-2025 39,4675 28,1412 0 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 12:57:36 30-07-2025 39,52417 28,12333 12,28 1,8
Akhisar (Manisa) 12:52:56 30-07-2025 38,95361 28,00222 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:37:32 30-07-2025 38,17083 38,08333 7 1
Pütürge (Malatya) 12:36:43 30-07-2025 38,25167 38,83444 6,87 1
Pütürge (Malatya) 12:33:13 30-07-2025 38,25861 38,85306 6,94 1
Yeşilyurt (Malatya) 12:28:55 30-07-2025 38,20333 38,06833 7 1,9
GOZENE-YESILYURT (MALATYA) 12:28:54 30-07-2025 38,207 38,039 5,2 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:27:20 30-07-2025 38,18694 38,06472 7 1,7
Ulubey (Uşak) 12:26:57 30-07-2025 38,475 29,15056 7 1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:24:08 30-07-2025 40,12139 28,56083 7,69 2
Merkez (Elazığ) 12:20:15 30-07-2025 38,61194 39,15028 6,59 1,6
İnönü (Eskişehir) 12:18:03 30-07-2025 39,75639 30,18611 7 1
Akçadağ (Malatya) 12:05:44 30-07-2025 38,26583 38,07639 7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 11:27:26 30-07-2025 38,08611 38,35139 7 1,8
Akçadağ (Malatya) 11:12:10 30-07-2025 38,48417 38,03 7 1,4
Ege Denizi - [06.32 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:49:15 30-07-2025 39,43917 26,15528 9,87 1,6
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 10:49:14 30-07-2025 39,3988 26,1232 8 1,9
Yahyalı (Kayseri) 10:27:54 30-07-2025 37,67639 35,1675 7 1,6
Soma (Manisa) 09:11:44 30-07-2025 39,09194 27,54167 7 1,4
ADIL-SOMA (MANISA) 09:11:43 30-07-2025 39,1147 27,5903 0 1,6
Yığılca (Düzce) 08:03:56 30-07-2025 40,82167 31,48361 7,98 2
Van Gölü - [02.06 km] Gevaş (Van) 07:57:09 30-07-2025 38,45833 42,8775 7,04 2
INKOY-GEVAS (VAN) 07:57:09 30-07-2025 38,4755 42,9147 14,8 1,6
Ilgın (Konya) 07:30:20 30-07-2025 38,14444 32,08861 7 2,3
GUNEYPINAR-ILGIN (KONYA) 07:30:20 30-07-2025 38,1088 32,1098 2,6 2,3
Kale (Malatya) 07:11:42 30-07-2025 38,32639 38,80083 10,01 1,8
KALE (MALATYA) 07:11:41 30-07-2025 38,3998 38,774 19,6 1,6
Ilgın (Konya) 06:40:47 30-07-2025 38,12472 32,08056 15,6 4,3
BARAKMUSLU-ILGIN (KONYA) 06:40:47 30-07-2025 38,1268 32,0733 2,7 4
Simav (Kütahya) 06:38:35 30-07-2025 39,24333 28,97944 8,25 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 06:38:35 30-07-2025 39,219 29,0183 11,1 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 06:12:01 30-07-2025 38,09167 38,45167 6,86 1,4
Ege Denizi - [12.20 km] Bodrum (Muğla) 05:52:25 30-07-2025 36,92139 27,16667 5,17 1,6
Simav (Kütahya) 05:28:04 30-07-2025 39,20806 28,93472 6,82 1,7
Dalaman (Muğla) 05:25:59 30-07-2025 36,88389 29,00222 7 1,4
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:25:57 30-07-2025 36,958 28,972 4,9 1,2
Simav (Kütahya) 05:13:14 30-07-2025 39,23167 28,96917 9,64 2,2
Ula (Muğla) 04:44:18 30-07-2025 37,10389 28,61944 7 2,4
ARICILAR-ULA (MUGLA) 04:44:18 30-07-2025 37,1278 28,5753 16,1 1,4
EGE DENIZI 04:42:56 30-07-2025 36,6645 25,8075 13,5 2,3
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) 04:33:52 30-07-2025 39,2977 28,9272 9,2 1,6
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 04:14:42 30-07-2025 39,3935 25,9417 17 1,9
Ege Denizi - [14.74 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:14:41 30-07-2025 39,40861 25,92111 7,02 2,7
Ege Denizi - [20.57 km] Gökçeada (Çanakkale) 04:00:12 30-07-2025 40,3325 25,67556 7,24 2,8
EGE DENIZI 04:00:12 30-07-2025 40,3402 25,6212 7,8 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:44:59 30-07-2025 39,2312 28,9845 11,2 2,3
Simav (Kütahya) 03:44:58 30-07-2025 39,24472 28,9675 7,05 2,8
Marmara Denizi - [21.50 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 03:41:51 30-07-2025 40,82444 28,13222 7 3,2
MARMARA DENIZI 03:41:51 30-07-2025 40,8307 28,1328 12 2,1
Ege Denizi - [05.52 km] Bodrum (Muğla) 03:07:46 30-07-2025 36,93694 27,33917 7 3,1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 03:07:46 30-07-2025 36,9282 27,321 12,7 2,6
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