Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Çavuşoğlu ve Pompeo, Suriye konusunu ele aldı.
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
Türkiye
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu ve Pompeo görüşmede Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.