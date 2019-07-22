Son dakika haberi!
Düzce'de sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalarda, kaybolan çocuklardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Halen kayıp olan üçü çocuk dört kişiyi bulmak için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.
Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, dün de Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in cesedi bulunmuştu.
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