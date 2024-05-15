SON DAKİKA: İzmir açıklarında art arda iki deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.7 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı.

SON DAKİKA: İzmir açıklarında art arda iki deprem | Son depremler

'dan   açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde Karaburun'a 50.17 kilometre uzaklıkta saat 07.56'da yerin 9.74 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bir dakika sonra ise yine Karaburun'a 45.60 kilometre uzakta saat 07.57'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem kent merkezinden hissedilmedi.

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