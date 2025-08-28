Son dakika Elazığ'da deprem mi oldu? Az önce deprem Elazığ'da nerede oldu? Elazığ deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Ağustos 2025
|Elazığ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Palu (Elazığ)
|23:39:45 28-08-2025
|38,62333
|39,75972
|7,32
|3,5
|GEDIKYOLU-(ELAZIG)
|20:41:00 28-08-2025
|38,6153
|39,6638
|7,2
|1,9
|Keban Barajı - [02.45 km] Merkez (Elazığ)
|20:41:00 28-08-2025
|38,63944
|39,72167
|6,95
|1,7
|YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
|15:30:38 28-08-2025
|38,4188
|39,1902
|6,3
|1,6
|Palu (Elazığ)
|12:35:42 28-08-2025
|38,71694
|40,10611
|5,4
|1,9
|BEYHAN-PALU (ELAZIG)
|12:35:41 28-08-2025
|38,7385
|40,08
|5,4
|2,3
|Sivrice (Elazığ)
|05:19:17 28-08-2025
|38,36917
|38,92444
|7,02
|1,4
|ESKIKOY-BASKIL (ELAZIG)
|05:19:17 28-08-2025
|38,4372
|38,8962
|7,9
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|21:41:59 26-08-2025
|38,6
|39,62972
|7
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|02:18:16 26-08-2025
|38,43444
|39,05444
|7
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|22:12:56 25-08-2025
|38,38778
|38,87972
|8,69
|1,5
|YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
|22:12:55 25-08-2025
|38,3995
|38,8768
|5,7
|1,6
|Baskil (Elazığ)
|18:44:58 25-08-2025
|38,41083
|38,91556
|7,01
|1,2
|UCDEGIRMENLER-PALU (ELAZIG)
|13:39:57 25-08-2025
|38,6653
|39,8678
|5,8
|2
|Kovancılar (Elazığ)
|13:39:57 25-08-2025
|38,66444
|39,82806
|14,85
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|15:38:44 24-08-2025
|38,37667
|38,94194
|7,05
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|05:53:15 24-08-2025
|38,47083
|39,17861
|10,55
|1,6
|DEDEPINARI-(ELAZIG)
|05:53:14 24-08-2025
|38,4898
|39,1615
|10
|1,6
|GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG)
|05:49:43 23-08-2025
|38,617
|39,7213
|9,8
|1,8
|Palu (Elazığ)
|05:49:43 23-08-2025
|38,62222
|39,76278
|6,84
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|16:50:18 22-08-2025
|38,38528
|38,90139
|7
|1,2
|Kovancılar (Elazığ)
|03:24:04 22-08-2025
|38,81972
|40,03694
|7
|1
|Merkez (Elazığ)
|02:02:06 21-08-2025
|38,58639
|39,55306
|7
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|20:55:52 20-08-2025
|38,49083
|39,29111
|7,05
|1,2
|Merkez (Elazığ)
|08:54:21 20-08-2025
|38,50278
|38,97361
|8,71
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|06:22:06 20-08-2025
|38,46889
|39,17722
|7
|0,9
|Merkez (Elazığ)
|12:39:00 19-08-2025
|38,58
|39,26944
|6,87
|0,7
|Maden (Elazığ)
|18:06:09 18-08-2025
|38,53333
|39,51333
|7
|0,9
|Merkez (Elazığ)
|18:02:13 18-08-2025
|38,61806
|39,59222
|7,46
|1
|Kovancılar (Elazığ)
|17:23:32 18-08-2025
|38,66944
|39,84278
|8,67
|2,9
|YENIKOYMEZREASI-KOVANCILAR (ELAZIG)
|17:23:31 18-08-2025
|38,6693
|39,8112
|5
|3
|Sivrice (Elazığ)
|14:12:19 18-08-2025
|38,35917
|38,95861
|7
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|12:18:31 18-08-2025
|38,77417
|39,14583
|4,25
|1,3
|KADIKOY-BASKIL (ELAZIG)
|22:29:28 16-08-2025
|38,4465
|38,7075
|15,5
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|12:33:05 16-08-2025
|38,38444
|38,90417
|7
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|05:10:07 16-08-2025
|38,49306
|39,31528
|7
|1,8
|BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
|05:10:06 16-08-2025
|38,4888
|39,2982
|2,7
|2
|Sivrice (Elazığ)
|21:10:13 15-08-2025
|38,44417
|39,05944
|6,94
|1
|Sivrice (Elazığ)
|17:11:12 15-08-2025
|38,46806
|39,18361
|7
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|17:01:33 15-08-2025
|38,46889
|39,1775
|7
|1,5
|KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)
|17:01:32 15-08-2025
|38,4763
|39,1638
|13,9
|1,4
|Maden (Elazığ)
|00:18:26 15-08-2025
|38,47611
|39,62222
|7
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|23:08:46 14-08-2025
|38,46722
|39,23556
|7
|1,5
|CEVIZDERE (ELAZIG)
|23:08:45 14-08-2025
|38,5033
|39,3787
|5
|1,4
|Hazar Gölü - [02.60 km] Maden (Elazığ)
|18:00:07 14-08-2025
|38,48417
|39,44667
|7
|2,1
|GOLARDI (ELAZIG)
|18:00:06 14-08-2025
|38,5187
|39,4158
|8,6
|2,2
|Kovancılar (Elazığ)
|16:40:41 14-08-2025
|38,74806
|39,93528
|17,98
|2
|GOZEBASI (ELAZIG)
|10:01:51 14-08-2025
|38,519
|39,2515
|7,1
|1,7
|Hazar Gölü - [03.09 km] Merkez (Elazığ)
|10:01:51 14-08-2025
|38,51833
|39,43472
|1,12
|1,5
|Kovancılar (Elazığ)
|03:28:16 14-08-2025
|38,7225
|39,6525
|7
|1,5
