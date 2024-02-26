SON DAKİKA | Elazığ’da maden ocağında göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi göçük altında

SON DAKİKA HABERİ: Elazığ Palu’daki bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 4 işçi, toprak altında kaldı. Mahsur kalan işçilerden 3’ü kurtarılırken, 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Elazığ Valiliği, olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

SON DAKİKA | Elazığ’da maden ocağında göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi göçük altında

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’ın Palu ilçesindeki bir krom madeninde göçük meydana geldi.

İlk belirlemelere göre 4 kişi toprak altında kaldı.

Bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

SON DAKİKA | Elazığ’da maden ocağında göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi göçük altında - 1 Göçüğün yaşandığı maden ocağının bulunduğu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

3 İŞÇİ KURTARILDI, 1'İ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekipler göçük altında kalan işçilerden 3’ünü kurtardı.

Toprak altındaki 1 işçiyi kurtarma çalışması ise sürüyor.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, maden ocağındaki göçüğe ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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