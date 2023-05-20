SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.  Ege Denizi açıklarında saat 03.48'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.48'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesinin 256,93 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 7,16 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. 

Ege Denizi'nin Girit Adası açıklarında 18 Mayıs'ta da bir deprem meydana gelmişti.

5,1 büyüklüğünde deprem, 9,7 kilometre derinlikte gerçekleşmişti.

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