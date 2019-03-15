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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonunun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da cami saldırılarında iki Türk vatandaşının yaralandığını söyledi. Yaralılar Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya'nın hayati tehlikesi yok.
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