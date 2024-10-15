Son dakika Elazığ'da deprem mi oldu? Az önce deprem Elazığ'da nerede oldu? Elazığ deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Ekim 2024

Tarih-saat 15 Ekim 2024 00:05:51 itibariyle Sivrice (Elazığ) 4,4 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Elazığ deprem haberleri 15 Ekim 2024..Elazığ AFAD son depremler ve Elazığ Kandilli son dakika deprem listesi..
|Elazığ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Baskil (Elazığ)
|17:55:56 08-08-2024
|38,58278
|38,59889
|6,99
|1,2
|Kovancılar (Elazığ)
|16:14:09 08-08-2024
|38,74611
|39,97083
|7
|1,5
|Merkez (Elazığ)
|06:30:57 06-08-2024
|38,61028
|39,02111
|8,69
|1,7
|Hazar Gölü - [04.94 km] Merkez (Elazığ)
|20:01:23 05-08-2024
|38,50611
|39,41639
|5,69
|1,1
|Maden (Elazığ)
|09:58:19 05-08-2024
|38,51806
|39,64556
|7
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|08:14:07 05-08-2024
|38,42389
|39,24389
|5,65
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|23:33:28 04-08-2024
|38,53861
|39,49167
|7
|1,7
|Merkez (Elazığ)
|20:32:50 04-08-2024
|38,55639
|39,49472
|7
|0,9
|Sivrice (Elazığ)
|15:06:35 04-08-2024
|38,42083
|39,21167
|7
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|15:04:35 04-08-2024
|38,41917
|39,22833
|7,06
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|09:03:41 04-08-2024
|38,50889
|39,10111
|10,48
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|19:29:42 03-08-2024
|38,45167
|39,24222
|11,77
|2,1
|Sivrice (Elazığ)
|06:32:44 03-08-2024
|38,35778
|39,10333
|7
|0,9
|Sivrice (Elazığ)
|22:37:12 02-08-2024
|38,45278
|39,16694
|7
|1,2
|Hazar Gölü - [00.98 km] Maden (Elazığ)
|15:49:05 02-08-2024
|38,50139
|39,49111
|17,94
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|10:23:29 02-08-2024
|38,46
|39,17
|7,23
|2,2
|Elazığ KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG)
|09:27:57 06-08-2024
|38,434
|39,0303
|21,5
|1,1
|ORENCAY-(ELAZIG)
|06:30:57 06-08-2024
|38,6333
|39,0763
|10,4
|1,8
|KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|08:14:07 05-08-2024
|38,4377
|39,2353
|1,8
|2
|KORUCU-(ELAZIG)
|23:33:26 04-08-2024
|38,5925
|39,5018
|7,4
|1,7
|YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)
|15:06:35 04-08-2024
|38,4257
|39,3068
|4,7
|2
|SIVRICE (ELAZIG)
|15:04:35 04-08-2024
|38,4488
|39,3018
|2
|2
|BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
|19:29:42 03-08-2024
|38,4737
|39,275
|6,1
|2,1
|KAVAKTEPE-(ELAZIG)
|10:23:28 02-08-2024
|38,491
|39,2133
|15,8
|2,2
|YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
|21:26:13 31-07-2024
|38,4115
|39,2013
|3,6
|3,4