Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Temmuz 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 31 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
31 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Merkez (Bayburt)
|00:29:59 31-07-2025
|40,08083
|40,01222
|7
|1,3
|Van Gölü - [17.04 km] Adilcevaz (Bitlis)
|00:15:49 31-07-2025
|38,63583
|42,87639
|7,02
|1,9
|VAN GOLU
|00:15:48 31-07-2025
|38,6087
|42,9198
|1,4
|1,9
|Merkez (Hakkari)
|23:48:31 30-07-2025
|37,42083
|43,95778
|6,98
|1,5
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|23:40:59 30-07-2025
|37,57167
|37,31806
|7,3
|1,1
|Ege Denizi - [91.97 km] Datça (Muğla)
|23:24:11 30-07-2025
|36,4825
|26,45361
|48,52
|3
|EGE DENIZI
|23:24:08 30-07-2025
|36,456
|26,4123
|125,5
|3,1
|Kale (Malatya)
|23:24:07 30-07-2025
|38,33583
|38,77472
|6,99
|1,2
|Buca (İzmir)
|23:22:43 30-07-2025
|38,34333
|27,20861
|6,73
|1,2
|Osmangazi (Bursa)
|21:58:33 30-07-2025
|40,20833
|29,05139
|11,12
|2,3
|OSMANGAZI (BURSA)
|21:58:33 30-07-2025
|40,2102
|29,035
|7,2
|2,3
|Akdeniz - [80.58 km] Kaş (Antalya)
|21:47:48 30-07-2025
|35,84528
|28,59944
|15,57
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:20:31 30-07-2025
|39,15861
|28,21
|6,7
|3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:20:31 30-07-2025
|39,1417
|28,2178
|5,5
|3
|AKCAOVA-(MUGLA)
|21:10:52 30-07-2025
|37,2158
|28,2812
|2,2
|1,9
|Menteşe (Muğla)
|21:10:51 30-07-2025
|37,22722
|28,3925
|6,95
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:15:15 30-07-2025
|38,01556
|36,40694
|7
|1,8
|CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:15:15 30-07-2025
|38,0325
|36,4512
|15,6
|1,7
|Gördes (Manisa)
|20:04:32 30-07-2025
|39,04306
|28,39944
|10,47
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:04:27 30-07-2025
|39,1503
|28,2587
|15,7
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|20:02:22 30-07-2025
|38,25472
|37,35639
|7
|2
|DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|20:02:21 30-07-2025
|38,246
|37,3185
|2
|1,9
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
|19:44:32 30-07-2025
|39,25167
|26,35889
|7,02
|1,7
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|19:44:29 30-07-2025
|39,2673
|26,1928
|5,9
|1,9
|Acıpayam (Denizli)
|19:17:11 30-07-2025
|37,03889
|29,04222
|7
|1,2
|KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
|19:17:10 30-07-2025
|37,0363
|29,0505
|14,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:52:20 30-07-2025
|39,14806
|28,20556
|7,15
|3,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:52:19 30-07-2025
|39,1423
|28,1935
|10
|3,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:52:08 30-07-2025
|38,05222
|38,38056
|8,04
|1,6
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|18:52:06 30-07-2025
|38,11
|38,3372
|14,9
|1,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|18:11:44 30-07-2025
|37,38944
|37,01028
|6,34
|2,5
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|18:11:43 30-07-2025
|37,3077
|37,0287
|4,9
|2,5
|COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:07:11 30-07-2025
|39,5082
|28,0338
|9,6
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:07:09 30-07-2025
|39,43222
|28,0975
|7,24
|1,1
|AKCAKOY-(BALIKESIR)
|18:05:31 30-07-2025
|39,4662
|27,9312
|16,5
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:05:29 30-07-2025
|39,425
|28,10444
|7
|1,3
|Selçuklu (Konya)
|17:29:21 30-07-2025
|38,06833
|32,10694
|7
|1,4
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|17:17:46 30-07-2025
|38,05611
|37,23722
|9,16
|1,7
|Merkez (Bolu)
|17:10:57 30-07-2025
|40,81778
|31,58833
|12,25
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.40 km] Seferihisar (İzmir)
|17:08:34 30-07-2025
|37,91639
|26,93361
|7
|1,3
|Ege Denizi - [24.03 km] Gökçeada (Çanakkale)
|16:49:18 30-07-2025
|40,33389
|25,61861
|7
|1,6
|YUNANISTAN
|16:46:00 30-07-2025
|40,2798
|24,1368
|11,8
|3,2
|Ege Denizi
|16:45:58 30-07-2025
|40,32306
|24,20611
|7
|3,1
|Menderes (İzmir)
|16:41:45 30-07-2025
|38,0225
|27,12639
|7,46
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:38:10 30-07-2025
|38,25389
|38,12472
|7
|1,4
|Kale (Malatya)
|16:11:03 30-07-2025
|38,3675
|38,74222
|7
|1,2
|Buca (İzmir)
|15:55:04 30-07-2025
|38,3625
|27,31222
|6,86
|1,4
|ZAFER-BUCA (IZMIR)
|15:55:02 30-07-2025
|38,3385
|27,2297
|8,1
|1,7
|Bozkır (Konya)
|15:31:39 30-07-2025
|37,08611
|32,08056
|7
|1,3
|KARACAHISAR-BOZKIR (KONYA)
|15:31:39 30-07-2025
|37,0555
|32,0687
|18,7
|1,7
|Maden (Elazığ)
|14:52:25 30-07-2025
|38,54139
|39,55333
|7
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:46:14 30-07-2025
|38,12194
|36,92139
|7
|2,1
|KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|14:46:14 30-07-2025
|38,0497
|36,9668
|11
|2
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [02.78 km] Dikili (İzmir)
|14:44:46 30-07-2025
|38,92556
|26,96722
|13,94
|1,4
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|14:44:46 30-07-2025
|38,8827
|26,934
|19
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:39:52 30-07-2025
|38,15417
|38,27528
|7
|1,6
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|14:39:52 30-07-2025
|38,1772
|38,2512
|13,3
|1,5
|Domaniç (Kütahya)
|14:03:40 30-07-2025
|39,77694
|29,64306
|31,26
|1
|CAKIRDERE-HAVRAN (BALIKESIR)
|13:34:10 30-07-2025
|39,425
|27,1705
|4,7
|1,4
|Burhaniye (Balıkesir)
|13:34:08 30-07-2025
|39,45083
|27,07806
|7,01
|1,5
|Karadeniz
|13:00:56 30-07-2025
|42,51917
|27,52194
|6,85
|1,9
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:57:37 30-07-2025
|39,4675
|28,1412
|0
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:57:36 30-07-2025
|39,52417
|28,12333
|12,28
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|12:52:56 30-07-2025
|38,95361
|28,00222
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:37:32 30-07-2025
|38,17083
|38,08333
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|12:36:43 30-07-2025
|38,25167
|38,83444
|6,87
|1
|Pütürge (Malatya)
|12:33:13 30-07-2025
|38,25861
|38,85306
|6,94
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:28:55 30-07-2025
|38,20333
|38,06833
|7
|1,9
|GOZENE-YESILYURT (MALATYA)
|12:28:54 30-07-2025
|38,207
|38,039
|5,2
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:27:20 30-07-2025
|38,18694
|38,06472
|7
|1,7
|Ulubey (Uşak)
|12:26:57 30-07-2025
|38,475
|29,15056
|7
|1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:24:08 30-07-2025
|40,12139
|28,56083
|7,69
|2
|Merkez (Elazığ)
|12:20:15 30-07-2025
|38,61194
|39,15028
|6,59
|1,6
|İnönü (Eskişehir)
|12:18:03 30-07-2025
|39,75639
|30,18611
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|12:05:44 30-07-2025
|38,26583
|38,07639
|7
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|11:27:26 30-07-2025
|38,08611
|38,35139
|7
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|11:12:10 30-07-2025
|38,48417
|38,03
|7
|1,4
|Ege Denizi - [06.32 km] Ayvacık (Çanakkale)
|10:49:15 30-07-2025
|39,43917
|26,15528
|9,87
|1,6
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|10:49:14 30-07-2025
|39,3988
|26,1232
|8
|1,9
|Yahyalı (Kayseri)
|10:27:54 30-07-2025
|37,67639
|35,1675
|7
|1,6
|Soma (Manisa)
|09:11:44 30-07-2025
|39,09194
|27,54167
|7
|1,4
|ADIL-SOMA (MANISA)
|09:11:43 30-07-2025
|39,1147
|27,5903
|0
|1,6
|Yığılca (Düzce)
|08:03:56 30-07-2025
|40,82167
|31,48361
|7,98
|2
|Van Gölü - [02.06 km] Gevaş (Van)
|07:57:09 30-07-2025
|38,45833
|42,8775
|7,04
|2
|INKOY-GEVAS (VAN)
|07:57:09 30-07-2025
|38,4755
|42,9147
|14,8
|1,6
|Ilgın (Konya)
|07:30:20 30-07-2025
|38,14444
|32,08861
|7
|2,3
|GUNEYPINAR-ILGIN (KONYA)
|07:30:20 30-07-2025
|38,1088
|32,1098
|2,6
|2,3
|Kale (Malatya)
|07:11:42 30-07-2025
|38,32639
|38,80083
|10,01
|1,8
|KALE (MALATYA)
|07:11:41 30-07-2025
|38,3998
|38,774
|19,6
|1,6
|Ilgın (Konya)
|06:40:47 30-07-2025
|38,12472
|32,08056
|15,6
|4,3
|BARAKMUSLU-ILGIN (KONYA)
|06:40:47 30-07-2025
|38,1268
|32,0733
|2,7
|4
|Simav (Kütahya)
|06:38:35 30-07-2025
|39,24333
|28,97944
|8,25
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:38:35 30-07-2025
|39,219
|29,0183
|11,1
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|06:12:01 30-07-2025
|38,09167
|38,45167
|6,86
|1,4
|Ege Denizi - [12.20 km] Bodrum (Muğla)
|05:52:25 30-07-2025
|36,92139
|27,16667
|5,17
|1,6
|Simav (Kütahya)
|05:28:04 30-07-2025
|39,20806
|28,93472
|6,82
|1,7
|Dalaman (Muğla)
|05:25:59 30-07-2025
|36,88389
|29,00222
|7
|1,4
|AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
|05:25:57 30-07-2025
|36,958
|28,972
|4,9
|1,2
|Simav (Kütahya)
|05:13:14 30-07-2025
|39,23167
|28,96917
|9,64
|2,2
|Ula (Muğla)
|04:44:18 30-07-2025
|37,10389
|28,61944
|7
|2,4
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|04:44:18 30-07-2025
|37,1278
|28,5753
|16,1
|1,4
|EGE DENIZI
|04:42:56 30-07-2025
|36,6645
|25,8075
|13,5
|2,3
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|04:33:52 30-07-2025
|39,2977
|28,9272
|9,2
|1,6
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|04:14:42 30-07-2025
|39,3935
|25,9417
|17
|1,9
|Ege Denizi - [14.74 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:14:41 30-07-2025
|39,40861
|25,92111
|7,02
|2,7
|Ege Denizi - [20.57 km] Gökçeada (Çanakkale)
|04:00:12 30-07-2025
|40,3325
|25,67556
|7,24
|2,8
|EGE DENIZI
|04:00:12 30-07-2025
|40,3402
|25,6212
|7,8
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:44:59 30-07-2025
|39,2312
|28,9845
|11,2
|2,3
|Simav (Kütahya)
|03:44:58 30-07-2025
|39,24472
|28,9675
|7,05
|2,8
|Marmara Denizi - [21.50 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|03:41:51 30-07-2025
|40,82444
|28,13222
|7
|3,2
|MARMARA DENIZI
|03:41:51 30-07-2025
|40,8307
|28,1328
|12
|2,1
|Ege Denizi - [05.52 km] Bodrum (Muğla)
|03:07:46 30-07-2025
|36,93694
|27,33917
|7
|3,1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:07:46 30-07-2025
|36,9282
|27,321
|12,7
|2,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Merkez (Bayburt)
|00:29:59 31-07-2025
|40,08083
|40,01222
|7
|1,3
|Van Gölü - [17.04 km] Adilcevaz (Bitlis)
|00:15:49 31-07-2025
|38,63583
|42,87639
|7,02
|1,9
|VAN GOLU
|00:15:48 31-07-2025
|38,6087
|42,9198
|1,4
|1,9
|Merkez (Hakkari)
|23:48:31 30-07-2025
|37,42083
|43,95778
|6,98
|1,5
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|23:40:59 30-07-2025
|37,57167
|37,31806
|7,3
|1,1
|Ege Denizi - [91.97 km] Datça (Muğla)
|23:24:11 30-07-2025
|36,4825
|26,45361
|48,52
|3
|EGE DENIZI
|23:24:08 30-07-2025
|36,456
|26,4123
|125,5
|3,1
|Kale (Malatya)
|23:24:07 30-07-2025
|38,33583
|38,77472
|6,99
|1,2
|Buca (İzmir)
|23:22:43 30-07-2025
|38,34333
|27,20861
|6,73
|1,2
|Osmangazi (Bursa)
|21:58:33 30-07-2025
|40,20833
|29,05139
|11,12
|2,3
|OSMANGAZI (BURSA)
|21:58:33 30-07-2025
|40,2102
|29,035
|7,2
|2,3
|Akdeniz - [80.58 km] Kaş (Antalya)
|21:47:48 30-07-2025
|35,84528
|28,59944
|15,57
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:20:31 30-07-2025
|39,15861
|28,21
|6,7
|3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:20:31 30-07-2025
|39,1417
|28,2178
|5,5
|3
|AKCAOVA-(MUGLA)
|21:10:52 30-07-2025
|37,2158
|28,2812
|2,2
|1,9
|Menteşe (Muğla)
|21:10:51 30-07-2025
|37,22722
|28,3925
|6,95
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:15:15 30-07-2025
|38,01556
|36,40694
|7
|1,8
|CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:15:15 30-07-2025
|38,0325
|36,4512
|15,6
|1,7
|Gördes (Manisa)
|20:04:32 30-07-2025
|39,04306
|28,39944
|10,47
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:04:27 30-07-2025
|39,1503
|28,2587
|15,7
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|20:02:22 30-07-2025
|38,25472
|37,35639
|7
|2
|DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|20:02:21 30-07-2025
|38,246
|37,3185
|2
|1,9
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
|19:44:32 30-07-2025
|39,25167
|26,35889
|7,02
|1,7
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|19:44:29 30-07-2025
|39,2673
|26,1928
|5,9
|1,9
|Acıpayam (Denizli)
|19:17:11 30-07-2025
|37,03889
|29,04222
|7
|1,2
|KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
|19:17:10 30-07-2025
|37,0363
|29,0505
|14,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:52:20 30-07-2025
|39,14806
|28,20556
|7,15
|3,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:52:19 30-07-2025
|39,1423
|28,1935
|10
|3,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:52:08 30-07-2025
|38,05222
|38,38056
|8,04
|1,6
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|18:52:06 30-07-2025
|38,11
|38,3372
|14,9
|1,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|18:11:44 30-07-2025
|37,38944
|37,01028
|6,34
|2,5
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|18:11:43 30-07-2025
|37,3077
|37,0287
|4,9
|2,5
|COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:07:11 30-07-2025
|39,5082
|28,0338
|9,6
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:07:09 30-07-2025
|39,43222
|28,0975
|7,24
|1,1
|AKCAKOY-(BALIKESIR)
|18:05:31 30-07-2025
|39,4662
|27,9312
|16,5
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:05:29 30-07-2025
|39,425
|28,10444
|7
|1,3
|Selçuklu (Konya)
|17:29:21 30-07-2025
|38,06833
|32,10694
|7
|1,4
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|17:17:46 30-07-2025
|38,05611
|37,23722
|9,16
|1,7
|Merkez (Bolu)
|17:10:57 30-07-2025
|40,81778
|31,58833
|12,25
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.40 km] Seferihisar (İzmir)
|17:08:34 30-07-2025
|37,91639
|26,93361
|7
|1,3
|Ege Denizi - [24.03 km] Gökçeada (Çanakkale)
|16:49:18 30-07-2025
|40,33389
|25,61861
|7
|1,6
|YUNANISTAN
|16:46:00 30-07-2025
|40,2798
|24,1368
|11,8
|3,2
|Ege Denizi
|16:45:58 30-07-2025
|40,32306
|24,20611
|7
|3,1
|Menderes (İzmir)
|16:41:45 30-07-2025
|38,0225
|27,12639
|7,46
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:38:10 30-07-2025
|38,25389
|38,12472
|7
|1,4
|Kale (Malatya)
|16:11:03 30-07-2025
|38,3675
|38,74222
|7
|1,2
|Buca (İzmir)
|15:55:04 30-07-2025
|38,3625
|27,31222
|6,86
|1,4
|ZAFER-BUCA (IZMIR)
|15:55:02 30-07-2025
|38,3385
|27,2297
|8,1
|1,7
|Bozkır (Konya)
|15:31:39 30-07-2025
|37,08611
|32,08056
|7
|1,3
|KARACAHISAR-BOZKIR (KONYA)
|15:31:39 30-07-2025
|37,0555
|32,0687
|18,7
|1,7
|Maden (Elazığ)
|14:52:25 30-07-2025
|38,54139
|39,55333
|7
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:46:14 30-07-2025
|38,12194
|36,92139
|7
|2,1
|KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|14:46:14 30-07-2025
|38,0497
|36,9668
|11
|2
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [02.78 km] Dikili (İzmir)
|14:44:46 30-07-2025
|38,92556
|26,96722
|13,94
|1,4
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|14:44:46 30-07-2025
|38,8827
|26,934
|19
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:39:52 30-07-2025
|38,15417
|38,27528
|7
|1,6
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|14:39:52 30-07-2025
|38,1772
|38,2512
|13,3
|1,5
|Domaniç (Kütahya)
|14:03:40 30-07-2025
|39,77694
|29,64306
|31,26
|1
|CAKIRDERE-HAVRAN (BALIKESIR)
|13:34:10 30-07-2025
|39,425
|27,1705
|4,7
|1,4
|Burhaniye (Balıkesir)
|13:34:08 30-07-2025
|39,45083
|27,07806
|7,01
|1,5
|Karadeniz
|13:00:56 30-07-2025
|42,51917
|27,52194
|6,85
|1,9
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:57:37 30-07-2025
|39,4675
|28,1412
|0
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:57:36 30-07-2025
|39,52417
|28,12333
|12,28
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|12:52:56 30-07-2025
|38,95361
|28,00222
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:37:32 30-07-2025
|38,17083
|38,08333
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|12:36:43 30-07-2025
|38,25167
|38,83444
|6,87
|1
|Pütürge (Malatya)
|12:33:13 30-07-2025
|38,25861
|38,85306
|6,94
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:28:55 30-07-2025
|38,20333
|38,06833
|7
|1,9
|GOZENE-YESILYURT (MALATYA)
|12:28:54 30-07-2025
|38,207
|38,039
|5,2
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:27:20 30-07-2025
|38,18694
|38,06472
|7
|1,7
|Ulubey (Uşak)
|12:26:57 30-07-2025
|38,475
|29,15056
|7
|1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:24:08 30-07-2025
|40,12139
|28,56083
|7,69
|2
|Merkez (Elazığ)
|12:20:15 30-07-2025
|38,61194
|39,15028
|6,59
|1,6
|İnönü (Eskişehir)
|12:18:03 30-07-2025
|39,75639
|30,18611
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|12:05:44 30-07-2025
|38,26583
|38,07639
|7
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|11:27:26 30-07-2025
|38,08611
|38,35139
|7
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|11:12:10 30-07-2025
|38,48417
|38,03
|7
|1,4
|Ege Denizi - [06.32 km] Ayvacık (Çanakkale)
|10:49:15 30-07-2025
|39,43917
|26,15528
|9,87
|1,6
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|10:49:14 30-07-2025
|39,3988
|26,1232
|8
|1,9
|Yahyalı (Kayseri)
|10:27:54 30-07-2025
|37,67639
|35,1675
|7
|1,6
|Soma (Manisa)
|09:11:44 30-07-2025
|39,09194
|27,54167
|7
|1,4
|ADIL-SOMA (MANISA)
|09:11:43 30-07-2025
|39,1147
|27,5903
|0
|1,6
|Yığılca (Düzce)
|08:03:56 30-07-2025
|40,82167
|31,48361
|7,98
|2
|Van Gölü - [02.06 km] Gevaş (Van)
|07:57:09 30-07-2025
|38,45833
|42,8775
|7,04
|2
|INKOY-GEVAS (VAN)
|07:57:09 30-07-2025
|38,4755
|42,9147
|14,8
|1,6
|Ilgın (Konya)
|07:30:20 30-07-2025
|38,14444
|32,08861
|7
|2,3
|GUNEYPINAR-ILGIN (KONYA)
|07:30:20 30-07-2025
|38,1088
|32,1098
|2,6
|2,3
|Kale (Malatya)
|07:11:42 30-07-2025
|38,32639
|38,80083
|10,01
|1,8
|KALE (MALATYA)
|07:11:41 30-07-2025
|38,3998
|38,774
|19,6
|1,6
|Ilgın (Konya)
|06:40:47 30-07-2025
|38,12472
|32,08056
|15,6
|4,3
|BARAKMUSLU-ILGIN (KONYA)
|06:40:47 30-07-2025
|38,1268
|32,0733
|2,7
|4
|Simav (Kütahya)
|06:38:35 30-07-2025
|39,24333
|28,97944
|8,25
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:38:35 30-07-2025
|39,219
|29,0183
|11,1
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|06:12:01 30-07-2025
|38,09167
|38,45167
|6,86
|1,4
|Ege Denizi - [12.20 km] Bodrum (Muğla)
|05:52:25 30-07-2025
|36,92139
|27,16667
|5,17
|1,6
|Simav (Kütahya)
|05:28:04 30-07-2025
|39,20806
|28,93472
|6,82
|1,7
|Dalaman (Muğla)
|05:25:59 30-07-2025
|36,88389
|29,00222
|7
|1,4
|AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
|05:25:57 30-07-2025
|36,958
|28,972
|4,9
|1,2
|Simav (Kütahya)
|05:13:14 30-07-2025
|39,23167
|28,96917
|9,64
|2,2
|Ula (Muğla)
|04:44:18 30-07-2025
|37,10389
|28,61944
|7
|2,4
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|04:44:18 30-07-2025
|37,1278
|28,5753
|16,1
|1,4
|EGE DENIZI
|04:42:56 30-07-2025
|36,6645
|25,8075
|13,5
|2,3
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|04:33:52 30-07-2025
|39,2977
|28,9272
|9,2
|1,6
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|04:14:42 30-07-2025
|39,3935
|25,9417
|17
|1,9
|Ege Denizi - [14.74 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:14:41 30-07-2025
|39,40861
|25,92111
|7,02
|2,7
|Ege Denizi - [20.57 km] Gökçeada (Çanakkale)
|04:00:12 30-07-2025
|40,3325
|25,67556
|7,24
|2,8
|EGE DENIZI
|04:00:12 30-07-2025
|40,3402
|25,6212
|7,8
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:44:59 30-07-2025
|39,2312
|28,9845
|11,2
|2,3
|Simav (Kütahya)
|03:44:58 30-07-2025
|39,24472
|28,9675
|7,05
|2,8
|Marmara Denizi - [21.50 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|03:41:51 30-07-2025
|40,82444
|28,13222
|7
|3,2
|MARMARA DENIZI
|03:41:51 30-07-2025
|40,8307
|28,1328
|12
|2,1
|Ege Denizi - [05.52 km] Bodrum (Muğla)
|03:07:46 30-07-2025
|36,93694
|27,33917
|7
|3,1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:07:46 30-07-2025
|36,9282
|27,321
|12,7
|2,6
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