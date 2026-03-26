Son dakika Elazığ'da deprem mi oldu? Az önce deprem Elazığ'da nerede oldu? Elazığ deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 26 Mart 2026

26.03.2026 11:00
Son dakika Elazığ deprem haberleri.. Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ Kandilli ve AFAD son depremler.. 26 Mart 2026 Elazığ deprem son dakika haberleri haberin detayında... Elazığ'da ve Elazığ yakınındaki depremler nelerdir? Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Elazığ deprem haberleri.. Elazığ'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Elazığ'da deprem mi oldu?
Tarih-saat 26 Mart 2026 10:37 itibariyle Sivrice (Elazığ) 4.3 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Elazığ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sivrice (Elazığ)
|26 Mart 2026 10:37
|38.4708
|39.2783
|11.33
|4.30
|Sivrice (Elazığ)
|26 Mart 2026 08:30
|38.3561
|39.0672
|7.00
|1.30
|Sivrice (Elazığ)
|26 Mart 2026 00:14
|38.4261
|39.3972
|11.75
|0.90
|Sivrice (Elazığ)
|25 Mart 2026 22:58
|38.3958
|39.1642
|7.00
|1.20
|Sivrice (Elazığ)
|25 Mart 2026 19:31
|38.4211
|39.4064
|9.75
|1.10