Son dakika depremler: Elazığ'da artçı depremler devam ediyor

Son dakika deprem!

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Toplamda 30 bina yıkılırken, ilk tespitlere göre; 72 binanın yıkıldığı, 514’ünün ağır hasar aldığı ve 409’unun az ve orta hasarlı olduğu aktarıldı.

SON DEPREMLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA DEPREMLER

Elazığ'daki deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısı 45’e yükseldi.



AFAD'ın aktardığı bilgilere göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 13.12'de 4,1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaybedildi.



Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 5,4 olan 733 artçı deprem meydana geldi.

VİDEO: ELAZIĞ'DAKİ DEPREM ANI KAMERADA