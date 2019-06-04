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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun, seçim kurulu başkanlarıyla ilgili aldığı karar hakkında konuştu.

Bayram namazı çıkışında kameraların karşısına geçen ve sözlerine "Ramazan bayramımızı tebrik ediyorum" diyerek başlayan Erdoğan şunları söyledi:

"Bütün temmenimiz ülkemizde birlik ve barerliğin daim olması. İçişleri bakanımız jandarma komutanımızla birlikte Kato Dağı'nda, telefon görüşmesi yaptık. Savunma bakanı ve kuvvet komutanlarımız Pençe Harekatı için sınır noktalarında, telefonla görüştük. Harekat devam ediyor, herhangi bir sapma yok; kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Sonlandırana kadar da devam edecek".

YSK'nın ilçe seçim kurulu başkanlarıyla ilgili kararı sorulan Erdoğan''ın değerlendirmesi şöyle oldu:

"Zannediyorum bir yanlış anlaşılma var. Konu netleşmiş değil. Bütün bunlara karşı tedbiren parti olarak YSK'ya itirazımız oldu. Bazıları bunu sandık kurulu diye ifade ediyor, seçim kurullarına yönelik söz konusu. YSK da itirazımız üzerinden kararını verecektir. Neticesi hayırlı olur. Hakimlerle ilgili konuda karar merci YSK değildir, hakimlerin bir yerden bir yere gönderilmesi HSK'ya aittir. Ancak bütün bunlarla beraber bu tür adımların atılması şüpheye vesile eder. Gerek HSK gerek YSK'nın hasasiyeteri vardır, adımlar atılacaktır."

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