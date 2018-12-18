Son dakika haberi! 2 PKK'lı teröristin bulunduğu aracın Diyarbakır'ın Hani ilçesi güzergahında seyir halinde olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı takibe aldı.
Polis ekiplerinin bulunduğu araca Hani'nin Kalaba yolu Turalı mevkisinde PKK'lı teröristlerce ateş açıldı.
Saldırıda 1'i ağır, 2 polis memuru yaralandı.
Yaralı polisler helikopter ile Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan polis memuru Nazım Tuncer şehit oldu. 34 yaşindaki polis memuru Tuncer 2 çocuk babasıydı. Acı haberi Uşak'taki babaevine ulaşti. Şehidin cenazesi Diyarbakır'da yapılacak törenin ardından Banaz ilçesi Kızılhisar köyünde toprağa verilecek.
Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı. Özel harekat timleri teröristlerin izine ulaştı. Çatışmada 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin örgütün üst düzey yöneticisi olduğu öğrenildi.