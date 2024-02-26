Elazığ’ın Palu ilçesindeki bir krom madeninde göçük meydana geldi.
İlk belirlemelere göre 4 kişi toprak altında kaldı.
Bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
3 İŞÇİ KURTARILDI, 1'İ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ekipler göçük altında kalan işçilerden 3’ünü kurtardı.
Toprak altındaki 1 işçiyi kurtarma çalışması ise sürüyor.
Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, maden ocağındaki göçüğe ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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