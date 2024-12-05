Son dakika Diyarbakır'da deprem mi oldu? Az önce deprem Diyarbakır'da nerede oldu? Diyarbakır deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 05 Aralık 2024

Son dakika Diyarbakır deprem haberleri..Diyarbakır'da deprem mi oldu? Az önce deprem Diyarbakır'da nerede oldu? Diyarbakır Kandilli ve AFAD son depremler.. 05 Aralık 2024 Diyarbakır deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Diyarbakır'da? Diyarbakır son deprem büyüklüğü ne kadar? Diyarbakır'da ve Diyarbakır yakınındaki depremler nelerdir? Diyarbakır'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Diyarbakır canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Diyarbakır deprem haberleri.. Diyarbakır'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Diyarbakır'da deprem mi oldu? Deprem Diyarbakır'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Diyarbakır'da nerede deprem oldu? Diyarbakır deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Diyarbakır'da deprem mi oldu? Az önce deprem Diyarbakır'da nerede oldu? Diyarbakır deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 05 Aralık 2024

Tarih-saat 05 Aralık 2024 23:17:54 itibariyle Hani () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 05 Aralık 2024.. ve Diyarbakır Kandilli deprem listesi..

Diyarbakır AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Hani (Diyarbakır) 23:17:54 05-12-2024 38,54278 40,39861 10,61 3,5
Çermik (Diyarbakır) 12:20:20 30-11-2024 38,12306 39,52167 7 1,4
Hazro (Diyarbakır) 15:02:06 29-11-2024 38,2325 40,87306 7,17 1,4
KOCBABA-HAZRO (DIYARBAKIR) 15:02:04 29-11-2024 38,2863 40,8555 21,6 1,7
ARPADERE-CUNGUS (DIYARBAKIR) 17:50:11 26-11-2024 38,2152 39,3877 7,7 2,3
Çüngüş (Diyarbakır) 17:50:10 26-11-2024 38,21694 39,35028 4,41 2,1
Çüngüş (Diyarbakır) 04:18:24 14-11-2024 38,31722 39,42472 7 1,3
Çüngüş (Diyarbakır) 03:04:45 12-11-2024 38,15194 39,30639 9,73 1,4
Çüngüş (Diyarbakır) 05:24:54 07-11-2024 38,23389 39,13389 7 0,8
Çüngüş (Diyarbakır) 07:49:57 04-11-2024 38,26 39,18694 7 1
Hani (Diyarbakır) 22:52:23 01-11-2024 38,51972 40,35917 15,55 1,5
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 22:52:22 01-11-2024 38,5377 40,3608 4,2 1,6
Çüngüş (Diyarbakır) 18:29:08 29-10-2024 38,19361 39,38667 8,8 1,1
Çüngüş (Diyarbakır) 05:25:00 28-10-2024 38,28778 39,42806 7,26 1,3
Lice (Diyarbakır) 12:27:39 25-10-2024 38,53444 40,55694 8,19 1,6
YAMACLI-LICE (DIYARBAKIR) 12:27:39 25-10-2024 38,5015 40,5853 5,4 1,7
Lice (Diyarbakır) 21:47:41 24-10-2024 38,46028 40,52 7 1,6
DARALAN-LICE (DIYARBAKIR) 21:47:41 24-10-2024 38,4607 40,5125 5 1,8
Çüngüş (Diyarbakır) 14:23:02 22-10-2024 38,19861 39,38222 7 1,5
Kulp (Diyarbakır) 18:32:12 20-10-2024 38,54806 40,86778 8,39 1,8
CAGLAYAN-KULP (DIYARBAKIR) 18:32:10 20-10-2024 38,5198 40,8292 5 1,8
Hani (Diyarbakır) 21:41:28 14-10-2024 38,50917 40,38528 13,79 1,7
Kulp (Diyarbakır) 07:50:19 14-10-2024 38,47167 40,83889 16,32 2,3
ZUMRUT-LICE (DIYARBAKIR) 07:50:18 14-10-2024 38,4732 40,786 1,8 2,4
Hani (Diyarbakır) 13:17:00 10-10-2024 38,54083 40,37167 15,38 3
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 13:16:59 10-10-2024 38,5555 40,3683 13,6 3,2
Hani (Diyarbakır) 06:37:03 10-10-2024 38,53944 40,39556 15,92 3,1
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 17:15:44 08-10-2024 38,537 40,431 16,5 2,2
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 23:13:09 07-10-2024 38,5563 40,3687 17,5 1,5
Hani (Diyarbakır) 18:58:49 07-10-2024 38,5525 40,38611 7,01 2,8
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 18:58:48 07-10-2024 38,5428 40,3972 4,4 3
BALLIBABA-CINAR (DIYARBAKIR) 12:09:49 04-10-2024 37,5025 40,2457 5 1,5
Hani (Diyarbakır) 05:56:05 03-10-2024 38,54333 40,3975 17,01 1,4
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 05:56:04 03-10-2024 38,556 40,3837 7,1 1,6
Hani (Diyarbakır) 05:18:41 03-10-2024 38,55139 40,37333 6,09 3,5
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 05:18:40 03-10-2024 38,5355 40,3965 5,6 3,3
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 12:20:56 02-10-2024 38,5412 40,4058 10,8 1,6
AKCABUDAK-LICE (DIYARBAKIR) 05:22:00 28-09-2024 38,567 40,7037 5,4 1,5
Lice (Diyarbakır) 05:21:59 28-09-2024 38,56417 40,71944 7 1,3
KIRALAN-LICE (DIYARBAKIR) 17:25:46 25-09-2024 38,4747 40,5602 4,3 1,3
Hani (Diyarbakır) 23:51:46 16-09-2024 38,50389 40,4325 7,05 1,5
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 23:51:45 16-09-2024 38,5508 40,385 7,3 1,9
Çüngüş (Diyarbakır) 19:07:42 13-09-2024 38,29306 39,41833 8,64 1,7
POLATUSAGI-CUNGUS (DIYARBAKIR) 19:07:41 13-09-2024 38,283 39,4513 5 1,8
INANOZU-CINAR (DIYARBAKIR) 15:09:16 05-09-2024 37,6875 39,8827 5 1,5
AZIKLI-ERGANI (DIYARBAKIR) 14:37:58 05-09-2024 38,1375 39,7845 24,4 1,4
Kulp (Diyarbakır) 12:56:55 01-09-2024 38,51833 40,90639 6,4 1,7
Hani (Diyarbakır) 08:15:08 30-08-2024 38,54333 40,40194 6,82 1,8
Kulp (Diyarbakır) 03:24:52 30-08-2024 38,57361 40,99028 7 1
Çüngüş (Diyarbakır) 08:43:21 28-08-2024 38,24778 39,36917 7,08 1,1
Diyarbakır KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KOCBABA-HAZRO (DIYARBAKIR) 15:02:04 29-11-2024 38,2863 40,8555 21,6 1,7
ARPADERE-CUNGUS (DIYARBAKIR) 17:50:11 26-11-2024 38,2152 39,3877 7,7 2,3
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 22:52:22 01-11-2024 38,5377 40,3608 4,2 1,6
YAMACLI-LICE (DIYARBAKIR) 12:27:39 25-10-2024 38,5015 40,5853 5,4 1,7
DARALAN-LICE (DIYARBAKIR) 21:47:41 24-10-2024 38,4607 40,5125 5 1,8
CAGLAYAN-KULP (DIYARBAKIR) 18:32:10 20-10-2024 38,5198 40,8292 5 1,8
ZUMRUT-LICE (DIYARBAKIR) 07:50:18 14-10-2024 38,4732 40,786 1,8 2,4
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 13:16:59 10-10-2024 38,5555 40,3683 13,6 3,2
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 17:15:44 08-10-2024 38,537 40,431 16,5 2,2
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 23:13:09 07-10-2024 38,5563 40,3687 17,5 1,5
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 18:58:48 07-10-2024 38,5428 40,3972 4,4 3
BALLIBABA-CINAR (DIYARBAKIR) 12:09:49 04-10-2024 37,5025 40,2457 5 1,5
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 05:56:04 03-10-2024 38,556 40,3837 7,1 1,6
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 05:18:40 03-10-2024 38,5355 40,3965 5,6 3,3
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 12:20:56 02-10-2024 38,5412 40,4058 10,8 1,6
AKCABUDAK-LICE (DIYARBAKIR) 05:22:00 28-09-2024 38,567 40,7037 5,4 1,5
KIRALAN-LICE (DIYARBAKIR) 17:25:46 25-09-2024 38,4747 40,5602 4,3 1,3
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 23:51:45 16-09-2024 38,5508 40,385 7,3 1,9
POLATUSAGI-CUNGUS (DIYARBAKIR) 19:07:41 13-09-2024 38,283 39,4513 5 1,8
INANOZU-CINAR (DIYARBAKIR) 15:09:16 05-09-2024 37,6875 39,8827 5 1,5
AZIKLI-ERGANI (DIYARBAKIR) 14:37:58 05-09-2024 38,1375 39,7845 24,4 1,4
SAYDAMLI-LICE (DIYARBAKIR) 14:19:06 17-08-2024 38,56 40,6528 11,7 1,6
AKCABUDAK-LICE (DIYARBAKIR) 14:16:20 17-08-2024 38,5725 40,6855 6,1 2,3
YALIMLI-LICE (DIYARBAKIR) 12:11:47 16-08-2024 38,6023 40,6813 5,2 2,2
CINARKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR) 07:41:21 05-08-2024 38,2398 39,4882 5 2,7
BOGAZ-DICLE (DIYARBAKIR) 09:09:44 02-08-2024 38,4222 39,975 29 2,1
CUKURCA-KULP (DIYARBAKIR) 15:53:07 31-07-2024 38,3922 40,9533 0 1,6

Öne Çıkan Video

Piyasada sahte dolar paniği! Soruşturma başlatıldı (Sahte dolar nasıl anlaşılır?)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...