Son dakika haberi! Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

3 saati aşkın bir süredir Anadolu Ajansı giriş yapmamaya devam ediyor. Cümlelelerimi tekrarlayacağım, üzülerek tekrarlayacağım. Anadolu Ajansı vazifesini yerine getirmemiştir. Bu süreçte yaşattıkları kurum olarak Türkiye tarihine geçecektir. A.A. yetkililer, görevlileri bakanları göreve davet ediyorum. Takip etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin hiçbir kamu kurumu siyasallaşamaz. Gerekli işlemlerin de yapılacağını belirtiyorum. Partimizden yetkililerin Anadolu Ajansına gittiğini belirtiyorum. Süreç devam etmektedir, İlçe kurullarında görev alan arkadaşlarımızıa görev yerlerini terketmemelerini söylüyorum. Dünya bizi izlemektedir. Keşke biz dünyaya İstanbul seçimini açıklayabilseydik. 31 bin 186 sandıktan 30 bin 86'sı sistemize girmiş bulumaktadır. Girilmeyen 100 sandık vardır. Bir sandıkta 300 civarı oy vardır. Yüzde 85 geçerli oy hesabı vardır. Aramızdaki fark 29 bin 408'dir. Bizim oyumuz 4 milyon 155 bin 966 rakibmin oyu 4 milyon 126 bin 558'dir. Aradaki farkın kapanma ihtimali şu ana göre kalmamıştır. Şu an itibarıyla İstanbul'u kazandığımız ortadır.

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