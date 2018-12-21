Son dakika haberi!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Malta'da yaptığı açıklamadan satır başları:
"(Fırat'ın doğusuna operasyon) Biraz erteleyebiliriz fakat bu bizim ileride başlatacağımız operasyonlardan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez."
"Kuzey Suriye'deki silahların toplanması kolay değil. Silahların hepsinin alınması mümkün değil, beklentimizi muhataplara ilettik."
"Fırat'ın doğusuna operasyonu biraz erteleyebiliriz. Bu, bizim ileride başlatacağımız operasyonlardan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez.
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