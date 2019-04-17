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Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı.

AK Parti'nin, YSK'ya yapılan olağanüstü itiraz süreci sonuçlanmadan mazbatanın verilmemesi talebi reddedildi.

İstanbul İl Seçim Kurulu, mazbatasını almak üzere Ekrem İmamoğlu'nu Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na çağırdı.

Twitter hesabından "Mazbatamızı alıyoruz" paylaşımı yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki partililer Çağlayan'a geldi. Kısa bir süre içinde İmamoğlu'nu taşıyan araç da Çağlayan'a ulaştı.

Aracından inerek yoğun kalabalığın arasından geçen İmamoğlu, adliye binasına girdi. İmamoğlu, mazbatasını alarak resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İmamoğlu Twitter hesabından "16 Milyon İstanbullunun mazbatasını alıyorum" açıklamasını yaptı.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, mazbatasını almasının ardından Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına geçti. Birazdan yapılacak devir-teslim töreninin ardından İmamoğlu, görevi Mevlüt Uysal'dan devralacak.

Adliyedeki yoğunluktan dolayı açıklama yapamayan İmamoğlu'nun burada bir konuşma yapması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim için hazırlık yapıldı.

Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almaya eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte geldi.

OY FARKI: 13 BİN 729



İstanbul'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçları da belli oldu.



İstanbul İl Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanaklarına göre; Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765; Binali Yıldırım'ın ise 4 milyon 156 bin 036 oy aldı. Aradaki fark 13 bin 729 olarak gerçekleşti.

İMAMOĞLU'NUN MAZBATASI BÖYLE HAZIRLANDI



AK PARTİ'NİN TALEBİNE RET



İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için dün YSK'ya başvuruda bulunan AK Parti, İstanbul İl Seçim Kurulu'na da, olağanüstü itiraz sonuçlanana kadar, Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmemesi için talep de bulunmuştu.

Tüm oyların yeniden sayıldığı ilçelerden Maltepe'deki sayımın tamamlanmasının ardından ıslak imzalı tutanaklar öğle saatlerinde İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderildi. İlçe tutanaklarının birleştirilmesinin ardından İl Seçim Kurulu'ndan karar çıktı. AK Parti'nin talebi reddedildi.



EKREM İMAMOĞLU BİNALİ YILDIRIM İLE KARŞILAŞTI

ŞİMDİ NE OLACAK?

İmamoğlu mazbatasını alarak resmen İBB Başkanı olsa da seçim sonuçlarıyla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Önümüzdeki günlerde YSK, AK Parti'nin İBB Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli itirazını ele alacak.

AK Parti'nin verdiği 44 sayfalık dilekçe ve üç bavul içindeki delillerinin somut veri olduğu kabul edilirse bu kez seçim sonucunu etkileyip etkilemediğini incelenecek. Delillerin sonucu etkilediğine karar verilirse YSK, İBB seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine karar verebilecek.