Son dakika haberi! Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı" denlldi.
Olay sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 13 kişinin Kulp Devlet Hastasi'ne kaldırıldığı belirtildi.