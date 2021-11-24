SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Aralık'ta Abu Dabi'ye gidecek

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralık ayında Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.11.2021 - 18:16

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Aralık'ta Abu Dabi'ye gidecek

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralıkta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki anlaşma imza töreninde, gazetecilere açıklama yaptı.

İki ülke arasında çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi'yi ziyaret edeceğini söyledi.

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