SON DAKİKA: Erdoğan'dan Can Bartu için taziye mesajı

Son dakika haberi!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı paylaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Can Bartu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Fenerbahçe ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...