Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı tarafından Hollanda'da gerçekleşen terörö saldırıs kınandı. Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Hollanda’nın Utrecht kentinde bugün (18 Mart 2019) meydana gelen saldırıyı, faili kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun, şiddetle kınıyoruz.



Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.



Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve Hükümeti ile dayanışmamız tamdır."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...