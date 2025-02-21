SON DAKİKA: Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Hınıs ilçesinde saat 15.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. İlk belirlemelere göre, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SON DAKİKA: Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü 'un Hınıs ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Sarsıntı sonrası ilçe halkı sokağa çıktı.

Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, ilçede şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirterek, araştırmalarının sürdüğünü söyledi.

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