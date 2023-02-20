AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Elazığ Palu'da 4,8 , 4,7 ve 4,6 olmak üzere arka arkaya 3 büyük artçı deprem oldu.



Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre sat 04.07'de merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 14.56 kilometre derinliğinde kaydadilen deprem, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı. İlk belirlemelere göre bölgede olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.37'de 4,7 büyüklüğünde, saat 03.39'da ise aynı bölgede 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.