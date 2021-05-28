SON DAKİKA: Doktor Ertan İskender'i bıçaklayan saldırgan tutuklandı

SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da Doktor Ertan İskender'i yaralayan B.N. kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.

28.05.2021 - 19:26 | Son Güncelleme : 28.05.2021 - 19:29

SON DAKİKA: Doktor Ertan İskender'i bıçaklayan saldırgan tutuklandı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan hekim Ertan İskender'i bıçakla yaralayan B.N. tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan B.N, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüpheli, tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Asistan hekim Ertan İskender, dün hastası B.N'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmış ve ameliyata alınmış, B.N, gözaltına alınmıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...