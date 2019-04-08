Son dakika haberi! Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde TIR ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Bedirhan Atız idaresindeki minibüs ile Alişan S. yönetimindeki TIR, otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde çarpıştı.
Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüsteki Sedat, İsmail ve Abbas Atız ile Mehmet Karadağlı ve Hasan Erol hayatını kaybetti, Selma, Kazım, Miraç ve Deniz Atız ile Sevim Keskin yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bu arada minibüs sürücüsünün sağlık kontrolleri ambulansta yapıldı.
Ekiplerin çalışmasını sürdürdüğü otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.