Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim-öğretimde kalitenin sadece teknolojik imkânlar, modern binalar ve mevcudu az sınıflarla sağlanamayacağının farkındayız. Kaliteli eğitim-öğretim, bütün bunlara erişimle birlikte, öğrencilerin zihni gelişimlerini kolaylaştırmaktan, onlara vizyon kazandırmaktan, manevi yönlerini güçlendirmekten geçiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çocuklarımızı, günümüzün bilgi yoğun ve rekabetçi dünyasına en iyi şekilde hazırlamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eğitim alanındaki reformların aralıksız süreceğini söyledi.
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