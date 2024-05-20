SON DAKİKA: Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

SON DAKİKA HABERİ: Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 4,55 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DAKİKA: Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler
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'dan  deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Saat 15.28’de kaydedilen depremin merkez üssü Sivrice ilçesi olarak açıklandı.

Sarsıntı 4,55 kilometre derinlikte yaşandı.

Elazığ Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meydana gelen deprem sonrasında, saat 15.41 itibarıyla ilimizdeki AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

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