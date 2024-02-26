Elazığ’ın Palu ilçesindeki bir krom madeninde göçük meydana geldi.



İlk belirlemelere göre 4 kişi toprak altında kaldı.



Bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Göçüğün yaşandığı maden ocağının bulunduğu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi 3 İŞÇİ KURTARILDI, 1'İ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Ekipler göçük altında kalan işçilerden 3’ünü kurtardı.



Toprak altındaki 1 işçiyi kurtarma çalışması ise sürüyor.



Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, maden ocağındaki göçüğe ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.