SON DAKİKA: Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesi olan, saat 21.37'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının 9,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.



Erzurum'daki sarsıntı öncesi Konya'nın Selçuklu ilçesi merkezli saat 18.06'da 5 büyüklüğünde, İzmir'in Buca ilçesinde ise saat 18.36'da 3,9 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.