Son dakika Erzincan'da deprem mi oldu? Az önce deprem Erzincan'da nerede oldu? Erzincan deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Eylül 2024

Son dakika Erzincan deprem haberleri..Erzincan'da deprem mi oldu? Az önce deprem Erzincan'da nerede oldu? Erzincan Kandilli ve AFAD son depremler.. 13 Eylül 2024 Erzincan deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Erzincan'da? Erzincan son deprem büyüklüğü ne kadar? Erzincan'da ve Erzincan yakınındaki depremler nelerdir? Erzincan'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Erzincan canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Erzincan deprem haberleri.. Erzincan'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Erzincan'da deprem mi oldu? Deprem Erzincan'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Erzincan'da nerede deprem oldu? Erzincan deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Erzincan'da deprem mi oldu? Az önce deprem Erzincan'da nerede oldu? Erzincan deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Eylül 2024

Tarih-saat 13 Eylül 2024 09:48:49 itibariyle Refahiye () 4,1 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 13 Eylül 2024.. ve Erzincan Kandilli deprem listesi..

Erzincan AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Erzincan) 23:43:21 15-08-2024 39,92111 39,27389 8,52 1,3
Refahiye (Erzincan) 16:02:59 15-08-2024 40,00361 39,06694 7 1,3
Üzümlü (Erzincan) 20:32:19 13-08-2024 39,62583 39,85139 7,49 1,2
Kemaliye (Erzincan) 18:09:34 13-08-2024 39,205 38,40389 6,96 1,3
İliç (Erzincan) 05:58:29 13-08-2024 39,42583 38,57028 7,11 1,4
İliç (Erzincan) 00:36:37 12-08-2024 39,47639 38,54389 6,98 1,7
İliç (Erzincan) 00:33:01 12-08-2024 39,47111 38,5375 6,99 1,7
Refahiye (Erzincan) 05:24:11 11-08-2024 39,80111 38,89306 11,25 0,8
İliç (Erzincan) 00:28:26 11-08-2024 39,46806 38,55306 6,97 1,7
İliç (Erzincan) 06:04:35 10-08-2024 39,62472 38,57972 10,17 1,2
Kemaliye (Erzincan) 05:08:21 10-08-2024 39,32694 38,64333 7 0,8
Tercan (Erzincan) 03:13:30 10-08-2024 39,65472 40,36833 7,04 0,9
Çayırlı (Erzincan) 22:18:48 09-08-2024 39,90444 39,82139 12,21 1
Merkez (Erzincan) 10:50:06 06-08-2024 39,90722 39,29028 7 1,3
Merkez (Erzincan) 22:54:51 05-08-2024 39,92417 39,23417 7,01 1,4
Merkez (Erzincan) 20:55:07 05-08-2024 39,65778 39,52056 5,47 1,3
Çayırlı (Erzincan) 08:50:14 04-08-2024 39,89056 39,73694 6,82 1,3
Kemah (Erzincan) 01:02:03 04-08-2024 39,84083 39,09556 6,97 1,4
Refahiye (Erzincan) 06:44:26 03-08-2024 40,03806 38,99 7 0,9
İliç (Erzincan) 11:21:41 02-08-2024 39,39306 38,7625 7 1,3
Erzincan KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SABIRLI-ILIC (ERZINCAN) 00:33:01 12-08-2024 39,4102 38,568 18,6 1,9
DOSTAL-ILIC (ERZINCAN) 00:28:26 11-08-2024 39,4642 38,5208 3,5 1,7
LEVENTPINARI-ILIC (ERZINCAN) 06:04:34 10-08-2024 39,6178 38,6248 21,9 1,4
AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN) 02:57:10 01-08-2024 39,8123 39,0778 1,7 2,1
CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) 02:46:02 01-08-2024 39,848 39,0895 8,3 2,1

Öne Çıkan Video

İzmir'de sağanak: Yol çöktü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı

TÜRKİYE HABERLERİ

Trabzon'da feci kaza: Motosikletli yayaya çarptı

Trabzon'da feci kaza: Motosikletli yayaya çarptı

Şanlıurfa'da minibüs ile traktör çarpıştı: Yaralılar var

Şanlıurfa'da minibüs ile traktör çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'da asayiş uygulaması: 450 şüpheli yakalandı

İstanbul'da asayiş uygulaması: 450 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te fabrika yangını

Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (2024 Diyanet Mevlid Kandili namazı kılınışı)

Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (2024 Diyanet Mevlid Kandili namazı kılınışı)

Reyhanlı’da bir ev kül oldu

Reyhanlı’da bir ev kül oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...