SON DAKİKA: Doktor Ertan İskender'i bıçaklayan saldırgan tutuklandı

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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan hekim Ertan İskender'i bıçakla yaralayan B.N. tutuklandı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan B.N, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.



Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüpheli, tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.



Asistan hekim Ertan İskender, dün hastası B.N'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmış ve ameliyata alınmış, B.N, gözaltına alınmıştı.

