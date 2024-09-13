Son dakika Erzincan'da deprem mi oldu? Az önce deprem Erzincan'da nerede oldu? Erzincan deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Eylül 2024

Tarih-saat 13 Eylül 2024 09:48:49 itibariyle Refahiye (Erzincan) 4,1 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Erzincan deprem haberleri 13 Eylül 2024..Erzincan AFAD son depremler ve Erzincan Kandilli son dakika deprem listesi..
|Erzincan AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Merkez (Erzincan)
|23:43:21 15-08-2024
|39,92111
|39,27389
|8,52
|1,3
|Refahiye (Erzincan)
|16:02:59 15-08-2024
|40,00361
|39,06694
|7
|1,3
|Üzümlü (Erzincan)
|20:32:19 13-08-2024
|39,62583
|39,85139
|7,49
|1,2
|Kemaliye (Erzincan)
|18:09:34 13-08-2024
|39,205
|38,40389
|6,96
|1,3
|İliç (Erzincan)
|05:58:29 13-08-2024
|39,42583
|38,57028
|7,11
|1,4
|İliç (Erzincan)
|00:36:37 12-08-2024
|39,47639
|38,54389
|6,98
|1,7
|İliç (Erzincan)
|00:33:01 12-08-2024
|39,47111
|38,5375
|6,99
|1,7
|Refahiye (Erzincan)
|05:24:11 11-08-2024
|39,80111
|38,89306
|11,25
|0,8
|İliç (Erzincan)
|00:28:26 11-08-2024
|39,46806
|38,55306
|6,97
|1,7
|İliç (Erzincan)
|06:04:35 10-08-2024
|39,62472
|38,57972
|10,17
|1,2
|Kemaliye (Erzincan)
|05:08:21 10-08-2024
|39,32694
|38,64333
|7
|0,8
|Tercan (Erzincan)
|03:13:30 10-08-2024
|39,65472
|40,36833
|7,04
|0,9
|Çayırlı (Erzincan)
|22:18:48 09-08-2024
|39,90444
|39,82139
|12,21
|1
|Merkez (Erzincan)
|10:50:06 06-08-2024
|39,90722
|39,29028
|7
|1,3
|Merkez (Erzincan)
|22:54:51 05-08-2024
|39,92417
|39,23417
|7,01
|1,4
|Merkez (Erzincan)
|20:55:07 05-08-2024
|39,65778
|39,52056
|5,47
|1,3
|Çayırlı (Erzincan)
|08:50:14 04-08-2024
|39,89056
|39,73694
|6,82
|1,3
|Kemah (Erzincan)
|01:02:03 04-08-2024
|39,84083
|39,09556
|6,97
|1,4
|Refahiye (Erzincan)
|06:44:26 03-08-2024
|40,03806
|38,99
|7
|0,9
|İliç (Erzincan)
|11:21:41 02-08-2024
|39,39306
|38,7625
|7
|1,3
|Erzincan KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|SABIRLI-ILIC (ERZINCAN)
|00:33:01 12-08-2024
|39,4102
|38,568
|18,6
|1,9
|DOSTAL-ILIC (ERZINCAN)
|00:28:26 11-08-2024
|39,4642
|38,5208
|3,5
|1,7
|LEVENTPINARI-ILIC (ERZINCAN)
|06:04:34 10-08-2024
|39,6178
|38,6248
|21,9
|1,4
|AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN)
|02:57:10 01-08-2024
|39,8123
|39,0778
|1,7
|2,1
|CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN)
|02:46:02 01-08-2024
|39,848
|39,0895
|8,3
|2,1
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