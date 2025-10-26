Son dakika Diyarbakır'da deprem mi oldu? Az önce deprem Diyarbakır'da nerede oldu? Diyarbakır deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 26 Ekim 2025

Son dakika Diyarbakır deprem haberleri..Diyarbakır'da deprem mi oldu? Az önce deprem Diyarbakır'da nerede oldu? Diyarbakır Kandilli ve AFAD son depremler.. 26 Ekim 2025 Diyarbakır deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Diyarbakır'da? Diyarbakır son deprem büyüklüğü ne kadar? Diyarbakır'da ve Diyarbakır yakınındaki depremler nelerdir? Diyarbakır'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Diyarbakır canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Diyarbakır deprem haberleri.. Diyarbakır'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Diyarbakır'da deprem mi oldu? Deprem Diyarbakır'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Diyarbakır'da nerede deprem oldu? Diyarbakır deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Tarih-saat 26 Ekim 2025 14:49:34 itibariyle Hani () 4 şiddetinde bir olmuştur.

Diyarbakır AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Hani (Diyarbakır) 14:49:34 26-10-2025 38,55083 40,3825 13,15 4
Çüngüş (Diyarbakır) 19:23:51 25-10-2025 38,28667 39,35806 7 1
ALANGOR-YENISEHIR (DIYARBAKIR) 14:48:42 25-10-2025 38,093 40,0073 2,2 2,5
Eğil (Diyarbakır) 14:48:41 25-10-2025 38,12306 40,06278 11,46 2,5
Sur (Diyarbakır) 18:52:33 24-10-2025 38,21472 40,44306 5,39 1,2
NEFIRTAS-SUR (DIYARBAKIR) 18:52:32 24-10-2025 38,2627 40,4032 19,1 1,5
Kulp (Diyarbakır) 18:48:24 17-10-2025 38,56472 40,93389 7 1,8
CAGLAYAN-KULP (DIYARBAKIR) 18:48:23 17-10-2025 38,5227 40,8363 5,3 2
Ergani (Diyarbakır) 09:45:23 17-10-2025 38,06111 39,79056 7 1,5
SIGINAK-LICE (DIYARBAKIR) 22:48:01 15-10-2025 38,4363 40,7545 5,4 2,1
Lice (Diyarbakır) 22:48:01 15-10-2025 38,41833 40,735 12,84 2
Çüngüş (Diyarbakır) 01:35:52 14-10-2025 38,29083 39,45 7 1
Ergani (Diyarbakır) 23:22:45 12-10-2025 38,30056 39,73667 7,09 1,6
ALABUGDAY-CERMIK (DIYARBAKIR) 19:33:46 11-10-2025 38,006 39,4527 19 1,4
Hani (Diyarbakır) 16:08:59 28-09-2025 38,53972 40,38667 6,65 1,7
AGILLI-KULP (DIYARBAKIR) 17:31:41 23-09-2025 38,547 40,8593 9,2 2
SURENDAL-CINAR (DIYARBAKIR) 11:16:08 19-09-2025 37,5662 40,3333 5 1,9
Sur (Diyarbakır) 00:19:59 06-09-2025 38,20444 40,37917 7 1,5
GULDIKEN-LICE (DIYARBAKIR) 03:38:08 29-08-2025 38,5767 40,7922 4,4 1,4
KONUKLU-KULP (DIYARBAKIR) 23:23:01 26-08-2025 38,3878 41,0735 5,8 2,8
Kulp (Diyarbakır) 23:23:01 26-08-2025 38,42167 41,065 6,97 2,8
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 10:51:59 25-08-2025 38,5317 40,3707 10,2 1,5
Sur (Diyarbakır) 04:07:43 24-08-2025 38,20528 40,45778 11,77 1,1
Lice (Diyarbakır) 12:07:14 15-08-2025 38,59167 40,48889 7 1,6
ORTULU-LICE (DIYARBAKIR) 10:27:42 15-08-2025 38,5385 40,5817 9 2,1
Eğil (Diyarbakır) 16:22:56 12-08-2025 38,11083 40,06944 6,66 1,8
Hani (Diyarbakır) 04:53:02 29-07-2025 38,53833 40,38944 9,22 1,9
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 04:53:01 29-07-2025 38,5328 40,4188 8,3 1,7
CUKURKOY-HANI (DIYARBAKIR) 10:08:13 21-07-2025 38,4787 40,3087 11,3 1,9
Hazro (Diyarbakır) 04:23:28 21-07-2025 38,31194 40,83444 11,26 1,9
OYUKLU-LICE (DIYARBAKIR) 04:23:27 21-07-2025 38,318 40,8083 2,3 2
DEMIRLI-KULP (DIYARBAKIR) 02:25:41 20-07-2025 38,3757 40,932 7,7 1,1
Lice (Diyarbakır) 02:12:15 20-07-2025 38,34389 40,84722 7 1
KOCBABA-HAZRO (DIYARBAKIR) 02:12:14 20-07-2025 38,2942 40,838 8 1,2
Lice (Diyarbakır) 01:51:00 20-07-2025 38,32694 40,83694 8,82 2,1
OYUKLU-LICE (DIYARBAKIR) 01:51:00 20-07-2025 38,3105 40,8277 3,1 2,1
Hani (Diyarbakır) 17:11:42 11-07-2025 38,55583 40,42389 11,5 1,8
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 17:11:40 11-07-2025 38,531 40,4413 17,6 1,8
Çüngüş (Diyarbakır) 12:30:52 04-07-2025 38,29167 39,18611 7,01 3,3
Hani (Diyarbakır) 02:52:45 02-07-2025 38,55111 40,42556 6,41 1,6
Lice (Diyarbakır) 08:01:49 30-06-2025 38,49111 40,56806 7,06 2,1
DURU-LICE (DIYARBAKIR) 11:18:45 21-06-2025 38,4548 40,499 5,5 2,2
Lice (Diyarbakır) 11:18:45 21-06-2025 38,43 40,49639 5,63 2,6
Lice (Diyarbakır) 10:24:22 21-06-2025 38,42167 40,50528 5,76 2,1
DIBEK-LICE (DIYARBAKIR) 10:24:20 21-06-2025 38,4048 40,6463 24,3 2
Eğil (Diyarbakır) 07:01:17 21-06-2025 38,30111 40,14222 7,02 1,7
TEPEBASI-DICLE (DIYARBAKIR) 07:01:17 21-06-2025 38,3037 40,1727 14,4 1,8
Hani (Diyarbakır) 11:42:34 17-06-2025 38,54361 40,40806 8,13 2,4
Hazro (Diyarbakır) 00:08:53 11-06-2025 38,2125 40,84611 6,92 2,3
BAYIRDUZU-HAZRO (DIYARBAKIR) 00:08:52 11-06-2025 38,1843 40,8345 1,2 2,3
