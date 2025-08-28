Son dakika Elazığ'da deprem mi oldu? Az önce deprem Elazığ'da nerede oldu? Elazığ deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Ağustos 2025

Tarih-saat 28 Ağustos 2025 23:39:45 itibariyle Palu () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 28 Ağustos 2025.. ve Elazığ Kandilli deprem listesi..

Elazığ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Palu (Elazığ) 23:39:45 28-08-2025 38,62333 39,75972 7,32 3,5
GEDIKYOLU-(ELAZIG) 20:41:00 28-08-2025 38,6153 39,6638 7,2 1,9
Keban Barajı - [02.45 km] Merkez (Elazığ) 20:41:00 28-08-2025 38,63944 39,72167 6,95 1,7
YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) 15:30:38 28-08-2025 38,4188 39,1902 6,3 1,6
Palu (Elazığ) 12:35:42 28-08-2025 38,71694 40,10611 5,4 1,9
BEYHAN-PALU (ELAZIG) 12:35:41 28-08-2025 38,7385 40,08 5,4 2,3
Sivrice (Elazığ) 05:19:17 28-08-2025 38,36917 38,92444 7,02 1,4
ESKIKOY-BASKIL (ELAZIG) 05:19:17 28-08-2025 38,4372 38,8962 7,9 1,3
Merkez (Elazığ) 21:41:59 26-08-2025 38,6 39,62972 7 1,5
Sivrice (Elazığ) 02:18:16 26-08-2025 38,43444 39,05444 7 1,7
Sivrice (Elazığ) 22:12:56 25-08-2025 38,38778 38,87972 8,69 1,5
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 22:12:55 25-08-2025 38,3995 38,8768 5,7 1,6
Baskil (Elazığ) 18:44:58 25-08-2025 38,41083 38,91556 7,01 1,2
UCDEGIRMENLER-PALU (ELAZIG) 13:39:57 25-08-2025 38,6653 39,8678 5,8 2
Kovancılar (Elazığ) 13:39:57 25-08-2025 38,66444 39,82806 14,85 1,8
Sivrice (Elazığ) 15:38:44 24-08-2025 38,37667 38,94194 7,05 1,4
Sivrice (Elazığ) 05:53:15 24-08-2025 38,47083 39,17861 10,55 1,6
DEDEPINARI-(ELAZIG) 05:53:14 24-08-2025 38,4898 39,1615 10 1,6
GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG) 05:49:43 23-08-2025 38,617 39,7213 9,8 1,8
Palu (Elazığ) 05:49:43 23-08-2025 38,62222 39,76278 6,84 1,6
Sivrice (Elazığ) 16:50:18 22-08-2025 38,38528 38,90139 7 1,2
Kovancılar (Elazığ) 03:24:04 22-08-2025 38,81972 40,03694 7 1
Merkez (Elazığ) 02:02:06 21-08-2025 38,58639 39,55306 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 20:55:52 20-08-2025 38,49083 39,29111 7,05 1,2
Merkez (Elazığ) 08:54:21 20-08-2025 38,50278 38,97361 8,71 1,3
Sivrice (Elazığ) 06:22:06 20-08-2025 38,46889 39,17722 7 0,9
Merkez (Elazığ) 12:39:00 19-08-2025 38,58 39,26944 6,87 0,7
Maden (Elazığ) 18:06:09 18-08-2025 38,53333 39,51333 7 0,9
Merkez (Elazığ) 18:02:13 18-08-2025 38,61806 39,59222 7,46 1
Kovancılar (Elazığ) 17:23:32 18-08-2025 38,66944 39,84278 8,67 2,9
YENIKOYMEZREASI-KOVANCILAR (ELAZIG) 17:23:31 18-08-2025 38,6693 39,8112 5 3
Sivrice (Elazığ) 14:12:19 18-08-2025 38,35917 38,95861 7 1,6
Merkez (Elazığ) 12:18:31 18-08-2025 38,77417 39,14583 4,25 1,3
KADIKOY-BASKIL (ELAZIG) 22:29:28 16-08-2025 38,4465 38,7075 15,5 1,4
Sivrice (Elazığ) 12:33:05 16-08-2025 38,38444 38,90417 7 1,6
Sivrice (Elazığ) 05:10:07 16-08-2025 38,49306 39,31528 7 1,8
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 05:10:06 16-08-2025 38,4888 39,2982 2,7 2
Sivrice (Elazığ) 21:10:13 15-08-2025 38,44417 39,05944 6,94 1
Sivrice (Elazığ) 17:11:12 15-08-2025 38,46806 39,18361 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 17:01:33 15-08-2025 38,46889 39,1775 7 1,5
KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) 17:01:32 15-08-2025 38,4763 39,1638 13,9 1,4
Maden (Elazığ) 00:18:26 15-08-2025 38,47611 39,62222 7 1,4
Sivrice (Elazığ) 23:08:46 14-08-2025 38,46722 39,23556 7 1,5
CEVIZDERE (ELAZIG) 23:08:45 14-08-2025 38,5033 39,3787 5 1,4
Hazar Gölü - [02.60 km] Maden (Elazığ) 18:00:07 14-08-2025 38,48417 39,44667 7 2,1
GOLARDI (ELAZIG) 18:00:06 14-08-2025 38,5187 39,4158 8,6 2,2
Kovancılar (Elazığ) 16:40:41 14-08-2025 38,74806 39,93528 17,98 2
GOZEBASI (ELAZIG) 10:01:51 14-08-2025 38,519 39,2515 7,1 1,7
Hazar Gölü - [03.09 km] Merkez (Elazığ) 10:01:51 14-08-2025 38,51833 39,43472 1,12 1,5
Kovancılar (Elazığ) 03:28:16 14-08-2025 38,7225 39,6525 7 1,5
Elazığ KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GEDIKYOLU-(ELAZIG) 20:41:00 28-08-2025 38,6153 39,6638 7,2 1,9
YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) 15:30:38 28-08-2025 38,4188 39,1902 6,3 1,6
BEYHAN-PALU (ELAZIG) 12:35:41 28-08-2025 38,7385 40,08 5,4 2,3
ESKIKOY-BASKIL (ELAZIG) 05:19:17 28-08-2025 38,4372 38,8962 7,9 1,3
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 22:12:55 25-08-2025 38,3995 38,8768 5,7 1,6
UCDEGIRMENLER-PALU (ELAZIG) 13:39:57 25-08-2025 38,6653 39,8678 5,8 2
DEDEPINARI-(ELAZIG) 05:53:14 24-08-2025 38,4898 39,1615 10 1,6
GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG) 05:49:43 23-08-2025 38,617 39,7213 9,8 1,8
YENIKOYMEZREASI-KOVANCILAR (ELAZIG) 17:23:31 18-08-2025 38,6693 39,8112 5 3
KADIKOY-BASKIL (ELAZIG) 22:29:28 16-08-2025 38,4465 38,7075 15,5 1,4
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 05:10:06 16-08-2025 38,4888 39,2982 2,7 2
KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) 17:01:32 15-08-2025 38,4763 39,1638 13,9 1,4
CEVIZDERE (ELAZIG) 23:08:45 14-08-2025 38,5033 39,3787 5 1,4
GOLARDI (ELAZIG) 18:00:06 14-08-2025 38,5187 39,4158 8,6 2,2
GOZEBASI (ELAZIG) 10:01:51 14-08-2025 38,519 39,2515 7,1 1,7
CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) 14:07:32 13-08-2025 38,3672 39,047 8,3 1,7
PALU (ELAZIG) 09:08:18 13-08-2025 38,6932 39,9357 13,4 2,4
AKBOGA-MADEN (ELAZIG) 01:08:27 12-08-2025 38,4368 39,5743 6,5 1,3
SEHSUVAR-(ELAZIG) 08:26:03 09-08-2025 38,6005 39,6362 8,5 2,4
KALABA-SIVRICE (ELAZIG) 18:14:47 06-08-2025 38,3877 39,0913 8,3 1,7
SIVRICE (ELAZIG) 13:07:32 02-08-2025 38,4323 39,3042 2,6 1,8
YOLUSTU (ELAZIG) 06:09:47 02-08-2025 38,6277 39,7098 5 1,5
SUREK-SIVRICE (ELAZIG) 19:06:07 01-08-2025 38,4842 39,3973 6,4 1,7
TADIM (ELAZIG) 12:05:01 01-08-2025 38,5697 39,158 4,3 1,4
DEREBOGAZI-(ELAZIG) 05:19:26 01-08-2025 38,5538 39,3888 12,3 1,3
KARATOP-MADEN (ELAZIG) 03:55:38 01-08-2025 38,4217 39,6583 8,1 1,2
TEKEVLER-MADEN (ELAZIG) 03:07:28 01-08-2025 38,5033 39,6072 8,9 1,2
BOLUKELMA-PALU (ELAZIG) 01:16:01 01-08-2025 38,816 40,2448 10,8 1,9
ORGULU-PALU (ELAZIG) 03:38:34 31-07-2025 38,7203 40,0445 12,8 1,6
DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) 00:40:47 30-07-2025 38,4808 39,1867 1,3 2,4
KUYULU-(ELAZIG) 12:10:14 28-07-2025 38,5843 39,2325 22,9 1,2
HARMANTEPE-(ELAZIG) 12:03:16 28-07-2025 38,6603 39,0678 9,8 1
HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) 11:00:28 27-07-2025 38,4052 38,936 3 2,4
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 10:54:36 27-07-2025 38,3938 38,9297 10,7 2,1
CAYIRKOY-MADEN (ELAZIG) 23:54:26 22-07-2025 38,381 39,5905 12,4 1,4
SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 06:05:29 21-07-2025 38,7228 39,974 10,6 2,1
YENIKAPI-(ELAZIG) 04:27:24 21-07-2025 38,5987 39,4272 20 1,4
CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) 22:08:27 18-07-2025 38,4275 39,0102 13,5 1,8
YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) 04:01:53 17-07-2025 38,426 38,9957 10,1 1,2
TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) 21:50:37 16-07-2025 38,3897 39,0493 5 1,4
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 19:11:34 16-07-2025 38,4745 39,247 7 1,8
CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) 17:54:34 16-07-2025 38,4303 39,0353 18,4 1,7
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 21:47:30 15-07-2025 38,4473 39,2372 5 1,5
SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 07:15:50 15-07-2025 38,7475 39,983 6,6 2,9
SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 21:27:18 14-07-2025 38,7542 39,9612 7,6 1,7
URUNVEREN-(ELAZIG) 09:53:03 14-07-2025 38,5338 39,1845 1,2 1,3
SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 04:32:04 14-07-2025 38,7298 39,9718 5 2,2
BUKLUMLU-KEBAN (ELAZIG) 01:13:44 14-07-2025 38,8128 38,825 7,9 1,3
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 20:36:39 13-07-2025 38,395 38,8817 8,2 1,9
SUREK-SIVRICE (ELAZIG) 19:00:43 13-07-2025 38,4658 39,3507 5,4 1,7
