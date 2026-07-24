Son dakika Diyarbakır'da deprem mi oldu? Az önce deprem Diyarbakır'da nerede oldu? Diyarbakır deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Temmuz 2026
24.07.2026 15:10
NTV
Son dakika Diyarbakır deprem haberleri.. Diyarbakır'da deprem mi oldu? Az önce deprem Diyarbakır'da nerede oldu? Diyarbakır Kandilli ve AFAD son depremler.. 24 Temmuz 2026 Diyarbakır deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Diyarbakır'da? Diyarbakır son deprem büyüklüğü ne kadar? Diyarbakır'da ve Diyarbakır yakınındaki depremler nelerdir? Diyarbakır'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Diyarbakır canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Diyarbakır deprem haberleri.. Diyarbakır'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Diyarbakır'da deprem mi oldu? Deprem Diyarbakır'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Diyarbakır'da nerede deprem oldu? Diyarbakır deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 24 Temmuz 2026 14:41 itibariyle Silvan (Diyarbakır) 3.5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Diyarbakır deprem haberleri 24 Temmuz 2026.. Diyarbakır AFAD son depremler ve Diyarbakır Kandilli son dakika deprem listesi..
Diyarbakır AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Silvan (Diyarbakır)
|24 Temmuz 2026 14:41
|38.1218
|40.7143
|13.09
|3.50