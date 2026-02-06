SON DAKİKA: Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
06.02.2026 14:25
Son Güncelleme: 06.02.2026 14:44
Erzincan'nın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzincan Kemah'ta deprem meydana geldi.
AFAD, depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.
Deprem 14.16'da gerçekleşirken 4,52 kilometre derinlikte meydana geldi.
Kemah'taki deprem Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt'ta da hissedildi.
VALİDEN AÇIKLAMA
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremde can ve mal kaybı olmadığını duyurdu.
AFAD'tan yapılan açıklamada da şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği ve saha tarama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Pasinler (Erzurum)
|06 Şubat 2026 13:39
|39.8022
|41.6111
|7.06
|1.90
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|06 Şubat 2026 13:31
|38.4272
|30.5847
|7.00
|1.30
|Marmara Denizi - [17.09 km] Marmara (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 13:16
|40.7969
|27.7286
|7.29
|1.50
|Simav (Kütahya)
|06 Şubat 2026 13:01
|39.2564
|28.9775
|7.00
|1.40
|Simav (Kütahya)
|06 Şubat 2026 12:56
|39.2425
|28.9842
|7.00
|1.20
|Hisarcık (Kütahya)
|06 Şubat 2026 12:48
|39.2033
|29.0858
|7.00
|1.00
|Soma (Manisa)
|06 Şubat 2026 12:41
|39.1983
|27.6533
|6.24
|1.30
|Merkez (Kütahya)
|06 Şubat 2026 12:37
|39.3353
|30.0475
|7.00
|1.10
|Battalgazi (Malatya)
|06 Şubat 2026 12:29
|38.3381
|38.4444
|6.55
|1.50
|Bahçesaray (Van)
|06 Şubat 2026 12:25
|38.0028
|42.7617
|7.00
|1.90
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06 Şubat 2026 12:20
|38.2961
|37.2717
|7.13
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 12:04
|39.1733
|28.2736
|10.02
|1.20
|Doğanşehir (Malatya)
|06 Şubat 2026 11:40
|38.1433
|38.0003
|7.00
|1.20
|Yeşilyurt (Malatya)
|06 Şubat 2026 11:28
|38.2419
|38.0736
|7.00
|1.20
|Simav (Kütahya)
|06 Şubat 2026 11:23
|39.2361
|28.9806
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 11:19
|39.2269
|28.1369
|7.00
|1.40
|Simav (Kütahya)
|06 Şubat 2026 11:13
|39.1611
|28.9364
|7.05
|0.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 11:09
|39.1750
|28.3075
|6.69
|0.90
|Simav (Kütahya)
|06 Şubat 2026 11:05
|39.2508
|28.9547
|7.00
|1.40
|Simav (Kütahya)
|06 Şubat 2026 11:03
|39.2403
|28.9725
|7.00
|1.30
|Merkez (Kastamonu)
|06 Şubat 2026 11:03
|41.0736
|33.7603
|6.24
|1.80
|Sincik (Adıyaman)
|06 Şubat 2026 10:52
|38.0508
|38.4439
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 10:37
|39.1525
|28.2772
|7.01
|1.10
|Simav (Kütahya)
|06 Şubat 2026 10:36
|39.2411
|28.9778
|7.00
|1.20
|Çelikhan (Adıyaman)
|06 Şubat 2026 10:31
|38.0444
|38.2392
|7.00
|0.90
|Hisarcık (Kütahya)
|06 Şubat 2026 10:21
|39.2047
|29.4047
|7.35
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 10:20
|39.1903
|28.2067
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 10:12
|39.1883
|28.1875
|8.79
|1.20
|Mutki (Bitlis)
|06 Şubat 2026 10:08
|38.4342
|41.9358
|6.98
|1.40
|Simav (Kütahya)
|06 Şubat 2026 10:02
|39.2550
|28.9731
|7.21
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 10:00
|39.2039
|28.1936
|10.79
|1.40
|Otlukbeli (Erzincan)
|06 Şubat 2026 09:54
|40.0531
|40.0469
|7.00
|1.40
|Sincik (Adıyaman)
|06 Şubat 2026 09:51
|38.1197
|38.5381
|7.00
|1.30
|Karaçoban (Erzurum)
|06 Şubat 2026 09:45
|39.2850
|41.9858
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 09:43
|39.2108
|28.2097
|10.83
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 09:35
|39.2336
|28.1522
|12.27
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 09:34
|39.2417
|28.1519
|10.24
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 09:06
|39.1969
|28.1253
|4.07
|1.30
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|06 Şubat 2026 09:06
|37.6864
|36.5844
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 09:03
|39.2000
|28.1389
|4.86
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 09:03
|39.1917
|28.1192
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 09:02
|39.1917
|28.1256
|7.00
|1.70
|Battalgazi (Malatya)
|06 Şubat 2026 08:39
|38.1836
|38.4836
|6.04
|1.40
|İliç (Erzincan)
|06 Şubat 2026 08:32
|39.6525
|38.3464
|6.92
|1.60
|Akdeniz
|06 Şubat 2026 08:31
|35.0767
|23.2347
|5.32
|4.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 08:22
|39.1094
|28.2283
|7.00
|1.30
|Geyve (Sakarya)
|06 Şubat 2026 08:20
|40.4778
|30.2375
|7.00
|1.80
|Alaca (Çorum)
|06 Şubat 2026 08:15
|40.1319
|34.9767
|7.03
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 08:07
|39.1742
|28.2922
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 07:59
|39.1847
|28.1361
|7.00
|1.00
|Akhisar (Manisa)
|06 Şubat 2026 07:55
|39.2083
|28.0011
|6.98
|1.00
|Oltu (Erzurum)
|06 Şubat 2026 07:22
|40.3675
|42.2081
|7.00
|2.00
|Sincik (Adıyaman)
|06 Şubat 2026 07:20
|38.1136
|38.5153
|7.00
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 07:01
|39.1314
|28.1764
|7.01
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 06:43
|39.1794
|28.2022
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 06:40
|39.1158
|28.3239
|7.03
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 06:35
|39.2114
|28.1483
|7.00
|1.00
|Battalgazi (Malatya)
|06 Şubat 2026 06:23
|38.1542
|38.5356
|7.00
|1.10
|Gevaş (Van)
|06 Şubat 2026 06:12
|38.4339
|42.9025
|10.51
|1.00
|Salihli (Manisa)
|06 Şubat 2026 06:10
|38.5036
|28.1222
|5.64
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 05:52
|39.1628
|28.2917
|4.74
|1.00
|Aladağ (Adana)
|06 Şubat 2026 05:46
|37.6233
|35.4542
|7.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 05:44
|39.1875
|28.2939
|8.56
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 05:34
|39.1739
|28.1764
|5.43
|1.20
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|06 Şubat 2026 05:04
|39.8458
|28.7019
|6.63
|1.40
|Tuz Gölü - [03.78 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|06 Şubat 2026 05:04
|39.1089
|33.2956
|6.96
|1.20
|Akdeniz
|06 Şubat 2026 04:34
|35.1106
|22.9589
|6.14
|3.60
|Ege Denizi - [01.77 km] Ayvacık (Çanakkale)
|06 Şubat 2026 04:19
|39.4714
|26.0481
|16.91
|1.50
|Simav (Kütahya)
|06 Şubat 2026 04:13
|39.2358
|28.9842
|12.39
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 04:02
|39.2386
|28.1272
|11.91
|1.10
|Simav (Kütahya)
|06 Şubat 2026 03:54
|39.2397
|28.9483
|7.04
|1.70
|Battalgazi (Malatya)
|06 Şubat 2026 03:47
|38.2919
|38.7325
|11.64
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 03:46
|39.1622
|28.2089
|10.60
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 03:39
|39.1511
|28.2567
|6.84
|1.20
|Ege Denizi - [68.86 km] Çeşme (İzmir)
|06 Şubat 2026 03:31
|38.1225
|25.4931
|7.00
|2.50
|Pamukova (Sakarya)
|06 Şubat 2026 03:20
|40.4894
|30.2350
|7.10
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 03:16
|39.1839
|28.1197
|7.00
|1.30
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [31.72 km] Dikili (İzmir)
|06 Şubat 2026 03:14
|39.0531
|26.4597
|6.94
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|06 Şubat 2026 03:10
|39.2086
|28.1383
|7.27
|1.30
|Sarız (Kayseri)
|06 Şubat 2026 03:08
|38.3781
|36.5356
|7.00
|2.40